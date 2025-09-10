România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la punctualitatea trenurilor
MainNews.ro, 10 septembrie 2025 08:50
În timp ce în Elveția și Olanda trenurile sunt considerate printre cele mai fiabile din Europa, România se află la polul opus. Conform datelor publicate de Comisia Europeană, țara noastră are cele mai puțin punctuale trenuri din întreaga Uniune Europeană, atât pe rutele de lungă distanță, cât și pe cele regionale, relatează Euronews.
Polonia a doborât în premieră mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat doborârea mai multor drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării în timpul unui atac asupra regiunilor vestice ale Ucrainei, relatează Euronews. Este pentru prima oară de la începutul războiului din Ucraina, în 2022, când statul membru al NATO recurge la o astfel de măsură.
Reacţia Casei Albe la atacurile israeliene din Doha: Nu promovează interesele Israelului, nici ale SUA / Qatarul, informat de SUA despre atacul iminent
Atacul Israelului asupra Doha „nu promovează obiectivele israeliene sau americane", a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, deşi preşedintele Donald Trump crede că eliminarea Hamas „este un obiectiv demn" de urmărit, relatează BBC. Karoline Leavitt a subliniat că Qatarul este un „aliat apropiat" al Statelor Unite şi a spus că preşedintele
Restricţii de trafic pe DN 1, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou "Otopeni" de pe Magistrala 6
Traficul rutier este restricţionat, începând de marţi seară, pe DN 1, la Otopeni, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou de pe Magistrala 6. Circulaţia se va desfăşura pe două benzi pe fiecare sens, cu repoziţionarea parapetului median. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că se impun restricţii de circulaţie pe DN 1
România, finanțare record prin programul SAFE: aproape 17 miliarde € pentru securitate și autostrăzi
România va beneficia de o alocare de 16,68 miliarde de euro prin noul mecanism european „Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE), ceea ce o plasează pe locul doi după Polonia în topul statelor membre care primesc finanțare prin acest program strategic. Guvernul precizează că participarea României la SAFE implică trei direcții principale: apărare, buget și infrastructură
Reparații în centrul Bucureștiului: Primăria anunță schimbarea pavajului în zonele degradate
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți demararea unor ample lucrări de reparații la pavajul din centrul orașului, alături de discuții strategice cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne pentru fluidizarea traficului. Aceste inițiative vizează modernizarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea calității vieții bucureștenilor, printr-o abordare pragmatică și eficientă a resurselor.
Președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a anunțat marți, 9 septembrie 2025, că formațiunea politică va prezenta în cursul acestei săptămâni, cel mai probabil joi, programul său de relansare economică a României. Inițiativa vine ca urmare a unor consultări extinse cu membri ai Guvernului și are ca scop propunerea unui pachet de
Mai multe explozii zguduie Doha: Israelul vizează conducerea Hamas, Netanyahu confirmă operațiunea/ Liderii Hamas supraviețuiesc
Israelul a lansat marți o operațiune împotriva liderilor Hamas aflați la Doha, în Qatar, unde aceștia participau la negocieri pentru o încetare a focului în Gaza. În urma atacului, în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, conform relatărilor postului de radio al armatei israeliene și Al Jazeera, citate de Reuters.
Grindeanu: Acest mecanism prin care nu au fost rectificări bugetare şi s-a folosit Fondul de rezervă pentru a merge ţintit a fost propus de ministrul Finanţelor. Spunea că aceste cheltuieli vor fi mult mai bine ţinute sub control
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că acest mecanism prin care nu au fost rectificări bugetare şi s-a folosit Fondul de rezervă pentru a merge ţintit a fost propus de ministrul Finanţelor, care spunea că aceste cheltuieli vor fi mult mai bine ţinute sub control. El a admis că şi Ministerul Transporturilor
ANAF trage un semnal de alarmă asupra mesajelor false: „NU sunt emise de ANAF şi pot conţine informaţii înşelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase"
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează contribuabilii asupra circulației unor mesaje false, care pretind a fi trimise în numele instituției și folosesc adresa de e-mail info@anaf.io. „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io . Aceste mesaje NU sunt emise
Donald Tusk anunță închiderea frontierei dintre Polonia și Belarus din cauza exercițiilor militare Zapad-2025
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat închiderea începând de joi la miezul nopții a frontierei cu Belarus. Măsura a fost adoptată drept răspuns la exercițiile militare Zapad-2025 organizate de către acest stat împreună cu Rusia, relatează Euronews. Exercițiile militare „Zapad-2025" (Vest-2025), care vor avea loc în vestul Rusiei și în Belarus, au generat îngrijorări de
Vârstnicii din România încă își primesc pensiile prin POȘTĂ, în 2025. Situația a fost semnalată de ministrul muncii
Mulți dintre vârstnicii României încă își primesc pensiile prin poștă, în anul 2025, în timp ce în țările dezvoltate nu doar că se vorbește de renunțarea la banii cash, dar și despre revoluția A.I. În 2025, mii de pensionari stau pe scaune sau pe băncile din fața caselor, așteptând să vină poștașii cu pensiile.
Guvernul a publicat costurile zborurilor oficiale ale lui Ciucă și Ciolacu: aproape 4 milioane lei pentru 11 curse charter
Guvernul a făcut publice costurile pentru închirierea avioanelor TAROM, utilizate în deplasările oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Conform datelor prezentate, între decembrie 2021 și februarie 2025, compania aeriană de stat a încasat aproape 4 milioane de lei pentru 11 curse charter, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 362.889 de lei pentru
Caz șocant în Sibiu: Un copil a fost legat cu lanţul de o masă şi încuiat în casă de către tatăl său
Un caz șocant a avut loc în localitatea Scoreiu, județul Sibiu, unde un copil de 10 ani a fost găsit legat cu un lanț de piciorul unei mese și încuiat în locuință de propriul tată. Bărbatul, în vârstă de 36 ani, și-a motivat gestul prin faptul că trebuia să plece la cumpărături, relatează News.ro.
Schimb dur de replici între Marcel Ciolacu și Marcel Boloș pe tema deficitului bugetar. Boloș: „L-am anunțat de șase ori pe Marcel Ciolacu că deficitul se duce-n cap. Mi-a spus că-l doare în organul genital"
Fostul ministru al finanțelor, Marcel Boloș, a susținut că l-a avertizat de șase ori pe premierul Marcel Ciolacu cu privire la creșterea deficitului bugetar al României. Potrivit acestuia, fostul lider de la Palatul Victoria i-a respins atenționările. Într-o declarație la Antena 1, Marcel Boloș a transmis replica pe care a primit-o din partea lui Marcel
Republica Moldova nu va supravieţui ameninţărilor lui Putin dacă nu aderă la UE, avertizează preşedinta Maia Sandu în Parlamentul European
Republica Moldova trebuie să adere la Uniunea Europeană pentru a supravieţui agresiunii Rusiei, a avertizat marţi preşedinta Maia Sandu într-un discurs ţinut în Parlamentul European înaintea alegerilor legislative de la sfârşitul lunii în care miza este menţinerea cursului proeuropean al ţării sau întoarcerea în sfera de influenţă rusă. Moldova a depus cererea de aderare la
Decizie controversată a autorităților din Buzău. Se dorește captarea apei din Lacul Meledic, aflat într-un sit natural protejat
Mai mulți primari din județul Buzău și-au arătat nemulțumirea după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a decis ca, pe fondul secetei, să se capteze provizoriu apă din Lacul Meledic, aflat într-o arie naturală protejată. Măsura a fost justificată prin necesitatea alimentării mai multor comune de pe Valea Slănicului, relatează Agerpres.
Marina Tauber, Evghenia Guțul și alți lideri ai grupării Șor, în atenția FSB după ce ar fi furat 10 milioane de dolari din banii plătiți de Moscova pentru destabilizarea Republicii Moldova
Mai mulți lideri ai blocului politic „Pobeda", printre care Marina Tauber, deputată în Parlamentul de la Chișinău, și bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul au ajuns în atenția Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) pentru deturnare de fonduri. Doar în anul 2023 ar fi dispărut circa 10 milioane de dolari, bani trimiși de Moscova pentru finanțarea
BREAKING DNA a descins la ELCEN. Directorul general, Claudiu Crețu, vizat într-un dosar de luare de mită
Procurorii DNA efectuează marți percheziții în opt locații într-un dosar de luare și dare de mită în care sunt
SUA au notificat aliații din UE că se retrag din combaterea dezinformării provenite din Rusia, China şi Iran # MainNews.ro
Statele Unite ale Americii au informat statele din Europa că se retrag din eforturile comune de combatere a dezinformării din țări precum Rusia, China și Iran, relatează Financial Times. Printre statele vizate de măsura americană se numără și România. Țările europene au fost notificate săptămâna trecută de denunțarea de către SUA a memorandumurilor de înțelegere … Articolul SUA au notificat aliații din UE că se retrag din combaterea dezinformării provenite din Rusia, China şi Iran apare prima dată în Main News.
AUR a atacat la CCR patru dintre proiecte de reformă asupra cărora Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament # MainNews.ro
AUR a contestat a la Curtea Constituțională patru dintre cele cinci proiecte de lege pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. „Analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituţionale de o gravitate excepţională, un atac sistematic asupra separaţiei puterilor în stat şi o tentativă deliberată … Articolul AUR a atacat la CCR patru dintre proiecte de reformă asupra cărora Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament apare prima dată în Main News.
Un tramvai a deraiat în Bucureşti după ce a lovit o trotinetă electrică lăsată pe şine # MainNews.ro
Un tramvai a deraiat în Bucureşti, la intersecţia Bd. Gheorghe Şincai cu Bd. Tineretului, după ce a lovit o trotinetă electrică lăsată pe şine. „La data de 08.09.2025, în jurul orei 20.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că la intersecţia Bd. Gheorghe Şincai cu Bd. Tineretului a deraiat … Articolul Un tramvai a deraiat în Bucureşti după ce a lovit o trotinetă electrică lăsată pe şine apare prima dată în Main News.
Kim Jong-un a supervizat testarea unui nou motor de rachetă la doar o săptămână de la întâlnirea cu Xi Jinping și Vladimir Putin # MainNews.ro
Liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, a supervizat testarea unui nou motor de rachetă. Evenimentul anticipează testul celui mai nou model de rachetă balistică intercontinentală Hwasong-20. Anterior, conducătorul nord-coreean s-a întâlnit la Beijing cu președintele Chinei, Xi Jinping, și cu cel al Rusiei, Vladimir Putin, principalii săi aliați, relatează CNN. Participarea la parada … Articolul Kim Jong-un a supervizat testarea unui nou motor de rachetă la doar o săptămână de la întâlnirea cu Xi Jinping și Vladimir Putin apare prima dată în Main News.
EXCLUSIV Gaura neagră de la Metrorex. Operatorul de metrou cheltuie anual 35 milioane de lei cu salariile unor angajați de care s-ar putea debarasa # MainNews.ro
Situație revoltătoare la Metrorex. Deși se confruntă cu mari probleme financiare, în ciuda alocărilor anuale de aproape 1 miliard de lei din bugetul de stat, operatorul de metrou din București își permite luxul de a menține în funcție 186 de angajați a căror justificare nu prea mai există. Aceștia sunt responsabili de comercializarea titlurilor de … Articolul EXCLUSIV Gaura neagră de la Metrorex. Operatorul de metrou cheltuie anual 35 milioane de lei cu salariile unor angajați de care s-ar putea debarasa apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan transmite că la Palatul Cotroceni s-a discutat despre reducerea numărului angajaților din administrația locală cu 10% # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, din punctul său de vedere, discuția dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor politice din coaliție cu privire la reforma administrației locale a fost pentru reducerea numărului angajaților cu 10%. Într-un interviu acordat pentru TVR 1, liderul executivului a subliniat importanța reducerii numărului de angajați din administrația publică locală … Articolul Ilie Bolojan transmite că la Palatul Cotroceni s-a discutat despre reducerea numărului angajaților din administrația locală cu 10% apare prima dată în Main News.
Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: „Pe toate măsurile pe care acest guvern le-a propus a fost o înţelegere” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că toate măsurile pe care Guvernul pe care îl conduce le-a propus au fost agreate de partidele din coaliţia de guvernare. ”Faptul că au fost lucruri convenite de comun acord, a fost mărturie şi votul de ieri (duminică – n.r.) din Parlament”, de la dezbaterea moţiunilor de cenzură, argumentează prim-ministrul. ”Pe … Articolul Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: „Pe toate măsurile pe care acest guvern le-a propus a fost o înţelegere” apare prima dată în Main News.
Guvernul condus de François Bayrou a fost respins luni seară de Adunarea Națională, după ce 364 de deputați au votat împotriva acordării încrederii. Este pentru prima dată de la instaurarea celei de-a cincea Republici când un prim-ministru francez pierde mandatul în urma unui vot de încredere, notează Le Figaro, citat de News.ro. Bayrou urmează să … Articolul BREAKING Guvernul Franței a căzut. Macron pierde al patrulea premiel în 20 de luni apare prima dată în Main News.
ONG-uri și cetățeni cer rezilierea contractului care permite accesul auto în Pădurea Băneasa # MainNews.ro
Mai multe organizații neguvernamentale, grupuri civice și cetățeni au cerut directorului general al Romsilva, Jean Vișan, să rezilieze contractul prin care drumul forestier din Pădurea Băneasa a fost deschis pentru trafic auto. Aceștia avertizează că accesul vehiculelor afectează deja calitatea mediului și siguranța vizitatorilor. „Pădurea Băneasa este poarta de intrare a bucureștenilor în Centura Verde … Articolul ONG-uri și cetățeni cer rezilierea contractului care permite accesul auto în Pădurea Băneasa apare prima dată în Main News.
Fost șef SIS, acuzat de trădare după ce ar fi transmis secrete ale României către KGB din Belarus # MainNews.ro
Procurorii DIICOT investighează un fost oficial de rang înalt din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) , acuzat de trădare prin divulgarea de secrete de stat ale României către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, punând în pericol securitatea națională. DIICOT a pus în aplicare, luni, un … Articolul Fost șef SIS, acuzat de trădare după ce ar fi transmis secrete ale României către KGB din Belarus apare prima dată în Main News.
Dmitri Medvedev avertizează Finlanda cu „dispariția” ei ca stat: „Primești ceea ce comanzi” # MainNews.ro
Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a transmis un mesaj dur autorităților finlandeze, avertizând cu privire la riscurile unei confruntări cu Moscova. Declarația a fost făcută luni pentru publicația oficială a Kremlinului, TASS, și marchează încă o poziție belicoasă a oficialului rus. „Autoritățile finlandeze trebuie … Articolul Dmitri Medvedev avertizează Finlanda cu „dispariția” ei ca stat: „Primești ceea ce comanzi” apare prima dată în Main News.
În prima zi a noului an școlar, pe 8 septembrie 2025, mii de profesori, elevi și studenți din întreaga țară au ieșit în stradă la București, organizând un miting de amploare în Piața Victoriei, urmat de un marș către Palatul Cotroceni. Acțiunea de protest, inițiată de marile federații sindicale din învățământ – Federația Sindicatelor Libere … Articolul Profesorii cer demisia ministrului Educației și amenință cu grevă generală apare prima dată în Main News.
Un atac recent în Ierusalimul de Est a scos în evidență eforturile Israelului de a dezmembra rețelele teroriste din Cisiordania, ridicând întrebări privind extinderea operațiunilor militare și riscurile asociate. Atacul a avut loc luni, 8 septembrie, la o stație de autobuz din intersecția Ramot, în Ierusalimul de Est, și s-a soldat cu moartea a șase … Articolul Atac sângeros la Ierusalim: 6 morţi şi cel puţin 10 răniţi apare prima dată în Main News.
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”. Declaraţia a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare, potrivit unui comunicat postat … Articolul Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională” apare prima dată în Main News.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară a realizat recepția premilinară a primelor două rame regionale produse de PESA în cadrul contractului pentru achiziția a 62 de unități de către statul român. Mai exact, cele două rame fac parte din Lotul 2 al contractului, care prevede furnizarea a 23 de rame electrice RE-R. Lotul este inclus în programul … Articolul ARF a recepționat primele două rame regionale PESA produse pentru România apare prima dată în Main News.
Marcel Ciolacu apără modalitatea în care a cheltuit banii din fondul de rezervă al guvernului # MainNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a răspuns acuzațiilor cu privire la modalitatea „discreționară” în care ar fi cheltuit în scop electoral banii din fondul de rezervă al guvernului. El a subliniat că fondul a fost administrat de către Ministerul Finanțelor. „Demontez azi minciuna că am cheltuit ”discreționar” și în scop electoral zeci de miliarde de lei … Articolul Marcel Ciolacu apără modalitatea în care a cheltuit banii din fondul de rezervă al guvernului apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu: O alianță PNL–USR la București ar încerca să împingă PSD spre izolare # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat scenariul unei candidaturi comune PNL–USR la Capitală, subliniind că o astfel de strategie ar urmări marginalizarea social-democraților, lucru pe care partidul său dorește să îl evite. ”Eu am spus următorul lucru, că dacă lucrurile vor merge spre această cale, aşa cum spuneaţi dumneavoastră, PNL şi USR merg … Articolul Sorin Grindeanu: O alianță PNL–USR la București ar încerca să împingă PSD spre izolare apare prima dată în Main News.
Deficitul bugetar al României risca să ajungă la 11%. Ce facturi a descoperit Ilie Bolojan după ce a ajuns la Palatul Victoria # MainNews.ro
După ce a devenit premier, Ilie Bolojan a descoperit o situație financiară mult mai gravă decât se credea anterior. În lipsa unor măsuri urgente din partea executivului, deficitul bugetar al României ar fi riscat să atingă 11%, relatează Ziarul Financiar. La momentul în care a fost învestit premier, Ilie Bolojan a fost informat că există … Articolul Deficitul bugetar al României risca să ajungă la 11%. Ce facturi a descoperit Ilie Bolojan după ce a ajuns la Palatul Victoria apare prima dată în Main News.
Ministrul educației, despre protestul sindicaliștilor din educație: „Este neinspirat şi nerealist, în contextul actualelor constrângeri fiscal-bugetare” # MainNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susține că protestul sindicaliștilor din educație, care au boicotat prima din anul școlar 2025-2026, este neinspirat și nerealist, în contextul actualelor constrângeri bugetare. „Pe mine ce m-a interesat în această zi, vă spun foarte sincer ca ministru, a fost ca în prima zi de şcoală să avem copii în şcoli, să … Articolul Ministrul educației, despre protestul sindicaliștilor din educație: „Este neinspirat şi nerealist, în contextul actualelor constrângeri fiscal-bugetare” apare prima dată în Main News.
Kremlinul anunță că sancțiunile nu vor determina Rusia să își modifice politica față de Ucraina # MainNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că sancțiunile nu vor determina Rusia să își modifice politica față de Ucraina, relatează Reuters. Declarația oficialului președinției ruse a fost făcută după ce SUA și țările europene au anunțat că iau în calcul introducerea de noi măsuri restrictive împotriva Moscovei. Occidentul a impus mii de … Articolul Kremlinul anunță că sancțiunile nu vor determina Rusia să își modifice politica față de Ucraina apare prima dată în Main News.
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) s-au alăturat protestului sindicatelor profesorilor faţă de măsurile de echilibrare bugetară impuse în educaţie. „Începând cu revolta din educaţie de astăzi, continuăm să ne arătăm solidari cu toate mişcările iniţiate împotriva deciziilor care impactează negativ desfăşurarea normală a procesului educaţional. Totodată, ne delimităm de orice formă de … Articolul Studenții s-au alăturat mitingului organizat de profesori în prima zi de școală apare prima dată în Main News.
Patru persoane au fost ucise, iar alte câteva au fost rănite, în urma unui atac armat într-un autobuz aflat în intersecția Ramot din Ierusalim, relatează BBC. Potrivit autorităților israeliene, atacatorii au intrat în vehicul și au deschis focul. Autobuzul se afla în acel moment în intersecția Ramot, situată în nordul orașului, pe un drum care … Articolul Patru persoane au murit în urma unui atac armat în Ierusalim apare prima dată în Main News.
Mii de profesori s-au adunat luni dimineață în Piața Victoriei, în prima zi de școală, pentru un protest organizat de federațiile sindicale FSLI, „Spiru Haret” și „Alma Mater”. Cadrele didactice vor porni apoi într-un marș spre Palatul Cotroceni, unde urmează să discute cu președintele Nicușor Dan. Organizatorii estimează că peste 30.000 de profesori din întreaga … Articolul VIDEO Profesorii protează în Piața Victoriei, în prima zi de școală apare prima dată în Main News.
Președintele american Donald Trump a anunțat o nouă vizită în SUA a liderilor europeni. Întâlnirea ar urma să aibă loc luni sau marți, iar în cadrul ei se va discuta despre încheierea războiului din Ucraina, relatează Euronews. „Anumiți lideri europeni vor veni în țara noastră luni sau marți individual”, a declarat liderul de la Casa … Articolul Donald Trump anunță o nouă vizită în SUA a liderilor europeni apare prima dată în Main News.
Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Dobânzile anuale ajung până la 7,85% # MainNews.ro
Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,9%, 7,5%, respectiv, 7,85%. Veniturile obţinute sunt neimpozabile. Veniturile obţinute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare … Articolul Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Dobânzile anuale ajung până la 7,85% apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan și-a dus fiica în prima zi a noului an școlar. Șeful statului, despre funcționarea coaliției: „Nu am motive de îngrijorare în acest moment” # MainNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat luni că actuala coaliţie de guvernare funcţionează, în pofida divergenţelor apărute în ultima perioadă. Șeful statului a subliniat că parteneriatul politic a dat rezultate inclusiv în privinţa pachetului de măsuri economice şi că, în prezent, nu există motive de îngrijorare. „În orice coaliţie există discuţii pentru că sunt mulţi … Articolul Nicușor Dan și-a dus fiica în prima zi a noului an școlar. Șeful statului, despre funcționarea coaliției: „Nu am motive de îngrijorare în acest moment” apare prima dată în Main News.
Partidul REPER și-a anunțat noua conducere. Cine conduce formațiunea după plecarea lui Octavian Berceanu? # MainNews.ro
Partidul REPER și-a anunțat membrii noii echipe de conducere. Camelia Sălcudean este noua președintă a formațiunii în urma anunțului plecării din partid al lui Octavian Berceanu, anunțat inițial câștigător al votului pentru cea mai înaltă funcție. Camelia Sălcudean după câștigarea alegerilor: „Doar prin coeziune internă, prin munca de echipă și prin respectarea regulilor putem deveni … Articolul Partidul REPER și-a anunțat noua conducere. Cine conduce formațiunea după plecarea lui Octavian Berceanu? apare prima dată în Main News.
AUR anunță că va ataca la CCR patru dintre proiecte de reformă asupra cărora Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament # MainNews.ro
AUR a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională patru dintre cele cinci proiecte de lege pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. Plenul reunit al Parlamentului a respins duminică toate cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT, în urma angajării răspunderii Guvernului Ilie Bolojan pe … Articolul AUR anunță că va ataca la CCR patru dintre proiecte de reformă asupra cărora Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament apare prima dată în Main News.
Elevii pășesc în noul an școlar într-un climat de incertitudine, generat de protestele anunțate de sindicate # MainNews.ro
Elevii din toată țara încep, luni, noul an școlar, potrivit calendarului oficial aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării. Cu toate acestea, prima zi a anului școlar va fi boicotată de către sindicatele din educație, care au anunțat că vor organiza proteste la Palatul Victoria și la Palatul Cotroceni. Articolul Elevii pășesc în noul an școlar într-un climat de incertitudine, generat de protestele anunțate de sindicate apare prima dată în Main News.
INTERVIU Ministrul Apărării, despre episodul Congo: „Cum e posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi milioane cash, fără ca serviciile să ştie?” # MainNews.ro
Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo vor fi daţi afară, anunţă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro. Ministrul spune că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în acel … Articolul INTERVIU Ministrul Apărării, despre episodul Congo: „Cum e posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi milioane cash, fără ca serviciile să ştie?” apare prima dată în Main News.
