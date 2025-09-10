Răspunsul producătorilor auto europeni la ofensiva Chinei. Modele electrice importante, lansate la IAA Mobility Munchen
Digi24.ro, 10 septembrie 2025 08:50
Constructorii auto europeni lansează o ofensivă de modele electrice pentru a contracara rivalii chinezi. O ofensivă mult așteptată, dar văzută de mulți ca destul de întârziată: companiile din China au mușcat deja din segmentul electric european.
• • •
Acum 5 minute
09:10
„Începe să fie pustiu”. Sezon estival la final, vânt de pagubă în stațiunile de pe litoral. Cu cât au scăzut încasările în acest an # Digi24.ro
Sezonul estival a ajuns la final pe litoralul românesc. În stațiuni, mai rămân deschise doar hotelurile și pensiunile înscrise în programul "Litoralul pentru toți". Patronii din turism au făcut și un prim bilanț, iar încasările sunt chiar și cu 30% mai scăzute decât în ceilalți ani. Turiștii care își petrec concediile de toamnă pe litoral se bucură, însă, de liniștea de pe plaje, de vremea frumoasă, dar și de apa curată.
Acum 15 minute
09:00
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 septembrie
Acum 30 minute
08:50
Răspunsul producătorilor auto europeni la ofensiva Chinei. Modele electrice importante, lansate la IAA Mobility Munchen
Constructorii auto europeni lansează o ofensivă de modele electrice pentru a contracara rivalii chinezi. O ofensivă mult așteptată, dar văzută de mulți ca destul de întârziată: companiile din China au mușcat deja din segmentul electric european.
08:50
Prima reacție a lui Donald Trump după atacul Israelului asupra Qatarului: Nu este o situație bună # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte nemulţumit de toate aspectele” atacului israelian asupra Qatarului şi că va face o declaraţie completă pe această temă miercuri, transmite Reuters. „Nu sunt încântat de asta”, a spus Trump la sosirea la un restaurant din Washington.
Acum o oră
08:40
„De la promisiune la progres”: Ursula von der Leyen susține, astăzi, în Parlamentul European, discursul privind starea Uniunii Europene # Digi24.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, prezintă, astăzi, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, începând cu ora 10:00, discursul privind starea Uniunii Europene (SOTEU).
08:20
Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice # Digi24.ro
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni "Ghost Shark", în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP.
Acum 2 ore
07:20
Alertă în Polonia: drone rusești au fost doborâte de armată după încălcarea spațiului aerian, mai multe aeroporturi au fost închise # Digi24.ro
„A fost mobilizat armament şi serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele căzute”, se arată într-o declaraţie a Comandamentului Operaţional al Poloniei publicată pe X. Declaraţia precizează că operaţiunea militară este în curs de desfăşurare şi îndeamnă locuitorii să rămână în casele lor. Nu au fost furnizate informaţii suplimentare despre „obiectele de tip dronă”.
Acum 4 ore
07:10
Turcia a lansat producția de serie a noului său tanc principal de luptă, Altay, în ciuda testării insuficiente a grupului motopropulsor # Digi24.ro
În 2007, Ministerul Apărării din Turcia a încredințat grupului Otokar sarcina de a proiecta un nou tanc de luptă, numit Altay, în cadrul programului MITÜP (Mili Tank Üretimi Projesi).
07:10
Una din două femei din Groenlanda a fost victima contracepţiei forţate în urmă cu 50 de ani (raport) # Digi24.ro
Una din două femei din Groenlanda a fost supusă în anii 1970 unei proceduri de montare de sterilet în cadrul unei campanii de contracepţie implementată, în mare parte fără consimţământ, pe insula arctică, a dezvăluit marţi o anchetă istorică.
07:10
Fenomen misterios în cosmos: Explozii puternice de raze gamma detectate dintr-o singură sursă # Digi24.ro
Astronomii au detectat pe parcursul unei zile o succesiune de explozii de raze gamma (GRB), cele mai puternice explozii din Univers, provenind dintr-o singură sursă, un fenomen care nu a mai fost observat niciodată şi pe care niciun scenariu nu îl poate explica, conform unui comunicat emis marţi de Observatorul European Austral (ESO).
07:10
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii donați în arme cruciale pe câmpul de luptă # Digi24.ro
Fundațiile de multifinanțare (crowdfunding) din Ucraina joacă un rol crucial în aprovizionarea unităților de elită ale armatei ucrainene cu drone și alte arme vitale pe câmpul de luptă. Din cauza lipsei de resurse, aceste fundații din țară și din străinătate strâng bani de la sute de mii de donatori pentru orice echipamente militare pe care aliații din Occident ai Kievului nu le pot livra.
07:10
Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși # Digi24.ro
Patru soldați ucraineni care au petrecut trei ani ascunși într-un spital situat în teritoriul ocupat de Rusia au fost salvați într-o misiune îndrăzneață efectuată de forțele speciale din Kiev.
07:10
Națiunea mai „leneșă” a Europei: germanii lucrează acum mai puțin decât grecii și portughezii. Care sunt motivele # Digi24.ro
Cunoscută de mult timp pentru „hărnicia” sa, Germania se confruntă cu o criză economică și existențială, în contextul în care populația sa lucrează din ce în ce mai puține ore, potrivit Washington Post.
07:10
„Un conflict mult mai amar”: Rusia ar putea ajunge în situația din anii ‘90, odată cu întoarcerea deținuților care luptă în Ucraina # Digi24.ro
Pentru ucigașul Azamat Iskaliev, războiul a fost un bilet pentru a scăpa de închisoare. Bărbatul în vârstă de 37 de ani ispășise mai puțin de o treime dintr-o pedeapsă de nouă ani pentru crimă - pentru că și-a înjunghiat mortal soția în mașina sa în vara anului 2021, deoarece aceasta dorea divorțul - când a fost eliberat și grațiat de Rusia ca să lupte în Ucraina.
07:10
Cum pot elevii să înlocuiască probele de competențe la bacalaureat 2026. Lista testelor acceptate pentru echivalarea rezultatelor # Digi24.ro
Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste testări cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat.
07:10
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția # Digi24.ro
Vechimea în muncă rămâne criteriul esențial pentru obținerea pensiei. În lipsa unei perioade minime de cotizare, nicio persoană nu poate primi acest drept, indiferent de vârstă. Pentru cei care nu au acumulat suficienți ani, legislația din România prevede o soluție: contractul de asigurare socială facultativă.
07:10
Sam Altman, CEO-ul OpenAI: Oamenii au început să vorbească precum inteligența artificială # Digi24.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, susține că oamenii au început să preia particularitățile de exprimare ale modelelor de inteligență artificială și să „sune ca AI” pe rețelele sociale. El spune că a avut „cea mai ciudată experiență” citind forumuri dedicate Codex, noul instrument al companiei pentru dezvoltatori.
Acum 12 ore
00:40
Mircea Lucescu: „Nu schimbările au determinat... Atitudinea”. Selecționerul dă vina pe arbitraj # Digi24.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, marţi seară, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu schimbările au determinat rezultatul, ci atitudinea, el menţionând că în repriza a doua jucătorilor săi “parcă le-au îngheţat picioarele”. Lucescu s-a plâns şi de arbitraj.
00:30
ISJ Satu Mare, verificări după după ce copiii au primit cravate de „pionieri” sau „şoimi ai patriei”, și materiale despre Ceauşescu # Digi24.ro
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Satu Mare face verificări după ce la o grădiniţă din municipiu copiii au primit, în prima zi a noului an şcolar, cravate de „pionieri” sau „şoimi ai patriei”, fiind prezentate materiale despre Nicolae Ceauşescu. Activitatea ar fi fost organizată „cu scopul de a familiariza copiii cu aspecte din viaţa de odinioară, prin intermediul jocului şi al poveştilor”, însă ISJ atrage atenţia că „este esenţial ca activităţile să fie adaptate nivelului de înţelegere al copiilor fiind strict interzise orice abordări cu conotaţie politică sau ideologică”.
9 septembrie 2025
23:50
Ministrul Economiei: 21 de administratori speciali la societăți de stat au fost trimiși acasă. Aveau salariu şi de 30.000 lei # Digi24.ro
Radu Miruţă a declarat că a semnat un ordin prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român, care aveau salariul şi de 30.000 de lei pe lună. Ministrul Economiei le-a cerut acestora să prezinte un raport de activitate pe care nu au fost în stare să îl dea.
23:50
România, doar egal în Cipru, în preliminariile CM 2026. Am început tare, dar am terminat prost # Digi24.ro
Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marţi seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.
23:40
Un bărbat condamnat pentru trafic de minori, aflat pe lista Most Wanted a poliției, este adus în ţară din Marea Britanie
Un bărbat de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, condamnat pentru trafic de minori şi proxenetism la 6 ani de închisoare, va fi adus în ţară în noaptea de marţi spre miercuri, urmând să fie încarcerat.
23:40
Ministerul Sănătății alocă 20 milioane lei pentru acoperirea tratamentelor în străinătate. Câte persoane sunt pe lista de așteptare # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a precizat că programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare, 30 de adulți și 13 copii, în valoare de aproximativ 13 milioane de lei și a anunnțat că Ministerul Sănătății va primi suplimentar 20 de milioane lei pentru acoperirea acestor costuri.
23:40
România a învins San Marino în preliminariile EURO 2027 U21. Clasamentul este condus de Finlanda # Digi24.ro
Echipa naţională U21 a României a dispus marţi seara, în deplasare, scor 2-0, de echipa naţională U21 a statului San Marino, în grupa A a calificărilor pentru Euro 2027 U21.
23:40
Șeful ELCEN a fost pus sub acuzare pentru mită și are interdicție de a-și exercita funcția # Digi24.ro
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de DNA și are interdicție de a-și exercita funcția, au spus surse judiciare pentru Digi24. Claudiu Crețu a plecat marți seara de la DVA, unde a fost audiat de procurori. Anchetatorii spun că a luat mită de la un om de afaceri din Republica Moldova, care are interese și în Rusia, în schimbul urgentării unor plăți.
23:30
Un bărbat condamnat pentru trafic de minori, aflat pe lista Most Wanted a poliției, este în ţară din Marea Britanie # Digi24.ro
Un bărbat de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, condamnat pentru trafic de minori şi proxenetism la 6 ani de închisoare, va fi adus în ţară în noaptea de marţi spre miercuri, urmând să fie încarcerat.
23:00
Misterul din MApN. Cine știa de Congo. Moșteanu: „Potra a avut suport și acoperire de la o parte importantă din statul român” # Digi24.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarat, marți la Digi24, că mercenarul Horațiu Potra „a avut suport și acoperire de la o parte importantă a statului român”. El a adăugat că se va folosi de toate instrumentele pe care le are la dispoziție ca ministru pentru a afla cine de la Direcția Generală de Informații a Apărării (DGIA) știa despre militarii români care au lucrat în ultimii doi ani sub comanda lui Potra în Congo.
22:30
Moșteanu: Proiectul militarilor voluntari în termen va fi aprobat în următorul CSAT. E nevoie să întinerim rezerva Armatei # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus la Digi24 că proiectul privind voluntariatul în serviciul militar va fi aprobat în următoare ședință a CSAT, după care va merge în Parlament pentru a fi dezbătut. El spune că așa va crește numărul de rezerviști, pe o parte, iar pe de altă parte, mulți tineri vor alege să devină militari de carieră.
22:00
Moșteanu: „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie. Sunt oameni cu experiență” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus la Digi24 că nu a existat o discuție în coaliție pentru introducerea subiectului pensiilor militarilor în Pachetul 3 de măsuri fiscale. El adaugă că e nevoie de creșterea vârstei de pensionare, dar că e nevoie de discuții și trebuie stabilit un calendar clar. 6.000 de militari din Armata română îndeplinesc în acest moment condițiile de pensionare, a mai spus el.
21:50
Noi restricţii de trafic pe DN 1, din cauza lucrărilor la metroul „Otopeni”. Care sunt rutele alternative # Digi24.ro
Traficul rutier este restricţionat, începând de marţi seară, pe DN 1, la Otopeni, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou de pe Magistrala 6. Circulaţia se va desfăşura pe două benzi pe fiecare sens, cu repoziţionarea parapetului median. Restricţia este permanentă, până la finalizarea lucrărilor.
21:50
Echipa de negociatori a Hamas aflată la Doha a supraviețuit atacului aerian lansat marți de Israel asupra capitalei Qatarului, potrivit unui comunicat transmis de gruparea palestiniană.
21:20
Adrian Câciu l-a atacat pe Marcel Boloș pe care l-a făcut „mincinos” și „lipsit de caracter”. Deputatul PSD a publicat, marți pe Facebook, mai multe imagini cu acte normative adoptate în Guvernul Ciolacu care arăta că deficitul pe care îl propusese Boloș pentru finalul lui 2024 era de 7,9%, însă în doar o lună a ajuns la „8,65% pe cash și 9,3% pe ESA”. Social-democratul îi cere acestuia să explice de ce s-a întâmplat acest lucru sau „l-o fi durut la bască pentru că urma să dea vina pe Ciolacu?”.
21:20
Macron îl numește pe Sebastien Lecornu prim-ministru al Franței, după demisia lui Francois Bayrou # Digi24.ro
Președintele Emmanuel Macron l-a nominalizat marți seara pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței, după demisia lui Francois Bayrou, care a pierdut luni votul de încredere în parlament.
20:40
Momentul în care Israelul a atacat ținte Hamas în Doha. Imaginile surprinse în capitala Qatarului # Digi24.ro
Un atac israelian a vizat marți mai mulți lideri Hamas aflați la Doha, capitala Qatarului. Exploziile au fost surprinse pe camere, iar imaginile video arată momentele loviturilor aeriene.
20:30
Noul tanc al Chinei care „va revoluționa bătăliile terestre”. Soldații văd câmpul de luptă „ca într-un joc video” # Digi24.ro
Noul tanc Type 100 al armatei chineze, dezvăluit la parada de Ziua Victoriei de săptămâna trecută de la Beijing, marchează o schimbare fundamentală către un război „inteligent, bazat pe informații și fără echipaj uman”, potrivit presei chineze de stat.
20:30
„Putin este gata să invadeze alte ţări”. Avertismentul președintelui unui stat vecin cu Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”.
Acum 24 ore
20:10
Deșeurile care intră în țară ca produse second-hand, blocate. Ministrul Diana Buzoianu: Pregătim o Ordonanță de Urgență # Digi24.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pregăteşte ultima variantă a Ordonanţei de Urgenţă pentru blocarea deşeurilor care intră în ţară fals marcate drept produse hand, a anunţat ministrul de resort, Diana Buzoianu.
20:10
Germania trimite Ucrainei mii de drone cu rază lungă de acțiune pentru atacuri împotriva „maşinăriei de război ruseşti” # Digi24.ro
Germania va furniza Ucrainei câteva mii de drone cu rază lungă de acțiune, în cadrul unui program de 300 de milioane de euro anunțat de ministrul apărării Boris Pistorius la reuniunea „Formatul Ramstein” de la Londra. Inițiativa urmărește să întărească capacitatea Kievului de a lovi în profunzime mașinăria de război a Rusiei.
19:50
Cursurile şcolare s-au desfăşurat normal, marţi, în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat, a anunţat Ministerul Educaţiei, care monitorizează situaţia în contextul protestelor anunţate de dascăli. În doar cinci școli din județul Dolj activitatea este parțial afectată de boicotul cadrelor didactice.
19:30
Un șomer din Austria a fost la un pas să facă pușcărie după ce a mers în vacanță în Grecia. Ce trebuia să facă bărbatul # Digi24.ro
O vacanță relaxantă petrecută la mătușa sa, în Grecia, l-a băgat pe un bărbat din Stiria Superioară (Austria) în mare bucluc. Bărbatul în vârstă de 31 de ani era înregistrat ca șomer la Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă din Austria (AMS) și nu și-a declarat șederea de două săptămâni în străinătate la începutul anului, procedură obligatorie în această situație, relatează Heute.at.
19:20
Un județ din România interzice concursurile cu cai care tractează diferite greutăți: „Prevenim cruzimea față de animale” # Digi24.ro
Prefectura Cluj anunţă că, în urma unei şedinţe a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), a fost luată decizia interzicerii unor concursuri de tracţiune cabalină.
19:10
Ministrul Pîslaru prezintă detalii din pachetul 3 de relansare economică. „Există discuţii din ce în ce mai avansate în coaliție” # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a afirmat că există discuţii din ce în ce mai avansate cu privire la măsuri de relansare a economiei ce vor intra în pachetul 3 gândit de Guvern, măsuri care să stimuleze competitivitatea, exporturile şi să ajute la atragerea de investiţii.
19:00
Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor și pe stadioane. Nici tigările electronice nu vor fi permise # Digi24.ro
Guvernul spaniol a aprobat un proiect de lege care interzice fumatul și vapatul pe terasele barurilor și restaurantelor, interzice minorilor utilizarea țigărilor electronice și a produselor conexe și pune capăt vânzărilor de țigări electronice de unică folosință.
19:00
Polonia anunță că a reținut un agent bielorus și va extrăda un diplomat din aceeași țară. Ancheta, în cooperare cu serviciile românești # Digi24.ro
Serviciul de informații interne al Poloniei a reținut luni un spion bielorus, a anunțat azi premierul de la Varșovia, Donald Tusk. El a precizat că în acest caz serviciile poloneze au cooperat cu serviciile de informații din România și Cehia. De asemenea, Polonia va expulza și un diplomat din Belarus.
19:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru ABC News că Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump că Rusia va cuceri regiunea Donbas în „trei-patru luni”. Liderul de la Kiev a mai denunțat un atac rusesc „pur și simplu brutal”, soldat cu cel puțin 21 de civili morți în Donețk.
18:50
„O declarație cretină, părerea mea”, a declarat vicepremierul PSD Marian Neacșu după ce fostul ministru de Finanțe, liberalul Marcel Boloș a afirmat că Marcel Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital” de deficitul bugetar.
18:30
Declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă în Parlament. Senator AUR: „UE încurajează imigrația și metisarea rasială” # Digi24.ro
Andrei Dîrlău, senator AUR, a făcut declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă la tribuna Parlamentului. El a acuzat Uniunea Europeană că ar încuraja „imigrația și metisarea rasială” pentru a produce „un amestec etnic forțat”.
18:30
Polonia închide granița cu Belarus în timpul exercițiului militar Zapad coordonat de Rusia # Digi24.ro
Polonia va închide joi, la miezul nopții, granița cu Belarus, ca reacție la exercițiul militar Zapad, coordonat de Rusia și considerat „foarte agresiv” de premierul Donald Tusk. Manevrele implică zeci de mii de soldați ruși și belaruși, inclusiv simulări cu sisteme de rachete cu capacitate nucleară, desfășurate în apropierea frontierelor NATO.
18:20
„Șoimii patriei” la o grădiniță din Satu Mare. Poliția a deschis dosar penal. „Un spectacol de propagandă comunistă”, acuză IICCMER # Digi24.ro
La serbarea de deschidere a anului școlar, copiii dintr-o grădiniță din Satu Mare au fost îmbrăcați în șoimi și pionieri. Conducerea instituției a susținut că scopul nu a fost de a glorifica „Epoca de Aur”, ci de a le arăta copiilor cum arăta copilăria în perioada lui Ceaușescu. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a condamnat gestul educatoarelor prin care au transformat festivitatea „într-un spectacol de propagandă comunistă”. Poliția a deschis dosar penal, iar Prefectura și Inspectoratul Școlar Județean fac verificări.
18:10
VIDEO Momentul în care o mașină sparge fațada unui magazin de bijuterii, apoi 15 hoți intră și fură tot ce prind # Digi24.ro
15 bărbați au jefuit un magazin de bijuterii din California. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum o mașină, în care erau o parte dintre hoți, a pătruns prin fațada de sticlă a magazinului, relatează Sky News.
