Directorul general şi directorul comercial de la ELCEN Bucureşti, suspectaţi de luare de mită, au fost plasaţi sub control judiciar/ Claudiu Creţu ar fi primit 40.000 de lei pentru urgentarea unor plăţi către o societate comercială
News.ro
,
10 septembrie 2025 10:20
Directorul general al Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN Bucureşti), Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită. Potrivit procurorilor anticorupţie, Creţu ar fi primit, prin intermediul lui Zamfiroi, în biroul unei societăţi comerciale din Capitală, 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia pentru a urgenta aprobarea unor plăţi aferente facturilor emise de societatea respectivă către ELCEN. Totodată, afirmă anchetatorii, Creţu ar fi pretins administratorului unei societăţi, tot prin directorul comercial, 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea acesteia.
10:40
Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) avertizează că planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa, de la 1 ianuarie 2026, ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei şi ar penaliza direct populaţia. Potrivit federaţiei, preţurile la mese festive, nunţi, botezuri, onomastici sau simple ieşiri cu prietenii vor creşte inevitabil şi este mai ieftin pentru români să plece în city break-uri externe, decât să lase banii în ţară, pentru turism intern.
10:30
Bolivia s-a impus în faţa Braziliei (1-0) marţi, în calificările pentru Cupa Mondială, asigurându-şi astfel biletul pentru barajele intercontinentale. Brazilienii au denunţat primirea ostilă din partea gazdelor şi a poliţiei, dar şi arbitrajul foarte părtinitor.
10:30
Presa poloneză relatează că resturi ale unei drone au lovit o casă în Wyryki, în provincia Lublin din estul ţării, în urma evenimentelor din cursul nopţii, când Varşovia a procedat la doborârea unor drone ruseşti care au pătruns în spaţiul aerian polonez.
10:30
Vicecampioana europeană Bernadette Szocs (16 mondial) s-a calificat printre primele 16 jucătoare ale tabloului, la WTT Champions Macao 2025, după ce a eliminat-o pe campioana en titre a Africii, Hana Goda (Egipt, 25 mondial).
10:20
10:20
Meteorologii anunţă averse însemnate cantitativ şi intensificări temporare ale vântului, până vineri seară, fiind emis cod galben pentru mai multe judeţe ale ţării.
09:50
Reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri Craiova (DRDP) au anunţat că secţiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Piteşti avansează susţinut, iar peste 900 de oameni şi aproximativ 200 de utilaje şi echipamente sunt mobilizate pe şantier.
09:50
Franţa se confruntă cu o zi agitată miercuri, în urma apelului „Blocăm tot", care a apărut pe reţelele sociale şi care va fi un indicator al furiei sociale într-o ţară aflată în plină criză politică.
09:40
Bărbatul din Scoreiu, judeţul Sibiu, care şi-a legat copilul de 10 ani cu lanţul de o masă şi l-a încuiat în casă a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal. Băiatul, mama şi sora sa au fost duşi temporar într-un centru de protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sibiu.
09:40
Doi şoferi au fost filmaţi, pe un drum din judeţul Bihor, în timp ce circulă cu viteză în spatele unui echipaj SMURD aflat în misiune, încălcând regulile de circulaţie. După apariţia imaginilor în spaţiul public, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bihor anunţă că a sesizat Poliţia. Oficialii instituţiei atrag atenţia asupra riscurilor pe care şoferii care procedează astfel îl reprezintă pentru echipajele medicale, dar şi pentru ei înşişi.
09:40
Primul proiect al stagiunii 2025-2026 la Teatrelli este „Nunta lui Decebal” în regia lui Matei Lucaci-Grünberg, un spectacol care explorează cu umor şi sensibilitate tema distanţei, a identităţii diasporei şi a reinventării tradiţiilor.
09:40
În luna iulie s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 14.236 copii, în creştere cu 2.478 (+21,1%) faţă de luna iunie, iar numărul certificatelor de deces înregistrate a fost de 19.122, mai mult cu 448 decese faţă de luna iunie 2025, ceea ce reprezintă o creştere de 2,4%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:30
Un grav accident rutier, în care au fost implicate opt persoane, s-a produs, marţi dimineaţă, pe un drum judeţean din judeţul Argeş, unde două autovehicule s-au ciocnit violent într-o curbă. Primele date de la faţa locului arată că o persoană este inconştientă, iar altele sunt rănite.
09:20
FC Dinamo a anunţat, miercuri, că a împrumutat doi jucători, portarul Yanis Găgeatu şi extrema Ahmed Bala, la echipe din Liga a III-a.
09:10
România a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române, în urma atacului masiv cu drone din ucraina, dar Ministerul Apărării anunţă că nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional.
09:00
Reprezentanţii industriei cinematografice israeliene avertizează asupra angajamentului semnat de aproximativ 1.800 de profesionişti importanţi, care promit să nu colaboreze cu instituţiile cinematografice israeliene pe care le consideră „implicate în genocidul şi apartheidul împotriva poporului palestinian”.
09:00
Kievul a afirmat, miercuri, că Vladimir Putin nu încetează „să testeze Occidentul” şi va continua să o facă atâta timp cât nu se va confrunta cu „niciun răspuns ferm”, după ce Polonia a denunţat un „act de agresiune” în spaţiul său aerian în timpul unui atac rus nocturn împotriva Ucrainei.
08:40
O fetiţă în vârstă de cinci ani a deteriorat accidental „Atena Dorata”, o sculptură semnată Carlo Pecorelli în formă de păianjen din aur de 24 de carate, estimată la 30.000 de euro şi aflată în galeria Orler din Jesolo, nu departe de Veneţia.
08:40
Boeing a anunţat marţi că a livrat 57 de avioane în luna august, în creştere faţă de cele 48 din iulie, marcând cel mai ridicat nivel pentru această lună din 2018, când compania americană a predat clienţilor 64 de aeronave, transmite Reuters.
08:20
Competiţia Românească de la Animest.20 aduce în prim-plan o selecţie de 15 scurtmetraje, reflectând creativitatea şi profunzimea regizorilor autohtoni. De la portrete intime şi explorări ale identităţii, la incursiuni în lumi suprarealiste şi istorii personale, filmele abordează teme universale. Animaţia devine un mediu de exprimare a unor lupte interioare, de critică socială sau de reflecţie asupra istoriei recente a României.
08:20
FC Barcelona, campioana Spaniei în exerciţiu, a amânat revenirea pe stadionul său, Camp Nou, unde au loc lucrări, anunţând că următorul meci din LaLiga, duminică împotriva Valenciei, se va juca pe stadionul Johan Cruyff, cu o capacitate de 6.000 de spectatori.
08:20
Un avion charter a plecat, miercuri, din Seul către Statele Unite pentru a repatria sutele de lucrători sud-coreeni reţinuţi în urma unei razii a serviciilor de imigrare, a declarat pentru AFP compania aeriană naţională Korean Air.
08:10
Industria auto europeană intră într-o etapă de ofensivă puternică, încercând să răspundă presiunii crescânde venite din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice. Înaintea deschiderii salonului auto IAA Mobility de la München, companiile Volkswagen, BMW şi Renault au prezentat noi modele menite să îşi consolideze poziţia pe piaţa europeană şi să recâştige terenul pierdut în China, cea mai mare piaţă auto din lume, relatează CNBC.
08:00
Un tânăr de 24 de ani este cercetat pentru tâlhărie, după ce a ameninţat trei persoane cu un cuţit pe o stradă din Baia Mare şi le-a sustras telefoanele şi bani. Un martor care a vrut să intervină a fost rănit, fiind transportat la spital.
08:00
Alături de noile smartphone-uri iPhone 17, Apple a prezentat şi Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 şi Apple Watch SE 3.
07:40
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmite presa internaţională.
07:40
Acţiunile companiei Nebius Group, furnizor de infrastructură pentru inteligenţa artificială, au urcat marţi cu 40%, la o zi după ce firma a anunţat un acord multianual cu Microsoft, evaluat la până la 19,4 miliarde de dolari, transmite CNBC.
07:30
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmite presa internaţională.
07:30
La nivel global, obezitatea este mai răspândită în rândul copiilor de vârstă şcolară şi al adolescenţilor decât subponderalitatea, potrivit unui nou raport al UNICEF, care atribuie această schimbare mediului alimentar din ce în ce mai nesănătos în întreaga lume, transmite Reuters.
07:20
Pompierii intervin, miercuri dimineaţă, pentru salvarea unei persoane care s-a urcat pe un stâlp al telegondolei din Piatra Neamţ.
07:10
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmite CNN.
07:10
Universitatea de Inteligenţă Artificială Mohamed bin Zayed (MBZUAI) din Emiratele Arabe Unite a anunţat marţi lansarea unui nou model de inteligenţă artificială de raţionament, conceput să concureze cu OpenAI şi DeepSeek, transmite CNBC.
07:00
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmite CNN.
06:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este ”foarte nemulţumit de toate aspectele” atacului israelian asupra Qatarului şi că va face o declaraţie completă pe această temă miercuri, transmite Reuters.
06:40
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a calificat obiectivul de atingere a neutralităţii climatice până în 2050 drept ”un dezastru colosal”, argumentând că planul este imposibil de realizat şi ar conduce la ”sărăcirea masivă a populaţiei”, transmite CNBC.
06:10
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti miercuri, în Parlamentul European, discursul anual despre starea Uniunii, în care va prezenta principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor. La doar 10 luni de la începutul celui de-al doilea mandat la conducere, von der Leyen se află însă sub o presiune puternică. Pare să fi supărat pe toată lumea, aşa că un discurs care în mod normal ar fi fost unul de rutină se va transforma în ceva cu totul diferit, consideră POLITICO.
06:10
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmite CNN.
06:10
Microsoft a anunţat marţi că, de anul viitor, angajaţii vor fi aşteptaţi să lucreze de la birou trei zile pe săptămână. Măsura va intra în vigoare în februarie pentru cei care locuiesc în apropierea sediului central din Redmond, Washington, şi în zona Puget Sound, urmând să fie extinsă ulterior la alte birouri din SUA şi apoi la nivel internaţional, relatează CNBC.
05:40
Piaţa muncii din SUA a creat mult mai puţine locuri de muncă decât s-a estimat iniţial, în decurs de un an, potrivit unui raport publicat marţi de Departamentul Muncii, care alimentează îngrijorările privind starea economiei şi acurateţea colectării datelor, transmite CNBC.
05:10
Acţiunile grupului minier Anglo American, listate la Londra, au crescut marţi cu 9% după anunţul privind fuziunea cu compania canadiană Teck Resources, într-o tranzacţie prezentată drept o fuziune de pe poziţii de egalitate, transmite CNBC.
01:30
Denis Drăguş, atacantul echipei naţionale a României, a marcat cele două goluri ale tricolorilor în Cipru şi spune că trebuie să avem încredere până la final.
01:20
Israelul a lansat marţi un atac aerian fără precedent în Qatar vizându-i pe liderii Hamas şi intensificându-şi astfel acţiunea militară în Orientul Mijlociu prin ceea ce Casa Albă susţine că a fost un atac unilateral ce nu promovează interesele americane şi israeliene, relatează Reuters.
01:20
Mai mulţi suporteri ai echipei naţionale au scandat “Demisia!” după meciul României cu Cipru, scor 2-2, marţi seară, la plecarea de la stadion.
01:10
Nicolae Stanciu a declarat, marţi seară, după remiza cu Cipru, scor 2-2, că după părerea sa naţionala tricoloră a pierdut orice şansă la calificarea directă la Cupa Mondială.
01:00
Fostul fotbalist Basarab Panduru a declarat, marţi seară, la Prrima TV, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu înţelege cum de echipa tricoloră a ajuns atât de slabă.
00:30
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, marţi seară, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu schimbările au determinat rezultatul, ci atitudinea, el menţionând că în repriza a doua jucătorilor săi “parcă le-au îngheţat picioarele”. Lucescu s-a plâns şi de arbitraj.
00:30
Horaţiu Moldovan, portarul echipei naţionale a României, crede că trebuie ca tricolorii trebuie să-şi joace şansa până la capăt, abia după aceea să se gândească la baraj.
00:20
Dennis Drăguş, atacantul echipei naţionale a României, a marcat cele două goluri ale tricolorilor în Cipru şi spune că trebuie să avem încredere până la final.
00:10
Echipa naţională a Norvegiei a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 11-1, echipa naţională a Moldovei, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. În grupa României, Austria s-a impus în deplasare, cu Bosnia, scor 2-1.
00:10
Preşedintele Donald Trump a încercat marţi să se distanţeze şi mai mult de atacul Israelului din Qatar, postând o adăugire la o declaraţie anterioară a Casei Albe în care specifică faptul că decizia a fost luată de liderul Israelului şi că SUA au aflat prea târziu pentru a interveni, relatează CNN.