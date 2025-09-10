Directorul general şi directorul comercial de la ELCEN Bucureşti, suspectaţi de luare de mită, au fost plasaţi sub control judiciar/ Claudiu Creţu ar fi primit 40.000 de lei pentru urgentarea unor plăţi către o societate comercială

Directorul general al Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN Bucureşti), Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită. Potrivit procurorilor anticorupţie, Creţu ar fi primit, prin intermediul lui Zamfiroi, în biroul unei societăţi comerciale din Capitală, 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia pentru a urgenta aprobarea unor plăţi aferente facturilor emise de societatea respectivă către ELCEN. Totodată, afirmă anchetatorii, Creţu ar fi pretins administratorului unei societăţi, tot prin directorul comercial, 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea acesteia.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de News.ro