Prima TV a fost lider în audiențe cu meciul Cipru - România, scor 2-2
Profit.ro, 10 septembrie 2025 10:20
Partida Cipru – România, difuzată în exclusivitate de Prima TV, a ținut milioane de suporteri cu sufletul la gură. Meciul, unul important pentru calificarea la Campionatul Mondial, a plasat postul de televiziune din portofoliul Clever Group pe primul loc în topul audiențelor. În minutul de aur, la ora 22:30, 1.356.000 telespectatori urmăreau live evoluția tricolorilor pe Prima TV.
