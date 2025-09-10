Cum arată Raluca Bădulescu fără perucă și fără strop de machiaj: „Acum mă filmezi așa, spre bucuria populației” VIDEO
Click.ro, 10 septembrie 2025 12:00
Raluca Bădulescu, cunoscută pentru aparițiile ei extravagante, machiajele dramatice și perucile statement, a fost surprinsă recent într-o ipostază rară.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 10 minute
12:10
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc” # Click.ro
Iată că și fosta soție a lui Victor Ponta și-a refăcut viața sentimentală, după divorț. Fostul premier s-a afișat deja cu noua iubită
Acum 30 minute
12:00
Cum arată Raluca Bădulescu fără perucă și fără strop de machiaj: „Acum mă filmezi așa, spre bucuria populației” VIDEO # Click.ro
Raluca Bădulescu, cunoscută pentru aparițiile ei extravagante, machiajele dramatice și perucile statement, a fost surprinsă recent într-o ipostază rară.
12:00
La finalul concediilor, Mihaela Bilic oferă soluția pentru o slăbire corectă, fără diete exagerate: „Regula de aur pentru un abdomen plat” # Click.ro
După o perioadă plină de vacanțe și răsfăț culinar, multe persoane își încep toamna cu un surplus de kilograme. Dacă te numeri printre ei, medicul nutriționist Mihaela Bilic îți spune cum să revii în formă fără diete stricte și eforturi excesive!
Acum o oră
11:30
Delia Matache trage un semnal de alarmă după un nou incident în Herăstrău. Ce a pățit artista în timp ce se afla la alergat: „De ce trebuie să simt stres?” # Click.ro
Delia Matache a trecut printr-un moment tensionat în timpul alergării sale matinale în Parcul Herăstrău din Capitală. Deși spațiul este frecventat de numeroși bucureșteni pentru sport și relaxare, artista s-a confruntat cu o situație neplăcută cauzată de un câine lăsat liber, fără lesă sau botniță.
11:30
Francesca Sarao și Cristian Pungă se căsătoresc după „Insula Iubirii”! Ce lecție au primit în Thailanda îndrăgostiții? „Problemele nu provin neapărat din relație” # Click.ro
Francesca Sarao și Cristian Pungă au trecut cu testul de la „Insula Iubirii”.
11:20
Vreme severă în toată țara. Sunt anunțate ploi torențiale și vijelii. Avertizările specialiștilor de la ANM # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme severă valabilă în întreaga țară până vineri seară, cu ploi torențiale, vijelii și intensificări ale vântului.
11:20
Adrian Mutu, luat la „roast” cu Prodanca la pachet! Ce glume au putut să-i facă Briliantului!” „Nu e vorba de răzbunare” # Click.ro
Show-ul „La bine și la Roast” debutează miercuri, 10 septembrie, la 21:30, la PRO TV și pe VOYO.
Acum 2 ore
11:10
Pasiunea pe care și-a descoperit-o cântăreața Adda la 33 de ani. Fanii o privesc ca pe un exemplu: „Ești o sursă de inspirație” # Click.ro
Cântăreața Adda și-a anunțat fanii din mediul online că și-a descoperit o nouă pasiune. Ea a recent publicat imagini din locul unde trăiește experiențe noi, iar urmăritorii au felicitat-o pentru ambiția ei.
10:40
Surpriza de care a avut parte Otilia Bilionera după nuntă, din partea unui membru important din familie. Cântăreața a primit un cadou de suflet # Click.ro
Otilia Bilionera a fost primită cu multă căldură în familia soțului ei, omul de afaceri turc Beki Ali. După nunta lor, care a avut loc la finalul lunii august, cântăreața a primit un cadou cu o valoare sentimentală din partea unui membru important al noii sale familii.
10:40
Guvernul mexican intenționează să introducă o taxă de 8% pe jocurile video violente, începând din 2026, ca parte a unui pachet mai amplu de măsuri fiscale pentru produse considerate cu impact asupra sănătății, alături de tutun și băuturi zaharoase.
10:30
Cum a reușit Răzvan Exarhu să învingă depresia și cum a trăit în perioada comunismului: „Sunt mai mulțumit de ce mi s-a întâmplat” # Click.ro
Voce inconfundabilă la radio și figură carismatică în televiziune, Răzvan Exarhu a vorbit deschis despre una dintre cele mai grele etape din viața lui: depresia. A recunoscut că, dincolo de sarcasm și glume, au existat momente în care totul părea fără sens. Însă nu s-a lăsat copleșit.
Acum 4 ore
10:00
Un incident șocant a avut loc marți seară în centrul orașului Baia Mare, unde o tânără a fost tâlhărită, iar un trecător care a încercat să intervină a fost rănit grav și transportat de urgență la spital.
10:00
Decizia pe care Cristina Ciobănașu a făcut-o privind aparițiile sale din mediul online: „Ai senzația că ești defect sau că ai tu o problemă”. Ce a deranjat-o pe actriță # Click.ro
Cristina Ciobănașu, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, a anunțat că va face o schimbare în felul în care se prezintă pe rețelele sociale. Ea a anunțat că vrea să ducă o viață cât mai autentică, motiv pentru renunță să mai publice doar imagini perfecte.
09:50
Nu mai arunca hainele pătate! Acest ingredient banal scoate imediat petele de ulei sau grăsime # Click.ro
Fie că ai gătit în grabă, ai mâncat ceva „pe fugă” sau ți-ai atins hainele fără să-ți dai seama, petele de ulei pot deveni un coșmar. Sunt vizibile, inestetice și, cel mai rău, par imposibil de îndepărtat.
09:50
Ce este „boala puterii” și cum se manifestă. Sindromul care te distruge fără să îți dai seama # Click.ro
Puterea schimbă oamenii. Uneori, atât de mult încât cei din jur abia îi mai recunosc. Psihologii și istoricii numesc acest fenomen Sindromul Hubris, o tulburare reală, studiată științific, care arată cum autoritatea și succesul pot transforma treptat un lider echilibrat într-un conducător arogant.
09:20
Mesajul transmis de o femeie stabilită de 20 de ani în Italia pentru românce: „Am fost obișnuite să facem 10 feluri de mâncare... Opriți-vă!” # Click.ro
O femeie stabilită de 20 de ani în Italia a observat diferențele de mentalitate dintre românce și italience, așa că a transmis prin intermediul rețelelor de socializare un mesaj important.
08:50
Cât sunt dispuși să plătească părinții din România pentru serviciile bonelor. Salariile variază în funcție de experiență și numărul orelor lucrate # Click.ro
Cererea pentru speciliștii în îngrijirea copiilor a crescut în ultimii ani. Stilul de viață alert al părinților, precum și programul tot mai încărcat de la locul de muncă îi determină pe aceștia să apeleze la ajutor extern. Dar cât câștigă o bonă în România?
08:30
Ceaiul de măceșe, preparat din pseudo-fructele plantei de trandafir, este una dintre cele mai simple și sănătoase băuturi din plante.
Acum 6 ore
08:00
Cea mai bună salată de vinete. E mai gustoasă decât cea cu maioneză. Ingredientul care schimbă tot ce știai despre acest preparat. # Click.ro
Salata de vinete este unul dintre cele mai iubite și populare preparate din bucătăria românească. Fie că este servită la mic dejun, prânz sau cină, acest fel simplu, dar plin de savoare, aduce mereu un plus de prospețime pe masă.
07:50
Fericirea bate la ușă pentru aceste zodii, de la 1 octombrie 2025. Li se deschide calea spre succes # Click.ro
Toamna aceasta aduce o energie nouă, iar Universul pare să fi pregătit surprize de proporții pentru câteva zodii norocoase.
Acum 8 ore
06:10
Cum să elimini firele albe și să redobândești culoarea naturală a părului. Ce vitamină te poate ajuta # Click.ro
Firele albe reprezintă unul dintre cele mai vizibile semne ale procesului natural de îmbătrânire. Apariția lor este determinată de scăderea treptată a producției de melanină, pigmentul responsabil pentru culoarea naturală a părului.
05:10
Cât plătești de fapt pentru o casă la 1 euro în Italia. Experiența unui britanic care a achiziționat două astfel de proprietăți # Click.ro
Un program care a făcut vâlvă la nivel mondial, „Case la 1 €”, a atras mii de străini în Italia, dornici să devină proprietari pentru o sumă simbolică.
Acum 12 ore
04:10
Înghețata, deserturile congelate și băuturile răcoritoare devin și mai atractive în zilele toride de vară. Pe măsură ce temperaturile cresc din cauza schimbărilor climatice, americanii consumă tot mai multe dintre aceste produse. Așa arată un studiu recent publicat în revista Nature, care ridică sem
03:10
Conopida murată este unul dintre cele mai apreciate produse tradiționale din cămara românească, iar gospodinele care știu să o prepare corect pot să se bucure de gustul său crocant și aromat chiar și după doi-trei ani.
02:10
Gelul inovator care previne căderea părului în timpul chimioterapiei, speranță pentru pacienții cu cancer # Click.ro
Un progres semnificativ în domeniul oncologiei ar putea schimba experiența pacienților care urmează tratamente chimioterapice.
01:10
Spune adio gândacilor de bucătărie cu acest amestec de ingrediente ieftine care îi elimină definitiv # Click.ro
Gândacii de bucătărie sunt considerați unii dintre cei mai rezistenți și dificil de eliminat dăunători domestici. Aceștia se reproduc rapid, se ascund în spații greu accesibile și pot transporta bacterii periculoase pentru sănătatea umană.
01:00
Locul unic care trebuie vizitat o dată în viață! Se numără printre cele mai recomandate destinații de vacanță # Click.ro
Ester o destinație de o frumusețe rară, despre care deja am auzit cu toții însă la care nu mulți dintre noi ne-am gândit ca la o potențială destinație pentru vacanță.
00:40
România are șanse minime să se califice din preliminarii.
00:00
România a încheiat la egalitate duelul din Cipru.
Acum 24 ore
22:50
Orașul superb din Italia pe care puțini turiști îl vizitează. Este locația perfectă pentru o vacanță în luna septembrie # Click.ro
Deși vara este asociată, în mod tradițional, cu sezonul vacanțelor, toamna poate fi o perioadă mult mai potrivită pentru câteva zile libere alături de rude și prieteni.
22:10
Muntele sfânt devine complex turistic de lux? Credincioșii din lumea întreagă sunt indignați # Click.ro
De ani de zile, vizitatorii au urcat pe Muntele Sinai alături de ghizi beduini pentru a privi răsăritul de soare peste peisajul stâncos, pentru drumeții prin deșert sau pentru semnificația religioasă a acestui loc.
20:10
Primele imagini cu ascunzătoarea tatălui fugar din Noua Zeelandă, care și-a ținut copiii ascunși în pădure timp de patru ani # Click.ro
Poliția din Noua Zeelandă a publicat primele imagini cu ceea ce consideră a fi unul dintre locurile de campare unde Tom Phillips s-a ascuns împreună cu cei trei copii ai săi timp de mai mulți ani. Doi dintre copii au fost găsiți într-o zonă de campare din regiunea Waikato, la câteva ore după ce tată
19:50
Cele trei sfaturi Feng Shui pentru eliminarea energiei negative din casă. Cum poți atrage norocul în viața ta # Click.ro
Deja tot mai mulți oameni din întreaga lume, inclusiv din țara noastră, se bazează pe sfaturile Feng Shui pentru a-și decora spațiile interioare. Iar, potrivit acestei tradiții antice din China, există câteva metode simple la care putem apela pentru a elimina energia negativă din casa noastră.
19:30
Raluca Bădulescu, două căsnicii și două divorțuri. Cum se înțelege cu foști soți, Florin Stamin și Vali Pungă: „Noi ne-am despărțit în acte, dar...” # Click.ro
Raluca Bădulescu, cunoscută drept „Regina regească”, a păstrat legături foarte bune cu ambii foști soți, Florin Stamin și Vali Pungă, chiar și după divorțuri, continuând să fie o familie unită pentru fiul ei.
19:10
Sarah Boll (27 de ani) și-a transformat apartamentul din New York într-o replică completă a celebrei nave, inclusiv cu un iceberg.
18:50
Locul unic care trebuie vizitat o dată în viață! Se numără printre cele mai recomandate destinații de vacanță # Click.ro
Ester o destinație de o frumusețe rară, despre care deja am auzit cu toții însă la care nu mulți dintre noi ne-am gândit ca la o potențială destinație pentru vacanță.
18:40
Horoscop miercuri, 10 septembrie. Fecioarele au o zi productivă, iar Peștii își păstrează gândirea pozitivă # Click.ro
Horoscop miercuri, 10 septembrie. Fecioarele au o zi productivă, iar Peștii își păstrează gândirea pozitivă.
18:30
Ce chipeș e fiul de 18 ani al lui Dan Helciug, cel mai înalt solist din România. Ce meserie și-a ales Luca: „E marea lui pasiune” # Click.ro
Ce chipeș e fiul lui Dan Helciug, cel mai înalt solist din România! Cât de înalt e însă Luca și ce meserie și-a ales: „E pasionat de modă”
18:20
O expertă de la Harvard spune care este trucul perfect pentru a adormi cât mai rapid. Este simplu de pus în practică # Click.ro
Deja știm cu toții cât de important este somnul pentru starea noastră de sănătate. Indiferent de cât de sănătos mâncăm și de cât de multe ore petrecem în sala de sport, dacă nu vom dormi suficient de mult, tot ne vom confrunta cu probleme grave de sănătate.
18:10
Alina Pușcău și Cristina Postu au trăit cu intensitate fiecare moment pe Drumul Eroilor. Ce este cel mai greu la Asia Express: „Toate au ieșit la suprafață...” # Click.ro
Alina Pușcău și Cristina Postu s-au completat una pe alta în competiția Asia Express de la Antena 1.
18:00
„The Conjuring”, succes uriaș la nivel mondial. Filmul a stabilit un record la box office # Click.ro
Seria Conjuring continuă să fascineze publicul din întreaga lume. Cel mai recent film, „The Conjuring: Last Rites”, a devenit deja un fenomen atât în cinematografe, cât și pe rețelele de socializare, unde imagini cu spectatori binecuvântați de un preot înainte de vizionare au stârnit numeroase
18:00
Rețeta simplă de ceapă umplută care va fi gata în mai puțin de o oră! Nu este nevoie decât de câteva ingrediente simple # Click.ro
Este o rețetă simplă, delicioasă și care va putea fi pregătită ușor, în mai puțin de o oră! Ceapa umplută este un preparat perfect pentru o masă rapidă și gustoasă și nici nu este nevoie de ingrediente complicate pentru a pregăti rețeta!
17:20
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră? # Click.ro
„Mi-e teamă că, dacă aleg meseria asta, o să regret”, a fost mărturia unui licean care visa să devină profesor. Declarația acestuia scoate la suprafață dilema unei generații ce privește cu frică cariera didactică. În România, dascălii câștigă între 3.500 și 8.000 de lei net, pe lună.
17:10
Țara din Europa care vrea să interzică fumatul în tot mai multe spații publice, inclusiv pe terase și la concerte. Este vorba chiar și despre țigările electronice! # Click.ro
Guvernul spaniol a propus o lege care extinde interdicțiile privind fumatul, vizând atât țigările clasice, cât și cele electronice. Proiectul prevede interzicerea fumatului în spații publice exterioare, cum ar fi terasele barurilor și restaurantelor, concertele în aer liber.
16:50
Unul dintre cei mai respectați ofițeri ai Armatei Române a fost generalul Gheorghe Mihail. Deși știa că va avea de suferit din cauza ocupației sovietice, el a refuzat să colaboreze cu Armata Roșie și a fost singurul general care a protestat deschis împotriva abuzurilor comise asupra populației.
16:50
Unde se află crabul ascuns în această imagine? Puțini oameni pot rezolva testul în doar 15 secunde # Click.ro
Este un test de inteligență care poate părea a fi destul de banal la prima vedere. La urma urmei, tot ce trebuie să facem este să găsim crabul ascuns printre aceste flori roșii. Dar deși provocarea pare a fi una simplă, în realitate lucrurile sunt mult mai dificile decât par!
16:40
Orașul superb din Italia pe care puțini turiști îl vizitează. Este locația perfectă pentru o vacanță în luna septembrie # Click.ro
Deși vara este asociată, în mod tradițional, cu sezonul vacanțelor, toamna poate fi o perioadă mult mai potrivită pentru câteva zile libere alături de rude și prieteni.
16:30
Un urs simpatic din Turcia a devenit subiect de știri internaționale și viral pe internet, după ce a ajuns la veterinar dintr-un motiv neobișnuit: a mâncat prea multe fructe. Povestea lui Okan, ursul de 90 de kilograme, a stârnit curiozitate și zâmbete, mai ales pentru că nu este prima dată când se
16:30
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial pentru starea noastră de sănătate. Nu numai greutatea noastră corporală va fi afectată de alimentele care ne ajung în farfurie, ci și modul în care funcționează organele noastre interne.
16:30
Zodiile care au parte de noroc financiar până la finalul săptămânii. Ce trebuie să facă pentru a-și crește câștigurile # Click.ro
Trei zodii sunt urmărite de noroc în sectorul financiar până la finalul săptămânii. Acești nativi sunt îndemnați să profite de orice oportunitate care le-ar putea aduce câștiguri neașteptate, mai ales de ajutorul oamenilor. Verifică dacă semnul tău zodiacal se numără printre cele de mai jos!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.