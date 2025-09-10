AnimaWings lansează o nouă rută din București
Profit.ro, 10 septembrie 2025 16:20
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, anunță introducerea zborurilor directe pe ruta București – Geneva și retur, începând din 23 martie 2026.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
16:50
EuroNCAP: Modelul chinezesc MG3 a suferit „o rară și serioasă defecțiune” la testele de impact # Profit.ro
Unul dintre cele mai populare modele ale mărcii britanice MG, care în prezent este deținută de compania chinză SAIC, a fost testată de EuroNCAP și a primit o sentință dură, din cauza unei defecțiuni severe. Cu toate acestea, organizația a fost nevoită să-i dea 4 stele, pentru că nu are prevăzute în protocoale o astfel de situație.
Acum 15 minute
16:40
Ferrari a dezvăluit oficial noul 849 Testarossa. Acesta este succesorul vechiului SF90 Stradale și este a patra mașină a mărcii italiene care poartă celebrul nume Testarossa.
Acum o oră
16:20
16:10
Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, care urmează să devină cel mai mare proiect de producție de gaze din Uniunea Europeană, a atras noi cumpărători, susține operatorul OMV Petrom SA.
16:10
Statele Unite și-au reafirmat angajamentul față de aliații din NATO după ce, în cursul nopții, Rusia a efectuat o incursiune cu drone în Polonia.
16:10
Percheziții în București și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală, la compania Fly Lili deținută de omul de afaceri Jurgen Faff # Profit.ro
Polițiștii și procurorii au făcut cinci percheziții în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Surse judiciare afirmă că este vizată firma Fly Lili, a omului de afaceri Jurgen Faff, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra. Directorul și contabila companiei au fost duși la audieri. În prezent este căutat Jurgen Faff, suspect în dosar.
16:00
China va detrona Germania din poziția de cel mai mare importator mondial de gaze prin conducte # Profit.ro
China urmează să detroneze în acest an Germania din poziția de cel mai mare importator mondial de gaze naturale prin conducte, pe măsură ce gigantul asiatic își consolidează securitatea energetică, transmite Bloomberg.
16:00
Coaliția se reunește pentru a discuta concedierile din administrație și pachetul de relansare economică pregătit de PSD # Profit.ro
Coaliția se reunește în ședință, miercuri, de la ora 18.00, pe agendă aflându-se discuții privind restanța legată de concedierile din administrație și pachetul de relansare economică pe care PSD vrea să îl prezinte în această săptămână.
16:00
ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Instanța de judecată a oprit lucrările de finalizare a hidrocentralei Răstolița, ultima investiție începută de Ceaușescu înainte de Revoluție # Profit.ro
Tribunalul Cluj a dispus în primă instanță, prin ordonanță președințială, oprirea lucrărilor de finalizare a amenajării hidroenergetice Răstolița din județul Mureș, ultimul obiectiv investițional major demarat de autoritățile comuniste din România, în 1989, înainte de căderea regimului Nicolae Ceaușescu.
Acum 2 ore
15:20
Fintech-ul suedez Klarna, activ și în România, atrage 1,37 miliarde de dolari printr-o ofertă inițială la New York # Profit.ro
Furnizorul suedez de plăți și soluții de retail banking Klarna, activ și în România cu serviciul de cumpărături în rate fără dobândă, a atras 1,37 miliarde de dolari printr-o ofertă publică inițială pe bursa de la New York, peste estimările inițiale, la o evaluare de 15,1 miliarde de dolari.
15:00
Majorare a prețului gazelor cu 10%, în urma intrării în revizie a unor zăcăminte Romgaz și Petrom # Profit.ro
Prețul gazelor pe piața pentru ziua următoare operată de Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 10% în primele 2 zile ale acestei săptămâni, în principal ca urmare a reducerii producției interne cu 2%, rezultat al intrării în revizie a unor zăcăminte operate de cei doi mari producători autohtoni, Romgaz și OMV Petrom, au declarat surse din piață pentru Profit.ro.
Acum 4 ore
14:50
Rețele Electrice România a investit 19 milioane de lei în modernizarea stației de transformare IRUM din Deva # Profit.ro
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a modrnizat stația 110/20kV IRUM, din municipiul Deva, pentru a eficientiza activitatea de distribuție a energiei electrice în zonă, investiția fiind în valoare totală de peste 19 milioane lei.
14:30
Precedent important: Munteanu Law Office obține soluții definitive favorabile promitenților-cumpărători în dosare majore de insolvență ale unor dezvoltatori imobiliari # Profit.ro
Procedurile de insolvență comportă multiple riscuri pentru creditorii societăților debitoare, atât din perspectiva complexității demersurilor juridice necesar a fi întreprinse, cât și din perspectiva recuperării efective a creanțelor înscrise la masa credală.
14:10
Italia și Franța sunt un exemplu clar al modului în care jocul finanțelor publice se desfășoară din ce în ce mai mult pe baza credibilității financiare internaționale: pe de o parte, Italia urmează să iasă din procedura de deficit excesiv; pe de altă parte, Franța se confruntă cu o criză guvernamentală care a determinat creșterea randamentelor obligațiunilor guvernamentale pe 30 de ani la 4,51%, un maxim istoric al ultimilor 16 ani, arată o analiză Wall Street Italia, via Rador.
13:40
Plățile contactless cu cardul în Marea Britanie ar putea depăși limita de 100 de lire sterline (135,35 dolari), conform noilor propuneri prezentate miercuri de autoritatea de reglementare a pieței, transmite Reuters.
13:40
Universitatea de Inteligență Artificială Mohamed bin Zayed (MBZUAI) din Emiratele Arabe Unite a anunțat lansarea unui nou model de inteligență artificială de raționament, conceput să concureze cu OpenAI și DeepSeek, transmite CNBC.
13:30
Nicușor Dan, despre situația economică: Mesajul meu este de stabilitate. Sfârșitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului. Legat de reforma statului, România nu are un plan de țară, în momentul ăsta # Profit.ro
Președintele Nicșor Dan a declarat, .la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situația economică, că mesajul său este de stabilitate, apreciind că sfârșitul lui 2026 este, în opinia sa, capătul tunelului. Șeful statului a mai spus că, legat de reforma statului, România nu are un plan de țară, în momentul ăsta, deși există bună intenție, pentru că ”nu vedem o emergență de reformă, de la nivelele medii și de jos ale administrației” dar a ținut să precizeze că ”există voință de reformă”.
13:30
Grupul spaniol Inditex, proprietarul magazinelor Zara, a raportat vânzări sub așteptări în perioada mai - iulie 2025, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea retailerului de a continua să își crească vânzările într-un context economic incert, transmite Reuters.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0733 lei, de la 5,0737 lei, înregistrat marți.
13:20
Dincolo de iPhone 17, noile Apple Watch și AirPods Pro 3, Apple a avut noutăți și în privința software-ului pe care-l va lansa anul acesta.
13:20
APIA: Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în august cu 52,6%, față de august 2024, la 15.043 unități. Piața auto rămâne în scădere după primele opt luni, cu aproape 9% # Profit.ro
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în august cu 52,6%, față de august 2024, la 15.043 unități, anunță Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), care citează datele publicate de DGPCI. Autoturismele “electrificate” au o creștere de +74,4%, realizând o cotă de piață de 59,9%. După primele opt luni, piața auto per ansamblu rămâne în scădere cu aproape 9%.
13:00
Veolia România preia pachetul majoritar al General Me.el Electric și devine un furnizor integrat de servicii de utilități publice # Profit.ro
Veolia România anunță preluarea pachetului majoritar al General Me.el Electric (GME), una dintre cele mai dinamice companii românești specializate în proiectarea, execuția și mentenanța sistemelor electrice, precum și în producția de energie electrică solară și stocarea acesteia în sisteme de baterii.
13:00
Lecția bulgarilor: Industria de apărare a explodat. E principalul motor al creșterii ecomice. România are doar o strategie de reparare de mașini de război sovietice # Profit.ro
De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Bulgaria are o creștere istorică a industriei sale de apărare. Aceasta aduce cea mai mare parte din creșterea economică a țării vecine și a atins 4% din PIB-ul național. Între timp, în România, ultima Strategie a statului pentru acest tip de industrie evidențiază o cifră cumulată de afaceri, pe trei ani, de 1,1 miliarde de euro, și promisiuni de reparații pentru echipamente vechi sovietice.
Acum 6 ore
12:50
Retailerul român „La Cocoș”, care urmează să fie preluat de grupul german Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, își continuă expansiunea și anunță deschiderea unui nou magazin.
12:50
Industria auto europeană intră într-o etapă de ofensivă puternică, încercând să răspundă presiunii crescânde venite din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice. Înaintea deschiderii salonului auto IAA Mobility de la München, companiile Volkswagen, BMW și Renault au prezentat noi modele menite să își consolideze poziția pe piața europeană și să recâștige terenul pierdut în China, cea mai mare piață auto din lume, relatează CNBC.
12:50
Revista presei din Republica Moldova - Republica Spionilor: Milioane din cufărul FSB, furate de agenții moldoveni. Fostul șef al spionilor de la Chișinău, rămâne sub arest. Sandu rămâne în colimatorul Moscova # Profit.ro
Cele mai importante știri din 9 septembrie din Republica Moldova.
12:40
Una din ultimele companii venite la cota bursei românești are un bilanț pozitiv la jumătatea anului.
12:40
Un judecător federal a blocat temporar decizia lui Donald Trump de a o demite pe Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Fed # Profit.ro
Un judecător federal a blocat temporar decizia lui Donald Trump de a o demite Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Fed. Cook a contestat decizia președintelui american, care a invocat acuzații neconfirmate de fraudă imobiliară pentru a o demite și a cerut judecătorului să impună un ordin de restricție temporar.
12:30
„Gașca de la drept”, film ispirat de cartea avocatului Mihai Hotca, va ajunge în cinematografe în 10 octombrie # Profit.ro
„Gașca de la Drept”, filmul inspirat de volumul omonim scris de prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, este programat să ajungă în cinematografe în 10 octombrie.
12:30
Reacția rușilor: Tusk afirmă fără dovezi că deasupra Poloniei au fost doborâte „drone rusești” - presa de stat # Profit.ro
Agenția de presă de stat rusească Ria Novosti titrează pe prima pagină că premierul Poloniei, Donald Tusk, susține fără dovezi că deasupra țării sale au fost doborâte „drone rusești”, și că nu a prezentat dovezi în acest sens.
12:20
12:20
Burger King continuă extinderea națională și deschide un restaurant la Râmnicu Vâlcea, în Anabella Retail Park.
12:10
DECIZIE Codul muncii, modificat: Anumiți părinți vor avea mai multe zile de muncă la domiciliu sau de telemuncă # Profit.ro
Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani, cu handicap, vor putea beneficia de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. De asemenea, dacă au în întreținere 2 sau mai mulți minori cu handicap, respectiv dacă au în întreținere gemeni, tripleți sau multipleți minori, salariații vor putea beneficia pentru fiecare copil de câte 2 zile în plus pe lună de muncă la domiciliu sau de telemuncă.
12:00
Șeful celui mai mare producător de căldură al Capitalei a fost pus sub control judiciar, fiind acuzat de luare de mită # Profit.ro
Claudiu Crețu, directorul general al companiei de stat Electrocentrale București (ELCEN), cel mai mare producător de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire din Capitală, dar și unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind acuzat de 2 infracțiuni de luare de mită.
11:40
Deși este poziționată pe o piață cu potențial exploziv de creștere, cea a stațiilor de încărcare a mașinilor electrice, iHunt Technology are probleme în a-și ameliora decisiv profotabilitatea # Profit.ro
Compania iHunt, care a atins pragul de 500 stații de încărcare pentru mașini electrice prin platforma iHunt EV, vine cu rezultat de cu puțin peste un sfert de milion de lei.
11:20
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%.
11:20
Gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk a anunțat că va renunța la 9.000 de angajați, sau 11,5% din forța sa de muncă, în cadrul măsurilor de restructurare menită să ducă la economii anuale de opt miliarde coroane daneze (1,26 miliarde de dolari), transmite Reuters.
11:20
Boeing a anunțat că a livrat 57 de avioane în luna august, în creștere față de cele 48 din iulie, marcând cel mai ridicat nivel pentru această lună din 2018, când compania americană a predat clienților 64 de aeronave, transmite Reuters.
11:10
Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (“Proiectul de Lege”), parte a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, a fost transmis spre promulgare după ce moțiunea de cenzură depusă împotriva acestuia a fost respinsă.
11:00
Polonia ia în calcul posibilitatea de a invoca Articolul 4 al NATO, precursorul Articolului 5, după escaladarea dramatică produsă peste noapte, când drone rusești au pătruns adânc pe teritoriul său.
Acum 8 ore
10:50
Șeful Energiei din SUA critică ținta de emisii ”net zero” până în 2050: ”Un dezastru colosal, un program monstruos de sărăcire umană” # Profit.ro
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a calificat obiectivul de atingere a neutralității climatice până în 2050 drept ”un dezastru colosal”, argumentând că planul este imposibil de realizat și ar conduce la ”sărăcirea masivă a populației”, transmite CNBC.
10:40
Cat de repede se umple SSD-ul intern când fiecare lansare AAA depășește 120 GB? În loc să reinstalezi aceleași titluri, rulează-le prin streaming direct de pe consolă. Economisești spațiu, testezi instant noutățile din Game Pass și păstrezi progresul oriunde te conectezi.
10:30
Amplă mobilizare pe secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești: 900 de oameni și aproximativ 200 de utilaje VIDEO # Profit.ro
Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri Craiova (DRDP) au anunțat că secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești avansează susținut, iar peste 900 de oameni și aproximativ 200 de utilaje și echipamente sunt mobilizate pe șantier.
10:20
În luna iulie s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 14.236 copii, în creștere cu 2.478 (+21,1%) față de luna iunie, iar numărul certificatelor de deces înregistrate a fost de 19.122, mai mult cu 448 decese față de luna iunie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 2,4%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
10:20
Partida Cipru – România, difuzată în exclusivitate de Prima TV, a ținut milioane de suporteri cu sufletul la gură. Meciul, unul important pentru calificarea la Campionatul Mondial, a plasat postul de televiziune din portofoliul Clever Group pe primul loc în topul audiențelor. În minutul de aur, la ora 22:30, 1.356.000 telespectatori urmăreau live evoluția tricolorilor pe Prima TV.
10:10
Franța se confruntă cu o zi agitată, în urma apelului „Blocăm tot", care a apărut pe rețelele sociale și care va fi un indicator al furiei sociale într-o țară aflată în plină criză politică.
10:00
Ministrul Economiei a concediat 21 de administratori speciali. Salariile ajungeau și la 30.000 lei lunar # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a afirmat că a semnat un ordin prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăți ale statului român, care aveau salariul și de 30.000 de lei pe lună. El le-a cerut acestora să prezinte un raport de activitate pe care nu au fost în stare să îl dea.
09:40
Fața potrivită schimbă radical felul în care folosești ceasul. Începe cu o față lizibilă, cu contrast bun în lumină puternică și cu spații clare pentru complicații. Evită aglomerarea de date la început, ca să vezi ce informații îți lipsesc cu adevărat. Deschide aplicația Watch pe iPhone, intră la Face Gallery și pre-vizualizează opțiunile înainte să le trimiți pe ceas.
09:20
Trump solicită UE să impună taxe de până la 100% pentru importurile din China și India, pentru a forța Rusia să oprească războiul din Ucraina # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a cerut Uniunii Europene să impună taxe de până la 100% pentru importurile din China și India, ca parte a eforturilor de a-l forța pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina.
09:10
Vinul zilei: un cupaj alb din Catalonia, obtinut din Muscat de Frontignan, Macabeo și Xarello. Fructat și floral, cu perlare fină și prospețime vibrantă, ideal alături de pește, salate sau brânzeturi moi # Profit.ro
Recomandarea de azi, Avinyó Petillant Blanc Bio 2024, este un vin alb spaniol proaspăt și lejer, cu arome fructate și perlare fină.
