Jordan Bardella confirmă depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen
G4Media, 10 septembrie 2025 19:20
Jordan Bardella, liderul partidului Rassemblement National din Franţa şi al unuia dintre grupurile de extremă dreapta din Parlamentul European, a afirmat miercuri, la Strasbourg, că...
Acum 5 minute
19:50
Ce înseamnă să fii foster pentru animale: Bucurii, provocări și lecții de viață de la cei care salvează suflete # G4Media
Voluntarii care se dedică programelor de fostering (sau plasament temporar) împărtășesc emoțiile, satisfacțiile și dificultățile prin care trec, dar și cum reușesc să aibă grijă și de propria...
19:50
Indicii americani S&P 500 şi Nasdaq ating noi maxime record după datele privind inflaţia din SUA / Acţiunile Oracle urcă spectaculos # G4Media
Indicii S&P 500 şi Nasdaq au atins maxime intraday miercuri, după ce datele privind inflaţia din Statele Unite au venit sub aşteptări, întărind aşteptările că...
Acum 15 minute
19:40
Windows 11, absolvit de acuzațiile privind distrugerea SSD-urilor / Adevăratul vinovat: firmware-ul defectuos # G4Media
Cazul curios al defectării SSD-urilor, după patch-ul de securitate Microsoft din august pentru Windows, a luat din nou o întorsătură neașteptată și se pare ca...
19:40
VIDEO Simion, la final de zi, reacție cu privire la atacul cu drone al Rusiei pe teritoriul Poloniei: Dragi români, suntem sub protecția de securitate a NATO # G4Media
Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, a evitat toată ziua să aibă o reacție după atacul Rusiei cu drone, desfășurat și pe teritoriul Poloniei. De...
19:40
Ministrul Justiţiei a prezentat la Cluj-Napoca un proiect privind utilizarea forţei de muncă a deținuților în domeniul privat la nivelul judeţului / Oamenii de afaceri, mai ales cei din HoReCa, s-au arătat interesați # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a prezentat la Cluj-Napoca un proiect care prevede utilizarea forţei de muncă a persoanelor private de libertate, în domeniul privat, la...
Acum o oră
19:20
Cum se bagatelizează violența domestică pe internet. Cazul fraților Tzanca Uraganu și Miraj Tzunami # G4Media
Cântărețul de manele Tzanca Uraganu a recunoscut, la finalul lunii august, în cadrul unui podcast online, că a abuzat fizic femeile cu care a avut...
19:20
Jordan Bardella confirmă depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen # G4Media
Jordan Bardella, liderul partidului Rassemblement National din Franţa şi al unuia dintre grupurile de extremă dreapta din Parlamentul European, a afirmat miercuri, la Strasbourg, că...
19:10
Șefa securității interne al lui Trump promite să ajute Belgia să zdrobească cartelurile de cocaină / Premierul belgian Bart De Wever salută ajutorul SUA în războiul împotriva drogurilor # G4Media
Șefa securității interne a SUA, Kristi Noem, a sosit miercuri în portul Anvers pentru a promite sprijinul american în lupta împotriva bandelor de traficanți de...
19:10
Condamnare supriză: Victor Micula, închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date MAI / Decizia nu e definitivă # G4Media
Supriză, miercuri, la Tribunalul Bihor: Victor Micula jr. – fiul magnatului orădean Viorel Micula – a fost condamnat la 3,1 ani de închisoare cu executar,...
Acum 2 ore
18:50
VIDEO: Alba Iulia încearcă să omologheze un record mondial, în weekend. Peste 10.000 de oameni vor mânca la ”masa care unește”, amplasată în șanțurile cetății Alba Carolina, pe o lungime de 2,7 kilometri # G4Media
Peste 10.000 de oameni vor încerca să stabilească sâmbătă, la Alba Iulia, un record mondial și să intre astfel în Guinness World Records cu „Masa...
18:40
Ministerul rus de Externe califică afirmaţiile Poloniei cu privire la drone drept „mituri” şi acuză Varşovia că încearcă o escaladare # G4Media
Ministerul rus de Externe a acuzat miercuri Polonia că încearcă să „escaladeze" conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri" cu privire la intruziunea în spaţiul...
18:30
VIDEO | Rețeta de paella este cea clasică, dar ensaladilla rusa ar trebui puțin „românizată” / Aryana Camarasan (Sous-chef, Alicante): „Vreau să modific rețeta de salată a la russe, să o trecem pe pui, castraveți, că e mai bună așa” # G4Media
Are 18 ani și de la 16 studiază bucătăria la o școală de lângă Alicante. Aryana Jessyca Camarasan s-a nascut și a crescut în Spania,...
18:30
Sikorski, după ce Orban a susținut că incursiunea dronelor rusești în Polonia dovedește că politica Ungariei pro-pace este cea rezonabilă: “Nu, Viktor. Dovedește că ar trebui să renunți la rezerve și să condamni agresiunea Rusiei” # G4Media
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, l-a admonestat public pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, cerându-i pe X să „condamne agresiunea Rusiei" asupra Ucrainei și...
18:20
Un centru de reabilitare pentru minori şi tineri cu adicţii va fi înfiinţat într-un imobil de pe strada Caroteni, în Sectorul 2 al Capitalei # G4Media
Un centru de reabilitare pentru minori şi tineri cu adicţii va fi înfiinţat într-un imobil de pe strada Caroteni, cu o investiţie de aproape 27...
18:10
Deputatul PSD Marius Budăi: Dacă PNL şi USR vor stabilitate pentru sistemul de pensii, să susţină politicile de creştere a natalităţii # G4Media
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat că, dacă PNL şi USR vor într-adevăr stabilitate pe termen lung pentru sistemul de pensii,...
18:10
„Jaful Secolului”, propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 / Regizoarea Teodora Ana Mihai: Premiul nostru cel mare ar fi ca filmul să fie apreciat de spectatorii de acasă # G4Media
Lungmetrajul „Jaful Secolului", regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu, va reprezenta România la categoria Cel Mai Bun Film Internaţional al Premiilor...
18:00
Constructorii auto europeni, presați de tarife și competiția chineză / „Petrecerea s-a terminat. Acum este vorba despre reorientare” # G4Media
Industria auto europeană traversează o perioadă dificilă, marcată de scăderea profiturilor pe piața din China, cerere slabă în Europa și incertitudine generată de tarifele din...
18:00
FOTO Maia Sandu, întâlnire la Roma cu Giorgia Meloni: Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Roma, cu primii lideri politici italieni, anunțând că „relațiile cu Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată"....
18:00
Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri pedeapsa capitală pentru asasinul unei tinere ucrainene înjunghiate mortal într-un tramvai în oraşul Charlotte, a cărei moarte a...
18:00
Un mural realizat de artistul Banksy a fost șters de pe zidul unei clădiri a tribunalului din Londra. Muralul a apărut luni pe un zid...
Acum 4 ore
17:50
Germania afirmă că a devenit principalul susţinător militar al Ucrainei și trimite în prezent mai multe arme decât Statele Unite # G4Media
Germania a devenit cel mai mare furnizor de ajutor militar pentru Ucraina şi trimite în prezent mai multe arme decât Statele Unite, a declarat miercuri...
17:40
VIDEO Cât de sigur e BYD Dolphin Surf, mașina electrică ce concurează Dacia Spring / Testat de Euro NCAP # G4Media
Modelul electric BYD Dolphin Surf a obținut calificativul maxim de cinci stele la cele mai recente teste de siguranță Euro NCAP, potrivit raportului oficial publicat de organizația independentă. Informația...
17:40
Ce se ascunde în spatele imaginilor cu animale care circulă online: Psihologul Cosmin Badea dezvăluie totul / „Este o infuzie de hormoni care creează o stare de beatitudine” # G4Media
Dacă obișnuiți să vă începeți diminețile privind imagini vesele, în care apar animale de companie, ori pe grupurile cu prietenii există nenumărate astfel de fotografii,...
17:40
Roman Abramovich a pierdut lupta juridică împotriva sancțiunilor UE / Sancțiunile împotriva fostului proprietar al clubului Chelsea FC sunt „necesare și adecvate”, afirmă cea mai înaltă instanță a UE # G4Media
Magnatul rus Roman Abramovich a pierdut miercuri ultima sa acțiune în justiție împotriva sancțiunilor UE, informează Politico. Uniunea Europeană l-a sancționat pe fostul proprietar miliardar...
17:40
Ministrul Justiţiei: Formele de manifestare a nemulţumirilor magistraţilor trebuie făcute în limitele legii # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că speră ca protestele magistraţilor să se încheie şi că manifestarea...
17:20
Federaliștii europeni, bucurați-vă! Uniunea Europeană are în sfârșit un președinte autentic. Singura problemă: el locuiește la 1600 Pennsylvania Avenue în Washington, D.C., cunoscută și sub...
17:20
Ribera neagă o distanţare de Von der Leyen pentru că a vorbit despre „genocidul” din Fâşia Gaza # G4Media
Vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a negat miercuri orice distanţare faţă de preşedinta instituţiei, Ursula von der Leyen, pentru că a catalogat drept...
17:20
Scandal la Cupa Davis: Legendarul Lleyton Hewitt, suspendat și amendat după incidentul cu un oficial antidoping # G4Media
Fost lider ATP, Lleyton Hewitt a primit o suspendare de două săptămâni și o amendă de 30.000 de dolari australieni. Decizia vine după ce fostul...
17:20
Israelul a atacat miercuri capitala Yemenului, Sanaa, a informat postul de televiziune Al-Masirah, controlat de Houthi, relatează The Jerusalem Post. Potrivit mass-media arabă citată de...
17:10
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a salutat utilizarea rețelei sale „împotriva politicilor eșuate ale lui Macron” # G4Media
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, nu s-a sfiit să-și exprime ura la adresa administrației Macron, relatează lefigaro.fr. Magnatul de origine rusă a scris pe contul său că...
17:00
Armata rusă susţine că nu are intenţia de a lovi Polonia şi se oferă să aibă „consultări” cu Varşovia pe această temă # G4Media
Armata rusă a dat asigurări miercuri că nu a vizat Polonia, după incursiunea şi distrugerea în timpul nopţii a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind,...
17:00
Miniştrii apărării chinez şi american au discutat prin videoconferinţă despre Taiwan şi Marea Chinei de Sud # G4Media
Ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a purtat marţi o discuţie prin videoconferinţă cu omologul său american, Pete Hegseth, la iniţiativa acestuia din urmă, a...
16:50
AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanţării pentru achiziţia de armament, în absenţa dezbaterii publice şi a avizului Parlamentului # G4Media
Alianţa pentru Unirea Românilor cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanţării pentru achiziţia de...
16:40
Secretarul general al NATO denunţă „comportamentul periculos” al Rusiei după incursiunea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a denunţat miercuri „comportamentul periculos" al Rusiei după incursiunea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, la care...
16:40
ANALIZĂ Cum s-a dezvoltat infrastructura de educație din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, cu ajutorul banilor europeni / ADR Vest: 65.000 de elevi și studenți, beneficiari direcți ai investițiilor finalizate sau în desfășurare – FOTO # G4Media
Peste 230 de milioane de euro au fost investiți prin ADR Vest în sistemul educațional din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, în ultimul deceniu....
16:30
Poliţiştii locali ar putea fi autorizați să poarte și să utilizeze dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip Bodycam, potrivit unui proiect PNL depus la Senat # G4Media
Poliţiştii locali vor putea purta şi utiliza, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip Bodycam, potrivit unei propuneri legislative...
16:30
Ambasadorul României în SUA, despre Visa Waiver: România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informaţiilor despre călători, utilizând capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum # G4Media
Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie...
16:30
AUR, POT și SOS au depus la Curtea Constituțională câte două sesizări pe patru proiecte din pachetul doi de reforme ale Guvernului Bolojan / Toate cele opt sesizări vor fi judecate de CCR în 24 septembrie # G4Media
Parlamentarii partidelor extremiste AUR, POT și SOS au depus la Curtea Constituțională câte două sesizări pe patru proiecte din pachetul doi de reforme ale Guvernului...
16:20
Restructurare pentru eMAG în Ungaria: Compania vrea să-și vândă centrul logistic în care a investit 100 de milioane de euro pentru a-și reduce pierderile # G4Media
eMAG, cu sprijinul acționarului majoritar Prosus, intenționează să vândă depozitul său de peste 100.000 de metri pătrați din Ungaria, o investiție de 100 de milioane...
16:20
Salată de somon cu mango, fenicul și vinegretă de ierburi aromatice/ Răcoritor și ușor de făcut, acest preparat mediteraneean este o cină perfectă, dar se poate lua și la pachet # G4Media
O rețetă răcoritoare, plină de nutrienți și arome proaspete, ideală pentru zilele călduroase (câte mai sunt!) sau atunci când vrei un preparat ușor, dar rafinat. Salata de...
16:20
Sute de elevi din Harghita, la activităţile de inelare a păsărilor de la Lacu Roşu, derulate de Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş # G4Media
Sute de elevi participă, în aceste zile, la activităţile de inelare a păsărilor de la Lacu Roşu, derulate de Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, în cadrul...
16:20
Ursula von der Leyen anunţă o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone / Șase miliarde de euro vor fi alocați proiectului, bani care provin dintr-un împrumut care va fi rambursat cu venituri din dobânzi din activele ruseşti blocate # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat miercuri o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone, relatează agenția de știri dpa, citată de...
16:10
România va fi reprezentată de 39 de sportivi la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai # G4Media
România va fi reprezentată de o delegaţie formată din 39 de sportivi şi 8 antrenori la Campionatele Mondiale de Canotaj, care se vor desfăşura între...
16:00
Proiectul Neptun Deep, cel mai mare din Uniunea Europeană, a atras noi cumpărători înainte de debutul livrărilor de gaze în 2027 # G4Media
Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, care urmează să devină cel mai mare proiect de producţie de gaze din Uniunea Europeană, a atras noi cumpărători,...
16:00
Ion Gavrilă Ogoranu a fost devotat Mișcării Legionare timp de 70 de ani până la moartea sa – interviu cu istoricul Dorin Dobrincu # G4Media
Figura rezistentului anti-comunist legionar Ion Gavrilă Ogoranu a fost evocată recent în public, cu prilejul sesizării Curții Constituționale de către președintele Nicușor Dan în legătură...
16:00
Coaliţia se reuneşte în şedinţă, de la ora 18.00. Discuţii privind reforma administraţiei locale şi pachetul de relansare economică pregătit de PSD # G4Media
Coaliţia se reuneşte în şedinţă, miercuri, de la ora 18.00, pe agendă aflându-se discuţii privind reforma administrației locale şi pachetul de relansare economică pe care...
16:00
Austria pierde acţiunea în justiţie împotriva regulilor Uniunii Europene, care au clasificat gazele naturale şi energia nucleară ca investiţii prietenoase cu mediul # G4Media
Austria a pierdut acţiunea în justiţie împotriva regulilor UE care clasifică gazele naturale şi energia nucleară ca investiţii prietenoase cu mediul, în condiţiile în care...
Acum 6 ore
15:50
Statele Unite și-aau reafirmat miercuri angajamentul față de aliații din NATO după ce, în cursul nopții, Rusia a efectuat o incursiune cu drone în Polonia....
15:50
Justiţia franceză anchetează tentativa de corupere a poliţiei române de către traficantul de droguri Mohamed Amra / Bărbatul a fost prins în România după o evadare sângeroasă în Franța, soldată cu moartea a doi gardieni # G4Media
Justiţia franceză a preluat la mijlocul lunii iunie ancheta desfăşurată în România cu privire la tentativa de corupere de către traficantul de droguri Mohamed Amra...
15:50
Profesoara Mihaela Popa, fost secretar de stat: Tensiunile din educație sunt și din cauza lipsei de comunicare. Prim-ministrul Bolojan a fost dezinformat de specialiști # G4Media
Mihaela Popa, profesoară de matematică la Colegiul Național „Vasile Alecsandri" din Iași și fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării (MEC), afirmă că...
