Ce se întâmpla, de fapt, în viața profesoarei din Drobeta Turnu Severin, găsită moartă în casă, alături de copilul de șapte ani. Dosarele scot la lumină detalii neașteptate
Fanatik, 10 septembrie 2025 21:10
Ani de conflicte judiciare între profesoara din Drobeta Turnu Severin și tatăl băiatului decedat ies la iveală. Documentele instanțelor conturează tensiuni vechi.
• • •
Acum 30 minute
21:10
Acum o oră
20:50
Cum arată Carlos Alcaraz după ce și-a schimbat look-ul. Câștigătorul US Open s-a ținut de promisiune. „Noul număr 1” # Fanatik
Carlos Alcaraz are look nou, după tunsoarea eșuată pe care i-a făcut-o fratele său. Câștigătorul US Open 2025 este de nerecunoscut.
20:40
„M-aș ușchi imediat pentru că nu am șansă nici la baraj”. Reacție de ultimă oră despre Mircea Lucescu # Fanatik
Mitică Dragomir, verdict crunt despre echipa lui Mircea Lucescu. „Nu mai avem jucători tari la echipa națională”. Sfatul pe care i l-a dat selecționerului.
Acum 2 ore
20:10
O nouă tragedie a zguduit din temelii lumea fotbalului! Un junior în vârstă de doar 7 ani a murit după ce s-a prăbușit din senin pe teren în timpul unui antrenament
19:40
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala # Fanatik
Mircea Lucescu este cel mai titrat antrenor din fotbalul românesc. Ce studii are însă acesta?
Acum 4 ore
19:20
Fanii olteni, furioși pe Lucescu pentru că i-a ignorat pe Mitriță, Baiaram și Screciu. Reacții acide la adresa selecționerului # Fanatik
La finalul meciului dintre Cipru și România, selecționerul Mircea Lucescu a fost luat serios la rost de către fanii „tricolori“. Află care este motivul
19:10
Mircea Lucescu a dezvăluit ce s-a întâmplat între el și Alex Mitriță la ședința tehnică. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu a explicat situația lui Alexandru Mitriță la echipa națională. Ce au discutat la ședința tehnică înaintea partidei cu Cipru.
18:50
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă. Ce modificări au fost aduse și când ar putea fi adoptată # Fanatik
Ce modificări au fost aduse legii care ar permite consumul de bere pe stadioanele din România. Când ar putea fi adoptată legea de către Parlament
18:40
Fiica regretatului Helmut Duckadam, imagine superbă din prima zi de școală. Julianne a împlinit 17 ani # Fanatik
Fata regretatului Helmut Duckadam, poză din prima zi de școală, alături de mama sa. Pe 9 septembrie și-a aniversat ziua de naștere.
18:30
Sebastian Barbu a făcut show la ”1000 Hugel Rally” din Austria. Mentor pentru noua generație de piloți: ”Vrem să clădim un viitor sănătos pentru sportul nostru!” # Fanatik
Sebastian Barbu, unul dintre cei mai buni piloți români de raliuri, a făcut spectacol la ”1000 Hugel Rally” din Austria. Totodată, el are grijă și de noua generație de piloți.
18:30
Ceartă în coaliţie pe tema creşterii vârstei de pensionare. Marius Budăi: „PNL şi USR ar trebui să susţină politicile de creştere a natalităţii” # Fanatik
Fostul ministru al muncii spune că PSD nu acceptă creşterea vârstei de pensionare. Marius Budăi afirmă că guvernul trebuie să se precocupe de creşterea speranţei de viaţă sănătoasă
18:10
Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, e dispărută de 11 zile. Mama fetei rupe tăcerea. ”Amenințări am primit foarte multe” # Fanatik
O adolescentă de 14 ani din Suceava a dispărut fără urmă de 11 zile. Cum este posibil ca, după atâta timp, să nu existe nicio pistă clară?
17:50
Live blog Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 1. Dinamo – Sporting, primul meci al sezonului # Fanatik
Spectacolul campionilor este în Champions League la Handbal masculin, etapa 1. Programul complet al lui Dinamo, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
17:40
Marian Iancu i-a răspuns lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul l-a numit „escroc ordinar” # Fanatik
Marian Iancu a venit cu replica pentru Mircea Lucescu, la scurt timp după răbufnirea selecționerului României la adresa sa
Acum 6 ore
17:20
Adrian Mutu a găsit o singură luminiță după 2-2 în Cipru. „Așteptam o reacție de orgoliu”. Ce spune despre demisia lui Mircea Lucescu # Fanatik
Adrian Mutu a încercat să rămână optimist după Cipru - România 2-2. „Briliantul” a vorbit inclusiv despre posibila plecare a lui Mircea Lucescu de la cârma naționalei
17:10
Câți bani trebuie să găsească Guvernul în anii următori pentru a plăti pensiile românilor. Gaura uriașă din bugetul asigurărilor sociale # Fanatik
Cifrele pe care niciun Guvern nu vrea să le facă publice. Deficitul uriaș din sistemul public de pensii. Câți bani trebuie să găsească autoritățile pentru a plăti pensiile
17:00
Mircea Lucescu a luat foc: ”Opriți-vă! Sunt niște enormități! De unde invențiile astea? Asta înseamnă haos la echipa națională?”. Exclusiv # Fanatik
Extrem de deranjat de invențiile din jurul echipei naționale apărute în presă, Mircea Lucescu a precizat pentru FANATIK că nu este nimic adevărat.
16:50
Ce a făcut iubita lui Horațiu Moldovan în timpul meciului Cipru – România. Mulți români sunt revoltați după gafa monumentală comisă de portar cu Canada # Fanatik
Unde se afla partenera lui Horațiu Moldovan când se disputa partida Cipru - România. Multe persoane nu pot trece cu vederea gafa portarului cu Canada.
16:40
Gigi Becali, reacție de ultimă oră despre transferul lui Boateng de la Dinamo la FCSB: „Se laudă ăla că ascult eu de el”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca Boateng, jucătorul de la Dinamo, să ajungă la FCSB. "Suntem acoperiți și nu avem nevoie"
16:20
Un obiect extrem de rar, creat special pentru Gheorghe Hagi, va fi licitat în cadrul unui eveniment special, care va avea loc în această lună.
16:10
Gigi Becali a discutat direct cu primarul Piteștiului pentru transferul lui Tudose la FCSB. „Hai s-o facem!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a făcut noi dezvăluiri legate de telenovela Tudose la FCSB. Latifundiarul din Pipera a discutat direct cu primarul Piteștiului
16:10
Fenomen trist: bătrâni nevoiți să-și vândă casele pentru un ban în plus la pensie. Cum funcționează mecanismul și de ce trebuie să-și facă griji România # Fanatik
Bătrânii dintr-un important stat european au ajuns să își vândă locuințele ca să aibă un ban în plus la pensie. Se va întâmpla și la noi?
15:50
Victor Becali, verdict în schimbul verii Musi – Politic: “Pentru ei este o afacere foarte bună!”. Ce spune despre transferul lui Mazilu la Dinamo # Fanatik
În direct la emisiunea FANATIK DINAMO, realizată de Cristi Coste, Victor Becali a făcut o analiză a schimbului Musi - Politic, pus în scenă în această vară de echipa din „Ștefan cel Mare” și FCSB
15:40
Continuă „războiul” dintre Real Madrid și organizatorii Balonului de Aur! Ce se va întâmpla la gala din acest an # Fanatik
Delegația lui Real Madrid nu a fost prezentă la gala Balonului de Aur în 2024, iar în ultima perioadă s-au purtat discuții între madrileni și organizatorii evenimentului.
15:30
Tragedie in fotbalul italian! Cel mai controversat președinte din Serie A s-a sinucis la doar 41 de ani. Doliu la fosta echipă a lui Mutu și Pușcaș # Fanatik
Fostul președinte al unei echipe de tradiție din Italia, la care au jucat în trecut Adrian Mutu sau George Pușcaș, a fost găsit fără suflare.
Acum 8 ore
15:20
Cum fura un român sume impresionante de bani direct din bancomat. Mai mulți americani povestesc ce au pățit: „Am crezut că e doar o ușiță” # Fanatik
Descoperă mărturiile a două dintre victimele unui român din SUA care a pus în practică o schemă ingenioasă de fraudă la bancomate.
15:10
Horațiu Moldovan, găsit vinovat pentru golul de 2-2! „Cu 5 centrimetri în plus, o scotea! Trebuia să joace cu Târnovanu și Baiaram titulari” # Fanatik
Horațiu Moldovan primește noi critici și după Cipru - România 2-2. Portarul e considerat vinovat la golul egalizator al gazdelor
15:00
Cum s-au descurcat „oltenii” lui Mirel Rădoi la echipele naționale! Mora și Anzor au fost „premiați” # Fanatik
Universitatea Craiova a dat nu mai puțin de șase jucători la echipele naționale, dar nu toți au avut șansa de a intra pe teren
14:40
„Ne-am înțeles! Suntem la mici detalii”. Marius Șumudică a făcut anunțul despre viitoarea sa echipă. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică pune capăt perioadei de așteptare. Unde va antrena tehnicianul român după perioada de „secetă”.
14:20
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu, așa cum nu l-ai mai văzut niciodată. Selecționerul României a luat foc după ultimele critici care i s-au adus.
14:20
14:00
Gigi Becali, ultimele informații despre situația lui Bîrligea și Șut. „Are entorsă”. Când intră la FCSB. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, ultimele detalii în legătură cu situația medicală a fotbaliștilor săi, Daniel Bîrligea și Adrian Șut.
13:50
Cum se pregătesc polonezii de război. Ce scrie în ghidul de supraviețuire oferit cetățenilor. Haos în magazine: obiectele aflate la mare căutare în ultimele ore # Fanatik
Polonezii se pregătesc pentru eventualitatea unui război. Ce conține ghidul de supraviețuire dat cetățenilor. Informații de ultimă oră
13:40
Mircea Lucescu, sincer după Cipru – România 2-2: „Trebuia să fiu mai puțin sentimental”. Critici directe pentru Man și Stanciu: „Împrăștiat în joc. Sunt deja 9 meciuri!”. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu și autocritica făcută după Cipru - România 2-2. Ce și-a reproșat selecționerul României după rezultatul dezamăgitor din deplasare și pe cine a pus la zid.
Acum 12 ore
13:20
Gigi Becali, dialog uluitor în direct cu Mircea Lucescu la Fanatik SuperLiga. „Gigi, care e plângerea ta?” / „Mitriță e cel mai bun”. Ce i-a explicat selecționerul patronului de la FCSB # Fanatik
Gigi Becali, dialog uluitor cu Mircea Lucescu după ce Cipru - România 2-2. Ce mesaj a primit selecționerul de la patronul FCSB
13:10
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu a fost întrebat despre demisie în direct de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA. Ce decizie a luat selecționerul României
12:50
Ce a postat Vanessa, soția lui Denis Drăguș, după ce a văzut că soțul ei a marcat două goluri pentru România: ”Eroul meu” # Fanatik
Postarea făcută de Vanessa, partenera lui Denis Drăguș, după ce fotbalistul a dat două goluri pentru România. I-a uimit pe toți.
12:50
Avertisment sumbru despre viitorul internetului. AI riscă să-l tragă pe linie moartă: ”Poate să devină inutilizabil” # Fanatik
Specialiștii în securitate cibernetică trag semnalul de alarmă: suprasaturarea spațiul online cu date AI amenință să-l facă inutil pentru utilizatori.
12:50
Cum au trăit oficialii FRF în tribună rușinea din Cipru. „Am avut senzația unei transpirații reci. E surprinzător ceea ce se întâmplă” # Fanatik
Mihai Stoichiță a explicat la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici cum a trăit din tribune rușinea Cipru - România 2-2.
12:30
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali știe cine ar putea fi urmașul lui Mircea Lucescu la naționala României. Ce spune omul de afaceri despre o posibilă demisie.
12:30
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a făcut o dezvăluire incredibilă despre Louis Munteanu la FCSB! Cât de aproape a fost atacantul CFR Cluj de un transfer la campioana României.
12:20
Iarna aduce mereu provocări suplimentare pentru șoferi. Temperaturile scăzute, poleiul și zăpada transformă fiecare drum într-un test de rezistență atât pentru mașină, cât și pentru abilitățile de conducere. Printre elementele esențiale pentru siguranța rutieră se […]
12:10
Avertismentul dur al unui general după ce drone rusești au intrat în Polonia! NATO, pusă la zid. Alertă maximă la Varșovia # Fanatik
Un general lansează un avertisment dur după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, una dintre ele lovind o casă la Lublin.
12:10
„Crezi că vine Hagi la națională?”. Răspunsul lui Adi Mutu nu lasă loc de interpretări. Exclusiv # Fanatik
Un nou selecționer la echipa națională după ultimele rezultate? Ce a spus Adrian Mutu despre varianta Gică Hagi.
12:00
Adrian Mutu a comentat schimbările lui Mircea Lucescu cu Cipru. „N-a fost inspirat. Mitriță trebuia să fie titular în spatele lui Drăguș!” # Fanatik
Ce spune Adi Mutu despre schimbările lui Mircea Lucescu în meciul Cipru - România 2-2. Unde a greșit selecționerul. „Nu a fost inspirat. S-a văzut”
11:40
„Vai de mine și de mine!”. Scene uluitoare în vestiarul României după 2-2 în Cipru: „Pe unii i-am și pupat. Toți cu capul în pământ” # Fanatik
Mihai Stoichiță a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum erau „tricolorii” în vestiar după Cipru - România 2-2.
11:30
Horia Ivanovici, dur cu „tricolorii” după Cipru – România 2-2. „Dacă Gigi Becali îl schimba pe Man în minutul 30, era de felicitat!”. Nu au scăpat nici Stanciu, Rațiu, Marinii # Fanatik
Horia Ivanovici a pus tunurile pe „tricolori” după rușinea din Cipru, acolo unde România a făcut doar 2-2 și a compromis șansele calificării directe la CM 2026
11:20
„S-a pus problema demisiei lui Mircea Lucescu?”. Mihai Stoichiță dezvăluie ce a discutat cu selecționerul după Cipru – România 2-2: „Ne vom întâlni zilele astea!”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoichiță, oficial al FRF, a lămurit problema demisiei lui Mircea Lucescu după ce România a reușit doar un rezultat de egalitate cu Cipru după ce a condus cu 2-0.
11:10
Turul României 2025. 150 de ciclişti din 13 ţări iau startul în competiţie. Program, traseu şi televizarea evenimentului # Fanatik
Turul României se desfăşoară între 10 şi 14 septembrie. Vor fi 150 de ciclişti din 13 ţări pe un traseu care acoperă 830 de kilometri, în cea mai importantă cursă ciclistă a anului.
11:10
Studentul care și-a incendiat profesorul după un examen și-a aflat sentința. Judecător: ”Nu a venit cu un aruncător de flăcări” # Fanatik
Cazul șocant al studentului-piroman la Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea Ovidius a fost tranșat la Tribunalul Constanța. Ce probleme avea băiatul
