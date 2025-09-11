Zacuscă cu fasole. Rețeta care te va da pe spate
Click.ro, 11 septembrie 2025 02:10
Zacusca cu fasole este una dintre cele mai apreciate rețete tradiționale românești, un preparat care combină gustul bogat al legumelor coapte cu aroma intensă a fasolei.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
03:10
Tensiunea arterială la copii reprezintă un indicator esențial al sănătății cardiovasculare, iar monitorizarea acesteia încă din școala primară poate preveni afecțiuni severe în viața adultă.
Acum 2 ore
02:10
Zacusca cu fasole este una dintre cele mai apreciate rețete tradiționale românești, un preparat care combină gustul bogat al legumelor coapte cu aroma intensă a fasolei.
Acum 4 ore
01:10
Vocea noastră poate ascunde mai mult decât emoții sau stări de spirit: cercetările recente sugerează că ea poate oferi indicii timpurii despre cancerul laringian.
00:10
Menopauza aduce cu sine o serie de schimbări hormonale care pot favoriza acumularea kilogramelor în plus, în special în zona abdominală.
Acum 6 ore
23:10
Câți bani primește Mihai Trăistariu, din străinătate, pentru difuzarea piesei „Tornero”: „E o sumă frumușică”. Povestea piesei de milioane de euro # Click.ro
Câți bani primește Mihai Trăistariu, din străinătate, pentru difuzarea piesei „Tornero”, lansată la Eurovision: „E o sumă frumușică”
22:10
Vârsta e doar un număr pentru el! Richard Dick Eitel (95 de ani) și-a dorit dintotdeauna să ajungă la Polul Nord, cel mai îndepărtat punct al planetei, un loc învăluit în mister pentru generații întregi de exploratori.
Acum 8 ore
20:10
Avram Iancu, simbolul luptei pentru dreptate. Cum arată acum locul unde a murit „Craiul Munților”? Dan Negru: „Pe hărțile istorice nici nu prea îl găsești” # Click.ro
Pe 10 septembrie, românii își amintesc de Avram Iancu, liderul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania, simbol al rezistenței și al luptei pentru drepturile românilor. Prezentatorul TV Dan Negru a adus un omagiu puternic acestui moment istoric, vizitând locul unde „Craiul Munților” și-a încheiat
20:10
Șoc la Hollywood. Un cadavru în descompunere, găsit în Tesla unui rapper celebru pe TikTok # Click.ro
O descoperire macabră a șocat Los Angelesul. Un cadavru aflat în descompunere a fost găsit într-un autoturism Tesla parcat la Hollywood. Cazul a atras rapid atenția publicului, deoarece mașina este înmatriculată pe numele rapperului american D4vd, aflat în plină ascensiune în industria muzicală.
20:10
Tribunalul Bihor l-a condamnat miercuri pe Victor Micula, fiul milionarului Viorel Micula, la 3 ani și o lună de închisoare cu executare pentru acces ilegal la bazele de date ale MAI și alte infracțiuni informatice. Trei polițiști care l-au ajutat au primit și ei pedepse cu executare.
19:50
Cele trei zodii care vor fi de neoprit în această toamnă. Norocul va fi de partea lor la fiecare pas și viața li se va schimba complet # Click.ro
Încă ne mai aflăm în primele zile de toamnă, iar această perioadă de schimbare este una în care energiile astrale se vor recalibra și vor fi resimțite din plin de către semnele zodiacale.
Acum 12 ore
19:30
Insula din Turcia cu doar 3.000 de locuitori. Plaje liniștite și peisaje de vis la doar câteva ore de România # Click.ro
La doar câteva sute de kilometri de România, Bozcaada este o insulă turcească liniștită, cu doar 3.000 de locuitori permanenți. Cu plaje cu apă cristalină, străzi pitorești și podgorii întinse, insula oferă o experiență autentică, departe de aglomerația stațiunilor turistice.
19:10
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton # Click.ro
Noi episoade din saga şantierelor întârziate din sectoarele Capitalei, fenomen care nu mai cunoaşte limite. Printre victime, cel mai cunoscut liceu din anii 80 din Bucureşti, instituţia în care s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”.
19:10
Cum pregătesc gospodinele din Grecia chiftelele? Câteva ingrediente delicioase le pot schimba complet gustul # Click.ro
Chiftele sunt un preparat foarte popular la noi în țară, iar dacă vreți să încercați o variantă cu totul nouă a acestora, puteți apela la cea grecească! Chifteluțele grecești au un gust desăvârșit, de care vă veți îndrăgosti încă de la prima înghițitură.
18:50
„Suntem mai aproape de război decât oricând!” Premierul Poloniei, reacție dură după ce au fost doborâte dronele rusești # Click.ro
După ce țara sa a fsot nevoită să doboare mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, Prim-ministrul Poloniei face o declarație îngrijorătoare pentru securitatea continentului.
18:30
Proteste violente în Franța. Sute de arestări și incidente grave: „Cred că e timpul să înțeleagă că suntem serioși” # Click.ro
Franța traversează din nou o perioadă tensionată, marcată de proteste violente, confruntări cu forțele de ordine și arestări masive. Sub sloganul „Blocați totul!”, zeci de mii de manifestanți au ieșit miercuri pe străzile Parisului și ale altor mari orașe, acuzând politicile de austeritate și nemulț
18:10
Ministrul Educației vorbește despre situația dificilă din școlile României: „De ce să-mi pun imaginea la risc” # Click.ro
Daniel David, ministrul Educației, a vorbit în cadrul unui interviu despre protestele profesorilor și a răspuns criticilor venite din partea sindicaliștilor. Ministrul a avertizat că nu plănuiește să mai rămână în funcție dacă educația va fi vizată de noi reduceri și în anul 2026.
18:00
Sesiune foto pentru nuntă transformată în coșmar. Doi tineri căsătoriți, bătuți de un fermier pentru că își făceau poze în lanul său de floarea-soarelui # Click.ro
O ședință foto de nuntă s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru doi tineri căsătoriți din Italia. Cei doi, în vârstă de 35 de ani, au fost agresați de un bărbat în timp ce încercau să surprindă câteva imagini într-un lan de floarea-soarelui. În loc de amintiri frumoase, mirii au avut parte de
18:00
Cu toții am auzit vorbindu-se până acum despre topul celor mai fericite locuri de pe glob. Există unele țări unde standardul de viață este atât de ridicat încât oamenilor le este mult mai ușor să rămână mereu fericiți și să înfrunte diferitele probleme cotidiene cu optimism.
17:40
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă # Click.ro
La început de an școlar, realitatea pentru mulți elevi din România este dureroasă: ghiozdane goale, manuale lipsă și rechizite insuficiente. Doar 42% dintre elevii incluși într-un studiu World Vision România au toate materialele necesare pentru școală, iar un procent de 12% nu are aproape nimic.
17:20
Sofia Vergara trăiește o nouă poveste de dragoste la 53 de ani, alături de un bărbat mai tânăr # Click.ro
Femeile moderne par să nu mai fie constrânse de diferențele de vârstă atunci când vine vorba de iubire. Tot mai des, aleg parteneri mai tineri, iar aceștia reușesc să le aducă entuziasm și bucurie. Un bun exemplu este actrița columbiană Sofia Vergara, care, după divorț, pare că și-a regăsit pofta de
17:10
Tily Niculae, profa de engleză la început de drum. Actrița predă în noul an școlar pentru 50 de copii la școala mamei lui Puya # Click.ro
Tily Niculae (39 de ani) a început toamna în forță după anunțul divorțului pe care l-a făcut pe rețelele de socializare.
17:10
Motivul pentru care nucile pecan trebuie adăugate în dietă! Pot susține sistemul imunitar și reduc riscul de diabet # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că nucile sunt o gustare foarte sănătoasă, care ar trebui să fie prezentă în dieta noastră. Însă, un sortiment anume este foarte popular printre nutriționiști, datorită numeroaselor beneficii pe care le poate avea asupra organismului nostru.
17:00
Horoscop joi, 11 septembrie. Săgetătorii au parte de clipe romantice, iar Leii pornesc într-o călătorie # Click.ro
Horoscop joi, 11 septembrie. Săgetătorii au parte de clipe romantice, iar Leii pornesc într-o călătorie.
16:50
Cristina Cioran s-a mutat la Constanța! Acolo și-a botezat băiețelul, pe Max. Slujba de botez a fost oficiată ÎPS Teodosie: „Nu sunt singură și nu voi fi niciodată singură” # Click.ro
Cristina Cioran (48 de ani) a bifat o împlinire sufletească. Recent și-a botezat băiețelul, pe Max, mezinul familiei sale care a venit pe lume chiar de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie 2025.
16:50
Pentru mulți turiști, dar și pentru românii care vin în Capitală cu treburi personale sau de afaceri, una dintre primele întrebări care apare este: cum mă deplasez cel mai comod prin acest oraș aglomerat? Răspunsul vine tot mai des dintr-o soluție flexibilă și la îndemână – închirierea unei mașini.
16:40
Băutura delicioasă care poate elimina kilogramele în plus. Este sănătoasă și foarte bună pentru dietă # Click.ro
Cu toții ne dorim să scăpăm cât mai ușor de kilogramele în plus, motiv pentru care suntem mereu foarte atenți la alimentele care ajung în farfuria noastră.
16:40
Investiția care-ți scade factura la apă cu 40%: Pompele de apă eficiente energetic.
16:40
Care este diferența dintre strugurii albi și cei negri? Ce efect poate avea fiecare sortiment asupra organismului # Click.ro
Atunci când mergem la magazin și vrem să cumpărăm struguri, cei mai mulți dintre noi ne vom gândi că diferența dintre varietățile albe și cele negre ține doar de gust.
16:30
Unde a greșit Elena Udrea, în ținuta purtată în prima zi de școală a fiicei sale? Designerul Florin Burescu dă verdictul: „Trebuia să acopere...” # Click.ro
Unde a greșit Elena Udrea, în ținuta purtată în prima zi de școală a fiicei? Designerii dau verdictul: „Trebuia să acopere...”
16:30
La 72 de ani, Carmen a suferit un AVC hemoragic în timp ce se afla cu soțul ei la o consultație. I s-a făcut brusc rău, a leșinat și a fost transportată la un spital de urgență din Capitală.
16:20
Orașele din România de unde se va putea zbura direct către destinații exotice. Anunțul important făcut de Tarom # Click.ro
Tarom a făcut un anunț important pentru românii care călătoresc cu avionul! Compania aeriană de stat a României a semnat un parteneriat important cu Flydubai, care va urma să conecteze direct mai multe orașe din țara noastră atât cu Dubai, cât și cu alte destinații superbe din Asia și Africa.
16:20
Alba Iulia găzduiește, pe 13 septembrie, “Masa Care Unește”, un eveniment demn de Cartea Recordurilor # Click.ro
Alba Iulia găzduiește, pe 13 septembrie, “Masa Care Unește”, un eveniment demn de Cartea Recordurilor.
16:10
Tot ce trebuie să știi despre accesul la Unforgettable Festival.
16:10
„Jaful Secolului”, filmul românesc care merge la Oscar 2026. Producția spune povestea unui jaf inspirat dintr-un eveniment real # Click.ro
Filmul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai și scris de Cristian Mungiu, a fost ales să reprezinte România la categoria „Cel mai bun film internațional” la Premiile Oscar 2026. Inspirat de un jaf real care a șocat Europa, lungmetrajul va fi lansat în cinematografele din țară pe 23 septemb
16:10
Trucul grădinarilor care susține creșterea plantelor din ghivece. Funcționează inclusiv pentru florile de exterior # Click.ro
Îți dorești ca plantele tale din ghivece să fie ferite de dăunători și să crească uniform? Îți prezentăm o metodă care te va ajuta în acest sens, potrivită atât pentru florile de interior, cât și pentru cele de exterior!
16:00
Dana Budeanu, atac fără precedent la adresa părinților și a sistemului de învățământ din România. Ce a observat vedeta la începutul noului an școlar: „Vor să distrugă tot” # Click.ro
Prima zi a noului an școlar a stârnit reacții negative din partea Danei Budeanu. Invitată în direct la România TV, creatoarea de conținut a lansat un atac virulent atât la adresa sistemului de învățământ, cât și a părinților, declarându-se profund nemulțumită de ceea ce a observat.
15:40
Haos în Nepal: Tinerii au dat jos guvernul „corupt”! 19 oameni au murit în timpul „manifestațiilor generației Z” # Click.ro
Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli (73 de ani), și-a dat demisia marți, în timp ce manifestanții anticorupție au sfidat o interdicție de circulație pe termen nelimitat și s-au confruntat din nou cu poliția, la o zi după ce 19 persoane au murit în protestele violente
15:30
Mesajul transmis de o femeie stabilită de 20 de ani în Italia pentru românce: „Am fost obișnuite să facem 10 feluri de mâncare... Opriți-vă!” # Click.ro
O femeie stabilită de 20 de ani în Italia a observat diferențele de mentalitate dintre românce și italience, așa că a transmis prin intermediul rețelelor de socializare un mesaj important.
15:10
Momente de panică în timpul unui zbor din SUA către Europa. 18 pasageri au ajuns la spital, iar ancheta indică erori de pilotaj # Click.ro
Un zbor Delta Air Lines către Europa a trecut prin turbulențe violente deasupra statului Wyoming, iar pasagerii care nu purtau centurile de siguranță au fost aruncați în tavan și apoi pe podea.
15:10
Motivul pentru care o femeie a decis să se mute cu chirie, deși este milionară: „Fericirea mea nu stă într-un act de proprietate” # Click.ro
Să fii proprietarul unei locuințe în America este visul multora, dar nu și al unei femei care a decis să își vândă casa și să se mute cu chirie, deși este milionară. Ce a motivat-o?
15:10
O vedetă OnlyFans oferă o sumă uriașă persoanei care o ajută să își găsească un soț. Femeia are cerințe complet ieșite din comun: „Eu sunt o persoană foarte ciudată” # Click.ro
O creatoare de conținut pe OnlyFans din SUA oferă 100.000 $ oricui o ajută să-și găsească un soț, au relatat jurnaliștii de la New York Post. Tânăra, cunoscută pe rețelele sociale drept Aella, a explicat că standardele sale sunt atât de specifice încât fac extrem de dificilă alegerea „alesului”.
14:50
Eșecul indiscutabil a intrat în istoria negativă a Moldovei.
14:40
Sofia Vicoveanca sare în ajutorul familiilor rămase fără case, după inundațiile din Suceava: „Îmi pare rău pentru bieții oameni”. Apel pentru artiștii Epocii de Aur # Click.ro
Sofia Vicoveanca sare în ajutorul sinistraților rămași fără case după dezastrul din Suceava.. Apel pentru artiștii Epocii de Aur
Acum 24 ore
14:30
Cel mai bun sportiv al României organizează o competiție specială în ianuarie 2026, la Otopeni, unde va înota alături de amatori. Sprint With The Stars, concursul în care înotătorii amatori pot concura cu unii dintre cei mai buni înotători din lume, va ajunge anul viitor și în România, iar gazdă va
14:30
Cum arată Sofia Anais, fiica Elenei Băsescu, la 12 ani. Nepoata lui Traian Băsescu a fost sărbătorită cu fast. FOTO # Click.ro
Zi de sărbătoare în familia fostului președinte al României, Traian Băsescu! Fiica Elenei Băsescu și a lui Bogdan Ionescu, Sofia Anais, a împlinit pe 1 septembrie vârsta de 12 ani și a fost sărbătorită în cadru restrâns, alături de întreaga familie.
14:10
Insulele ascunse din Italia pe care puțini au norocul să le viziteze. Reprezintă o destinație ideală la început de toamnă # Click.ro
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să ne apropiem de jumătatea lunii septembrie, însă vremea continuă să rămână caldă și frumoasă de-a lungul Europei.
14:10
România a ratat victoria în deplasarea de la Nicosia.
14:10
Experiența incredibilă prin care a trecut un român pe Aeroportul din Iași: „Am făcut acest drum de nenumărate ori” # Click.ro
Un român stabilit în Londra a trecut printr-un moment șocant în timp ce se afla pe Aeroportul din Iași. El urma să se întoarcă în Marea Britanie alături de fiica sa în vârstă de 16 ani, însă polițiștii le-au interzis îmbarcarea din cauza faptului că nu ar fi avut „documentele legale” necesare.
14:10
Beneficiile extrasalariale au devenit în ultimii ani un element esențial în strategia de atragere și fidelizare a angajaților. Ele nu mai reprezintă doar un „bonus” adăugat la salariu, ci un indicator al modului în care companiile înțeleg nevoile oamenilor și cultivă cultura organizațională.
14:00
Avram Iancu, simbolul luptei pentru dreptate. Cum arată acum locul unde a murit „Craiul Munților”? Dan Negru: „Pe hărțile istorice nici nu prea îl găsești” # Click.ro
Pe 10 septembrie, românii își amintesc de Avram Iancu, liderul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania, simbol al rezistenței și al luptei pentru drepturile românilor. Prezentatorul TV Dan Negru a adus un omagiu puternic acestui moment istoric, vizitând locul unde „Craiul Munților” și-a încheiat
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.