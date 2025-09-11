Kamala Harris își reglează conturile cu Joe Biden și anturajul său
Profit.ro, 11 septembrie 2025 13:50
Kamala Harris își reglează conturile cu Joe Biden și anturajul acestuia într-o carte care va apărea în septembrie, în care fosta candidată democrată afirmă că a fost „nechibzuit” să i se permită președintelui în vârstă să candideze din nou, relatează AFP și Reuters.
Acum 10 minute
14:10
Guvernul va acorda ajutoarele de 250 lei, în total, pentru persoanele cu venituri mici în septembrie și decembrie # Profit.ro
Persoanele cu venituri mici vor primi câte 250 de lei, sub formă de ajutor social pentru alimente și mese calde, în lunile septembrie și octombrie, conform unei decizii luate în ședința de Guvern.
14:10
Program economic PSD - Revenirea la creștere economică de peste 3% în 3 ani și 5% în 5 ani, credit fiscal pentru investiții de la zero, credit fiscal de până la 200% pentru cercetare, platformă digitală pentru toate avizele și autorizațiile necesare inve # Profit.ro
Investițiile de la zero ar urma să beneficieze de credit fiscal (deduceri masive din impozitul pe profit) și garanții de stat, iar cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare ar urma să aibă o deductibilitate de până la 200%, propune PSD în programul de relansare a economiei prezentat astăzi. Acesta promite o revenire a creșterii economice peste 3% în 3 ani și 5% în 5 ani, precum și crearea a peste 120.000 de locuri de muncă în sectoarele vizate, și mizează semnificativ pe credit fiscal și granații de stat pentru a stimula investițiile.
14:10
Program economic PSD: Jumătate de miliard de euro pentru industriile de vârf. Prime de angajare pentru tineri # Profit.ro
PSD propune dezvoltarea Programului ”Primul loc de muncă”, care să promovceze angajarea tinerilor care nu urmează niciun program școlar sau de formare profesională (NEET), constituind un grup defavorizat, cu o rată a șomajului de circa 24% în România. Social-democrații propun și un program de peste jumptate de miliartd de euro pentru formarea resursei profesionale în industriile de vârf.
14:10
Program economic PSD: Relansarea Rabla pentru tractoare și utilaje, credite fiscale și garanții de stat pentru investiții în industria alimentară, credit fiscal pentru dobânzi la finanțarea investiției # Profit.ro
Introducerea de credite fiscale de până la 50% din valoarea investiției în industria alimentară, garanții de stat la credite, teren și utilități pentru investiții noi de minim 3 milioane euro, precum credit fiscal pentru dobânzile la împrumuturile luate pentru investiții în ferme agricole, se numără printre măsurile propuse de PSD astăzi într-un program de relansare a economiei.
14:10
PSD promite facilități fiscale pentru gazele folosite ca materie primă în industrie. Posibil beneficiar: Romgaz, concesionar la Neptun Deep, după eventuala preluare a Azomureș # Profit.ro
Programul de relansare economică a României elaborat de Partidul Social Democrat (PSD) promite facilități fiscale pentru gazele naturale folosite ca materie primă în industrie, posibil beneficiar fiind producătorul de gaze controlat de stat Romgaz, concesionar la zăcământul offshore Neptun Deep din Marea Neagră, care are în vederea preluarea Azomureș, cel mai mare combinat de îngrășăminte chimice din țară, controlat de grupul elvețian Ameropa.
Acum 30 minute
14:00
La patru ani de când a promis prima oară că va introduce sunet lossless, Spotify anunță acum că acesta va fi, în curând, disponibil abonaților.
13:50
Acum o oră
13:40
Miliardarul american Larry Ellison, cofondatorul și directorul tehnologic al Oracle, a pierdut după doar câteva ore titlul de cea mai bogată persoană din lume în fața unui nume cunoscut.
13:40
DECIZIE Aeroportul Băneasa va fi modernizat cu un nou terminal și va putea procesa 800 pasageri pe oră de vârf. Estimare spre jumătate de milion de pasageri anul acesta # Profit.ro
Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu va avea un nou terminal de procesare pasageri, cu facilitățile necesare, și cu o capacitate de minimum 800 de pasageri/oră de vârf, în acest sens urmând să fie analizate soluții inclusiv de achiziționare a unor imobile din apropiere, inclusiv prin expropriere, conform Programului strategic de dezvoltare și modernizare a aeroportului pentru perioada 2025 - 2035, aprobat acum de Guvern.
13:30
Creștere puternică a cererii de uraniu, pe fondul cererii tot mai mari de energie nucleară # Profit.ro
Energia nucleară traversează o perioadă de redresare a cererii, iar uraniul, descris drept ”atomul ceresc”, revine în centrul atenției ca resursă esențială pentru alimentarea reactoarelor, transmite CNBC.
13:30
Guvernul va acorda ajutoarele de 250 lei pentru persoanele cu venituri mici în septembrie și decembrie # Profit.ro
Persoanele cu venituri mici vor primi câte 250 de lei, sub formă de ajutor social pentru alimente și mese calde, în lunile septembrie și octombrie, conform unei decizii luate în ședința de Guvern.
13:20
România avea în 2024 a doua cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creștere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate de Eurostat.
13:20
Justiția UE a anulat ajutorul de stat al Ungariei pentru noua centrală nucleară Paks 2, finanțată și construită de Rusia # Profit.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a anulat, în urma unui recurs intentat de Austria, o hotărâre anterioară a Tribunalului comunitar, care statuase că decizia Comisiei Europene din 2017, de aprobare a ajutorului acordat de Ungaria pentru dezvoltarea a două noi reactoare nucleare pe amplasamentul centralei nucleare Paks, este în acord cu legislația UE.
13:20
DECIZIE Bolojan, nevoit să suplimenteze cu jumătate de miliard de lei bugetul pentru tichetele sociale ale elevilor. Numărul elevilor dezavantajați a crescut cu 125% în ultimii 4 ani # Profit.ro
Guvernul a suplimentat cu 481 milioane lei, echivalent a aproape 95 milioane euro, bugetul pentru finanțarea programului destinat sprijinirii elevilor dezavantajați din învățământul de stat (preșcolar, primar, gimnazial) prin tichete sociale, după cum anunțase anterior Profit.ro.
Acum 2 ore
13:10
Eazy Asigurări, clarificări: suntem o companie 100% românească, cu autorizație locală și prezență fizică pe teritoriul României # Profit.ro
În urma unor informații eronate, apărute recent în spațiul public, care au asociat Eazy Asigurări cu alte societăți de asigurare străine, care operează pe teritoriul României prin regimurile Freedom of Services (FOS) sau Freedom of Establishment (FOE) și care nu achită daunele în baza polițelor RCA, compania Eazy Asigurări dorește să aducă o serie de clarificări cu privire la aceste acuzații neîntemeiate.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0707 lei, de la 5,0733 lei, înregistrat miercuri.
13:10
Stanton Chase sărbătorește 20 de ani de excelență în România, cu peste 1.000 de proiecte realizate, 500 de clienți din multiple industrii și mii de lideri formați # Profit.ro
Stanton Chase, una dintre cele mai importante firme internaționale de executive search și consultanță în leadership, împlinește douăzeci de ani de activitate în România, celebrând un parcurs de succes care include peste 1.000 de proiecte finalizate, parteneriate cu peste 500 de companii din diverse industrii și dezvoltarea continuă a mii de lideri care conturează peisajul de business românesc. Această performanță a fost sărbătorită în cadrul întâlnirii anuale a partenerilor EMEA, găzduită la București, care a reunit partenerii Stanton Chase din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, alături de Consiliul Global de Administrație al companiei.
13:00
Cei mai căutați candidați ai momentului de către companii: segmentul entry level și muncitori calificați # Profit.ro
În această perioadă, angajatorii caută cu preponderență candidați din segmentul entry level, dar și muncitori calificați, în condițiile în care peste 60% din numărul total de poziții deschise în această perioadă se adresează celor două categorii.
13:00
Pepco Group, unul dintre principalii retaileri de tip discount din Europa, anunță deschiderea celui de-al 500-lea magazin la nivel național.
13:00
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete către Finlanda în valoare de un miliard de dolari # Profit.ro
Statele Unite au anunțat că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate și echipamente asociate în valoare de peste un miliard de dolari către Finlanda, țară membră a NATO care are o frontieră extinsă cu Rusia. Întâmplător sau nu, președintele finlandez Alexander Stubb a sosit la Kiev.
12:50
Firma de tehnologie Bending Spoons va cumpăra Vimeo pentru 1,38 miliarde dolari într-o tranzacție în numerar, care va delista platforma pentru videoclipuri de la bursa Nasdaq, potrivit Reuters.
12:40
Peste zece țări au introdus sau au majorat taxele existente deja, percepute în mod specific instituțiilor financiare în anul 2024, a anunțat joi Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), informează agenția de știri EFE.
12:30
Compania care operează lanțul de farmacii Ropharma afișează pentru primele 6 luni din 2025 o majorare semnificativă a business-ului, însă nu a adăugat nimic la nivelul profitabilității la T2.
Acum 4 ore
12:10
Un raport al Parlamentului francez privind TikTok, recomandă interzicerea rețelelor de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani și instituirea unei „restricții digitale” pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, în încercarea de a combate „capcana algoritmică” care poate afecta sănătatea celor mai tineri, conform AFP.
12:00
Cazul Multraship: o oportunitate pentru noul Guvern al României de a consolida credibilitatea țării în procesul de aderare la OCDE # Profit.ro
De mai bine de două decenii, compania olandeză de remorcaj și salvare maritimă Multraship este implicată într-un litigiu cu statul român privind datorii neachitate pentru un proiect de îndepărtare a unei epave, finalizat cu succes în Delta Dunării. În ciuda unei hotărâri arbitrale clare în favoarea sa și a recunoașterilor repetate din partea autorităților, compania afirmă că încă așteaptă să fie plătită.
11:50
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat licitația de atribuire a contractului pentru asigurarea serviciilor de consultanță la Drumul Expres Bacău - Piatra Neamț.
11:40
Libertatea presei s-a deteriorat considerabil în ultimii cinci ani la nivel mondial și a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, potrivit unui raport de referință privind democrația.
11:20
Utilizatorii smartphone-urilor iPhone 14 și iPhone 15 vor primi încă un an în care pot folosi fără să plătească abonament funcțiile de comunicare în caz de urgență prin satelit.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%.
11:10
Magnor își dublează cifra de afaceri și realizează profituri de aproape trei ori mai mari în primul semestru din 2025 # Profit.ro
Magnor, companie românească specializată în tranzacționarea bijuteriilor din aur și cu diamante, electronicelor și produselor de lux pre-owned, comunică pentru primul semestru din 2025 o cifră de afaceri dublă și profituri de aproape trei ori mai mari comparativ cu primul semestru de anul trecut.
11:00
FOTO Familia Nusco ridică o fabrică de uși și ferestre Pinum lângă Autostrada A3, în care va muta producția de pe platforma Pipera, investiție de peste 14 milioane de euro # Profit.ro
Familia italiană Nusco a încheiat un acord de finanțare în valoare de peste 10 milioane de euro cu Banca Transilvania pentru construcția unei noi fabrici de uși și ferestre Pinum în localitatea Moara Vlăsiei din nordul Bucureștiului, în care va fi mutată unitatea de producție ce funcționează acum într-o hală a fostului Combinat de Industrializare a Lemnului Pipera.
10:50
Într-un stil de viață agitat, în care statul prelungit la birou și stresul zilnic afectează postura, tonusul muscular și starea generală de bine, alegerea unei practici fizice eficiente devine esențială. Discipline precum yoga și pilates au câștigat popularitate datorită combinației dintre mișcare, respirație și concentrare mentală, oferind beneficii complexe pentru corp și minte. Alegerea între aceste două metode poate fi influențată de obiectivele personale, nivelul de flexibilitate, dorința de întărire a musculaturii sau nevoia de relaxare și reducere a stresului.
10:40
Semnal de alarmă tras de medici: Acoperirea vaccinală foarte scăzută pune România pe harta roșie a riscurilor de reapariție a poliomielitei # Profit.ro
Adriana Pistol, profesor doctor și medic epidemiolog, afirmă că rata scăzută de vaccinare înregistrată în ultimul deceniu ”pune România pe harta roșie a riscurilor de reapariție a poliomielitei”, având în vedere că, odată cu mișcarea facilă a populației de pe un continent pe altul, se constată reapariția virusurilor polio în mediul ambiant.
10:40
Cel puțin unul din produsele prezentate de Apple marți, căștile AirPods Pro 3, nu va fi însoțit de un cablu pentru alimentare.
10:20
Investitorul britanic Ghai Sant Ram lansează un nou proiect imobiliar în România, după tranzacția cu familia Bîlteanu CONFIRMARE # Profit.ro
Investitorul britanic Ghai Sant Ram, care a cumpărat clădirile abandonate de compania lui George Becali în Pipera, anunță lansarea oficială a unui nou proiect rezidențial în România, pe terenul achiziționat de la familia Bîlteanu unde era gândit proiectul rezidențial H4L Millennium, de lângă showroom-ul Porsche București Nord, potrivit informațiilor anunțate anterior de Profit.ro.
Acum 6 ore
10:10
Ministerul Mediului împinge lansarea Programului Rabla până în octombrie și reduce și mai mult șansele industriei auto de a recupera pierderile din acest an # Profit.ro
Deși ministrul Mediului, Diana Buzoianu, declara în vara acestui an că „nu văd de ce ar întârzia mai mult de 1 septembrie”, cea mai chinuită ediție a Programului Rabla prin care Ministerul Mediului subvenționează achiziția de autoturisme noi, nepoluante, la schimb cu casarea de mașini vechi, va bate orice record și va începe doar în jurul datei de 1 octombrie, potrivit celor mai noi estimări.
09:40
Ministerul Sănătății propune introducerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente DOCUMENT # Profit.ro
Ministerul Sănătății a lasat în consultare publică un ordin care completează listele de medicamente compensate a 35 de medicamente.
09:20
HDR10 a ridicat luminozitatea, dar Dolby Vision aduce metadate dinamice cadru după cadru, cu culori și contrast mai profunde. Consola Microsoft este prima care rulează Dolby Vision Gaming la 60 și 120 Hz, însă trebuie să confirmi compatibilitatea echipamentelor.
09:20
ULTIMA ORĂ Inflația anuală a urcat până aproape de 10%, în august, după creșterea TVA. Cel mai mult s-a scumpit pâinea # Profit.ro
Institutul Național de Statistică anunță că, la final lunii august 2025, prețurile au crescut pe medie, față de aceeași lună a anului trecut cu +9,85%.
09:10
Vinul zilei: un Primitivo intens, cu arome de fructe coapte și condimente fine. Savuros alături de carne la grătar, tocănițe sau brânzeturi maturate # Profit.ro
Masso Antico Primitivo Appassite 2024 este un roșu italian intens, cotat cu 99 de puncte Luca Maroni.
09:00
Complicațiile sunt micile ferestre către aplicațiile tale. Corect alese, scurtează timpul până la acțiune și reduc numărul de atingeri. Greșit alese, aglomerează cadranul și distrag atenția. Pleacă de la rutina ta zilnică și identifică lucrurile pe care le verifici de mai multe ori pe zi, cum ar fi vremea, calendarul, activitatea sau bateriile dispozitivelor.
08:50
Prețurile petrolului au urcat din cauza tensiunilor geopolitice, dar temerile privind supraproducția limitează câștigurile # Profit.ro
Prețurile petrolului au crescut cu 1,94%, impulsionate de atacul Israelului asupra conducerii Hamas din Qatar, de doborârea unor drone rusești de către Polonia și de presiunile SUA pentru noi sancțiuni împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc. Totuși, îngrijorările privind surplusul de țiței pe piață au temperat avansul, transmite Reuters.
08:40
Brandul Radisson Individuals intră pe piața românească, după ce Radisson Hotel Group a semnat un acord cu Galaxy Hotel Timișoara.
08:20
Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, împreună cu constructorul, au semnat ordinul de începere a lucrărilor la Varianta Ocolitoare Giurgiu, contract în valoare de 350.883.727,11 lei fără TVA.
Acum 8 ore
08:00
Un cont de investiții înseamnă mult mai mult decât grafice care cresc sau scad. El reprezintă acces la fonduri, la date personale și la decizii care pot influența structura portofoliului sau echilibrul bugetului personal. Dincolo de toate acestea, la bază este un element esențial: încrederea. Te-ai gândit vreodată cum ar fi să-ți vezi contul compromis peste noapte? Deși încrederea nu este afișată într-un meniu de aplicație și nu este însoțită de notificări vizibile, absența ei se resimte imediat. Și, de cele mai multe ori, atunci este deja prea târziu.
07:50
Volkswagen investește un miliard de euro în mașinile cu inteligență artificială, după traversarea „celei mai critice perioade” # Profit.ro
Grupul Volkswagen și-a bugetat investiții de până la un miliard de euro pentru extinderea implementării tehnologiei bazate pe inteligența artificială în mașinile sale și în sistemul de producție. Oliver Blume, CEO-ul companiei germane, a anunțat această investiție în prezentarea noilor modele ale grupului la IAA Mobility Munchen.
07:50
IMPACT în 2026–2034: cinci proiecte majore, cu o valoare brută de dezvoltare cumulată de 1,61 miliarde euro # Profit.ro
IMPACT Developer & Contractor, primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București, propune pentru perioada 2026–2034 o strategie fundamentată pe cinci proiecte rezidențiale de anvergură, însumând 7.870 de unități și o valoare brută de dezvoltare de 1,61 miliarde euro. Planul reflectă atât forța portofoliului de terenuri, cât și soliditatea unui model integrat de business, capabil să transforme activele în valoare pentru acționari.
07:40
Autoritățile de la Budapesta au inaugurat lucrările de construire a centralei de producție de energie electrică pe gaze naturale în ciclu combinat Matra, în nordul țării, la Visonta, pe amplasamentul termocentralei pe cărbune de 950 MW de acolo, care urmează să fie închisă.
07:30
Corporațiile ruse, precum Gazprom sau Rosatom, ar putea apela la emisiuni de obligațiuni chinezești panda. Gigantul petrolier a primit un rating AAA de la o agenție chineză # Profit.ro
Marile corporații de stat rusești, inclusiv compania nucleră Rosatom și gigantul Gazprom, explorează posibilitatea emisiunii de obligațiuni „panda” denominate în yuani, deoarece piețele de capital occidentale rămân inaccesibile companiilor rusești.
07:30
Stock.estate – prima platformă de crowdfunding imobiliar autorizată de ASF, accelerează planurile de expansiune # Profit.ro
Stock.estate, platforma de crowdfunding imobiliar care deține prima licență de crowdlending acordată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în România, a intermediat investiții de peste 2,1 milioane de euro în primele 18 luni de la lansare.
