România în Direct. Asasinatul din SUA. Asistăm la moartea democrațiilor occidentale?

18:20

Un incendiu a izbucnit la un fânar din Grădina Zoologică București, iar ISU intervine cu mai multe autospeciale pentru stingere. Până acum nu au fost raportate victime. Un incendiu a izbucnit la un fânar din cadrul Grădinii Zoologice București, pe strada Vadul Moldovei, Sector 1. ISU București-Ilfov a transmis că la fața locului au fost […]