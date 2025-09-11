16:40

Termonergetica anunță că se derulează noi lucrări la rețeaua de conducte de termoficare din zona Calea Giulești, Sectorul 6 al Capitalei. Astfel, este posibil ca clienții racordați la rețeaua termică primară de aici să aibă […] Articolul FOTO | Termoenergetica lucrează la o conductă de 45 de ani din rețeaua primară de pe Calea Giulești. Bucureștenii de aici au probleme cu apa caldă până pe 12 septembrie apare prima dată în B365.