FOTO | Seară cu trafic infernal pe DN1, unde circulația e deviată prin Otopeni pentru șantierul M6. Măsurile abia au intrat în vigoare, iar șoferii vor să scape mai repede de ele
B365.ro, 11 septembrie 2025 18:30
De la începuutul acestei săptămâni, au fost impuse mai multe restricții pe DN1, în zona Otopeni. Aceste măsuri au dat peste cap traficul din această zonă a Capitalei. Șoferii stau cu orele în cozi interminabile […] Articolul FOTO | Seară cu trafic infernal pe DN1, unde circulația e deviată prin Otopeni pentru șantierul M6. Măsurile abia au intrat în vigoare, iar șoferii vor să scape mai repede de ele apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 15 minute
18:40
Nicușor Dan exclude organizarea unor alegeri anticipate la PMB. „Ar însemna o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta” # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan a continutat să facă afirmații despre alegerile parțiale de la PMB. Astăzi, 11 septembrie în cadrul unei emisiuni de la B1 TV a declarat că nu se pune problema de alegeri […] Articolul Nicușor Dan exclude organizarea unor alegeri anticipate la PMB. „Ar însemna o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta” apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
18:30
FOTO | Seară cu trafic infernal pe DN1, unde circulația e deviată prin Otopeni pentru șantierul M6. Măsurile abia au intrat în vigoare, iar șoferii vor să scape mai repede de ele # B365.ro
De la începuutul acestei săptămâni, au fost impuse mai multe restricții pe DN1, în zona Otopeni. Aceste măsuri au dat peste cap traficul din această zonă a Capitalei. Șoferii stau cu orele în cozi interminabile […] Articolul FOTO | Seară cu trafic infernal pe DN1, unde circulația e deviată prin Otopeni pentru șantierul M6. Măsurile abia au intrat în vigoare, iar șoferii vor să scape mai repede de ele apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
17:30
ALERTĂ | Incendiu la Phoenicia Residence, pe strada Căpriorilor. Traficul din zonă se aglomerează pentru trecerea echipajelor de pompieri # B365.ro
Cu puțin timp în urmă, a izbucnit un incendiu pe Strada Capriorilor, Phoenicia Residence. Potrivit informațiilor arde un apartament. Traficul din zonă este îngreunat. Nu sunt cunoscute foarte multe detalii despre acestea Incendiu la Phoenicia […] Articolul ALERTĂ | Incendiu la Phoenicia Residence, pe strada Căpriorilor. Traficul din zonă se aglomerează pentru trecerea echipajelor de pompieri apare prima dată în B365.
17:10
Sunt gata 3,6 kilometri de termo-conductă de la Magistrala II SUD. Bucureștenii de la Mihai Bravu, Bucur Obor și Ștefan cel Mare vor avea mai puține probleme cu apa caldă # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că au fost finalizate lucrările la 3,6 kilometri de conductă nouă la Magistrala II SUD. Bucureștenii trebuie să știe ca aceasta va fi pusă în funcțiune înainte de […] Articolul Sunt gata 3,6 kilometri de termo-conductă de la Magistrala II SUD. Bucureștenii de la Mihai Bravu, Bucur Obor și Ștefan cel Mare vor avea mai puține probleme cu apa caldă apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
16:50
Schimbări în trafic mâine dimineață pentru „Ziua Pompierilor din România”. TPBI: Circulația va fi restricționată pe Calea 13 Septembrie și două linii STB sunt deviate # B365.ro
Trei linii STB importante din București vor circula pe trasee modificate începând de mâine, 12 septembrie. Toate acestea pentru o bună desfășurare a evenimentului „Ziua Pompierilor din România”. Două linii STB circulă deviat pentru „Ziua […] Articolul Schimbări în trafic mâine dimineață pentru „Ziua Pompierilor din România”. TPBI: Circulația va fi restricționată pe Calea 13 Septembrie și două linii STB sunt deviate apare prima dată în B365.
16:00
ESENȚIAL | Cresc amenzile pentru tăierile ilegale de copaci în Capitală. PMB lansează în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru protejarea spațiilor verzi # B365.ro
Primăria Capitalei a anunțat bucureștenii că vor începe demersurile de protejare a spațiilor verzi din Municipiul Buucrești. Astfel se lansează în dezbatere publică un proiect de hotărâre în acest sens. Acesta va propune creștera amenzilor […] Articolul ESENȚIAL | Cresc amenzile pentru tăierile ilegale de copaci în Capitală. PMB lansează în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru protejarea spațiilor verzi apare prima dată în B365.
15:50
BREAKING | Site-ul oficial dedicat buletinelor electronice a fost clonat. MAI: Structurile noastre au intervenit și au blocat accesul la fals # B365.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că cineva a clonat site-ul oficial al noii cărți electronice de identitate. Autoritățile spun că au blocat site-ul fals, care a clonat conținutul de pe cel oficial. Site-ul oficial al noii […] Articolul BREAKING | Site-ul oficial dedicat buletinelor electronice a fost clonat. MAI: Structurile noastre au intervenit și au blocat accesul la fals apare prima dată în B365.
15:30
Câte ceva pentru fiecare la Străzi Deschise, în acest weekend pe Calea Victoriei și pe Griviței. Expoziții, concerte, întâlniri cu pompieri, plus o paradă cu 30 de „motoare” de epocă # B365.ro
Chiar dacă vara s-a terminat, maratonul de weekend de „Străzi Deschise” continuă. În weekendul acesta, între 13 și 14, septembrie se anunță o serie de activitărți artistice pe Calea Victoriei și Calea Griviței. Participanții vor […] Articolul Câte ceva pentru fiecare la Străzi Deschise, în acest weekend pe Calea Victoriei și pe Griviței. Expoziții, concerte, întâlniri cu pompieri, plus o paradă cu 30 de „motoare” de epocă apare prima dată în B365.
15:20
FOTO | Reapar copacii pe Bulevardul și pe Prelungirea Ghencea. Ciucu: Arborii vor fi plantați în ghivece, cablurile au fost îngropate la doar jumătate de metru sub pământ # B365.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, spune că peisagiștii din cadrul administrației locale se vor ocupa de spațiile verzi de pe Prelungirea Ghencea, care au avut de suferit din cauza gestionării defectoase a șantierului și a […] Articolul FOTO | Reapar copacii pe Bulevardul și pe Prelungirea Ghencea. Ciucu: Arborii vor fi plantați în ghivece, cablurile au fost îngropate la doar jumătate de metru sub pământ apare prima dată în B365.
15:00
Stația STB „Pericol” se găsește, de fapt, pe mai tot Bulevardul Pallady, unde tramvaiele au fost înlocuite de linii navetă. Aștepți autobuzul între pomi, pe bordura înaltă a dlui Negoiță # B365.ro
Străzile și bulevardele Capitalei devin parcă tot mai neprietenoase cu pietonii. Iar pentru cei care folosesc transportul în comun situația a devenit și mai delicată. Dacă zilele trecute, v-am prezentat stația pericol din Capitală, ei […] Articolul Stația STB „Pericol” se găsește, de fapt, pe mai tot Bulevardul Pallady, unde tramvaiele au fost înlocuite de linii navetă. Aștepți autobuzul între pomi, pe bordura înaltă a dlui Negoiță apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
14:50
ELCEN are un nou șef. Mihai Volf, de 37 de ani în compania Electrocentrale București, e director interimar. Îl înlocuiește pe Claudiu Crețu, acuzat de luare de mită # B365.ro
Mihai Volf este directorul interimar al Electrocentrale București (ELCEN), anunță compania. Decizia a venit în contextul în care Claudiu Crețu nu mai poate să-și exercite funcția de director general, fiind acuzat de luare de mită. […] Articolul ELCEN are un nou șef. Mihai Volf, de 37 de ani în compania Electrocentrale București, e director interimar. Îl înlocuiește pe Claudiu Crețu, acuzat de luare de mită apare prima dată în B365.
14:00
Zeci de bucureșteni din Sectorul 5 au fost amendați pentru ambrozia de pe terenurile lor. E planta care înnebunește mii de bucureșteni alergici la polenul ei # B365.ro
Vești bune pentru bucureștenii alergici la ambrozie. Primăria Sectorului 5 a înăsprit controalele pentru răspândirea acestei plante. Polițiștii locali din cadrul Direcției Genereale de Poliție Locală a Sectorului 5 au început o nouă serie de […] Articolul Zeci de bucureșteni din Sectorul 5 au fost amendați pentru ambrozia de pe terenurile lor. E planta care înnebunește mii de bucureșteni alergici la polenul ei apare prima dată în B365.
13:20
BREAKING | Incident grav la metrou, pe M2 – Magistrala Corporatiștilor. Tren retras din circulație după ce frâna de urgență s-a activat necontrolat de 9 (nouă) ori # B365.ro
În cursul acestei dimineți, a avut loc un incident pe ruta Magistralei 2 din rețeaua de transport subteran din București. Trenul se deplasa pe ruta Pipera – Tudor Arghezi, iar mecanicul a frânat de nouă […] Articolul BREAKING | Incident grav la metrou, pe M2 – Magistrala Corporatiștilor. Tren retras din circulație după ce frâna de urgență s-a activat necontrolat de 9 (nouă) ori apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
12:50
Cele 4 dorințe ale lui Nicușor Dan în legătură cu alegerile pentru PMB: „Eu mi-aș dori să se încheie cât mai repede, adică să avem o dată, candidați, campania și, în sfârșit, un primar” # B365.ro
Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei și actualul Președinte al României a făcut o declarație cu privire la alegerile PMB. Da, acele alegeri pentru care nu avem stabilită încă o dată, dar pentru care […] Articolul Cele 4 dorințe ale lui Nicușor Dan în legătură cu alegerile pentru PMB: „Eu mi-aș dori să se încheie cât mai repede, adică să avem o dată, candidați, campania și, în sfârșit, un primar” apare prima dată în B365.
12:10
VIDEO | Metrorex exprimă încântare pentru stadiul lucrărilor la M6 – metroul de la Gară la Otopeni. Primul tunel între stații e gata, cu banii e mai prost # B365.ro
Metrorex anunță un nou episod din jurnalul de șantier de la M6, metroul spre Otopeni. În luna august s-au înregistrat progrese semnificative, dar și un eveniment important: a fost realizat primul segment de tunel între […] Articolul VIDEO | Metrorex exprimă încântare pentru stadiul lucrărilor la M6 – metroul de la Gară la Otopeni. Primul tunel între stații e gata, cu banii e mai prost apare prima dată în B365.
11:30
VIDEO | Un domn cu trotineta electrică pe A3 București-Ploiești, în beznă – cea mai nouă situație nebunească de trafic de la noi. Da, e interzis cu troti pe drumuri de mare viteză # B365.ro
Chiar dacă legislația în vigoare interzice circulația trotinetelor electrice pe autostrăzi, mulți oameni se aventurează pe drumurile de mare viteză. Acesta este și cazul unu tânăr care a fost surprins circulând cu trotineta electrică pe […] Articolul VIDEO | Un domn cu trotineta electrică pe A3 București-Ploiești, în beznă – cea mai nouă situație nebunească de trafic de la noi. Da, e interzis cu troti pe drumuri de mare viteză apare prima dată în B365.
11:30
Strania confesiune a lui Nicușor Dan: „Nu am imaginea clară a ceea ce s-a întâmplat în noiembrie”. Adică la alegerile anulate din cauză de pericole complexe, după cum ni s-a spus # B365.ro
Misterele Bucureștilor s-au îmbogățit, după cum cu toții încă ne mai amintim bine, cu cel mai ciudat și mai controversat episod electoral din istoria noastră modernă: anulatele alegeri prezidențiale – cele din luna noiembrie a […] Articolul Strania confesiune a lui Nicușor Dan: „Nu am imaginea clară a ceea ce s-a întâmplat în noiembrie”. Adică la alegerile anulate din cauză de pericole complexe, după cum ni s-a spus apare prima dată în B365.
11:00
Avertizare de ploi și vijelii în București, din acest moment și până mâine seară. Prognoza meteo specială pentru Capitală, emisă azi de ANM # B365.ro
ANM a actualizat prognoza specială pentru București, iar de aici aflăm că vom avea parte de ploi, descărcări electrice și vijelii, azi, 11 septembrie 2025. Vremea se răcește și mai tare vineri, 12 septembrie, când […] Articolul Avertizare de ploi și vijelii în București, din acest moment și până mâine seară. Prognoza meteo specială pentru Capitală, emisă azi de ANM apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
10:30
VIDEO | Linia 41 va avea o soră pe Pasajul de 20 de milioane de euro de la Apărătorii Patriei. Tramvaiul va lega sudul de nordul Bucureștiului – Șos. Giurgiului➡️Pipera # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, au susținut o conferință de presă comună de la viitorul Pasaj de la Apărătorii Patriei. Edilul de sector informa că pe pod se […] Articolul VIDEO | Linia 41 va avea o soră pe Pasajul de 20 de milioane de euro de la Apărătorii Patriei. Tramvaiul va lega sudul de nordul Bucureștiului – Șos. Giurgiului➡️Pipera apare prima dată în B365.
10:30
Șoferii vitezomani nu mai au scăpare: Camerele video de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor, anunță CNAIR # B365.ro
CNAIR îi anunță pe șoferii din România că nu vor mai putea scăpa de radar, oricât ar dori: Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. Pe principalele drumuri naționale și […] Articolul Șoferii vitezomani nu mai au scăpare: Camerele video de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor, anunță CNAIR apare prima dată în B365.
08:40
VIDEO | O imensă pictură murală va îmbrăca Pasajul feroviar Lujerului. Peste 120 de artiști vor umple de grafitti life peste 2.000 mp de zid. E Streetwise Festival special # B365.ro
Pasajul feroviar Lujerului o să devină un spațiu tare fain, în weekend, la Streetwise Festival: aici va fi o imensă pictură murală. Primăria Sectorului 6 spune că „de la un spațiu abandonat și plin de […] Articolul VIDEO | O imensă pictură murală va îmbrăca Pasajul feroviar Lujerului. Peste 120 de artiști vor umple de grafitti life peste 2.000 mp de zid. E Streetwise Festival special apare prima dată în B365.
08:40
PNRR n-o să mai fie niciodată ce-a fost, că e acum și partidul lui Piedone. Îl lansează în București, pe 29 septembrie, la Sala Palatului # B365.ro
Fostul președinte al ANPC, Cristian Popescu Piedone, și-a înființat partid, care, spune el, va fi exclusiv pentru cetățenii țării. Se numește PNRR și va fi lansat în data de 29 septembrie, la Sala Palatului din […] Articolul PNRR n-o să mai fie niciodată ce-a fost, că e acum și partidul lui Piedone. Îl lansează în București, pe 29 septembrie, la Sala Palatului apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:10
FOTO | Forma finală a pasajului de la Apărătorii Patriei. Lucrările vor fi gata în mai 2026. Băluță: Proiectanții au mai făcut modificări # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, publică noi randări cum va arăta pasajul de la Apărătorii Patriei. Edilul precizează că au apărut noi modificări pe parcurs. Lucrările sunt în plină desfășurare, iar acesta ar fi gata […] Articolul FOTO | Forma finală a pasajului de la Apărătorii Patriei. Lucrările vor fi gata în mai 2026. Băluță: Proiectanții au mai făcut modificări apare prima dată în B365.
Ieri
18:10
FOTO | Cel mai frumos anunț dintr-o scară de bloc din București: „A venit apa caldă”, spune administratorul # B365.ro
Este o veste care de fiecare dată aduce bucurie pentru bucureșteni, aceea este, bineînțeles, că este apă caldă la duș. Aceasta a fost și un anunț demn de pus la avizierul într-o scară de bloc. […] Articolul FOTO | Cel mai frumos anunț dintr-o scară de bloc din București: „A venit apa caldă”, spune administratorul apare prima dată în B365.
18:00
Polițiștii locali din București și din țară ar putea purta pe uniformă camere video. A fost inițiat un proiect de lege # B365.ro
Polițiștii locali din România ar putea purta camere video de tip Bodycam, în timpul programului de lucru. Un proiect de lege a fost depus la Senat, acesta fiind inițiat de deputații PNL Gabriel Andronache și […] Articolul Polițiștii locali din București și din țară ar putea purta pe uniformă camere video. A fost inițiat un proiect de lege apare prima dată în B365.
17:30
FOTO | Un centru de recuperare de dependență de droguri se construiește în Sectorul 2. S-au aprobat indicatorii tehnico-economici și cererea de finanțare # B365.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, anunță că se aprobă astăzi, în Consiliul Local, indicatorii tehnico-economici și cererea de finanțare pentru construirea unui centru de recuperare pentru dependența de droguri (și alte adicții). Acest proiect s-ar […] Articolul FOTO | Un centru de recuperare de dependență de droguri se construiește în Sectorul 2. S-au aprobat indicatorii tehnico-economici și cererea de finanțare apare prima dată în B365.
17:20
FOTO | S-au instalat noi stâlpi de iluminat în Parcul Herăstrău. Se schimbă și sistemele de iluminat cu tehnologie LED, anunță Bujduveanu # B365.ro
Primarul Capitalei anunță că se modernizează sistemul de iluminat public din Parcul Herăstrău: s-au instalat primii stâlpi noi. De asemenea, Stelian Bujduveanu a mai spus că sistemele de iluminat vor fi înlocuite cu tehnologie LED. […] Articolul FOTO | S-au instalat noi stâlpi de iluminat în Parcul Herăstrău. Se schimbă și sistemele de iluminat cu tehnologie LED, anunță Bujduveanu apare prima dată în B365.
16:40
FOTO | Termoenergetica lucrează la o conductă de 45 de ani din rețeaua primară de pe Calea Giulești. Bucureștenii de aici au probleme cu apa caldă până pe 12 septembrie # B365.ro
Termonergetica anunță că se derulează noi lucrări la rețeaua de conducte de termoficare din zona Calea Giulești, Sectorul 6 al Capitalei. Astfel, este posibil ca clienții racordați la rețeaua termică primară de aici să aibă […] Articolul FOTO | Termoenergetica lucrează la o conductă de 45 de ani din rețeaua primară de pe Calea Giulești. Bucureștenii de aici au probleme cu apa caldă până pe 12 septembrie apare prima dată în B365.
16:00
FOTO | Arta Gunoiului e-n stația STB Sculptorilor. O bancă improvizată din resturi de beton, un covor de chestii neidentificabile și plăcuța lămuritoare pe stâlpul de telegraf # B365.ro
Când ne enervează câte-o stație STB mai de prin mijlocul orașului (că nu-s prea deștepte adăposturile, că-s vreo opt hârtii pe jos, că banca nu-i vopsită de prea multă vreme), o excursie cu autobuzul 162 […] Articolul FOTO | Arta Gunoiului e-n stația STB Sculptorilor. O bancă improvizată din resturi de beton, un covor de chestii neidentificabile și plăcuța lămuritoare pe stâlpul de telegraf apare prima dată în B365.
16:00
Concertul Scorpions prelungește programul liniilor 41, 93, 205, 331 și 335. Bucureștenii pot pleca de la Romexpo, cu tramvaie, troleibuze și autobuze STB # B365.ro
Concertul Scorpions are loc joi seară, 11 septembrie, la Romexpo, iar călătorii STB trebuie să știe că liniile 41, 93, 205, 331 și 335 au program prelungit. Anunțul a fost făcut de Asociația de Dezvoltare […] Articolul Concertul Scorpions prelungește programul liniilor 41, 93, 205, 331 și 335. Bucureștenii pot pleca de la Romexpo, cu tramvaie, troleibuze și autobuze STB apare prima dată în B365.
15:40
FOTO | Pădurea Băneasa va fi, în curând, plină de betoane, nu de copaci. „Chiar acum apar dughene, terasele se extind și mașinile distrug liniștea din zonă” # B365.ro
Daniel Sărdan, fondatorul cursei de ciclism „Prima Evadare”, care se desfășoară anual în București, o parte din traseu fiind și prin Pădurea Băneasa, spune că acest spațiu verde este abuzat din toate părțile de restaurantele […] Articolul FOTO | Pădurea Băneasa va fi, în curând, plină de betoane, nu de copaci. „Chiar acum apar dughene, terasele se extind și mașinile distrug liniștea din zonă” apare prima dată în B365.
15:30
Mașinile parcate până mai ieri pe Pache Protopopescu s-au mutat, practic, în curțile oamenilor de pe străduțe. Bucureștean exasperat: Pe Mătăsari, Agriculori e insuportabil # B365.ro
O problemă veche a Bucureștiului o reprezintă parcările, se știe bine asta. Un bucureștean spune că, după ce au fost eliberate bulevardele Pache Protopopescu și Ferdinand, din Sectorul 2, șoferii au început să parcheze, pe […] Articolul Mașinile parcate până mai ieri pe Pache Protopopescu s-au mutat, practic, în curțile oamenilor de pe străduțe. Bucureștean exasperat: Pe Mătăsari, Agriculori e insuportabil apare prima dată în B365.
14:40
FOTO | Veste bună pentru bucureștenii din Militari: Strada Amilcar Săndulescu e aproape gata. Se toarnă ultimul strat de asfalt, acum câteva zile s-au aprins și becurile # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță că Strada Amilcar Săndulescu este aproape gata. Administrația locală anunță că această stradă din Militari va fi deschisă în curând. Despre stadiul lucrărilor, mai jos. Strada Amilcar Săndulescu din Militari, aproape […] Articolul FOTO | Veste bună pentru bucureștenii din Militari: Strada Amilcar Săndulescu e aproape gata. Se toarnă ultimul strat de asfalt, acum câteva zile s-au aprins și becurile apare prima dată în B365.
14:30
FOTO | Un trotuar de pe DN1 pe a dispărut subit. Bucureștean: Pe cea mai circulată șosea din București, unde se merge cu 100 km/h, s-a decis că pietonii nu mai contează # B365.ro
Un bucureștean a semnalat o problemă extrem de mare de pe Șoseaua București-Ploiești. Se pare că trotuarul care se afla în zona Liceului Francez lângă Platinum Center a dispărut. Iar în locul lui s-a făcut […] Articolul FOTO | Un trotuar de pe DN1 pe a dispărut subit. Bucureștean: Pe cea mai circulată șosea din București, unde se merge cu 100 km/h, s-a decis că pietonii nu mai contează apare prima dată în B365.
14:20
28 de școli și licee din Sectorul 3, undă verde să participe la programul „Școală după Școală”. Școala Hamburg, unde copiii învață în containere, e pe listă # B365.ro
Administrația locală anunță că programul „Școală după Școală” din Sectorul 3 a fost aprobat spre derulare și finanțare, iar PS3 a anunțat care sunt cele 28 de școli și licee din sector care au undă […] Articolul 28 de școli și licee din Sectorul 3, undă verde să participe la programul „Școală după Școală”. Școala Hamburg, unde copiii învață în containere, e pe listă apare prima dată în B365.
14:20
FOTO | Polițiștii locali și de la rutieră, mobilizați pe lângă școlile și intersecțiile din București. Bujduveanu: Reorganizăm traficul, vom lua mai multe măsuri # B365.ro
Odată cu începerea școlii, din această săptămână, traficul din București revine la nivelul ridicat de aglomerație. Asta după ce pe timpul verii, numărul mașinilor era mai scăzut pe străzile din Capitală. Administrațiile locale și PMB […] Articolul FOTO | Polițiștii locali și de la rutieră, mobilizați pe lângă școlile și intersecțiile din București. Bujduveanu: Reorganizăm traficul, vom lua mai multe măsuri apare prima dată în B365.
13:50
Președintele Nicușor Dan ne promite luminița de la capătul tunelului. E greu acum, va fi greu și la anul, dar apoi vom respira. Chiar dacă nu vede o “emergență de reformă” # B365.ro
„Luminița de la capătul tunelului” este, dragi copii, o promisiune politică deja străveche pe la noi, de prin anii ’90 și, iată, în anul de grație 2025 se întoarce în viețile noastre în chip de […] Articolul Președintele Nicușor Dan ne promite luminița de la capătul tunelului. E greu acum, va fi greu și la anul, dar apoi vom respira. Chiar dacă nu vede o “emergență de reformă” apare prima dată în B365.
13:20
VIDEO | Dl. Negoiță nu știe de vreun scandal la Școala 195 „Hamburg”, unde copiii învață în containere, oamenii răi exagerează. ”Orice șantier generează un oarecare disconfort” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 a lămurit bucureștenii cu privire la lucrările de la Școala 195. A negat neînțelegerile care au apărut în mediul online și a afirmat ferm că „nu este niciun scandal”. Dl. […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță nu știe de vreun scandal la Școala 195 „Hamburg”, unde copiii învață în containere, oamenii răi exagerează. ”Orice șantier generează un oarecare disconfort” apare prima dată în B365.
13:00
Cum și-a luat PMB o țeapă de 780 de milioane de lei în parcările albastre din București. Cu oameni pe teren și sistem de monitorizare, tot nu-i găsește pe șoferii care nu plătesc # B365.ro
Primăria Capitalei are o pagubă de aproape 780 de milioane de lei din cauza amenzile date șoferilor care parchează neregulamentar, pe care conducătorii auto nu le plătesc. Administrația locală, chiar și cu tot sistemul de […] Articolul Cum și-a luat PMB o țeapă de 780 de milioane de lei în parcările albastre din București. Cu oameni pe teren și sistem de monitorizare, tot nu-i găsește pe șoferii care nu plătesc apare prima dată în B365.
12:50
FOTO | Curățenia de pe Magheru începe cu nori de praf, dar și cu speranță. Ce-i cer bucureștenii lui Bujduveanu să facă pe abandonatul bulevard simbol al Bucureștiului # B365.ro
După ce Stelian Bujduveanu a anunțat că se înlocuiește granitul de pe Magheru, grupul de inițiativă Vrem Schimbare a decis să tragă un semnal de alarmă și să-i ceară primarului general să asigure curățenia în […] Articolul FOTO | Curățenia de pe Magheru începe cu nori de praf, dar și cu speranță. Ce-i cer bucureștenii lui Bujduveanu să facă pe abandonatul bulevard simbol al Bucureștiului apare prima dată în B365.
12:30
METEO vești de umbrelă ☔ În București, vremea se răcește brusc, devine ploioasă și capricioasă în următoarele zile. De sâmbătă, ne amintim iar de vară # B365.ro
Temperaturile scad în Capitală și sunt așteptate ploi zilele acestea, potrivit prognozei speciale emise de ANM. De azi și până vineri, Bucureștiul se află sub incidența unei informări meteorologice ce vizează averse însemnate cantitativ și […] Articolul METEO vești de umbrelă ☔ În București, vremea se răcește brusc, devine ploioasă și capricioasă în următoarele zile. De sâmbătă, ne amintim iar de vară apare prima dată în B365.
12:10
ELCEN, după ce șefi ai Electrocentrale București au fost puși sub control judiciar pentru corupție. “Cooperăm pe deplin cu anchetatorii, activitatea companiei se desfășoară normal” # B365.ro
Compania Electrocentrale București (ELCEN), unde ieri au fost percheziiții DNA într-un dosar de dare și luare de mită, vorbește azi despre criza companiei, după ce directorul general al companiei și directorul comercial au fost puși […] Articolul ELCEN, după ce șefi ai Electrocentrale București au fost puși sub control judiciar pentru corupție. “Cooperăm pe deplin cu anchetatorii, activitatea companiei se desfășoară normal” apare prima dată în B365.
11:50
The Color Run Night e sâmbăta aceasta, pe Bulevardul Unirii. Startul se va da la Biblioteca Națională din București # B365.ro
Weekendul acesta revine în Capitală un eveniment îndrăgit de bucureșeteni. The Color Run Night va avea 13 septembrie. Startul se va da la ora 19:00 la Biblioteca Națională. The Color Run Night revine în București […] Articolul The Color Run Night e sâmbăta aceasta, pe Bulevardul Unirii. Startul se va da la Biblioteca Națională din București apare prima dată în B365.
10:30
VIDEO | Start lucrări de reabilitare a șinei de tramvai de pe Pallady, lot 1, până în Bd. Basarabia. Bujduveanu: E foarte riscant să dăm drumul la toate șantierele # B365.ro
Astăzi, 10 septembrie, primarul general interimar al Capitalei a făcut un anunț important. Au început lucrările de reabilitare la cel mai mare lot – 18 km de linie de tramvai (Lotul 1). Acesta cuprinde care […] Articolul VIDEO | Start lucrări de reabilitare a șinei de tramvai de pe Pallady, lot 1, până în Bd. Basarabia. Bujduveanu: E foarte riscant să dăm drumul la toate șantierele apare prima dată în B365.
10:10
Ceartă între constructorii competitori pentru extinderea Magistralei 4 de metrou. Un antreprenor îl acuză pe celălalt că nu are experiență, celălalt acuză fraudă cu fonduri europene # B365.ro
La licitația pentru extinderea Magistralei 4 de metrou (Gara de Nord – Eroii Revoluției), Lotul 1, s-au înscris doi participanți. Cele două asocieri au depus contestații în interiorul celor zece zile în care acest lucru […] Articolul Ceartă între constructorii competitori pentru extinderea Magistralei 4 de metrou. Un antreprenor îl acuză pe celălalt că nu are experiență, celălalt acuză fraudă cu fonduri europene apare prima dată în B365.
09:50
Bizar caz de dispariție de pe TikTok. Dl. Ciolacu, de negăsit pe internet de luni bune. Cam de pe vremea când era premier și îl durea în bip de deficit # B365.ro
Mai țineți minte momentul de aur când politicienii noștri de la București au descoperit subit universul TikTok, pe unde țopăiau frenetic în timpul serviciului? Domnul Ciolacu, fost premier, fost șef la PSD, fost candidat la […] Articolul Bizar caz de dispariție de pe TikTok. Dl. Ciolacu, de negăsit pe internet de luni bune. Cam de pe vremea când era premier și îl durea în bip de deficit apare prima dată în B365.
09:20
Bucureștean pe „creative mode” în parcare. Lipsește doar un tutorial pentru situația în care întâlnești faimoși stâlpișor galbeni, dar îi fentezi cu talent # B365.ro
Străzile din Capitală au devenit scene pentru șoferii în trafic. Fie că vorbim de modul în care aceștia aleg să conducă sau despre modul în care aceștia au ales să parcheze. E ca și cum […] Articolul Bucureștean pe „creative mode” în parcare. Lipsește doar un tutorial pentru situația în care întâlnești faimoși stâlpișor galbeni, dar îi fentezi cu talent apare prima dată în B365.
08:40
ESENȚIAL | Șeful ELCEN, acuzat oficial de luare de mită, nu mai are voie să conducă Termocentrale București. DNA: Claudiu Crețu a luat șpagă de la un om de afaceri din R. Moldova # B365.ro
Directorul general ELCEN, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de DNA și nu mai poate să-și exercite funcția, potrivit unor surse judiciare care au declarat pentru Digi24. Claudiu Crețu a plecat marți seară de […] Articolul ESENȚIAL | Șeful ELCEN, acuzat oficial de luare de mită, nu mai are voie să conducă Termocentrale București. DNA: Claudiu Crețu a luat șpagă de la un om de afaceri din R. Moldova apare prima dată în B365.
08:40
VIDEO | Momentul în care un puști traversează grăbit pe trotinetă fix când se face roșu la semafor și e lovit de o mașină. Dezbaterea „Troti în București”, acum despre copii # B365.ro
Nu este nici prima și din păcate nici ultima dată când trotinetele crează un pericol în trafic. Nu este vorba doar despre siguranța șoferilor ci despre și cea a celor care merg pe trotinete. Regulile […] Articolul VIDEO | Momentul în care un puști traversează grăbit pe trotinetă fix când se face roșu la semafor și e lovit de o mașină. Dezbaterea „Troti în București”, acum despre copii apare prima dată în B365.
05:10
Cum ne-au dat jos din troleibuzul 79, în subită situație de „reconfigurare traseu” pe Delea Veche. Spoiler alert: e cu coadă de trolee de la o mașină parcată aiurea # B365.ro
Când m-am urcat într-o după amiază liniștită în frumosul troleibuz 79, în stația STB de la Piața Spaniei, nimic nu prevestea surpriza pe care urma să o am câteva opriri mai încolo, undeva pe lângă […] Articolul Cum ne-au dat jos din troleibuzul 79, în subită situație de „reconfigurare traseu” pe Delea Veche. Spoiler alert: e cu coadă de trolee de la o mașină parcată aiurea apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.