Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
11 septembrie 2025
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă.
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă.
Într-un an vom avea pod la Apărătorii Patriei? Iată care este stadiul lucrărilor la singurul pasaj rutier aflat în construcție în București # Click.ro
Într-un an vom avea pod la Apărătorii Patriei? Iată care este stadiul lucrărilor la singurul pasaj rutier aflat în construcție în București.
Faptele care pot aduce românilor amenzi chiar și de 5.000 de lei. Ce schimbări doresc să introducă autoritățile # Click.ro
Un proiect important a fost lansat în dezbatere publică de către Primăria Municipiului București. Autoritățile doresc să majoreze semnificativ amenzile pentru aruncarea pe jos a ambalajelor, cât și pentru toaletarea neautorizată a copacilor.
Moștenirea lui Giorgio Armani. Două testamente scrise de mână, deschise în prezența notarului # Click.ro
La scurt timp după dispariția legendarului designer Giorgio Armani, la vârsta de 91 de ani, a fost deschis testamentul său. Documentele, redactate chiar de el, au stârnit deja curiozitatea lumii modei, întrucât nimeni nu știe încă detaliile despre cum va fi împărțită imensa sa avere.
Rețeta rapidă de murături a Gherghinei Stancu: „Pun pepene roșu și ardei cornul caprei”. Trucul lui Dorel Vișan pentru o saramură fără greș # Click.ro
Rețeta rapidă de murături a Gherghinei Stancu: „Pun și pepene verde și ardei cornul caprei” Cum se prepară corect saramura, sfatul lui Dorel Vișan
Andreea Antonescu trage spre America! Artista va pleca din nou din țară pe 17 septembrie: „Venice va începe în curând grădinița și este înnebunită după tot ce se întâmplă acolo” # Click.ro
Andreea Antonescu (43 de ani) este mămică cu normă întreagă pentru cele două fetițe ale ei.
Filmul din 2001 care a ajuns în topul preferințelor Netflix din România! Un actor faimos joacă în rolul principal # Click.ro
Este important să știm că nu numai filmele lansate recent pot avea succes. În ultimele două săptămâni, un film care s-a lansat tocmai în anul 2001 s-a transformat în unul dintre cele mai populare din țara noastră!
Ninja România a lansat oficial pe piața locală Ninja CRISPi 4 în 1, primul airfryer portabil cu recipiente din sticlă rezistentă la temperaturi ridicate, care aduce tehnologia de gătit inteligent într-un format compact, sigur și ușor de transportat.
O ciupercă periculoasă a fost depistată în spitalele din România: „Comunicarea cu autoritățile de sănătate publică este esențială” # Click.ro
Candidozyma auris este o ciupercă patogenă care, din păcate, începe să se răspândească în spitalele din tot mai multe țări din Europa, inclusiv din România. Cunoscută anterior sub denumirea de Candida auris, această ciupercă de tip drojdie a fost identificată inițial în Japonia, în anul 2009.
Cum reușesc vedetele de la Hollywood să arate fabulos la 50 de ani. Trucurile lor de frumusețe # Click.ro
Toată lumea se întreabă cum reușesc vedetele de la Hollywood să arate mereu impecabil, chiar și după 50 de ani. Secretul lor nu este o fântână a tinereții, ci tratamente de întreținere alese cu grijă, care păstrează naturalețea și frumusețea în timp.
Căpitanul naționalei Franței a vorbit deschis.
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne îndreptăm către jumătatea lunii septembrie, chiar dacă vremea încă este caldă și frumoasă. Iar dacă vrem să profităm de temperaturile plăcute pentru a merge într-o vacanță de vis, atunci acest mic oraș din Mallorca poate fi destinația perfectă!
În 2025, meditațiile particulare pentru materiile de bază (matematică și limba română) au ajuns să fie o cheltuială uriașă pentru părinții care își doresc performanță școlară pentru copii. O singură ședință poate costa între 50 și 250 de lei.
Valentina Pelinel ne-a vorbit despre provocările vieții de mămică.
Andreea Bododel, fosta soție a lui Tibi Bălan, apariție spectaculoasă la 35 de ani. Cum arată în costum de baie # Click.ro
Cunoscută în trecut ca una dintre cele mai vizibile prezențe din showbizul românesc, Andreea Bododel a revenit recent în atenția fanilor cu imagini din vacanță. La 35 de ani, fostul model, care preferă discreția și viața departe de lumina reflectoarelor, arată la fel de bine ca odinioară.
Venirea lui Gheorghe Hagi în locul rău, una dintre variante.
Planta superbă care poate ține insectele la distanță! Este foarte utilă și ușor de îngrijit # Click.ro
Indiferent dacă locuim la curte sau într-un apartament, cu toții încercăm să facem tot posibilul pentru a ține la distanță insectele de casele noastre.
Românul care se ascunde în spatele modelelor de pe platformele pentru adulți. Cum ajunge să câștige 350 de euro pe seară # Click.ro
Lumea platformelor erotice ascunde povești greu de imaginat. În spatele conversațiilor dintre modele și fani se află, de multe ori, persoane angajate să scrie în locul lor. George (nume schimbat), un român de 40 de ani, povestește cum a ajuns să trăiască din această meserie controversată, aflată înt
Tehnicianul român e în plină perioadă de acomodare.
Cum se poate pregăti rapid și ușor o tartă delicioasă cu afine. Este rețeta perfectă pentru zilele de toamnă # Click.ro
Afinele sunt un aliment delicios și sănătos, care poate fi folosit pentru a pregăti o tartă de vis! Această rețetă este perfectă pentru zilele de toamnă, iar gustul ei este unul cu adevărat special!
Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova # Click.ro
Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova.
Care este cel mai vizitat continent în 2025! Câți oameni au călătorit în străinătate în primele șase luni din acest an # Click.ro
Industria turismului continuă să crească puternic în 2025, potrivit celor mai recente date publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism). În primele șase luni ale anului, aproape 690 de milioane de persoane au călătorit în afara granițelor propriei țări.
Horoscop vineri, 12 septembrie. Berbecii au probleme în viața personală, iar Racii sunt puși pe distracție # Click.ro
Horoscop vineri, 12 septembrie. Berbecii au probleme în viața personală, iar Racii sunt puși pe distracție.
Corina Caragea, înconjurată de rechini și pisici de mare. Momente uluitoare pentru vedeta de la Pro TV: „Mă uitam împietrită la ele” # Click.ro
Polinezia Franceză rămâne una dintre cele mai spectaculoase destinații exotice din lume, cu ape cristaline, recife pline de viață și peisaje care par desprinse din povești. Pentru cei care iubesc natura și aventura, vizitarea acestor insule este o experiență unică, iar pentru Corina Caragea, acest l
Țara în care Crăciunul începe mai devreme. Ce popor va intra în spiritul sărbătorilor de la 1 octombrie # Click.ro
Și în acest an, locuitorii din Venezuela vor simți mai devreme spiritul sărbătorilor de iarnă. Președintele Nicolás Maduro a anunțat că, începând cu 1 octombrie, Crăciunul va putea fi celebrat prin activități tematice, colinde și mâncăruri tradiționale. De ce face schimbarea?
Paula Seling, omagiu înălțător pentru Eugen Doga pe scena festivalului Unforgettable 2025 # Click.ro
Paula Seling, omagiu înălțător pentru Eugen Doga pe scena festivalului Unforgettable 2025.
O tragedie a avut loc în județul Caraș-Severin, unde o femeie în vârstă de 70 de ani și-a pierdut viața după ce a fost mușcată de câinele familiei. Animalul face parte dintr-o specie considerată a fi periculoasă, iar în ciuda eforturilor medicilor, viața bătrânei nu a putut fi salvată.
Scandal monstru. Becali ridică o biserică într-un sit protejat internațional. „Mi-a zis că face ce vrea” # Click.ro
Gigi Becali este acuzat că ridică ilegal o biserică pe malul sudic al Lacului Techirghiol, sit protejat internațional. În pofida sancțiunilor și a ordinelor oficiale de oprire, patronul FCSB continuă lucrările.
Amenda uriașă primită de un bărbat după o comandă de 42 de euro pe Temu. Ce au descoperit vameșii în colet # Click.ro
Un bărbat din Italia a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a plasat o comandă de 42,13 euro pe platforma de comerț online Temu. Deși a cumpărat produse aparent banale, coletul i-a adus o amendă de 618 euro, după ce autoritățile vamale au descoperit articole suspectate de a fi contrafăcute.
Într-o perioadă în care toamna aduce nu doar recolte bogate, ci și primele răceli și schimbări de ritm, castanele oferă un plus de energie, vitamine și protecție pentru imunitate. De la sfârșitul lunii septembrie, sezonul castanelor va începe în România, mai ales în zonele de deal și munte.
Andreea Bălan a cântat cu fetele ei pe scena aniversară de la roata din Herăstrău! Care dintre ele i-a moștenit talentul, Ella sau Clara? VIDEO # Click.ro
Andreea Bălan a cântat alături de fiicele sale la roata, din parcul Herăstrău.
Scene dramatice: un îngrijitor a fost ucis de lei sub privirile turiștilor. Cum s-a întâmplat tragedia. VIDEO # Click.ro
Scene cumplite s-au petrecut recent în cadrul parcului Safari World din Bangkok, Thailanda, unde un îngrijitor în vârstă de 58 de ani a fost ucis de o haită de lei, chiar sub privirile îngrozite ale turiștilor.
Nepalezii stabiliți în România urmăresc cu teamă revolta care zguduie Nepalul. Protestele violente din septembrie, soldate cu morți și răniți, îi fac să se îngrijoreze pentru familiile și prietenii rămași acasă și să-și exprime durerea și furia de la mii de kilometri distanță.
Adio, Emma Răducanu! Cine este, de fapt, iubita lui Carlos Alcaraz: „Zvonurile sunt adevărate” # Click.ro
După ce au tot apărut zvonuri despre o presupusă idilă cu Emma Răducanu, acum s-a aflat cine este, de fapt, iubita lui Carlos Alcaraz (22 de ani). Liderul mondial din tenis se iubește cu o femeie divorțată, cu șase ani mai în vârstă decât el.
Pe măsură ce vom înainta în vârstă, tot mai mulți dintre noi vom începe să ne confruntăm cu durerile de spate. Această problemă este una care poate apărea destul de des și este destul de dificil să îi găsim o cauză anume.
Plasturele inteligent cu microace pune capăt coșmarului adolescenței: acneea dispare spectaculos # Click.ro
Pentru milioane de adolescenți din întreaga lume, acneea rămâne una dintre cele mai frustrante probleme de sănătate. În fața oglinzii, coșurile aduc nesiguranță, disconfort și, adesea, o căutare nesfârșită de soluții.
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?” # Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Avertisment pentru românii aflați pe o insulă turistică din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide” # Click.ro
Vacanțele în Thassos, paradisul insulei grecești, pot fi umbrite de o problemă tot mai des întâlnită: viespile. Tot mai mulți români care își petrec timpul pe insulă se plâng că insectele le strică mesele în aer liber sau chiar îi atacă.
Maria Constantin, dezvăluiri despre experiența la Vocea României. Ce se întâmplă cu adevărat în culisele emisiunii și ce jurat a dezamăgit-o pe artistă: „Nu îți alegi tu piesele” # Click.ro
Maria Constantin a făcut recent o serie de declarații surprinzătoare în podcastul lui Adrian Enache, dezvăluind detalii mai puțin știute din culisele emisiunii Vocea României. Artista a povestit cum a trăit experiența competiției în urmă cu mai mulți ani, când era la început de drum.
Ce spune Alina Sorescu despre căsătorie, după divorțul de Alexandru Ciucu: „Cred că nu am făcut eu alegerea potrivită” # Click.ro
Alina Sorescu (39 de ani) a trecut printr-un divorț dificil, cu procese care au durat trei ani. Cântăreața a susținut că, în perioada mariajului, a fost abuzată emoțional, șantajată și controlată în totalitate de fostul soț, dar, în ciuda acestor experiențe, vedeta rămâne optimistă și...
Lidia Buble e cea mai cool mătușă. Artista e leșinată după nepoții ei și le face toate poftele: „Pentru mine copiii sunt sursa mea de energie” # Click.ro
Lidia Buble (32 de ani) este mătușa perfectă pentru nepoții ei numeroși pe care îi are din partea surorilor sale.
Se angajează masiv: 30.000 de locuri de muncă scoase pe piață în mai puțin de o lună. Ce salarii se oferă # Click.ro
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață în ultima lună, potrivit datelor unei platforme de recrutare online. Cele mai multe oferte sunt pentru candidați entry level și muncitori calificați, care concentrează peste 60% din pozițiile deschise.
Cum să elimini cearcănele întunecate de sub ochi în 5 minute. Trucuri naturale care funcționează fără cosmetice scumpe # Click.ro
Te uiți în oglindă dimineața și fața îți trimite un semnal de alarmă. Umbrele întunecate de sub ochi îți dau un aer obosit, chiar dacă ai dormit câteva ore bune. Cearcănele sunt una dintre cele mai frecvente probleme de frumusețe
La câte luni face botox Valentina Pelinel? Ce o nemulțumește, mai nou, pe soția lui Cristi Borcea la aspectul fizic: „E foarte greu” # Click.ro
La 44 de ani, Valentina Pelinel ne-a dezvăluit că își dorește un corp sculptat, cu pătrățele și mușchi.
Apple Watch 11: eleganță și inovație pentru viața de zi cu zi.
Alex Dobrescu, sentință de patru ani cu executare pentru trafic de droguri. Ce sumă trebuie să plătească statului tatăl copiilor Cristinei Cioran # Click.ro
Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat de magistrații Tribunalului București la patru ani de închisoare cu executare, după ce a fost cercetat pentru trafic de droguri de mare risc. De asemenea, el trebuie să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 7.000 de lei. Decizia
De ce recomandă nutriționiștii smochinele? Efectele uimitoare pe care acest fruct le poate avea pentru sănătate # Click.ro
Smochinele sunt unele dintre cele mai populare fructe din întreaga lume. Indiferent dacă sunt consumate proaspete, confiate, sau sunt folosite drept ingredient în diferite rețete, smochinele sunt apreciate de nenumărați oameni din întreaga lume.
Un bărbat a fost identificat după 23 de ani și trimis în judecată pentru omor deosebit de grav. Fapta a fost comisă în 2002, victima fiind un bărbat de 81 de ani din județul Buzău. Inculpatul era deja încarcerat
În era digitală, casino online a devenit o formă accesibilă și populară de divertisment. Totuși, disponibilitatea și atractivitatea sa ridică, în același timp, întrebări importante despre cum poate fi menținut echilibrul între plăcerea jocului și riscul unor comportamente nesănătoase.
Din 12 septembrie, în fiecare vineri, de la ora 20:30, „Vocea României” revine la Pro TV.
