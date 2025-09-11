CEO-ul Warner Bros. Discovery susţine că platforma de streaming video HBO Max practică preţuri cam mici, iar acest lucru trebuie să se schimbe

10:20

Piaţa globală de telefoane pliabile este în creştere constantă şi chiar dacă market share-ul în totalul pieţei de smartphone-uri rămâne redus, această nişă generează profituri frumoase pentru producători (tocmai de aceea din 2026 va intra şi Apple în horă). Acest interes crescut nu îi ajută pe cei de la Samsung, cei care practic au lansat […]