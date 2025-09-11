CEO-ul Warner Bros. Discovery susţine că platforma de streaming video HBO Max practică preţuri cam mici, iar acest lucru trebuie să se schimbe
Gadget.ro, 12 septembrie 2025 00:30
David Zaslav, CEO-ul Warner Bros. Discovery, a participat recent la o conferinţă în San Francisco, iar în cadrul acesteia a evidenţiat că rezultatele platformei de streaming video HBO Max nu sunt mulţumitoare. HBO Max trebuie să genereze mai multe venituri, iar acest lucru se va întâmpla în perioada următoare prin două mari metode: CEO-ul Warner
• • •
Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
00:00
Xiaomi urmează a lansa în această toamnă seria flagship Xiaomi 16, una formată (cel mai probabil) din trei modele: Xiaomi 16, 16 Pro şi 16 Pro Max. Generaţia anterioară a fost anunţată în China la final de octombrie, aşa că ne aşteptăm ca şi anul acesta să vedem o prezentare similară (deşi există voci care
11 septembrie 2025
23:40
Viitoarele procesoare flagship Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 şi MediaTek Dimensity 9500 vor dinamita punctajul din AnTuTu # Gadget.ro
La începutul fiecărei luni prezentăm un articol devenit deja clasic pe gadget.ro, cel în care anunţăm lista celor mai puternice 10 smartphone-uri conform punctajelor AnTuTu. Conform celui mai recent clasament, cel aferent lunii august, cel mai puternic smartphone disponibil pe piaţă la ora actuală în lumea Android este ZTE RedMagic 10S Pro+. Acesta este lider
23:20
IFA Berlin 2025 – TCL a prezentat o gamă largă de produse cu tehnologie avansată, de la televizoare QD-Mini LED gigant la electrocasnice inteligente # Gadget.ro
TCL a venit în forță la IFA Berlin 2025, ocupând un spațiu expozițional de peste 2.500 de metri pătrați, atțt i-au fost necesari pentru a-și prezenta ecosistemul complet de tehnologie. Prezența masivă a companiei subliniază o perioadă de creștere solidă, în special pe piața europeană. Conform datelor prezentate, TCL își menține poziția de lider mondial
23:20
Hai la film în weekend! Un mare lanţ de cinematografe anunţă în perioada 13 – 14 septembrie un preţ unic de 11 lei la orice film şi în orice format # Gadget.ro
Ştiu că vă plac filmele, mi-aţi confirmat-o de multe ori prin numărul mare de vizualizări aferent categoriei „am văzut", aşa că sunt sigur că veţi aprecia acest articol. Un mare lanţ de cinematografe anunţă în perioada 13 – 14 septembrie un preţ unic de 11 lei la orice film şi în orice format. Indiferent că
Acum 24 ore
11:00
iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max – reîntoarcerea la aluminiu, design nou în partea spate și tele de 48 Megapixeli # Gadget.ro
Apple și-a propus prin iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max să joace puțin diferit față de seriile anterioare, iar aici m-aș referi în special la partea spate cea primit un design ușor distinct. Nu doar culorile fac diferența de la o generație la alta, cumva acum cunoști dacă te uiți din spate. Mi
09:10
iPhone Air sau cum arată un smartphone cu 5.6 mm în talie, baterie de 3149 mAh și un singur senzor la camera principală # Gadget.ro
iPhone Air deschide cumva o nișă nouă în portofoliul Apple – smartphone-urile cu design slim. Atinge 5.6 mm și concurează cu Samsung Galaxy S25 Edge ce se oprește la 5.8 mm. 2025 este anul ce va rămâne în istoria smartphone-urilor drept momentul în care Apple și Samsung au redeschis sarabanda smartphone-urilor silfide sau diafane sau
Ieri
22:30
Oppo A6 Pro – detalii oficiale pentru un smartphone mid-range cu ecran AMOLED cu rată de refresh la 120Hz şi baterie de 7000 mAh cu încărcare rapidă pe fir la 80W # Gadget.ro
Smartphone-urile cu baterii generoase încep să devină o normalitate şi dacă în urmă cu câteva luni ne miram când vedeam acumulatori de peste 6000 mAh, acum abia dacă mai clipim la baterii de 7000 mAh. Oppo A6 Pro este cel mai nou telefon al producătorului chinez, un mid-range care se evidenţiază în primul rând prin
21:50
Dacă eşti abonat DIGI pe televiziune, poţi activa HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2 şi platforma de streaming video HBO Max cu doar 7.63 lei / lună timp de 4 luni # Gadget.ro
Dacă eşti client DIGI pe televiziune şi vrei să ai acces la platforma de streaming video HBO Max la un cost foarte bun, află că operatorul a lansat o campanie promoţională la extraopţiunea MAXPAK (include posturile tv HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2, iar în acelaşi timp oferă acces gratuit şi la HBO
21:30
Promovate puternic de Tesla, mânerele ascunse în uşile maşinilor ar putea deveni istorie (cel puţin în rândul producătorilor chinezi) # Gadget.ro
Tesla este încă un nume important în rândul producătorilor auto şi foarte probabil va rămâne mulţi ani de acum înainte cu acest statut. Compania americană a promovat multe schimbări în piaţă, printre cele mai apreciate de clienţi fiind mânerele ascunse în uşile maşinilor. Acest detaliu tehnic şi estetic a prins imediat, astfel că producătorii chinezi
21:30
Orange anunţă lansarea în România a unei noi companii specializate în securitate cibernetică. Aceasta se numeşte SCUT (Securitate Cibernetică Unificată în Telecomunicaţii) şi îşi doreşte să răspundă provocărilor generate de creșterea amenințărilor informatice asupra companiilor și infrastructurilor critice. SCUT este o entitate independentă cu acţionar majoritar Orange România, iar aceasta va furniza un serviciu de
20:30
eMAG a scos la vânzare în Ungaria cel mai mare centru logistic din Europa Centrală şi de Est # Gadget.ro
În decembrie 2023 eMAG inaugura în Ungaria cel mai mare centru logistic din Europa Centrală şi de Est. Cu o suprafaţă de peste 100.000 de metri pătraţi şi o investiţie de aproximativ 100 de milioane de euro, uriaşul depozit din localitatea Dunaharaszti (lângă Budapesta) trebuia să deservească clienţii din Ungaria, Germania, Croaţia, Slovenia, Slovacia, Austria
07:30
iPhone 17 – display mai mare și rată de refresh la 120Hz, procesor Apple A19 și 256 GB stocare din echiparea de bază # Gadget.ro
Mi se pare haios că până și Apple a ajuns pe smartphone-urile sale să aducă 256 GB stocare, iar alte companii încă ies în față cu 128 GB stocare pe cele mai noi telefoane mobile din ofertă. Sunt câteva noutăți la iPhone 17 față de generația anterioară, iar aici m-aș referi nu neapărat la display-ul
06:50
Apple Watch Series 11, Apple Watch SE3 și Apple Watch Ultra 3 sau cum arată ofensiva pe smartwatch-uri a companiei americane pe sfârșit de 2025 # Gadget.ro
Alături de căștile Apple AirPods Pro 3 au fost prezentate și cele mai noi smartwatch-uri, de la Apple Watch SE3 și până la vârful de gamă – Watch Ultra 3. Cele 3 smartwatch-uri pot fi achiziționate și în varianta cu conectivitate de date via 5G. Este un fel de premieră pentru ceasurile inteligente Apple, dar
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista Kaufland valabilă în perioada 10.09 – 16.09.2025 am trecut peste etapa Back to School şi am revenit la o oarecare normalitate. Avem promovate unelte Parkside pentru grădinărit, diverse
23:10
Apple a prezentat căștile AirPods Pro 3 și sunt câteva elemente ce le evidențiază față de alte produse similare. Aș face referire la monitorizarea ritmului cardiac, spre exemplu. Autonomia ajunge până la 8 ore cu ANC activat, 33% mai mult față de generația precedentă – Apple AirPods Pro 2. În modul transparență ce ar trebui
23:10
Škoda a prezentat conceptul Vision O, cel pe baza căruia va fi creată viitoarea generaţie de Škoda Octavia # Gadget.ro
Škoda Octavia a fost lansată prima dată în 1959, însă aceasta a devenit un succes uriaş abia după relansarea din 1996. De atunci şi până în prezent au fost vândute peste 7.5 milioane unităţi în peste 60 de pieţe din întreaga lume. Škoda Octavia este fără doar şi poate cel mai bine vândut model al
23:10
Sony se pregăteşte să lanseze oficial cel de-al doilea smartphone din 2025, modelul Sony Xperia 10 VII. Nu avem o dată estimativă, însă ţinând cont de înmulţirea numărului de informaţii despre device, bănuiesc că evenimentul de prezentare nu este foarte departe. Sony Xperia 10 VII a apărut recent în noi randări detaliate, unele care ne
22:20
Producătorul auto chinez Xpeng va lansa în 2026 în Europa o nouă marcă cu un nume extrem de popular în România (faimos brand de alcool sanitar) # Gadget.ro
Xpeng Motors este un producător auto din China apărut pe piaţă în urmă cu mai bine de 10 ani. Compania s-a poziţionat rapid ca un lider în segmentul EV inteligent prin investiţii masive în AI, platforme software şi hardware proprietar. Mulţumită unei strategii agresive de extindere internaţională, Xpeng este disponibil deja în peste 60 de
8 septembrie 2025
21:40
La finalul lunii august am aflat cu mare surprindere că operatorul DIGI renunţă la aplicaţia Digi Online, aceasta urmând a fi înlocuită pe toate platformele cu DIGI TV. Şi pentru că acum DIGI TV este singura aplicaţie de streaming live şi video on demand a companiei, aceasta primeşte suport software cu prioritate. DIGI a adus
20:50
Jumătate din populaţia României este activă pe TikTok (puteţi înţelege astfel de ce această platformă este atât de importantă pentru orice domeniu) # Gadget.ro
Conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), populaţia României la final de 2024 era de puţin peste 19 milioane de locuitori. Cifra este într-o permanentă scădere, iar dacă mă întrebaţi pe mine, eu cred că în realitate sunt mult mai puţini români în ţară (poate 18 milioane în cel mai optimist scenariu). Ei bine, aflaţi
20:30
31 de smartphone-uri Xiaomi, Redmi şi Poco vor rămâne blocate la Android 15 (iată care sunt acestea) # Gadget.ro
Suportul software este un subiect care vă atrage destul de mult, iar asta se vede şi în interesul pe care îl acordaţi articolelor din această categorie. Dacă deţineţi un smartphone Xiaomi, Redmi sau Poco de generaţie mai veche, aflaţi că zeci de modele vor rămâne blocate la Android 15. Acestea vor primi în majoritatea cazurilor
20:10
Vodafone a început să se promoveze în mediul online cu influenceri generaţi cu ajutorul inteligenţei artificiale # Gadget.ro
Viitorul este AI, asta o spune toată lumea, iar inteligenţa artificială schimbă de la zi la zi lucrurile pe care le facem, le vedem, le apreciem astăzi. Dacă azi vedem numeroase produse şi servicii promovate de influenceri reali, în viitor vom vedea aceleaşi produse şi servicii promovate de oameni ce nu există, de personaje fictive
7 septembrie 2025
20:50
Sunt multe produse din categoriile bucătărie și îngrijire curte locuință, iar mai multe detalii descoperiți în rândurile următoare. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de spălat cu presiune de la Parkside Bonul poate fi înregistrat în aplicația LIDL Plus spre a avea la îndemână garanția pe 3 ani (Android / iOS). Are 10 metri de furtun și
14:20
General Motors a brevetat un sistem care poate spune dacă un şofer este prea bătrân pentru a mai conduce # Gadget.ro
Condusul unei maşini este pentru foarte mulţi oameni o plăcere, o relaxare, doar că în unele cazuri, mai ales pentru cei trecuţi de o anumită vârstă, acesta poate deveni un pericol (foarte mulţi nu îşi recunosc vârsta şi consideră că mai pot conduce, deşi adevărul este altul). În multe ţări acest subiect este tratat cât
13:50
Cum ar putea arăta din punct de vedere estetic flagship-urile Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge şi Galaxy S26 Ultra? # Gadget.ro
Peste doar câteva ore va fi lansată oficial noua serie de smartphone-uri iPhone 17. Aceasta va fi formată din modelele iPhone 17, 17 Air, 17 Pro şi 17 Pro Max, iar noutatea absolută va fi dată de iPhone 17 Air (cel ce urmează a deveni cel mai subţire iPhone din istorie). Mărul muşcat face astfel
13:30
Record negativ la CFR Călători – un tren Regio a parcurs o distanţă de 80 de kilometri în peste 12 ore # Gadget.ro
În Japonia vorbim despre o cultură a punctualităţii la trenuri, iar acolo întârzierile sunt tratate la modul cel mai serios. Pentru întârzieri de peste 1 minut, compania emite aproape de fiecare dată o scuză oficială către pasageri, iar pentru întârzieri de peste 5 minute, pasagerii pot cere o adeverinţă cu care se pot justifica la
13:00
Românii nu au încă încredere în mărcile auto chinezeşti, cota de piaţă a acestora fiind în luna august de sub 3% (deşi sunt 10 branduri cu vânzări active, doar MG contează cu adevărat) # Gadget.ro
Aţi observat că în ultima perioadă din ce în ce mai multe mărci chinezeşti au intrat oficial în România şi chiar dacă au investit foarte mult în promovare şi au făcut parteneriate solide cu dealeri mari din ţară, vânzările încă se lasă aşteptate. În luna august au fost înmatriculate în ţara noastră 15.125 maşini noi,
6 septembrie 2025
12:30
Orange vs Vodafone – cine are mai bună oferta cu totul NELIMITAT la 4 euro / lună pe telefonie mobilă? # Gadget.ro
În ultima lună, atât Orange, cât şi Vodafone, au lansat oferte (aproape) de nerefuzat pe telefonie mobilă, vorbim de abonamente NELIMITAT ce costă doar 4 euro / lună (în fiecare caz este acelaşi preţ). Prezentarea separată am făcut-o aici pentru Orange şi aici pentru Vodafone, dar nu le-am pus niciodată în comparaţie directă. Până azi.
12:00
Oferta zilei: smartphone Motorola Moto G86 cu 256 GB stocare, cameră foto cu OIS, certificare militară MIL-STD 810H şi baterie de 5200 mAh, costă puţin peste 1000 lei # Gadget.ro
Motorola Moto G86 este un smartphone interesant ce a fost lansat oficial la finalul primăverii calendaristice. Preţul de lansare a fost de 299 euro, adică undeva la 1500 lei, astfel că oferta cu care vin în atenţia voastră este chiar bună. Până pe 8 septembrie vă puteţi achiziţiona acest Motorola Moto G86 cu 256 GB
11:40
ZTE Nubia Air – smartphone rezistent, uşor, cu o grosime de doar 5.9 mm (răspunsul chinezesc pentru Samsung Galaxy S25 Edge şi iPhone 17 Air) # Gadget.ro
ZTE a lansat în cursul acestei săptămâni un smartphone rezistent, uşor, cu o grosime impresionantă de doar 5.9 mm. Acesta se numeşte ZTE Nubia Air şi reprezintă unul dintre răspunsurile chinezilor pentru Samsung Galaxy S25 Edge şi iPhone 17 Air. Device-ul este blindat de certificări (IP68, IP69 şi IP69K), acesta fiind rezistent la scufundări, jeturi de
11:10
Iată cum ar arăta calendarul actualizărilor la interfaţa One UI 8 bazată pe Android 16 până la final de octombrie 2025 # Gadget.ro
Samsung a introdus actualizarea către interfaţa One UI 7 bazată pe
10:50
De luni, 8 septembrie 2025, costul cu rovinieta şi amenda pentru lipsa rovinietei se modifică şi pentru vehiculele de transport # Gadget.ro
Weekendul trecut vă informam că începând cu 1 septembrie se va scumpi rovinieta pentru autoturisme. Acest lucru s-a implementat deja, astfel că astăzi, 6 septembrie, toată lumea cumpără rovinieta la noile preţuri: CNAIR ne transmite acum că începând de luni, 8 septembrie 2025, tarifele și cuantumul amenzilor contravenționale pentru rovinietă se modifică şi pentru vehiculele […] The post De luni, 8 septembrie 2025, costul cu rovinieta şi amenda pentru lipsa rovinietei se modifică şi pentru vehiculele de transport appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:20
Samsung pierde din ce în ce mai mult pe teren pe piaţa pliabilelor şi ajunge al treilea producător ca şi cotă de piaţă (în 2022 avea peste 80% din market share) # Gadget.ro
Piaţa globală de telefoane pliabile este în creştere constantă şi chiar dacă market share-ul în totalul pieţei de smartphone-uri rămâne redus, această nişă generează profituri frumoase pentru producători (tocmai de aceea din 2026 va intra şi Apple în horă). Acest interes crescut nu îi ajută pe cei de la Samsung, cei care practic au lansat […] The post Samsung pierde din ce în ce mai mult pe teren pe piaţa pliabilelor şi ajunge al treilea producător ca şi cotă de piaţă (în 2022 avea peste 80% din market share) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:20
IFA 2025: Samsung Galaxy S25 FE – primele impresii (baterie mai mare, încărcare la 45W și cameră frontală cu senzor mai bun) # Gadget.ro
Samsung a lansat Galaxy S25 FE în cadrul IFA Berlin 2025. A fost prezentat alături de tabletele din seria Tab S11, dar și de alte electrocasnice de la compania sud-coreeană (robot de aspirare, mașină de spălat cu AI, sistem audio pentru petreceri aka boxă portabilă pe dimensiuni mari etc). Teoretic, este cel mai ieftin smartphone […] The post IFA 2025: Samsung Galaxy S25 FE – primele impresii (baterie mai mare, încărcare la 45W și cameră frontală cu senzor mai bun) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
5 septembrie 2025
20:10
IFA Berlin 2025: Noutăți Acer în gaming – Predator Helios 18P AI + Nitro V 16, Nitro 70 și Nitro 50 # Gadget.ro
Acer a prezentat la IFA BErlin 2025 o gamă extinsă de dispozitive dedicate gamingului și utilizatorilor care lucrează cu aplicații intensive, cu accent pe integrarea tehnologiei AI și pe diversificarea formatelor hardware. Lansările includ laptopuri, desktopuri și monitoare din seriile Predator și Nitro, cu specificații care acoperă atât segmentul high-end, cât și zona de performanță […] The post IFA Berlin 2025: Noutăți Acer în gaming – Predator Helios 18P AI + Nitro V 16, Nitro 70 și Nitro 50 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:40
Noul BMW iX3 – primul model realizat pe platforma Neue Klasse, arhitectură pe 800V cu încărcare la maxim 400 kW și autonomie de până la 805 km # Gadget.ro
BMW a prezentat oficial noul iX3, primul model de serie construit pe platforma Neue Klasse. Este vorba despre un Sports Activity Vehicle (SAV) complet electric, care marchează o schimbare de paradigmă în abordarea tehnologică a mărcii germane, cu accent pe eficiență, digitalizare și sustenabilitate. Sub capotă, noul BMW iX3 integrează două motoare electrice – unul […] The post Noul BMW iX3 – primul model realizat pe platforma Neue Klasse, arhitectură pe 800V cu încărcare la maxim 400 kW și autonomie de până la 805 km appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:10
IFA Berlin 2025: La aniversarea de 11 ani, Roborock introduce noi aspiratoare și extinde gama de produse prin seria Outdoor – mașini robotizate pentru tuns gazonul # Gadget.ro
Roborock și-a consolidat poziția pe piața globală a aspiratoarelor robot, conform datelor de la International Data Corporation (IDC). Rapoartele arată că Roborock a deținut o cotă de piață de 19.3% în primul trimestru din 2025, înregistrând o creștere de 50.7% față de aceeași perioadă a anului precedent. Totodată, rapoartele GFK confirmă că brandul a ocupat […] The post IFA Berlin 2025: La aniversarea de 11 ani, Roborock introduce noi aspiratoare și extinde gama de produse prin seria Outdoor – mașini robotizate pentru tuns gazonul appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:10
IFA Berlin 2025: Acer lansează noul Swift Air 16 – laptop PC Copilot+ cu greutate sub 1 kg la un ecran de 16 inch # Gadget.ro
Acer a anunțat lansarea noului Swift Air 16 (SFA16-61M), un laptop subțire și ușor, gândit pentru profesioniștii care lucrează în mișcare. Cu o greutate sub 1 kg și un ecran de 16 inch, dispozitivul combină portabilitatea cu performanțele necesare pentru sarcini variate, inclusiv cele care implică aplicații AI. Swift Air 16 este echipat cu procesoare […] The post IFA Berlin 2025: Acer lansează noul Swift Air 16 – laptop PC Copilot+ cu greutate sub 1 kg la un ecran de 16 inch appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
4 septembrie 2025
23:30
Seria Samsung Galaxy Note 20 nu mai primeşte update-uri de niciun fel, astfel că aşa se scrie istoria # Gadget.ro
În august 2020 Samsung lansa oficial seria de smartphone-uri premium Samsung Galaxy Note 20. Aceasta era formată din patru modele astfel: Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 5G, Samsung Galaxy Note 20 Ultra şi Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (în realitate vorbim de două smartphone-uri disponibile în variante 4G only şi 5G). […] The post Seria Samsung Galaxy Note 20 nu mai primeşte update-uri de niciun fel, astfel că aşa se scrie istoria appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:50
Huawei Mate XTs Ultimate – detalii oficiale pentru al doilea smartphone triplu pliabil din lume # Gadget.ro
În septembrie 2024 Huawei surprindea pe toată lumea şi lansa primul smartphone triplu pliabil din lume, Huawei Mate XT Ultimate. Acest device a fost foarte bine primit în China, la un moment dat chiar cererea a fost atât de mare, încât terminalul se vindea la suprapreţ pe piaţa neagră. Iată că a trecut un an […] The post Huawei Mate XTs Ultimate – detalii oficiale pentru al doilea smartphone triplu pliabil din lume appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:10
Dacia Duster şi Dacia Bigster primesc 4 noi motorizări, vedeta fiind sistemul de propulsie Hybrid-G 150 4×4 cu autonomie de până la 1500 de kilometri # Gadget.ro
Mare anunţ mare din partea Dacia, marca românească implementând un upgrade la nivel de motorizare pentru modelele Dacia Duster şi Dacia Bigster. Cele patru noutăţi sunt: Să le luăm pe rând. Hybrid-G 150 4×4; Noul sistem Hybrid-G 150 4×4 bi-fuel GPL oferă un echilibru optim între performanță, eficiență și versatilitate. Acesta îmbină motorul termic 1.2 […] The post Dacia Duster şi Dacia Bigster primesc 4 noi motorizări, vedeta fiind sistemul de propulsie Hybrid-G 150 4×4 cu autonomie de până la 1500 de kilometri appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
Kaufland România foloseşte tehnologia pentru a arăta cumpărătorilor cât de copt este un avocado # Gadget.ro
Avocado este considerat unul dintre cele mai sănătoase fructe pentru consum, acesta fiind bogat în acizi graşi mononesaturaţi, vitamine (C, E, K, B5 şi B6), minerale (potasiu, magneziu), fibre şi antioxidanţi (luteină si zeaxantină). Personal consum avocado din când în când sub formă de guacamole la micul dejun, însă de fiecare dată când soţia mă […] The post Kaufland România foloseşte tehnologia pentru a arăta cumpărătorilor cât de copt este un avocado appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:10
Back to School cu una dintre cele mai bune investiții: Windows 11 și Office 2021 în varianta activată pe termen nedeterminat # Gadget.ro
Au început promoțiile de tipul Back to School, iar GoDeal24 dorește să te echipeze cu software activat de la Windows și Office. Cu un cost relativ infim poți avea soluții software activate, genuine etc. Nu trebuie să folosiți niciun cod spre a prinde promoțiile din linkurile de mai jos: Vedeți că ofertele sunt pe diferite […] The post Back to School cu una dintre cele mai bune investiții: Windows 11 și Office 2021 în varianta activată pe termen nedeterminat appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
3 septembrie 2025
23:00
Primul iPhone pliabil va fi lansat anul viitor, iar Apple crede că va ajunge rapid lider de segment cu acest model # Gadget.ro
Smartphone-urile pliabile rămân în continuare o nişă, însă creşterea acesteia este una constantă, aspect care atrage din ce în ce mai multe nume din industrie. Pe 9 septembrie va fi lansată nouă serie iPhone 17, iar din informaţiile existente la ora actuală, această prezentare va fi şi ultima fără un iPhone pliabil. Se pare că […] The post Primul iPhone pliabil va fi lansat anul viitor, iar Apple crede că va ajunge rapid lider de segment cu acest model appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
Dacă te-ai gândit ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să te portezi la Digi Mobil, află că acum operatorul telecom are o ofertă de smartphone-uri mai bogată cu 2 noi modele. Noutăţile aduse de Digi Mobil sunt: Oppo Reno14 5G; Xiaomi Redmi 15 4G; Smartphone-urile pot fi achiziţionate cu oricare dintre cele trei abonamente disponibile: The post Digi Mobil îşi îmbogăţeşte oferta de smartphone-uri cu 2 noi modele (august 2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Aşa cum ne-am obişnuit, începutul fiecărei luni vine cu topul celor mai puternice 10 smartphone-uri prezentat de AnTuTu. În realizarea acestor statistici AnTuTu foloseşte un calcul bazat pe punctajul mediu obţinut de fiecare device în urma analizelor a peste 1000 de unităţi / model. Iată topul pentru august 2025: ZTE RedMagic 10S Pro+ – 2.947.567 […] The post AnTuTu a publicat lista celor mai puternice 10 smartphone-uri din august 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
2 septembrie 2025
23:40
Cât a plătit în medie un român pentru instalarea unui aer condiţionat în vara acestui an? # Gadget.ro
În contextul schimbărilor climatice din ultima perioadă, verile au devenit din ce în ce mai călduroase, astfel că în această perioadă a anului cei mai căutaţi oameni din ţară sunt instalatorii. HomeRun, o platformă digitală dedicată serviciilor locale din România, a realizat o analiză la nivel de ţară pentru vara ce tocmai a trecut, una […] The post Cât a plătit în medie un român pentru instalarea unui aer condiţionat în vara acestui an? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:10
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 03.09 – 09.09.2025 cei de la Kaufland continuă seria noutăţilor din lumea Parkside, dar aduc şi produse interesante pentru curăţenia casei, veselă pentru bucătărie şi […] The post 5 gadgets de la Kaufland (03.09 – 09.09.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:50
Realme a confirmat oficial când va fi lansat comercial smartphone-ul cu baterie de 10.000 mAh şi 8.5 mm grosime # Gadget.ro
În luna mai a acestui an realme a prezentat un smartphone concept interesant denumit realme GT 10.000 mAh. După cum ne spune şi numele, telefonul vine cu o baterie foarte generoasă de 10.000 mAh, o grosime de sub 8.5 mm şi o greutate de doar 215 grame. Pentru a integra acest acumulator, compania a regândit […] The post Realme a confirmat oficial când va fi lansat comercial smartphone-ul cu baterie de 10.000 mAh şi 8.5 mm grosime appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
