Atac terorist la hotel

Cotidianul de Hunedoara, 12 septembrie 2025 14:20

Doi turiști au fost înjunghiați la un hotel de un angajat care striga „Allahu akbar". Victimele au fost duse

Acum 30 minute
14:40
Peste trei sferturi din primării au lipit pe uși: ”Protest, nu lucrăm cu publicul” Cotidianul de Hunedoara
"În primul rând, nu este echitabil, pentru că, vedeți, la aceeași categorie de locuitori sunt primării cu...
14:40
Cărți de vizită cu aur pentru parlamentari Cotidianul de Hunedoara
Am întrebat la Parlament de ce costă așa de mult, iar răspunsul a fost absolut șocant: cărțile de vizită chiar se fac cu foiță de aur.
Acum o oră
14:20
14:10
Bolojan, discuţie cu oficialii FMI. Ce spune Guvernul Cotidianul de Hunedoara
"Reprezentanţii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de...
Acum 2 ore
13:50
Mircea Lucescu a făcut anunțul  Cotidianul de Hunedoara
Selecționerul Mircea Lucescu a fost deja la FRF și a discutat cu președintele Răzvan Burleanu, care nu înțelege cum jucătorii
13:40
Prințul Harry, vizită surpriză la Kiev Cotidianul de Hunedoara
Vestea despre călătoria surpriză la Kiev a fost confirmată de Căile Ferate Ucrainene, care au declarat .(..)
13:40
Peskov: Fără ochelari roz la negocierile cu Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Rezultatele negocierilor privind o soluționare a conflictului din Ucraina nu pot fi imediate; nimeni nu ar trebui să poarte „ochelari roz".
13:30
Eleganța începe de la picioare, cu niște ciorapi de damă plini de stil Cotidianul de Hunedoara
Pe LauraBaldini.ro, vei găsi nu doar ciorapi de damă, ci și o mulțime de alte produse, inclusiv cosmetice naturale. Nu mai rămâne
13:20
Cum pot alege utilajul de ambalare potrivit pentru afacerea mea? Cotidianul de Hunedoara
Ai o afacere care implică producția sau distribuția de produse? Dacă da, ar trebui să știi faptul că, în esență, ambalarea
13:20
Voi pricepeţi ce a vrut să zică aici Nicuşor Dan?? (video) Cotidianul de Hunedoara
Gafă prezidenţială care a produs stupoare pe internet. România se...
13:00
FMI: Economia României va crește gradual, inflația rămâne temporar ridicată Cotidianul de Hunedoara
Economia României este așteptată să înregistreze o creștere
Acum 4 ore
12:50
Decizie fără precedent la nivel mondial: Țara cu premier virtual Cotidianul de Hunedoara
Mai multe țări au testat soluții AI
12:40
Sorin Ioniță: Bani curați pentru cei care împrumută partidul Cotidianul de Hunedoara
„Cei care împrumută partidul nu sunt niciodată verificaţi de unde au banii, dar apoi îi primesc înapoi de la buget curaţi şi uscaţi"
12:30
Trădătorul Djokovic, decizie drastică Cotidianul de Hunedoara
Novak Djokovic a fost numit „trădător"
12:20
Asasinarea lui Kirk: Recompensă uriașă pe capul ucigașului Cotidianul de Hunedoara
Ancheta privind uciderea activistului conservator Charlie Kirk continuă în Statele Unite. FBI a stabilit o recompensă
12:10
Rabla Auto 2025 intră în linie dreaptă Cotidianul de Hunedoara
Administrația Fondului pentru Mediu organizează
12:00
Zile libere. Crăciunul și Revelionul pică bine Cotidianul de Hunedoara
Câte zile libere vor fi de Crăciun, cum pică Revelionul și cât e vacanța de iarnă?
11:50
Polonia insistă. Atacul cu drone ruse nu a fost ”o greșeală„ Cotidianul de Hunedoara
Sugestia președintelui american Donald Trump
11:30
Presa rusă: Sute de drone au atacat teritoriul rus vineri noaptea Cotidianul de Hunedoara
Ministerul rus al Apărării susține că, în noaptea de 12 septembrie, sistemele de apărare aeriană aflate în serviciu au interceptat
11:30
Bilete la CM 2026 se vând ca pâinea caldă Cotidianul de Hunedoara
Federația Internațională de Fotbal (FIFA
11:00
Tentativă de omor. A lovit cu mașina cinci persoane Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat de 34 de ani a fost arestat preventiv
Acum 6 ore
10:40
Polițiștii, în alertă. Tâlhărită în scara blocului Cotidianul de Hunedoara
O femeie din Galați a fost tâlhărită în scara blocului
10:30
Expoziție în toaleta publică Cotidianul de Hunedoara
Din grijă pentru nevoile băimărenilor. Vechea toaletă publică nefolosită din Piaţa Păcii, aflată în Centrul Vechi
10:20
A vrut să intre în Parlament cu 6 cuțite Cotidianul de Hunedoara
Incident neobișnuit, în această dimineață, la Palatul Parlamentului. O femeie din Republica Moldova
10:10
Vești proaste pentru locuitorii Brăilei Cotidianul de Hunedoara
Vești proaste pentru locuitorii Brăilei și nu numai. O investiție de 100 de milioane de euro care ar fi trebuit făcută în zonă (...)
10:00
China, mutare periculoasă în strâmtoarea Taiwan Cotidianul de Hunedoara
China a anunțat vineri că cel mai nou portavion
09:50
Tineri ucraineni, recuperați din munte   Cotidianul de Hunedoara
Doi tineri ucraineni care au trecut granița
Acum 8 ore
08:50
Angajatorii, noi obligații legale: politici anti-hărțuire și sancțiuni între 3.500 și 7.000 lei   Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
08:40
Mierea, vedetă la un Târg Național Cotidianul de Hunedoara
Bucureștenii sunt așteptați la ediția de toamnă a Târgului
08:30
Viziune optimistă Cotidianul de Hunedoara
Viziune optimistă, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Viziune optimistă, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
08:30
Cum se curăță și întreține corect o saltea de pat? Cotidianul de Hunedoara
Întreținerea corectă a saltelei ține de modul în care alegi să îți respecți orele de odihnă. Tu ce alte metode pui în practică
08:00
Ambasadorul rus la București, convocat de MAE Cotidianul de Hunedoara
Ambasadorul Federației Ruse la București
07:40
Intruziunea dronelor în Polonia. ”Nu sunt mulțumit de nimic„ Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat
07:10
 „Masa Care Unește”, un eveniment de Cartea Recordurilor găzduit la Alba Iulia Cotidianul de Hunedoara
Alba Iulia se pregătește să stabilească recordul pentru cea mai lungă masă din lume
07:00
Predoiu se ia la trântă și cu violența domestică. „E inacceptabil…” Cotidianul de Hunedoara
Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne angajăm
Acum 12 ore
06:20
Un clasic din Socola presei române Cotidianul de Hunedoara
Onorînd memoria lui Charile Kirk, președintele SUA
Acum 24 ore
23:00
Nicușor Dan: O instabilitate pe care România nu și-o permite Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că, în opinia sa, 'nu se pune problema de alegeri anticipate'
22:30
Un fost membru CSM îl pune la zid pe Godină: „Nu are scrupule” Cotidianul de Hunedoara
Fostul membru CSM Adrian Toni Neacșu cere instituțiilor statului să verifice dacă polițistul Marian Godină respectă statutul de angajat al MAI
21:50
Magistrații dau vina pe stat într-un caz dramatic Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Superior al Magistraturii afirmă, joi, că judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente
21:10
Monstrul din Caracal vrea să iasă din pușcărie Cotidianul de Hunedoara
Judecătorii au hotărât ca Dincă să fie supus unei expertize medico legale de către Institutul de Medicină Legală Craiova
20:30
HoReCa a calculat nota de plată a majorării TVA Cotidianul de Hunedoara
Majorarea TVA la 21%, de la 11%, ar putea aduce industria HoReCa la nivelul din perioada crizei financiare, în condițiile în care tot mai multe unități se închid,
20:00
Ministrul Finanțelor, în căutare de investitori la Washington Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează o vizită de lucru la Washington (SUA), în perioada 11-13 septembrie 2025, pentru a consolida
19:30
Sindicaliștii din Educație plănuiesc un „impact maxim” Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții sindicatelor din educație au anunțat joi că, în perioada imediat următoare, forurile de conducere ale celor trei federații vor propune
19:20
Atentatele de la 11 septembrie. Trump a relatat povești ale unor victime Cotidianul de Hunedoara
Președintele Donald Trump, prima doamnă Melania Trump și alți oficiali ai administrației au adus joi un omagiu...
18:50
Diabolic și abject în Parlamentul European Cotidianul de Hunedoara
Majoritatea neo-marxistă a Parlamentului European tocmai ce a REFUZAT să țină un moment de...
18:40
Partenerul Cristinei Cioran, condamnat pentru trafic de droguri Cotidianul de Hunedoara
Din cercetările efectuate de procurorii DIICOT a rezultat că, în perioada septembrie – decembrie 2024, acesta a procurat, deținut și vândut, în mod repetat,
18:20
(Fotoreportaj) Entuziasmul suveranist pe treptele Tribunalului Cotidianul de Hunedoara
Mulțimea susținătorilor l-a primit cu mult entuziasm, strângeri de mână, pancarte, steaguri, boxe, microfoane și...
17:50
Nicuşor Dan: Când vor vedea românii o creştere Cotidianul de Hunedoara
 Dan a spus la B1 că în urmă cu 4-5 luni, eram într-o societate economică-socială în care (..) mulţi erau la o limită.
17:50
Hoți de biciclete din Occident căutați în România Cotidianul de Hunedoara
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, au pus în
17:20
Giorgio Armani a lăsat două testamente Cotidianul de Hunedoara
Armani nu a avut copiii cărora să le lase imperiul pe care l-a construit în...
