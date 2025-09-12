Tânăra care a impresionat întreaga țară la Vocea României! Are o voce de excepție și o poveste emoționantă: „E un lucru pentru care ar trebui să lupți, să nu-l pierzi”
Click.ro, 12 septembrie 2025 22:20
La doar 16 ani, Charlize Maalouf a impresionat la Vocea României cu o interpretare plină de forță și sensibilitate a piesei „Desert Rose”, reușind să captiveze publicul printr-o voce matură și o prezență scenică remarcabilă.
Adda încă resimte efectele bolii Lyme, la mai bine de un an de când a terminat tratamentul de bază. Prin ce trece artista: „Dureri foarte mari” # Click.ro
La mai bine de un an de când a terminat tratamentul de bază pentru Borelioză (boala Lyme), cântăreața Adda a dezvăluit că încă resimte efectele secundare ale afecțiunii…
Mirela Retegan sare în apărarea Catincăi, după experiența Asia Express: „Așa cred că trebuie să se comporte o mamă” # Click.ro
Calina și Catinca au părăsit show-ul „Asia Express”. De asemenea, cele două au avut câteva reproșuri la adresa producția emisiunii de la Antena 1, fiind surprinse neplăcut de condițiile dificile din reality-show, dar și de lipsa anumitor produse de igienă.
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare # Click.ro
Deși este una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, Mara Bănică a știut întotdeauna să păstreze o linie clară între viața profesională și cea personală. Discretă în ceea ce privește familia, vedeta a protejat ani la rând identitatea soțului ei.
Cum arăta Raluca Bădulescu înainte să slăbească 70 kg. Imagini pe care puțini și le amintesc # Click.ro
Raluca Bădulescu, cunoscută pentru opiniile sale ferme și aparițiile memorabile în emisiunea Bravo, ai stil!, a trecut printr-o schimbare fizică radicală: a slăbit circa 70 de kilograme și astăzi rar ne mai amintim cum se prezenta înainte de această transformare.
Cantitatea de bezină sau motorină pe care este bine să o ai mereu în rezervor. Care este recomandarea specialistului # Click.ro
Când ești pe drum, mai ales în traficul aglomerat sau pe autostrăzi, poți fi tentat să ignori cât carburant mai ai în rezervor. Mulți șoferi fac această greșeală care le poate pune siguranța în pericol, de aceea este recomandat să te asiguri că automobilul are întotdeauna suficient combustibil.
Cine este actrița misterioasă care a cucerit România după ce a fost descoperită într-o stație de autobuz. A fost iubita lui Florin Piersic în „Columna” # Click.ro
Sidonia Manolache a devenit celebră peste noapte, după ce a fost remarcată într-o stație de autobuz și distribuită direct într-un rol principal în filmul istoric „Columna” (1968), unde i-a fost parteneră lui Florin Piersic.
Cea mai mare creștere a inflației! Experții avertizează: nu am ajuns încă „în vârful aisbergului" # Click.ro
Inflația a ajuns la 9,9% în luna august 2025, însă asta nu este tot. Analistul financiar Adrian Negrescu avertizează că inflația va crește în continuare, iar vârful scumpirilor ar putea fi atins în noiembrie 2025, când rata anuală ar putea depăși 11-12%.
Țara în care oamenii au pășit în 2018 abia acum. Revelionul a fost sărbătorit pe 11 septembrie cu parade și mâncăruri tradiționale # Click.ro
Dacă ți-ai dorit vreodată să călătorești înapoi în timp, află că locuitorii unei țări din Africa tocmai au trecut în anul 2018! De curând, ei au sărbătorit Revelionul cu muzică, dansuri, preparate tradiționale, dar și cu slujbe religioase speciale.
Salata delicioasă de toamnă cu ardei copți și telemea care face senzație pe TikTok: „Este foarte bună”. Cum se pregătește pas cu pas # Click.ro
Ești un iubitor al salatelor, dar te-ai săturat de cele clasice? Ce-ai spune dacă ai încerca o rețetă nouă, care face furori pe TikTok? Conține ardei copți și telemea, iar cei care au gustat-o s-au declarat cuceriți. Pregătește-o și impresionează-ți familia!
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare” # Click.ro
Mihaela Bilic, medic nutriționist cunoscut pentru pozițiile sale tranșante în privința alimentației sănătoase, a publicat recent pe Facebook un mesaj dur împotriva folosirii excesive a statinelor, medicamente prescrise pe scară largă pentru scăderea colesterolului.
Lidia Buble și iubitul Horațiu Nicolau, apariție spectaculoasă pe covorul roșu. Cu ce mașină de lux au venit la Timișoara Fashion Week # Click.ro
Ediția aniversară a evenimentului, prezentată de Cosmina Păsărin, a adus la Iulius Town Mall un show grandios dedicat tematicii Red Carpet.
Destinația superbă din România care îți pune viața în pericol: „Riscați să cădeți în apă de la zeci de metri” # Click.ro
Tot mai multe imagini spectaculoase din Cheile Orzei circulă pe rețelele de socializare și în grupurile de pasionați de drumeții, atrăgând turiști în căutare de trasee spectaculoase. Însă în spatele acestor peisaje impresionante se ascunde un pericol major.
Vodafone a încheiat un parteneriat cu UEFA și UC3 pentru a susține viitorul fotbalului masculin și feminin # Click.ro
București, 12 septembrie 2025 – Vodafone a încheiat un parteneriat multianual cu UEFA și UC3¹ pentru a sprijini dezvoltarea fotbalului european feminin și masculin.
Băutura pe care Corina Caragea a consumat-o zilnic în vacanța din Bora Bora. Ce a impresionat-o pe vedetă la acest loc de vis: „Am aflat aici…” # Click.ro
Corina Caragea (42 de ani) își face toate poftele culinare în vacanța din Bora Bora. Prezentatoarea TV le-a dezvăluit fanilor ce a avut zilnic în meniul ei, dar și ce a impresionat-o la locul în care se află.
Cât costă un curs de psihonumerologie cu Vica Blochina? Vedeta a plătit o avere, dar cere un preț surprinzător: „Ideea la mine este să înțeleagă oamenii și să își permită oricine” # Click.ro
Cunoscută ani la rând pentru aparițiile sale spectaculoase din showbizul românesc, Vica Blochina își schimbă radical direcția profesională și personală. Fosta vedetă de televiziune a lăsat în urmă lumina reflectoarelor pentru o carieră neașteptată, dar care îi aduce mari satisfacții.
Ce reprezintă, de fapt, simbolurile de pe talpa pantofilor? Cristina Bâtlan lămurește un detaliu adesea ignorat de cumpărători # Click.ro
Pe TikTok, o platformă unde trendurile vin și pleacă rapid, uneori apar și informații surprinzătoare și utile. Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului românesc de încălțăminte de lux Musette, a explicat recent într-un clip viral care este, de fapt, semnificația pictogramelor de pe pantofii noștri.
Metoda prin care Maria Popovici scapă repede de kg în plus: „La mine funcționează”. Comedianta arată senzațional! # Click.ro
Maria Popovici (33 de ani) arată și se simte foarte bine, după ce a slăbit considerabil fără pastile sau intervenții. De curând, ea a dezvăluit cum își menține noua siluetă și ce face atunci când kilogramele în plus îi amenință forma fizică.
Antrenorul român și-a prezentat perspectiva despre belgieni.
Antrenorul de tenis povestește despre colaborarea cu fosta lideră.
Ce pensie primește un muncitor în Germania după ce a lucrat ani de zile pe un salariu minim: „Cum se va descurca?” # Click.ro
O româncă stabilită în Germania a vorbit despre situația pensiilor din această țară. Ea a oferit exemple concrete și a dezvăluit că banii pe care un lucrător plătit cu salariul minim îi va primi la pensie nu vor fi suficienți pentru un trai decent la bătrânețe.
Antrenorul de tenis povestește despre colaborarea cu fosta lideră.
Horoscop sâmbătă, 13 septembrie. Taurii pornesc pe un drum nou, oportunități pentru Fecioare, Vărsătorii trebuie să fie atenți la ce decizii vor lua # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 13 septembrie. Fiecare zodie este provocată să găsească un echilibru între viața personală, sănătate și planul financiar.
Iubitorii fotbalului mai au o săptămână la dispoziție.
Ce explicații a oferit femeia prinsă cu șase cuțite în geantă la intrarea în Parlament: „Erau moștenire de familie” # Click.ro
Femeia din Republica Moldova prinsă la Palatul Parlamentului cu șase cuțite în geantă a făcut primele declarații după audieri.
Donald Trump a anunțat că un suspect a fost reținut în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk la Utah Valley University, după o urmărire intensă de peste 24 de ore.
David Popovici, gest superb. Ce își donează ziua de naștere: „Nu vreau cadouri, vreau șanse pentru viitorii campioni” # Click.ro
15 septembrie 2025 marchează o zi specială pentru David Popovici, care împlinește 21 de ani.
Doina Teodoru, mesaj subtil după ce s-a aflat de despărțirea dintre ea și Cătălin Scărlătescu: „Sunt înconjurată de forțe vizibile...” # Click.ro
Doina Teodoru a postat pe rețelele de socializare un mesaj neașteptat, la scurt timp după ce s-a aflat de ruptura relației dintre ea și bucătarul Cătălin Scărlătescu.
Un ceas cu cifre inversate, ironia Swatch la taxele record impuse de Trump Elveției. Cum se numește? # Click.ro
Producătorul elvețian de ceasuri Swatch a început să vândă o ediție specială de ceas, pe al cărui cadran cifrele trei și nouă sunt inversate
Andra, lăsată de izbeliște cu trei copii de soțul luptător, Andrei Stoica, la aniversarea Miramagica, din Herăstrău.
Avertismentul dresorului Mihai Nae, după spaima trasă de Delia în parc: „Câinii trebuie să fie dotați cu zgardă, lesă, ham și botniță”. Câinii ne simt frica: „O umbrelă ne poata salva viața” # Click.ro
Tragedia de la Natisone. Familiile tinerilor români cer despăgubiri de 3,7 milioane de euro # Click.ro
Pe 31 mai 2024, râul Natisone a înghițit vieţile a trei tineri români: Bianca Doroş (20 de ani), Patrizia Cormos (23 de ani) și Cristian Molnar (25 de ani). Cei trei au murit înecați, sub ochii lumii, în timp ce echipele de intervenție întârziau să ajungă la ei.
Alina Sorescu spune că nu se pune problema să se mai împace cu fostul soț, Alexandru Ciucu.
Întâmplare neașteptată pentru doi miri din Marea Britanie. Cine era bărbatul necunoscut din pozele de la nunta lor: „Am aflat după aproape patru ani” # Click.ro
Doi miri din Marea Britanie au avut parte de șocul vieții lor atunci când au aflat identitatea bărbatului „misterios” care apare în fotografiile lor de la nuntă. Povestea a ajuns virală pe rețelele de socializare.
O tânără din Moscova și-a „vândut sufletul” pentru păpușile Labubu. Biserica i-a recomandat ajutor psihiatric # Click.ro
O tânără de 26 de ani din Moscova, pe nume Katrina, a provocat un val de șoc și uimire după ce a decis să-și „vândă sufletul” pentru colecția de păpuși Labubu și pentru un bilet la concertul cântăreței ruse Nadejda Kadîșeva.
Cele 3 zodii care încheie luna septembrie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile # Click.ro
Până la sfârșitul lunii septembrie, astrele aduc vești excelente pentru trei zodii care vor simți că viața le surâde. Poate fi vorba despre reușite profesionale, oportunități financiare sau momente minunate în viața personală, astfel că acești nativi vor avea un final de lună de-a dreptul fenomenal.
Cum se descurcă Andra, soția luptătorului Andrei Stoica, cu trei copii? Cum au reușit să-i distrugă casa: „Am cedat nervos” # Click.ro
Andra, lăsată de izbeliște cu trei copii de soțul luptător, Andrei Stoica, la aniversarea Miramagica, din Herăstrău.
Combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, deţinut de holdingul ArcelorMittal, cel mai mare producător de oţel din lume, anunță vineri că își întrerupe activitatea în Hunedoara.
Părul încâlcit poate transforma o dimineață liniștită într-un adevărat coșmar. Indiferent dacă ai părul lung, scurt, ondulat sau drept, firele rebele și nodurile apar inevitabil, mai ales în sezonul rece sau după ce dormi.
Cristina Cioran, primul mesaj după ce Alex Dobrescu a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de droguri # Click.ro
Cristina Cioran a transmis un mesaj după ce instanța din România a decis ca Alex Dobrescu, tatăl celor doi copii ai vedetei, să fie condamnat la patru ani de închisoare. Ce mesaj a transmis vedeta TV, aflați din rândurile următoare.
Câştigul salarial mediu net în România a fost de 5.517 lei în iulie 2025, în scădere cu 22 lei (-0,4%) comparativ cu luna iunie, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Irina Columbeanu, model pe podiumul de la Transilvania Fashion Week. Îi calcă pe urme mamei sale # Click.ro
Fiica Monicăi Gabor a defilat într-o colecție tradițională la Cluj-Napoca, într-un show de amploare desfășurat în aer liber.
Ce culoare să alegi pentru haine în luna octombrie. O să atragi banii și succesul în viața ta # Click.ro
Luna octombrie aduce nu doar schimbări în peisajul naturii, ci și o nouă vibrație energetică, care influențează modul în care ne simțim și interacționăm cu ceilalți.
Alina Sorescu, relație „pe spini” cu Alexandru Ciucu, după divorț: „Comunicarea e minimă, e multă suferință pentru fete” # Click.ro
Alina Sorescu spune că nu se pune problema să se mai împace cu fostul soț, Alexandru Ciucu.
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință # Click.ro
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a sărăcit. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Care e marea lui dorință?
Cătălin Bordea a răbufnit după ce fata Catincăi Zilahy s-a plâns de condiții la Asia Express: „Hai să avem puțin respect și sper să înțelegi, dragă influenceriță” # Click.ro
Cunoscutul comediant Cătălin Bordea lansează un atac subtil la adresa Calinei, fata Catincăi Zilahy, după ce aceasta a fost nemulțumită de realizarea reality-show-ului „Asia Express”. De la ce a pornit totul, aflați din continuarea acestui articol.
Ultima dorință a lui Armani din testament șochează lumea modei. „Regele” a cerut vânzarea imperiului. Către cine? # Click.ro
Testamentele răposatului designer Giorgio Armani au fost deschise, iar în interior nu s-a găsit nimic din ce aștepta întreaga lume, mai ales rudele lui. Legendarul creator de modă a lăsat instrucțiuni moștenitorilor săi să vândă treptat afacerea și a numit trei mari branduri.
Angajată a Poștei Române, reținută pentru o fraudă de peste 1,1 milioane lei. Cum funcționa schema și cine sunt victimele # Click.ro
Un nou scandal lovește Poșta Română, după ce o femeie de 57 de ani, angajată a unui oficiu poștal din Târgu-Jiu, a fost reținută pentru delapidare și alte infracțiuni economice grave.
Prima zi a Unforgettable Festival 2025: cel mai mare amfiteatru cultural din România și un concert memorabil susținut de Nikos Vertis # Click.ro
