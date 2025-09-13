Diana Buzoianu l-a numit pe Florin Ghiță director interimar la Apele Române
PressHub, 13 septembrie 2025 11:50
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a numit, sâmbătă, pe Florin Ghiță director interimar la Administrația Națională „Apele Române”. El este fost șef de serviciu în cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea și inginer șef la SGA Ilfov-București. Diana Buzoianu a declarat, într-o conferință de presă, că Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) intră într-o nouă etapă de […] Articolul Diana Buzoianu l-a numit pe Florin Ghiță director interimar la Apele Române apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 5 minute
12:20
Un profesor din Craiova a fost reținut pentru că ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 16 ani # PressHub
Un profesor din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 16 ani, potrivit Știri Craiova. Bogdan Radu Botezatu este profesor la Liceul de Artă din Craiova și dirijor al Coralei Academice a Filarmonicii Oltenia. Profesorul a fost dus la audieri în cursul […] Articolul Un profesor din Craiova a fost reținut pentru că ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 16 ani apare prima dată în PRESShub.
Acum o oră
11:50
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a numit, sâmbătă, pe Florin Ghiță director interimar la Administrația Națională „Apele Române”. El este fost șef de serviciu în cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea și inginer șef la SGA Ilfov-București. Diana Buzoianu a declarat, într-o conferință de presă, că Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) intră într-o nouă etapă de […] Articolul Diana Buzoianu l-a numit pe Florin Ghiță director interimar la Apele Române apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
11:10
SUA au transmis în Consiliul de Securitate ONU că vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, după incursiunile suspecte ale dronelor rusești în Polonia # PressHub
Statele Unite au transmis vineri în Consiliul de Securitate al ONU că vor „apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, după ce mai multe rusești ar fi pătruns în spațiul aerian al Poloniei, scrie Reuters. „Statele Unite sunt alături de aliații noștri din NATO în fața acestor încălcări alarmante ale spațiului aerian”, a declarat ambasadorul american […] Articolul SUA au transmis în Consiliul de Securitate ONU că vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, după incursiunile suspecte ale dronelor rusești în Polonia apare prima dată în PRESShub.
10:30
Ministrul Radu Miruță, întâlnire cu Charlie Ottley: „După ce a devenit cetățean de onoare al Brașovului acum cinci ani, Charlie a depus și pentru cetățenia română. Dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic” # PressHub
Ministrul Radu Miruță a anunțat, vineri, printr-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit cu jurnalistul și realizatorul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele prin care promovează România. Oficialul a dezvăluit că Ottley a depus cerere pentru cetățenia română de cinci ani, însă dosarul său se află încă „prin hățișul birocratic”. Radu Miruță a scris că […] Articolul Ministrul Radu Miruță, întâlnire cu Charlie Ottley: „După ce a devenit cetățean de onoare al Brașovului acum cinci ani, Charlie a depus și pentru cetățenia română. Dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic” apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
10:00
FILIT Iași 2025. Primele nume confirmate: Junot Díaz, Tracy Chevalier, Michel Bussi și Cristian Mungiu printre invitați # PressHub
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, care are loc între 22–26 octombrie 2025, și-a anunțat primele nume care vor participa la cea de-a XIII-a ediție a evenimentului. Publicul îi va întâlni pe scriitorii Junot Díaz, Tracy Chevalier și Michel Bussi, dar și pe regizorul Cristian Mungiu, alături de alți autori români și […] Articolul FILIT Iași 2025. Primele nume confirmate: Junot Díaz, Tracy Chevalier, Michel Bussi și Cristian Mungiu printre invitați apare prima dată în PRESShub.
09:10
Efectul dronelor rusești: NATO lansează misiunea „Eastern Sentry” după încălcările repetate ale spațiului aerian al Alianței # PressHub
În timp ce în Belarus au loc manevrele militare ruso-belaruse „Zapad”, iar emisarul special americane Keith Kellogg se află din nou la Kiev („Vom putea dormi din nou mai liniștiți noaptea asta” a glumit președintele Volodimir Zelenski), NATO a lansat o nouă operațiune pentru apărarea flancului estic al Aliantei „Eastern Sentry” (Paznicul estului). Misiunea a început […] Articolul Efectul dronelor rusești: NATO lansează misiunea „Eastern Sentry” după încălcările repetate ale spațiului aerian al Alianței apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
21:40
Diana Buzoianu anunță că l-a demis pe Sorin Lucaci, directorul Apelor Române: „România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor” # PressHub
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, vineri, că l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci. Diana Buzoianu spune că trebuie adusă transparența în această instituție și că este nevoie de un leadership cu experiență reală, capabil să gestioneze proiecte critice pentru siguranța cetățenilor. „Reforma Apele Române este esențială. Este nevoie să aducem […] Articolul Diana Buzoianu anunță că l-a demis pe Sorin Lucaci, directorul Apelor Române: „România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor” apare prima dată în PRESShub.
21:20
Consultantul fiscal Adrian Bența a explicat pentru Deutsche Welle de ce majorarea TVA mai mare decât cea asumată de guvernul Bolojan, operată și de guvernul Boc în 2010, ar fi putut salva tăierile din Educație și din sănătate. DW: Domnule Adrian Bența, o mare parte a populației așteaptă de la Ilie Bolojan „să facă totul“, […] Articolul Creșterea TVA la 24%, un colac de salvare a crizei bugetare | Deutsche Welle apare prima dată în PRESShub.
20:30
Aktual24: Un deputat AUR susține că „pământul din Dobrogea” este excavat și exportat ilegal în Spania # PressHub
Deputatul AUR Titus Muncaciu a publicat pe Facebook un mesaj în care susține că pământul din Dobrogea ar fi excavat și trimis cu vapoarele în Spania, cu complicitatea autorităților, scrie Aktual24. Parlamentarul vorbește despre „un act de trădare națională” și cere intervenția DNA și a Ministerului Mediului. După ce progaganda suveranistă a pretins ca apa […] Articolul Aktual24: Un deputat AUR susține că „pământul din Dobrogea” este excavat și exportat ilegal în Spania apare prima dată în PRESShub.
20:10
Judecătoarea Camelia Bogdan acuză mai multe instituții media că îi refuză dreptul la replică după ce au diseminat informații false și defăimătoare la adresa sa # PressHub
Fosta judecătoare Camelia Bogdan susține că Antena 3, Luju.ro și Gândul au publicat informații false și prejudiciabile la adresa sa și refuză să îi ofere dreptul la replică. Magistrata denunță o campanie de discreditare și avertizează că va sesiza instituțiile internaționale, inclusiv CEDO, dacă situația nu este remediată, scrie Epoch Times. Camelia Bogdan, judecătoarea exclusă […] Articolul Judecătoarea Camelia Bogdan acuză mai multe instituții media că îi refuză dreptul la replică după ce au diseminat informații false și defăimătoare la adresa sa apare prima dată în PRESShub.
19:50
Liderii PNL Iaşi susțin că prăbuşirea coaliţiei ar fi o «catastrofă». Ei critică PSD pentru că blochează reformele din cauza disputelor interne din partid # PressHub
Liderii liberali din Iași susțin că destrămarea coaliției de guvernare ar provoca un impact major asupra economiei și imaginii externe a României. Alexandru Muraru vorbește despre o „catastrofă” în cazul unei ruperi, iar Costel Alexe acuză PSD că blochează reformele pentru a-și rezolva disputele interne. „Prăbuşirea coaliţiei de guvernare ar avea un efect de catastrofă […] Articolul Liderii PNL Iaşi susțin că prăbuşirea coaliţiei ar fi o «catastrofă». Ei critică PSD pentru că blochează reformele din cauza disputelor interne din partid apare prima dată în PRESShub.
19:00
Nu cunoaștem de mulți ani și nu te mai recunosc. Dacă ar exista “deririum cevensis”, probabil ca asta este starea hipnotică în care ai intrat. Am spus de opoziție, tu îți spui suveranistă. Nu există nici suveranism pentru că este lipsit de conținut (aici am explicat). Opoziția – AUR, SOS și POT probabil că azi […] Articolul Scrisoare către o prietenă care votează cu opoziția apare prima dată în PRESShub.
18:10
UE prelungește sancțiunile împotriva Rusiei. Kremlinul acuză „blocaj” în negocierile pentru pace # PressHub
Uniunea Europeană a decis, vineri dimineață, la Bruxelles, să extindă cu încă șase luni sancțiunile impuse împotriva a sute de politicieni, oligarhi și comandanți militari ruși, în legătură cu războiul din Ucraina, potrivit unor surse diplomatice. Măsurile restrictive vizează în prezent peste 2.500 de persoane și companii, inclusiv pe președintele Vladimir Putin, ministrul de externe […] Articolul UE prelungește sancțiunile împotriva Rusiei. Kremlinul acuză „blocaj” în negocierile pentru pace apare prima dată în PRESShub.
17:30
George Simion incită din nou la violență: „Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal cei care au votat contra poporului vor fi iertați” # PressHub
Liderul AUR, George Simion, a publicat pe Facebook un comentariu cu tentă violentă, sugerând o posibilă „revoltă în stil Nepal” la București, potrivit G4Media. „Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români”, a scris acesta într-un comentariu pe Facebook, făcând trimitere […] Articolul George Simion incită din nou la violență: „Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal cei care au votat contra poporului vor fi iertați” apare prima dată în PRESShub.
16:50
R. Moldova pe ultima sută de metri înainte de parlamentare: va profita țara de șansa integrării europene? # PressHub
„Moldova, Quo Vadis?” Mai sunt două săptămâni și două zile până la alegerile parlamentare din R. Moldova care vor decide în ce ritm se apropie țara de Uniunea Europeană. Este interpretarea optimistă. Sau dacă nu va deraia de la calea europeană. Este interpretarea pesimistă, justificată din păcăte, de intensificarea războiului hibrid lansat și finanțat de […] Articolul R. Moldova pe ultima sută de metri înainte de parlamentare: va profita țara de șansa integrării europene? apare prima dată în PRESShub.
16:20
Interviu Aktual24 | Valentin Naumescu, despre războiul hibrid: „România trebuie să reacționeze. Statul român ar trebui să facă ceva concret pentru a apăra țara de trădători” # PressHub
În condițiile în care în ultimele săptămâni Rusia și-a intensificat puternic presiunea asupra Europei și NATO printr-un război hibrid, care combină dezinformarea, atacurile cibernetice și influența politică indirectă pentru a slăbi democrațiile și stabilitatea regiunii, România pare tot mai amenințată. Ce fac autoritățile române în actualul context internațional tensionat și mai ales ce ar trebui […] Articolul Interviu Aktual24 | Valentin Naumescu, despre războiul hibrid: „România trebuie să reacționeze. Statul român ar trebui să facă ceva concret pentru a apăra țara de trădători” apare prima dată în PRESShub.
16:20
ÎCCJ rescrie istoria dosarului ICA: Savonea o transformă pe Camelia Bogdan din judecător în acuzat # PressHub
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a motivat soluția dată într-un dosar care are ca obiect „plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată”. Plângerea a fost făcută de compania GRIVCO a lui Dan Voiculescu și alți trei foști condamnați în 2014 în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA) și o vizează pe fosta […] Articolul ÎCCJ rescrie istoria dosarului ICA: Savonea o transformă pe Camelia Bogdan din judecător în acuzat apare prima dată în PRESShub.
15:50
Președintele american a anunțat, în cadrul unui interviu pentru Fox News, că suspectul de asasinarea lui Charlie Kirk a fost prins și se află în custodia poliției. Redăm declarația lui Trump: „Cred că, cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie.” Amintim că pe data de 10 septembrie, în campusul Universității din Utah, în […] Articolul Donald Trump anunță că a fost prins suspectul care l-a asasinat pe Charlie Kirk apare prima dată în PRESShub.
15:50
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, la postul Fox News, că suspectul implicat în atacul asupra activistului conservator Charlie Kirk ar fi în arest, menționând că autoritățile urmează să facă un anunț oficial, informează CNN. „Cred, cu certitudine, că îl avem în arest”, a spus Trump la Fox News, precizând că bărbatul ar avea […] Articolul Trump sugerează că suspectul în cazul împușcării lui Charlie Kirk a fost reținut apare prima dată în PRESShub.
15:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit, vineri, cu Papa Leon al XIV-lea în Palatul Apostolic, scrie Vatican News. Papa Leon al XIV-lea a primit-o, vineri, pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei audiențe desfășurate la Palatul Apostolic din Vatican. După întrevederea cu Suveranul Pontif, șefa statului moldovean a avut o discuție la […] Articolul Maia Sandu, primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican apare prima dată în PRESShub.
14:40
Artă militantă sau antisemistism mascat? Festivalul Flanders anulează concertul Filarmonicii din Munchen din cauza dirijorului Lahav Shani # PressHub
Festivalul belgian de muzică clasică Flanders Festival Gent (sau Ghent) a decis să suspende concertul uneia dintre cele mai cunoscute orchestre germane din cauza dirijorului, Lahav Shani. Anunțul a cauzat un scandal diplomatic, dar festivalul a anunțat că nu-și schimbă decizia, pe care o justifică prin presupusele poziții pro-război ale dirijorului, relatează France 24. Filarmonica […] Articolul Artă militantă sau antisemistism mascat? Festivalul Flanders anulează concertul Filarmonicii din Munchen din cauza dirijorului Lahav Shani apare prima dată în PRESShub.
14:30
Albania numește un „ministru virtual” creat cu inteligență artificială pentru a combate corupția # PressHub
Guvernul albanez a anunțat că „Diella”, un bot generat prin inteligență artificială, va gestiona atribuirea contractelor publice, premierul albanez Edi Rama susținând că aceasta va asigura transparența și va elimina corupția din sistemul de achiziții, scrie Reuters. Un nou ministru din Albania, responsabil cu gestionarea achizițiilor publice, va fi imun la mită, amenințări sau tentative […] Articolul Albania numește un „ministru virtual” creat cu inteligență artificială pentru a combate corupția apare prima dată în PRESShub.
14:00
Dronele ucrainene au atacat pentru prima dată portul Primorsk din Rusia. Incendiu la o navă și la o stație de pompare # PressHub
Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri incendierea unei nave și a unei stații de pompare, a declarat guvernatorul regional, acesta fiind primul atac cu drone raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale de export de petrol și combustibil din Rusia, scrie Reuters. De la începutul lunii august, […] Articolul Dronele ucrainene au atacat pentru prima dată portul Primorsk din Rusia. Incendiu la o navă și la o stație de pompare apare prima dată în PRESShub.
13:20
O femeie din Republica Moldova a fost prinsă la intrarea în Parlament cu șase cuțite. Ea venea la o activitate AUR # PressHub
O femeie din Republica Moldova, în vârstă de 25 de ani, a fost depistată de filtru de securitate al Parlamentului purtând șase cuțite asupra sa, scrie G4Media. Ea intenționa să participe la „Forumul Economic” organizat de AUR. Partidul precizează că femeia nu este membră a partidului. Incidentul a avut loc la filtrul de securitate de […] Articolul O femeie din Republica Moldova a fost prinsă la intrarea în Parlament cu șase cuțite. Ea venea la o activitate AUR apare prima dată în PRESShub.
12:50
Vicepreședintele CJ Harghita și șeful adjunct al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) au fost trimiși în judecată de DNA într-un dosar care vizează obţinerea de informaţii nedestinate publicităţii referitoare la activitatea unor firme # PressHub
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Barti Tihamer, şi mai mulţi funcţionari din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Harghita au fost trimişi în judecată de DNA într-un dosar care vizează obţinerea de informaţii nedestinate publicităţii referitoare la activitatea unor firme, informează Agerpres. Conform unui comunicat de presă transmis vineri de DNA, procurorii anticorupţie din cadrul […] Articolul Vicepreședintele CJ Harghita și șeful adjunct al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) au fost trimiși în judecată de DNA într-un dosar care vizează obţinerea de informaţii nedestinate publicităţii referitoare la activitatea unor firme apare prima dată în PRESShub.
12:30
Investigație Reporter de Iași: Soția și angajații de la firma lui Virgil Guran (PNL) lucrează la Guvern. Experți cu patru case și sinecuri la patru ministere # PressHub
Soția lui Virgil Guran, președintele PNL Dâmbovița, este membru CA la CNI dar mai are trei sinecuri la stat: Dezvoltare, Fond de Mediu, ANSVSA, scrie Reporter de Iași într-o investigație. Și sora lui Virgil Guran a lucrat la Ministerul Dezvoltării. Familia liderului PNL administrează o afacere cu apă de izvor. Directorul de la firmă a […] Articolul Investigație Reporter de Iași: Soția și angajații de la firma lui Virgil Guran (PNL) lucrează la Guvern. Experți cu patru case și sinecuri la patru ministere apare prima dată în PRESShub.
Ieri
11:30
Cod galben de ploi torențiale vineri în opt județe. Cantitățile de apă vor depăși, izolat, peste 40 l/mp # PressHub
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de averse însemnate cantitativ pentru opt judeţe, valabilă vineri, până la ora 22:00, informează Agerpres. Potrivit sursei citate, în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoţite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin […] Articolul Cod galben de ploi torențiale vineri în opt județe. Cantitățile de apă vor depăși, izolat, peste 40 l/mp apare prima dată în PRESShub.
11:20
Despre „televiziunea poporului”, ce să mai zicem. În ziua protestelor din Franța, președintele ales a rostit un discurs epocal, vestind începutul unei noi ere. Marele om nu știe însă că francezii se inflamează repede și că incendierea pubelelor e un sport național. PSD este un partid în cel mai înalt grad patriotic, care și-a dovedit […] Articolul Comicării politice apare prima dată în PRESShub.
11:00
Petiție inițiată la Brașov de Allen Coliban împotriva unui PUZ ce prevede construirea unor blocuri de până la 10 etaje # PressHub
O petiție inițiată de senatorul Allen Coliban cere stoparea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unor blocuri de până la 10 etaje care ar aduce peste 600 de apartamente, pe strada Sânzienelor din Brașov, în apropierea Școlii 19. Petiția este intitulată „Stop PUZ Sânzienelor! Vrem soare și spații verzi, NU vrem blocuri cu 10 etaje […] Articolul Petiție inițiată la Brașov de Allen Coliban împotriva unui PUZ ce prevede construirea unor blocuri de până la 10 etaje apare prima dată în PRESShub.
09:50
Donald Trump susține că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ar fi putut fi o „eroare” din partea Rusiei # PressHub
Președintele american Donald Trump a declarat joi că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ar putea fi rezultatul unei erori din partea Moscovei, informează Agerpres. „Ar putea fi o eroare”, a afirmat Donald Trump, întrebat de jurnaliști despre episodul produs în noaptea de marți spre miercuri, când mai multe drone au pătruns pe […] Articolul Donald Trump susține că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ar fi putut fi o „eroare” din partea Rusiei apare prima dată în PRESShub.
09:30
Parcometre și abonamente pentru 4.111 locuri de parcare la bordură, pe 42 de străzi din Iași # PressHub
Primăria Iași a intrat pe ultima sută de metri cu introducerea taxelor de parcare la bordură pe un nou lot de străzi. Taxele vor fi instituite treptat începând cu toamna aceasta, scrie Ziarul de Iași. Peste 40 de străzi au fost introduse în politica tarifară încă din luna mai 2025 printr-o decizie a Consiliului Local […] Articolul Parcometre și abonamente pentru 4.111 locuri de parcare la bordură, pe 42 de străzi din Iași apare prima dată în PRESShub.
07:00
Unul este Liviu Sabău Popa, fost consilier local, iar celălalt este George Fărăianu, condamnat definitiv cu suspendare, fost vicepreședinte al filialei județene de partid. Apar noi acuzații de presiuni și de politizare excesivă a Curții de Conturi. Liviu Sabău Popa a fost consilier local în Oradea și director economic al Serviciului de Ambulanță, după care […] Articolul Politizarea Camerei de Conturi Bihor: oameni de partid și condamnați, în funcții-cheie apare prima dată în PRESShub.
11 septembrie 2025
22:20
Filarmonica George Enescu pune în vânzare biletele pentru concertele și recitalurile din stagiunile 2025-2026 # PressHub
Dirijorul Kent Nagano și violonistul Frank Zimmerman deschid Stagiunea Simfonică, iar pianistul Mihai Ritivoiu, Stagiunea Camerală. Biletele individuale la concertele și recitalurile din Stagiunea Simfonică și Stagiunea Camerală 2025-2026 ale Filarmonicii George Enescu vor fi puse în vânzare luni, 15 septembrie 2025. Biletele pot fi achiziționate online, pe www.oveit.com, sau de la Casa de Bilete […] Articolul Filarmonica George Enescu pune în vânzare biletele pentru concertele și recitalurile din stagiunile 2025-2026 apare prima dată în PRESShub.
21:40
România va lua bani buni pentru înarmare, dar și pentru construirea de drumuri, poduri și autostrăzi prin programul SAFE, aproximativ 16.7 miliarde de euro. O sumă foarte bună, a doua ca mărime din Europa. AUR însă, prin vocea senatorului Petrișor Peiu (foto), se opune. Pozițiile sale împotriva înarmării României, deși suntem într-un context de securitate […] Articolul Aktual24 | Opoziția AUR la înarmarea României e plină de falsuri și periculoasă apare prima dată în PRESShub.
21:30
Descoperire unicat în Dobrogea: un nou complex funerar tip hipogeu, scos la iveală de arheologi # PressHub
Un nou complex funerar tip hipogeu, situat într-o necropolă romană la nord-vest de zidurile oraşului antic Tomis, a fost recent descoperit de arheologi, au informat joi reprezentanţii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie (MINA) Constanţa, informează Agerpres. Conform sursei citate, monumentul reprezintă o descoperire unicat în zona Dobrogei, construcţie cu un plan arhitectural în formă […] Articolul Descoperire unicat în Dobrogea: un nou complex funerar tip hipogeu, scos la iveală de arheologi apare prima dată în PRESShub.
20:40
Nicușor Dan: Nu se pune problema de anticipate, o instabilitate pe care România nu și-o permite # PressHub
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-un interviu difuzat joi de B1 TV, că „nu se pune problema de alegeri anticipate”, deoarece acestea ar reprezenta „o instabilitate pe care România nu și-o permite”. „Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o […] Articolul Nicușor Dan: Nu se pune problema de anticipate, o instabilitate pe care România nu și-o permite apare prima dată în PRESShub.
19:20
Investigație Context.ro: Propagandiștii Rusiei și susținătorii AUR, umăr la umăr în campania de la Chișinău: Moldova are de ales între credință și Europa # PressHub
Fabrica de ficțiuni electorale susținută de Rusia și-a turat motoarele: O grupare finanțată de Fundația Eurasia, organizație inclusă pe lista de sancțiuni a SUA, promovează un site din Rusia care strânge semnături împotriva “persecuției” credincioșilor moldoveni și induce teama că din Europa vine sfârșitul familiei, dezvăluie o investigație Context.ro. Simultan, grupuri conectate la Rusia și […] Articolul Investigație Context.ro: Propagandiștii Rusiei și susținătorii AUR, umăr la umăr în campania de la Chișinău: Moldova are de ales între credință și Europa apare prima dată în PRESShub.
19:00
Parlamentul European a refuzat să țină un minut de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk # PressHub
Parlamentul European a respins cererea grupului de extremă-dreapta ECR (al cărui vicepreședinte este George Simion) de acordare a unui minut de liniște pentru activistul american Charlie Kirk. Acesta a fost asasinat ieri, 10 septembrie, în timpul unui eveniment la Universitatea din Utah. Propunerea a fost înaintată de către europarlamentarul suedez Charlie Weimers. Lui i s-au […] Articolul Parlamentul European a refuzat să țină un minut de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk apare prima dată în PRESShub.
18:50
Aktual24 | Rușii încep să prindă curaj, vorbesc tot mai deschis despre gravele probleme economice # PressHub
Presa din Rusia prinde tot mai mult curaj și începe să scoată tot mai des în evidență gravele probleme economice cu care se confruntă rușii obișnuiți. ”Problemele economice ocupă din nou un loc important în ziarele rusești de astăzi: „Tot mai multe regiuni din Rusia se confruntă cu o penurie de benzină” „Devalorizarea rublei este […] Articolul Aktual24 | Rușii încep să prindă curaj, vorbesc tot mai deschis despre gravele probleme economice apare prima dată în PRESShub.
18:40
Analiză: Nicușor Dan spune că România poate opri un atac similar celui provocat de Rusia asupra Poloniei. Moscova are și alte scenarii până în 2027 când e așteptată o agresiune comună China-Rusia asupra Europei și Asiei. „România este în deplină solidaritate cu Polonia”, spune președintele Nicușor Dan, după ce militarii polonezi au doborât noaptea trecută […] Articolul Rusia amenință, România e pregătită? Polonia vs. Zapad-2025 apare prima dată în PRESShub.
18:10
Beniamin Lup, bărbatul cu două soții decedate în condiții suspecte, demis din funcția de director european al UNCAGED # PressHub
Presshub a primit în 9 septembrie 2025 o declarație semnată de Kim Westfall, fondatoarea organizației americane UNCAGED. Organizația americană a fost până recent principalul finanțator al Asociației WorldTeach conduse de Beniamin Lup, cu obiect de activitate combaterea traficului uman. Totodată UNCAGED, care vira anual în jur de un milion de dolari în contul Asociației WorldTeach, […] Articolul Beniamin Lup, bărbatul cu două soții decedate în condiții suspecte, demis din funcția de director european al UNCAGED apare prima dată în PRESShub.
18:00
Premierul Donald Tusk a anunțat că, din motive de securitate, Polonia va închide frontiera cu Belarus în noaptea de 11 spre 12 septembrie, inclusiv punctele feroviare de trecere. „Vineri încep manevrele ruso-belaruse, foarte agresive din punct de vedere doctrinar, la doar câțiva kilometri de granița poloneză. Din acest motiv, pentru siguranța națională, vom închide frontiera”, […] Articolul Zapad 2025 – manevre ruso-belaruse la granița cu Polonia apare prima dată în PRESShub.
16:30
Detectiv particular reținut de DNA după ce a cerut 60.000 de euro pentru a „rezolva” un dosar # PressHub
Procurorii DNA au prins în flagrant un detectiv particular care a cerut 180.000 și a primit 60.000 de euro de la un inculpat căruia i-a promis că-i va restitui dosarul la procurori, inculpatul fiind trimis în judecată de Parchetul European condus de Laura Kovesi. Acuzat de trafic de influență, Mihail Cristrinel Militaru apare ca fiind […] Articolul Detectiv particular reținut de DNA după ce a cerut 60.000 de euro pentru a „rezolva” un dosar apare prima dată în PRESShub.
16:10
Măsurile de austeritate propuse încă din iulie de premierul Francois Bayrou (demis între timp) i-au scos pe francezi în stradă. Un val de proteste violente care readuc in memorie mișcarea „Vestelor Galbene”a lovit Franța pe 10 septembrie. Bayrou a vrut sa reducă cheltuielile statului cu 44 de miliarde euro Organizarea mișcării a fost anunțată încă […] Articolul „Bloquons tout”. Noua mișcare de protest din Franța apare prima dată în PRESShub.
16:10
Tribunalul București a decis joi ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să rămână sub control judiciar. Decizie judecătorilor este definitivă. „În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) rap. la art. 205 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate de către judecătorul […] Articolul Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizie definitivă apare prima dată în PRESShub.
15:30
Celebra judecătoare Nicoleta Nolden, cea care în 2021 „a pus umărul” la eliberarea lui Liviu Dragnea din închisoare și care a anulat dosarul „Pasteur” cu un prejudiciu de 26 milioane de euro se întoarce, prin delegare, la instanța unde a fost vicepreședinte. Potrivit surselor Presshub, Nolden va activa din 15 septembrie la Secția I Penală […] Articolul SURSE Judecătoarea pensionară Nolden, delegată de la Giurgiu la Curtea de Apel București apare prima dată în PRESShub.
14:20
Sondaj intenție de vot alegeri parlamentare. Peste 40% dintre alegători ar vota cu AUR. Cum stau celelalte partide | Barometrul Informat.ro – INSCOP Research # PressHub
AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025. 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), 17.9% cu PSD (față de 13.7% în iunie 2025, 17.4% […] Articolul Sondaj intenție de vot alegeri parlamentare. Peste 40% dintre alegători ar vota cu AUR. Cum stau celelalte partide | Barometrul Informat.ro – INSCOP Research apare prima dată în PRESShub.
14:00
Comunici prin Max? FSB-ul te urmărește sau cum încearcă Putin să controleze comunicațiile # PressHub
Moscova își împinge cetățenii să folosească o nouă aplicație de mesagerie, prin care autoritățile vor avea acces la datele utilizatorilor. Aplicația, numită Max, este deja comparată cu WeChat din China, nu are criptare end-to-end și fără o politică de confidențialitate, așa că autoritățile vor avea acces la informații personale, precum istoricul conversațiilor, contactele, fotografiile și […] Articolul Comunici prin Max? FSB-ul te urmărește sau cum încearcă Putin să controleze comunicațiile apare prima dată în PRESShub.
13:20
Starea generală a Uniunii Europene. Principalele puncte ale discursului Președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen # PressHub
Discursul privind starea Uniunii Europene de anul acesta a surprins o realitate aparte. Spre deosebire de primul astfel de discurs (ținut în 2020), președinta Comisiei a prezentat o serie de probleme geopolitice și o viziune despre viitorul Europei în ordinea mondială restructurată. Principala problemă: schimbarea status quo-ului geopolitic În primul Discurs privind starea UE (2020), […] Articolul Starea generală a Uniunii Europene. Principalele puncte ale discursului Președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Cum a transformat un tânăr fermier din Iași o pasiune din copilărie într-o afacere agricolă solidă # PressHub
Într-un colț de țară unde tradiția și modernitatea par să meargă adesea pe drumuri paralele, un tânăr din comuna Popricani, județul Iași, arată că acestea se pot întâlni și pot construi împreună o poveste de succes. La doar 26 de ani, Adelin Enuță inspiră prin perseverență și curaj, reușind să transforme o pasiune copilărească într-o […] Articolul Cum a transformat un tânăr fermier din Iași o pasiune din copilărie într-o afacere agricolă solidă apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.