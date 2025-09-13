Conflict violent în stradă la Craiova: un mort și mai mulți răniți – VIDEO
Aktual24, 13 septembrie 2025 13:20
În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la un conflict izbucnit între mai multe persoane pe bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiul Craiova. La fața locului au intervenit de urgență echipaje numeroase de polițiști și jandarmi. O parte dintre persoanele implicate au părăsit zona imediat după incident, însă au fost […]
• • •
Acum o oră
13:20
13:20
Surferii au urmărit „valul perfect” cel puțin din anii 1960. Surf Abu Dhabi le oferă o versiune apropiată a acestuia, la un preț de puțin peste 150 de dolari per val. Ideea valului perfect a fost cimentată în psihicul surferilor de „The Endless Summer”, un documentar din 1966 despre doi surferi californieni aflați într-o călătorie […]
13:10
Cugir: Un tânăr a fost reținut după ce a spart la întâmplare geamurile a două apartamente # Aktual24
Un tânăr din Cugir a fost reţinut de poliţişti după ce, fără a avea un motiv întemeiat, a distrus prin lovire cu un corp dur geamurile a două apartamente, provocând o stare de temere locatarilor, potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba. „Din cercetări a reieşit că, în seara […]
13:10
Cea mai mare navă de croazieră din lume, Icon of the Seas, va avea trei surori la fel de mari. O altă companie intenționează să lanseze în 2029 o navă de croazieră și mai mare # Aktual24
Cel mai mare vas de croazieră din lume, Icon of the Seas, a fost cel mai mare succes al companiei Royal Caribbean. Acum, familia Icon Class se extinde, cu trei vase-surori la fel de impresionante. Star of the Seas a intrat în serviciu în august cu itinerarii în Caraibele de Est și de Vest. Legend […]
13:00
Deși au trecut trei luni de la devastatorul accident al companiei Air India din 12 iunie, în urma căruia au murit 260 de persoane atât la bord, cât și pe uscat, inginerii încearcă deja să găsească soluții pentru a evita astfel de tragedii la scară mare în viitor. Deși conceptul poate părea nebun și ciudat, […]
Acum 2 ore
12:30
Trupele Rusiei s-au infiltrat printr-un tunel într-un oraș asediat din Ucraina. Au mers patru zile prin tunel – VIDEO # Aktual24
Luptele din jurul oraşului Kupiansk, în estul regiunii Harkov din Ucraina, se intensifică după ce soldaţi ruşi au reuşit să se infiltreze în oraşul situat pe linia frontului printr-un tunel subteran, au raportat observatori militari, citaţi sâmbătă de dpa. Nu este prima dată când Moscova foloseşte această tactică pentru a face progrese în zona de […]
12:10
Pentagonul a anunțat că îi va sancționa pe militarii care au postat comentarii negative despre asasinarea lui Charlie Kirk # Aktual24
Departamentul Apărării al Statelor Unite a reacționat ferm după ce mai mulți membri ai forțelor armate au publicat pe rețelele de socializare mesaje considerate batjocoritoare sau negative în legătură cu uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Potrivit Wall Street Journal, oficialii militari au condamnat aceste reacții și au transmis că nu vor fi tolerate comportamente care […]
12:10
Când vine vorba de călătorii, oriunde te-ai afla în lume, unele lucruri nu se schimbă niciodată. McDonald’s este întotdeauna McDonald’s. Holul unui hotel este întotdeauna un hol de hotel. O demonstrație de siguranță la bordul unui zbor este întotdeauna o demonstrație de siguranță, iar o pistă de aeroport este o pistă de aeroport: o fâșie […]
Acum 4 ore
11:40
Elon Musk, criticat dur de administrația Trump pentru felul cum a abordat inițiativa DOGE: „A fost un eșec catastrofal pentru buget” # Aktual24
Elon Musk a fost ținta unor critici aspre din partea administrației Trump, pentru felul cum a gestionat mult lăudatul său proiect, DOGE, vizând reducerea deficitului bugetar al SUA. Secretarul Comerțului, Howard Latnick, a declarat pentru Axios că abordarea lui Musk față de inițiativa guvernamentală DOGE s-a concentrat prea mult pe concedieri și prea puțin pe […]
11:40
Cum se mobilizează țările NATO în sprijinul Poloniei. Germania, Franța și Danemarca trimit avioane de luptă, Olanda și Cehia trimit rachete # Aktual24
Franța, Germania și Danemarca vor contribui cu avioane de luptă și alte mijloace militare pentru a întări apărarea Poloniei împotriva viitoarelor incursiuni ale dronelor rusești, au anunțat liderii NATO într-o conferință de presă, vineri. Se așteaptă ca și Marea Britanie să contribuie la misiunea Eastern Sentry, care va fi extinsă treptat de la Arctica în […]
11:00
Donald Trump cere din nou anchetarea lui George Soros, acuzându-l că ar fi promovat „radicalizarea și extremismul care au dus la violențe” – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a reaprins recent polemica în jurul miliardarului George Soros, pe care l-a acuzat că ar finanța proteste violente și radicalizarea tinerilor în Statele Unite. În urmă cu câteva zile, Trump a publicat pe platforma sa Truth Social un mesaj în care a cerut ca Soros și fiul acestuia, Alex Soros, să […]
10:50
Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte: Orașul în care locuitorilor le este interzis să moară # Aktual24
Situat la 659 m deasupra nivelului mării, la poalele munților Sierra Nevada din Granada, orașul spaniol Lanjaron este renumit pentru apa bogată în minerale, despre care se crede de mult timp că aduce tinerețe și sănătate. Orașul are, de asemenea, o semnificație istorică și culturală, atrăgând vizitatori timp de secole, inclusiv pe renumitul poet Federico […]
10:40
Tragedie pe fluviul Congo: aproape 200 de morți în accidente nautice petrecute la doar două zile distanță # Aktual24
În Republica Democrată Congo, două accidente nautice grave produse la distanță de doar două zile au provocat moartea a cel puțin 193 de persoane, în timp ce alți zeci de pasageri dați dispăruți. Potrivit Sky News, tragediile au avut loc în provincia Equateur, unde transportul fluvial reprezintă principala legătură între localitățile izolate, dar este adesea […]
10:10
Festival de ironii pe rețelele sociale după ce șeful FBI, Kash Patel, l-a omagiat pe Charlie Kirk, afirmând că „ne vom revedea în Valhalla” – GALERIE FOTO-VIDEO # Aktual24
După moartea șocantă a activistului MAGA Charlie Kirk, directorul FBI, Kash Patel, a stârnit controverse printr-un mesaj neașteptat: „Pentru prietenul meu Charlie Kirk: odihnește-te acum, frate. Noi preluăm paza. Și ne vom revedea în Valhalla.” Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, în contextul omagierii lui Kirk, împușcat în circumstanțe încă neelucidate […]
Acum 6 ore
09:30
O nouă teorie a conspirației face furori în America: cuvântul „Bella” – coincidență stranie sau codul care l-a „declanșat” pe asasinul Tyler Robinson? – VIDEO # Aktual24
Moartea activistului conservator Charlie Kirk continuă să genereze întrebări și speculații, după ce detalii neobișnuite au fost dezvăluite despre presupusul său asasin, Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani arestat pe 12 septembrie. Anchetatorii, citați de Daily Mail, au afirmat că pe câteva dintre cartușele nefolosite din încărcătorul suspectului fusese scris, de mână, mesajul […]
09:10
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru: “România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană” # Aktual24
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru a anunţat că România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană.”Urmează aprobarea formală de către Comisie şi apoi decizia Consiliului ECOFIN”. ”Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Pentru efortul excepţional al acestor zile, mulţumesc colegilor […]
09:10
Trei călugărițe austriece au fugit de la azil și s-au întors la mănăstirea lor părăsită din Alpi # Aktual24
Trei călugărițe austriece, în vârstă de peste 80 de ani au fugit din azilul de bătrâni unde fuseseră internate și s-au întors la fosta lor mănăstire. Sora Bernadette, în vârstă de 88 de ani, sora Regina, în vârstă de 86 de ani, și sora Rita, în vârstă de 82 de ani, sunt ultimele trei călugărițe […]
08:50
Bucătăreasa nigeriană și fostă deținătoare a unui record mondial Guinness, Hilda Baci, a încercat să prepare cea mai mare oală cu orez jollof din lume, un preparat popular din Africa de Vest. Mii de oameni s-au adunat la Lagos pentru a urmări cea mai recentă încercare a influenceriței culinare de a doborî recordul mondial, după […]
08:50
Brazilia se pregătește pentru posibile sancțiuni americane după condamnarea la închisoare a fostului președinte Jair Bolsonaro # Aktual24
Brazilia s-a declarat vineri în alertă în fața unor posibile noi sancțiuni impuse de Statele Unite, în urma condamnării fostului președinte Jair Bolsonaro pentru tentativă de lovitură de stat, o decizie care a provocat reacții dure din partea administrației președintelui american Donald Trump. „Sunt foarte nemulțumit de această condamnare”, a declarat Trump într-un comunicat, în […]
08:30
Japonia stabilește un record: Aici trăiesc aproape 100.000 de persoane cu vârsta peste 100 de ani # Aktual24
Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a crescut la un nivel record de aproape 100.000, a anunțat guvernul japonez. Stabilind un nou record pentru al 55-lea an consecutiv, numărul centenarilor din Japonia a fost de 99.763 în septembrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Din acest total, femeile au reprezentat […]
08:20
Un nou cutremur puternic a lovit peninsula rusă Kamceatka, dar alerta de tsunami emisă inițial a fost ulterior retrasă # Aktual24
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter a lovit sâmbătă dimineață zona de coastă a peninsulei Kamchatka din Rusia, conform datelor furnizate de US Geological Survey (USGS). Potrivit Associated Press, seismul a avut loc la ora locală 05:15, cu epicentrul localizat la 111,7 kilometri est de orașul Petropavlovsk-Kamceatski, la o adâncime de […]
08:10
După ce Fitch și Standard and Poor’s (S&P) au menținut România în categoria investițională, chiar dacă la un pas de junk, a venit rândul Moody’s, ultima agenție de rating de top, să ia aceeași decizie. Este o veste bună pentru români și pentru guvern, care ar trebui să reușească să se împrumute la costuri măcar […]
Acum 8 ore
07:20
Combinatul siderurgic Hunedoara se închide, după 141 de ani. Aproape 500 de angajați, în șomaj tehnic # Aktual24
Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv activitatea la combinatul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, a anunţat, vineri, compania. „Această decizie dificilă vine după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte grele, determinate de preţuri foarte mari la energia electrică şi de presiunea […]
07:10
Germania, Franța și Marea Britanie solicită împreună, „încetarea imediată a operațiunilor militare israeliene” în orașul Gaza # Aktual24
Berlinul, Parisul și Londra au cerut vineri „o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene în orașul Gaza”, după ce armata israeliană și-a anunțat intenția de a-și intensifica atacurile în oraș, relatează AFP, preluata de Agerpres. „Solicităm urgent o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene din orașul Gaza, care provoacă strămutări masive de civili, victime civile […]
Acum 24 ore
23:20
O statuie de bronz în memoria lui Franz Beckenbauer a fost dezvelită, vineri, în vârful esplanadei care duce spre Allianz Arena, stadionul lui Bayern Munchen, la a cărui construcție fostul mare fotbalist a jucat un rol major la începutul anilor 2000. Legendă a fotbalului german ca jucător (campion european în 1972, câștigător al Cupei Mondiale […]
23:10
Fosta președintă a Curții Supreme din Nepal, Sushila Karki, a devenit prima femeie premier # Aktual24
Fosta președintă a Curții Supreme din Nepal, Sushila Karki, a devenit premier interimar al țării, după ce protestele anticorupție au dus la înlăturarea guvernului. Karki, în vârstă de 73 de ani, a depus, vineri, jurământul în cadrul unei scurte ceremonii, devenind prima femeie care conduce națiunea himalayană, după ce s-a ajuns la un acord cu […]
23:00
Opt moschei din Olanda au primit scrisori de amenințare acoperite cu pete roșii care seamănă cu sângele. Scrisorile, alcătuite din versete decupate din Coran, afirmă că „Islamul nu este mai bun decât nazismul” și „Islamul trebuie să moară”. Moscheile au solicitat măsui suplimentare de securitate. Moscheea Ayasofya din Rotterdam a fost prima care a primit […]
22:40
Președintele american Donald Trump va lua vineri cina cu trimisul său special, Steve Witkoff, și premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a anunțat Casa Albă. Întâlnirea are loc după ce Israelul a lansat un atac împotriva liderilor Hamas la Doha, capitala Qatarului, potrivit Associated Press. Liderul qatarez a vorbit joi la o reuniune […]
22:20
Trump spune că directorul general al Union Pacific l-a convins să trimită trupe la Memphis pentru a combate ciminalitatea # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat vineri că va trimite Garda Națională la Memphis pentru a combate ciminalitatea de acolo, cu sprijinul primarului și al guvernatorului. De la trimiterea Gărzii Naționale la Los Angeles și Washington, președintele republican a reflectat deschis asupra trimiterii de trupe în alte orașe, susținând că acestea sunt necesare pentru a combate […]
21:50
Țările de Jos s-au alăturat Irlandei și altor țări care amenință că vor boicota concursul Eurovision 2026 dacă Israelul va participa. Postul de televiziune olandez AvroTros a declarat astăzi că adoptă această poziție ca răspuns la pierderile de vieți omenești din Gaza. Acest lucru vine la o zi după ce postul de televiziune irlandez RTE […]
21:20
Licee închise în două orașe olandeze din cauza violenței tinerilor și distribuirii unor videoclipuri cu abuzuri # Aktual24
Liceele din două orașe vecine din Țările de Jos au fost închise vineri din cauza unui val de violențe care a implicat două grupuri de tineri. Toate cele cinci licee din Beverwijk și Heemskerk au fost închise în încercarea de a restabili calmul după ce au circulat imagini cu adolescenți atacați și cu videoclipuri generate […]
21:10
Armenia și Turcia, a căror granița comună este închisă de peste 30 de ani, au reluat discuțiile privind normalizarea relațiilor # Aktual24
Reprezentanții Armeniei și Turciei se întâlnesc pe teritoriul armean pentru negocieri cu privire la normalizarea relațiilor. Ministrul armean de externe, Ani Badalian, a anunțat că astăzi reprezentantul special al Turciei, Serdar Kilic, responsabil pentru procesul de normalizare a relațiilor cu Armenia, a sosit în țară prin punctul de control Margara, unde a fost întâmpinat de […]
20:40
Mai sunt ceva mai mult de 2 săptămâni până la alegerile parlamentare din Republica Moldova și încercările Rusiei de a influența aceste alegeri și a deraia parcursul european al țării devin tot mai intense, tot mai dure, tot mai fără perdea. Rusia deja își testează noi arme de influențare a alegerilor, începând cu cele generate […]
20:40
Un apel fals privind un atac armat la Academia Navală s-a soldat cu rănirea unei persoane # Aktual24
Un apel fals privind un atacator armat la Academia Navală a SUA din Maryland a dus la rănirea unei persoane. Persoana rănită a fost transportată cu elicopterul la spital joi și se afla în stare stabilă, a declarat locotenentul Naweed Lemar, purtătorul de cuvânt al bazei care găzduiește academia, într-un comunicat citat de Associated Press. […]
20:30
Un elev de 12 ani din localitatea Băița de Sub Codru, județul Maramureș, a murit, vineri, după ce s-a prăbușit în curtea școlii la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama, angajată a școlii. Copilul s-ar fi plâns toată ziua că nu se simte bine. La ora de sport ar fi jucat fotbal și […]
20:10
Rușii bogați continuă să petreacă nestingheriți vacanțe de lux în Europa. Germania dorește să impună condiții mai restrictive la eliberarea vizelor pentru ruși # Aktual24
Ca parte a unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, guvernul german pledează pentru o eliberare mai restrictivă a permiselor de intrare în spațiul Schengen. Un document de poziție solicită implementarea deplină a orientărilor publicate de Comisia Europeană în 2022. Aceste orientări au fost menite să restricționeze semnificativ eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși în statele […]
19:40
Charlie Kirk, un proeminent activist conservator și susținător al lui Donald Trump tocmai a fost asasinat. Acum câteva luni, o politiciană democrată a fost asasinată și ea. Donald Trump însuși a supraviețuit unei încercări în 2024. Din tabăra democrată, soțul lui Nancy Pelosi a scăpat și el doar rănit. Acum câțiva ani, congresmena democrată Gabrielle […]
18:50
Trump, avertisment adresat Kremlinului: ”Răbdarea mea se epuizează rapid”. Ce are de gând să facă # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că răbdarea sa cu omologul său rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a evocat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi a sectorului petrolier ruseşti, relatează AFP, citată de Agerpres. Preşedintele american a adăugat, în timpul unui interviu în direct la canalul de televiziune Fox News, că preşedintele […]
18:20
Presshub: ÎCCJ rescrie istoria dosarului ICA: Savonea o transformă pe Camelia Bogdan din judecător în acuzat # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a motivat soluția dată într-un dosar care are ca obiect „plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată”. Plângerea a fost făcută de compania GRIVCO a lui Dan Voiculescu și alți trei foști condamnați în 2014 în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA) și o vizează pe fosta […]
18:00
Raport ONU: În Coreea de Nord au loc tot mai multe execuții în cazul celor prinși că se uită la filme și seriale străine # Aktual24
Guvernul nord-coreean aplică din ce în ce mai des pedeapsa cu moartea, inclusiv pentru persoanele surprinse vizionând și distribuind filme și seriale străine, potrivit unui important raport al ONU. Țara, care rămâne în mare parte izolată de lume, supune populația la mai multă muncă forțată, restricționându-i în același timp libertățile, se mai arată în raport. […]
17:40
Delir AUR, un deputat susține că ”pământul din Dobrogea” ajunge pe vapoare spre Spania: ”Pământul românesc este excavat, încărcat în camioane și exportat în Spania” # Aktual24
Deputatul AUR Titus Muncaciu susține că ”pământul românesc” din Dobrogea este furta cu camioanele și apoi transportat cu vapoarele in Spania. După ce progaganda suveranistă a pretins ca apa și nămolul din barajul Vidraru sunt furate de Franța apare acum un nou fake news hazliu. Un deputat AUR pretinde că pământul din Dobrogea este furat […]
17:20
Economia rusă slăbește, iar companiile se plâng de costurile excesiv de mari ale împrumuturilor. Cu toate acestea, banca centrală a Rusiei și-a redus acum doar ușor rata dobânzii cheie. Rata va fi redusă de la 18 la 17%, au anunțat autoritățile monetare de la Moscova. Reducerile ulterioare ale ratelor dobânzii depind de încetinirea inflației. Douăzeci […]
17:20
Dovezi că Rusia a atacat deliberat Polonia. Cartelele SIM găsite în drone arată că atacul a fost pregătit de mai mult timp # Aktual24
Rusia a pregătit de cateva luni atacurile cu drone asupra Poloniei și Lituaniei, arată presa din cele două țări. Dovezile? Cartele SIM poloneze pentru a testa conectivitatea rețelei care au fost găsite în dronele doborâte recent de ucraineni. Forțele ruse pregăteau de luni de zile atacuri asupra Poloniei și Lituaniei, folosind modemuri 4G cu cartele […]
16:30
Rusia amenință Danemarca cu ”măsuri militare”: ”Politică ostilă militaristă a Copenhagăi” # Aktual24
Rusia va lua măsuri cu caracter militar ca răspuns la decizia Danemarcei de a găzdui producţia de combustibil pentru rachetele ucrainene, a avertizat vineri purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, informează EFE, citată de Agerpres. „Partea rusă va continua să apere cu fermitate şi hotărâre interesele sale legitime pentru a atenua […]
16:10
S-a rupt prietenia, SUA au un mesaj tăios pentru Viktor Orban. Administrația Trump insistă ca Ungaria și Slovacia să abandoneze energia rusească # Aktual24
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a cerut cumpărătorilor de combustibili fosili ruși din UE să înceteze campaniile împotriva eforturilor UE de a abandona dependența energetică a Rusiei și, în schimb, să cumpere energie din America. Wright a declarat acest lucru vineri, la un eveniment de la Bruxelles, cuvintele sale fiind citate de Politico. Vorbind […]
16:10
PSD a încasat peste un milion de euro de la familia patronului Nuba, club exclusivist din București. Grindeanu și Vicol, clienți fideli la Nuba – VIDEO # Aktual24
Conform datelor centralizate de Expert Forum (EFOR), PSD a declarat împrumuturi totale de aproximativ 47 de milioane de lei în 2024, iar o parte semnificativă a acestei sume are legături cu mediul de afaceri din jurul cluburilor Nuba – localuri exclusiviste din București și Poiana Brașov, cunoscute pentru petrecerile la care participă frecvent oameni politici […]
15:50
A fost prins asasinul lui Charlie Kirk, anunță președintele Trump: ”Asta se întâmplă când ai niște fotografii bune” # Aktual24
Președintele Donald Trump a anunțat vineri că este „foarte sigur” că suspectul în cazul împușcării lui Charlie Kirk se află în arest. Patru surse familiarizate cu cazul au declarat pentru CNN că o persoană a fost reținută și este interogată în legătură cu împușcarea mortală. „Cineva care era foarte apropiat de el” l-a denunțat pe […]
15:40
Testamentul lui Giorgio Armani, nimic nu ajunge la copiii săi. Ce se va întâmpla cu casa de modă Armani, termene clare # Aktual24
Testamentul regretatului designer Giorgio Armani prevede că acțiunile casei de modă italiene cu același nume vor fi vândute treptat. În testamentul său, Armani a stipulat că un procent inițial de 15% din companie ar trebui vândut în termen de un an și jumătate, conform agenției de știri Ansa. După trei până la cinci ani de […]
15:40
Donald Trump anunță că asasinul activistului MAGA Charlie Kirk a fost prins: „Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că îl avem” # Aktual24
O persoană a fost reținută de autoritățile americane în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk, cunoscut activist conservator și fondator al organizației Turning Point USA. Potrivit unor surse apropiate anchetei și citate de CNN, suspectul se află în prezent în custodia poliției și este interogat, fără ca identitatea sa să fi fost deocamdată făcută publică. […]
15:30
Camelia Bogdan, judecătoarea care l-a condamnat pe mogulul Dan Voiculescu la închisoare, a „tras” din cauza asta. Cea mai recentă dintre problemele sale este concluzia noii șefe alese a Înaltei Curți, Lia Savonea, că aceasta a comis „abuz în serviciu” când l-a condamnat pe șeful din umbră al trustului Intact la 10 ani de închisoare, […]
