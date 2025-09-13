Pep Guardiola nu vrea să plece de la Manchester City, în ciuda rezultatelor slabe din ultimul sezon: "Este al 10-lea meu sezon aici"
DigiFM.ro, 13 septembrie 2025 17:40
Antrenorul Pep Guardiola nu are niciun gând să plece de la Manchester City, mai ales după rezultatele mai puţin bune din sezonul trecut.
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum o oră
17:40
Acum 2 ore
17:20
Guvernul, replică după ce Sorin Grindeanu a spus că PSD nu e de acord cu întreruperea plafonării la alimentele de bază: "Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară" # DigiFM.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat sâmbătă, 13 decembrie, că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.
17:00
Performanță demnă de aplaudat! Zece medalii pentru România la Campionatele Balcanice de Canotaj din Grecia # DigiFM.ro
Sportivii români au obţinut, sâmbătă, zece medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 5 de bronz.
16:50
Un bărbat de 66 de ani a fost atacat de urs în timp ce muncea pe câmp. Are răni la față și e în stare critică # DigiFM.ro
Un bărbat în vârstă de 66 de ani din comuna Hodac a fost atacat de urs în timp ce lucra pe câmp, a informat, sâmbătă, ISU Mureş.
Acum 4 ore
16:20
Donald Trump spune că va impune sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările din NATO vor face la fel: "Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid" # DigiFM.ro
Președintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă, 13 septembrie, pregătit să impună sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările din NATO se vor pune de acord și vor începe să facă același lucru și când toate statele din alianța nord-atlantică vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.
15:50
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi traumatizant pentru un copil de 8 ani" # DigiFM.ro
Prima zi din noul an școlar nu a început deloc bine pentru Mădălina Ghenea și fiica ei, Charlotte. Cele două locuiesc la Milano și, în acea primă zi, au decis să apeleze la un serviciu de taxi pentru a ajunge dimineața la școală. Totul decurgea normal până au ajuns la destinație și Mădălina nu a mai putut recupera ghiozdanul lui Charlotte din portbagajul șoferiței, întrucât aceasta a plecat imediat după ce călătoarele s-au dat jos din mașină, neașteptând să-și ia și bagajul.
15:30
Ministrul Apărării dă asigurări "cu mâna pe inimă" că nu există generali în Armata Română care să fie "fani" ai lui Călin Georgescu: "Sunt fideli României, nu altora" # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a dat asigurări "cu mâna pe inimă" că nu există generali în Armata Română care să fie "fani" ai fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu, susţinând că aceştia sunt fideli României şi structurilor NATO.
Acum 6 ore
14:30
Sorin Grindeanu susține că PSD nu e de acord cu o eventuală renunțare la plafonarea adaosului comercial la alimente de bază: "Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare" # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, sâmbătă, că Partidul Social Democrat nu este de acord cu o eventuală renunţare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie, şi că această decizie nu ar fi fost discutată în coaliţia de guvernare.
14:20
Un profesor de 42 de ani din Craiova, reținut de polițiști după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de 16 ani # DigiFM.ro
Un profesor de 42 de ani din Craiova a fost reţinut, sâmbătă, de poliţişti sub acuzaţia de viol, după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o elevă de 16 ani.
13:40
Își dă Ilie Bolojan demisia dacă nu trece pachetul 2 de reformă de CCR? Ce spune vicepremierul Ionuț Moșteanu # DigiFM.ro
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu a fost întrebat dacă se aşteaptă ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze din fruntea guvernului în cazul în care pachetul 2 de reformă nu va trece de Curtea Constituţională.
13:00
Văduva lui Charlie Kirk, avertisment transmis după ce soțul ei a fost ucis: "Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit în această ţară şi în această lume" # DigiFM.ro
Soţia activistului conservator american Charlie Kirk, Erika, a promis că va continua moştenirea soţului ei şi a lansat un avertisment celor implicaţi în asasinarea sa: "Dacă aţi crezut până acum că misiunea soţului meu era puternică, nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit în această ţară şi în această lume".
Acum 8 ore
12:00
Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?" # DigiFM.ro
Lily Collins a atras toate privirile la un show de modă din cadrul New York Fashion Week, însă nu doar ținuta spectaculoasă a fost în centrul atenției, ci și silueta sa vizibil foarte suplă.
11:50
Constatarea alarmantă a unui medic: "Observăm o tendinţă privind consumul de droguri chiar la vârste de sub zece ani" # DigiFM.ro
Directoarea generală adjunctă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 2, Alexandra Dobre, de profesie medic, constată că pericolul privind consumul de droguri ”este la tot pasul”, iar copiii sunt foarte vulnerabili în faţa acestuia. Ea subliniază că vârsta la care copiii încep să devină victime ale consumului de stupefiante a scăzut, existând cazuri de copii care consumă droguri la vârste de sub 10 ani.
11:40
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro cere populației să meargă la exerciții militare pentru a învăța să tragă cu arma # DigiFM.ro
Devenit duşmanul numărul unu al lui Donald Trump, preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a cerut populaţiei să se prezinte la cazărmi pentru exerciţii militare şi „a învăţa să tragă cu arma”, relatează AFP și News.ro.
11:10
Moody's confirmă ratingul României, dat perspectiva rămâne negativă. Ratingul e susținut de potențialul solid de creștere al economiei și de nivelul ridicat de avuție în comparație cu țările similare # DigiFM.ro
Agenția de evaluare financiară Moody's Ratings a confirmat vineri ratingul pe termen lung atribuit României la Baa3 cu perspectivă negativă, dar atrage atenția asupra riscurilor semnificative cu privire la implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală.
10:40
Fostul fotbalist Edgar Davids, victima unui furt spectaculos comis de fosta iubită. Descoperirea a avut loc în mod neașteptat # DigiFM.ro
Edgar Davids, celebrul fost fotbalist olandez, se află în centrul unui proces surprinzător în Anglia.
Acum 12 ore
09:50
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană vineri seara, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
09:20
Ministrul Mediului l-a demis pe șeful de la Apele Române. Diana Buzoianu: "Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite" # DigiFM.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcție, pe directorul Administrației Naționale 'Apele Române', Sorin Lucaci.
09:20
Monica Tatoiu susține că a fost "scuipată și amenințată în stil mafiot" după ce a sunat la 112. Poliția: "Informaţiile sunt false şi nu reflectă realitatea faptică" # DigiFM.ro
Poliţia Capitalei a precizat, vineri seară, că afirmaţiile făcute de Monica Tatoiu potrivit cărora a fost ”scuipată şi ameninţată” în faţa poliţiştilor după ce a încercat să oprească o nuntă de romi ”nu reflectă realitatea faptică a incidentului”. ”Femeia ar fi intervenit verbal, anterior ajungerii echipajelor de poliţie, solicitând încetarea unui eveniment, întrucât afecta liniştea locatarilor din zonă”, a arătat Poliţia, precizând că au fost date amenzi pentru autoturisme parcate neregulamentar.
09:00
Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk. Acum patru ani era un tânăr sclipitor # DigiFM.ro
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan. Mândră, mamă sa a postat un videoclip pe Facebook în care Tyler, cel mai mare dintre cei trei fii ai săi, citea cu voce tare scrisoarea şcolii care îi oferea bursa. „Este atât de entuziasmat să-şi înceapă drumul şi va fi atât de uimitor pentru el!”, a scris ea într-o altă postare. Patru ani mai târziu, el riscă pedeapsa cu moartea, scrie Reuters.
Ieri
16:50
Donald Trump, reacție surprinzătoare: „Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid!” Ce sancțiuni ar putea impune Rusiei? # DigiFM.ro
Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa faţă de preşedintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a menţionat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens, relatează AFP.
16:40
"Nu pot câştiga în acest an" Balonul de Aur, a declarat, pentru L'Equipe, Kylian Mbappe, fotbalistul francez al lui Real Madrid.
16:30
Olanda îşi condiţionează participarea la Eurovision 2026 de excluderea Israelului. Concursul va avea loc la Viena # DigiFM.ro
Televiziunea publică olandeză AVROTROS a anunţat vineri că nu va participa la Festivalul Eurovision 2026 atât timp cât participarea în concurs a Israelului va fi acceptată, considerând că prezenţa israeliană, având în vedere tragedia umanitară din Fâşia Gaza, este incompatibilă cu valorile de "pace, egalitate şi respect" pe care, conform postului, ar trebui să le reprezinte competiţia, informează EFE.
16:20
Kremlinul a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuţii, relatează AFP.
15:50
Familiile victimelor tragediei de pe râul Natisone cer 3,7 milioane € daune. Tinerii români au așteptat 40 de minute ajutorul care nu a venit # DigiFM.ro
Familiile celor trei tineri români morţi în 31 mai 2024, după ce au fost luaţi de o viitură produsă pe râul Natisone, în regiunea Udine, din nord-estul Italiei, au cerut în instanţă despăgubiri de 3,7 milioane de euro de la Ministerul italian de Interne şi de la Agenţia Regională de Coordonare a Sănătăţii, pentru prejudiciile financiare şi morale create după decesul Biancăi Doroş, Patriziei Cormos şi al lui Cristian Molnar.
15:40
Suspectul în cazul asasinării lui Charles Kirk este în custodia autorităţilor, susține Donald Trump # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri dimineaţă la Fox News că forţele de ordine au în custodie un suspect în cazul împuşcării fatale a activistului conservator Charlie Kirk la o universitate din Utah, relatează presa americană.
13:50
O tânără din Moscova și-a vândut sufletul pentru păpuși Labubu și un bilet la un concert. Biserica a declarat-o păcătoasă: "A ales răul" # DigiFM.ro
O tânără din Moscova, identificată drept Karina, și-a vândut sufletul pentru 100.000 de ruble (1.180 de dolari), cu care a cumpărat o colecție de păpuși Labubu și un bilet la un concert al cântăreței folk ruse Nadejda Kadișeva, a relatat presa rusă, citată de EFE și Agerpres.
13:50
FMI se aşteaptă la o creştere graduală a economiei României şi la reducerea inflaţiei până la finalul lui 2026 # DigiFM.ro
Economia României ar urma să crească gradual, pe fondul necesarei consolidări fiscale, care este esenţială pentru contracararea extinderii deficitelor gemene, în timp ce inflaţia va rămâne temporar la un nivel ridicat, înainte de a scădea sub marja de toleranţă a BNR, până la finalul lui 2026, se arată în concluziile vizitei misiunii Fondului Monetar Internaţional, după consultările cu autorităţile române în baza Articolului IV
13:10
Peste 1,5 milioane de fani s-au înscris pentru cumpărarea de bilete la CM 2026 în primele 24 ore. Când va avea loc a doua perioadă de înregistrări # DigiFM.ro
Federaţia Internaţională de Fotbal a anunţat că peste 1,5 milioane de fani s-au înregistrat în primele 24 de ore pentru tragerea la sorţi a celor care vor putea cumpăra bilete la Cupa Mondială de fotbal de anul viitor.
13:00
ONU este alarmată de situaţia nord-coreenilor: „Niciun alt popor din lume nu este supus unor astfel de restricţii” # DigiFM.ro
Situaţia generală a drepturilor omului s-a deteriorat în Coreea de Nord, avertizează ONU, vineri, într-un raport care relatează despre ultimii 10 ani de „de suferinţe, represiune şi frică în creştere” la care au fost supuşi locuitorii uneia dintre cele mai aspre dictaturi din lume.
12:50
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5%, în trimestrul II, anunță INS. La cât a ajuns numărul pensionarilor # DigiFM.ro
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5% în al doilea trimestru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,918 milioane, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
11:20
Satul din România cu un singur locuitor. "Oamenii au plecat spre un trai mai bun". Viitorul nu e, însă, sumbru pentru zonă # DigiFM.ro
Ascunsă între dealurile împădurite din comuna Șărmășag, Poiana Măgura din județul Sălaj pare mai degrabă un colț de rai decât un sat dispărut de pe hartă. Deși oficial figurează drept părăsit, așezarea mai are astăzi un singur locuitor permanent, dar și un viitor care prinde contur prin turism și prin amintirile celor care nu s-au desprins niciodată de locurile natale.
11:20
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii și vedem ce o mai fi" # DigiFM.ro
Vestea că Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat la patru ani de închisoare nu a surprins-o în totalitate pe fosta lui parteneră. Cristina, care a început o viață nouă la Constanța alături de fiica și de fiul ei, dar și de mama ei, n-a vrut să intre în detalii privind situația lui Alex, dar a dat o scurtă declarație.
11:00
Reacția oficialilor polonezi, după ce Trump a spus că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ar putea fi "o eroare" # DigiFM.ro
Nu poate exista nicio greşeală, după un atac la scară atât de mare asupra Poloniei, a declarat un oficial polonez ca răspuns la sugestia preşedintelui american Donald Trump că incursiunea de miercuri dimineaţă a unor drone rusești ar fi putut fi accidentală, relatează vineri Reuters.
10:50
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea copii # DigiFM.ro
Viitorul casei de modă Giorgio Armani va fi în mâinile fundaţiei care poartă numele designerului decedat la 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Fundaţia Armani va primi 100% din acţiunile casei de modă, conform testamentului designerului. Armani a lăsat două testamente, scrise de mâna sa şi plasate în plicuri sigilate. Primul este datat 15 martie, iar al doilea, 5 aprilie. Ambele au fost deschise în faţa moştenitorilor desemnaţi şi a notarului Elena Terrenghi, potrivit La Stampa.
10:40
Patrick Mouratoglou, despre colaborarea cu Serena Williams: „Ne-am certat de câteva ori pe tema greutăţii ei” # DigiFM.ro
Patrick Mouratoglou a lipsit în mod notabil de la US Open-ul din acest an. De când a devenit cunoscut ca antrenor al lui Marcos Baghdatis, pe care l-a condus până în finala Australian Open în 2006, Mouratoglou s-a remarcat ca un guru al tenisului, profesionişti şi tineri talentaţi ajungând la academia sa de pe Riviera Franceză. Dar parteneriatul său cu Serena Williams, care a câştigat 10 din cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu după ce a început să lucreze cu francezul, l-a ajutat pe Mouratoglou să se impună ca un mare antrenor.
10:40
Donald Trump, la un meci al echipei New York Yankees de 9/11. El a fost primit de public cu aplauze şi huiduieli # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a asistat joi seara la victoria echipei New York Yankees cu 9-3 în faţa formaţiei Detroit Tigers, stârnind reacţii mixte din partea publicului zgomotos, la împlinirea a 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie.
10:30
O femeie din Republica Moldova, prinsă cu șase cuțite la intrarea în Parlamentul României. Urma să participe la un eveniment AUR # DigiFM.ro
O femeie a fost depistată de agenții de securitate, vineri, având asupra sa șase cuțite și încercând să intre în Parlamentul României. Incidentul s-a produs la punctul de control de la intrarea în clădire, unde dispozitivele de securitate au semnalat prezența armelor albe în bagajul acesteia.
09:20
Asasinarea lui Charlie Kirk: FBI a dat publicităţii o nouă înregistrare video cu suspectul și a făcut un apel către populaţie - VIDEO # DigiFM.ro
09:10
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia # DigiFM.ro
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poliniei, pe care preşedintele ţării le-a descris ca o încercare a Rusiei de a testa reacţia Varşoviei şi a NATO, relatează Reuters.
09:10
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promiţând sprijin pentru mii de răniţi în război # DigiFM.ro
Prinţul Harry se află într-o vizită neanunţată anterior la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, declarând că doreşte să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav răniţi în războiul pe care îl Rusia l-a pornit împotriva ţării lor de mai bine de trei ani, relatează The Guardian.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Nicuşor Dan, despre România ca stat eşuat: „Sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează, e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, întrebat dacă astăzi România este un stat eşuat, că sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează şi e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul, un stat care nu are strategiile fundamentale, acestea fiind părţi de eşec, importante.
16:30
Parlamentul European cere UE să adopte măsuri urgente în fața gravei crize umanitare din Fâșia Gaza # DigiFM.ro
Parlamentul European (PE) și-a exprimat joi, într-o rezoluție adoptată cu 305 voturi pentru, 151 împotrivă și 122 de abțineri, profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară 'catastrofală' din Fâșia Gaza și a solicitat UE să adopte măsuri urgente, potrivit unui comunicat de presă difuzat de PE.
16:00
Elev lovit cu pumnii de un coleg de clasă, într-o unitate din Târgu Jiu. Victim a mers la Urgenţe, poliţiştii au deschis dosar penal # DigiFM.ro
Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost lovit cu pumnii, la nivelul capului şi corpului, de către un coleg de clasă. Tatăl băiatului agresat a sesizat Poliţia, iar după incident şi-a dus fiul la Urgenţe. Poliţişti au deschis dosar penal pentru loviri şi alte violenţe.
15:50
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota: „Alegerea acestei poze este nefericită” # DigiFM.ro
Ruben Neves, fostul căpitan al lui Wolves și unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Diogo Jota, starul de la Liverpool care și-a pierdut viața într-un accident rutier produs la sfârșitul lunii iulie, alături de fratele lui, s-a arătat revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat în mod greșit o apropiere romantică între el și văduva fotbalistului.
15:40
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, 11 septembrie, Tribunalul București.
15:30
Daniel Băluță: PSD s-ar retrage din coaliție dacă PNL și USR fac alianță pentru Primăria București # DigiFM.ro
Daniel Băluţă, primarul PSD al sectorului 4 al Capitalei, susţine varianta unui candidat comun al coaliţiei la alegerile pentru Primăria București. Întrebat dacă se gândeşte să candideze la şefia PSD, la congresul din toamnă al partidului, Băluţă a răspuns că el are un singur gând, şi anume acela că se găseşte „în echipa PSD” şi este „preocupat de proiectele de infrastructură” pe care doreşte să le facă în sectorul 4.
15:20
Bulgarii și românii au cea mai mică speranță de viață din UE. Cine stă cel mai bine la acest capitol # DigiFM.ro
România avea în 2024 a doua cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creștere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate joi de Eurostat.
15:10
Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale, până la finalul acestui an. Câți bani vor primi elevii # DigiFM.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare şi mese calde în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an, în două tranşe, a câte 125 lei.
15:00
Caniculă la Tokyo. Cursele pe şosea de la Campionatul Mondial de Atletism, devansate din cauza vremii extreme care a lovit Japonia # DigiFM.ro
Temperaturile record şi umiditatea insuportabilă au determinat organizatorii Campionatelor Mondiale de Atletism să devanseze cu 30 de minute ora de start a probelor de marş şi maraton din acest weekend, la 7:30 a.m. ora locală (22:30 GMT), în încercarea de a evita căldura din Tokyo, relatează Reuters.
