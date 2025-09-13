SuperLiga: UTA Arad – FC Argeş s-a încheiat 3-3. Gazdele au revenit, din nou, de la 0-3
HotNews.ro, 13 septembrie 2025 21:20
Echipa arădeană UTA a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Argeş, în etapa #9 din SuperLigă. Oaspeţii conduceau cu 3-0 după prima jumătate de oră. Meciul de la Arad…
Acum 10 minute
21:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că eliminarea liderilor Hamas care locuiesc în Qatar ar îndepărta principalul obstacol în eliberarea ostaticilor și pentru stoparea războiului din Gaza, informează Reuters. Israel a țintit conducerea Hamas de…
Acum 30 minute
21:20
21:10
VIDEO Ucraina a lovit cu drone o rafinărie rusească la aproape 1.000 de kilometri de granițele sale # HotNews.ro
O rafinărie aparţinând companiei petroliere Bașneft a luat foc în republica rusă Başkiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunţat sâmbătă oficiali citaţi de AFP, Reuters şi DPA, citate de Agerpres.…
Acum o oră
20:50
Zelenski reacționează după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României: Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale / Nu așteptați zeci de Shahed-uri și rachete balistice înainte de a lua în sfârșit decizii # HotNews.ro
Volodimir Zelenski a reacționat sâmbătă, într-o postare online, la informațiile din România privind drona rusească care a încălcat spațiul aerian al țării, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Președintele Ucrainei…
Acum 2 ore
20:30
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru încă un an de război. Cât costă o singură zi de conflict # HotNews.ro
Ucraina va avea nevoie de cel puțin 120 de miliarde de dolari pentru apărare în anul 2026, dacă războiul cu Rusia va continua, a declarat ministrul Apărării Denis Șmihal, informează Reuters. Șmihal a spus că…
20:00
Polonia ridică avioane militare și închide un aeroport, ca măsură „preventivă” în contextul atacurilor rusești cu drone în Ucraina # HotNews.ro
Avioane militare poloneze şi aliate au fost desfăşurate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza unei ameninţări cu atacuri cu drone în Ucraina învecinată, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a…
19:50
Un lider PSD susține că partidul nu a fost de acord cu eliminarea plafonării prețurilor la alimente. „Doamna Dogioiu anunță decizii inexistente” # HotNews.ro
Liderul organizației PSD Arad Mihai Fifor susține că social-democrații nu au fost de acord cu eliminarea plafonării prețurilor la produsele alimentare de bază, neexistând acest subiect la ședințele coaliției. Fifor o contrazice astfel pe Ioana…
Acum 4 ore
19:20
VIDEO Miting de proporții al extremei-drepte la Londra. Peste 100.000 de oameni au cerut respectarea dreptului la liberă exprimare # HotNews.ro
În jur de 110.000 de persoane au participat sâmbătă la Londra la un miting convocat de către militantul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, miting prezentat ca o manifestație pentru apărarea dreptului la liberă exprimare,…
19:10
INTERVIU. O interpretă cu o voce extrem de rară vine la București, la Festivalul Enescu: „Vocea mea este un barometru al modului în care trăiesc. Nu pot funcționa în exces, nu pot trăi sub presiunea stresului sau intelectualizând totul prea mult” # HotNews.ro
Jess Dandy, cea mai importantă contraltistă britanică a generației sale, are o voce rară și profundă, care aduce o abordare autentică și inovatoare în muzica clasică. Pe lângă cariera sa artistică, Jess Dandy dezvoltă proiecte…
19:10
Mesaj RO-Alert în Tulcea: „Risc de cădere a unor obiecte din spaţiul aerian”. Populaţia este îndemnată să se adăpostească # HotNews.ro
Autorităţile au emis sâmbătă după-amiază un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populația locală este informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnată să se adăpostească…
19:00
Avioane de război rusești, echipate cu rachete hipersonice Kinjal, au survolat Marea Barents în timpul manevrelor militare Zapad # HotNews.ro
Avioane de luptă rusești MiG-31, echipate cu rachete balistice hipersonice Kinjal, au efectuat un zbor de patru ore deasupra apelor neutre ale Mării Barents, în cadrul exercițiilor militare „Zapad 2025”, a relatat sâmbătă agenția de…
18:50
Profesori, pompieri, militari şi jurnaliști – concediați în SUA după ce au comentat pe reţelele sociale despre împuşcarea lui Charlie Kirk # HotNews.ro
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe numeroase persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane luând măsuri restrictive faţă de comentariile critice,…
18:30
Toamna vine cu temperaturi obișnuite pentru perioada din calendar. Prognoza pe 4 săptămâni # HotNews.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit ANM, în a doua jumătate a lunii septembrie și în prima parte a lunii octombrie, temperaturile medii și cantitățile de precipitații vor fi,…
18:20
Daniel David vrea să demisioneze dacă moțiunea simplă a opoziției trece. „Nu mai am de ce să fiu ministru” # HotNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă, la Digi24, că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR, va fi adoptată de Parlament. Daniel David a…
18:10
În foarte multe joburi, inflația a anulat creșterile salariilor din primele 7 luni. Cum arată salariile pe tranșe de venit # HotNews.ro
În luna iulie 2025, salariul mediu net a fost 5.517 lei, în scădere cu 22 de lei (-0,4%) față de luna iunie, arată cele mai recente date transmise de Institutul Național de Statistică. Față de…
18:10
Wizz Air, obligată să restituie sume calculate greșit sau neplătite pentru concediile personalului de zbor din România # HotNews.ro
Sucursalele din Ungaria și Malta ale Wizz Air au fost obligate în instanță să ramburseze sumele datorate piloților și însoțitorilor de bord din România pentru concedii de odihnă plătite parțial și concediile fără plată forțate…
17:40
FCSB se cofruntă cu probleme de lot: Trei fotbalişti importanţi nu vor putea juca în meciul cu Csikzsereda # HotNews.ro
După startul ratat de campionat, FCSB poate urca în clasament. Roş-albaştrii au un meci facil la prima vedere, în deplasare, cu Csikszereda, una dintre cele două echipe din Superliga care nu a câştigat niciun meci…
17:40
Rușii au atacat prin subteran un oraș-cheie de pe frontul din Ucraina. Reacția trupelor Kievului # HotNews.ro
Trupele rusești s-au infiltrat în orașul Kupiansk, din regiunea Harkov, folosindu-se de o conductă de gaze care avea un capăt într-un sat aflat sub controlul Moscovei, informează site-ul de monitorizare Deep State, citat de The…
Acum 6 ore
17:00
SUA au reluat dialogul cu talibanii. Care a fost scopul vizitei unui oficial american la Kabul # HotNews.ro
Emisarul american Adam Boehler a indicat sâmbătă, în timpul unei rare vizite a unui oficial american la Kabul, că Statele Unite vor efectua un schimb de prizonieri cu guvernul taliban, relatează AFP, preluată de Agerpres.…
16:50
Ministrul Educaţiei, precizări despre modificarea normei didactice: Salariul nu scade, iar timpul de lucru rămâne acelaşi, 40 de ore pe săptămână # HotNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că suma plătită pentru plata cu ora era de 2,7 miliarde de lei pe an înainte de luarea măsurilor fiscal-bugetare şi a explicat că în urma modificării normei didactice…
16:30
„Vocea României” începe și sezonul 2025 ca lider incontestabil de audiență. Câți români au urmărit aseară emisiunea # HotNews.ro
Start direct pe primul loc pentru Vocea României în sezonul cu numărul 13. Emisiunea de pe Pro TV a fost de departe cea mai urmărită în seara de vineri, 12 septembrie, scrie Pagina de media.…
16:30
Atac al unui urs în județul Mureș. Victima a reușit să scape singură de animalul agresiv # HotNews.ro
Un bărbat de 65 de ani a fost atacat de urs sâmbătă, în apropierea localităţi Dubiştea de Pădure, din judeţul Mureş. Deşi rănit, bărbatul a reuşit ajungă în localitate pentru a alerta autorităţile, informează News.ro.…
16:10
Ministrul Apărării nu crede că există printre generali „fani” ai lui Călin Georgescu. „Sunt oameni fideli României” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a dat asigurări „cu mâna pe inimă” că nu există generali în Armata Română care să fie „fani” ai fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu, susţinând că aceştia sunt fideli României…
16:00
În Venezuela, Maduro cheamă populaţia să se prezinte la cazărmi „pentru a învăţa să tragă cu arma” # HotNews.ro
Devenit duşmanul numărul unu al lui Donald Trump, preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a cerut populaţiei să se prezinte sâmbătă la cazărmi pentru exerciţii militare şi „a învăţa să tragă cu arma”, relatează France Presse. Această…
15:40
Florin Chivulete, fost arbitru FIFA, a explicat la Digi Sport fazele pentru care Rapid a solicitat penalty în meciul cu U Cluj, încheiat cu scor alb, 0-0. Concret, giuleștenii au cerut lovitură de pedeapsă în…
15:40
Șofer băut la volan, goană nebună în timp ce fugea de poliție, în București. Momentul când e imobilizat – VIDEO # HotNews.ro
Un șofer de 21 de ani aflat sub influența alcoolului a fost reținut după ce a fost prins, noaptea trecută, în timp ce conducea haotic pe o arteră intens circulată din Capitală. Tânărul a fost…
Acum 8 ore
15:30
Putin vrea să-i încurajeze pe moldoveni să se mute în Rusia. Programul de relocare pentru străini a fost simplificat # HotNews.ro
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care prevede modificări la programul de relocare în Federaţia Rusă, în virtutea căruia cetăţenii Republicii Moldova, Ucrainei, Belarusului şi Kazahstanului se pot muta în Federaţia Rusă fără…
15:10
Bijuteria din Cartierul Armenesc care zace în paragină. E casa fondatorului fabricii Adesgo, emblema eleganței feminine în Bucureștiul interbelic # HotNews.ro
Pe strada Pasului, colț cu Strada Armenească, o vilă cu parter înalt, marchiză a la francaise și ancadramente înfrumusețate cu mascheroni își poartă trecutul nobil în tăcere. Are o intrare monumentală, cu scări de piatră,…
14:40
Trump spune că a trimis o scrisoare țărilor NATO: „Sunt gata să acționez când sunteți și voi” / Două condiții ca să lovească cu adevărat economia Rusiei # HotNews.ro
Donald Trump a spus sâmbătă că a trimis o scrisoare tuturor țărilor NATO în care le spune că este gata să impună sancțiuni dure Rusiei dacă toate țările Alianței vor face același lucru și nu…
14:20
La câteva zile după ce Donald Trump a semnat un decret prezidențial prin care Departamentul Apărării a fost redenumit Departamentul de Război, administrația sa a efectuat o schimbare similară de denumire în cadrul Casei Albe,…
14:10
Grindeanu anunță că PSD se opune eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. „Voi cere urgent clarificări” # HotNews.ro
PSD nu este de acord cu o eventuală renunţare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, de la 1 octombrie, a anunțat sâmbătă Sorin Grindeanu. Preşedintele interimar al PSD spune că această decizie…
13:50
Nouă razie contra opoziției turce: Un primar și zeci de angajați ai unui district din Istanbul, ridicați de poliție # HotNews.ro
Un procuror turc a dispus arestarea a 48 de persoane, printre care și primarul districtului Bayrampasa din Istanbul, condus de opoziție, în cadrul unei anchete privind corupția, potrivit presei locale și mai multor autorități citate…
13:40
Moşteanu, despre dronele doborâte în Polonia: „A fost o provocare, o testare” / Ce spune despre cazurile cu drone în nordul Dobrogei # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, spune că atacul cu drone din Polonia a fost „o provocare” din partea Rusiei, iar răspunsul aliaţilor şi al polonezilor a fost unul ferm. Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, sâmbătă, la…
Acum 12 ore
13:30
Cristian Tudor Popescu: „Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?” # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu se întreabă, într-un mesaj publicat pe pagina sa personală de Facebook, dacă o posibilă condamnare la moarte a ucigașului lui Charlie Kirk ar trebui să fie publică. „Fiica domnului Kirk ar…
13:30
VIDEO Conflict sângeros pe un bulevard din Craiova: Un bărbat a murit, patru au fost răniți # HotNews.ro
Un bărbat a murit şi patru persoane au fost rănite şi au ajuns la spital în urma unui conflict care a avut loc, sâmbătă, pe un bulevard din Craiova, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie…
13:00
Ministrul Apărării: România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutor militar / Ce nu ar trebui să spunem „în gura mare”, potrivit lui Moșteanu # HotNews.ro
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, decise împreună cu armata din țara vecină funcție atât de nevoile acesteia cât și de ce era disponibil, a spus ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, adăugând…
13:00
Granturi IMM de câte 300.000-5 milioane EUR în județul Mureș și în Valea Jiului, prin Programul Tranziție Justă (PTJ) # HotNews.ro
Antreprenorii IMM din județul Mureș și din localitățile hunedorene acoperite de Investiția Teritorială Integrată (ITI) Valea Jiului și se vor putea înscrie, de la 1 noiembrie 2025, la o finanțare relansată în cadrul Programului de…
12:50
Șeful Pentagonului vrea sancționarea militarilor SUA care au „batjocorit” moartea lui Charlie Kirk # HotNews.ro
Departamentul Apărării din SUA a anunțat vineri că îi va sancționa pe membrii forțelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe rețelele de socializare despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk, informează EFE, citată…
12:30
Trump refuză să mergă pe calea tradițională a președinților americani după uciderea lui Charlie Kirk: „Nu-mi pasă deloc” # HotNews.ro
Donald Trump a refuzat să facă apel la unitate în SUA ca modalitate de a remedia diviziunile din ţară în urma asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk, preferând să considere radicalii „vicioşi şi oribili” din…
12:10
Profesor din Craiova, reținut pentru viol. E acuzat că a întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani # HotNews.ro
Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru infracțiunea de viol asupra unui minor, fiind acuzat că a întreţinut relaţii sexuale cu o fată de…
11:30
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că țara sa va prezenta o politică de dezvoltare combinată a armamentului nuclear și a puterii militare convenționale în cadrul unei reuniuni importante a partidului de guvernământ, a…
11:30
Ministra Mediului anunță că a fost numit un director interimar la Apele Române. Cine este Florin Ghiță # HotNews.ro
Administrația Națională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are „un mandat foarte clar de reorganizare” și anume Florin Ghiță, a anunțat, sâmbătă dimineața, ministra Mediului, Diana Buzoianu. Anunțul vine…
11:10
Record în Japonia: Aici trăiesc aproape 100.000 de oameni cu vârsta de peste 100 de ani # HotNews.ro
Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a atins un nivel record de aproape 100.000, a anunțat guvernul japonez, citat de BBC. Este pentru al 55-lea an consecutiv când…
10:50
„Trei cazuri deosebite”: Ucraineni care primiseră protecția statului român, arestați după ce s-au apucat să ajute alți conaționali # HotNews.ro
Din momentul începerii războiului în Ucraina, peste 26.000 de cetăţeni au trecut ilegal graniţa în România, majoritatea prin zona montană a Maramureşului, dar au fost şi cazuri de ucraineni care s-au întors acasă ca apoi…
10:50
O investigație de presă dezvăluie câți soldați ruși au murit în Ucraina până acum. Kievul avansează alte cifre # HotNews.ro
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruşi ucişi în Ucraina, relatează The Kyiv Independent. Ultimul raport acoperă perioada 24 februarie 2022 – 11…
10:20
Noi alerte de la ANM: Cod galben de vânt puternic până duminică seara / Zonele unde rafalele ating 100 km/h # HotNews.ro
Meteorologii au emis două alerte cod galben de intensificări ale vântului, valabile în mai multe județe până duminică seară, la ora 20.00. Primul cod galben de vânt este valabil în intervalul 13 septembrie, ora 20…
10:20
Convoi militar, prins într-o ambuscadă în Pakistan de talibani: Cel puțin 12 soldați au fost uciși, atacatorii au fugit cu armamentul # HotNews.ro
Cel puțin doisprezece soldați au fost uciși sâmbătă într-o ambuscadă organizată de talibanii pakistanezi, aflați în plină revenire în nord-vestul țării, la granița cu Afganistanul, unde violențele au luat amploare, transmite AFP. „În jurul orei…
10:00
Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, tânărul acuzat că l-a asasinat pe Charlie Kirk. „Vine dintr-o familie foarte iubitoare” # HotNews.ro
Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk, locuia în orașelul Washington din statul Utah, aflat la aproximativ 410 km de locul crimei. Arestarea sa a lăsat întreaga comunitate în șoc, potrivit The…
10:00
VIDEO O dronă misterioasă a fost găsită pe o plajă din Bulgaria / Armata a dus-o la o bază navală # HotNews.ro
O dronă a fost descoperită vineri pe plaja de nord din orașul Burgas, scrie presa bulgară. Poliția a intervenit după ce mai mulți oameni au raportat vehiculul aerian fără pilot, potrivit Novinite. Obiectul, de aproape…
09:20
Trafic restricţionat pe mai multe bulevarde și străzi din București în acest weekend. Ce rute ocolitoare sunt # HotNews.ro
Traficul rutier va fi restricţionat, sâmbătă şi duminică, pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente sportive, culturale şi adunări publice, a anunțat Brigada Rutieră a Capitalei. Sâmbătă are loc…
