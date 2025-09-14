Rubio, vizită în Israel, pe fondul creșterii tensiunilor

Cotidianul de Hunedoara, 14 septembrie 2025 08:00

Secretarul de stat american Marco Rubio face o vizită în Israel duminică pentru a-l asigura de sprijinul SUA înainte de recunoașterea viitoare a unui [...]

• • •

Acum 5 minute
08:20
Câciu, reacție furioasă: Dna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Cotidianul de Hunedoara
În Coaliție nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, a precizat deputatul PSD Adrian Câciu, care consideră că [...]
Acum 30 minute
08:00
Rubio, vizită în Israel, pe fondul creșterii tensiunilor Cotidianul de Hunedoara
Secretarul de stat american Marco Rubio face o vizită în Israel duminică pentru a-l asigura de sprijinul SUA înainte de recunoașterea viitoare a unui [...]
Acum 2 ore
07:20
Imposibila reformă Cotidianul de Hunedoara
Nu am numărat de câte ori și cu ce ocazii Președintele României, domnul Nicușor Daniel Dan, a pronunțat cuvantul „reformă": reforma administrativă [...]
Acum 12 ore
21:30
Oficial. Guvernul vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a transmis că decizia eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază [...]
20:50
Polonezii se pregătesc pentru ce-i mai rău din partea Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare, în timp ce armata poloneză încearcă să-și completeze rândurile cu [...]
20:30
George Simion, prezent la Londra la cel mai mare festival dedicat libertății de exprimare Cotidianul de Hunedoara
Liderul AUR, George Simion, a fost prezent alături de sute de români din Marea Britanie, la Londra [...]
19:40
Ro-Alert. Dronă rusească în spațiul aerian al României Cotidianul de Hunedoara
MApN a anunțat că două aeronave de luptă F 16 din Baza 86 Aeriana Fetesti au decolat pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina. [...]
Acum 24 ore
19:20
Daniel David ia în calcul demisia Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat sâmbătă că își va da demisia din funcție în cazul în care moțiunea simplă pe educație [...]
18:50
Riscăm retrogradarea din Liga B a Ligii Națiunilor! Cotidianul de Hunedoara
Au fost stabilite de UEFA urnele valorice ale fiecărei ligi din viitoarea ediție a Ligii Națiunillor, competiție în care naționala României a revenit [...]
18:20
Văduva lui Charlie Kirk: „Nu aveți idee despre focul pe care l-ați aprins” Cotidianul de Hunedoara
Soția comentatorului conservator american Charlie Kirk, Erika, a promis vineri că va continua moștenirea soțului ei și a lansat un avertisment [...]
17:30
La 13 septembrie 1913, Vlaicu a murit, voind să treacă peste Carpați Cotidianul de Hunedoara
Cum nu am fost contemporan cu Vlaicu, Aurel Vlaicu, nu pot a ști cum ar fi descris el zborul și au trecut o sută zece de ani de la MARELE ZBOR [...]
16:20
Bătaie cu bâte și topoare în plină stradă. Un mort și 4 răniți (video) Cotidianul de Hunedoara
O persoană a decedat, iar alte patru au fost rănite în urma unui scandal cu bâte între mai multe persoane, care a avut loc sâmbătă dimineața pe bulevardul [...]
15:50
Polonezii se pregătesc pentru cei mai rău din partea Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare, în timp ce armata poloneză încearcă să-și completeze rândurile cu [...] The post Polonezii se pregătesc pentru cei mai rău din partea Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Scrisoarea lui Trump pentru toate națiunile din NATO și din lume Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci [...]
14:50
Moşteanu, despre ajutoarele trimise Ucrainei: Sunt clasificate Cotidianul de Hunedoara
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, acestea fiind stabilite împreună cu armata din ţara vecină [...]
14:20
Militari americani pedepsiți pentru postări negative despre Charlie Kirk Cotidianul de Hunedoara
Departamentul Apărării din SUA a anunțat vineri că îi va sancționa pe membrii forțelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe [...]
13:50
Alimentele de bază încing spiritele la masa Coaliției Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, sâmbătă, că Partidul Social Democrat nu este de acord [...]
13:10
Ștefan Oprea (AUR): Guvernul își bate joc de bolnavii cronici Cotidianul de Hunedoara
România are cea mai mare rată de decese din cauze tratabile din întreaga Uniune Europeană. În acest context dramatic, CNAS a anunțat că vrea să [...]
12:00
Ca Bulă, în războiul hibrid Cotidianul de Hunedoara
De ce scad veniturile oamenilor și le merge din ce în ce mai prost? [...]
11:20
Ministra Mediului a numit un interimar la Apele Române Cotidianul de Hunedoara
Administrația Națională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparență și reorganizare [...]
10:10
Moody’s confirmă ratingurile Baa3 ale României și menține perspectiva negativă Cotidianul de Hunedoara
Decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de ambițiosul program de consolidare fiscală al guvernului. [...]
09:30
Incendiu la Penitenciarul Găeşti. Deținuți evacuați Cotidianul de Hunedoara
Incendiul se manifesta într-o cameră, pe tubulatura de ventilaţie, unde ardeau materiale textile şi hârtii, ceea ce a condus la inundarea cu fum a clădirii [...]
09:10
Sămânță de scandal între UE și SUA Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul European face presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la finele lunii iulie de UE și SUA, ceea ce riscă să creeze noi tensiuni [...]
Ieri
08:20
ONU deschide calea recunoașterii unui stat palestinian Cotidianul de Hunedoara
Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri cu o largă majoritate 'declarația de la New York', care vizează reînvierea soluției [...]
08:20
România a transmis PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile române așteaptă aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN [...]
07:50
Asasinarea lui Charlie Kirk. Suspectul a fost arestat Cotidianul de Hunedoara
Robinson se confruntă cu acuzațiile de omor calificat, obstrucționarea justiției și deținere ilegală de arme, iar omorul calificat ar putea fi considerat [...]
07:30
Marile puteri europene cer încetarea operațiunilor în Gaza Cotidianul de Hunedoara
Berlinul, Parisul și Londra au cerut 'o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene în orașul Gaza', după ce armata israeliană și-a anunțat [...]
06:30
Eugen Rădulescu (BNR): Suntem foarte aproape de marginea prăpastiei Cotidianul de Hunedoara
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a declarat că situația economică a României rămâne tensionată, în contextul în care [...]
06:30
Andrei Marga: Despre competitivitatea Chinei Cotidianul de Hunedoara
Discutarea Chinei nu este ușoară datorită multidimensionalității subiectului. [...]
12 septembrie 2025
21:40
Directorul de la „Apele Române”, zburat din funcție Cotidianul de Hunedoara
Decizia este motivată de pierderea banilor din PNRR pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor. [...]
21:30
Copil mort în curtea școlii Cotidianul de Hunedoara
Un elev în vârstă de 13 ani de la şcoala din localitatea Băiţa de Sub Codru a leşinat în curtea unităţii de învăţământ, [...]
20:50
(Fotoreportaj) Acolo unde curge nectarul Cotidianul de Hunedoara
Asociația Crescătorilor de Albine din România organizează ediția de toamnă a Târgului unde vizitatorii pot savura și cumpăra ″minunatele produse ale stupului: miere, polen, propolis, lăptișor de matcă... [...]
20:30
Limba română, materie obligatorie în Franța Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Creteil, a demarat un program pilot [...]
20:00
Zvonuri despre concedieri la Ambulanță. Ce spune DSU Cotidianul de Hunedoara
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă precizează că, în conformitate cu Programul de Guvernare, se propune [...]
19:20
NATO lansează operațiunea Santinela de Est Cotidianul de Hunedoara
Noua misiune 'va întări și mai mult postura Alianței de-a lungul flancului nostru estic', a declarat Rutte, [...]
19:10
Coldea, nașul mare Cotidianul de Hunedoara
Potrivit televiziunii, petrecerea privată este organizată de finul lui Coldea Bogdan... [...]
19:00
Crește presiunea pe umerii lui Chivu Cotidianul de Hunedoara
Inter Milano așteaptă în continuare revoluția adusă de Cristian Chivu, denumită Chivu-lution de AFP, remarcând că debutul antrenorului român la [...]
18:40
Charlie Ottley a cerut cetăţenia română, dar ”dosarul încă se plimbă” Cotidianul de Hunedoara
Este vorba despre jurnalistul britanic stabilit în România care a realizat mai multe documentare în care promovează această ţară [...]
18:10
Polițist filmat când lovește cu piciorul un tânăr încătușat (video) Cotidianul de Hunedoara
Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov a declanșat o anchetă internă după ce în mediul online a apărut un videoclip în care [...]
17:30
ArcelorMittal semnează ”certificatul de deces” al siderurgiei în Hunedoara Cotidianul de Hunedoara
Activitatea siderurgică de la Hunedoara se încheie, după 140 de ani de când se construiau primele furnale. [...]
17:00
OMV taie masiv cheltuielile și face disponibilizări Cotidianul de Hunedoara
OMV a confirmat planul prin care va reduce cheltuielile cu 400 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2027, inclusiv prin disponibilizări [...]
16:40
El este presupusul asasin al lui Charlie Kirk (foto) Cotidianul de Hunedoara
Suspectul în uciderea lui Charlie Kirk i-a mărturisit tatălui său că el a fost cel care a atacat... [...]
16:30
Femeia cu cuțitele la Parlament: ”Polițiștii doar m-au interogat” Cotidianul de Hunedoara
Aceasta a fost audiată mai multe ore la Secția 17 Poliție, iar la ieșire le-a spus jurnaliștilor, într-o română aproximativă (...) [...]
16:10
Victimele lui Baiaram îl vor pe călăul lor  Cotidianul de Hunedoara
Echipa care a trimis emisari în Bănie, oferind însă doar 4 milioane euro, este nimeni alta decât victima oltenilor [...]
15:40
„Stop numirilor pe pile și prietenii în Ministerul de Externe!” Cotidianul de Hunedoara
Conform sursei citate, proiectul obligă MAE să facă publice toate posturile vacante ce (...) [...]
15:30
“Fondul Moldova” – investiții românești în locul ajutoarelor financiare Cotidianul de Hunedoara
Alianța pentru Unirea Românilor a lansat propunerea legislativă privind înființarea "Fondului Moldova" în cadrul unei [...]
15:20
Cerința ciudată din testamentul lui Armani Cotidianul de Hunedoara
Designerul, cunoscut în industrie drept „Regele Giorgio", a murit pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani și nu a avut copii. [...]
15:20
Asasinarea lui Kirk. Trump: Suspectul prins Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump a dezvăluit că persoana care l-ar fi asasinat pe Charlie Kirk este în arest. [...]
15:10
Kremlin: pauză în negocierile ruso-ucrainene Cotidianul de Hunedoara
Interacțiunea dintre grupurile de negociere ale Rusiei și Ucrainei a fost suspendată. Informația vine chiar de la [...]
15:10
Un nou caz nebun în România. A legat-o cu bandă adezivă Cotidianul de Hunedoara
"În perioada 05.09.2025 – 10.09.2025, inculpatul, în vârstă de 21 ani, prin... [...]
