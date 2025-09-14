Media: Google a fost dat în judecată pentru folosirea articolelor de presă la rezumatul AI din căutări
Profit.ro, 14 septembrie 2025 09:20
Deținătorul publicațiilor Rolling Stone, Billboard și Variety a dat în judecată Google vineri, acuzând gigantul tehnologic că folosește fără consimțământ articolele sale în rezumatele generate de inteligența artificială și că îi reduce astfel traficul online, scrie Reuters.
• • •
Acum 5 minute
09:50
Blocarea accesului la rețelele sociale și protestele care au urmat în Kathmandu, arată de ce noua aplicație Bitchat, a lui Jack Dorsey, este o idee bună.
Acum 30 minute
09:30
Oficiali ucraineni și o echipă a U.S. International Development Finance Corporation vor efectua vizite pe teren pentru a identifica proiecte de investiții în cadrul acordului pentru minerale semnat între Kiev și Washington, a anunțat sâmbătă ministrul ucrainean al Economiei, Oleksi Sobolev, citat de Reuters.
Acum o oră
09:20
Media: Google a fost dat în judecată pentru folosirea articolelor de presă la rezumatul AI din căutări # Profit.ro
09:10
Vinul zilei: un vin alb elegant cu arome de fructe exotice, caise coapte, migdale și șofran. Savuros alături de fructe de mare, pește sau carne albă. Un vin remarcabil, cotat cu 98 de puncte James Suckling și 94 de puncte Robert Parker # Profit.ro
Pieropan La Rocca 2023, un vin alb italian de excepție, a fost cotat cu 98 de puncte James Suckling și 94 de puncte Robert Parker.
09:00
Apare și în România ”resortul turistic”. Condițiile necesare pentru o astfel de calificare turistică # Profit.ro
Resortul umează să fie definit în legislația românească prin amprenta teritorială substanțială, de 10.000 metri pătrați, un mix funcțional, reprezentat de cazare, alimentație și agrement, SPA și spații verzi, fiind clasificabil doar la 4 și 5 stele, conform unui proiect legislativ al actualei puteri.
Acum 2 ore
08:40
În China, precomenzile la iPhone 17 nu au inclus toate modelele, însă primele semne sunt deja încurajatoare pentru Apple.
Acum 8 ore
02:10
Acum 12 ore
23:40
Polonezii se înscriu cu miile ca voluntari la instrucție militară, pe fondul temerilor unui atac din partea Rusiei. România pregătește și ea un program # Profit.ro
Mii de polonezi se înscriu la cursuri voluntare de pregătire militară, în timp ce armata caută să-și completeze rândurile cu personal profesionist și voluntar, pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de agresiunea militară a Rusiei, scrie azi publicația Straitstimes, preluată și de Reuters.
23:40
Putin: Rusia poartă „un război just și drept. Trebuie întărirea unei viziuni suverane asupra lumii și promovarea tradițiilor și valorilor noastre" # Profit.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a mulțumit locuitorilor Moscovei pentru contribuția lor la ceea ce a numit „războiul comun, just și drept”. El a subliniat disponibilitatea acestora de a lupta și de a munci în numele patriei, scrie azi publicația rusă de business Kommersant.
Acum 24 ore
20:10
20:00
UPDATE Dogioiu răspunde PSD: Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. # Profit.ro
Decizia neprelungirii plafonarii adaosului comercial la alimentele de baza a fost luata de coalitia de guvernare, a spus pentru Profit.ro purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, în reacție la declarația de dimineață a liderului interimar PSD, Sorin Grindeanu, care a anunțat că PSD nu e de acord cu desființarea plafonului comercial. Mai pe seară, deputatul PSD, Mihai Fifor, spune că nu s-a discutat.
19:40
UPDATE Tulcea: RO-Alert pentru zona de nord a județului. Două avioane F16 au decolat după ce Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național. # Profit.ro
Autoritățile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și îndemnați să adopte măsuri de protecție, scrie News.ro.
18:50
Tulcea: RO-Alert pentru zona de nord a județului. Există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian # Profit.ro
Autoritățile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și îndemnați să adopte măsuri de protecție, scrie News.ro.
18:40
VIDEO Londra: 110.000 de persoane la un marș masiv anti-imigrație. Omagiu adus activistului conservator american Charlie Kirk # Profit.ro
Circa 100.000 de manifestanți, potrivit poliției, au defilat sâmbătă prin centrul Londrei la un miting organizat de activistul de extremă dreapta Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut sub numele de Tommy Robinson. Marșul „Unite the Kingdom” a fost confruntat de o contra-manifestație „Stand Up to Racism”, la care au participat aproximativ 5.000 de persoane, scrie France 24.
18:30
18:20
Republica Electorală Moldova: Oligarhii revin la cuib; Putin îi așteaptă pe moldoveni; Italia, teatru al războiului hibrid rus împotriva Chișinăului # Profit.ro
Cele mai importante știri din 12-13 septembrie din Republica Moldova.
18:10
Ministrul Educației: Am făcut ce trebuie pentru țară. N-a intrat în categoria "junk" pentru că și Educația a avut un rol # Profit.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat sâmbătă că țara n-a intrat în categoria junk pentru că și Educația a avut un rol. Spune că a aplicat măsuri asumate într-un program de guvernare, pe care nu știe dacă le-ar fi aplicat în caz contrar, scrie într-o declarație publicată de Agerpres.
17:30
Putin: Rusia poartă „un război just și drept. Trebuie întărirea unei viziuni suverane asupra lumii și promovarea tradițiilor și valorilor noastre" # Profit.ro
16:50
Dogioiu răspunde PSD: Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. # Profit.ro
Decizia neprelungirii plafonarii adaosului comercial la alimentele de baza a fost luata de coalitia de guvernare, a spus pentru Profit.ro purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, în reacție la declarația de dimineață a liderului interimar PSD, Sorin Grindeanu, care a anunțat că PSD nu e de acord cu desființarea plafonului comercial.
16:00
Polonezii se înscriu cu miile ca voluntari la instrucție militară, pe fondul temerilor unui atac din partea Rusiei. România pregătește și ea un program # Profit.ro
15:30
Laureat Nobel de la Google: Cea mai importantă abilitate pentru noua generație va fi să învețe cum să învețe în era AI # Profit.ro
Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind și laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2024, a declarat vineri că cea mai importantă abilitate a noii generații va fi „să învețe cum să învețe”, pentru a ține pasul cu schimbările pe care Inteligența Artificială le aduce în educație și pe piața muncii.
15:00
Wizz Air, obligată să restituie sume calculate greșit sau neplătite pentru concediile personalului de zbor din România # Profit.ro
Sucursalele din Ungaria și Malta ale Wizz Air au fost obligate în instanță să ramburseze sumele datorate piloților și însoțitorilor de bord din România pentru concedii de odihnă plătite parțial și concediile fără plată forțate din pandemie.
14:30
Sute de tineri au fost arestați în Italia într-o campanie a poliției împotriva "primului nivel" de criminalitate. De la trafic de droguri, la instigare la ură pe rețelele sociale # Profit.ro
Aproape 400 de tineri au fost arestați și alți 1.100 au fost denunțați în Italia într-o amplă operațiune împotriva "primului nivel" de criminalitate, acuzați de diverse infracțiuni precum trafic de droguri, deținere de arme sau infracțiuni motivate de ură pe rețelele de socializare, informează sâmbătă EFE.
14:00
Ministrul Apărării: Un soldat care intră acum în armata română câștigă 1.000 de euro net # Profit.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat azi că soldații care intră acum în sistem ajung la un câștig de aproape 1.000 de euro net cu norma de hrană.
13:10
13:00
Enciclopedia Britannica dă în judecată Perplexity pentru folosirea neautorizată a conținutului # Profit.ro
Enciclopedia Britannica și Merriam-Webster au intentat un proces împotriva companiei Perplexity AI, acuzând-o că le folosește ilegal materialele în ”motorul său de răspunsuri”, bazat pe inteligență artificială, care oferă rezumate ale informațiilor găsite online, transmite Reuters.
13:00
VIDEO Ministrul Apărării: Degeaba ținem noi un glonț la noi în depozit, dacă Ucraina nu-l are pe prima linie a frontului. Trupe nu trimitem # Profit.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat azi de ce este important ajutorul militar pe care România îl acordă Ucrainei. Între altele, a subliniat că România nu trimite trupe în războiul din țara vecină, scrie News.ro.
12:50
Moșteanu despre vârsta de pensionare pentru militari: până în 2030, la 60 de ani. Apoi, gradual, până la 65 de ani # Profit.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că în ultima perioadă discuția privnd creșterea vârstei de pensionare la militari se tot rostogolește în spațiul public și a explicat că legea privind pensionarea militară a fost trecută în 2023, fiind jalon în PNRR. El a adăugat că există niște deduceri pentru anumite tipuri de serviciu pe care anumiți militari îl fac și astfel ar putea ieși mai devreme la pensie. Moșteanu a precizat că discuția este mai degrabă la aceste deduceri și nu la vârsta de pensionare, scrie News.ro.
12:40
Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a propus o amendă de 3,1 milioane de dolari împotriva Boeing, acuzând compania de încălcări grave și repetate ale regulilor de siguranță, inclusiv acțiuni legate de incidentul din ianuarie 2024, când un avion Alaska Airlines 737 MAX 9 a suferit o avarie majoră în zbor, transmite Reuters.
12:10
Miniștrii de finanțe ai statelor G7 au discutat vineri, într-o convorbire telefonică, despre noi sancțiuni împotriva Rusiei și posibile tarife vamale pentru țările considerate că „sprijină” războiul din Ucraina, după ce Statele Unite au cerut aliaților să introducă taxe asupra cumpărătorilor de petrol rusesc, scrie Reuters.
12:00
Ministrul Finanțelor: Decizia Moody’s este o confirmare că Guvernul României a luat măsurile corecte # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, declară, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul suveran al României la ”Baa3” și perspectiva negativă, că decizia este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a țării și ”ne dă încredere că putem depăși această perioadă dificilă”. Acesta precizează că autoritățile rămân ferm angajate să asigure stabilitatea finanțelor publice și reducerea graduală a deficitului, scrie News.ro.
12:00
Suspectul acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk a lăsat în urmă muniție inscripționată cu referiri la fascism și meme-uri de pe internet, au declarat vineri oficiali ai statului, citați de NBC. Arma cu care s-a tras ar fi un Mauser 98.
11:50
Vânzările noilor iPhone-uri în China ar putea avea de suferit pe final de trimestru, întrucât lansarea celui mai mediatizat mode, iPhone Air, ar putea fi amânată.
11:30
Adunarea Generală a ONU a adoptat aplicarea soluției celor două state în conflictul Israel - Palestina # Profit.ro
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat cu o largă majoritate „Declarația de la New York” privind rezolvarea prin mijloace pașnice a problemei palestiniene și implementarea soluției celor două state, scrie Sana.
11:20
Tesla, acuzată de "furt salarial". Proces în SUA pentru că angajează lucrători cu vize în locul americanilor, pentru a plăti salarii mai mici # Profit.ro
Tesla, compania de vehicule electrice condusă de Elon Musk, a fost dată în judecată vineri, fiind acuzată că favorizează titularii de vize în defavoarea cetățenilor americani pentru a reduce costurile salariale.
11:00
SUA suspendă pe termen nelimitat dialogul cu Kosovo. Cauza: tratamentul aplicat sârbilor # Profit.ro
Statele Unite au suspendat dialogul pentru consolidarea relațiilor economice și diplomatice cu Kosovo din cauza îngrijorării că unele măsuri luate de guvernul interimar au alimentat „tensiunile și instabilitatea”, a anunțat vineri Ambasada SUA la Pristina, relatează Reuters, citați de News.ro.
10:50
Bursa americană a primit un nou jucător important din sectorul cripto: Gemini, platforma de tranzacționare fondată de gemenii Tyler și Cameron Winklevoss, a debutat la Nasdaq cu un salt de 32,2% al acțiunilor, transmite Reuters.
10:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că a fost numit un nou director la Administrația Națională Apele Române care are un mandat foarte clar de reorganizare și a precizat că acesta este Florin Ghiță, care în perioda 2014 – 2023 a fost șef de serviciu în cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea.
10:30
Grecia coordonează o inițiativă regională pentru modernizarea coridorului de transport Alexandroupolis – Odesa, care va trece prin Bulgaria, România și Moldova.
10:20
Autonomia depinde de două lucruri mari: cât de des se aprinde ecranul și câte procese rulează în fundal. Dacă ordonezi aceste aspecte, poți câștiga ore bune în zile aglomerate. Primul pas este să alegi o față de ceas cu fundal închis și complicații esențiale. Al doilea este să reduci aprinderile inutile ale ecranului.
10:10
O veste mult așteptată de bucureștenii din sectorul 6: stradă refăcută și redeschisă circulației, după două luni # Profit.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, transmite că Strada Amilcar Săndulescu din sectorul 6 va fi deschisă oficial astăzi. Edilul de sector subliniază că lucrările au durat două luni, dar pentru startul lor administrația locală a așteptat avizele necesare doi ani.
Ieri
09:40
ULTIMA ORĂ Incendiu la Penitenciarul Găești. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate # Profit.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață, la Penitenciarul Găești, pe tubulatura de ventilație a unei camere, toată clădirea fiind inundată cu fum. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate
09:40
Fitch a scăzut ratingul Franței la cel mai mic nivel din istorie. Motivele: deficitul bugetar și datoria publică # Profit.ro
Agenția Fitch a retrogradat vineri ratingul de credit suveran al Franței la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, retrăgând celei de-a doua economii din zona euro statutul de AA- (calitate ridicată) și plasând-o la „A+” (calitate medie superioară), în contextul crizei politice în desfășurare și al creșterii datoriei. Simbolistica este puternică: prin schimbarea categoriei țării, agenția americană de rating ia act de incapacitatea celor patru guverne care s-au succedat în ultimul an de a reduce în mod eficient deficitul public, scriu Reuters și AFP.
09:30
România se apropie de obiectivul strategic de a-și asigura consumul de carne din producția internă, spune Ministrul Agiculturii # Profit.ro
România se apropie de obiectivul strategic de a-și asigura consumul de carne din producția internă, reducând dependența de importuri, ceea ce arată că programele demarate de Ministerul Agriculturii și și Dezvoltării Rurale (MADR) produc rezultate concrete, susține ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
09:20
Un singur abonament Game Pass Ultimate poate deschide biblioteca completă tuturor din casă dacă folosești setarea Home Xbox.
09:20
Rusia crește finanțarea pentru cercetarea în domeniul îmbătrânirii și longevității, în timp ce Putin evocă ideea nemuririi # Profit.ro
Fundația Rusă pentru Știință (RSF) și-a intensificat sprijinul pentru proiectele medicale legate de îmbătrânire și longevitate în ultimii ani, a relatat vineri publicația în exil Novaya Gazeta Europe, citată de The Moscow Times.
09:10
Vinul zilei: un rosé proaspăt și elegant, cu note de căpșuni, caise albe și corcodușe galbene. Fin și aromat, se potrivește perfect cu pește, fructe de mare, carne albă sau brânzeturi # Profit.ro
Vinul de azi, Jelna Amprenta Transilvaniei Pinot Noir Rosé 2024, este un vin proaspăt și elegant, expresia rafinată a terroir-ului din Lechința.
09:00
GRAFIC Cum au evoluat în timp salariile din învățământ: Au trecut de media națională în 2018. În 2023 greva le-a mărit saltul # Profit.ro
În 2014, salariul mediu net în învățământ era cu 11% sub media pe economie, dar din 2017 trendul s-a inversat. În prezent, profesorii câștigă mai mult decât media națională, diferența fiind de aproximativ 6% în 2025. Evoluția nu a fost însă liniară, ci marcată de două momente decisive: 2018 și 2023.
08:50
Bosch va investi sute de milioane de euro în plus în software-ul de gestionare a mișcării vehiculului, până în 2028 # Profit.ro
Grupul german Bosch anunță că, până în 2028, va investi o sumă suplimentară de ordinul sutelor de milioane de euro în software-ul său de gestionare a mișcării vehiculului (Vehicle Motion Management). De asemenea, cu soluțiile brake-by-wire și steer-by-wire, Bosch estimează că va atinge venituri cumulate din vânzări de peste 7 miliarde de euro până în 2032.
08:30
Noile smartphone-uri ale seriei iPhone 17 sunt disponibile acum și în România la precomandă.
