Hidroelectrica: Optimizarea proceselor de raportare financiară, valorificarea eficientă a resurselor financiare, marcate ca realizări din perioada 2023 – 2025
Profit.ro, 17 septembrie 2025 12:50
Optimizarea proceselor de raportare financiară este menționată de Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, ca una dintre realizările mandatului său la conducerea Hidroelectrica, el explicâned că a fost implementat un calendar mai riguros pentru închiderea situațiilor financiare și raportarea rezultatelor, atât la nivel individual, cât și consolidat, incluzând subsidiarele Hidroserv SA și UCMH SRL, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra imaginii companiei în rândul investitorilor și partenerilor financiari.
