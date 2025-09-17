Hidroelectrica: Optimizarea proceselor de raportare financiară, valorificarea eficientă a resurselor financiare, marcate ca realizări din perioada 2023 – 2025

11:30

Pe 9 septembrie a fost trimis spre promulgare Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative („Proiectul de Lege”), parte a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea pe 1 septembrie. Împotriva sa au fost formulate două sesizări de neconstituționalitate integrală, ce urmează să fie examinate de Curtea Constituțională a României pe 24 septembrie. Proiectul de Lege nu poate fi promulgat și nu va intra în vigoare decât dacă trece de controlul de constituționalitate.