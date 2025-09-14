Nota primită de Ianis Hagi la debutul în Turcia: Fiul „Regelui” a rămas corigent
SportMedia, 14 septembrie 2025 10:50
Ianis Hagi a debutat pentru Alanyaspor și a bifat primele minute după o pauză de patru luni. Fotbalistul român a fost introdus pe teren în partida contra celor de la Konyaspor, câștigată în deplasare cu 2-1. Ianis a fost introdus pe teren în minutul 66 și a fost notat cu 4 pentru evoluția sa de
• • •
Acum o oră
10:50
Noul premier francez retrage propunerea de eliminare a două zile libere. Ce strategie are pentru a face bugetul să treacă # SportMedia
Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunţat sâmbătă retragerea propunerii – foarte criticate şi nepopulare – de eliminare a două zile de sărbătoare legală pe care o preconiza predecesorul său François Bayrou, arătând în acelaşi timp bunăvoinţă faţă de stânga, pentru a ieşi din impasul bugetar. „Am decis să retrag eliminarea a două zile de sărbătoare legală",
10:50
Gică Hagi a dat răspunsul după ce a fost ofertat pentru a prelua naționala României. „Regele" a fost principala variantă pe care FRF a avut-o după ce Mircea Lucescu s-a arătat dispus să plece de la echipa națională. Conform informațiilor difuzate în podcastul 3 SportCast de la Orange Sport, Gică Hagi a decis să refuze
10:50
Simona Halep are alte preocupări după ce s-a retras din tenis. Fosta sportivă se dedică activităților din zona de afaceri și începe să-și creeze un nume în domeniu. Simona primește tot mai multă recunoaștere, iar pe 17 septembrie va lua parte la un eveniment în care va fi speaker. Este vorba despre Impact Bucharest, unde
10:50
FCSB a luat o decizie importantă pentru a scăpa din subsolul clasamentului. Campioana a făcut strategia pentru a evita ratarea calificării în play-off-ul Superligii. Staff-ul tehnic a convenit cu Gigi Becali ca în meciurile de campionat să fie folosiți cei mai buni jucători menajați. În schimb, la meciurile din deplasare din Europa League, FCSB va
10:50
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul pe care l-a avut presupusul autor al crimei rămâne un mister alimentând teoriile conspirației # SportMedia
Autorităţile au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la graniţa sud-vestică a statului. Deşi numele suspectului a fost dezvăluit de autorităţi vineri, întrebările legate de identitatea şi motivaţiile sale nu şi-au găsit răspuns şi au exacerbat
10:50
Ianis Hagi a debutat pentru Alanyaspor și a bifat primele minute după o pauză de patru luni. Fotbalistul român a fost introdus pe teren în partida contra celor de la Konyaspor, câștigată în deplasare cu 2-1. Ianis a fost introdus pe teren în minutul 66 și a fost notat cu 4 pentru evoluția sa de … The post Nota primită de Ianis Hagi la debutul în Turcia: Fiul „Regelui” a rămas corigent appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reţinuţi de Hamas au declarat că premierul Benjamin Netanyahu este „singurul obstacol" care împiedică întoarcerea lor şi încheierea unui acord de pace. Forumului Familiilor Ostaticilor și Dispăruților a scris pe reţelele de socializare că atacul Israelului asupra Qatarului de săptămâna trecută arată că „de fiecare dată când se apropie
Acum 4 ore
08:50
Producătorii avertizează că medicamentele generice ajung pe lista de compensare cu o întârziere de până la 2 ani # SportMedia
Producătorii de medicamente generice atrag atenția că introducerea acestor tratamente pe lista de compensare are loc cu întârzieri de până la doi ani, ceea ce afectează grav accesul pacienților la terapii esențiale. Aceștia subliniază că, în ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime și ale bunurilor industriale au crescut, prețurile medicamentelor generice au
Acum 8 ore
04:40
Psihoterapeutul George Chiriacescu răspunde la întrebările cititorilor: Ce pot face părinții când copilul are o învățătoare care țipă, iar el vine încărcat de furie acasă? # SportMedia
După ce psihoterapeutul adlerian George Chiriacescu a pregătit un text pentru cititorii spotmedia.ro cu ocazia începerii anului școlar – „Învățarea copiilor nu e o cursă: de ce echilibrul contează mai mult decât performanța" – am primit întrebări despre un subiect care îi preocupă pe mulți părinți: Ce pot face părinții atunci când copilul are o
Acum 12 ore
02:40
Un nou record pentru Japonia: Aproape 100.000 de persoane de peste 100 de ani, iar majoritatea covârșitoare sunt femei. Secretul longevității lor # SportMedia
Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a crescut la un nivel record de aproape 100.000, dintre care aproape 90% sunt femei, a anunțat guvernul nipon. Explicația pentru această longevitate remarcabilă ține de mai mulți factori, de la o alimentație și un stil de viață sănătos la însăși cultura
02:40
Robotul cu AI care ar putea ajuta la rezolvarea unei probleme majore a spitalelor din întreaga lume # SportMedia
În întreaga lume, personalul medical este deja insuficient și suprasolicitat, iar până în 2030 se estimează o lipsă de 4,5 milioane de asistenți medicali, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). O soluție la această problemă o pot reprezenta roboții de asistență medicală prevăzuți cu inteligență artificială. Un astfel de robot este Nurabot, care a fost
02:40
Ia-ți un câine sau măcar un semn „Atenție! Câine rău”: 14 sfaturi de la experți pentru a-ți proteja locuința # SportMedia
Vrei să-ți ții casa în siguranță? Specialiștii spun că nu e nevoie de investiții uriașe pentru a descuraja hoții, ci mai degrabă de câteva gesturi simple și inspirate. De la lumini cu senzori și alarme moderne, până la garduri bine întreținute, vecini vigilenți sau chiar un semn cu „Atenție, câine rău!", există soluții la îndemâna
02:40
Măștile din era Covid se transformă în bombe cu ceas pentru sănătatea noastră și a planetei # SportMedia
Măștile de protecție folosite masiv în timpul pandemiei de Covid-19 s-au transformat într-o problemă majoră de mediu. Pe măsură ce miliardele de măști aruncate și acumulate pe uscat și în cursurile de apă încep să de degradeze, ele pot elibera microplastice și substanțe chimice toxice în mediu, prezentând riscuri atât pentru sănătatea umană, cât și
02:40
Cel mai recent sondaj arată nu atât o creștere a AUR, care jonglează între un extremism fățiș și consolidarea ca partid de masă, cât o reușită a strategiei PSD de a juca la două capete și o inabilitate a USR-ului de a ocupa poziția adultului din cameră. Faptul că Opoziția capitalizează în perioade de criză
00:30
Un jucător de la revelația campionatului, propus la FCSB: „Să nu vă mire dacă ajunge acolo!” # SportMedia
FC Argeș a demonstrat în acest început de sezon că este cu adevărat revelația acestei noi stagiuni, iar în meciul cu UTA de sâmbătă a condus cu 3-0, sfârșind prin a termina la egalitate, scor 3-3. Fostul mare internațional Basarab Panduru vede un jucător de la Argeș în următoarea perioadă la campioană, în rolul unui
00:30
CFR Cluj a pierdut două puncte mari în deplasarea de la Metaloglobus, codașa Ligii 1 la acest moment, scor 1-1 în etapa cu numărul 9 din stagiunea competițională 2025/2026. Ambele goluri au venit din penalti, oaspeții ratând și unul adițional, prin același Korenica, care l-a transformat pe cel din minutul 37. Huiban a marcat pentru
00:30
O adolescentă care voia să se sinucidă într-o parcare supraetajată din Ploiești a fost salvată de un jandarm # SportMedia
O adolescentă care voia să se sinucidă aruncându-se de la etajul unei parcări supraetajate din centrul municipiului Ploiești a fost salvată, sâmbătă, de polițiști și jandarmi. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab" Ploiești, în jurul orei 15:10, prin apel la 112,
13 septembrie 2025
22:30
Cristi Chivu pierde primul său derbi al Italiei ca antrenor, într-un meci nebun cu Juventus # SportMedia
Internazionale Milano a pierdut marele „Derby D'Italia" în deplasare la rivala Juventus, scor 4-3 pentru torinezi, după un meci dramatic. Într-un duel între Igor Tudor și Cristi Chivu pe cele două bănci, buni prieteni de altfel, Juventus a fost echipa mai bună, în primul Juventus – Inter din ultimii 51 de ani în care ambele
22:30
Cel puţin 25 de persoane au fost rănite, sâmbătă, trei fiind în stare gravă, în urma unei explozii de gaz înregistrate sâmbătă într-o cafenea din Madrid. Explozia, care a avut loc în jurul orei 15:00 pe strada Manuel Maroto, din Vallecas, un cartier central-sudic din Madrid, și a afectat clădirea de locuinţe situată deasupra localului
Acum 24 ore
20:30
O jucătoare cunoscută din circuitul WTA a fost diagnosticată cu o boală gravă: „E un calvar!” # SportMedia
Cunoscuta jucătoare de tenis armeană Elina Avanesyan, care a reprezentat în trecut și Federația Rusă, trece prin momente mai mult decât complicate pe plan medical. Jucătoarea de 22 de ani, cea mai bine clasată pe 36 WTA, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu mononucleoză infecțioasă, cunoscută și ca „boala sărutului". Aceeași problemă a infecției
20:30
Ministrul Educației, despre modificarea normei didactice: Salariul nu scade, timpul de lucru rămâne același # SportMedia
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că în urma modificării normei didactice salariul cadrelor didactice rămâne acelaşi. Ceea ce se schimbă este faptul că în cadrul celor 40 de ore de lucru pe săptămână profesorii nu mai predau 18 ore pe săptămână, ci 20, a arătat el. Daniel David a fost întrebat, sâmbătă, la Digi
20:30
UTA și FC Argeș au realizat un adevărat spectacol fotbalistic în acest debut de sezon 2025/2026, ele terminând la egalitate, scor 3-3, după ce oaspeții au condus lejer la pauză cu 3-0. Mai mult decât atât, se credea că la finele primei jumătăți de oră, meciul era ca și rezolvat, după cele trei reușite bifate
20:30
Daniel David: Dacă moțiunea simplă trece, nu mai am de ce să rămân ministru. Mă simt liniștit # SportMedia
Ministrul Educației, Daniel David, spune că nu va mai rămâne în funcție dacă moțiunea simplă depusă de AUR va fi aprobată, chiar dacă nici el, nici premierul nu sunt obligați să-i ceară demisia. David afirmă că și-a făcut datoria în educație și așteaptă ca programul său de reforme să fie susținut. „Dacă în urma moțiunii
20:30
Proteste la Londra: Miting extremist uriaș și manifestație antirasism, cu polițiștii la mijloc (Video) # SportMedia
Peste 100.000 de oameni la un miting extremist și o manifestație antirasism, cu polițiștii la mijloc Peste 100.000 de persoane iau parte sâmbătă la un marș în centrul Londrei, organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, în același timp având loc și un contraprotest al activiștilor antirasism, relatează BBC. Participanții la mitingul denumit „Unite
20:30
Gruparea din România Gloria Bistrița, vicecampioana din Liga Florilor, a repurtat o victorie fantastică sâmbătă la prânz împotriva maghiarelor de la Debrecen. Scorul a fost 34-33, un meci cu intense accente dramatice, până la ultima secundă, Bistrița câștigând meciul, după ce a fost condusă și cu 5 goluri în prima repriză. Lorena Ostase a marcat
20:30
Autorităţile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Aeronavele F 16 ridicate de la sol au detectat o dronă în spațiul aerian national. Potrivit MApN, două
18:30
Un bărbat a murit, patru au fost răniți și trei reținuți, sâmbătă, după un conflict pe un bulevard din Craiova. Conflictul a izbucnit pe unul din marile bulevarde ale Craiovei, relatează Gazeta de Sud. Mai mulţi bărbaţi s-au bătut cu bâte şi topoare şi în urma incidentului un bărbat a murit şi alţi patru au
18:30
Andrei Rareș Toader a ratat calificarea în finala probei de aruncare a greutății la Mondiale # SportMedia
Sportivul român Andrei Rareș Toader a ratat accederea în finala probei de aruncare a greutății, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo, după ce a ocupat locul al 13-lea în calificări. Toader, campion european în sală la Apeldoorn (Olanda) anul acesta, a aruncat 20,38 metri (al șaptea în Grupa A), la fel ca
18:30
Guvernul vrea să elimine plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Grindeanu cere „urgent” clarificări în coaliție # SportMedia
Coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară", să renunțe la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Însă Sorin Grindeanu, a transmis, sâmbătă, că PSD nu e de acord și că măsura nu a fost discutată în coaliția de guvernare. Guvernul intenționează să renunțe, de la 1 octombrie, la plafonarea adaosului comercial la
16:30
Ministrul Apărării, despre ajutorul pentru Ucraina: Există niște liste care sunt clasificate. Nu e bine să spui în gura mare cu ce ți-ai golit tu depozitele # SportMedia
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România a trimis Ucrainei 23 de pachete de echipamente militare decise împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile de echipare ale acesteia şi de disponibilităţile Armatei Române. El a precizat că sunt nişte liste cu aceste echipamente militare, dar că sunt clasificate deoarece aşa s-a
16:30
FCSB câștigă o sumă importantă printr-un jucător care este foarte aproape de Campionatul Mondial # SportMedia
FCSB își
16:30
Patrule de soldați ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violența legată de droguri, potrivit ministrului Apărării belgian, Theo Francken. Ministrul a dat detalii vineri despre un astfel de plan, în timpul unui interviu acordat ziarului flamand Het Laatste Nieuws, în care a … The post Străzile din Bruxelles ar putea fi patrulate de soldați appeared first on spotmedia.ro.
16:30
CFR Cluj nu a plătit niciun euro pentru transferul lui Louis Munteanu. Dezvăluire surpriză din Gruia # SportMedia
Un fapt surprinzător despre transferul lui Louis Munteanu de la Fiorentina la CFR Cluj, vara trecută, tocmai a fost dezvăluit. La acea vreme, în acea perioadă de mercato, s-a anunțat oficial că CFR l-a adus pe Munteanu în Gruia pentru suma de 2,3 milioane de euro. Totuși, se pare că formația feroviară nu ar fi … The post CFR Cluj nu a plătit niciun euro pentru transferul lui Louis Munteanu. Dezvăluire surpriză din Gruia appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Echipele Germaniei și Turciei vor disputa finala Campionatului European de baschet masculin – Eurobasket 2025, găzduit de Cipru, Finlanda, Polonia și Letonia, după ce s-au impus, vineri, în semifinalele de la Riga. Germania, campioana mondială en titre, a dispus în penultimul act de Finlanda, cu 98-86. Mannschaft, condusă de Franz Wagner (22 puncte, 5 recuperări) … The post Germania și Turcia vor disputa finala Eurobasket 2025 appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Lefurile românilor scad în timp ce prețurile cresc la niveluri record. Domeniul în care salariul net depășește 12.000 lei # SportMedia
În timp ce inflația a ajuns la un nivel record, salariile din România nu au reușit să țină pasul cu scumpirile, ba chiar în unele domenii au scăzut. În luna iulie, câștigul salarial mediu net a înregistrat o ușoară scădere față de luna precedentă, conform datelor Institutului Național de Statistică. În luna iulie, câștigul salarial … The post Lefurile românilor scad în timp ce prețurile cresc la niveluri record. Domeniul în care salariul net depășește 12.000 lei appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Dennis Man nu se află în cea mai bună perioadă a carierei sale. Deși a fost transferat de PSV Eindhoven de la Parma, el nu strălucește nici în Olanda, dar nici la naționala României, acolo unde a făcut două meciuri slabe cu Cipru și Canada. Internaționalul român a fost schimbat la pauză în ambele meciuri … The post Lovitură pentru Dennis Man în Olanda appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Moșteanu: În fiecare săptămână există cazuri în care sunt drone în nordul Dobrogei, la graniță. Dacă ar intra, ar fi doborâte # SportMedia
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că atacul cu drone din Polonia a fost o provocare, o testare, iar răspunsul aliaţilor şi al polonezilor a fost unul ferm. Moşteanu a adăugat că în fiecare săptămână sunt semnalate drone în nordul Dobrogei, în apropiere de graniţă, şi dacă acestea ar intra în spaţiul aerian al României … The post Moșteanu: În fiecare săptămână există cazuri în care sunt drone în nordul Dobrogei, la graniță. Dacă ar intra, ar fi doborâte appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Cristi Chivu, aspru criticat înainte de marele derbi al Italiei cu Juve: ”Iată de ce este confuz!” # SportMedia
Tehnicianul român de 44 de ani al celor de la Internazionale Milano, Cristi Chivu primește critici dure înainte de partida cu Juventus Torino, din Serie A, primul său Derby d’Italia din postura de antrenor. Meciul are loc sâmbătă de la ora 19, românul începând cu o victorie și un eșec stagiunea competițională curentă, un 5-0 … The post Cristi Chivu, aspru criticat înainte de marele derbi al Italiei cu Juve: ”Iată de ce este confuz!” appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Ziua 1298 Petroliere rusești avariate după un atac cu drone. Ofensivă dejucată în Sumî. Lituania e pregătită să închidă granița cu Belarus # SportMedia
În ziua 1298 de război, Ucraina a fost atacată cu o rachetă balistică și 164 de drone. Forțele de apărare aeriană au distrus sau bruiat 137 dintre ele, în nordul, sudul, estul și centrul țării. Ofensiva Rusiei în regiunea Sumî a fost „complet dejucată” de forțele ucrainene. Moscova a lansat ofensiva de vară în regiunile … The post Ziua 1298 Petroliere rusești avariate după un atac cu drone. Ofensivă dejucată în Sumî. Lituania e pregătită să închidă granița cu Belarus appeared first on spotmedia.ro.
14:30
România, posibilă grupă infernală în Liga B din Nations League. Cum arată urnele după ultimele rezultate # SportMedia
Naționala de fotbal a României va juca din următoarea ediție a Ligii Națiunilor în Liga B, după ce a promovat acolo en-fanfare, câștigând toate cele 6 partide din Divizia C. Rezultatele însă slabe înregistrate în ultima perioadă în preliminariile CM 2026 au repercusiuni și asupra parcursului viitor în Liga Națiunilor 2026-2027. Selecționata noastră a prins … The post România, posibilă grupă infernală în Liga B din Nations League. Cum arată urnele după ultimele rezultate appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Pentagonul îi va sancționa pe angajații săi care au postat comentarii batjocoritoare sau negative despre Charlie Kirk # SportMedia
Departamentul Apărării din SUA a anunțat că îi va sancționa pe membrii forțelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe rețelele de socializare despre uciderea activistului și comentatorului conservator Charlie Kirk. Ordinul a fost emis de secretarul apărării, Pete Hegseth, care a solicitat identificarea oricărui membru al armatei care a ”batjocorit” moartea lui … The post Pentagonul îi va sancționa pe angajații săi care au postat comentarii batjocoritoare sau negative despre Charlie Kirk appeared first on spotmedia.ro.
12:30
FCSB primește vești neplăcute în continuare din cadrul infirmeriei clubului, din ce în ce mai plină în ultima perioadă. Numai că acum un jucător de bază nu s-a accidentat la club, ci la meciul echipei naționale din Cipru, scor 2-2 în preliminariile CM 2026. E vorba de Adrian Șut, mijlocașul defensiv căpitan la roș-albaștrii. Mihai … The post FCSB confirmă vestea catastrofală după meciurile naționalei: „Va sta un an!” appeared first on spotmedia.ro.
12:30
O coaliție de lideri europeni l-a convins pe președintele american Donald Trump că Rusia nu este interesată să încheie războiul din Ucraina și trebuie forțată să se așeze la masa negocierilor. Acum trebuie să convingă o administrație imprevizibilă de la Casa Albă să cadă de acord asupra modului în care acest lucru va avea loc. … The post Trump vrea în sfârșit să pună presiune pe Rusia. Urmează partea dificilă appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Clipe teribile pentru un fost titular de la Dinamo: Comoție cerebrală și criză de epilepsie pe teren # SportMedia
Momente îngrozitoare au avut loc pe teren în cadrul partidei Standard Liege – Mechelen, din prima ligă belgiană de fotbal. Fostul fundaș central de la Dinamo, Josue Homawoo (27 de ani), a suferit o gravă accidentare în primele secunde ale jocului din runda cu numărul 7. Accidentarea s-a produs în secunda cu numărul 8, după … The post Clipe teribile pentru un fost titular de la Dinamo: Comoție cerebrală și criză de epilepsie pe teren appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Ministrul Mediului anunță că Apele Române are un director interimar. Cine este Florin Ghiță # SportMedia
Administrația Națională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparență și reorganizare, a anunțat, sâmbătă dimineața, ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Este vorba despre Florin Ghiţă, care în perioda 2014 – 2023 a fost şef de serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea. ”Am decis … The post Ministrul Mediului anunță că Apele Române are un director interimar. Cine este Florin Ghiță appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
10:30
Rapid a cerut penalti după o controversă imensă în minutul 88 cu U Cluj: „Ținerea e în careu” # SportMedia
Rapid București a remizat în deplasare, vineri seara, în fața celor de la Universitatea Cluj în deschiderea etapei cu numărul 9 din Liga 1. Însă bucureștenii au reclamat o fază scandaloasă din punctul de vedere al arbitrajului, fază pe finalul partidei, în minutul 88, când atacantul Antoine Baroan a fost faultat de Cisse, iar arbitrul … The post Rapid a cerut penalti după o controversă imensă în minutul 88 cu U Cluj: „Ținerea e în careu” appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Gică Hagi ar fi fost aproape să preia echipa națională de fotbal a României, în special după episodul cu Ciprul, în care România a remizat, scor 2-2, în preliminariile CM 2026. Totuși, echipa FRF, după o ședință intensivă cu Mircea Lucescu, a decis să îi dea credit în continuare actualului selecționer, reputatul antrenor de 80 … The post Gică Hagi ar fi pus o condiție dură pentru a prelua naționala României: ”Să plece el!” appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Un imigrant fără forme legale a fost ucis vineri la Chicago după ce a refuzat să se supună unui control al poliţiei federale pentru imigrare şi vămi (ICE), a anunţat Departamentul american pentru Securitate Internă, la patru zile după lansarea unei operaţiuni de amploare în statul Illinois. Vineri dimineaţă, în metropola din nordul Statelor Unite, … The post Un imigrant fără forme legale a fost ucis de poliție în Chicago appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Cum este descris Tyler Robinson, tânărul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk, de vecini și colegi. Mama lui, mândră de notele la școală # SportMedia
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan. Mândră, mamă sa a postat un videoclip pe Facebook în care Tyler, … The post Cum este descris Tyler Robinson, tânărul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk, de vecini și colegi. Mama lui, mândră de notele la școală appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Ange Postecoglu, fostul manager de la Tottenham, a fost numit antrenor la Nottingham Forest în Premier League și dorește să facă o mutare de ultimă oră. Fundașul central român Radu Drăgușin a revenit la antrenamentele lui Spurs, după accidentarea gravă din 30 ianuarie, când și-a rupt ligamentele încrucișate de la genunchiul drept. Englezii anunță că … The post Radu Drăgușin e dorit de Postecoglu la noua sa formație. Suma pusă la bătaie appeared first on spotmedia.ro.
