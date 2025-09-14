A jurat să nu se tundă până la 5 victorii consecutive ale favoriților și mai are de așteptat » Cum arată după aproape un an
Gazeta Sporturilor, 14 septembrie 2025 13:50
Un suporter al lui Manchester United se află într-o situație delicată ca urmare a deciziei lui de a nu se tunde până când „Diavolii Roșii” nu vor câștiga cinci meciuri la rând. Ultima dată când acest s-a tuns se întâmpla pe 5 octombrie 2024, așa că a trecut aproape un an de la acel moment. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
14:30
Andrea Miklos a trecut de serii în proba de 400 m la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți reprezintă România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie). Andrea Miklos (26 de ani) s-a calificat în semifinalele probei de 400 m, reușind cel mai bun timp al său din sezon. Ea va lupta, marți, pentru intrarea în finală. Până acum niciun sportiv tricolor nu a acces în lupta pentru medalii.Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE 14:00 . ...
Acum 15 minute
14:20
În campionatul trecut, Inter pierdea la Torino cu Juventus, 0-1 în februarie, iar la Milano făcea un 4-4, nu chiar ca la teatru, ci doar ca la un meci despre care s-a vorbit numai la superlativ, din punct de vedere al spectacolului oferit privitorului. Antrenor la Inter era Simone Inzaghi, iar Thiago Motta era, la acel moment, preferatul „Bătrânei Doamne”. ...
14:20
Nou-promovata Csikszereda primește vizita celor de la FCSB duminică seara, în etapa a 9-a a Superligii, iar cu câteva ore înainte de fluierul de start al acestei partide, pe site-ul harghitenilor a apărut o avancronică a acestei confruntări, disponibilă în mod prestabilit în limba română, așa cum este configurat site-ul, care mai poate fi accesat, la alegere, în maghiară și engleză. ...
14:20
Prezent la un festival organizat chiar de el, Lukas Podolski, 40 de ani, campion mondial cu Germania în 2014, nu și-a rezervat cameră într-un hotel de lux, ci s-a instalat într-o rulotă.Lukas Podolski a campat pentru 3 zile pe circuitul de Formula 1 de la Hockenheimring. ...
Acum 30 minute
14:10
„Când vă întoarceți la echipa națională?” » Gică Hagi a răspuns ferm la întrebarea care „arde”: „Ascultați-l pe el!” # Gazeta Sporturilor
Gheorghe Hagi, fostul antrenor de la Farul Constanța, a vorbit despre posibilitatea ca acesta să preia selecționata României.După ultimele meciuri din preliminarii, Mircea Lucescu, selecționerul României, a declarat că îi va ceda locul lui Gică Hagi la cârma naționalei dacă acesta își dorește acest lucru. Sub zvonurile că Lucescu ar putea fi demis, selecționerul a avut o discuție cu cei de la FRF și urmează să continue pe bancă. ...
14:10
„Chestiile astea mă obosesc” » Fața mai puțin cunoscută a lui Kylian Mbappe! Dezvăluirile mamei lui: „Are 26 de ani și abia acum a descoperit cum să scoată bani de pe card” # Gazeta Sporturilor
Fayza Lamari, mama lui Kylian Mbappe (26 de ani), a vorbit deschis despre viața neobișnuită a fiului ei. Fotbalistul de la Real Madrid și naționala Franței duce o viață complet diferită de cea a semenilor săi încă din copilărie.Într-o ediție specială a revistei L'Equipe, dedicată lui Kylian Mbappé, Lamari a vorbit deschis despre viața fiului său. Fotbalistul duce o viață foarte neobișnuită încă de la o vârstă fragedă. ...
Acum o oră
13:50
A jurat să nu se tundă până la 5 victorii consecutive ale favoriților și mai are de așteptat » Cum arată după aproape un an # Gazeta Sporturilor
Un suporter al lui Manchester United se află într-o situație delicată ca urmare a deciziei lui de a nu se tunde până când „Diavolii Roșii” nu vor câștiga cinci meciuri la rând. Ultima dată când acest s-a tuns se întâmpla pe 5 octombrie 2024, așa că a trecut aproape un an de la acel moment. ...
Acum 2 ore
13:30
Julia Paternain din Uruguay și neașteptata medalie de bronz de la maraton la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Julia Paternain (25 de ani) din Uruguay a urcat duminică pe treapta a treia a podiumului la maraton, aducând prima medalie mondială la atletism pentru țara sa.Fotografiile de după cursă au surprins-o pe Julia Paternain uluită, parcă nevenindu-i să creadă. Nu era sigură pe ce loc a terminat după un maraton feminin extrem de dificil la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Un cameraman i-a spus că e pe locul al treilea. ...
13:30
Zeljko Kopic a anunțat o absență importană la meciul cu Petrolul: „Nu va fi pregătit pentru meciul acesta” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul Ploiești din etapa #9 de Superliga, programată luni, 15 septembrie, de la ora 21:00. Zeljko Kopic a anunțat faptul că mijlocașul Cristian Mihai s-a întors cu o accidentare de la naționala U21 și nu va fi disponibil pentru meciul cu Petrolul. De asemenea, croatul a anunțat faptul că nici Andrei Mărginean și nici Adrian Mazilu nu sunt pregătiți fizic. ...
13:20
Gazzetta dello Sport analizează greșelile lui Cristi Chivu: „Pare a fi icoana crizei lui Inter” # Gazeta Sporturilor
Inter a pierdut derby-ul Italiei, cu Juventus, scor 3-4. Deși nerazzurrii au condus la un moment dat cu 3-2, amfitrionii au răsturnat situația pe tabelă în final.După a doua înfrângere consecutivă a Interului în campionat, 3-4 cu Juventus, și cele 6 goluri încasate în primele 3 etape, Cristi Chivu se află sub foc încrucișat. La Sky Sport Italia, primul care l-a încondeiat a fost Walter Zenga. ...
13:00
Victor Angelescu, „înțepături” la adresa lui Gigi Becali: „Când îl bate Rapidul nu iese două zile la televizor. Mă unge pe suflet” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre rivalitatea cu FCSB și patronul campioanei României Gigi Becali.Președintele celor de la Rapid a observat faptul că Gigi Becali se ferește să aibă intervenții la TV după ce echipa sa pierde cu giuleștenii. ...
13:00
Josue Homawoo a povestit pentru prima dată clipele de groază de pe teren: „Am fost inconștient și au urmat complicații” # Gazeta Sporturilor
Josue Homawoo (27 de ani), fundaș central al belgienilor de la Standard Liege și fost jucător al lui Dinamo București, a suferit o accidentare gravă în primele secunde ale partidei Standard Liege – Mechelen, scor 1-1, din etapa a 7-a a primei ligi belgiene.Accidentarea s-a produs după doar 8 secunde, în urma unui contact violent, cap în cap, cu Bafdili, aripa dreaptă a echipei adverse. ...
13:00
12:50
Destinație surpriză pentru Romario Benzar, după plecarea de la FC Botoșani » S-a înțeles cu o echipă de tradiție # Gazeta Sporturilor
Romario Benzar (33 de ani), fundașul dreapta care s-a despărțit la începutul lunii septembrie de FC Botoșani, și-a găsit un nou angajament și urmează să semneze în perioada următoare tot în România. Benzar se alăturase celor de la FC Botoșani în septembrie 2023 și mai avea contract un an, până în vara lui 2026. Contractul a fost încheiat însă mai devreme, iar acum jucătorul poartă negocieri cu Știința Poli Timișoara, echipă din Liga 3, potrivit prosport.ro. ...
Acum 4 ore
12:30
Antrenorul lui Ianis Hagi a avut un mesaj după debutul românului: „Nu voi accepta niciodată asta” # Gazeta Sporturilor
Joao Pereira, antrenorul celor de la Alanyaspor, a reacționat imediat după ce Ianis Hagi a debutat la echipa din prima ligă turcă în victoria împotriva celor de la Konyaspor, scor 2-1. Ianis Hagi afost introdus în minutul 66, la scorul de 1-1, în locul lui Ibrahim Kaya. Imediat după meci, tehnicianul celor de la Alanyaspor, a lăudat jucătorii care au intrat de pe banca de rezerve. ...
12:20
Ziua în care se dau medaliile în proba regină la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Sesiunea de duminică seară de la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo se încheie cu finalele din proba de 100 m, cea feminină este programată de la ora 16:13, iar cea masculină de la 16:20.Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxCea mai așteptată probă din atletism își va afla medaliații la Tokyo în sesiunea de seară. ...
12:10
Omul-cheie de la Farul o vrea pe Universitatea Craiova campioană în Superliga » Anunțul înaintea meciului direct # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica (39 de ani), acționarul minoritar de la Farul, a analizat partida de duminică după-amiaza, din etapa a 9-a a Superligii, când echipa de la malul mării se va deplasa pe „Ion Oblemenco”, la duelul cu Universitatea Craiova. Acesta a spus cu sinceritate că și-ar dori ca la finalul actualei stagiuni gruparea lui Mirel Rădoi să fie campioană în Superliga. Universitatea Craiova - Farul, în etapa a 9-a din Superliga, se joacă duminică, de la ora 18:00. ...
12:00
Suporterii lui Newcastle au uitat rapid de plecarea lui Alexander Isak la Liverpool, după golul noului sosit Nick Woltemade (23 de ani).Transferul lui Alexander Isak la Liverpool a fost „telenovela” verii în Premier League. După săptămâni întregi de tensiuni, ce au culminat cu greva jucătorului, Newcastle United i-a dat drumul în schimbul a 145 de milioane de euro, și l-a luat în regim de urgență pe Nick Woltemade, de la VfB Stuttgart, cu 85 de milioane plus bonusuri. ...
11:50
Atacantul dat afară de Dinamo pentru dopaj a semnat în România: „Transfer de marcă” # Gazeta Sporturilor
Atacantul francez Magaye Gueye (35 de ani), fost jucător al celor de la Dinamo, dat afară de la formația din Ștefan cel Mare pentru dopaj, a revenit în România și a semnat în Liga 3, cu CS Păulești.La începutul anului 2021, acesta a fost prins dopat cu cocaină în urma controlului efectuat de ANAD la derby-ul dintre Dinamo și FCSB, din optimile Cupei României, câștigat de „câini” la vremea respectivă cu 1-0. ...
11:50
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre Nikita Stoinov, fundașul central de 20 de ani transferat în această vară de „câini”. Nikita Stoinov a fost titularizat de Zeljko Kopic după accidentarea lui Andrei Mărginean și se pare că israelianul și-a cimentat locul în defensivă alături de Kennedy Boateng. Antrenorul croat l-a lăudat pe Stoinov și consideră că dinamoviștii vor putea obține o sumă consistentă de bani la vânzarea acestuia. ...
11:40
Florin Bratu, antrenorul celor de la CS Dinamo, a vorbit despre înlocuitorul lui Ștefan Baiaram (22 de ani) la Universitatea Craiova, după ce s-a zvonit că olteanul ar putea părăsi echipa.Evoluțiile bune ale lui Ștefan Baiaram din acest început de sezon au atras atenția echipelor din străinătate, iar oltenii l-ar putea pierde. ...
11:10
Alexandru Chipciu a ieșit în față cu un nou discurs cu ecouri » Poziție clară vizavi de selecționerul Mircea Lucescu: „Doamne ferește, suntem în 2025” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Chipciu (36 de ani), fundașul stânga al celor de la Universitatea Cluj, a vorbit cu multă amărăciune despre ce s-a întâmplat în ultima săptămână la echipa națională, luându-i apărarea selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani), aspru contestat pentru alegerile făcute. ...
11:10
Csikszereda - FCSB, meciul care închide weekend-ul în etapa #9 a Superligii » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - FCSB e ultimul meci de duminică din Superligă. Partida se joacă cu doar 4.000 de fani în tribunele stadionului din Miercurea Ciuc, diseară, de la ora 21:00. Duelul va fi LIVEtext pe GSP.ro și în direct la TV la PrimaSport 1 și Digisport 1.Programul complet al etapei #9 din SuperligaCsikszereda - FCSB, live de la 21:00Pentru live și statistici, click AICI. ...
11:10
Barcelona - Valencia, duel tare în La Liga » Hansi Flick are probleme! Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Barcelona - Valencia, derby-ul etapei #4 din La Liga, a fost programat duminică, 14 septembrie, de la ora 22:00. Duelul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Primul meci al Barcelonei din acest sezon în calitate de gazdă se va juca pe Stadionul „Johan Cruyff”, o arenă de 6.000 de locuri deoarece catalanii nu au autorizația de joc pentru noul Camp Nou, iar Montjuic nu este disponibil. ...
10:50
Cristi Chivu a pierdut ieri primul Derby d'Italia ca antrenor în stilul în care Inter obișnuia să cedeze în ultimele luni sub conducerea lui Simone Inzaghi. Vechile obiceiuri, la care făcea referire tehnicianul român după primul eșec nerazzurro, i-au privat de vicecampionii Europei de un rezultat mare pe Allianz Stadium. ...
10:40
Universitatea Craiova - Farul, în runda #9 din Superliga » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și Farul se întâlnesc duminică, de la 18:00, în etapa #9 din Superliga. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Digisport 1 și Primasport 1.Programul complet al etapei #9Duelurile dintre Universitatea Craiova și Farul au fost întotdeauna spectaculoase. Iar acum este din nou unul de play-off. ...
Acum 6 ore
10:30
CSM București - Ferencvaros, meci de cinci stele în etapa a doua din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
CSM București, campioana României, o primește în această seară, pe teren propriu, în Sala Dinamo, pe Ferencvaros, în etapa a doua din Liga Campionilor. Meciul va începe la ora 17:00, va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.În runda inaugurală din faza grupelor, gruparea din Capitală a suferit o înfrângere la limită în deplasare, scor 27-28 la Ikast. ...
10:30
Antrenorul lui Dinamo Kiev sare în apărarea lui Vladislav Blănuță: „Câteodată suporterii sar la concluzii fără să intre în detalii” # Gazeta Sporturilor
Oleksandr Shovkovskyi, antrenorul celor de la Dinamo Kiev, a vorbit despre situația lui Vladislav Blănuță, imediat după ce fostul atacant de la FCU Craiova a debutat pentru formația ucraineană.Transferul lui Vladislav Blănuță a stârnuit vâlvă în Ucraina după ce suporterii clubului au descoperit faptul că jucătorul a distribuit postări considerate elemente specifice ale propagandei lui Vladimir Putin. ...
10:20
Oțelul - FC Botoșani, duel încins în etapa a 9-a din Superliga » Echipele probabile + Cote # Gazeta Sporturilor
Oțelul și FC Botoșani se întâlnesc de la 15:45 într-un meci din etapa a 9-a din Superliga. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.După 8 meciuri, cele două echipe sunt despărțite de trei puncte. FC Botoșani are un start foarte bun, în care a adunat 13 puncte (3 victorii, 4 egaluri, o înfrângere) și poate urca, provizoriu, pe podium, dacă se impune. ...
10:10
Un dezastru la Manchester United, letal la Napoli! Concluzia fanilor: „Suntem blestemați” # Gazeta Sporturilor
Rasmus Hojlund a marcat pentru Napoli la 14 minute de la debut! Campioana Italiei a câștigat la Florența cu 3-1.Atacantul danez Rasmus Hojlund a avut doi ani de coșmar la Manchester United, după transferul de 72 de milioane de lire sterline (83,2 milioane de euro) de la Atalanta. ...
10:00
Bianca Ghelber a ratat calificarea în finala probei de aruncare a ciocanului la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți reprezintă România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie). Bianca Ghelber (35 de ani) s-a clasat duminică pe poziția a 17-a în calificări la aruncarea ciocanului, ratând astfel finala acestei probe. Până acum niciun sportiv tricolor nu a acces în lupta pentru medalii. Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE. ...
09:50
Bianca Ghelber a ratat calificarea în finala probei de aruncare a greutății la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți reprezintă România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie). Bianca Ghelber (35 de ani) s-a clasat duminică pe poziția a 17-a în calificări la aruncarea ciocanului, ratând astfel finala acestei probe. Până acum niciun sportiv tricolor nu a acces în lupta pentru medalii. Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE. ...
09:50
50 de milioane € pentru 2.000 de locuri noi » GSP a surprins transformarea în timp-record a stadionului care va găzdui Legends Charity Game # Gazeta Sporturilor
Peste vară, Estádio „José Alvalade”, casa lui Sporting CP, a trecut prin cel mai amplu proces de modernizare de la deschiderea din 2003: 50 de milioane de euro au fost consumate pe lucrări care au mărit capacitatea arenei cu 2.000 de locuri și au împrospătat suprafața de joc. Echipa GSP a vizitat versiunea actualizată a stadionului campioanei Portugaliei și a surprins, în cadre spectaculoase, transformarea acestuia. ...
09:50
Transfer ratat de Dinamo: fotbalistul a ales eșaloanele inferioare din Spania și va fi coleg cu un român # Gazeta Sporturilor
Tomas Ribeiro (26 de ani), unul dintre jucătorii liber de contract cu care Dinamo a negociat intens în perioada de mercato de vară, a semnat cu Cultural Leonesa.Fotbalistul care sezonul trecut a jucar la Farense a fost prezentat oficial de echipa la care evoluează și românul Daniel Paraschiv. Portughezul a semnat un contract valabil pe un sezon cu opțiune de prelungire pe încă un an. ...
09:40
Florentin Petre (49 de ani) a fost invitat la „2 la 1”, podcastul GSP. Acum antrenor secund al lui Dinamo, Petre e sigur că va veni și ziua în care va fi „principalul” echipei de suflet.Pentru asta, trebuie să obțină licența Pro. Momentan, staff-ul tehnic al „câinilor” e condus de Zeljko Kopic, croatul are contract până în 2028. ...
09:40
Manchester City - Manchester United, capul de afiș al etapei #4 din Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Manchester City și Manchester United, formațiile pregătite de Pep Guardiola și Ruben Amorim, se vor întâlni în această seară, de la ora 18:30, pe Etihad Stadium, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #4 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct prin intermediul platformei VOYO. ...
09:20
Chelsea a ratat ocazie de a deveni lider » Pe cine dau vina analiștii: „A dormit” # Gazeta Sporturilor
Chelsea n-a reușit decât o remiză la Brentford, 2-2, deși reușise să revină de la 0-1 și să conducă în minutul 85 cu 2-1.Golul lui Moises Caicedo, din minutul 85, părea să fie unul de trei puncte pentru albaștri. Însă în prelungiri (90+3), Carvalho a egalat scorul pe tabelă și Brentford - Chelsea s-a încheiat 2-2. ...
09:10
Benfica a aflat despre „româneasca” pe care Gigi Becali a fost la un pas să o facă și a transmis un mesaj clar # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a încercat pe finalul perioadei de mercato să îl transfere pe Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș, dar negocierile au intrat în impas și mutarea nu s-a mai realizat. Totuși, portughezii de la Benfica au aflat de planul pe care finanțatorul campioanei l-a avut și cum ar fi vrut, împreună cu FC Argeș, să facă o „românească” din care lusitanii să iasă în pierdere. ...
08:40
Real Madrid a decis să trimită la FIFA un raport detaliat cu greșelile de arbitraj comise împotriva sa sezonul trecut și în primele 4 etape din La Liga 2025 - 2026.Și după meciul câștigat la San Sebastian, sâmbătă, Real Madrid a avut nemulțumiri la adresa arbitrajului. În debut i s-a anulat un gol, marcat de Arda Guler (min. ...
Acum 8 ore
08:20
Lionel Messi a greșit incredibil, iar Inter Miami a încasat o înfrângere usturătoare în MLS # Gazeta Sporturilor
În etapa din campionatul nord-american de fotbal (MLS), desfășurată duminică dimineață, Inter Miami, cu Lionel Messi (38 de ani) în teren, a suferit o înfrângere usturătoare, la scor de neprezentare, scor 0-3, pe terenul lui Charlotte FC.Meciul dintre Charlotte și Inter Miami a fost unul de coșmar pentru Lionel Messi. ...
08:00
Cum a reacționat presa din Turcia, după debutul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: „Pe urmele tatălui” # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi (26 de ani) a debutat sâmbătă seara la Alanyaspor, în prima ligă turcă, evoluând circa 30 de minute în partida câștigată de echipa lui, cu scorul de 2-1, în deplasare, pe terenul celor de la Konyaspor, în etapa a 5-a din campionat. Presa din Turcia a reacționat imediat după acest moment, reamintind de Gheorghe Hagi, care a făcut istorie în Țara Semilunei. ...
07:40
Andrea Mandorlini are zilele numărate la CFR Cluj? Anunț clar în studio: „L-au adus ca să caute altceva” # Gazeta Sporturilor
Fostul fundaș central Marius Baciu (50 de ani) este de părere că Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, nu va avea o aventură de lungă durată pe banca formației din Gruia. CFR Cluj continuă să nu se regăsească la startul acestui sezon și, după un început modest sub bagheta lui Dan Petrescu, nici după venirea italianului Andrea Mandorlini la cârma echipei rezultatele nu s-au modificat. ...
07:40
Fostul mare portar al lui Inter, Walter Zenga, a analizat eșecul nerazzurrilor în fața lui Juventus (3-4) la Sky Sport Italia.Inter a pierdut dramatic la Torino, după ce a condus până-n minutul 82 cu 3-2. Kephren Thuram și Vasilije Adzic (90+1) au răsturnat situația pe tabelă în favoarea lui Juventus, parafând a doua înfrângere consecutivă a echipei lui Cristi Chivu în acest sezon din Serie A. ...
Acum 24 ore
00:30
Mihai Teja, tiradă după remiza cu CFR Cluj: „Am și eu două întrebări. Să ne spună clar!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, antrenorul de la Metaloglobus, a oferit un flash-interviu maraton după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1. Tehnicianul a vorbit despre partidă, despre situația delicată a clubului, care are doar două puncte, dar și despre arbitraj.Teja a transmis conducerii clubului că mai are nevoie de întăriri, deși perioada de transferuri s-a încheiat și mai pot fi aduși doar jucători care nu au angajamanent. ...
00:30
România depinde de Liga Națiunilor! De ce este crucial parcursul din următoarea ediție # Gazeta Sporturilor
România va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor B, ceea ce înseamnă că ar putea avea o misiune dificilă în a aduna puncte dacă tragerea la sorți e una nefavorabilă. Problema în acest scenariu ar fi că șansele pentru EURO 2028 ar fi tot mai mici.La începutul anului 2026, România va afla în ce grupă va juca în Liga Națiunilor. ...
00:10
Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, nu s-a arătat îngrijorat de faptul că echipa lui a făcut un nou pas greșit în Superliga, scoțând doar o remiză în deplasarea cu nou-promovata Metaloglobus, scor 1-1, în runda a 9-a.Tehnicianul consideră că CFR ar fi putut câștiga meciul de la Clinceni și ia tot ce s-a întâmplat pe teren ca atare, spunând că acum va merge la Cluj alături de elevii lui pentru a analiza și îmbunătăți ce nu a funcționat. ...
00:00
Vedeta de la CFR Cluj, mesaj dur după egalul cu Metaloglobus: „Nu am făcut nimic. Nu e în regulă” # Gazeta Sporturilor
Meriton Korenica, extrema stânga de la CFR Cluj, a analizat în termeni duri remiza cu Metaloglobus, scor 1-1, din etapa a noua a Superligii.Korenica a marcat golul de 1-1 din penalty și putea reuși „dubla” înainte de pauză. Doar că a ratat tot de la 11 metri. La finalul partidei, și-a reproșat execuția de la al doilea penalty.În plus, s-a arăta nemulțumit de faptul că echipa lui nu a marcat în repriza a doua, având un discurs dur la flash-interviu. ...
00:00
Atletico Madrid a spart gheața » Prima victorie obținută de „Cholo” Simeone în noul sezon din La Liga # Gazeta Sporturilor
Atletico Madrid s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Villarreal, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #4 din La Liga, bifând astfel primul succes stagional.Programul complet al etapei #4 din La LigaÎnaintea disputei din această seară, formația „rojiblanco” venea după două rezultate de egalitate și o înfrângere în primele trei etape ale noii stagiuni din La Liga, marcând astfel cel mai slab start de sezon al lui Diego Simeone pe banca madrilenilor. ...
13 septembrie 2025
23:50
Napoli continuă startul bun de sezon și obține încă trei puncte importante pe un teren dificil » Rasmus Hojlund a marcat la debut # Gazeta Sporturilor
Napoli s-a impus fără probleme pe „Artemio Franchi” în fața celor de la Fiorentina, scor 3-1, într-un duel al rundei cu numărul #3 din Serie A. Rasmus Hojlund a reușit să puncteze la debutul pentru campioana Italiei. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.