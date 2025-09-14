Gigi Becali și-a luat adio de la play-off! Reacție extrem de dură după Csikszereda – FCSB 1-1. „Nu jucăm fotbal, nu ai cum să mai recuperezi”
Fanatik, 14 septembrie 2025 23:20
Gigi Becali, în depresie după Csikszereda - FCSB 1-1. Patronul campioanei României, total dezamăgit de jocul echipei. Ce a declarat după meci.
Acum 5 minute
23:40
Cum se menține în formă Nadia Comăneci. Campioana de 63 de ani a dezvăluit secretul siluetei sale. „Eu nu alerg” # Fanatik
Nadia Comăneci a dezvăluit secretul longevității sale. Ce face campioana în fiecare zi de când s-a mutat în Statele Unite ale Americii pentru a se menține în formă.
23:40
Gigi Becali a ajuns la capătul puterii și a găsit o singură soluție la FCSB: „La iarnă neapărat” # Fanatik
Gigi Becali a luat foc după Csikszereda - FCSB 1-1. Soluția găsită de patronul bucureștenilor pentru a scoate echipa din impas.
Acum 30 minute
23:20
23:20
Pontul zilei de luni, 15 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru Petrolul – Dinamo # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 15 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul Petrolul - Dinamo.
Acum o oră
23:10
Cum a reacționat fiul lui Adrian Mutu când l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo. „Briliantul” a povestit tot. „Îmi venea să intru în pământ și să mă fac mic” # Fanatik
Adrian Mutu i-a promis fiului său că într-o zi, îl va vedea față-n față pe Cristiano Ronaldo. Cum a reacționat Tiago când l-a întâlnit pe starul internațional.
23:00
Ghinion incredibil! Cel mai bun pasator din Superliga și-a rupt ligamentele și ratează restul sezonului! # Fanatik
Cel mai bun pasator din Superliga României a suferit o accidentare cumplită. Și-a rupt ligamentele într-un meci amical. Când ar putea reveni pe teren.
22:50
Doliu în Giulești. Fiica unui jucător de legendă a încetat din viață. Comunitatea rapidistă, în lacrimi # Fanatik
Giuleștiul este în lacrimi! Fiica unui fost jucător iubit de întreaga suflare rapidistă s-a stins din viață: „Alături de tine!”
Acum 2 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 15 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 534 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Ekstraklasa și Serie A.
22:40
Inspirație de mare antrenor a lui Gigi Becali! Jucătorul introdus pe teren la pauză a deschis scorul în Csikszereda – FCSB. Video # Fanatik
FCSB a deschis scorul cu Csikszereda grație jucătorului trimis pe teren de Gigi Becali după pauză. Reușită superbă după un corner.
22:40
Rapid a făcut un scandal monstru din cauza arbitrajului, iar acum a venit verdictul specialistului # Fanatik
Rapid a contestat vehement arbitrajul din meciul cu U Cluj, după ce au reclamat două penalty-uri neacordate. Ce a spus specialistul despre fazele controversate.
22:30
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre” # Fanatik
Un multiplu campion mondial la înot are probleme cu drogurile. Soția sa a decis să divorțeze de el după mai bine de 7 ani de căsnicie.
22:20
Victor Angelescu a dat cărțile pe față despre colaborarea avută cu Marius Șumudică la Rapid: „Trebuia să ne dăm seama. Se transformă!” # Fanatik
Victor Angelescu a vorbit despre mandatul lui Marius Șumudică la Rapid. Ce a spus oficialul giuleștenilor despre relația avută cu antrenorul român.
22:10
Ce țeapă uriașă și-a luat soția lui Ilie Năstase, după ce și-a vândut mașina. Ioana a fost păcălită de un român din Alba Iulia # Fanatik
Cum a fost păcălită Ioana Năstase după ce și-a vândut mașina. Soția lui Ilie Năstase a aflat cu stupoare că este bună de plată pentru o faptă pe care n-a comis-o.
21:50
Pericol de implozie la Universitatea Craiova: „Dinamita se numește Rădoi, crizatul se dezlănțuie” # Fanatik
Mirel Rădoi, luat tare de un fost conducător din Superliga. „Craiova a arătat slăbiciuni de tot felul, dar și forță în atac”.
Acum 4 ore
21:40
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. Ce face acum, la 22 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur # Fanatik
Au trecut mai bine de două decenii de când Dan Petrescu divorța de soția sa, Dana. Ce face în prezent fosta parteneră de viață a marelui fotbalist al Generației de Aur.
21:30
Ianis Zicu, cuvinte de laudă pentru Universitatea Craiova după ce echipa sa a fost învinsă cu 0-2 în Bănie. „Are totul pentru a obține titlul”.
21:20
Ștefan Baiaram, întâlnire de top cu un campion mondial! Moment deosebit organizat de Superbet imediat după victoria Craiovei cu Farul # Fanatik
Ștefan Baiaram și Viswanathan „Vishy” Anand, multiplul campion mondial prezent la Craiova Grand Prix, au oferit un moment inedit pe gazon, imediat după meciul U Craiova - Farul.
21:10
La 37 de ani, Cristina Neagu a făcut un anunț neașteptat: ”Ar fi absurd să nu spun David Popovici” # Fanatik
Ajunsă la vârsta de 37 de ani, Cristina Neagu a făcut dezvăluirea momentului. Ce spune handbalista despre David Popovici.
21:00
„Are Craiova față de campioană?”. Alex Cicâldău a răspuns pe loc după meciul cu Farul: „Sper s-o ținem în aceeași linie” # Fanatik
Universitatea Craiova a mai pus trei puncte în clasament după ce a învins-o pe Farul, iar visul de a câștiga campionatul pare tot mai palpabil. Ce a spus Alex Cicâldău la finalul partidei
20:30
Laszlo Balint, descumpănit după Oțelul Galați – FC Botoșani 0-1: „Am fost peste ei la toate capitolele” # Fanatik
Laszlo Balint a fost extrem de dezamăgit după ce, în opinia sa, Oțelul a pierdut în fața lui FC Botoșani nemeritat. Ce a spus atrenorul gălățenilor la finalul partidei
20:30
Gică Hagi se poate bucura din nou de evoluțiile lui Ianis, după ce fiul său a ajuns în campionatul Turciei. Ce i-a transmis în urma debutului de la Alanyaspor
20:20
Scurtcircuit la Universitatea Craiova pe finalul meciului cu Farul! Furios pe Baiaram, Rădoi a vrut să îl scoată de pe teren, după ce abia intrase! Care a fost motivul # Fanatik
Tensiuni la Universitatea Craiova, în ciuda faptului că oltenii au obținut o nouă victorie în Superliga, 2-0 pe teren propriu cu Farul în etapa a noua! Ce s-a întâmplat în Bănie
20:10
Cinci motive pentru care Mircea Lucescu ar trebui să continue pe banca României! Opinie de Marian Popovici # Fanatik
Mircea Lucescu este contestat dur după campania ratată pentru calificările la Campionatul Mondial din 2026. Iată cinci motive pentru care cred că selecţionerul ar trebui să continue pe banca României.
20:00
Edi Iordănescu e pe cai mari în Polonia! Prima reacție a antrenorului de la Legia după victoria cu 4-1 # Fanatik
Legia Varșovia a bifat o victorie importantă duminică, în campionat. Ce a spus Edi Iordănescu după succesul cu 4-1 în fața lui Radomiak.
20:00
Fanatik SuperLiga, luni, 15 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol cu invitați de top după meciurile CFR-ului, Universității Craiova și FCSB-ului # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție spectaculoasă, luni, 15 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici va avea alături invitați de marcă după meciurile din weekend.
Acum 6 ore
19:40
Fraţii Becali, negocieri la sânge cu Claudio Lotito pentru transferul lui Ştefan Radu la Lazio: “De la 1000 de euro la Dinamo a plecat la 800.000 de euro” # Fanatik
Dezvăluiri de senzație în direct la FANATIK DINAMO, emisiune realizată de Cristi Coste, referitoare la transferul lui Ștefan Radu de la echipa din „Ștefan cel Mare” la Lazio
19:40
Cum s-a făcut de râs Răzvan Sava în Serie A. Portarul naționalei, „chiflă” de zile mari. Video # Fanatik
Răzvan Sava, gafă incredibilă în Pisa - Udinese. Portarul naționalei României a fost taxat de jurnaliștii italieni. Ce a putut să facă.
19:30
Leo Grozavu i-a pus gând rău FCSB-ului după Oțelul – FC Botoșani 0-1: „Nu există meci pierdut dinainte” # Fanatik
FC Botoșani a urcat pe podium în urma victoriei de la Galați, iar Leo Grozavu îi avertizează pe cei de la FCSB: „Nu există meci pierdut dinainte”. Află pe cine mizează în meciul cu campioana României
19:20
Gazzetta dello Sport scrie deja despre plecarea lui Cristi Chivu de la Inter! Jose Mourinho, favorit să îl înlocuiască! Care sunt cotele la pariuri # Fanatik
Aventură mai scurtă pentru Cristi Chivu la Inter decât se aștepta? Italienii scriu deja despre Jose Mourinho, favorit să îl înlocuiască pe român.
19:00
Anunț mare pentru suporterii Universității Craiova! Pachetele de bilete pentru meciurile din grupele Conference League au fost scose la vânzare # Fanatik
Universitatea Craiova nu a mai stat pe gânduri și le-a dat o veste extraordinară fanilor chiar la pauza meciului cu Farul Constanța.
18:50
Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen a suferit enorm și nu a uitat nici azi prin ce a trecut : ”Bătut cu bestialitate” # Fanatik
Ilie Năstase a trăit la un moment dat cel mai dureros moment din viața sa. Își amintește chiar și acum întreaga întâmplare și nu o va uita probabil niciodată.
18:40
Dezvăluiri despre accidentarea horror a lui Cristi Chivu la Inter: “Mourinho a spus după meci: toată echipa la spital!” # Fanatik
Cumpăna prin care a trecut Cristi Chivu. Victor Becali a spus totul despre accidentarea la cap a fostului fundaș român în duelul Chievo Verona - Inter 0-1.
18:20
Valentin Crețu se plânge înainte de Csikszereda – FCSB: „Toate echipele se autodepășesc cu noi! Meciurile în deplasare sunt foarte grele” # Fanatik
FCSB o va întâlni pe Csikszereda în etapa cu numărul 9 din SuperLiga. Valentin Crețu consideră că acest duel este foarte greu pentru campioana en-titre.
18:10
Profețiile lui DON Mitică, luni, 15 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top după Csikszereda – FCSB # Fanatik
Horia Ivanovici și Mitică Dragomir vor analiza meciurile din SuperLiga, dar și ultimele evenimente tari din România, luni, 15 septembrie, ora 13:30.
18:00
Înfrângerea cu Juventus a agitat apele la Inter Milano, iar șefii clubului au mers la baza de pregătire pentru o ședință cu Cristi Chivu.
Acum 8 ore
17:40
Fotbalistul de zeci de milioane de euro al lui Liverpool a primit tratamentul „Gigi Becali”. A văzut cartonașul galben și a fost schimbat în minutul 38 # Fanatik
Una dintre achizițiile lui FC Liverpool din această vară l-a scos din sărite pe Arne Slot! A fost schimbat în minutul 38 și certat de antrenor
17:10
Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu s-a abținut nici la Asia Express, din ce „a gustat” # Fanatik
Care e cusurul major al lui Gabi Tamaș. Fostul jucător nu a reușit să stea departe de acesta nici în emisiunea Asia Express.
17:00
Oficialii Universității Craiova visează la titlu: “Putem să reușim după mult timp! Avem toate atuurile de partea noastră” # Fanatik
Universitatea Craiova a început foarte bine sezonul, iar un oficial al clubului a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că există toate condițiile pentru câștigarea titlului.
16:40
Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie si a fugit de la fața locului! Exclusiv # Fanatik
Accident teribil în București. O femeie a fost internată la spital. Suspectul și-a abandonat mașina și ar fi plecat de la locul faptei.
16:20
FCSB o va întâlni pe Csikszereda în etapa cu numărul 9 din SuperLiga. Înaintea acestui duel, „ciucanii” au transmis un mesaj dur pe site-ul oficial al clubului.
16:00
Naționala României și-a terminat practic parcursul din preliminariile mondiale, CFR Cluj și FCSB „fug” de locurile de baraj, Dennis Man și Nicolae Stanciu sunt de nerecunoscut!
15:50
Ce achiziție spectaculoasă a făcut Ion Țiriac. La 86 de ani are o întreagă colecție de mașini de lux # Fanatik
Autoturismul special cumpărat de Ion Țiriac. Deține la 86 de ani o adevărată colecție de bolizi de ordinul miilor de euro.
Acum 12 ore
15:40
Mirel Rădoi, certat pentru că nu folosește un jucător pentru care s-au plătit bani mulți: „Mă așteptam să-l promoveze mai mult!“ # Fanatik
Ciprian Marica l-a „mustrat“ pe Mirel Rădoi chiar înaintea meciului direct dintre U Craiova și Farul! Află ce i-a reproșat oficialul „marinarilor“
15:20
„Când vă întoarceți la echipa națională?” Gică Hagi a răspuns fără să ezite la întrebarea arzătoare: „Asta se va întâmpla cu siguranţă!” # Fanatik
Gică Hagi a transmis când va reveni pe banca tehnică a echipei naționale. Ce spune „Regele” despre situația în care se află Mircea Lucescu.
15:00
Ricky Hatton a murit! A boxat cu Floyd Mayweather pentru titlul mondial, și-a anunțat revenirea în ring, dar s-a stins fulgerător # Fanatik
Marele campion de box britanic Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani. El a fost găsit fără suflare în propria casă.
14:50
Iubita lui Carlos Alcaraz are o pasiune pentru tenismeni. Ce nume celebru se mai află pe lista de cuceriri a lui Brooks Nader # Fanatik
Carlos Alcaraz nu este primul tenismen pe care l-a cucerit Brooks Nader. Ce alt sportiv celebru nu a mai rezistat farmecelor modelului de 28 de ani.
14:40
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și anxietate” # Fanatik
Care a fost cel mai dur episod din cariera lui Cristi Chivu. Antrenorul de la Inter a recunoscut că s-a luptat cu depresia și a ajuns la psiholog.
14:20
Alertă la Dinamo! Jucătorul de naţională s-a rupt şi va lipsi cu Petrolul: „A venit accidentat” # Fanatik
Dinamo o întâlnește pe Petrolul Ploiești în etapa a 9-a din SuperLiga, însă „câinii” nu se vor putea baza pe un jucător de națională. Zeljko Kopic a oferit anunțul.
14:10
Top cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea, Emma Răducanu prezență surpriză # Fanatik
Care sunt și cum arată cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume? Sorana Cîrstea și Emma Răducanu sunt și ele în clasament.
13:40
Andrei Vochin, opinie dură după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1: „Mandorlini, acest Nicolo Napoli al CFR-ului!” # Fanatik
Andrei Vochin îl compară pe Andrea Mandorlini cu antrenorul care are 10 mandate pe banca defunctei FC U Craiova, Nicolo Napoli. Iar după 1-1 cu Metaloglobus, play-off-ul pare misiune imposibilă pentru CFR Cluj.
