Rusia avertizează Europa: Vom fi cu ochii pe orice stat care ne confiscă bunurile
News.ro, 15 septembrie 2025 12:50
Rusia a avertizat luni că va lua măsuri împotriva oricărui stat european care va încerca să îi confişte activele, după ce au apărut informaţii potrivit cărora Uniunea Europeană caută noi modalităţi de a utiliza sute de miliarde de dolari din activele ruseşti îngheţate pentru a ajuta Ucraina, relatează Reuters.
Acum 5 minute
13:30
Alianţa Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul împotriva Rusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, dându-i o replică ministrului de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, relatează TASS.
13:30
Neymar s-a accidentat la începutul meciului disputat, duminică, de Santos pe terenul echipei Atlético Mineiro. Deşi acest lucru nu l-a împiedicat să continue partida, el şi-a exprimat nemulţumirea faţă de suprafaţa sintetică pe reţelele de socializare.
Acum 15 minute
13:20
Ofiţeri militari americani fac o vizită surpriză în Belarus pentru a observa exerciţiile militare comune cu Rusia - VIDEO # News.ro
Ofiţeri militari americani au observat luni exerciţiile militare comune dintre Rusia şi Belarus şi au fost informaţi de ministrul apărării din Belarus, Viktor Hrenin, că pot urmări „orice îi interesează”, relatează Reuters.
Acum 30 minute
13:10
ICCJ în motivarea deciziei prin care Camelia Bogdan e acuzată de abuz în serviciu în legătură cu dosarul lui Dan Voiculescu: A nesocotit principiul legalităţii, aplicând retroactiv directive UE/ A compromis garanţiile fundamentale ale procesului echitabil # News.ro
Fosta judecătoare Camelia Bogdan a nesocotit principiul legalităţii în materie penală, aplicând retroactiv directive UE în cazul confiscărilor decise în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare în care omul de afaceri Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare, afirmă judecătoarea Lia Savonea în motivarea deciziei prin care a acceptat plângerile mai multor părţi din dosar împotriva hotărârii de casare care o viza pe Camelia Bogdan, stabilind că aceasta de face vinovată de abuz în serviciu. Conform motivării, Camelia Bogdan ”a transformat un proces penal într-un teren de experiment normativ, folosind instrumente netranspuse pentru a justifica o măsură severă”. De asemenea, este acuzată şi de încălcarea dreptului la un proces echitabil, argumentul fiind că, ”în loc să fie garantul legalităţii, judecătorul a devenit parte într-un mecanism de presiune şi sancţionare”, reproşându-i-se ”o conduită judiciară ilegală, adoptată cu intenţie”, având ca rezultat ”vătămarea drepturilor şi intereselor părţilor şi/sau ale terţilor”, petenţi în această cauză.
13:10
Băsescu, despre ironia Ambasadei Rusiei în cazul dronei: Mă tem că-şi are baza în modul nostru de a acţiona. Dacă doboram drona măcar tăcea, nu mai râdea de noi/ Întrebat ce făcea el dacă era la Cotroceni: Nu se ajungea la al 20-lea incident, vă asigur! # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, luni, în legătură cu reacţia ironică a Ambasadei Rusiei în cazul dronei intrate în spaţiul aerian românesc, că se teme că îşi are baza în modul de a acţiona al autorităţilor române. „Dacă le doboram drona, ambasadorul măcar tăcea, nu mai râdea de noi”, a adăugat Băsescu. Întrebat ce ar fi făcut el dacă era la Cotroceni, fostul preşedinte a răspuns „E al 20-lea incident. Nu se ajungea la acest număr, vă asigur!”. În opinia lui Băsescu, Rusia va mai supune „categoric” România la „astfel de teste”. „România trebuie să fie pregătită să demonstreze şi aliaţilor din NATO că e capabilă să-şi apere în primă instanţă cu forţe proprii spaţiul aerian”, a punctat fostul şef al statului.
13:10
Ministerul Educaţiei: Au crescut numărul profesorilor calificaţi la clase şi timpul de interacţiune, scăzând numărul celor necalificaţi. A crescut uşor numărul de cadre didactice cu un singur contract de muncă, s-au redus cheltuielile pentru plata cu ora # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că, în urma datelor preliminare primite de la Inspectoratele şcolare, în acest an şcolar au crescut numărul profesorilor calificaţi la care copiii au acces şi timpul de interacţiune cu aceştia şi a scăzut numărul personalului necalificat. Totodată, a crescut uşor numărul de cadre didactice cu un singur contract de muncă, reducându-se semnificativ cheltuielile cu contractele la plata cu ora. ”În ciuda unor catastrofe potenţiale anunţate/anticipate în spaţiul public de diverse persoane, probabil fără timp pentru o documentare suficientă, numărul de titulari nu s-a redus drastic, dimpotrivă, suplinitorii nu au dispărut (suplinitorii calificaţi au rămas relativ stabili), iar normele la plata cu ora şi-au găsit cadre didactice care să le susţină”, arată ministerul.
13:10
Florin Manole a prezentat programul de relansare economică al PSD, pe muncă: Creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, subvenţie lunară de 2.250 lei, pentru mamele care revin la muncă, Primul loc de muncă pentru tineri # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole a prezentat luni programul de relansare economică al PSD pe muncă, care cuprinde măsuri precum creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, subvenţie lunară de 2.250 lei, pentru mamele care revin la muncă, Primul loc de muncă pentru tineri.
Acum o oră
13:00
Stagiunea la Sala Radio va debuta în 9 octombrie. Abonamentele, disponibile la vânzare între 16-23 septembrie # News.ro
Stagiunea numărul 97 la Sala Radio va debuta în 9 octombrie. Abonamentele pentru perioada octombrie-decembrie vor fi disponibile la vânzare între 16-23 septembrie. Biletele individuale (pentru toate concertele) vor fi puse în vânzare începând din data de miercuri, 24 septembrie.
12:50
Rusia a avertizat luni că va lua măsuri împotriva oricărui stat european care va încerca să îi confişte activele, după ce au apărut informaţii potrivit cărora Uniunea Europeană caută noi modalităţi de a utiliza sute de miliarde de dolari din activele ruseşti îngheţate pentru a ajuta Ucraina, relatează Reuters.
12:40
Secretarul general al OCDE: România intră în etapele finale ale aderării la OCDE, 15 din cele 25 de comitete OCDE au adoptat deja concluzii pozitive/ Comitetele vor continua evaluarea cu analiza economică # News.ro
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a afirmat că România intră în etapele finale ale aderării la OCDE şi că 15 din cele 25 de comitete ale organizaţiei au adoptat concluzii pozitive. El a adăugat că, în perioada următoare, comitetele OCDE vor continua evaluarea cu analiza economică despre România, iar aceasta va fi lansată în martie 2026 la Bucureşti.
Acum 2 ore
12:30
Justiţia oferă un răgaz principalului partid de opoziţie din Turcia. Unii experţi văd o strategie menită să menţină presiunea şi să alimenteze diviziunile interne # News.ro
Un tribunal din Ankara a amânat luni până la 24 octombrie decizia privind o posibilă destituire pentru „fraudă” a conducerii principalului partid de opoziţie turc, CHP, oferind un răgaz formaţiunii politice vizate de anchete şi arestări repetate ale liderilor săi, relatează AFP.
12:30
Manchester United „s-a înrăutăţit” sub conducerea lui Ruben Amorim, afirmă fostul căpitan al echipei Wayne Rooney, informează BBC.
12:20
Concert-eveniment dedicat lui Maurice Ravel la Ateneul Român şi „Oedipe” de George Enescu la ONB, în programul de luni la Festivalul „Enescu” # News.ro
Un concert-eveniment dedicat lui Maurice Ravel cu Orchestra Filarmonică din Monte-Carlo, condusă de Charles Dutoit, va avea loc la Ateneul Român, luni, de la ora 16.30, în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu”. De la ora 19.00, pe scena Operei Naţionale Bucureşti va fi „Oedipe” de George Enescu, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare.
12:10
DOGE continuă concedierea funcţionarilor americani chiar şi după plecarea lui Elon Musk. Cine este cel care ia deciziile # News.ro
La trei luni după ruptura zgomotoasă dintre Donald Trump şi Elon Musk, comisia DOGE, acum lipsită de omul de afaceri controversat, continuă să zguduie, din interior, administraţia americană, dar departe de lumina reflectoarelor, relatează AFP.
12:10
Bolojan: Am încheiat aproape două treimi din totalul de 25 de evaluări în comitetele OCDE/ Suntem hotărâţi să facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca România să adere la OCDE în anul viitor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România a încheiat aproape două treimi din totalul de 25 de evaluări în comitetele OCDE, adăugând că toate instituţiile implicate sunt angajate în implementarea recomandărilor organizaţiei pentru a finaliza la timp procesul tehnic. ”Suntem hotărâţi să facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca România să adere la OCDE anul viitor”, a subliniat Bolojan.
12:00
Poliţist din Caraş-Severin, dat în judecată de Inspectoratul de Poliţie pentru a plăti o pagubă de 65.000 de lei după ce s-a răsturnat cu autospeciala în albia unui pârâu # News.ro
Un poliţist din oraşul Oţelu Roşu a fost dat în judecată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin pentru recuperarea pagubelelor materiale provocate la o autospecială cu care s-a răsturnat în albia unui pârâu, în timpul unei misiuni. Poliţiştul a intrat cu maşina pe un drum forestier neasfaltat şi interzis circulaţiei publice.
12:00
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în Piaţa Victoriei: „Guvernul trebuie să înţeleagă că lucrurile nu mai pot continua aşa!” / Nemulţumirile angajaţilor din acest sistem - FOTO # News.ro
Câteva sute de sindicalişti din administraţia publică s-au strâns, luni dimineaţă, în Piaţa Victoriei, din Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Protestatarii, veniţi din toată ţara, au steaguri, vuvuzele şi pancarte cu diverse mesaje pentru guvernanţi. Reprezentanţii protestatarilor spun că au fost invitaţi, luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan.
12:00
„Baleines”, în regia lui Sylvain Dufayard, a fost desemnat cel mai bun film la Bucharest International Dance Film Festival # News.ro
„Baleines”, în regia lui Sylvain Dufayard, a fost desemnat cel mai bun film la Bucharest International Dance Film Festival, care a avut loc între 11 şi 14 septembrie.
11:50
Dezvoltatorul imobiliar orădean Prima Development Group achiziţionează un teren de două hectare în Bucureşti, tranzacţie de aproape 4 milioane de euro, pentru a extinde complexul Prima Solis cu aproximativ 700 de apartamente # News.ro
Dezvoltatorul imobiliar orădean Prima Development Group anunţă că achiziţionează un teren de două hectare în Bucureşti, adiacent noului proiect rezidenţial Prima Solis, demarat în această vară şi care va fi extins cu aproximativ 700 de apartamente. Tranzacţia are o valoare de aproape 4 milioane de euro.
Acum 4 ore
11:30
Transmiterea părţilor sociale prin succesiune: ce trebuie să ştie asociaţii şi moştenitorii # News.ro
Câteodată, decesul unui asociat aduce provocări neaşteptate în viaţa unei firme. Ce se întâmplă cu părţile sociale ale celui decedat? Devine moştenitorul automat asociat sau are doar drept la bani?
11:20
Stephen Colbert, la gala Emmy, după ce show-ul său a fost anulat de CBS: „Rămâneţi puternici, fiţi curajoşi” - VIDEO # News.ro
Stephen Colbert a primit ovaţii, duminică, la gala Primetime Emmy Awards, după ce „The Late Show with Stephen Colbert” a câştigat premiul pentru Cea mai bună emisiune-talk show. „Uneori, îţi dai seama cu adevărat cât de mult iubeşti ceva doar când simţi că s-ar putea să-l pierzi”, a spus Colbert pe scenă.
11:20
Americanca Iva Jovic, în vârstă de 17 ani, a câştigat primul titlu din cariera sa, învingând-o pe columbianca Emiliana Arango, scor 6-4, 6-1, în finala turneului WTA 500 de la Guadalajara. Tânăra americană a ajuns pe locul 36 WTA.
11:10
MedLife susţine performanţa medicilor şi în sport: peste 130 de participanţi din 5 ţări la Balcaniada de tenis # News.ro
MedLife, cea mai mare reţea de servicii medicale private din România, a fost partener principal al celei de-a 37-a ediţii a Turneului Societăţii Balcanice de Tenis a Medicilor, desfăşurat în perioada 31 august – 6 septembrie, la Mamaia.
11:10
Sorin Grindeanu cere ANAF să verifice dacă adaosul comercial pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%, iar cel pe lanţul de distribuţie în maximum 5% # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat ANAF să verifice, prin controale, dacă adaosul comercial practicat de comercianţi pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%, iar cel pe lanţul de distribuţie în maximum 5%. Totodoată, Grindeanu a cerut verificări pentru a se stabili dacă, pe durata plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază,comercianţii au respectat interzicerea refacturării produselor agricole şi alimentare către procesatori şi a serviciilor aferente livrării şi comercializării acestora.
11:10
Virgil Popescu: Susţin demersul prin care Centrul de Securitate Maritimă al UE să fie găzduit la Constanţa/ Voi susţine în continuare demersurile prin care întărim şi extindem rolul ţării noastre în cadrul Uniunii Europene # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunţă că a semnat, alături de alţi europarlamentari români, scrisoarea transmisă preşedintei Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen prin care este susţinută înfiinţarea unui Centru de Securitate Maritimă în România, prezentând argumentele în favoarea unei astfel de decizii: poziţia georstrategică, contribuţia la securitatea europeană şi euro-atlantică, capacitatea logistică şi infrastructura existentă, expertiza şi lecţiile învăţate din conflictul din Ucraina; dezvoltarea infrastructurii şi mobilitatea militară. ”Voi susţine în continuare demersurile prin care întărim şi extindem rolul ţării noastre în cadrul Uniunii Europene”, afirmă Virgil Popescu.
11:10
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că va declara starea de urgenţă naţională şi va pune sub control federal Washington DC, după ce primarul Muriel Bowser a declarat că poliţia din capitală nu va coopera cu Serviciul de Imigrare şi Vamă al Statelor Unite (ICE), relatează Reuters.
11:00
Cum arată viitorul stadionului Camp Nou şi Tower Bridge din Londra, în noua serie documentară „Inginerie Europeană”, la National Geographic - VIDEO # News.ro
Noua serie documentară „Inginerie Europeană” va fi difuzată de National Geographic din 23 septembrie, de la ora 21.00.
11:00
INTERVIU - Rufin Zamfir, expert în războiul hibrid rusesc: E fără precedent de mare în istoria noastră influenţa Rusiei în politicul românesc. /Avem influenţa pe care Rusia a exercitat-o ani de-a rândul asupra unor figuri politice de nivel înalt din PSD # News.ro
Influenţa pe care Rusia o are la vârful statului român, prin clasa politică, e fără precedent de mare în istoria recentă, concluzionează Rufin Zamfir, specialist în ameninţări asimetrice şi dezinformare, într-un dialog cu News.ro. Şi nu e vorba doar de Rusia, avertizează el. Reacţiile în lanţ izbucnite recent din partea unor politicieni, politologi şi analişti în spaţiul public, foarte critice la comunicatul prin care Ministerul Afacerilor Externe se delimita de vizita la Beijing a lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă, vin să confirme că şi China şi-a extins foarte mult influenţa în elita politică românească.
10:50
Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu/ Doi consilieri juridici vor fi judecaţi pentru complicitate/ Idolu şi-ar fi reînnoit ilegal mandatul de director # News.ro
Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu. Potrivit Direcţiei Naţionale anticorupţie (DNA), doi consilieri juridici din cadrul aceleiaşi societăţi au fost trimişi în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu. Procurorii afirmă că Idolu şi ceilalţi inculpaţi au întocmit şi semnat documente nelegale prin care acesta şi-ar fi reînnoit mandatul de director general la aeroport fără să existe, conform legii, o procedură de selecţie pentru funcţia respectivă.
10:40
Echipa naţională de polo masculin a României va debuta cu Italia la Campionatul European din 2026.
10:30
INS: Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni, iar exportul cu aproape 24%. Consumul populaţiei a crescut cu circa 4%, iar iluminatul public a scăzut cu 7% # News.ro
Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni, la 11.121 milioane kWh, în timp ce exportul a urcat cu 23,8%, faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). De asemenea, consumul populaţiei a crescut cu 3,9%, la 7.027 milioane kWh, iar iluminatul public a scăzut cu 7%, la 230,4 milioane kWh. În ceea ce priveşte producţia de energie, aceasta a crescut în centralele fotovoltaice si la centrala nucleară, pe când în termocentrale, hidrocentrale şi centrale eoliene a scăzut.
10:30
Musicalul „My Fair Lady”, în regia lui Ion Caramitru, revine pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” în 18, 20 şi 21 septembrie. Spectacolul de joi începe la ora 19.00, iar cele de sâmbătă şi duminică de la ora 18.00. Elevii şi studenţii au bilete cu preţ redus, în cadrul campaniei „Back to school”. Biletele pot fi achiziţionate prin ticketstore.ro şi eventim.ro.
10:20
Un bărbat din Piteşti a fost prins în timp ce încerca să vândă o puşcă de tir sportiv într-un târg din judeţul Argeş. El a spus că nu ştia că nu are voie să vândă arme
10:20
Serviciul Starlink a fost „în pană pe întreaga linie de front” în Ucraina, în contextul unei întreruperi globale # News.ro
Starlink, serviciul de internet prin satelit deţinut de Elon Musk, a suferit o întrerupere globală luni, care a afectat inclusiv linia frontului din Ucraina, relatează Kyiv Independent.
10:10
Jucătorul belgian Seppe Baetens a semnat cu Steaua, a anunţat, luni dimineaţă, clubul stelist.
09:50
INS: Efectivele de porcine au scăzut cu 3,2%, la 1 mai 2025, faţă de anul trecut, la 2,92 milioane capete # News.ro
Efectivele de porcine existente la 1 mai 2025, faţă de 1 mai 2024, au scăzut cu 3,2%, la 2,92 milioane capete, arată datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:50
Ambasada Rusiei în România, despre incidentul cu drona: O provocare intenţionată a regimului de la Kiev, care încearcă să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse/ Protestul părţii române, nefondat # News.ro
Ambasada Rusiei în România susţine că incidentul cu drona intrată în spaţiul aerian românesc este „o provocare intenţionată a regimului de la Kiev”, care „încearcă disperat să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse. În legătură cu convocarea ambasadorului Rusiei la MAE, Ambasada Rusiei precizează că protestul părţii române, care l-a convocat la MAE pe ambasadorul rus la Bucureşti, „a fost respins ca fiind nefondat şi nejustificat”, având în vedere „lipsa unei confirmări obiective a provenienţei ruseşti a aparatului zburător”.
09:50
Alertă la Sibiu după ce a fost semnalată prezenţa unei genţi suspecte pe o stradă din oraş # News.ro
Echipaje de poliţişti şi specialişti din cadrul SRI au intervenit luni dimineaţă după ce pe o stradă din Sibiu a fost semnalată prezenţa unei genţi suspecte.
09:50
Concursul Internaţional „Remember Enescu” are loc între 15 şi 19 septembrie la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti # News.ro
Concursul Internaţional „Remember Enescu”, ediţia XXII, va fi organizat între 15 şi 19 septembrie la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti. Muzicieni cu vârste între 7-24 ani din Romania, Germania, Austria, China, America, Republica Moldova vor concura la patru secţiuni prestigioase: vioară, pian, canto şi compoziţie, având ocazia unică de a interpreta atât repertoriul clasic universal, cât şi capodoperele semnate de George Enescu.
09:40
Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei .
Acum 6 ore
09:30
Câştigătorii premiilor Emmy 2025 - „The Studio” a dominat gala cu 13 premii, „Adolescence” şi „The Pitt” au câştigat cele mai importante trofee # News.ro
„The Studio” a fost marele câştigător al anului la cea de-a 77-a gală a Primetime Emmy Awards care a avut loc la Peacock Theater din Los Angeles. Satiră hollywoodiană difuzată pe Apple TV+, „The Studio” a devenit cel mai premiat serial al anului, câştigând în total 13 premii, inclusiv pentru Cel mai bun serial de comedie.
09:30
Producţia industrială a scăzut în primele şapte luni ale anului, atât ca serie brută (-1,3%), cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (-0,7%), arată datele publicate luni de Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:20
UPDATE - Accident rutier grav în judeţul Suceava. O femeie de 51 de ani a murit şi alte trei tinere, cu vârste de 15,17, şi 21 de ani, sunt rănite după ce un autoturism a intrat sub un TIR - FOTO # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, luni dimineaţă, în judeţul Suceava. O persoană a murit şi alte trei sunt rănite după ce un autoturism a intrat sub un TIR, fiind nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea uneia dintre victime din autoturism.
09:20
INS: În trimestrul II, populaţia activă a României era de 8,222 milioane persoane, din care 489.800 erau şomeri. Rata şomajului în trimestrul II 2025 a fost de 6%, nivelul cel mai ridicat fiind în rândul tinerilor # News.ro
Populaţia activă a României era, în trimestrul al II-lea al anului, de 8,222 milioane persoane, din care 7,733 milioane persoane erau ocupate şi 489.800 persoane erau şomeri, arată datele publicate luni de Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).
09:20
Final incredibil al maratonului de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, luni, când tanzanianul Alphonce Simbu a fost încoronat câştigător la foto finiş în faţa germanului Amanal Petros, cu un timp de 2h09'48''.
08:50
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat programul etapei a 11-a din Superliga:
08:40
Restricţii de circulaţie pe DN 1 şi pe DN 1B, în judeţul Prahova, începând de luni, până pe 17 octombrie. Pe cele două drumuri se fac reparaţii la rosturi de dilataţie ale unor poduri # News.ro
Circulaţia rutieră se va desfăşura cu restricţii pe DN 1 şi pe DN 1B, în judeţul Prahova, începând de luni,15 septembrie şi până pe 17 octombrie. Pe DN 1 restricţiile vor fi impuuse în zona municipiului Câmpina, iar pe DN 1 B, la ieşirea din Ploieşti, unde se vor face reparaţii la rosturi de dilataţie ale unor poduri
08:30
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a urcat două locuri şi este jucătoarea din România cel mai bine clasată # News.ro
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 41, după o urcare de două poziţii, cu 1.281 puncte.
08:30
Accident rutier grav în judeţul Suceava. O persoană a murit şi alte trei sunt rănite după ce un autoturism a intrat sub un TIR - FOTO # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, luni dimineaţă, în judeţul Suceava. O persoană a murit şi alte trei sunt rănite după ce un autoturism a intrat sub un TIR, fiind nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea uneia dintre victime din autoturism.
08:30
Deşi tocmai a avut cel mai important eveniment din an, unde a prezentat iPhone 17, Apple Watch Series 11 şi AirPods Pro 3, Apple are încă o listă lungă de produse ce urmează a fi lansate în lunile ce vor urma.
