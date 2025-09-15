Rusia avertizează Europa: Vom fi cu ochii pe orice stat care ne confiscă bunurile

13:10

Fosta judecătoare Camelia Bogdan a nesocotit principiul legalităţii în materie penală, aplicând retroactiv directive UE în cazul confiscărilor decise în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare în care omul de afaceri Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare, afirmă judecătoarea Lia Savonea în motivarea deciziei prin care a acceptat plângerile mai multor părţi din dosar împotriva hotărârii de casare care o viza pe Camelia Bogdan, stabilind că aceasta de face vinovată de abuz în serviciu. Conform motivării, Camelia Bogdan ”a transformat un proces penal într-un teren de experiment normativ, folosind instrumente netranspuse pentru a justifica o măsură severă”. De asemenea, este acuzată şi de încălcarea dreptului la un proces echitabil, argumentul fiind că, ”în loc să fie garantul legalităţii, judecătorul a devenit parte într-un mecanism de presiune şi sancţionare”, reproşându-i-se ”o conduită judiciară ilegală, adoptată cu intenţie”, având ca rezultat ”vătămarea drepturilor şi intereselor părţilor şi/sau ale terţilor”, petenţi în această cauză.