UPDATE - Încă una dintre persoanele implicate în scandalul de pe o stradă din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi, reţinută, după ce a fost externată din spital / Patru dintre scandalagii, care se sustrăgeau cercetărilor, ridicaţi de la priveghi
News.ro, 15 septembrie 2025 20:50
O persoană de 57 de ani, implicată în scandalul de pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi, a fost externată din spital şi a fost audiată de către poliţişti. La finalul procedurilor, persoana respectivă a fost reţinută. Ulterior, poliţăiştii au ridicat de la priveghi alţi patru scandalagii, care se sustrăgeau cercetărilor.
• • •
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:40
Fără club de la plecarea sa de la Lille în vară, Samuel Umtiti a anunţat, luni, pe contul său de Instagram, că se retrage din activitate la vârsta de 31 de ani.
20:30
Călăraşi: Trupul unui militar care s-a înecat în Dunăre la începutul lunii, în timpul liber, găsit de scafandri şi pompieri # News.ro
Trpul unui militar n vârstă de 42 de ani, care s-a înecat în Dunăre la începutul lunii, în timpul liber, a fost găsit, luni, de scafandri şi pompieri.
20:20
Primarul din Hunedoara cere desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic, încheiat în 2003, dar şi un audit pentru a preveni transformarea în fier vechi a ceea ce a rămas din fosta ”Siderurgica” SA Hunedoara # News.ro
Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu. solicită desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic din 2003, efectuarea unui Audit statutar pentru perioada 2003 - 2025 de către instituţiile guvernului şi stabilirea de măsuri care să prevină transformarea în fier vechi a ceea ce a rămas din fosta ”Siderurgica” SA Hunedoara. Edilul spune că a notificat atât premierul, cât şi preşedintele României, dar şi alte autorităţi ale statului.
Acum 2 ore
20:00
Un copil de 13 ani a murit, luni seară, într-o localitate din judeţul Argeş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac.
20:00
Baschet masculin: CSM Oradea – CS Vâlcea, scor 73-53, în ultimul meci la Turneul Memorial ”Toni Alexe”, câştigat de Borac Cacak # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a învins, luni, medaliata cu bronz din 2025, CS Vâlcea, scor 73-53 (42-22), în ultimul meci de la Turneul Memorial ”Toni Alexe”. Campioana la polo CSM Oradea şi-a prezentat la pauză trofeele câştigate în deschiderea sezonului: Cupa şi Supercupa României.
20:00
Formaţia Unirea Slobozia a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Hermannstadt, în etapa a noua a Superligii.
19:40
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României / Lazurcă a fost vehiculat recent ca variantă pentru şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE) # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în în Statele Unite Mexicane, în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în Belize. Lazurcă fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).
19:40
19:30
Guvernul de la Londra îl acuză pe Elon Musk că încurajează intimidarea şi violenţa pe străzile din Marea Britanie # News.ro
Downing Street a denunţat luni „limbajul periculos şi inflamator” folosit de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestaţiei care a reunit sâmbătă între 110.000 şi 150.000 de persoane la Londra, la apelul extremei drepte, relatează AFP.
19:30
Perechea Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh (România/Taiwan) s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale probei de dublu de la Korean Open, turneu WTA500, cu premii de peste un milion de dolari.
19:20
Ana Andreea Beatrice va lupta pentru bronz la CM de Lupte, după ce a fost învinsă în semifinale # News.ro
Ana Andreea Beatrice a fost învinsă în semifinale la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb, dar va lupta pentru medalia de bronz.
19:20
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, reţinut / El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei # News.ro
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost reţinut, luni, după mai multe ore de audieri în Bucureşti. El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei.
Acum 4 ore
19:10
Premierul Ilie Bolojan a primit o delegaţie a Ford Otosan, companie care a investit în România până în prezent 500 milioane de euro: Guvernul susţine investiţiile pentru că ele creează locuri de muncă, plus-valoare şi dezvoltare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a primit, luni, la Palatul Victoria, o delegaţie a Ford Otosan, companie care a investit în România până în prezent 500 milioane de euro, el declarând că Guvernul susţine investiţiile pentru că ele creează locuri de muncă, plus-valoare şi dezvoltare.
19:00
Primul centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi din judeţul Ilfov se va deschide la Vidra / Este destinat beneficiarilor cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani / Urmează obţinerea licenţei de funcţionare – FOTO # News.ro
Primul centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi din judeţul Ilfov – cu o suprafaţă de 250 de metri pătraţi şi 1.400 metri pătraţi de spaţiu verde - se va deschide la Vidra, după obţinerea licenţei de funcţionare. Centrul este destinat beneficiarilor cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani care au risc de separare de familie.
18:50
Bistriţa: Bărbat, cercetat sub control judiciar după ce a lovit şi a urcat în maşina sa doi copii de 11 ani, în apropierea unui parc/ Cei doi au reuşit să sară din maşină şi să ceară ajutorul trecătorilor/ Agresorul a fost prins, el fiind băut # News.ro
Un bărbat de 33 de ani din Bistriţa este cercetat sub control judiciar după ce, în urma unor neînţelegeri privind jucării abandonate într-un parc, a lovit şi a băgat în maşina sa doi copii de 11 ani. Cei doi au reuşit să sară din maşină şi să ceară ajutorul trecătorilor, care au chemat Poliţia. Agresorul a fost prins de poliţişti, care au constatat că acesta era băut.
18:40
Cluj: Bărbat reţinut după ce ar fi furat banii din două cutii ale milei aflate în Mănăstirea Piatra Craiului/ El ar fi sustras şi DVR-ul pe care erau stocate imaginile surprinse de camerele de supraveghere # News.ro
Un bărbat de 34 de ani din judeţul Iaşi a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi furat banii din două cutii ale milei aflate în Mănăstirea Piatra Craiului din apropierea localităţii Bucea, judeţul Cluj. El ar fi sustras şi DVR-ul pe care erau stocate imaginile surprinse de camerele de supraveghere.
18:40
Donald Trump spune că favoritul alegerilor pentru primăria New York este „un mic comunist” şi o critică pe guvernatoarea democrată a statului pentru că şi-a anunţat susţinerea pentru el # News.ro
Donald Trump a criticat-o luni pe guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, pentru că şi-a anunţat susţinerea la alegerile municipale din New York pentru candidatul de stânga radicală Zohran Mamdani, pe care îl califică drept un „mic comunist”, relatează AFP.
18:40
Atacantul Godberg Barry Cooper (28 ani), fost atacant în SuperLiga Romania, a semnat pe un an de zile cu Politehnica Timişoara, a anunţat formaţia din liga a treia.
18:40
Premierul, întâlnire cu sindicatele din administraţie – Bolojan: Nu mai putem continua ca până acum / S-a convenit asupra continuării dialogului pentru ”o reformă administrativă echilibrată şi sustenabilă” # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanţii sindicatelor pe tema reformei administraţiei publice şi a revendicărilor acestora şi a subliniat necesitatea luării unor măsuri care trebuie să respecte criterii transparente şi să asigure continuitatea serviciilor publice. ”Nu mai putem continua ca până acum”, a transmis premierul.
18:30
Irineu Darău (USR): Aşa cum ne-a obişnuit AUR, această moţiune simplă este un gest pur populist, plin de lozinci şi de exagerări, ambalajul strălucind de clasicul marketing politic, auristo-simionist # News.ro
Senatorul Irineu Darău (USR) a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii simple împotriva mnistrului Daniel David, că aşa cum i-a obişnuit AUR, această moţiune simplă este ”un gest pur populist, plin de lozinci şi de exagerări, ambalajul strălucind de clasicul marketing politic, auristo-simionist”.
18:20
Oana Ţoiu promovează la Viena candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică / Votul va avea loc joi / Discuţii cu Rafael Mariano Grossi despre Centrala Cernavodă # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, promovează, luni, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), votul urmând a avea loc în cursul zilei de joi. De asemenea, ţoiu a avut o discuţie cu directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, în cadrul căreia s-a discutat despre Retehnologizarea Unităţii 1 de la Centrala Cernavodă şi constituirea Unităţilor 3 şi 4.
18:10
Bolojan, la moţiunea simplă pe educaţie: România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcţiona. Nu mai puteam continua aşa, pentru că intram într-o fundătură. Indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri # News.ro
Premierul Ilie Bolojan, care este şi senator, a declarat, luni, la moţiunea simplă pe educaţie, că România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcţiona şi nu mai puteam continua aşa, pentru că intram într-o fundătură, iar indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri.
18:10
Constanţa: Un elev de 15 ani a pălmuit o profesoară, după ce s-au certat/ Femeia nu a vrut să îi fie acordate îngrijiri medicale şi a refuzat eliberarea unui ordin de protecţie/ Poliţiştii fac cercetări # News.ro
Poliţiştii din Constanţa fac cercetări după un incident produs la un colegiu din municipiu, unde un elev în vârstă de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o ceartă. Femeia nu a dorit să îi fie acordate îngrijiri medicale şi a refuzat emiterea unui ordin de protecţie.
18:10
Directorul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, ales preşedinte al Asociaţiei Aeroporturilor din România / Bogdan Mîndrescu: Îmi propun să transformăm aeroporturile în hub-uri regionale performante / Directorul Aeroportului Craiova, prim-vicepreşedi # News.ro
Directorul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, Bogdan Mîndrescu, a fost ales preşedinte al Asociaţiei Aeroporturilor din România, cu unanimitate de voturi. La rândul său, directorul Aeroportului Internaţional Craiova, Sorin Manda, a fost ales prim-vicepreşedinte. Mîndrescu a transmis că-şi doreşte să transforme aeroporturile din România în hub-uri regionale performante şi a prezentat câteva dintre priorităţile sale.
18:10
Peter Quantrill, jurnalist şi critic muzical: „Nivelul educaţiei muzicale a scăzut masiv, pretutindeni, dar avem în continuare autenticitatea - un avantaj faţă de inteligenţa artificială” # News.ro
„Nivelul educaţiei muzicale a scăzut masiv, pretutindeni, nu doar în Regatul Unit, şi este adevărat că trebuie să ne adresăm unui public mai larg, dar ceea ce avem în continuare este autenticitatea - un avantaj faţă de inteligenţa artificială”, a spus Peter Quantrill, jurnalist şi critic muzical, colaborator Gramophone, Opera Now, Bachtrack, The Strad, Pianist magazine, luni, la Sala Mare a ICR, în dezbaterea „Jurnalismul şi muzica. Festivalul Internaţional George Enescu”.
18:00
Asasinarea lui Charlie Kirk. ADN-ul găsit la locul crimei este al lui Tyler Robinson, anunţă şeful FBI la Fox News # News.ro
Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului unde a avut loc asasinarea activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reţinut de autorităţi, Tyler Robinson, a anunţat luni directorul FBI Kash Patel, relatează AFP.
18:00
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral: A fost finalizată constituirea pajiştilor de iarbă de mare şi crearea de recife artificiale pentru stimularea altor specii, precum alga brună - FOTO # News.ro
Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) au anunţat că a fost finalizată constituirea pajiştilor marine de iarbă de mare şi crearea de recife artificiale pentru stimularea altor specii de importanţa comunitară, precum alga brună. Specialiştii au explicat că nu este vorba doar de plantarea unei vegetaţii subacvatice, ci de măsuri concrete pentru refacerea unui echilibru ecologic esenţial.
17:50
Daniel David, la moţiunea împotriva sa: Da, educaţia este în pericol. Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate naţională. Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, la moţiunea împotriva sa, că educaţia este în pericol iar când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate naţională. ”Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism”, a mai spus ministrul. Ministrul a mai spus că nu ar fi început reforma în educaţia cu creşterea normei didactice, pentru că nu reprezenta pentru el o prioritate, însă în condiţii de criză fiscal-bugetară, creşterea normei didactice cu cele două ore a devenit o necesitate.
17:40
Atletism: Senzaţionalul Mondo Duplantis a câştigat titlul la săritura cu prăjina cu un al 14-lea record mondial- VIDEO # News.ro
Suedezul Armand „Mondo” Duplantis a câştigat luni, la Tokyo, al treilea titlu consecutiv de campion mondial la săritura cu prăjina, el devenind primul atlet din lume care a sărit 6.30 metri.
17:40
Senatorii au ţinut un moment de reculegere în memoria activistului conservator Charlie Kirk # News.ro
Senatorii au ţinut, luni, la solicitarea unui senator de la AUR., un moment de reculegere în memoria activistului conservator Charlie Kirk - aliat influent al preşedintelui SUA Donald Trump - împuşcat mortal miercuri în timp ce ţinea un discurs la o universitate din Utah.
17:40
Directorul interimar al Apele Române: Prioritatea mea este ca instituţia să funcţioneze eficient şi responsabil, în interesul cetăţenilor şi al protejării resurselor de apă / Buzoianu: Avem nevoie de stabilitate şi de soluţii concrete # News.ro
Directorul interimar al Administraţiei Naţionale Apele Române, Florin Ghiţă, care a preluat mandatul după demiterea lui Sorin Lucaci a transmis, luni, că prioritatea mandatului său este ca instituţia să funcţioneze eficient şi responsabil, în interesul cetăţenilor şi al protejării resurselor de apă.
17:40
17:30
UPDATE - A început dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Educaţiei, cu tema: “În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj!” / David: Vă propun un pact pentru un deceniu al educaţiei şi cercetării - VIDEO # News.ro
Senatul dezbate luni şi votează moţiunea simplă cu tema: “În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj!”, depusă de parlamentarii Opoziţiei şi prin care se cere demisia ministrului Educaţiei, Daniel David şi anularea imediată a măsurilor care vizează învăţământul preuniversitar şi superior, şi anume majorarea normei didactice, comasările haotice, tăierea burselor. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a cerut în plenul Senatului un pact pentru un deceniu al educaţiei şi cercetării
17:30
Trump afirmă că relaţia cu China este „foarte solidă”, sugerând că s-a ajuns la o soluţie pentru TikTok. El anunţă că va vorbi vineri cu preşedintele Xi Jinping # News.ro
Negocierile comerciale dintre Statele Unite ale Americii şi China, desfăşurate în weekend la Madrid, au decurs foarte bine, a anunţat luni preşedintele Donald Trump, care a precizat că vineri va vorbi cu omologul său chinez Xi Jinping, iar relaţia bilaterală „rămâne foarte puternică”. Într-o postare pe Truth Social, el sugerează că cele două părţi au ajuns la o înţelegere cu privire la compania TikTok, lucru confirmat ulterior de secretarul trezoreriei, Scott Bessent.
17:30
Alphabet devine a patra companie din lume cu o capitalizare de piaţă de 3 trilioane de dolari, în urma unei decizii favorabile în justiţie într-un proces antitrust # News.ro
Acţiunile Alphabet, compania mamă a Google, au urcat cu peste 4% luni, propulsând gigantul tehnologic în clubul exclusivist al companiilor cu o valoare de piaţă de 3 trilioane de dolari. Doar Nvidia, Microsoft şi Apple mai depăşesc acest prag, transmite CNBC.
17:20
17:20
Acum 6 ore
17:10
16:40
16:40
Femeie din Borşa, dată dispărută după ce, de două luni, a plecat din Franţa şi nimeni nu mai ştie nimic de ea # News.ro
O femeie din Borşa, judeţul Maramureş, a fost dată dispărută, iar Poliţia cere sprijinul populaţiei pentru găsirea ei, în condiţiile în care nimeni nu ştie nimic de ea de două luni. Rudele care au anunţat dispariţia au relatat autorităţilor că femeia a plecat dintr-un oraş din Franţa în 15 iulie, iar de atunci nu ştiu unde se află.
16:40
Marian Barbu, delegat în premieră în Liga Campionilor. Şi Istvan Kovacs va arbitra un meci # News.ro
Marian Barbu va arbitra pentru prima dată un meci în faza grupelor Ligii Campionilor. El va fi la centrul partidei Slavia Praga (Cehia) - Bodo/Glimt (Norvegia), miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din Praga.
16:40
Spectacolul „Tatăl” nu se mai joacă la Bulandra. Victor Rebengiuc a decis să se despartă de personajul André # News.ro
Victor Rebengiuc a decis, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André din spectacolului „Tatăl” care s-a jucat la Teatrul „Bulandra”.
16:20
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, reţinut după ce a furat un troller în Gara Arad - surse # News.ro
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reţinut luni după ce a furat troller-ul unei persoane, în Gara Arad.
16:20
Drumul naţionalei de tineret către EURO 2027 continuă în luna octombrie cu partida de la Cluj-Napoca împotriva Ciprului. Până la meciul cu ciprioţii, tricolorii îşi vor face încălzirea la Arad, împotriva Serbiei, una din gazdele turneului de peste doi ani.
16:10
Comitetul Executiv al FRF, care a avut loc luni, a aprobat bugetele competiţiilor Cupa Satelor, ONSS Cupa ING şi Cupa Tymbark Junior, ediţia 2025/2026.
16:00
EY: Pe pieţele din China, SUA şi Europa, se preconizează că vânzările de vehicule electrice pe baterii vor depăşi 50% până în 2034 # News.ro
China ia avans în tranziţia globală către vehicule electrice, în timp ce Europa îşi ajustează strategia, iar SUA se confruntă cu obstacole, potrivit unui raport EY. Acesta arată că, pe aceste trei pieţe, se preconizează că vânzările de vehicule electrice pe baterii (BEV) vor depăşi 50% până în 2034, marcând un moment de cotitură.
16:00
Sportiva Ana Andreea Beatrice a acces în semifinale la Campionatul Mondial de Lupte, la categoria 55 kg.
16:00
Ministrul danez al apărării anunţă un exerciţiu militar în Groenlanda fără participarea Statelor Unite - FOTO # News.ro
Ministrul danez al apărării se află în Groenlanda împreună cu omologii săi islandez şi norvegian cu ocazia unui exerciţiu de amploare organizat cu ţările NATO, dar de la care Statele Unite, care râvnesc acest teritoriu autonom danez, sunt absente, a anunţat luni Ministerul danez al Apărării, relatează AFP.
16:00
Ministrul Economiei, la semnarea Memorandumului pentru înfiinţarea bursei de valori la Chişinău: România şi Republica Moldova construiesc un pod financiar şi fac un pas în direcţia comună: spre Vest # News.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a declarat luni, cui ocazia semnării Memorandumului de Înţelegere pentru constituirea unei noi burse de valori la Chişinău, că România şi Republica Moldova construiesc astfel nu doar un pod financiar, ci mai fac un pas în direcţia comună, spre Vest. Proiectul este realizat în parteneriat cu Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi un grup de investitori din Republica Moldova. Capitalul social iniţial va fi de 3 milioane de euro. Lansarea operaţională este programată pentru vara anului 2026.
