UPDATE - Încă una dintre persoanele implicate în scandalul de pe o stradă din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi, reţinută, după ce a fost externată din spital / Patru dintre scandalagii, care se sustrăgeau cercetărilor, ridicaţi de la priveghi

16:00

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a declarat luni, cui ocazia semnării Memorandumului de Înţelegere pentru constituirea unei noi burse de valori la Chişinău, că România şi Republica Moldova construiesc astfel nu doar un pod financiar, ci mai fac un pas în direcţia comună, spre Vest. Proiectul este realizat în parteneriat cu Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi un grup de investitori din Republica Moldova. Capitalul social iniţial va fi de 3 milioane de euro. Lansarea operaţională este programată pentru vara anului 2026.