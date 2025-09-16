De ce cele mai bune idei, salvatoare, îți vin sub duș? Cum funcționează „incubația”, procesul invizibil din spatele creativității
• • •
Legătura dintre insomnie și îmbătrânirea accelerată a creierului. Cu cât îmbătrânești dacă nu poți dormi # SportMedia
Persoanele care suferă de insomnie cronică pot avea un declin mai rapid al memoriei și al capacităților cognitive odată cu înaintarea în vârstă, arată un studiu recent. Cercetătorii americani au descoperit că persoanele cu insomnie cronică, definită ca dificultăți de somn de cel puțin trei ori pe săptămână, timp de minimum trei luni, au un … The post Legătura dintre insomnie și îmbătrânirea accelerată a creierului. Cu cât îmbătrânești dacă nu poți dormi appeared first on spotmedia.ro.
De ce cele mai bune idei, salvatoare, îți vin sub duș? Cum funcționează „incubația”, procesul invizibil din spatele creativității # SportMedia
Creativitatea nu este doar rezultatul unui efort conștient, ci și al muncii ascunse pe care creierul o face atunci când aparent nu ne gândim la nimic. Cum așa, creierul gândește când noi ”nu gândim”? Cam așa ceva. Dar să înțelegem procesul din spatele acestui mecanism, explicat de The Guardian. Încă din 1926, psihologul Graham Wallas … The post De ce cele mai bune idei, salvatoare, îți vin sub duș? Cum funcționează „incubația”, procesul invizibil din spatele creativității appeared first on spotmedia.ro.
Cum devin fermele din Marea Britanie centre de vindecare: Yoga în câmp și băi sonore în hambare # SportMedia
În Marea Britanie, tot mai multe ferme se transformă din simple spații de producție în centre de vindecare care găzduiesc activități precum yoga în câmp, băi sonore în hambare și tabere de reconectare cu natura. Beneficiile sunt pentru oameni și pământ deopotrivă. „Programul pe care l-am creat pentru această seară este despre bucurie și despre … The post Cum devin fermele din Marea Britanie centre de vindecare: Yoga în câmp și băi sonore în hambare appeared first on spotmedia.ro.
Europa construiește un geamăn virtual al oceanului – o inițiativă revoluționară pentru protejarea mediului marin # SportMedia
Cum ar fi să putem prezice cum se va răspândi o deversare de petrol sau ce strategie de curățare va funcționa cel mai bine, fără a atinge vreodată apa? Dar dacă am putea testa soluții pentru protejarea oceanelor lumii înainte de a le pune în practică? Această viziune devine deja realitate prin intermediul platformei europene … The post Europa construiește un geamăn virtual al oceanului – o inițiativă revoluționară pentru protejarea mediului marin appeared first on spotmedia.ro.
De ce România nu interzice TikTok? Doi experți în comunicarea audio-vizuală și digitală vorbesc despre efectele catastrofale ale războiului hibrid # SportMedia
La nivelul cel mai înalt al statului român s-a recunoscut faptul că țara noastră e ținta unor operațiuni subterane puternice, consistente și continue desfășurate de Kremlin de cel puțin un deceniu. Atacurile s-au dezvoltat și intensificat, fiind folosite toate structurile digitale, rețelele sociale, fiind prezente și tot mai multe elemente de inteligență artificială cu scopul … The post De ce România nu interzice TikTok? Doi experți în comunicarea audio-vizuală și digitală vorbesc despre efectele catastrofale ale războiului hibrid appeared first on spotmedia.ro.
Alertă la Varșovia: Dronă neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Reacția la cald a lui Nicușor Dan # SportMedia
Serviciul de Protecție al Statului din Polonia a interceptat, luni, o dronă care survola clădiri guvernamentale importante din Varșovia, inclusiv reședința prezidențială Belweder și complexul administrativ de pe strada Parkowa. Premierul Donald Tusk a anunțat incidentul printr-o postare pe platforma X, precizând că doi cetățeni din Belarus au fost reținuți în urma operațiunii. „Serviciul de … The post Alertă la Varșovia: Dronă neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Reacția la cald a lui Nicușor Dan appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre relația cu premierul Ilie Bolojan. Nu am am voie să mă enervez, nu regret că l-am numit, a răspuns şeful statului, deși Guvernul condus de Bolojan a majorat TVA în ciuda opoziției președintelui. Declarația a fost făcută luni seara, în timpul unui interviu acordat Antena3. Președintele Nicușor Dan … The post Nicușor Dan nu regretă că l-a numit premier pe Ilie Bolojan: Nu am voie să mă enervez appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 16 septembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 16 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan: Nu știm dacă drona rusească era înarmată. Decizia de doborâre, „de la caz la caz” # SportMedia
Președintele Nicușor Dan spune că există un cadru legal pentru doborârea dronelor care reprezintă o amenințare la adresa României, dar a subliniat că fiecare situație trebuie analizată separat, pentru a evita riscuri sau pagube colaterale. Nicușor Dan a comentat incidentul de sâmbătă seara, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României și … The post Nicușor Dan: Nu știm dacă drona rusească era înarmată. Decizia de doborâre, „de la caz la caz” appeared first on spotmedia.ro.
Incident șocant într-un parc din Bistrița, din cauza unor jucării: doi copii de 11 ani au fost agresați și urcați cu forța într-o mașină # SportMedia
Un bărbat de 33 de ani din Bistrița este cercetat sub control judiciar, după ce a agresat doi copii de 11 ani și i-a forțat să urce în mașina sa, pe fondul unor neînțelegeri privind jucării lăsate într-un parc. Incidentul a avut loc sâmbătă, 13 septembrie, în jurul orei 19:00. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean … The post Incident șocant într-un parc din Bistrița, din cauza unor jucării: doi copii de 11 ani au fost agresați și urcați cu forța într-o mașină appeared first on spotmedia.ro.
Acordul pe minerale prinde viață: americanii prospectează zăcămintele Ucrainei pentru minerale rare # SportMedia
O delegaţie americană a vizitat zăcăminte de titan, zirconiu şi hafniu din centrul Ucrainei pentru a evalua proiecte-pilot în cadrul acordului privind mineralele critice semnat anul acesta cu Kievul. Este prima misiune oficială de teren a Statelor Unite de la semnarea parteneriatului, care vizează investiţii în resurse strategice, infrastructură şi reconstrucţie postbelică. Vizita a avut … The post Acordul pe minerale prinde viață: americanii prospectează zăcămintele Ucrainei pentru minerale rare appeared first on spotmedia.ro.
România a înregistrat cel mai ridicat nivel de privare materială și socială severă din Uniunea Europeană în 2024, cu 17,2% dintre cetățeni afectați – de aproape trei ori mai mult decât media UE, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. Potrivit datelor Eurostat, în 2024, 6,4% din populația UE a fost afectată de privare … The post 1 din 5 români, în sărăcie severă: România, pe primul loc în UE – raport Eurostat appeared first on spotmedia.ro.
Ambasadorul Lazurcă, vehiculat ca șef SIE, a fost rechemat de la post. Nicușor Dan: Va ocupa o poziție la București # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Mexic, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras şi Belize. Numele lui Lazurcă a fost vehiculat, neoficial, ca propunere din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru şefia SIE. Invitat luni seară la Antena3, … The post Ambasadorul Lazurcă, vehiculat ca șef SIE, a fost rechemat de la post. Nicușor Dan: Va ocupa o poziție la București appeared first on spotmedia.ro.
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost reţinut. El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei. Jurgen Faff a fost reţinut, luni seară, după mai multe ore de audieri la sediul Serviciului de Investigare a … The post Administratorul companiei care a dus mercenari în Congo, reținut pentru evaziune appeared first on spotmedia.ro.
Serviciul de Protecție al Statului din Polonia a interceptat, luni, o dronă care survola clădiri guvernamentale importante din Varșovia, inclusiv reședința prezidențială Belweder și complexul administrativ de pe strada Parkowa. Premierul Donald Tusk a anunțat incidentul printr-o postare pe platforma X, precizând că doi cetățeni din Belarus au fost reținuți în urma operațiunii. „Serviciul de … The post Alertă la Varșovia: Dronă neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale appeared first on spotmedia.ro.
Aleșii României au ținut două momente de reculegere pentru Charlie Kirk, gest refuzat de Parlamentul European # SportMedia
Senatul şi Camera Deputaţilor, în şedinţe separate, au ținut, luni, câte un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, ucis într-un atac armat în timp ce susținea un discurs la o universitate din Utah. La Senat, inițiativa a aparținut senatorului AUR Ștefan Geamănu, care a cerut colegilor să onoreze memoria lui Kirk, … The post Aleșii României au ținut două momente de reculegere pentru Charlie Kirk, gest refuzat de Parlamentul European appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul danez al Apărării se află în Groenlanda împreună cu omologii săi islandez şi norvegian cu ocazia unui exerciţiu de amploare organizat cu ţările NATO, dar de la care Statele Unite, care râvnesc acest teritoriu autonom danez, sunt absente. „Situaţia actuală în materie de politică de securitate necesită o consolidare considerabilă a prezenţei forţelor armate … The post Groenlanda găzduiește un exercițiu militar NATO fără participarea americană (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
„Elefantul-veveriță” din administrație. Ce spun Bolojan și sindicatele după întâlnirea de la Guvern # SportMedia
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a lansat luni un atac dur la adresa PSD, acuzând partidul că blochează reforma reală a administrației publice, deși s-a aflat la guvernare în ultimul an și jumătate. Potrivit acestuia, social-democrații doar mimează dorința de schimbare, comparând situația cu „un elefant preistoric care se preface că este veveriță, ca în … The post „Elefantul-veveriță” din administrație. Ce spun Bolojan și sindicatele după întâlnirea de la Guvern appeared first on spotmedia.ro.
Președintele american Donald Trump a avertizat luni că va declara starea de urgență în Washington, după ce primarul capitalei SUA, Muriel Bowser, a declarat că poliția locală nu va coopera cu autoritatea pentru vămi și imigrație (ICE, Immigration and Customs Enforcement). Disputa între poliție și ICE este legată de o prevedere privind informațiile despre străinii … The post Trump amenință că va declara starea de urgență în Washington appeared first on spotmedia.ro.
Infractorii cibernetici își intensifică activitatea cu momeli de facturi PDF greu de depistat – raport HP Wolf Security # SportMedia
HP Inc. (NYSE: HPQ) a publicat cel mai recent raport Threat Insights, care evidențiază modul în care tehnicile clasice de living-off-the-land (LOTL) și phishing evoluează pentru a ocoli soluțiile tradiționale de securitate. Tehnicile LOTL – prin care infractorii cibernetici folosesc unelte și funcționalități legitime ale unui sistem pentru a-și desfășura atacurile – reprezintă de mult … The post Infractorii cibernetici își intensifică activitatea cu momeli de facturi PDF greu de depistat – raport HP Wolf Security appeared first on spotmedia.ro.
Perechea româno-taiwaneză Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce au învins cuplul Ellen Perez (Australia)/Fanny Stollar (Ungaria), cu 7-6 (7/2), 6-4. Cristian și Hsieh s-au impus în fața principalelor favorite după … The post Jaqueline Cristian se califică în sferturile probei de dublu de la Seul appeared first on spotmedia.ro.
Moscova susține că NATO e „în război” cu Rusia, după ce Polonia a doborât drone rusești # SportMedia
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, luni, că țările NATO se află deja „în război” cu Rusia din cauza sprijinului militar oferit Ucrainei. „NATO este în război cu Rusia; acest lucru este evident și nu necesită dovezi. NATO oferă sprijin direct și indirect regimului de la Kiev”, a afirmat Peskov, în fața … The post Moscova susține că NATO e „în război” cu Rusia, după ce Polonia a doborât drone rusești appeared first on spotmedia.ro.
Moment istoric: Armand Duplantis stabilește un nou record mondial la săritura cu prăjina # SportMedia
Armand Duplantis a reușit din nou să își depășească propriile limite. Atletul suedez a stabilit, luni, un nou record mondial la săritura cu prăjina, reușind 6,30 metri la a treia încercare. Sportivul de 25 de ani își doboară recordul mondial pentru a 14-a oară, după ce, în 2020, îl detronase pe francezul Renaud Lavillenie, care … The post Moment istoric: Armand Duplantis stabilește un nou record mondial la săritura cu prăjina appeared first on spotmedia.ro.
Administrația Trump a ajuns la un acord cu China pentru ca TikTok să poată continua să funcționeze pe teritoriul Statelor Unite, au anunțat oficialii americani luni. Acordul vizează achiziția operațiunilor americane ale TikTok de către o companie din Statele Unite (nenumită), astfel încât platforma să nu fie interzisă. Înțelegerea pune capăt unei dispute care durează … The post Trump anunță un acord cu China pentru TikTok: „Tinerii vor fi foarte fericiți” appeared first on spotmedia.ro.
Președintele american Donald Trump a declarat pentru prima dată că Rusia este agresorul în războiul împotriva Ucrainei, o afirmație care marchează o schimbare radicală în discursul său față de Moscova. Vorbind duminică în fața presei, Trump a menționat pierderile umane recente din ambele tabere: „8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Mai … The post Trump recunoaște în premieră: Rusia este „agresorul” în războiul din Ucraina (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Off-road-ul modern nu mai înseamnă doar vehicule greoaie și trasee greu accesibile, ci o adevărată experiență de libertate, adrenalină și conexiune cu natura. Iar ATV-ul a devenit, în ultimele decenii, simbolul acestei lumi – compact, versatil și suficient de puternic pentru a transforma fiecare obstacol într-o provocare. De la plimbări recreaționale în zone rurale, până … The post De ce ATV-ul este simbolul off-road-ului modern: tipuri, recomandări și siguranță appeared first on spotmedia.ro.
Webstock Awards, cea mai importantă competiție dedicată campaniilor de social media și comunicare online din România, revine pe 17 octombrie 2025, la Hotel JW Marriott din București. Evenimentul reunește an de an cele mai creative proiecte și cele mai relevante voci din industrie. Înscrierile sunt deschise până pe 17 septembrie, pe www.webstockawards.ro. Dincolo de premii: … The post Webstock Awards 2025: Premiile care pornesc conversații importante appeared first on spotmedia.ro.
Ediția de anul acesta a premiilor Digital Divas Awards, cea mai importantă competiție dedicată creatorilor de conținut din Fashion, Beauty & Lifestyle a avut loc pe 11 septembrie, la Palatul Bragadiru din București. Evenimentul reprezintă în fiecare an punctul central de întâlnire al industriei, fiind locul deja consacrat unde se celebrează excelența și creativitatea în … The post Descoperă câștigătorii Digital Divas Awards 2025 appeared first on spotmedia.ro.
Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie, după ce Guvernul va renunța la plafonarea adaosului comercial. Grindeanu cere ANAF să demareze controale # SportMedia
De la 1 octombrie 2025, alimentele de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete vor putea fi vândute la prețuri stabilite liber de comercianți, după ce Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă în 2023. Conform OUG 67/2023, plafonarea adaosului comercial se aplică până la 30 septembrie 2025. … The post Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie, după ce Guvernul va renunța la plafonarea adaosului comercial. Grindeanu cere ANAF să demareze controale appeared first on spotmedia.ro.
România a fost învinsă de Olanda, scor 0-3, la Campionatul Mondial de volei masculin. Revenită după 43 de ani la un Mondial, echipa noastră a cedat cu 25-23, 26-24, 26-24. În primul set, România a avut avantaj de 5 puncte, dar olandezii au recuperat și s-au impus cu 25-23. Scenariul s-a repetat și în setul … The post România pierde cu Olanda la Mondialul de volei masculin appeared first on spotmedia.ro.
Anchetă penală la Spitalul Județean Reșița: Un pacient a murit după ce o treaptă s-a rupt în timp ce urca scările # SportMedia
Polițiștii din Reșița au deschis o anchetă după decesul unui pacient de 66 de ani, survenit în incinta Spitalului Județean. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi căzut după ce o treaptă s-a rupt în timp ce acesta urca scările. „Astăzi, 15.09.2025, polițiștii de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați de reprezentanții Spitalului Județean despre … The post Anchetă penală la Spitalul Județean Reșița: Un pacient a murit după ce o treaptă s-a rupt în timp ce urca scările appeared first on spotmedia.ro.
Secțiunea Panorama din cadrul BIFF 2025 prezintă filme premiate și apreciate pe plan internațional # SportMedia
Cea de a XXI-a ediție a Bucharest International Film Festival, singura competiție cinematografică internațională de film de lungmetraj organizată în București, a intrat în linie dreaptă. Evenimentul se desfășoară între 19 și 28 septembrie 2025 și aduce în fața publicului din capitală, în premieră națională, filme premiate la festivaluri internaționale de prestigiu alături de o … The post Secțiunea Panorama din cadrul BIFF 2025 prezintă filme premiate și apreciate pe plan internațional appeared first on spotmedia.ro.
Darius Olaru a refuzat propunerea pe care a primit-o la FCSB. Roș-albaștrii au vrut să-l titularizeze pe Darius Olaru în flancul stâng al atacului, dar a refuzat să joace în bandă. Olaru a transmis că mai bine se lasă de fotbal decât să joace în bandă. „Olaru a zis că nu joacă în stânga, a … The post Darius Olaru a refuzat propunerea primită la FCSB: „Mă las de fotbal” appeared first on spotmedia.ro.
Vara extremelor meteo a costat Europa 43 de miliarde de euro. Pierderile pot urca la 126 de miliarde până în 2029 # SportMedia
Fenomenele meteo violente din această vară – caniculă, secetă și inundații – au provocat pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 de miliarde de euro în Uniunea Europeană, potrivit unei estimări realizate la nivel continental. Costurile ar putea crește până la 126 de miliarde de euro până în 2029. Analiza arată că impactul … The post Vara extremelor meteo a costat Europa 43 de miliarde de euro. Pierderile pot urca la 126 de miliarde până în 2029 appeared first on spotmedia.ro.
Americanca Iva Jovic (17 ani), care a devenit, duminică, la Guadalajara, cea mai tânără jucătoare de tenis care câștigă un turneu în acest an (WTA 500), a reușit un salt de 37 de locuri în clasamentul mondial (WTA), publicat luni, astfel că ocupă locul 36, cea mai bună clasare a sa. Franțuzoaica Tiantsoa Rakotomanga, care … The post Noul clasament WTA: Cum arată ierarhia din această săptămână appeared first on spotmedia.ro.
Moscova amenință Europa: Vom urmări statele UE și degenerații de la Bruxelles până la sfârșitul secolului dacă folosesc activele rusești confiscate # SportMedia
Rusia a avertizat luni că va acționa împotriva oricărui stat european care ar încerca să îi confiște activele, după apariția unor informații potrivit cărora Uniunea Europeană caută noi modalități de a folosi sute de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina. SUA și aliații săi au interzis tranzacțiile cu banca centrală … The post Moscova amenință Europa: Vom urmări statele UE și degenerații de la Bruxelles până la sfârșitul secolului dacă folosesc activele rusești confiscate appeared first on spotmedia.ro.
Provocarea virală care merită urmată: ”Septembrie fără cheltuieli”. Gesturile simple prin care economisești și 1.000 lei/lună # SportMedia
După vară și cheltuielile mai mari din vacanță, luna septembrie vine cu nevoia de a mai economisi niște bani – mai ales în astfel de perioade, cu scumpiri și instabilitate economică. Este o provocare virală pe TikTok, Facebook, Instagram, în special în Statele Unite sau în Marea Britanie. Se numește ”no spend september” – adică … The post Provocarea virală care merită urmată: ”Septembrie fără cheltuieli”. Gesturile simple prin care economisești și 1.000 lei/lună appeared first on spotmedia.ro.
Baia nu este doar un spațiu funcțional, ci și un loc în care ne relaxăm, ne reîncărcăm bateriile și ne pregătim pentru ziua ce urmează. Alegerea elementelor potrivite pentru baie poate face diferența dintre o încăpere obișnuită și un spațiu modern, elegant și practic. Printre acestea, cabinele de duș complete ocupă un loc central, oferind … The post Modernizează-ți baia rapid cu cabine de duș complete appeared first on spotmedia.ro.
România e tot mai aproape de aderarea la OCDE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, optimiști după vizita secretarului general al organizației # SportMedia
România accelerează procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), iar oficialii de la București estimează că acest obiectiv ar putea fi atins anul viitor. Vizita la București a secretarului general al OCDE, Mathias Cormann, a adus o evaluare pozitivă a progreselor realizate, în timp ce președintele Nicușor Dan și premierul Ilie … The post România e tot mai aproape de aderarea la OCDE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, optimiști după vizita secretarului general al organizației appeared first on spotmedia.ro.
În România, accesul la servicii stomatologice de calitate a devenit o prioritate pentru tot mai mulți pacienți. Conform unui studiu recent, peste 70% dintre adulți consideră că sănătatea orală este esențială pentru bunăstarea generală. Cu o paletă variată de clinici disponibile, alegerea unui cabinet stomatologic poate părea o sarcină descurajantă. Totuși, pacienții par să își … The post De ce aleg pacienții serviciile stomatologice DentAllFine appeared first on spotmedia.ro.
Memoria RAM este un factor esențial în determinarea performanței unui laptop. Aceasta este responsabilă de gestionarea și executarea sarcinilor multiple simultan, influențând astfel viteza și eficiența generală a sistemului. Fie că este vorba despre navigarea pe internet, editarea de documente sau rularea de aplicații complexe, cantitatea de memorie RAM poate face diferența între un sistem … The post De câtă memorie RAM ai nevoie pe un laptop appeared first on spotmedia.ro.
O dronă rusească s-a plimbat 50 de minute deasupra teritoriului țării fără a fi doborâtă, iar ministrul Apărării spune că românii trebuie să se obișnuiască să fie spectatori la astfel de „incidente”. Drona rusească a survolat sâmbătă Delta Dunării dinspre Brațul Chilia și, potrivit fostului președinte Traian Băsescu, „trebuia doborâtă în primele minute după ce … The post (Ne)putința României și drona rusească appeared first on spotmedia.ro.
Tenismanul Radu David Țurcanu a adus victoria echipei României, 3-1 cu El Salvador, în primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis, după ce l-a învins pe Cesar Cruz cu 7-6 (7/5), 6-3, duminică, la Santa Tecla. Țurcanu (19 ani, 660 ATP), debutant în echipa României cu prilejul acestei întâlniri, s-a impus după o … The post România învinge El Salvador în Cupa Davis appeared first on spotmedia.ro.
Bătrânul troc este din ce în ce mai folosit în comerțul exterior al Rusiei, pentru prima dată din anii 1990, în contextul în care companiile care încearcă să eludeze sancțiunile occidentale schimbă grâu pentru automobile chinezești și semințe de in pentru materiale de construcție. Chiar dacă Rusia își intensifică schimburile comerciale cu China și India, … The post Grâu pentru autoturisme. Rusia revine la troc pentru a ocoli sancțiunile occidentale appeared first on spotmedia.ro.
Marius Avram a analizat cea mai controversată fază de arbitraj de la meciul Csikszereda – FCSB. În partea secundă, FCSB a cerut cartonaș roșu pentru o intrare a lui Palmes asupra lui Daniel Bîrligea, dar Marius Avram susține că arbitrul a procedat corect. ”Jucătorul celor de la Csikszereda lovește mingea, dar important e ce se … The post Verdictul specialistului după faza controversată de arbitraj de la Csikszereda – FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1300 Atacuri masive în Ucraina: 600 de bombardamente într-o zi. Rusia mai pierde un Buk de 40 milioane de dolari. Trump se vede iar unicul moderator de pace # SportMedia
În ziua 1300 de război, frontul ucrainean a traversat o perioadă de atacuri intense: ferme, spitale și locuințe au fost lovite în Sumî, Dnipropetrovsk și Zaporojie, unde s-au înregistrat morți și răniți. Doar într-o zi, rușii au lansat peste 600 de atacuri în Zaporojie. Pe teren, Ucraina a respins 58 de atacuri la Pokrovsk și … The post Ziua 1300 Atacuri masive în Ucraina: 600 de bombardamente într-o zi. Rusia mai pierde un Buk de 40 milioane de dolari. Trump se vede iar unicul moderator de pace appeared first on spotmedia.ro.
Fostul director al Aeroportului Timișoara, acuzat că și-a reînnoit ilegal mandatul. A fost trimis în judecată alături de alte șapte persoane din conducere # SportMedia
Fostul director general al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, Iulian Daniel Idolu, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru abuz în serviciu. Alături de el, cinci membri ai Consiliului de Administrație sunt acuzați de fapte similare, iar doi consilieri juridici ai societății vor fi judecați pentru complicitate. Potrivit rechizitoriului, Idolu și ceilalți … The post Fostul director al Aeroportului Timișoara, acuzat că și-a reînnoit ilegal mandatul. A fost trimis în judecată alături de alte șapte persoane din conducere appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a anunțat că se gândește deja la primul transfer pe care îl va face după remiza cu Csikszereda. Roș-albaștrii au anunțat că obiectivul principal pentru perioada de mercato din iarnă este transferul unui fundaș central. „În iarnă o să mai iau un fundaș central, deși Baba mi-a plăcut. Lixandru n-a jucat bine, deși îmi … The post Primul transfer pregătit de FCSB după remiza cu Csikszereda appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a primit o ofertă concretă pentru transferul lui Louis Munteanu. Conform Prima Sport, CFR Cluj a avut pe masă 10 milioane de euro de la un club din prima ligă a Franței. Totuși, cei de la CFR Cluj au refuzat propunerea și au solicitat o sumă mai mare. Cei de la CFR Cluj … The post Ofertă concretă pentru Louis Munteanu: CFR Cluj a dat răspunsul pe loc appeared first on spotmedia.ro.
Italienii își pierd răbdarea cu Cristi Chivu după ce Inter a pierdut ultimele două meciuri. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport îl descriu pe Chivu ca fiind simbolul crizei lui Inter Milano. ”Ajungem la Chivu, care astăzi pare să fie simbolul crizei lui Inter. A fost adus pe banca nerazzurrilor în pofida lipsei sale de … The post Italienii își pierd răbdarea cu Cristi Chivu: „Simbolul crizei el este” appeared first on spotmedia.ro.
