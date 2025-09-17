Premierul Bolojan: Nu folosesc demisia ca formă de presiune
SportMedia, 17 septembrie 2025 01:20
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat marți seară dacă ar fi dispus să renunțe la funcția de prim-ministru pentru a candida la Primăria București. „Face parte și asta din pseudoștirile care circulă prin redacții în lipsa altor știri serioase", a răspuns Ilie Bolojan, la Antena3. Șeful Guvernului a insistat că nu își folosește demisia ca formă de presiune.
• • •
CFR Cluj a oficializat, marți seara, încă un transfer. Mijlocașul Mateus Peloggia (22 de ani) a semnat un contract cu echipa din Gruia și se alătură lotului condus de Andrea Mandorlini. „Bine ai venit, Mateus Peloggia! Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Mateus Peloggia este noul mijlocaș al echipei noastre! Îi urăm bun venit și mult succes!"
Mesajul judecătoarei Stoicescu, interceptată în dosarul Georgescu: Trăim într-o lume a șerpilor, care te vând pe 30 de arginți # SportMedia
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara, care a fost monitorizată timp de aproape patru luni în dosarul lui Călin Georgescu, a avut marți o primă reacție publică. Ea a postat pe Facebook un mesaj metaforic, în care vorbește despre o „lume a șerpilor" și despre trădare. „Dumnezeu a creat șarpele. (…) Și trăim într-o lume a șerpilor, care te vând pe 30 de arginți"
Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare. Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea # SportMedia
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat că l-a ucis pe influencerul conservator american Charlie Kirk, a fost pus oficial sub acuzare marți, în Utah. Procurorii au anunțat că vor cere pedeapsa capitală, în timp ce mobilul crimei rămâne încă neclar, la aproape o săptămână de la atacul care a șocat opinia publică americană.
Horoscop zilnic pentru 17 septembrie 2025.
Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan: Nu era posibilă corecția fiscală fără creșterea de TVA # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a reacționat după declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că deficitul putea fi redus fără majorarea cotei de TVA la 21%. Bolojan susține că măsura a fost inevitabilă pentru a evita sancționarea României și suspendarea fondurilor europene. Nicușor Dan declarase recent că, potrivit analizelor de la Palatul Cotroceni, România ar fi putut evita creșterea TVA-ului.
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că sprijinul acordat de România Ucrainei se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de euro, adică în jur de 0,2% din PIB, contrazicând astfel afirmațiile fostului premier Marcel Ciolacu, care susținea că războiul din Ucraina ar fi costat România între 2 și 3% din PIB. În septembrie, președintele Consiliului Fiscal a confirmat cifrele prezentate de Bolojan.
Casa din Polonia despre care s-a spus că a fost lovită de dronă ar fi fost avariată, de fapt, de o rachetă de pe F-16 polonez. Nawrocki cere explicații # SportMedia
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut explicaţii guvernului polonez după ce ziarul „Rzeczpospolita" a publicat un articol potrivit căruia acoperişul unei case de lângă oraşul Lublin, care a fost avariat în dimineaţa invaziei dronelor ruseşti de săptămâna trecută, nu ar fi fost distrus de o dronă, aşa cum s-a afirmat iniţial, ci de o rachetă lansată de un avion de luptă F-16 polonez. Nawrocki cere explicații.
Economistul Ionuț Dumitru spune ce șase sunt ca România să evite recesiunea. Deficit peste 8% anul acesta # SportMedia
Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, consideră că datele economice disponibile arată că România ar putea evita recesiunea. „Ca economist, mă feresc să dau evaluări foarte tranşante, pentru că nimeni nu deţine adevărul absolut atunci când discutăm de prognoze. (…) Cu datele pe care le avem în momentul de faţă, cu cifrele disponibile, România ar putea evita recesiunea. Deficitul ar putea depăși 8% anul acesta."
Războiul hibrid: cum a funcționat operațiunea de influență care a vizat alegerile din 2024: „E cel mai grav caz” din ultimii 35 de ani # SportMedia
Procurorul general al României, Alex Florența, a oferit, marți, o radiografie detaliată a unei operațiuni de dezinformare şi influență care – spune el – a vizat în mod sistematic populația României în contextul alegerilor prezidențiale din 2024. Ancheta Parchetului General arată că operațiunea nu a fost un val izolat de știri false, ci un război hibrid bine orchestrat. „E cel mai grav caz" din ultimii 35 de ani, a declarat procurorul general.
România plătește 11 miliarde de euro dobânzi, echivalentul Autostrăzii Moldovei. Bolojan: Nu mai putem merge așa # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a avertizat marți că nivelul uriaș al datoriei publice și al costurilor cu dobânzile pune în pericol echilibrul financiar al României. Șeful Guvernului a atras atenția că numai în acest an țara va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro – sumă echivalentă cu întreaga investiție necesară pentru Autostrada Moldovei. „Diferența pe care o plătim noi la dobânzi față de alte țări este echivalentul Autostrăzii Moldovei. Nu mai putem merge așa", a declarat Bolojan.
Ungaria, din nou în Visa Waiver: Trump marchează o victorie diplomatică pentru aliatul Orban # SportMedia
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver, după ce guvernul condus de Viktor Orban a remediat vulnerabilitățile de securitate, a anunțat marți ambasada SUA la Budapesta. Decizia marchează o apropiere vizibilă între administrația Trump și guvernul ungar, premierul Orban fiind un aliat de lungă durată al liderului american, scrie Reuters.
Israelul a confirmat marți că a lovit ținte de infrastructură militară la portul Hodeidah din Yemen, controlat de rebelii Houthi. Atacul, desfășurat pe litoralul Mării Roșii, vine după o serie de raiduri anterioare și la doar câteva ore de la ordinul israelian de evacuare a portului. Houthis, sprijiniți de Iran, au intensificat în ultimele luni atacurile asupra navelor comerciale din Marea Roșie.
Rețeaua „scrisorilor otrăvite”: droguri impregnate pe coli de hârtie, vândute în penitenciare # SportMedia
O grupare de traficanți de droguri, în care erau implicați deținuți din România și Ungaria, a fost destructurată de DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată în urma a 17 percheziții, inclusiv în spațiile de detenție din trei penitenciare. Anchetatorii au stabilit că rețeaua era condusă din interiorul închisorilor. Drogurile de mare risc și substanțele psihoactive erau impregnate pe coli de hârtie și trimise prin poștă deținuților.
FCSB a început slab sezonul și a anunțat schimbarea obiectivului, după ce n-a mai câștigat în Superliga din luna iulie. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că va trata cu foarte mare seriozitate Cupa României. Stoica a spus că, în acest moment, Cupa României e foarte importantă, având în vedere că echipa nu se regăsește în campionat.
Democrații americani au la dispoziție 400 de zile pentru a începe salvarea democrației americane. Dacă alegerile de la jumătatea mandatului din toamna viitoare vor genera un Congres care va începe să-l constrângă pe Donald Trump, vor mai fi încă 700 de zile pentru a pregăti transferul pașnic al puterii executive care va asigura viitorul republicii.
Sechestru pe o aeronavă Airbus, care aparține companiei ce transporta în Congo mercenarii lui Potra # SportMedia
Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană – FlyLili – a transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra, a fost pus de procurori sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Aceeași decizie a fost luată și în cazul unui alt administrator din cadrul companiei aeriene. De asemenea, procurorii au pus sechestru pe o aeronavă Airbus care aparține companiei.
Premieră în motorsportul românesc: Campioni naționali, europeni și mondiali vin la Mamaia Rally Show # SportMedia
Piloți de top din România, Bulgaria, Italia, Turcia și Spania, cu 20 de titluri absolute și peste 250 de victorii în palmares, se vor duela la finalul acestei săptămâni în prima ediție a Mamaia Rally Show – competiția care reunește macadamul și asfaltul într-un concept unic și se anunță drept cel mai spectaculos eveniment de motorsport al anului în România.
Florin Barbu: Eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflație de aproape 15% până în decembrie # SportMedia
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, avertizează că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar putea readuce inflația aproape de nivelul din 2022. „Eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%. Cred şi sunt convins şi avem responsabilitatea ca oameni politici că, dacă se întâmplă acest lucru, vom avea o problemă foarte mare", a declarat Barbu.
PNL propune ca bolnavii de cancer să poată retrage integral banii din fondurile private de pensii # SportMedia
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunțat marți că, împreună cu deputata Gabriela Horga, a depus un amendament la Proiectul de lege privind plata pensiilor private (L214/2025). Propunerea prevede ca pacienții oncologici incluși în programele naționale de sănătate, precum și bolnavii aflați în stadiu terminal, cu o speranță de viață mai mică de 12 luni, să poată retrage integral banii din fondurile private de pensii.
Schimbare de antrenor în Superliga, după nouă etape scurse din noul sezon. Petrolul Ploiești a oficializat, marți, despărțirea de Liviu Ciobotariu, după o serie de rezultate sub așteptări. „FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale. (…) Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare!", a transmis Petrolul.
Fațetele dentare naturale au devenit o opțiune populară pentru cei care doresc să își îmbunătățească zâmbetul fără a compromite aspectul autentic al dinților. Într-o societate în care estetica dentară joacă un rol important, fațetele oferă o soluție eficientă pentru corectarea imperfecțiunilor dentare, păstrând totodată un aspect natural. Acestea sunt plăci subțiri, realizate din materiale precum porțelanul sau compozitul.
80% dintre organizatorii de evenimente internaționale aleg greșit tipul de interpretariat necesar pentru formatul evenimentului lor, iar consecințele pot fi costisitoare și greu de reparat. Află care este cea mai comună greșeală pe care o poți face când alegi tipul de traducere pentru evenimentul tău și cum o poți evita. Nu confunda traducerea simultană cu cea consecutivă.
Platforma de divertisment online Mr Bit a lansat un nou joc de pronosticuri sportive, numit Bit6, destinat în special iubitorilor de fotbal care își doar să își testeze cunoștințele sportive. Acesta este un joc gratuit, fără costuri de participare, care îți permite să îți verifici intuiția și să iei parte la o experiență competitivă prietenoasă.
România se mișcă: primul milion de euro alocat pentru eliminarea barierelor în calea mobilității sociale # SportMedia
Fundația Dacia pentru România (FDpR), organizație non-profit având ca scop să contribuie la o Românie care își recunoaște și valorifică potențialul uman, lansată în aprilie 2025, anunță ONG-urile finanțate în cadrul programului de granturi „Mobilitatea contează", prima intervenție concretă de magnitudine a Fundației. FDpR va susține în următorul an 35 de ONG-uri care acționează local, cu un milion de euro.
Regina mamă – Oana Pellea și Marius Manole în cel mai emoționant duet scenic al toamnei # SportMedia
Pe 5 octombrie, ora 19:00, scena Palatului Culturii din Drobeta – Turnu Severin devine locul unei întâlniri teat
PressOne: Când TikTokerii devin propagandiști AUR. Antisemitism, amenințări, insulte și speranța că Georgescu va fi președinte pe viață, ca Putin # SportMedia
Un tânăr editor video care a lucrat pentru „departamentul de propagandă” AUR susține pentru PressOne că partidul ar coordona o „armată” de influenceri racolați de pe TikTok. Coordonatori ar fi Mugur Mihăescu – fostă vedetă TV, afacerist HORECA și actual deputat AUR – și Robert-Mihail Uleia, un tânăr din București care face parte din organizația … The post PressOne: Când TikTokerii devin propagandiști AUR. Antisemitism, amenințări, insulte și speranța că Georgescu va fi președinte pe viață, ca Putin appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu (80 de ani) rămâne selecționerul naționalei României și le-a transmis un mesaj fotbaliștilor săi. „Il Luce” și FRF au decis să continue colaborarea începută în august 2024, în ciuda ultimelor rezultate, cu un singur obiectiv: calificarea la Cupa Mondială! Lucescu a spus că a primit susținerea conducerii FRF și că a rămas la … The post Reconfirmat de FRF, Mircea Lucescu le transmite un mesaj direct jucătorilor appeared first on spotmedia.ro.
The Independent: Exerciții în Belarus și incursiuni cu drone în România. Cum a devenit războiul din Ucraina un conflict european # SportMedia
Pe măsură ce războiul din Ucraina se intensifică, Rusia extinde conflictul pentru a implica mai multe țări. Kremlinul a emis un avertisment dur la adresa NATO atunci când a declarat că alianța „luptă împotriva Rusiei” și este „implicată de facto” în războiul din Ucraina. „NATO oferă sprijin direct și indirect regimului de la Kiev. Se … The post The Independent: Exerciții în Belarus și incursiuni cu drone în România. Cum a devenit războiul din Ucraina un conflict european appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan: România nu va tolera nicio interferență străină în procesul său democratic # SportMedia
România nu va tolera nicio interferență străină în procesul său democratic, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan, care a evidențiat că interferențele hibride sunt o amenințare nu doar la adresa țării noastre, ci și o provocare serioasă pentru întreaga comunitate euro-atlantică. El a menționat că procurorul general al României a publicat marți investigații care arată … The post Nicușor Dan: România nu va tolera nicio interferență străină în procesul său democratic appeared first on spotmedia.ro.
Celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano a făcut un anunț despre viitorul lui Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul Interului. Două înfrângeri la rând au fost suficiente pentru a apărea deja speculații cu privire la Cristi Chivu și viitorul său pe banca lui Inter. Fabrizio Romano susține, însă, că șefii lui Inter n-au niciun gând să … The post Fabrizio Romano, anunț despre viitorul lui Cristi Chivu appeared first on spotmedia.ro.
Procurorul general: România a fost ținta predilectă a unor atacuri hibride, cu legături cu Rusia. Călin Georgescu a fost beneficiarul acestor acțiuni # SportMedia
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, marţi, că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024. El a adăugat că aceste campanii s-au manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului. … The post Procurorul general: România a fost ținta predilectă a unor atacuri hibride, cu legături cu Rusia. Călin Georgescu a fost beneficiarul acestor acțiuni appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1301 Victime în Zaporojie și Nikolaiev. Explozii în Sumî. Ucraina lovește rafinăria din Saratov (Video) # SportMedia
Au trecut 1.300 de zile de război și nimic nu se schimbă. Rusia continuă atacurile cu drone, Ucraina încearcă să se apere și ripostează prin atacuri țintite. Noaptea trecută, Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra regiunii sudice Zaporojie, unde doi oameni au fost uciși, iar cel puțin nouă răniți. Forțele Aeriene ale Ucrainei … The post Ziua 1301 Victime în Zaporojie și Nikolaiev. Explozii în Sumî. Ucraina lovește rafinăria din Saratov (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul David schimbă evaluările din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Ordinul va fi semnat în câteva zile # SportMedia
Evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate, a anunțat, marți, ministrul Educației, Daniel David. Săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare va fi emis un ordin de ministru care prevede schimbarea evaluărilor, în sensul extinderii competențelor care vor fi verificate. Potrivit ministrului, evaluările vor cuprinde și itemi precum … The post Ministrul David schimbă evaluările din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Ordinul va fi semnat în câteva zile appeared first on spotmedia.ro.
Liber de contract după plecarea de la Rapid, Marius Șumudică a dat răspunsul după ce a primit o ofertă de ultim moment din Superliga. Șumudică a dezvăluit că a fost căutat de Petrolul Ploiești, echipă care vrea să-l schimbe pe Liviu Ciobotariu din cauza rezultatelor. Totuși, antrenorul a ales să spună „nu” ofertei și să … The post Marius Șumudică a dat răspunsul după oferta de ultim moment primită din Superliga appeared first on spotmedia.ro.
Călin Georgescu i-a cerut lui Potra sprijin financiar de 20 – 35 milioane de dolari. Șeful mercenarilor îi plătea și chiria de 3.300 de euro – rechizitoriu # SportMedia
Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Horaţiu Potra sprijin financiar de 20–35 milioane de dolari de la Frank Timiș, promițând redeschiderea minelor din România, arată rechizitoriul procurorilor. Tot de acolo aflăm că Georgescu ar fi beneficiat de sprijin financiar direct de la Potra. Acesta i-ar fi pus la dispoziție o limuzină Mercedes GLE Coupe, închiriată … The post Călin Georgescu i-a cerut lui Potra sprijin financiar de 20 – 35 milioane de dolari. Șeful mercenarilor îi plătea și chiria de 3.300 de euro – rechizitoriu appeared first on spotmedia.ro.
Amenzi mult mai dure pentru șoferii care încalcă legea în Grecia. Pot ajunge până la 8.000 de euro # SportMedia
Șoferii care încalcă regulile de circulație în Grecia vor plăti amenzi mult mai mari. Autoritățile au adoptat un nou cod rutier, care a intrat deja în vigore, și care introduce sancțiuni mai stricte și amenzi semnificativ mai mari. Scopul noului cod rutier este și de a descuraja recidiva, deoarece sancțiunile sunt mult mai dure pentru … The post Amenzi mult mai dure pentru șoferii care încalcă legea în Grecia. Pot ajunge până la 8.000 de euro appeared first on spotmedia.ro.
Federația Română de Fotbl a decis soarta lui Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României. Ultimele rezultate obținute de „tricolori” au pus o presiune mare pe umerii FRF și ai lui Mircea Lucescu, care au luat în calcul varianta despărțirii. Totuși, potrivit Fanatik, cele două părți au decis continuarea colaborării pentru a încerca atingerea … The post FRF i-a decis soarta lui Mircea Lucescu appeared first on spotmedia.ro.
Norvegia a început o misiune într-o bază secretă din Polonia: Ce este „Operațiunea Legio” # SportMedia
Armata norvegiană a început instruirea viitorilor instructori din forțele armate ucrainene într-un loc secret din sud-estul Poloniei. Este una dintre cele mai ample operațiuni militare desfășurate peste hotare de statul nordic. Câteva sute de soldați ucraineni vor participa la cursuri avansate care vor acoperi abilitățile de comandă, rezistența la stres în condiții de luptă și … The post Norvegia a început o misiune într-o bază secretă din Polonia: Ce este „Operațiunea Legio” appeared first on spotmedia.ro.
Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și NATO. Nu sunt mulțumiți de politica externă a lui Nicușor Dan și se tem de o invazie rusă – sondaj Avangarde # SportMedia
Maia Sandu, Donald Trump și Emanuel Macron sunt liderii internaționali în care românii au cea mai mare încredere, se arată într-un sondaj realizat de Avangarde. De cealaltă parte, liderul internațional în care românii au cea mai puțină încredere este președintele rus Vladimir Putin, arată sondajul citat de G4Media. Astfel, liderii internaționali în care românii au … The post Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și NATO. Nu sunt mulțumiți de politica externă a lui Nicușor Dan și se tem de o invazie rusă – sondaj Avangarde appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj este convinsă că a dat lovitura cu transferul-vedetă pe care l-a făcut pe finalul perioadei de mercato. Prin vocea lui Cristi Balaj, președintele clubului, CFR Cluj a dezvăluit că Zouma muncește foarte mult la antrenamente și că își pune speranțe că va fi un transfer reușit. În vârstă de 30 de ani, Kurt … The post CFR Cluj, convinsă că a dat lovitura cu transferul-vedetă pe care l-a făcut appeared first on spotmedia.ro.
Captură istorică de droguri, în valoare de 6,5 miliarde de dolari: Erau ascunse în planșe de surf, mâncare de pisici și punguțe de ceai # SportMedia
Interpolul a anunțat, marți, o captură record de droguri sintetice înregistrată în timpul verii, în urma unei vaste operațiuni de poliție desfășurate în 18 țări din America și Asia. În total, autoritățile au confiscat 76 de tone de droguri, dintre care 51 de tone de metamfetamină în formă solidă și lichidă. Operațiunea, numită „Lionfish–Mayag III”, … The post Captură istorică de droguri, în valoare de 6,5 miliarde de dolari: Erau ascunse în planșe de surf, mâncare de pisici și punguțe de ceai appeared first on spotmedia.ro.
Călin Georgescu a fost trimis în judecată, alături de Horațiu Potra. E acuzat că a orchestrat un plan violent pentru schimbarea ordinii constituționale # SportMedia
Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Amintim că, în iulie, Călin Georgescu a fost trimis în judecată şi pentru propagandă fascistă. Acum, alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, … The post Călin Georgescu a fost trimis în judecată, alături de Horațiu Potra. E acuzat că a orchestrat un plan violent pentru schimbarea ordinii constituționale appeared first on spotmedia.ro.
Israelul a lansat o puternică ofensivă terestră pentru a ocupa orașul Gaza. O anchetă ONU îl acuză pe Netanyahu de genocid # SportMedia
Forțele israeliene au „lansat o operațiune semnificativă în Gaza”, a anunțat marți premierul israelian Benjamin Netanyahu, fără a da alte detalii. Anterior, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), colonelul Avichay Adraee, a emis un avertisment pe rețelele de socializare pentru locuitorii orașului Gaza. ”IDF a început să distrugă infrastructura teroristă Hamas … The post Israelul a lansat o puternică ofensivă terestră pentru a ocupa orașul Gaza. O anchetă ONU îl acuză pe Netanyahu de genocid appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj i-a stabilit viitorul lui Andrea Mandorlini, antrenorul italian adus în locul lui Dan Petrescu. După ultimele rezutate obținute la CFR Cluj, în spațiul public a apărut ideea că postul lui Andrea Mandorlini este în pericol. Prin vocea lui Nelu Varga, patronul echipei, CFR Cluj a intervenit și a lămurit situația: Mandorlini are, încă, … The post CFR Cluj i-a stabilit viitorul lui Andrea Mandorlini după ultimele rezultate appeared first on spotmedia.ro.
FCSB traversează un moment delicat, cu rezultate slabe în campionat și cu un joc sub așteptări. Campioana României nu se regăsește în startul noului sezon, a fost eliminată rușinos din Liga Campionilor de Shkendija și nu a mai câștigat în Superliga din luna iulie. Gigi Becali, patronul echipei, a dezvăluit că există anumite tensiuni și … The post Tensiuni în vestiarul FCSB: Vedetele se calcă pe picioare, nemulțumite appeared first on spotmedia.ro.
Londra anunță ”o epocă de aur” a energiei nucleare. SUA și UK vor semna acorduri de miliarde, în timpul vizitei lui Trump # SportMedia
Statele Unite şi Marea Britanie urmează să semneze săptămâna aceasta o serie de acorduri de miliarde de lire, în timpul vizitei de stat a preşedintelui american Donald Trump la Londra, cu scopul de a lansa ”o epocă de aur” a energiei nucleare. Printre proiectele anunţate se numără planuri pentru construirea a până la 12 noi … The post Londra anunță ”o epocă de aur” a energiei nucleare. SUA și UK vor semna acorduri de miliarde, în timpul vizitei lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a anunțat primul transfer pregătit după remiza cu Metaloglobus, 1-1, în Superliga. Prin vocea lui Cristi Balaj, președintele echipei, CFR Cluj a anunțat că nu s-au încheiat transferurile în Gruia. Balaj a spus că la CFR Cluj ar mai putea sosi un mijlocaș în perioada următoare. „S-ar putea să mai aducem un mijlocaș, … The post Primul transfer pregătit de CFR Cluj după remiza cu Metaloglobus appeared first on spotmedia.ro.
Sellers’ Day 2025: O zi dedicată strategiei, soluțiilor AI și noilor programe de creștere regională pentru sellerii din eMAG Marketplace # SportMedia
eMAG organizează cea de-a opta ediție a Sellers’ Day, evenimentul regional dedicat antreprenorilor care își dezvoltă afacerile prin eMAG Marketplace, la care sunt așteptați să participe, fizic și online, mii de selleri locali și internaționali. Locurile la eveniment sunt limitate, însă pentru prima dată pot participa și antreprenorii din ecommerce care nu sunt încă prezenți … The post Sellers’ Day 2025: O zi dedicată strategiei, soluțiilor AI și noilor programe de creștere regională pentru sellerii din eMAG Marketplace appeared first on spotmedia.ro.
Polonia cere NATO no-fly zone deasupra Ucrainei. Nicușor Dan nu e de acord ca să nu supere Rusia (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a declarat că țara noastră nu susține, în acest moment, instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, așa cum a solicitat ministrul de externe al Poloniei. Totuși, liderul de la Cotroceni nu exclude o schimbare de poziție, în funcție de evoluția conflictului. „Am avut discuții incipiente pe subiectul acesta cu oameni … The post Polonia cere NATO no-fly zone deasupra Ucrainei. Nicușor Dan nu e de acord ca să nu supere Rusia (Video) appeared first on spotmedia.ro.
