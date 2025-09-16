Comunitatea din Giroc își comemorează eroii
În 17 septembrie, de la ora 10:00, la Monumentul Eroilor, aflat pe strada Bega din comuna Giroc, vor fi comemorați eroii care și-au dat viața pentru apărarea localității.
Atenție la mașinile cumpărate cu bani prin Programul Rabla! Peste 200 de alerte de risc major pentru autoturisme # Timis Online
Odată cu relansarea Programului Rabla, InfoCons – Protecția Consumatorilor atrage atenția că înainte de a vă lua o mașină trebuie să verificați dacă nu există alerte europene de risc major pentru marca respectivă.
Diastaza abdominală (sau diastasis recti) este o afecțiune care apare atunci când mușchii drepți abdominali – cei care formează „pătrățelele” – se depărtează >2 cm pe linia mediană, pentru că țesutul conjunctiv care îi leagă (linia albă) se subțiază și se întinde.
Marți, 16 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Mantas: premieră unui spectacol independent despre un regizor lituanian ucis de ruși în Ucraina, la Timișoara # Timis Online
La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc, la Timișoara, premiera spectacolului Mantas, scris și regizat de Bogdan Sărătean, „o producție complexă care îmbină arta teatrală cu elemente media și de arte vizuale”, anunță realizatorii proiectului.
Două zile de party, trei scene, mix de genuri muzicale. Festivalul UNIVIBES by UVT deschide noul an universitar # Timis Online
Anul universitar 2025/2026 se deschide la Universitatea de Vest din Timișoara cu un festival. La UNIVIBES by UVT vor urca pe scenă mai mulți artiști, iar intrarea este liberă pentru toți timișorenii.
Sute de patrule, zeci de filtre și peste 100.000 de lei în amenzi, în „zona specială de siguranță” de la Gara de Nord # Timis Online
Între 13 august și 13 septembrie, zona Gării de Nord din Timișoara a fost instituită o „zonă specială de siguranță publică”. Astfel, timp o lună, a crescut prezența forțelor de ordine în zonă, lucru care a dus la sute de patrule mixte, zeci de filtre și, per total, la amenzi de peste 130.000 de lei.
Vrei să afli cum se desfășoară o ședință într-un studio de tatuaje Timișoara? La Arti Tattoo Studio Timișoara procesul este o călătorie completă: consultanță, design personalizat, siguranță și artă.
Primăria Timișoara anunță că programul de întreținere a spațiilor verzi din oraș vor continuă cu cele din zona stadionului „Dan Păltinișanu” și din Calea Șagului. Până acum, s-a intervenit și în Circumvalațiunii, Odobescu, Tipografilor și Calea Martirilor.
Timișoara a fost din nou gazda uneia dintre cele mai vibrante întâlniri ale comunității tech – Banat IT BBQ. Iar anul acesta, d.velop Eastern Europe a fost partenerul principal al evenimentului, alături de o echipă care a adus energie, implicare și multă autenticitate.
Bateria auto reprezintă inima sistemului electric al vehiculului, având un impact direct asupra performanței motorului, duratei de viață a componentelor electrice și fiabilității generale a mașinii. O baterie corect aleasă și întreținută poate prelungi semnificativ durata de exploatare a automobilului, reducând uzura prematură a alternatorului, demarorului și a sistemelor electronice moderne. În condițiile climatice din România, unde temperaturile variază considerabil între vară și iarnă, alegerea unei baterii potrivite devine și mai importantă pentru menținerea performanțelor optime ale vehiculului.
Calculatoare recondiționate pentru școlile și ONG-urile din comunități vulnerabile. Se fac înscrieri # Timis Online
2.000 de calculatoare recondiționate vor ajunge în școli, organizații neguvernamentale și instituții sociale din comunități defavorizate. Inițiativa aparține Asociației Ateliere Fără Frontiere, care lansează a doua ediție din acest an a programului Dăm Click pe România.
Nu mai puțin de 11 oferte la licitația CJT pentru cele două sensuri giratorii de la Sacoșu Turcesc și Albina # Timis Online
Consiliul Județean Timiș vrea să amenajeze două sensuri giratorii pe DJ592, drumul care leagă Timișoara de Buziaș – unul la Buziaș și unul la Sacoșu Turcesc. A lansat licitația la mijlocul lunii august și, timp de aproape o lună, 11 ofertanți s-au înscris la licitația pentru contractul de peste 2 milioane de euro, cu TVA.
O șansă excelentă pentru tinerii dramaturgi: se caută texte de teatru, proaspete și nepublicate anterior, pentru „Dramaturgia la timpul prezent” - noul proiect al Fundației Culturale Camil Petrescu, pentru susținerea dramaturgiei contemporane românești. Competiția literară include și lecturi performative, unde publicul va decide câștigătorul.
„Înveselim și răsfățăm bunicii” cu bunătăți și cărți. Alătură-te unei noi campanii dedicată vârstnicilor în Timiș # Timis Online
Campania „Înveselim și răsfățăm bunicii”, inițiată de comunitatea„ Less is more” va avea loc și în această toamnă fiind prilejuită de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită anual în 1 octombrie.
Bărbat prins băut la volan de două ori în aceeași zi, deși avea permisul suspendat, la Timișoara # Timis Online
Un bărbat de 41 de ani din Timișoara a fost reținut de poliție după ce a fost prins de două ori, în aceeași zi, conducând sub influența alcoolului. Deși avea permisul suspendat, acesta s-a urcat din nou la volan la doar câteva ore după primul incident.
Cooperativa „Munca în zadar”. Autoritățile și voluntarii fac curățenie, însă deșeurile reapar în diverse locuri din Timișoara # Timis Online
Artur Martin, voluntarul care face curățenie în Timișoara și i-a impresionat pe mulți cu spiritul său civic, a tras o concluzie după câteva acțiuni. Astfel, în locurile în care se aruncă ilegal gunoaie se face curățenie, dar acestea reapar, uneori chiar în următoarea zi. Poliția Locală transmite că patrulează în zonele vizate.
VIDEO. Un adolescent de 16 ani a provocat un accident la Ohaba Forgaci. Permis reținut 90 de zile # Timis Online
Un minor de 16 ani care conducea o motocicletă a provocat un accident la intersecția drumului județean DJ592T cu un drum secundar, în localitatea Ohaba Forgaci. Din fericire, nu au fost victime, însă adolescentului i-a fost reținut permisul de conducere pentru 90 de zile.
Daniel Idolu, fost director al Aeroportului Internațional Timișoara, trimis în judecată de DNA # Timis Online
Daniel Idolu, fost director al Aeroportului Internațional Timișoara, alături de alți politicieni din fosta conducere au fost trimiși în judecată de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara (DNA).
Se fac înscrieri, în Timiș, pentru Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual # Timis Online
Meritele și rezultatele deosebite ale elevilor, absolvenților, profesorilor și companiilor vor fi recunoscute public la Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual – „Dualul contează. Meseria construiește România Viitorului”.
CNAIR a semnat contractul pentru construcţia lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea cu asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) - Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA).
Anca Lolescu, director BRCT Timișoara: „Provocările sunt legate de dorința de a face lucrurile în fiecare zi mai bune” # Timis Online
Anca Lolescu este directorul executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Timișoara. Instituția pe care o coordonează va aniversa în curând 20 de ani de la înființare.
Unic la Timișoara. De la Beijing la Viena, soluții globale pentru România: Târgul RoEnergy, 1-3 octombrie # Timis Online
- Vino cu ultima factură și află cum poți plăti mai puțin la energie - Locuri de muncă în energie (GreenJobs@RoEnergy) - Ce trebuie să știi înainte să investești într-un proiect care reduce costurile cu 40-50% ( Bonus un eBook pentru înscriere pe landingpage )
Luni, 15 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
15 septembrie – Ziua dedicată Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului # Timis Online
Banatul își cinstește ocrotitorul spiritual luni, 15 septembrie, zi închinată Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolit al Timișoarei și făcător de minuni. Moaștele sale, aduse în 1956 de la Mănăstirea Partoș, se află la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, care își sărbătorește astfel al doilea hram.
Medicii de la Spitalul Clinic CFR Timișoara atrag atenția asupra sindromului colonului iritabil # Timis Online
Potrivit specialiștilor de la Spitalul Clinic CFR Timișoara, sindromul de colon iritabil este una dintre cele mai frecvente tulburări digestive. De cele mai multe ori, simptomele sunt puse pe seama alimentației, a stresului sau sunt pur și simplu ignorate.
Pe coasta de est a Australiei, într-un loc unde valurile Oceanului Pacific întâlnesc nisipul auriu, are loc în fiecare an o transformare neobișnuită. Currumbin Beach, una dintre plajele emblematice ale regiunii Gold Coast, devine timp de zece zile un muzeu sub cerul liber.
PROGRAM. Slujbe şi procesiuni religioase la Hramul Catedralei Mitropolitane din Timișoara # Timis Online
Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, ocrotitorul Banatului, este celebrat anual în data de 15 septembrie. La fel ca în fiecare an, vor avea loc slujbe și procesiuni religioase la Hramul Catedralei Mitropolitane din Timișoara.
Victoria de 3 ani! Proiecție exclusivă a noului film al lui Almodóvar, la aniversarea cinema-ului din Elisabetin # Timis Online
The Room Next Door, cel mai nou film al regizorului spaniol Pedro Almodóvar și primul în limba engleză, a avut, cum e și firesc, sală arhiplină, vineri seara, la prima proiecție în România, la Timișoara. Proiecția exclusivă a filmului a marcat aniversarea Cinematografului Victoria.
Cu mașina în zig-zag prin Jebel: un șofer fără permis și care a refuzat controlul polițiștilor a ajuns în arest # Timis Online
Polițiștii din Jebel au reținut un bărbat pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducere a unui vehicul fără permis de conducere.
A confirmat și premierul Bolojan: Institutul Regional de Oncologie Timișoara se construiește # Timis Online
În urma unor zvonuri apărute în spațiul public, în 20 august, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, dădea asigurări că Institutul Regional de Oncologie Timișoara este o investiție strategică, iar Guvernul nu va renunța la proiect. Iată că acum și premierul Ilie Bolojan a anunțat că obiectivul a fost introdus pe o listă de opt proiecte demarate, care vor fi finanțate cu fonduri europene.
Expoziția „Mănăstirea cisterciană de la Igriș (1179–1500)” mai poate fi văzută doar șapte zile la Muzeul Național al Banatului, în mansarda Bastionului Maria Theresia.
Statuile Timișoarei, tur ghidat cu Dani Igna, cartierul Cetate, ora 10, cu înscriere Harababura – Festivalul Artizanilor, FABER, ora 12 Demon Slayer: Infinity Castle, Cinema Timiș, ora 14.30, cu bilet Minimest Super: Povești din grădina magică, Cinema Victoria, ora 15, cu bilet Guilty Pressure meets Vibronics (UK). L’iziera Park, ora 16, cu bilet Facem mare TAMTAM, Grădina de vară Capitol, ora 16, cu bilet Taine și culori – tur ghidat, Centrul de Proiecte – parter, ora 16 Minimest Super Visuri d...
Stimați locuitori ai județului Timiș,
Trei persoane, printre care doi minori, au fost rănite într-un accident rutier petrecut vineri după-amiază în localitatea Remetea Mare, după ce două autoturisme s-au ciocnit pe strada Mărului.
Accident cu patru mașini pe Centura Timișoarei, la Moșnița Veche. Zece persoane implicate # Timis Online
Zece persoane, dintre care patru copii, au fost implicate vineri într-un accident rutier produs pe Centura Timișoarei, în zona localității Moșnița Veche. În coliziune au fost implicate patru autoturisme, iar o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Filmul săptămânii: „Downton Abbey: The Grand Finale”, o despărțire emoționantă de familia Crawley # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Downton Abbey: The Grand Finale”, ultimul capitol din celebra franciză „Downton Abbey”, continuând povestea începută cu serialul de televiziune și cu cele două lungmetraje anterioare.
Lucrările la drumul de legătură dintre DN 69 și autostrada A1 sunt la 92%. Descărcarea de la Sânandrei, cum mai este cunoscut tronsonul de 10 kilometri, ar trebui să fie gata până pe 10 octombrie.
VIDEO. Au început lucrările pentru noua pasarelă de la Gara de Nord. Se mai intervine și în alte părți pe calea ferată # Timis Online
WeBuild, firma contractată de CFR pentru reabilitarea căii ferate care traversează Timișoara, partea a mai marelui proiect Caransebeș – Arad, lucrează pe mai multe sectoare, începând inclusiv montarea viitoarei pasarele pietonale de la Gara de Nord.
Fată de 16 ani dispărută din Timișoara după ce a plecat de acasă împreună cu un prieten # Timis Online
O adolescentă de 16 ani din Timișoara este căutată de poliție după ce a plecat de acasă împreună cu un prieten și nu s-a mai întors. Familia și autoritățile cer ajutorul oamenilor pentru a o găsi cât mai repede.
Accident provocat de neatenție pe strada Divizia 9 Cavalerie: o șoferiță rănită a ajuns la spital # Timis Online
O tânără de 23 de ani a ajuns la spital, după ce a fost implicată într-un accident în sensul giratoriu de pe strada Divizia 9 Cavalerie din Timișoara. Totul s-a întâmplat în urma unei manevre riscante făcute de o altă șoferiță.
Vârstnic de 87 de ani lovit de mașină în timp ce traversa neregulamentar, pe bulevardul Liviu Rebreanu # Timis Online
Un pieton de 87 de ani a fost lovit de o mașină în timp ce traversa neregulamentar bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara. Bărbatul a fost transportat la spital, iar poliția a deschis un dosar penal.
Contribuabilii își vor putea genera automat certificatele fiscale, pe platforma Direcției Fiscală a Municipiului Timișoara (DFMT). Facilitatea va disponibilă pentru cazurile în care nu sunt necesare verificări suplimentare.
Elevii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu” din Recaș vor frecventa de acum înainte o clădire modernă. Școala lor a fost renovată cu bani europeni.
O nouă ediție a Festivalului „Zilele Dovleacului” la Kikinda, orășelul din Serbia aflat la 70 km de Timișoara # Timis Online
În perioada 18 -21 septembrie, la Kikinda va avea loc a 40-a ediție a Festivalului „Zilele Dovleacului”. Micul oraș din Serbia le va oferi vizitatorilor patru zile de distracție și preparate tradiționale. Nu va lipsi concursul pentru cea mai mare ludaie.
Începând de duminică, strada Alexandru Ioan Cuza din Timișoara, cea care leagă Piață Mărăști de Iulius Town, va fi închisă pe timp de noapte. În zonă au loc lucrări de mentenanță la infrastructura rutieră, între 14 și 28 septembrie.
