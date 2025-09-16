Record pe piața metalelor prețioase: Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie în 2025

15:40

Un bărbat de 56 de ani este cercetat penal pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie, pe numele său fiind emis un ordin de protecţie provizoriu. El este acuzat că a agresat o femeie şi pe fiul ei în imobilul comun din Piatra Neamţ. Conform unor surse neoficiale ar fi vorba despre un preot din […] Articolul Ordin de protecţie pentru un bărbat violent. SURSE: Agresorul este preot în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.