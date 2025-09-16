Record pe piața metalelor prețioase: Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie în 2025
Monitorul de Neamț , 16 septembrie 2025 08:50
Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie, marcând o creștere de 39% în 2025 – cea mai puternică evoluție anuală consemnată din 1990, potrivit datelor XTB. Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie Explozia cotației aurului din acest an se explică prin factori multipli: așteptările […]
• • •
Acum o oră
08:50
Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie, marcând o creștere de 39% în 2025 – cea mai puternică evoluție anuală consemnată din 1990, potrivit datelor XTB. Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie Explozia cotației aurului din acest an se explică prin factori multipli: așteptările […]
Acum 4 ore
07:30
O conferinţă având ca subiect generic soarta autostrăzilor din Moldova a avut loc la Iaşi, la sfârşitul săptămânii trecute, organizată de Asociaţia "Hai că se poate". În contextul în care finalizarea acestor proiecte atât de dorite şi de necesare e în aceste zile pusă sub mai multe semne de întrebare, o serie de clarificări ar […]
Acum 12 ore
20:40
Drum Expres Bacău-Piatra Neamţ. Contract de consultanţă scos la licitație, șapte oferte pentru construcție # Monitorul de Neamț
Investiție majoră de peste 6 miliarde lei, finanțată prin Programul Transport 2021-2027 Drum Expres Bacău-Piatra Neamţ. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat licitația pentru contractul de consultanță și a anunțat că urmează selectarea constructorului. CNIR a lansat licitația pentru contractul de consultanță Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a lansat licitaţia de atribuire […]
Acum 24 ore
19:00
Trump vrea război comercial, Ursula von der Leyen vrea război militar. Noi ce vrem? # Monitorul de Neamț
Unii analişti, care se pretind cu ştaif, se întreabă ipocrit, de ce Trump îl consideră frecventabil pe Putin? Există mai multe explicaţii plauzibile, care ar risipi ceața interogaţiilor ipocrite, cu care ne aburesc analiştii respectivi. În primul rând, între politicile externe ale Rusiei şi cele ale SUA există similitudini izbitoare, specifice sistemelor imperiale. Există similitudini […]
18:10
Polițist din Neamț, pe podium la Campionatul Mondial de Skandenberg – medalii pentru România # Monitorul de Neamț
Performanță remarcabilă pentru agentul de poliție Cosmin Lupu, medaliat cu bronz la competițiile internaționale Polițist din Neamț, pe podium la Campionatul Mondial de Skandenberg. Agentul de poliție Cosmin Lupu, din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani, a obținut două medalii de bronz la nivel internațional, confirmând că perseverența și munca aduc rezultate de excepție. Reușită […]
17:10
O gospodărie din comuna Tupilaţi a fost cuprinsă de flăcări, pe 13 septembrie, din cauza unui scurtcircuit electric. „În data de 13.09.2025, la ora 20:50, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Tupilați pentru stingerea unui incendiu produs la o casă. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la […]
16:30
Pași utili pentru obținerea cărții de identitate: unde te programezi și ce taxe plătești # Monitorul de Neamț
Tot ce trebuie să știe nemțenii despre cartea de identitate electronică și cea simplă. Nemțenii au la dispoziție două opțiuni pentru actul de identitate – cartea electronică sau cartea simplă, iar autoritățile au transmis pași utili pentru obținerea cărții de identitate. Cartea electronică de identitate (CEI) Termenul de eliberare pentru o carte electronică de identitate […]
16:10
Un bărbat din Neamţ, echipat cu un detector de metale, a descoperit mai multe elemente de muniţie ce provin din Primul Război Mondial. „Ca urmare a unui apel la 112, echipa pirotehnică a fost solicitată să intervină în comuna Bicazu Ardelean deoarece un bărbat (în vârstă de 49 de ani) a descoperit elemente de muniție […]
15:30
„Cuvinte” – expoziția de pictură și instalație a Vioricăi Ciucanu, deschisă la Galeriile „Lascăr Vorel” # Monitorul de Neamț
Un eveniment cultural de marcă are loc în perioada 15 – 30 septembrie la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel" din Piatra-Neamț. Expoziția de pictură și instalație „Cuvinte", semnată de artista Viorica Ciucanu, va fi vernisată luni, 15 septembrie, la ora 17:00, la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel" din Piatra-Neamț. Vernisaj cu invitați de marcă Luni, […]
15:10
Pompierii pietreni au intervenit pe 14 septembrie pentru a scoate un autoturism dintr-o groapă apărută pe o stradă din oraş în urma ruperii unei plăci de beton. „În data de 14.09.2025, la ora 12:15 prin apel la 112 a fost sesizat faptul că în municipiul Piatra-Neamț, pe strada Mihai Stamatin un autoturism a rămas blocat […]
14:40
Acțiuni ale polițiștilor din Neamț: amenzi, permise suspendate și certificate retrase # Monitorul de Neamț
Forțele de ordine au desfășurat verificări ample pentru menținerea siguranței publice. Acțiuni ale polițiștilor din Neamț au avut loc pe 13 septembrie, în municipiile Piatra-Neamț și Roman, dar și în mai multe comune, fiind vizate prevenirea faptelor de violență, a furturilor, a traficului de droguri și a accidentelor rutiere. Efective mărite pe teren La data […]
14:40
Lovitură pentru vârstnici: Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Milioane de români pierd 600 de lei lunar # Monitorul de Neamț
Decizia guvernului lovește în puterea de cumpărare a seniorilor, care riscă pierderi de până la 600 de lei pe lună. Indexarea pensiilor amânată până în 2027 afectează direct 4 milioane de români. Pensionarii nu vor beneficia de majorarea veniturilor, pierzând în medie 600 de lei pe lună la coșul zilnic. Se amână indexarea pensiilor pentru […]
14:10
Intervenţie mai puţin obişnuită a pompierilor nemţeni, pe 13 septembrie, aceştia salvând o bovină care căzuse în canalul de fugă al Bistriţei. „În data de 13.09.2025, la ora 18:55 prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Alexandru cel Bun pentru salvarea unei bovine căzută în canalul de fugă al Bistriței. […]
13:40
Cazuri grave depistate de polițiști pe drumurile din Neamț: un minor la volan, un șofer băut și altul cu permis suspendat # Monitorul de Neamț
Trei dosare penale au fost deschise după verificările efectuate de polițiști Cazuri grave depistate de polițiști pe drumurile din Neamț au dus la întocmirea a trei dosare penale, după ce un minor a fost prins la volan, un bărbat a condus băut, iar altul cu permisul suspendat. Permis suspendat, dar la volan „La data de […]
13:10
O adolescentă de 15 ani care a plecat de la domiciliu şi nu a mai revenit timp de mai multe zile este căutată de poliţiştii nemţeni. „La data de 15 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, la aceeași […]
12:20
Șofer băut și fără permis prins la volan în Piatra-Neamț după ce un bărbat a anunțat poliția # Monitorul de Neamț
Bărbatul a fost testat cu 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat și nu avea permis de conducere Un șofer băut și fără permis, prins la volan în Piatra-Neamț, după ce a sustras o autoutilitară a unei firme și a provocat un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Sesizarea unui bărbat a dus la oprirea […]
11:10
Trei accidente în Piatra-Neamț: tânăr rănit, femeie lovită pe trecere și minor căzut de pe trotinetă # Monitorul de Neamț
Evenimente rutiere soldate cu victime, în Piatra-Neamț, pe parcursul weekend-ului Trei accidente în Piatra-Neamț au avut loc în weekend, soldate cu rănirea unui tânăr de 21 de ani, a unei femei de 56 de ani și a unui minor de 15 ani. Tânăr rănit după impact între două autoturisme „La data de 14 septembrie a.c., […]
10:10
Un bărbat și-a pierdut viața într-o pădure din Neamț. Ce au descoperit polițiștii # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Bicaz și-a pierdut viața într-o pădure din Neamț. Polițiștii au deschis dosar penal. Un bărbat în vârstă de 67 de ani și-a pierdut viața într-o pădure din Neamț, în timp ce se afla la cules de ciuperci împreună cu o femeie de 72 de ani. Sesizarea la 112 „La data de 14 […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Adevărata moţiune a Guvernului Bolojan este la CCR. Multe voci spun asta în condiţiile în care Curtea trebuie să se pronunţe privind constituţionalitatea reglementărilor privind pensiile speciale ale magistraţilor. Iar premierul Ilie Bolojan, dar şi alţi membri ai cabinetului, au declarat că dacă va zice Curtea că prevederile sunt neconstituţionale vor pleca acasă. De aceea […]
18:40
Remedii naturale care stimulează creșterea părului: de la aloe vera la avocado și miere # Monitorul de Neamț
Plante, uleiuri și măști hrănitoare pentru sănătatea și regenerarea părului Remedii naturale care stimulează creșterea părului pot fi aplicate chiar acasă, iar printre acestea se numără aloe vera, uleiurile vegetale, sucul de ceapă sau măștile cu avocado și miere. Cauzele căderii părului Căderea părului este, în anumite limite, un proces natural. Există însă factori care […]
16:30
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat că au fost achiziţionate două auto-măturători noi care vor putea fi văzute în curând pe străzile oraşului. „După ani de așteptare, astăzi scriem împreună primul capitol al unei schimbări reale. Timp de 25 de ani, Piatra-Neamț a avut o singură mașină pentru măturat și spălat străzile. Au […]
13:30
Un ieşean care a urcat la volan deşi nu avea permis de conducere a fost prins de poliţiştii nemţeni. „La data de 12 septembrie a.c., ora 22.40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au oprit pentru control, pe DJ 155I, în localitatea Tupilați, un autoturism condus de un bărbat în vârstă […]
12:30
Doi tineri anchetaţi pentru o tâlhărie comisă într-un parc din Târgu Neamţ au fost reţinuţi de poliţişti. „La data de 12 septembrie a.c., ora 17.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați de către 2 tineri, în vârstă de 18, respectiv 19 ani, din aceeași localitate, cu privire la faptul că, în timp […]
11:30
O adolescentă care a plecat dintr-un centru social din Târgu Neamţ este căutată de poliţiştii nemţeni. „În noaptea de 12 spre 13 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați de către un bărbat, în calitate de pedagog social cu privire la faptul că, LARGERE GABRIELA PATRICIA, în vârstă de 17 […]
10:40
Un incendiu izbucnit la miezul nopţii de vineri spre sâmbătă la o gospodărie din Căciuleşti a înregistrat un bilanţ tragic: un bărbat de 63 de ani a decedat. „La ora 00:50, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Girov pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie din satul Căciulești. La […]
09:20
O persoană a urcat pe unul din stâlpii nocturnei de la Stadionul Ceahlăul, sâmbătă dimineaţă, 13 septembrie. „În aceste momente forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin în municipiul Piatra-Neamț pentru salvarea unei persoane ce se află pe un stâlp de iluminat (nocturna) de la stadionul Ceahlăul din municipiul Piatra Neamț", au […]
08:40
Țările cu cei mai nervoși oameni: România, surpriză în clasamentul global al furiei # Monitorul de Neamț
Țările cu cei mai nervoși oameni au fost identificate într-un studiu realizat de Gallup, care arată că România se află la același nivel cu Republica Cipru, cu 18% dintre respondenți declarând că au simțit furie în ziua precedentă. Țările nordice, campioane la fericire Raportul amintește că există deja clasamente cunoscute la nivel internațional care evidențiază […]
12 septembrie 2025
21:00
CSM Ceahlăul a pierdut cu 0-3 meciul disputat acasă, vineri 12 septembrie, în compania c
19:20
De la berea artizanală A.H.A Craft Beer, la mierea Familiei Drăgușanu, pâinea de la Nico Bakery și sucurile bio Sheva Fruit, cele mai noi specialități din Piatra Neamț și-au găsit locul pe rafturile Carrefour. Nouă producători locali își fac loc în oferta magazinelor din Piatra Neamț, alături de cei 25 de parteneri din județ care […] Articolul Retailerul care aduce în magazine gustul din Piatra Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Oricât de multe reguli şi idei ai întâlni despre amenajarea interioarelor, trebuie să ştii că nu există o reţetă a succesului când vine vorba de design interior. Contează foarte mult personalitatea şi gusturile locatarilor, stilul lor de viaţă şi nevoile acestora când vine vorba de spaţiul în care trăiesc. Totuşi, există anumite obiecte pe care […] Articolul TOP 5 lucruri pe care un designer de interior nu le-ar cumpăra niciodată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Articolul CSM Ceahlăul – FC Bihor Oradea apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Jandarmii nemţeni sunt mobilizaţi pentru a asigura ordinea publică la meciul dintre CSM Ceahlăul şi FC Bihor Oradea. „Pe 12 septembrie, începând cu ora 18:00, vom fi prezenți pe stadionul Ceahlăul din municipiul Piatra Neamț, unde se va disputa partida de fotbal din sezonul competițional 2024-2025, Liga a II-a, dintre echipele C.S.M. Ceahlăul și F.C. […] Articolul Jandarmii – la meciul Ceahlăului. Pentru a asigura ordinea apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Sâmbătă după-amiază, centrul orașului va vibra sub zgomotul motoarelor. Dar de data aceasta nu va fi doar o paradă moto, ci o lecție de viață. Sub deviza „Alege Viața”, sute de motocicliști se vor aduna pentru a transmite un mesaj simplu și puternic: viața este mai importantă decât viteza Atmosfera va fi una de solidaritate, […] Articolul „Alege Viața” – Motoarele s-au unit pentru siguranță și speranță apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Adăpost improvizat într-un loc de joacă, la Piatra Neamţ, de mai multe persoane din Târgu Neamţ şi localităţile limitrofe. Acestea își amenajaseră deja culcușuri sub ansamblul de tobogane, dar „bucuria” le-a fost stricată de poliţiştii locali. „Mai multe persoane cu domiciliul în Târgu Neamț și localitățile limitrofe au fost depistate de către polițiștii locali din […] Articolul Culcuş improvizat într-un loc de joacă, la Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:50
U.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ prin CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ- prin Daniel Vasilică Harpa- Președinte al Consiliului Județean Neamț, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ, cu sediul în jud. Neamț, municipiul Piatra Neamț, str.Alexandru cel Bun, nr.27, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul:,,Investiții în infrastuctura publică a Spitalului Județean […] Articolul Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Un studiu și datele OMS arată cum influențează o dietă bazată pe fructe și legume sănătatea organismului Doar fructe și legume pentru o săptămână. Această dietă aduce beneficii vizibile asupra organismului, dar și anumite riscuri, potrivit specialiștilor. Ce presupune dieta doar cu fructe și legume Potrivit publicației The Health Site, o alimentație formată exclusiv sau […] Articolul Doar fructe și legume pentru o săptămână: ce se întâmplă cu organismul tău apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Un nemţean în vârstă de 42 de ani, acuzat de viol, a fost extrădat din Germania. „La data de 11 septembrie a.c., o escortă formată din polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Neamț au preluat de pe Aeroportul Otopeni un bărbat în vârstă de 42 de ani, din Zănești, extrădat de autoritățile din Germania. Pe […] Articolul Violator „adus acasă” din Germania apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
O casă din satul Hârtop a fost cuprinsă de flăcări, vineri, din cauza unui scurtcircuit electric. „În această dimineață, la ora 06:03, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Bârgăuani pentru stingerea unui incendiu produs la o casă din satul Hârtop. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la […] Articolul Casă în flăcări de la un scurtcircuit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Inflația a urcat la aproape 10% în august: cine pierde și cine câștigă din scumpiri # Monitorul de Neamț
Datele INS arată o accelerare a inflației, cu impact direct asupra consumatorilor și câștiguri pentru stat. Inflația a urcat la aproape 10% în august( 9,9% ), potrivit Institutului Național de Statistică, în creștere față de aproape 8% în luna precedentă. Creșterea inflației și impactul asupra economiei Institutul Național de Statistică a anunțat că în luna […] Articolul Inflația a urcat la aproape 10% în august: cine pierde și cine câștigă din scumpiri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani: raportul care schimbă regulile pentru adolescenți # Monitorul de Neamț
Un raport parlamentar propune limitări drastice pentru accesul tinerilor la platformele online Interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani și introducerea unor restricții pentru adolescenții de până la 18 ani sunt măsuri recomandate într-un raport parlamentar privind TikTok. Raportul parlamentar și scopul său Documentul publicat recent recomandă o „restricție digitală” pentru adolescenți și […] Articolul Interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani: raportul care schimbă regulile pentru adolescenți apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:40
MApN introduce serviciul militar pe bază de voluntariat. Ce prevede legea și cine poate fi mobilizat la război # Monitorul de Neamț
Proiectul de lege al Ministerului Apărării vizează tinerii între 18 și 35 de ani și urmează să fie discutat în CSAT. MApN introduce serviciul militar pe bază de voluntariat, pentru a lărgi rezerva Armatei Române, la aproape două decenii de la suspendarea stagiului militar obligatoriu. Ce prevede noul proiect al MApN Ministerul Apărării Naționale a […] Articolul MApN introduce serviciul militar pe bază de voluntariat. Ce prevede legea și cine poate fi mobilizat la război apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Tensiunile din Orientul Mijlociu și intervenția Poloniei în conflictul din Ucraina au influențat cotațiile Brent și WTI. Prețul petrolului a crescut cu aproape 2% (1,94%), în urma unor evenimente internaționale majore, însă îngrijorările legate de surplusul de țiței de pe piață au limitat avansul. Atacul Israelului și presiunile SUA au impulsionat piața Potrivit Reuters, creșterea […] Articolul Prețul petrolului a crescut cu aproape 2% pe fondul tensiunilor geopolitice apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11 septembrie 2025
20:40
Membrii Gate 7, galeria CSM Ceahlăul, au reprezentat oraşul Piatra Neamţ şi în Cipru, acolo unde s-au deplasat pentru a susţine echipa naţională. În ciuda rezultatului neconcludent, doar remiză după ce tricolorii au condus cu 2-0, membrii Gate 7 au susţinut naţionala pe toată durata partidei, dovedint că sunt adevăraţi suporteri, alături de echipă la […] Articolul Piatra Neamţ reprezentat de Gate 7 şi în Cipru apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost transportat la spital, joi, 11 septembrie, după ce s-a răsturnat cu un tractor într-o pădure din satul Petru Vodă. „La ora 12:15, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că în pădurea din satul Petru Vodă (comuna Poiana Teiului) o persoană a fost surprinsă […] Articolul Persoană prinsă sub un tractor răsturnat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
PSD Neamț susține pachetul de relansare economică lansat de PSD, un set de măsuri gândit să ajute mediul privat, să creeze locuri de muncă și să reducă birocrația. Obiectivul este clar: investiții noi în România, producție mai mare aici, nu în alte țări, și venituri mai bune pentru oameni. Pe înțelesul tuturor, ce cuprinde pachetul: […] Articolul PSD Neamț susține pachetul de relansare economică lansat de PSD apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Sezonul rece te provoacă să îți reînnoiești garderoba cu încălțăminte care răspunde atât nevoii de confort, cât și dorinței de a arăta bine. În acest an, designerii aduc pe piață modele de ghete care oferă soluții originale pentru zilele friguroase. Vei descoperi o varietate de stiluri, materiale și detalii care te ajută să creezi ținute […] Articolul Top 5 modele de ghete în trend anul acesta apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Administrator temporar pentru SRL-urile fără conducere. Guvernul introduce reguli noi # Monitorul de Neamț
Proiect legislativ pentru continuitatea companiilor rămase fără administrator după decesul asociatului Administrator temporar pentru SRL-urile fără conducere. Guvernul propune un mecanism legal prin care instanțele să numească un administrator provizoriu, la cererea moștenitorilor, pentru a asigura funcționarea firmei până la finalizarea succesiunii. Situația actuală: lipsa de reglementare blochează activitatea În prezent, legislația nu oferă o […] Articolul Administrator temporar pentru SRL-urile fără conducere. Guvernul introduce reguli noi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Ordin de protecţie pentru un bărbat violent. SURSE: Agresorul este preot în Neamţ # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 56 de ani este cercetat penal pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie, pe numele său fiind emis un ordin de protecţie provizoriu. El este acuzat că a agresat o femeie şi pe fiul ei în imobilul comun din Piatra Neamţ. Conform unor surse neoficiale ar fi vorba despre un preot din […] Articolul Ordin de protecţie pentru un bărbat violent. SURSE: Agresorul este preot în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Sfaturi practice pentru toți iubitorii de flori: ce îngrășăminte să folosești pentru o primăvară plină de culoare # Monitorul de Neamț
Sfaturi practice pentru toți iubitorii de flori: toamna este anotimpul în care fertilizarea trandafirilor și a altor plante de grădină joacă un rol decisiv pentru frumusețea și rezistența lor în primăvara următoare. Cum să fertilizezi trandafirii toamna Trandafirii, considerați „regii grădinilor”, au nevoie de o fertilizare în două etape: august–septembrie și septembrie–octombrie, cu evitarea perioadelor […] Articolul Sfaturi practice pentru toți iubitorii de flori: ce îngrășăminte să folosești pentru o primăvară plină de culoare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Secretul naturii: băutura care încetinește procesul îmbătrânirii și îți menține sănătatea # Monitorul de Neamț
O plantă folosită din vechime în medicina tradițională, cu efecte calmante și vindecătoare Băutura care încetinește procesul îmbătrânirii este un remediu natural recomandat de fitoterapeuți, apreciat pentru proprietățile sale asupra sănătății și stării generale de bine. Planta cu nume „regesc” și peste 150 de specii Planta cunoscută științific sub denumirea de Ocimum basilicum este cultivată […] Articolul Secretul naturii: băutura care încetinește procesul îmbătrânirii și îți menține sănătatea apare prima dată în Monitorul de Neamț.
