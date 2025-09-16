Arta urbană și sănătatea mentală: cum picturile murale schimbă orașele și oamenii
National.ro, 16 septembrie 2025 16:50
În ultimii ani, în marile orașe din România și Europa, zidurile gri s-au transformat în adevărate opere de artă care vorbesc direct despre o temă delicată: sănătatea mentală. Picturile murale nu mai sunt doar un decor urban, ci un instrument de conștientizare care rupe tăcerea din jurul depresiei, anxietății și stigmatului asociat bolilor psihice. Organizații
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:10
Totul a început cu mari promisiuni. Donald Trump urma să elimine toate eșecurile administrațiilor anterioare, să domine scena mondială ca un viitor laureat al Premiului Nobel pentru Pace și să rezolve problemele globale de securitate. Trump s-a străduit să-și folosească personalitatea și îndrăzneala pentru a încerca să oprească războaiele din Ucraina și Fâșia Gaza, așa
Acum 2 ore
16:00
Doliu în lumea cinematografiei mondiale! S-a stins din viață celebrul actor și regizor american Robert Redford. Robert Redford, unul dintre cele mai importante nume ale cinematografiei americane, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Știre în curs de actualizare!
15:50
Iohannis va fi executat silit, dacă nu predă „de bunăvoie” casa din Sibiu. ANAF l-a anunțat cât are de plată: „Există un termen” # National.ro
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți, 16 septembrie, la Parlament, că fostului președinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparține și i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia. Nu în ultimul rând, acesta a precizat că fostul președinte va fi executat silit „ca orice
15:40
Sunt unul dintre cetățenii care nu întorc capul atunci când legea este încălcată. Pentru că dacă plătesc pentru achiziția unui produs sau serviciu, dacă acesta nu este conform trebuie sancționat prestatorul. Noi plătim taxe și impozite pentru ca statul (prestatorul) să finanțeze instituțiile, autoritățile, ministerele, primăriile, școlile, spitalele să ofere servicii de educație, sănătate, protecție
15:20
Progresiștii nu vor recunoaște niciodată că greșeșc. Bântuiți de demonul misiunii activismului, vor crede întotdeauna că dreptatea este de partea lor. Indiferent de uciderea, săptămâna trecută, în SUA, a unui tată de familie de către un presupus antifascist autoproclamat și indiferent de comportamentul în mare parte calm și demn al participanților la marșul Unite the
15:20
Rezultatele care o mențin în fruntea sportului românesc pe Simona Chiru, finalista campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
Simona Chiru, sportiva care a făcut istorie în ape înghețate, confirmă că talentul și disciplina ei se văd pe orice tip de traseu. Recent, în perioada 30–31 august, tânăra de 19 ani a bifat o serie de rezultate remarcabile la două evenimente majore: maratonul internațional AtlantisMan și competițiile naționale organizate de Federația Română de Natație
15:10
BREAKING NEWS: Toto Dumitrescu a fost prins. De ce s-a ascuns fiul fostului internațional # National.ro
UPDATE: Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost prins de Poliție, la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui grav accident. Toto Dumitrescu se află acum în custodia Poliției. De ce s-a ascuns Toto Dumitrescu? Întrebarea e pe buzele tuturor. Un tânăr cunoscut pentru excesul de alcool și droguri, un „narcoman" împătimit al substanțelor interzise, dispare brusc după un accident grav în București, iar autoritățile par că se joacă de-a v-ați ascunselea cu el. De ce s-a ascuns Toto Dumitrescu? Simplu: ca să
Acum 4 ore
15:00
De ce se ascunde Toto Dumitrescu? Întrebarea e pe buzele tuturor. Un tânăr cunoscut pentru excesul de alcool și droguri, un „narcoman" împătimit al substanțelor interzise, dispare brusc după un accident grav în București, iar autoritățile par că se joacă de-a v-ați ascunselea cu el. De ce a stat ascuns Toto Dumitrescu? Simplu: ca să
15:00
Dezvăluire bombă! Judecătoarea Adriana Stoicescu, monitorizată în dosarul lui Călin Georgescu # National.ro
Conform unor dezvăluiri de ultimă oră, apărute în contextul trimiterii în judecată a lui Călin Georgescu, de către Parchetul General, judecătoarea Adriana Stoicescu, de la Curtea de Apel Timișoara, fost președinte al Tribunalului Timiș, ar fi fost pusă sub supraveghere de PICCJ, după ce ar fi fost „curtată" cu o funcție de către fostul candidat
14:30
1. N-ai cum să o duci bine cu un guvern preocupat de soarta altor popoare, dar deloc îngrijorat de ce i se întâmplă poporului român. Despre bunăstare ce să mai scriu? Doar în campania electorală se vorbește despre bunăstare. Iar Țoiu, Moșteanu și persoana de la Mediu, Ape, Păduri și alte surse de oengeală au
14:20
De ce se ascunde Toto Dumitrescu? Întrebarea e pe buzele tuturor. Un tânăr cunoscut pentru excesul de alcool și droguri, un „narcoman" împătimit al substanțelor interzise, dispare brusc după un accident grav în București, iar autoritățile par că se joacă de-a v-ați ascunselea cu el. De ce stă ascuns Toto Dumitrescu? Simplu: ca să „iasă
Acum 6 ore
12:40
Atât fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, cât și mercenarul Horațiu Potra au fost trimiși în judecată, alături de alte persoane – din câte s-a aflat, marți, pe surse. Conform primelor informații, e vorba de dosarul deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în timp
12:00
Interviurile lui Nicușor Dan nu dau pe spate audiențele. Gâdea – Antena 3, doar pe locul 3 # National.ro
După mai bine de trei luni de când a preluat mandatul prezidențial, trecând din fotoliul de la Primăria Capitalei în cel de la Cotroceni, Nicușor Dan pare să fi ales să facă, în ultimele zile, un tur al interviurilor televizate. Cel mai recent dintre aceste interviuri a fost cel acordat Antena 3 CNN, cu ocazia
11:50
Asia Express a livrat aseară un episod exploziv, în care concurenții au fost trecuți prin toate stările: de la epuizare și lacrimi, la momente comice și tensiuni mocnite. A doua etapă a competiției a arătat clar cine rezistă și cine începe să clacheze. Imunitatea mare și palma pe obrazul celorlalți la Asia Express Cei doi
11:20
Trump a semnat decretul de desfășurare a Gărzii Naționale în Memphis/„Vom rezolva asta, așa cum am făcut la Washington” # National.ro
Președintele american nu se abate de la planul anunțat, care urmărește reducerea criminalității în SUA. Președintele american Donald Trump a anunțat luni că a semnat decretul prezidențial prin care desfășoară trupe ale Gărzii Naționale în Memphis, statul Tennessee, în cadrul luptei împotriva criminalității care vizează marile orașe din întreaga țară conduse de democrați, relatează AFP.
Acum 8 ore
11:00
Un tânăr de 19 ani a intrat cu mașina într-o terasă din Piatra-Olt: nouă persoane rănite # National.ro
Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 19 ani a intrat într-o terasă din Piatra-Olt, în urma unui accident grav. Accidentul a avut loc luni seară, în orașul Piatra-Olt, județul Olt, când autoturismul condus de un tânăr de doar 19 ani a
10:40
Avertismentul liderului de sindicat: „Circulația metroului ar putea fi oprită din această cauză”/Se așteaptă soluții de la Guvernul Bolojan # National.ro
O veste îngrijorătoare pentru locuitorii Capitalei care folosesc metroul pentru a se deplasa către locul de muncă sau către școală. Liderul sindicatului de la metrou, Marian Artimon, avertizează că, din noiembrie, trenurile din subteran ar putea fi oprite, din lipsă de finanțare. După ce s-a aflat că Metrorex a rămas singura societate feroviară din subordinea
10:20
Fostul ministru al Apărării, Gabriel Leș, reacție la gafele lui Moșteanu: Politica USR slăbește poziția României în fața partenerilor strategici # National.ro
Fostul ministru al Apărării, Gabriel Leș, reacționează la gafele lui Ionuț Moșteanu, actualul șef de la MApN. Fostul ministru Gabriel Leș se declară surprins de recenta declarație a actualului șef al MApN, Ionuț Moșteanu, cu referire la Direcția Generală de Informații a Apărării (DGIA). „USR a obișnuit opinia publică cu scandaluri mediatice pe teme extrem
Acum 12 ore
07:20
05:20
BERBEC Stelele vor oferi șansa de a vã îmbunãtãți condițiile de viațã. Sfatul zilei, sã vã feriți de angajați și de cei din jur care profitã și nu sunt sinceri. Excludeți din dietã cele mai dãunãtoare feluri de mâncare pentru a nu vã afecta sãnãtatea. TAUR Nu trebuie sã vã întristați cu privire la
Acum 24 ore
23:20
Antena 3 CNN îl plimbă pe Nicușor Dan ca pe un bibelou politic: România moare de foame, iar „președintele” bolborosește prostii # National.ro
Ce am văzut la Antena 3 CNN nu e emisiune politică, e circ ieftin cu popcorn. În loc de dezbatere, am primit un spectacol de campanie electorală în care Nicușor Dan a fost tratat ca un copil de școală generală scos la serbare. Întrebările au fost slabe, cosmetizate, puse după perdea ca să nu deranjeze.
22:50
O dronă neutralizată de serviciile de securitate din Polonia a stârnit îngrijorare la nivel european. Premierul polonez, Donald Tusk, a confirmat că aparatul de zbor survola clădirile guvernamentale, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți. Dronă neutralizată la Varșovia, doi suspecți reținuți Premierul Donald Tusk a transmis, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că serviciile
22:00
Ambasadorul Marius-Gabriel Lazurcă, rechemat din Mexic: urmează drumul spre șefia SIE? # National.ro
Marius-Gabriel Lazurcă a fost rechemat din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, potrivit unui decret semnat luni de președintele Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial. Decizia marchează încheierea unui mandat de patru ani și deschide noi speculații privind viitorul carierei diplomatului, numele său fiind vehiculat pentru conducerea Serviciului
21:50
Cine i-a făcut intrarea „triumfală" lui Nicușor Dan, de luni seara, la Antena 3 CNN? Exact, „preaimaculata" Cătălina Porumbel. Cu vocea-i gravă, de parcă anunța a doua venire a lui Iisus, ea a prezentat vizita lui Nicușor ca pe un eveniment istoric. Dar ce mai vrea și asta, sincer? Când îl pui pe Nicușor în
21:10
20:30
Traian Băsescu, despre reacția autorităților în cazul dronelor rusești: ,, Ne punem singuri în situații ridicole” # National.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat ferm incidentul cu o dronă rusească intrată în spațiul aerian al României, afirmând că modul în care autoritățile au gestionat situația a fost „nepotrivit și ineficient". Incidentul, care a durat aproape 50 de minute, a ridicat întrebări serioase privind capacitatea de apărare a țării. Dronă rusească, 50 de minute
20:10
Companiile europene Airbus, Thales și Leonardo sunt gata să-și fuzioneze activitățile din domeniul sateliților pentru a concura cu Starlink. Promis de mai bine de douăzeci de ani, „Airbusul sateliților", proiectul care vizează reunirea celor trei mari producători europeni – franco-germano-spaniolul Airbus, francezul Thales și italianul Leonardo, pare să devină în sfârșit realitate. Thales și Leonardo
20:00
Furtuna Zack provoacă haos în Europa Centrală și de Vest, iar România va resimți efecte indirecte prin scăderi bruște de temperatură și ploi extinse. Frontul atmosferic rece asociat sistemului depresionar va traversa țara noastră de marți seara, aducând instabilitate accentuată și vânt puternic în zonele montane. Furtuna Zack aduce cod roșu de vânt în Germania
19:40
Dacă cineva a văzut PSD prin peisajul politic românesc, este rugat să anunțe urgent. Nu se oferă recompensă, nici măcar un kil de cartofi plafonați, dar măcar am ști dacă partidul mai există. Căci, de o vreme, PSD lipsește suspect din toate marile dezbateri ale țării. Partidul care altădată umplea ecranele și dicta agenda a
19:20
Ilie Bolojan rămâne ferm după consultările cu sindicatele: „Nu mai putem continua ca până acum” # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o rundă de consultări la Palatul Victoria cu liderii sindicali, tema princip
19:10
Văzând carnagiul care se desfășoară în industria auto din China, președintele Xi Jinping și cel mai mare producător de vehicule electrice au ajuns la concluzii similare: măcelul trebuie să înceteze. Xi a emis în iulie cea mai clară avertizare de până acum împotriva „involuției” – concurența extremă a prețurilor generată de supracapacitatea industrială – când […] The post Poate China să oprească războiul prețurilor mașinilor electrice? first appeared on Ziarul National.
18:30
Când Donald Trump a surprins guvernele din întreaga lume cu tarife vamale ridicate, Marea Britanie a încheiat rapid un acord comercial cu Statele Unite care ar fi fixat taxe de 10% pentru majoritatea importurilor, protejând în același timp industriile cheie. Uniunea Europeană se confruntă cu o rată tarifară mai mare, de 15%. Deoarece Marea Britanie […] The post Marea Britanie, învinsa războiului tarifar? Europenii au negociat mai bine? first appeared on Ziarul National.
18:20
Când Klarna, una dintre cele mai valoroase companii fintech din UE, a pus bazele ofertei sale publice inițiale de succes, a trecut cu vederea bursele europene și și-a îndreptat atenția către New York. Mișcarea Klarna este simbolică pentru divergența observată în IPO-uri, unde Statele Unite și Asia, aflate în plină expansiune, lasă în urmă Europa […] The post Listările pe burse, expansiune în Statele Unite și Asia. De ce UE a rămas în urmă first appeared on Ziarul National.
18:10
Tricourile din Premier League au devenit atât de scumpe încât fanii au ajuns să le cumpere pe datorie. Un raport publicat de The Sun arată că 14 dintre cele 20 de cluburi din campionat folosesc scheme de tipul „cumperi acum, plătești mai târziu”, prin intermediul companiilor Klarna sau Clearpay. Situația a stârnit controverse la nivel […] The post Au bubuit prețurile în Anglia! Fanii englezi cumpără tricouri “pe caiet”! first appeared on Ziarul National.
18:10
Inter trece prin cel mai slab start de campionat din ultimii 14 ani, iar înfrângerea dramatică din Derby d’Italia, 3-4 cu Juventus, a fost contextul perfect pentru o ședință dură în vestiar. Cristi Chivu i-a chemat la raport pe jucători, cerând schimbare de atitudine înaintea debutului său ca antrenor în Champions League, miercuri, pe terenul […] The post Interul, băgat în ședință după startul dezastruos! Ce pregătește Chivu? first appeared on Ziarul National.
17:40
USR, în topul manipulării algoritmilor Facebook în campania electorală pentru europarlamentarele de anul trecut. O indică rezultatele unei cercetări realizate de FJSC. USR și AUR ocupă primele poziții în clasamentul manipulării algoritmilor Facebook în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din România din 2024, fiind urmate de PNL și PSD – arată o cercetare realizată […] The post USR, cap de listă în manipularea algoritmilor Facebook în campania electorală first appeared on Ziarul National.
Ieri
16:40
Nu-mi închipui să sunt mulți români, poate o parte din cei foarte tineri, care să nu fi auzit de Moise, profetul celor zece porunci primite de la Dumnezeu pe Muntele Sinai, conducătorul triburilor israelite, cel care, spune Biblia, ar fi reușit să-i convingă pe evreii ce ajunseseră sclavii egiptenilor să-l urmeze într-un exod de patruzeci […] The post Cronica microbistului: Moise al II-lea! first appeared on Ziarul National.
16:40
Încă din anii ’50, pe măsură ce a decăzut cultural și economic, Europa a urmat toate marile tendințe americane. Nu ar fi de mirare dacă versiuni europene ale lui Donald Trump vor fi alese pe întreg continentul. Cauzele care au stat la baza mișcării MAGA există și în Europa. Imigrația a crescut. Poliția nu reușește […] The post MAGA vine în Europa. Dreapta câștigă teren first appeared on Ziarul National.
16:10
În era conflictelor dintre marile puteri, Statele Unite au nevoie de aliați care să le ajute să se reindustrializeze și să contracareze atât influența economică și politică a Chinei, cât și agresivitatea crescândă a Rusiei în Europa, ambele manifestate recent. Însă pentru fiecare pas înainte, Casa Albă face doi pași înapoi. De exemplu, recentul ”acord” […] The post America nu mai are prieteni, ci doar dușmani first appeared on Ziarul National.
16:00
Wellbeing holistic în comunitate: cum travel-ul wellness și inițiativele locale pot sprijini sănătatea mintală # National.ro
De la retreat-uri în natură la proiecte comunitare, românii descoperă cum experiențele colective de wellness devin soluții reale pentru echilibrul emoțional. România se află pe locuri fruntașe în Europa la nivel de stres cronic și anxietate: peste 25% dintre români declară simptome persistente de anxietate, potrivit Eurostat. Pandemia și izolarea au amplificat problemele emoționale, iar […] The post Wellbeing holistic în comunitate: cum travel-ul wellness și inițiativele locale pot sprijini sănătatea mintală first appeared on Ziarul National.
15:50
În timp ce negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia stagnează, liderii occidentali speră că o nouă rundă de sancțiuni va determina Moscova să ajungă la un compromis cu Kievul. „Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei pentru a ajunge la negocieri de pace”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, adăugând că Europa colaborează cu […] The post Uniunea Europeană continuă să sprijine economia Rusiei first appeared on Ziarul National.
15:50
Surse: Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, implicat într-un accident în Capitală. Ar fi plecat de la locul impactului rutier, fiind căutat de polițiști # National.ro
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu – actorul Toto Dumitrescu – ar fi fost implicat într-un accident rutier, duminică, în Capitală, în zona Primăverii, iar apoi ar fi plecat de la faţa locului, potrivit unor surse. O femeie a ajuns la spital, iar trei maşini au fost avariate în urma impactului. În acest caz se face […] The post Surse: Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, implicat într-un accident în Capitală. Ar fi plecat de la locul impactului rutier, fiind căutat de polițiști first appeared on Ziarul National.
15:40
S-a discutat mult în media despre dronele rusești care au intrat în Polonia. 19 sau 20 parcă nici nu contează. De unde au venit? Se pare că din Belarus. Au fost drone de tip „Gerbera”. Ele sunt folosite de ruși ca ținte false pentru „supraîncărcarea” sistemelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei. Dronele au deviat de […] The post Lecția de la Singapore, din al Doilea Război Mondial, este valabilă și astăzi! first appeared on Ziarul National.
14:20
1. Dacă iei TOP 10 useriști, toți ar merita pensii speciale încă de acum. Pentru că ne apără, pe centurile de socializare, de dronele rusești mai bine decât o fac generalii de birou. Useriștii trebuie decorați, în primul rând, pentru vitejia cu care se luptă cu morții. Propagandistul trumpist împușcat în America e primul mort […] The post Băsescu, dronele și ospătarul first appeared on Ziarul National.
14:00
Mesajul Dacianei Sârbu, după ce s-a pozat cu tânărul iubit: „Fericirea nu este întotdeauna logică” # National.ro
După ce la începutul acestui an a vuit vestea că Daciana Sârbu și fostul premier Victor Ponta au divorțat în mare taină, mai nou s-a aflat că atât politicianul, cât și fosta lui soție și-ar fi refăcut viața sentimentală, fiecare având o nouă relație. De altfel, Daciana Sârbu (48 de ani), fosta soție a lui […] The post Mesajul Dacianei Sârbu, după ce s-a pozat cu tânărul iubit: „Fericirea nu este întotdeauna logică” first appeared on Ziarul National.
12:10
Sprijin pentru românii cu venituri mici. Când vor fi încărcate cardurile sociale cu prima tranșă de ajutor pentru cumpărarea de alimente # National.ro
Cardurile sociale, destinate persoanelor cu venituri mici, urmează să fie încărcate din nou, după câteva luni de „pauză”. Persoanele vulnerabile din punct de vedere financiar urmează să primească, de două ori pe an, câte 125 de lei. Cardurile sociale vor fi încărcate cu suma de 250 de lei, banii urmând să fie remiși către beneficiari – […] The post Sprijin pentru românii cu venituri mici. Când vor fi încărcate cardurile sociale cu prima tranșă de ajutor pentru cumpărarea de alimente first appeared on Ziarul National.
12:00
Asia Express, ediția umilinței supreme: concurenți transformați în frizeri de fire albe și cântăreți de karaoke pe fals # National.ro
Dacă cineva își imagina că Asia Express e o aventură exotică de lux, episodul din 14 septembrie a arătat că e mai degrabă un manual de tortură la TV. Concurenții au fost transformați în caiaciști spate-n-spate, hamali pe drezină, frizeri de fire albe și, în final, cântăreți de karaoke în limba tagalog; toate astea pentru […] The post Asia Express, ediția umilinței supreme: concurenți transformați în frizeri de fire albe și cântăreți de karaoke pe fals first appeared on Ziarul National.
11:30
Descoperire șoc în statul american în care a fost ucis Charlie Kirk: dispozitiv exploziv găsit sub o mașină a unei televiziuni # National.ro
Descoperire șocantă în Salt Lake City, statul american Utah. Doi bărbați au ajuns în vizorul oamenilor legii, după descoperirea unui dispozitiv periculos, plasat sub o mașină a unei televiziuni. Biroul Federal de Investigații (FBI) a arestat doi bărbați în Utah după ce o bombă a fost găsită sub un vehicul al FOX 13 News în […] The post Descoperire șoc în statul american în care a fost ucis Charlie Kirk: dispozitiv exploziv găsit sub o mașină a unei televiziuni first appeared on Ziarul National.
10:10
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică, luni, în Capitală. Ei ameninţă cu greva generală # National.ro
Săptămâna începe cu un protest al sindicaliștilor din administrația publică, aceștia având în plan să iasă în stradă în fața sediului Guvernului, în Piața Victoriei. Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală, nemulţumiţi de măsurile anunţate de Executiv, despre care spun că vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei […] The post Protest al sindicaliştilor din administraţia publică, luni, în Capitală. Ei ameninţă cu greva generală first appeared on Ziarul National.
