Avocatul lui Călin Georgescu: Un simulacru de rechizitoriu, va fi desființat de Justiție
HotNews.ro, 16 septembrie 2025 22:50
Lucian Catrinoiu, avocatul lui Călin Georgescu, a criticat dur rechizitoriul întocmit de procurorii de la Parchetul General, în dosarul în care fostul candidat la președinție a fost trimis în judecată, fiind acuzat de complicitate la…
• • •
Acum 10 minute
23:10
Tyler Robinson, suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, acuzat oficial de crimă. Procurorii cer pedeapsa cu moartea # HotNews.ro
Procurorii din Utah au anunțat marți că vor cere pedeapsa cu moartea pentru suspectul în asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și au prezentat o parte din probele strânse împotriva lui, inclusiv presupuse mesaje text în…
Acum 30 minute
Acum o oră
22:40
Ilie Bolojan spune că evitarea creșterii TVA nu era posibilă: „Am fi ajuns la suspendarea fondurilor europene, pentru că nu ne-am corectat deficitul” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seară, la Antena 3 CNN, că era imposibilă o corecție fiscală fără o creștere de TVA, deși președintele Nicușor Dan a rugat Guvernul să nu recurgă la această măsură. …
22:30
CFR Cluj a anunțat că a obținut serviciile mijlocașului brazilian Mateus Pelogga (22 de ani). Mateus Peloggia a semnat cu CFR Cluj „Ben-vindo (n.r. bine ai venit), Mateus Peloggia! Suntem bucuroși să vă anunțăm că,…
Acum 2 ore
22:10
Premierul Ilie Bolojan spune că sistemul de sănătate „trebuie schimbat”: „Din 370 de spitale, în 100 cheltuielile cu personalul depășesc 85-90% din buget. Pentru cine funcționează?” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară că sistemul de finanțare din sănătate nu mai este sustenabil, în condițiile în care CNAS are nevoie de încă 10-11 miliarde de lei pentru a închide anul, iar…
22:10
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă are demisia „scrisă pe masă” sau o folosește ca formă de presiune # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, într-un interviu acordat Antena 3 CNN, că nu utilizează demisia „ca o formă de presiune” asupra partenerilor din coaliția de guvernare. „Domnule premier, aveți demisia scrisă și pregătită…
21:40
Ilie Bolojan anunță cât plătește România dobândă pentru banii împrumutați: „Atât costă Autostrada Moldovei” # HotNews.ro
„România plătește anul acesta dobânzi de 11 miliarde de euro dobânzi. Atât costă Autostrada Moldovei”, a declarat marți seară premierul Ilie Bolojan, referindu-se la deficitul bugetar care trebuie acoperit prin măsurile fiscale luate de guvern.…
21:30
Departamentul american al Comerțului a anunțat marți că va lua în considerare în următoarele săptămâni solicitările din industrie privind impunerea de noi taxe vamale la componentele auto importate, din motive de securitate națională, informează Reuters.…
Acum 4 ore
21:10
Procurorul general: „Cel mai grav caz monitorizat în România în ultimele 3 decenii”. Ancheta din dosarul Georgescu, de interes pentru parchete din Estul Europei # HotNews.ro
Procurorul general Alexandru Florența a declarat marți seară, la Antena 3 CNN, că dosarul Georgescu reprezintă „cel mai grav caz monitorizat în ultimii 35 de ani”. Florenta a explicat că, spre deosebire de războiul clasic,…
21:00
AUR, denunț penal la Parchet împotriva premierului, ministrului de Interne și șefului AEP pentru că nu organizează alegeri în București # HotNews.ro
Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au anunțat luni că au depus denunț penal la Parchetul General împotriva Guvernului şi Autorității Electorale Permanente (AEP) din cauza faptului că nu organizează alegerile pentru Primăria Capitalei, deşi…
20:50
SuperLiga: Liviu Ciobotariu nu mai este antrenorul echipei Petrolul Ploiești: „Avem propuneri din toată America de Sud” # HotNews.ro
Liviu Ciobotariu a fost îndepărtat din funcția de antrenor al echipei Petrolul Ploiești, după startul slab de sezon din SuperLiga. „FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.…
20:40
Mesajul Franței pentru România, după incursiunea dronei rusești. „Acest incident nu este izolat” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Franței și-a exprimat marți susținerea pentru România după ce incidentul de sâmbăta trecută, când o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al țării noastre, arată un comunicat publicat pe site-ul instituției.…
20:20
„Nu exista nimeni mai bun”. Donald Trump, după moartea lui Robert Redford. Ce spunea însă actorul despre președintele american # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat că îl considera „grozav” pe regretatul actor și regizor Robert Redford, după ce a aflat despre moartea acestuia, notează Newsweek. „Au fost ani buni în care nu exista nimeni mai…
20:10
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului cere măsuri ferme împotriva campaniilor de dezinformare și nostalgie comunistă # HotNews.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a cerut, marți, măsuri ferme pentru combaterea „asaltului online” al campaniilor de dezinformare și nostalgie după comunism, scrie Agerpres. IICCMER evidențiază necesitatea unor măsuri…
19:50
Incursiunea dronelor rusești în Polonia: Casa avariată a fost lovită de o rachetă lansată de pe un F-16 polonez. Președintele Nawrocki cere explicații guvernului # HotNews.ro
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut explicaţii guvernului polonez după ce ziarul „Rzeczpospolita” a publicat un articol potrivit căruia acoperişul unei case de lângă oraşul Lublin, care a fost avariat în dimineaţa invaziei dronelor ruseşti…
19:50
Cine este judecătoarea filată timp de patru luni în dosarul Călin Georgescu: „Am stat cinci ore de vorbă cu el”, „a fost crescut de niște oameni grei” / Georgescu își dorea să fie ministra Justiției dacă el ar fi câștigat alegerile # HotNews.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara este magistratul cercetat pentru favorizarea infractorului în cazul Călin Georgescu, se arată în rechizitoriu. A fost monitorizată timp de patru luni, inclusiv în biroul de la…
19:20
Rusia este pe punctul de a lua o decizie neașteptată, după atacurile cu drone ale Ucrainei care i-au lovit cel puțin 10 rafinării # HotNews.ro
Monopolul rus al conductelor de petrol Transneft a avertizat companiile producătoare că ar putea fi nevoite să-și reducă producția în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra porturilor și rafinăriilor critice de export, au declarat…
Acum 6 ore
19:10
PressOne: Influenceri de pe TikTok care au trecut brusc de la monden și tutoriale de make-up la videoclipuri de susținere pentru AUR și Călin Georgescu # HotNews.ro
Mai mulți influenceri de pe TikTok care postau conținut apolitic au devenit, la finalul anului 2024, creatori de conținut de propagandă pentru partidul AUR. Ei neagă că ar fi fost plătiți și susțin că au…
18:50
Ce îi promitea Georgescu unui cunoscut om de afaceri pentru finanțarea campaniei electorale / „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin și eu” # HotNews.ro
Călin Georgescu i-a cerut lui Horațiu Potra să-l abordeze pe Frank Timiș în vederea susținerii financiare a campaniei electorale cu 20-35 milioane de dolari încă din anul 2022, acuză procurorii în rechizitoriul fostului candidat la…
18:40
Un fost șef SRI indică slăbiciunea MApN în incidentul cu drona rusească. „Detonează o muniție hibridă care nu pocnește cu flamă” # HotNews.ro
Eduard Hellvig, fostul director al Serviciului Român de Informații (SRI), a criticat luni, 16 septembrie, într-o notă extrem de ironică, reacția și modul în care instituțiile statului – și în special Ministerul Apărării Naționale (MApN)…
18:40
Startup-ul de inteligență artificială Druid, fondat în România, atrage finanțare de 31 milioane dolari de la investitori străini # HotNews.ro
Startup-ul de inteligență artificială Druid, fondat în România, anunță că a atras 31 milioane dolari într-o nouă rundă de finanțare, asigurată de fonduri de investiții străine. Citește mai departe pe StartupCafe… Foto: © BiancoBlue |…
18:40
Povestea lui Alfred Escher, sau cum o bancă are același destin ca cel al fondatorului ei # HotNews.ro
Istoria Credit Suisse este o poveste despre averi câștigate și pierdute, despre controverse, dezacorduri, dispute și acuzații. E mai mult despre oameni decât despre bani. Și este povestea fondatorul băncii, Alfred Escher, părintele fondator al…
18:30
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver, după ce guvernul de la Budapesta a luat măsurile solicitate de guvernul SUA pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, a anunțat marți administrația Trump,…
18:10
Tragediile care i-au marcat viața lui Robert Redford: de la pierderea „nedreaptă” a mamei, la o traumă despre care a vorbit abia înspre sfârșitul vieții # HotNews.ro
Legendarul actor Robert Redford a murit marți la vârsta de 89 de ani la ranch-ul său din Utah, statul american în care a preferat să își trăiască majoritatea vieții, departe de agitația de la Hollywood…
18:10
Sărutul gândacilor. O boală „neglijată” se răspândește tot mai mult în Statele Unite. „Așteptăm ca oamenii să recunoască faptul că această boală este prezentă în comunitățile noastre” # HotNews.ro
Boala Chagas, o afecțiune potențial mortală cauzată de un parazit transmis de insecte numite „gândaci sărutători”, ar trebui considerată acum endemică în Statele Unite, spun experții – și fără recunoașterea faptului că este o prezență…
18:00
Traian Băsescu, mesaj pentru ambasadorul Rusiei: Fugiți la Parchetul General, aveți un OZN # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu l-a ironizat luni pe ambasadorul Federației Ruse la București, după ce Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, a fost trimis în judecată de procurori, alături de mercenarii…
17:50
Aplicarea AI în una dintre cele mai puternice economii ale lumii a creat un efect neașteptat: crește angajările și diminuează inegalitățile # HotNews.ro
Inteligența artificială aduce două schimbări importante pe piața muncii, arată o analiză publicată pe VoxEU, platforma Centrul pentru Cercetare în Politici Economice. De data asta, ambele sunt pozitive, ceea ce e reconfortant într-un moment în…
17:30
Mutarea dintr-o locuință în alta sau dintr-un sediu de birouri într-un alt spațiu poate părea o provocare copleșitoare. Implică multă organizare, planificare, timp și efort. Totuși, cu pașii corecți și cu sprijinul unor servicii profesioniste,…
17:30
Venit în vizită la Berlin, președintele Poloniei se lovește de refuzul Germaniei într-o chestiune istorică # HotNews.ro
Președintele german Frank-Walter Steinmeier a respins marți pretenția omologului său polonez Karol Nawrocki ca Germania să achite Poloniei noi despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial, informează agenția germană de presă DPA. Cu ocazia vizitei…
Acum 8 ore
17:10
RECHIZITORIU. „Trebuie pus parul pe ei. Simplu, nu rugăciuni și speranțe”. Planul lui Călin Georgescu de destabilizare și preluare a puterii, pus la cale câțiva ani. Cine face parte din rețeaua fostului candidat la prezidențiale # HotNews.ro
Demersuri discrete, orientate spre identificarea și consolidarea sprijinului politic, social și financiar necesar pentru susținerea unui proiect electoral de amploare națională – așa a început planul lui Călin Georgescu de a candida la alegerile prezidențiale…
17:00
Președintele Donald Trump a afirmat marți că SUA și China au ajuns la un acord care va permite aplicației de videoclipuri scurte TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, prin transferul activelor sale din…
17:00
Dosarul tragediei care a zguduit Serbia ajunge în instanță. Un fost ministru și alți oficiali, acuzați pentru prăbușirea gării din Novi Sad # HotNews.ro
Un procuror sârb a pus sub acuzare marți 13 persoane, printre care și un fost ministru, pentru rolul lor în prăbușirea acoperișului gării de la Novi Sad, anul trecut, incident soldat cu moartea a 16…
16:50
„Uber-ul românesc” își cere insolvența după ce a solicitat inutil Guvernului reglementarea aplicațiilor de taxi # HotNews.ro
GoCab Software, care a dezvoltat în România o aplicație ce conectează pasagerii cu șoferii autorizați de taxi, independenți sau afiliați unui dispecerat, își cere insolvența pentru reorganizarea judiciară a companiei. Anul trecut, firma a avut…
16:40
ANAF va verifica magazinul sătesc care a cumpărat o mașină de lux pentru un parlamentar PSD. Achiziția, dezvăluită de Snoop # HotNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat marți, că instituția va verifica magazinul aflat într-un sat din Gorj care a cumpărat o mașină de lux pentru Mihai Weber, deputat PSD. Nica a răspuns întrebărilor jurnaliștilor azi,…
16:30
Cunoscutul actor Robert Redford a murit, marți dimineață, la reședința sa din Utah, la 89 de ani. Îm perioada de glorie a anilor ’70, puţini actori aveau carisma lui Redford, care a jucat de-a lungul vremii…
16:30
Un ministru din guvernul lui Bolojan avertizează că inflația riscă să ajungă la 15%. „Dacă se întâmplă, cineva trebuie să răspundă” # HotNews.ro
Eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%, a afirmat marți ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a adăugat adăugând că, dacă se va…
16:30
VIDEO Cosmin Vladimirescu (Mastercard): „Introducerea plății cu cardul în transportul public a schimbat viața a milioane de români” # HotNews.ro
Pe 17–18 septembrie, Bucureștiul găzduiește a doua ediție Impact Bucharest, conferința care aduce pe aceeași scenă lideri de business, inovatori, sportivi, creatori și influenceri. Evenimentul reunește sute de participanți și zeci de speakeri din domenii…
16:30
Legendarul actor american Robert Redford a apărut în ultimul său rol în 2019, într-un film care a devenit timp de aproape doi ani lungmetrajul cu cele mai mari încasări din istorie, relatează revista Variety. Ultimul…
16:20
Ancheta ANAF privind banii din campania lui Călin Georgescu, finalizată. Adrian Nica: „Am sesizat organele de anchetă” # HotNews.ro
Președintele ANAF a anunțat marți că verificările care vizează banii folosiți de Călin Georgescu în campania electorală s-au încheiat și că instituțiile de anchetă responsabile au fost sesizate. Marți, șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat…
16:10
RECHIZITORIU. Cum pregătea Horațiu Potra a doua revoluție în România pentru Călin Georgescu: „Eu instig la revoltă! Ieșiți cu parul”. Detalii din întâlnirea de la Ciolpani # HotNews.ro
Rețeaua coordonată de Horațiu Potra era pregătită de violențe extreme în București, după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie, arată datele din rechizitoiul Parchetului General, consultat de HotNews. În documentul care cuprinde peste 320 de pagini,…
16:00
Sala Palatului și secretele din jur. O bucată din cortina de blocuri e falsă, cu fațadă care mimează apartamente inexistente, dar cu perdele în geam # HotNews.ro
Sala Palatului nu este doar o clădire în sine, e parte dintr-un ansamblu urbanistic alcătuit din Sala de Congrese a P.M.R/P.C.R, un parc și blocurile de pe străzile Ion Câmpineanu și Știrbei Vodă. E una…
15:50
O mișcare fără precedent împotriva Ursulei von der Leyen: două moțiuni de cenzură în Parlamentul European # HotNews.ro
Parlamentul European va dezbate și apoi va vota două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, consultat de…
15:40
Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător. Potrivit unui top al LPF, otbaliştii care au ieșit în evidență în partidele etapei a noua sunt:
15:30
Robert Redford, emblematicul actor care a devenit regizor premiat cu Oscar, a murit marți dimineață devreme la reședința sa din Utah, anunță The New York Times. Actorul legendar avea 89 de ani. Moartea sa a…
15:30
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, prins la 48 de ore după ce a fost implicat într-un accident și a fugit de la fața locului # HotNews.ro
Toto Dumitrescu a fost implicat, duminică, într-un accident rutier în cartierul Primăverii din București. Fiul lui Ilie Dumitrescu a plecat de la locul accidentului, dar a fost găsit după 48 de ore de polițiști, potrivit…
Acum 12 ore
15:10
Șeful ANAF anunță controale extinse la comercianți, după solicitarea liderului PSD Sorin Grindeanu # HotNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți că vor fi începute controale în privința plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, așa cum a cerut în ziua precedentă președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.…
15:00
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat, marți, că fostului președinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparține și i s-a comunicat suma pe care o datorează statului din închirierea acestuia.…
14:40
Proprietarul navei care a provocat explozia uriașă din Beirut, soldată cu peste 200 de morți, a fost prins în Bulgaria după 5 ani # HotNews.ro
Proprietarul navei implicate în explozia care a avut loc în 2020 în portul din Beirut a fost arestat pe 5 septembrie pe aeroportul din Sofia, a anunțat marți purtătoarea de cuvânt a tribunalului din capitala…
14:30
Ajungem MARI lansează Muzeul Viu al Empatiei. Poveștile copiilor și tinerilor din sistemul de protecție prind viață prin vocile unor actori îndrăgiţi # HotNews.ro
Ajungem MARI, cel mai mare program socio-educațional pentru copiii instituționalizați din România, lansează Muzeul Viu al Empatiei, un proiect pe termen lung prin care își propune să creeze un spațiu interactiv și emoțional care conectează…
14:20
Rusia și Belarus au exersat lansarea armelor nucleare trimise de Moscova lui Aleksandr Lukașenko: „Altfel, de ce ar fi pe teritoriul bielorus?” # HotNews.ro
Rusia și Belarus exersează lansarea armelor nucleare tactice rusești ca parte a unor exerciții militare comune, a declarat marți liderul bielorus Aleksandr Lukașenko, citat de Reuters. Mass-media de stat de stat de la Minsk l-a…
