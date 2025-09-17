Michelle Obama vine la București
HotNews.ro, 17 septembrie 2025 14:20
Michelle Obama vine pentru prima dată în România și va participa, joi, la Impact Bucharest, eveniment de business și tehnologie care are loc în 17 și 18 septembrie. Fosta primă-doamnă a Statelor Unite ale Americii…
Acum 10 minute
14:30
Un popular autor de cărți pentru copii a primit aprobarea să fie eutanasiat de medici: „Trebuie să aleg momentul” # HotNews.ro
Celebrul scriitor de literatură pentru copii Robert Munsch a fost aprobat pentru moarte asistată medical în Canada, relatează BBC. Munsch, care a publicat 85 de cărți, printre care Prințesa și dragonul și Mereu te voi…
14:30
Revolut a adus-o la conducerea sucursalei sale din România pe fosta directoare a unui IFN românesc # HotNews.ro
Revolut a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe, că a adus o nouă șefă la conducerea sucursalei sale din România, aceasta ocupând anterior funcția de director al unui IFN (instituție financiară nebancară) românesc. Citește mai…
14:30
Opozantul rus Garry Kasparov îl critică pe Nicușor Dan: „A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi” # HotNews.ro
Disidentul rus este nemulțumit de decizia României de a nu susține o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei, în urma incidentelor repetate în care drone rusești au intrat pe teritoriul Poloniei și al României. Fostul…
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:00
Poliția spaniolă a arestat 19 persoane în dosarul unei ambarcațiuni cu migranți din Senegal: Zeci de oameni aruncați peste bord pentru „vrăjitorie” sau alte motive # HotNews.ro
Poliția spaniolă a anunțat miercuri că a arestat 19 persoane, acuzate de crimă și tortură la bordul unei ambarcațiuni cu migranți care a plecat din Senegal și a ajuns în Insulele Canare, unde cel puțin…
13:50
VIDEO Noi contre la tribuna Parlamentului între USR și AUR: „Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare” / „Deputat inapt” # HotNews.ro
La finalul dezbaterilor din Parlament asupra unui proiect de lege care vizează fondul cinegetic, între deputații Alexandru Dimitriu (USR) și George Simion, liderul AUR, a avut loc un schimb de replici. În timp ce Dimitriu…
13:40
HotNews lansează „EconoMix”, newsletterul economic semnat de jurnalistul Dan Popa care va fi trimis abonaților în fiecare joi dimineață. Vă puteți aștepta la recomandări practice din zona finanțelor personale, grafice și analize care explică fenomene…
Acum 2 ore
13:30
Elevii cu 10 la BAC sau Evaluarea Națională nu vor fi afectați de criza bugetară. Ministrul Educației confirmă că aceștia vor primi bani: „Trebuie să intrăm, treptat, într-o logică de normalizare” # HotNews.ro
Elevii care au reușit să obțină medii de 10 la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea Națională în 2025 vor fi răsplătiți financiar și în acest an, a declarat, pentru HotNews, ministrul Educației Daniel David.…
13:30
AQUA Carpatica devine partener oficial al Federației Peruane de Tenis și sărbătorește victoria istorică a echipei naționale peruane în Cupa Davis # HotNews.ro
AQUA Carpatica, apa minerală naturală cu renume internațional pentru puritatea sa excepțională, anunță cu mândrie semnarea parteneriatului cu Federația Peruană de Tenis, devenind sponsor oficial atât al federației, cât și al echipei naționale de tenis,…
13:30
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Doi antreprenori și-au dat seama la propria nuntă că vor să-și deschidă o afacere # HotNews.ro
Dintr-o pasiune descoperită la propria nuntă, Alexandra Stana (foto) și soțul ei au pus bazele unei afaceri care astăzi dă culoare evenimentelor din Sălaj și județele învecinate. D3COR.ro a luat naștere în 2024 ca o afacere de…
13:30
Un cunoscut actor din România, depistat pozitiv pentru cocaină după ce a provocat un accident grav. E fiul unui fotbalist celebru # HotNews.ro
Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu (55 de ani), a fost reținut, marți, de poliție, scrie Golazo.ro. Copilul fostului mare fotbalist a fost implicat într-un accident rutier în București și…
13:30
Șeful Roscosmos anunță crearea unui Starlink rusesc, care să rivalizeze sistemul lui Elon Musk # HotNews.ro
Rusia va avea în curând un rival pentru serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk și încearcă să se îndepărteze de gândirea învechită care a permis SpaceX să devină lider în domeniu,…
13:10
Pentru a șasea lună la rând, România are cea mai ridicată rată a scumpirilor din UE. Hartă interactivă # HotNews.ro
Din luna martie, România continuă să ocupe lună de lună prima poziție în clasamentul inflației, publicat de Eurostat, biroul de statistică al UE. În februarie 2025, inflația din România era depășită de cea din Ungaria.…
12:50
lovedeco.ro : 7 piese la reduceri, de la Mömax care îți pot transforma locuința. Doar azi și mâine sunt reduse # HotNews.ro
Oricine a trecut vreodată printr-o reamenajare știe că nu trebuie să schimbi tot ca să simți că locuiești într-un spațiu nou. Uneori, o canapea bine aleasă, o lampă spectaculoasă sau o comodă cu personalitate sunt…
12:50
Perimenopauza nu e același lucru cu menopauza. Ce funcționează cu succes în această perioadă # HotNews.ro
Milioane de femei trec prin perimenopauză fără să știe că se află în această etapă, confundând simptomele cu stresul, depresia sau pur și simplu cu procesul de îmbătrânire. Detaliem manifestările specifice acestei perioade și ce…
12:50
De ce crește anxietatea la unii copii, iar alții trec prin adaptarea la școală și grădiniță fără probleme? Ghid pentru părinții cu copii anxioși # HotNews.ro
Pentru mulți copii, începutul școlii/grădiniței vine cu emoții intense, somn dat peste cap și chiar dureri de burtă ori de cap înainte de plecarea din casă. Alții trec prin aceeași tranziție fără dificultăți vizibile. De…
12:40
VIDEO Incidente între susținători ai lui Călin Georgescu și jandarmi la sediul Poliției Ilfov # HotNews.ro
Susținători ai lui Călin Georgescu au provocat incidente cu forțele de ordine la sediul Poliției Ilfov, unde fostul candidat la peședinție a fost pentru a semna controlul judiciar. Jandarmeria a transmis că două persoane cu…
12:40
„Alexei a fost otrăvit”. Văduva lui Navalnîi anunță că două teste făcute în străinătate confirmă uciderea în închisoare a liderului opoziției ruse # HotNews.ro
Iulia Navalnaia spune că testele au fost făcute pe probe biologice prelevate de la Navalnîi și scoase ilegal din țară în 2024, scrie Reuters. Kremlinul a negat că ar fi comandat uciderea acestuia. Iulia Navalnaia,…
Acum 4 ore
12:30
Artmark stabilește un nou record pe piața de artă: vânzări de peste 15 milioane € în plin an electoral # HotNews.ro
Raportul de piață 2024-2025 realizat de Casa de Licitații A10 by Artmark arată că, în ciuda unui an marcat de instabilitate politică, tensiuni geopolitice și inflație, piața de artă din România a înregistrat creșteri semnificative.…
12:10
De ce au dat în judecată marile studiouri de film de la Hollywood o companie de AI din China, cerând „suma maximă prevăzută de lege” # HotNews.ro
Disney, Universal și Warner Bros Discovery, companiile care dețin unele dintre cele mai mari studiouri de film de la Hollywood, au intentat împreună un proces împotriva creatorului chinez al unei aplicații video populare bazate pe…
12:00
Dacă Georgescu și Simion vin la putere o să ne facă procurorii dosare pentru că vom spune că regimul lor va încerca să ducă țara spre Rusia? # HotNews.ro
Nu în dosarul deja trimis în instanță, unde e vorba despre milioane de euro și de alte fapte, dar în alt dosar care abia acum începe, Călin Georgescu este cercetat de DIICOT pentru declarațiile făcute…
11:50
Partidul de extremă dreapta AfD a urcat pentru prima dată pe primul loc, într-un sondaj care trimite unde de șoc în Germania # HotNews.ro
Partidul eurosceptic și antimigrație, arată sondajul YouGov, conduce cu un punct procentual în fața conservatorilor aflați în prezent la guvernare, sub cancelarul Friedrich Merz. Alternativa pentru Germania (AfD) se află pentru prima dată pe primul…
11:50
Un milion de recenzii autentice și o nouă cultură medicală în România. Cum pacienții și medicii schimbă împreună regulile jocului # HotNews.ro
9,65 este media notelor puse de pacienți serviciilor medicale primite în cadrul Rețelei private de Sănătate Regina Maria. Este o medie rezultată în urma a peste un milion de recenzii, care arată nu doar că…
11:30
15 documentare românești, în dialog cu lumea. Astra Film Festival 2025 aduce pe ecran subiectele fierbinți ale prezentului # HotNews.ro
De la abuzuri împotriva femeilor la manipularea mediatică și de la trauma războiului la fragilitatea identității, acestea sunt unele dintre subiectele abordare de cele mai puternice voci ale documentarului românesc, care vor veni la ediția…
11:30
„Tulsa King”, serialul cu Sylvester Stallone care i-a impresionat pe critici, a fost reînnoit pentru încă un sezon # HotNews.ro
Serialul „Tulsa King” cu Sylvester Stallone în rolul unui cap mafiot a fost reînnoit pentru un al patrulea sezon cu doar câteva zile înainte de premiera în streaming a sezonului cu numărul 3, relatează revista…
11:20
Compania maghiară de stat MVM se retrage din tranzacția prin care intenționa să cumpere furnizorul de gaze și electricitate E.ON România, potrivit unui răspuns al companiei transmis publicației de profil e-nergia.ro. Motivul îl reprezintă o…
11:10
Cancelarul Merz acuză „încălcarea spațiului aerian polonez și românesc de către Rusia” și anunță ce se află în spatele acestor incidente # HotNews.ro
Șeful guvernului german a reacționat după evenimentele de săptămâna trecută, când drone rusești au ajuns deasupra Poloniei și României, într-un interval de doar câteva zile, scrie Reuters. Încălcarea spațiului aerian polonez și românesc de către…
11:10
Soluție financiară cu impact real. Pluxee Cashback, aplicația care transformă fiecare plată într-o sursă de economisire # HotNews.ro
Gestionarea eficientă a bugetului personal presupune adoptarea unor soluții digitale care să maximizeze avantajele instrumentelor de plată utilizate zilnic. Pe măsură ce tehnologia evoluează, apar noi oportunități de a-ți valorifica în mod inteligent fiecare tranzacție,…
11:10
Călin Georgescu a ajuns miercuri dimineață la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a fost așteptat de zeci de susținători în fața sediului poliției, potrivit imaginilor transmise de Realitatea…
10:40
Ucraina afirmă că noua dronă „Geran” a Rusiei, construită cu componente occidentale, este imună la sistemele de război electronic # HotNews.ro
Noile drone de atac rusești „Geran-3”, propulsate cu un motor cu reacție, sunt pline de componente străine și construite cu tehnologie rezistentă la bruiaj, pentru a le proteja împotriva războiului electronic, a declarat marți un…
10:40
Alertă de la ANM: cod galben de vânt puternic în estul țării. Cum va fi vremea la București # HotNews.ro
Meteorologii au emis o atenţionare cod galben de vânt puternic valabilă în mai multe județe din estul țării, valabilă pentru ziua de joi. În același timp, astăzi, judeţele Mehedinţi şi Dolj se află sub alertă…
10:40
Am participat la zeci de olimpiade și am tot bifat titluri de șef de promoție. Dar de copilărie și adolescență nu m-am bucurat # HotNews.ro
La începutul acestei veri, o tânără de 16 ani s-a sinucis de frica Evaluării Naționale. Conform informațiilor publice, adolescenta era orfană de mamă, iar tatăl lucra în străinătate. Deci e foarte posibil ca școala să nu fi…
Acum 6 ore
10:30
Dacia lansează în România versiunea Pick-Up a lui Duster care dispune de dublă cabină, cu capacitate de patru locuri. Modelul dezvoltat în colaborare cu Romturingia, unul dintre cei mai importanți carosieri din țară, poate fi…
10:20
b365.ro: Andrei Livezeanu, atletul amator care a ajuns să câștige numeroase curse: „Sun Challenge e una dintre competițiile emblematice din România” # HotNews.ro
Andrei Livezeanu are 31 de ani, este finanțist și a descoperit pasiunea pentru atletism în urmă cu 10 ani. A început oarecum din curiozitate și din dorința de a arăta bine, însă cu fiecare kilometru…
10:10
Marea Britanie a întins covorul roșu pentru vizita lui Trump: ceremonie fastuoasă, paradă militară și o plimbare cu trăsura alături de Charles la Windsor / Ce vrea Londra în schimb # HotNews.ro
Donald Trump va avea parte de o vizită cu fast în Marea Britanie, la care va contribui și familia regală. În schimb, Londra speră la o relație comercială cât mai bună cu SUA, vrea să…
10:00
Impas în coaliția de guvernare. Liderii partidelor încearcă să ajungă la un acord privind plafonarea adaosului comercial la produsele de bază # HotNews.ro
PSD vrea ca plafonarea adaosului comercial la produsele de bază să fie prelungită și după 1 octombrie, când expiră. Subiectul a generat tensiuni în coaliție, pentru că purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a…
09:40
Deputatul USR Cătălin Drulă vine în studioul HotNews pentru a explica de ce vrea să candideze la alegerile pentru Primăria Capitalei şi pentru a vorbi despre calculele sale și ale partidului în bătălia pentru competiţia…
09:40
Trecerea de la Revisal la Reges Online: Experții în legislația muncii cer o păsuire pentru angajatori, până la finalul anului # HotNews.ro
Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii (UNELM) a transmis Guvernului, Ministerului Muncii și Inspecției Muncii o solicitare de prelungire, până la finalul anului 2025, a termenului pentru trecerea angajatorilor la Reges-Online. Citește mai departe…
09:30
Consilier al lui Nicușor Dan, mesaj despre un „blocaj” în care se află România: „Schimbarea lui este înfricoșătoare” # HotNews.ro
Problema fundamentală a României este că lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea, a spus consilierul prezidențial Radu Burnete, adăugând că suntem blocați într-un model care și-a atins limitele, iar „schimbarea…
09:00
O țară membră NATO şi-a inaugurat prima şcoală care îi va instrui pe copii și adulți să opereze drone # HotNews.ro
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli de drone, unde copiii de la vârsta de 10 ani şi adulţii vor fi instruiţi în pilotarea, asamblarea şi programarea dronelor, relatează Reuters,…
09:00
[P] Generația TikTok la interviu: Jooble dezvăluie cum schimbă noile generații regulile angajării # HotNews.ro
Află cum se prezintă generația TikTok la interviuri și de ce schimbă complet regulile jocului când vine vorba de căutarea unui job. Când vine vorba de interviuri, regulile jocului nu mai arată deloc ca acum…
Acum 8 ore
08:30
VIDEO Donald Trump, furios pe întrebările unui jurnalist australian: „De unde ești? Faci foare mult rău țării tale în acest moment” # HotNews.ro
Donald Trump i-a transmis unui jurnalist australian că „dăunează foarte mult Australiei”, după ce acesta l-a întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă, transmite BBC. Preşedintele SUA a fost întrebat…
08:30
După nouă ani de negocieri, UE va semna un acord comercial cu a patra cea mai populată țară din lume # HotNews.ro
Uniunea Europeană (UE) și Indonezia au finalizat un acord comercial care urmează să fie semnat săptămâna viitoare pe insula Bali, a declarat miercuri un ministru de rang înalt din această țară din Asia de Sud-Est,…
07:30
VIDEO Patru persoane arestate pentru imaginile proiectate pe Castelul Windsor unde Regele Charles îl va primi pe Donald Trump # HotNews.ro
Patru persoane au fost arestate marți după ce au proiectat imagini cu Donald Trump alături de infractorul sexual Jeffrey Epstein pe Castelul Windsor, unde președintele SUA urmează să fie găzduit de regele Charles în timpul…
07:20
Mario Draghi – „Prea multă birocrație în UE. Obiectivele industriei auto nu mai sunt realizabile” # HotNews.ro
Europa se mișcă prea încet, blocată de birocrație și mult în urma principalilor săi concurenți, în special SUA și China. Într-o intervenție la Bruxelles, Mario Draghi a explicat că este necesar „să acționăm împreună și…
07:00
GRAFICE România: cel mai mare deficit bugetar din regiune, cea mai mare inflație, cele mai mici creșteri de salarii, cu economia sub potențial # HotNews.ro
Reducerea deficitului bugetului României a început cu un val inflaționist, venit după o perioadă în care oricum inflația a fost ridicată, ceea ce face ca salariile reale să scadă, în timp ce în restul regiunii…
07:00
Un basm cules de frații Grimm cu două secole în urmă ilustrează un pericol tehnologic contemporan. ”Cum va arăta viața oamenilor când toate dorințele pot fi îndeplinite?” # HotNews.ro
Inteligența artificială va înlocui creativitatea cu ceva ce seamănă cu vechea tentație: ”Pune-ți o dorință magică și ea va fi satisfăcută”. Numai că dacă poți obține ușor orice, ce rămâne de făcut? Provocarea pentru generațiile…
07:00
Chiar și fără SUA sau Canada, dotările armatelor țărilor NATO europene (30 de state din totalul NATO de 32) depășesc Rusia la oricare dintre cele trei mari capitole: tancuri, vase și submarine, avioane. Ce țări…
Acum 24 ore
01:00
Rusia operează un „sistem fără precedent” pentru reeducarea copiilor ucraineni deportați forțat, arată cel mai nou un raport Yale # HotNews.ro
O cercetare finanțată de SUA a identificat peste 210 locații în care copiii ucraineni au fost duși de către Rusia pentru instruire militară, fabricarea de drone și alte forme de reeducare forțată, ca parte a…
00:00
Parlamentarii din partidul lui Putin au primit o directivă clară despre bugetul „de război” al Rusiei pentru 2026 # HotNews.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a calificat proiectul de buget pentru 2026, aflat în prezent în pregătire, drept un buget „de război” și a afirmat că cheltuielile sociale, inclusiv sprijinul acordat veteranilor conflictului din Ucraina,…
