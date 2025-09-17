Zodia care astăzi, 17 septembrie, are parte de reușita vieții sale. Acest nativ izbutește să se depășească
Click.ro, 17 septembrie 2025 02:10
Astăzi, 17 septembrie, astrele se aliniază pentru un nativ care simte că universul îi oferă oportunitatea vieții.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 2 ore
02:10
Zodia care astăzi, 17 septembrie, are parte de reușita vieții sale. Acest nativ izbutește să se depășească # Click.ro
Astăzi, 17 septembrie, astrele se aliniază pentru un nativ care simte că universul îi oferă oportunitatea vieții.
Acum 4 ore
00:10
Într-o lume în care rafturile magazinelor abundă de produse cosmetice luxoase cu denumiri complicate și promisiuni de „tinerețe instantanee”, uităm adesea că natura deține răspunsurile cele mai simple și eficiente.
Acum 6 ore
23:40
Altă trupă de succes a anilor 2000 revine pe scenă, după o pauză de 22 de ani. Vă mai amintiți de fetele de la Angels? „Mama lui Costi Ioniță ne-a dat numele” # Click.ro
Altă trupă a anilor 2000 revine pe scenă, după 22 de ani. Vă mai amintiți de fetele de la Angels? „Mama lui Costi Ioniță ne-a dat numele”
23:10
Femeia genială care a salvat mii de vieți. A avut o contribuție istorică uriașă, dar a fost dată uitării # Click.ro
Într-o epocă în care femeile erau rareori recunoscute pentru contribuțiile lor în știință și tehnologie, Anna Connelly a reușit să schimbe cursul istoriei – fără ca numele ei să ajungă în manuale sau pe plăci comemorative.
Acum 8 ore
21:10
Specialistul Oana Turcu, recomandări de beauty. Care este vedeta toamnei în materie de frumusețe: „Face minuni pentru ten” # Click.ro
Doctor în beauty management, având un doctorat unic în România în acest domeniu, Oana Turcu ne recomandă produsul cel mai căutat în materie de frumusețe în această toamnă.
Acum 12 ore
19:50
Kate Middleton, apariție impecabilă la înmormântarea Ducesei de Kent. Cum arată ținuta purtată de Prințesa de Wales # Click.ro
Moartea ducesei de Kent a îndoliat inimile a mii de oameni, iar printre cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu și care au participat la tristul eveniment s-au aflat și regele Charles, Kate Middleton și Prințul William. Absentă a fost regina Camilla, care nu a putut ajunge din cauza unor probl
19:40
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...” # Click.ro
Fostul premier al României, Victor Ponta, a vorbit deschis despre divorțul de Daciana Sârbu, într-o apariție recentă la o emisiune TV. După o relație de 19 ani, cei doi s-au separat oficial, informația fiind confirmată inițial în declarația de avere depusă de politician la începutul anului 2025.
19:20
Emily Burghelea (26 de ani) este însărcinată pentru a treia oară și se pregătește să aducă pe lume rodul iubirii ei cu Andrei. Recent, vedeta și-a chemat de urgență soțul înapoi în România, apoi au apărut mai multe imagini pe rețelele de socializare care lasă de înțeles că momentul nașterii este foa
18:50
Horoscop miercuri, 17 septembrie. Vărsătorii au probleme cu bani, Racii sunt energizați de cei dragi, iar Balanțele se implică în activități pentru suflet. # Click.ro
Horoscop miercuri, 17 septembrie. Vărsătorii au probleme cu bani, Racii sunt energizați de cei dragi, iar Balanțele se implică în activități pentru suflet.
18:50
Cătălin Măruță, surpriza din noul videoclip al Andrei. Care dintre ei este, de fapt, romanticul incurabil al cuplului? # Click.ro
Andra, una dintre cele mai apreciate artiste din România, reușește de fiecare dată să surprindă cu vocea, energia și poveștile pe care le transmite prin cântecele sale. De această dată, surpriza a fost și mai mare, pentru că Andra și Cătălin Măruță, unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul
18:50
Metoda ingenioasă prin care se introduc fructele întregi în sticlele de alcool. Tehnica veche care uimește pe toată lumea # Click.ro
O practică artizanală care fascinează prin simplitate și ingeniozitate permite introducerea unui fruct întreg într-o sticlă încă din momentul când acesta e abia în formare.
18:40
A avut o vacanță relaxantă în Turcia, înainte de începerea școlii, iar acum Oana Ioniță (43 de ani) știe că trebuie să fie odihnită și pregătită pentru tot ce se anunță în agenda ei.
18:40
Unde se află cel mai vechi drum din Europa. A fost construit în urmă cu 3.500 de ani și are o istorie fascinantă # Click.ro
Pe insula Creta din Grecia se află un drum construit acum mai bine de 3.500 de ani, considerat cel mai vechi din Europa. A fost realizat de civilizația minoică și, chiar și în zilele noastre, rămâne o dovadă uimitoare a cât de avansați erau acești oameni pentru vremea lor.
18:40
Cum explică un analist financiar scumpirile de la 1 octombrie? Prețul produselor de bază crește cu 10% # Click.ro
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază va expira pe 30 septembrie, iar de la 1 octombrie, românii vor simți în buzunare efectele pieței libere. Analistul Adrian Negrescu spune, pentru Click!, că este vorba despre o creștere de aproximativ 10%. Iată cât vor ajunge să coste produsele de bază.
18:30
Motivul dureros pentru care ispita Naba Salem are 7 operații estetice la sâni: „M-a bătut până mi-a desfăcut operația” # Click.ro
Naba Salem, una dintre cele mai cunoscute ispite ale sezonului 9 de la „Insula Iubirii”, a dezvăluit recent numărul operațiilor sale și problemele de sănătate cu care s-a confruntat din cauza violenței domestice.
17:30
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații” # Click.ro
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații lui”
17:30
Finalul lunii septembrie anunță surprize plăcute pentru o zodie care a avut parte, în ultima perioadă, de multe încercări și provocări. După săptămâni în care eforturile păreau să nu fie apreciate, nativii din zodia Scorpion primesc o veste bună și un câștig nesperat, care îi va ajute să își recapet
17:10
Tehnicianul inaugurează cupele europene cu noua formație.
16:30
Balenele orca au scufundat o ambarcațiune turistică în Portugalia! Pasagerii au fost salvați # Click.ro
Un grup de balene orca a atacat și scufundat o ambarcațiune turistică în largul coastei din Portugalia, în apropiere de plaja Fonte da Telha.
16:30
A murit Robert Redford. Unul dintre cei mai iubiți actori s-a stins din viață la 89 de ani # Click.ro
Actorul și regizorul Robert Redford, o figură emblematică a cinematografiei americane și fondatorul Institutului Sundance, a încetat din viață marți dimineață, în somn, la reședința sa din Utah, la vârsta de 89 de ani, informează The New York Times.
16:30
Consumul exagerat de fructe poate crește colesterolul. Mihaela Bilic avertizează: „Porția corectă de fructe are mărimea unui pumn” # Click.ro
Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra consumului de fructe în această perioadă a anului. Deși sunt considerate un desert natural și sănătos, fructele, consumate în exces, acestea pot afecta nivelul colesterolului și pot duce la depunerea de grăsime pe ficat.
16:00
E prințesă, dar în primul rând mamă! Kate Middleton, gest special pentru cei trei copii ai săi # Click.ro
Kate Middleton (43 de ani) a purtat recent un colier din aur cu literele „G-C-L”, care includea inițiala fiecărui copil al său și al prințului William (43 de ani), Prințul George (12 de ani), Prințesa Charlotte (10 de ani) și Prințul Louis (7 ani), în timpul unei ieșiri regale.
16:00
Vine barza! Francisca și TJ Miles vor deveni părinți anul viitor, în luna martie: „Cea mai frumoasă aventură abia începe…” # Click.ro
Ea și-a dorit ca anul 2025 să o surprindă în cel mai plăcut mod posibil și iată că așa s-a și întâmplat.
15:50
Păcăleala cu „produse direct din ogradă”. Cât de sănătoase sunt fructele și legumele vândute la tarabele de la marginea șoselei: „Cumpărătorii cred că sunt de la noi din curte” # Click.ro
Păcăleala cu „produse direct din ogradă”. Cât de sănătoase sunt fructele și legumele vândute la tarabele de la marginea șoselei: „Cumpărătorii cred că sunt de la noi din curte”.
15:50
Laura Cosoi, anunț șoc! „Dau naștere la al cincilea copil”. Ce afacere a pus pe picioare vedeta? # Click.ro
Laura Cosoi, eveniment alături de mămicile celebre din show-biz. A inițiat Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc”.
15:50
Ce salariu are un zidar din Spania în 2025. Câștigurile de altădată au devenit o amintire: „Acum îți rupi spatele” # Click.ro
Sectorul construcțiilor din Spania, odinioară motorul economiei și sprijinul a mii de familii, traversează astăzi o criză profundă. Lipsa locuințelor se îmbină cu lipsa forței de muncă, iar meseria de zidar, extrem de solicitantă fizic, a devenit tot mai puțin atractivă pentru tineri.
15:50
Procurorul general Alex Florenţa a anunţat că Horaţiu Potra face demersuri pentru a obţine azil în Federaţia Rusă. Deşi autorităţile nu ştiu unde se află exact, pe numele său există un mandat internaţional de arestare.
15:40
Scandal în coaliţie pe preţurile la alimente. Guvernul vrea să desființeze plafonarea adaosului începând cu 1 octombrie # Click.ro
Scandal în coaliţie pe preţurile la alimente. Guvernul vrea să desființeze plafonarea adaosului începând cu 1 octombrie.
15:40
Recorduri mondiale impresionante: de la coafuri spectaculoase la porții colosale de mâncare! # Click.ro
Lumea e plină de recorduri uimitoare! De la coafuri afro impresionante și porții uriașe de mâncare, până la flori gigantice și torturi antice păstrate timp milenii întregi, aceste realizări arată cât de fascinantă este combinația dintre pasiune, creativitate și perseverență.
15:30
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins. Unde l-au găsit autoritățile după ce a fost implicat într-un accident grav # Click.ro
Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost prins de polițiști după ce a provocat un accident rutier grav, duminică, 14 septembrie, în București, și a părăsit locul faptei.
15:30
Destinația spectaculoasă din Europa unde poți să faci plajă și în octombrie. Este supranumită „Caraibele Europei” și ascunde peisaje de vis # Click.ro
Un mic sat de pe litoralul albanez a devenit una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii din întreaga Europă, inclusiv din România. Situat în sudul Albaniei, Ksamil impresionează prin peisajele spectaculoase, apa limpede de un albastru intens și plajele curate.
15:30
Soprana Anna Netrebko nu va mai urca pe scena Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și nici nu va primi titlul de Doctor Honoris Causa, așa cum fusese anunțat inițial.
15:20
Taylor Swift, complet acoperită de un scut antiglonț la prima apariție publică după asasinarea lui Kirk VIDEO # Click.ro
Taylor Swift a renunțat la aparițiile relaxate care îi entuziasmau pe fani. Luni, pe stadionul Arrowhead, artista a fost condusă spre loja ei ascunsă în spatele unui zid mobil antiglonț. Gestul nu a fost unul de spectacol,
15:10
Despărțirea momentului în showbizul românesc. Cezar Ouatu și Raluca Jurcă au rupt logodna: „De 9 luni am ales să mergem pe drumuri separate!” # Click.ro
Povestea de iubire dintre Cezar Ouatu și Raluca Jurcă a ajuns Povestea de iubire dintre Cezar Ouatu și Raluca Jurcă ala final. După mai multe speculații, bărbatul a confirmat zvonurile apărute. Iată ce declarații a făcut vedeta cu privire la despărțirea de femeia cu care plănuia să se căsătorească.
Acum 24 ore
14:50
Au dat-o la pace! Nașa Vlăduța Lupău și fina Georgiana Lobonț, pe aceeași scenă, la 5 ani de la scandal: „Îmi pare rău de toată țigănia”. Pe câți bani cântă la nunți? # Click.ro
Au dat-o la pace! Nașa Vlăduța Lupău și fina Georgiana Lobonț cântă pe aceeași scenă, la 5 ani de la scandal: „Îmi pare rău de toată țigănia” Pe câți bani cântă la nunți?
14:40
Claudia Pavel, cunoscută de public Claudia Cream, a decis să părăsească România în urmă cu aproximativ doi ani. Cântăreața nu a plecat singură, ci însoțită de fiul ei, Noah. Iată cum arată viața celor doi după ce s-au mutat în America.
14:30
Țara preferată de români pentru concedii a introdus amenzi usturătoare pentru „conducere antisocială”. Legea a intrat în vigoare recent # Click.ro
Grecia și-a înăsprit recent legislația rutieră, iar șoferii români care aleg să își petreacă vacanța acolo ar trebui să fie foarte atenți la noile reguli.
14:20
Opincile românești, inspirație pentru pantofii de lux Prada? Expert sibian: „Dacă Prada ar recunoaște...” # Click.ro
Celebra casă de modă Prada a stârnit a prezentat recent o pereche de pantofi pentru femei, la un preț de lux, de cu 1.150 de euro. Nimic ieșit din comun pentru brandul italian cunoscut. Doar că pantofii par „foarte similari,
14:10
Casa modestă care a blocat timp de doi ani o cale ferată aflată în construcție. Câți bani a cerut proprietara pentru a părăsi locuința # Click.ro
O femeie din provincia Jiangsu, China, a reușit să transforme o casă modestă într-un obstacol uriaș pentru un proiect feroviar de mare viteză de 5,3 miliarde de dolari.
14:00
Trotinetele electrice, extrem de periculoase. Numărul accidentelor crește alarmant de la an la an # Click.ro
Accidentele în care sunt implicate trotinetele electrice s-au înmulțit considerabil în ultimii ani, transformând acest mijloc de transport într-o problemă de siguranță rutieră.
13:50
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!” # Click.ro
În Munții Poiana Ruscă, localnicii păstrează vie amintirea confruntărilor cu lupii, animale încărcate cu semnificații adânci în cultura românească și în superstițiile locale.
13:50
Top 3 destinații de vacanță recomandate în toamnă. Locul surprinzător din Europa care intră în top # Click.ro
Odată cu venirea toamnei, vacanțele de vară au rămas în urmă, iar mulți turiști s-au întors acasă. Chiar dacă zilele devin mai răcoroase, acest anotimp are farmecul lui aparte și poate fi prilejul ideal pentru escapade surprinzător de plăcute.
13:30
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă # Click.ro
Primăria Arad intenționează să interzică utilizarea coroanelor de flori, atât naturale, cât și din plastic în cimitirele de pe raza municipiului, într-un efort de reducere a deșeurilor și protejare a mediului înconjurător. Proiectul de hotărâre a fost finalizat recent.
13:30
Peste 500.000 de români dețin deja cărți electronice de identitate, însă în multe instituții publice aceste documente nu pot fi folosite, din lipsa cititoarelor și a aplicațiilor necesare, ceea ce face ca avantajele noii tehnologii să rămână, deocamdată, doar pe hârtie.
13:30
„Am avut emoții, recunosc!” Ana Baniciu și Edi Kovacs, prima vacanță împreună cu băiețelul lor, Aris. Destinația de vis pentru care au optat # Click.ro
Ana Baniciu și Edi Kovacs se bucură de prima vacanță în familie, alături de băiețelul lor, Aris. Vedeta a postat mai multe imagini din destinația europeană în care se află, însoțite de un mesaj emoționant.
13:30
„The Pitt”, cel mai bun serial dramatic al anului, ajunge și în România. Unde îl poți viziona după succesul la Emmy 2025 # Click.ro
Premiile Emmy 2025 au adus în prim-plan producții de excepție, dar și recorduri istorice care au marcat lumea televiziunii.
13:20
Un român se află printre cei trei cercetători care au primit prestigiosul Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award, supranumit „Nobelul american pentru medicină”, pentru contribuția la dezvoltarea unui
13:10
Câți copii își dorește Daniel Pavel din mariajul cu actuala soție, Ana Maria Pop: „Nu mă strânge verigheta” # Click.ro
Daniel Pavel și soția Ana își doresc mai mulți copii.
13:10
Cât costă o vacanță la Târgurile de Crăciun din acest an. Ce să alegi: Craiova, Sibiu, Viena, Praga, Budapesta sau Munchen # Click.ro
Deși sărbătorile de iarnă par încă departe, agențiile de turism din România au pregătit deja ofertele pentru cei care vor să trăiască magia Târgurilor de Crăciun.
13:10
Lisabona a găzduit un meci caritabil de anvergură.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.