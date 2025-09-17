Sorin Grindeanu răspunde Kremlinului: „România nu are nimic de învățat din înțelepciunea rusească”
Lumea Politică, 17 septembrie 2025 11:20
Președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reacționat la declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului, care a negat implicarea Rusiei în tentativele de influențare a alegerilor din România. Liderul social-democrat a calificat poziția oficială rusă drept o continuare a manipulării și negării dovezilor evidente. Negarea Kremlinului nu schimbă realitatea probelor „Răspunsul […]
Acum 15 minute
11:20
Acum o oră
11:00
MAE anunță 300 de noi angajări în plină campanie de austeritate guvernamentală. „Un bun prilej ca ‘ai mei’ sau ‘ai noștri’ să ocupe 300 de posturi în Ministerul de Externe” # Lumea Politică
Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu, a anunțat angajarea a peste 300 de persoane pe noi posturi, o decizie care vine în contradicție flagrantă cu politica de austeritate promovată de guvernul Bolojan și cu planurile de reducere a aparatului de stat. Măsura generează controverse în contextul în care executivul implementează creșteri de taxe și […]
Acum 2 ore
10:20
Impas în coaliția de guvernare privind prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază. Ce urmează # Lumea Politică
Coaliția de guvernare se confruntă cu un nou blocaj privind prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază, măsură care expiră la 1 octombrie. PSD insistă pentru continuarea acestei politici, în timp ce poziția oficială a Guvernului, exprimată prin purtătoarea de cuvânt, sugerează că decizia de încetare a fost deja luată în unanimitate – o […]
10:10
Prima înfățișare în instanță a lui Tyler Robinson, acuzat de uciderea activistului Charlie Kirk # Lumea Politică
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, a apărut pentru prima dată în fața instanței prin videoconferință, într-o audiere în care a păstrat aproape complet tăcerea. Procurorii cer pedeapsa cu moartea, prezentând probe ADN, mesaje incriminatoare și un bilet care ar confirma intenția premeditată de asasinat. Robinson, văzut […]
10:00
Premierul Ilie Bolojan: Când vor fi vizibile efectele de stabilizare ale economiei. Nu mai crește TVA # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a oferit marți seară explicații despre calendarul în care românii vor resimți beneficiile măsurilor economice adoptate recent, precizând că efectele de stabilizare vor deveni vizibile începând cu primăvara anului viitor, cu condiția respectării strategiei de reducere a cheltuielilor publice. Scăderea inflației și absorbția contracției economice Șeful Executivului a explicat în ce vor […]
Acum 24 ore
15:50
Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra și de 20 de mercenari ai acestuia: „Protestele urmau a fi deturnate în acțiuni violente” / Planul pus la cale, al cărui autor moral a fost Georgescu # Lumea Politică
Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată, marți, pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. În același dosar au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea […]
12:00
Președintele polonez Karol Nawrocki solicită NATO să se pregătească de război după atacul cu drone rusești # Lumea Politică
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut întărirea capacităților de descurajare ale NATO, în urma incidentului fără precedent în care mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez săptămâna trecută. Liderul de la Varșovia a subliniat importanța pregătirii pentru conflict ca garanție a păcii și a susținut apelul american de oprire a importurilor de […]
Ieri
11:10
SUA vor construi în România un poligon modern de antrenament pentru tancuri, într-o zonă de graniță # Lumea Politică
Armata Statelor Unite va colabora cu Armata Română pentru construirea unui poligon modern de antrenament pentru tancuri în județul Galați, într-o zonă strategică apropiată de granițele cu Ucraina și Republica Moldova. Viitorul obiectiv militar va fi ridicat în zona actualului poligon de la Smârdan, una dintre principalele locații de instruire ale Forțelor Terestre Române. Localizarea […]
11:00
Nicușor Dan: Partenerii externi înțeleg acum mai bine de ce au fost anulate alegerile prezidențiale # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, susține că partenerii externi au o înțelegere mai clară asupra deciziei de anulare a alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, în contextul în care războiul hibrid rusesc s-a extins și în alte state occidentale. La opt luni de la anularea scrutinului, șeful statului a explicat că numeroase rapoarte din țări europene confirmă […]
10:50
Suspectul din cazul uciderii activistului Charlie Kirk ar fi mărturisit crima pe Discord. S-a lăudat în fața prietenilor # Lumea Politică
Tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta în fața prietenilor săi pe platforma Discord, chiar înainte ca autoritățile să îl prindă. Tyler Robinson, principalul suspect în acest caz care a șocat America, a fost arestat joia trecută după o urmărire de aproape două zile. Charlie Kirk […]
10:30
Românii primesc o nouă lovitură în plin val de scumpiri: Ratele vor exploda din octombrie. La cât ajunge IRCC # Lumea Politică
Peste 500.000 de români se pregătesc să facă față unei noi creșteri a ratelor bancare începând cu 1 octombrie 2025, după ce Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) va urca de la 5,55% la 6,06%. Această majorare vine în contextul unui val persistent de scumpiri care afectează economia românească. Impactul concret asupra ratelor românilor […]
10:30
Netanyahu recunoaște că Israelul se confruntă cu o „izolare” care ar putea dura ani de zile # Lumea Politică
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut o afirmație rară privind situația internațională dificilă a Israelului, admițând că țara se confruntă cu o "izolare" din cauza războiului din Gaza, care ar putea persista pentru mai mulți ani. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe a Ministerului de Finanțe și marchează o schimbare de ton față […]
10:00
Sorin Grindeanu cere ANAF să înceapă controale la comercianți: „Există suspiciuni că unii deja au majorat prețurile” # Lumea Politică
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, în contextul în care se vorbește despre renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, și a solicitat conducerii ANAF să demareze de urgență acțiuni de control în acest sens. „Măsura plafonării adaosului comercial pentru […]
09:20
Nicușor Dan, prima reacție după intrarea dronei rusești în spațiul României / Cum a răspuns când i s-a transmis, în direct, cea mai nouă informație anunțată de Polonia # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a reacționat prima dată, luni seara, după ce o dronă a intrat pe teritoriul României, în weekend, precizând că „știm că este rusească" și cât timp a zburat ea în spațiul nostru aerian. De asemenea, șeful statului a dat asigurări românilor că „suntem în siguranță", în contextul recent legat de pătrunderea mai […]
15 septembrie 2025
17:30
PSD vrea tichete de masă de 50 de lei pe zi. Florin Manole: „Se va simți în buzunarul lucrătorului”. Cum reacționează mediul de afaceri # Lumea Politică
PSD propune creșterea valorii tichetelor de masă la 50 de lei pe zi, cu 10 lei mai mult decât în prezent. Măsura face parte din pachetul social-democraților pentru relansarea economiei și urmează să fie discutată în Coaliție. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că inițiativa ar crește veniturile pentru milioane de angajați și ar stimula consumul, […]
17:20
Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial. Lista produselor aprobată de guvern # Lumea Politică
Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023 și extinsă până la data de 30 septembrie. Astfel, începând cu 1 octombrie 2025, produse de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete vor putea fi vândute la prețuri mai mari, stabilite liber, în funcție de costurile pieței […]
15:40
Marcel Boloș, dezvăluiri din CULISELE banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară: „Să lămurim problema” / Cum arată lista beneficiarilor # Lumea Politică
Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe, a precizat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de facebook, că „atunci când apar probleme, nimeni nu e complet (ne)vinovat." Fostul oficial susține că vrea să lămurească problema banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară, explicând că toate măsurile care au împins deficitul în sus au fost, la acea […]
13:10
„Pentru România, aderarea la OCDE este un obiectiv strategic", a declarat, luni, președintele Nicușor Dan, după întâlnirea pe care a avut-o la București cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann. „Am avut astăzi o discuție excelentă cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. OCDE este organizația care reunește cele mai dezvoltate […]
12:40
Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, votată luni în Senat. David anunță că demisioneză dacă moțiunea trece: „Fără nicio discuție” # Lumea Politică
Senatorii se reunesc luni, de la ora 16.00, pentru a dezbate și vota moțiunea simplă pe care AUR a depus-o împotriva ministrului Educației, Daniel David. Votul va fi unul secret, iar Daniel David a anunțat că este dispus să demisioneze dacă moțiunea va trece. „Fără nicio discuţie, da, pentru că vreau să fie foarte clar […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Soluțiile pentru supraviețuirea Guvernului Bolojan dacă PSD părăsește coaliția: Analiza unui politolog # Lumea Politică
În contextul amenințărilor repetate ale PSD cu ieșirea de la guvernare, politologul Cristian Preda consideră că Guvernul Bolojan are cel puțin două soluții viabile de supraviețuire politică. Fără social-democrați, coaliția PNL-USR-UDMR și minorități ar mai deține sub 39% din totalul voturilor în Parlament, ceea ce ar impune strategii alternative pentru menținerea stabilității guvernamentale. Prima soluție: […]
10:50
România înregistrează oficial o rată a șomajului de doar 5,8%, însă realitatea pieței muncii este mult mai complexă decât sugerează această statistică. Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul al doilea din 2025 de numai 63,3%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, conform datelor transmise […]
10:30
Prințul Harry, Ducele de Sussex, a efectuat o vizită discretă de aproape două zile în Ucraina, concentrându-se pe promovarea programelor Fundației Invictus Games (IGF) destinate recuperării și reintegrării veteranilor răniți în conflictul din Ucraina. Vizita a inclus întâlniri cu oficiali, veterani și familiile acestora. Dezvoltarea unui sistem de recuperare prin sport "Recuperarea prin sport nu […]
10:10
Traian Băsescu critică gestionarea incidentului cu drona rusă: “Trebuia să o doborâm, nu să alergăm bezmetici după ea” # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul în care autoritățile române au gestionat incidentul cu drona rusă care a intrat sâmbătă în spațiul aerian național, considerând că vehiculul aerian trebuia doborât în loc să fie urmărit timp de aproape o oră. În opinia sa, această reacție demonstrează "neputință" și pune sub semnul întrebării capacitatea […]
09:40
Tronson de autostradă finalizat, dar închis din cauza unor suduri greșite la poduri. CNAIR amenință constructorul cu penalități # Lumea Politică
Un tronson de 30 de kilometri din Autostrada „Moldovei" A7 rămâne închis circulației din cauza unor defecțiuni la sudurile de la trei poduri și pasaje, deși lucrările sunt finalizate în proporție de aproape 100%. Constructorul bulgar Coni-Trace se confruntă cu amenințarea unor penalități din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în timp […]
09:20
Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală Renunțați la politicile adoptate „din pix” # Lumea Politică
Reprezentanții sindicatelor din administrația publică organizează luni, 15 septembrie, un protest în București, exprimându-și nemulțumirea față de măsurile guvernamentale care, susțin ei, vor provoca "un blocaj generalizat" în sectorul public. Protestatarii amenință cu declanșarea grevei generale dacă măsurile contestate vor fi adoptate. Programul protestului și întâlnirea cu premierul Protestul va începe la ora 10:00 în […]
09:00
George Simion a participat la protestul din Londra: „Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare” # Lumea Politică
George Simion a fost prezent la Londra la cel mai mare festival dedicat libertăţii de exprimare, transmite AUR într-un comunicat de presă citat de Agerpres. „Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni – azi la Londra!" a scris George Simion într-o postare pe Facebook. Reprezentanții AUR transmit că George Simion, a fost […]
12 septembrie 2025
16:00
Președintele Donald Trump a anunțat vineri că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat, transmite CNN. „Cred că, cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie", a declarat Trump, adăugând că un „preot, tată" a ajutat la capturarea lui.într-o declarație pentru Fox News. Trump a spus că cineva „foarte apropiat de […]
16:00
FMI APLAUDĂ măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan: pachetul de măsuri fiscale este „foarte binevenit” # Lumea Politică
Fondul Monetar Internațional (FMI) spune că pachetele de măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan sunt „binevenite" și „un pas înainte", se arată în comunicatul pe care l-a emis instituția la finalul vizitei din România. Fiecare vizită a FMI dă fiori reci. În urmă cu mai puțin de 15 ani, statul român a apelat la un împrumut […]
11:40
Când crede Nicușor Dan că va începe o creştere economică în România: „Nu mai există risc de a ‘downgrada’” # Lumea Politică
Cel târziu la începutul anului 2027 va începe o creştere economică în România, a anunţat, joi, preşedintele Nicuşor Dan. Acesta a admis că românii trec prin greutăţi din cauza reformelor economice. „Trebuie să spunem că alternativa poate să fie mult mai rea, alternativa care se profila şi faţă de care, în momentul ăsta, eu consider […]
11:30
Un deputat a aflat șocat că la Parlament cărțile de vizită sunt făcute cu foiță de aur. „Se decontează pe protocol” # Lumea Politică
Radu Mihaiu, preşedintele
10:40
Guvernul achiziționează un avion FRONTEX care costă 164 milioane lei. Predoiu: Nu este un simplu avion de supraveghere vizuală # Lumea Politică
Guvernul a aprobat o Hotărâre pentru achiziţionarea unui avion Frontex, cu o investiţie este de 163,7 milioane lei, dintre care 90% vor fi finanţaţi din fonduri europene, iar 10% din bugetul naţional. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că: „Era nevoie de un astfel de avion. Se înscrie în strategia noastră la ministerul de […] The post Guvernul achiziționează un avion FRONTEX care costă 164 milioane lei. Predoiu: Nu este un simplu avion de supraveghere vizuală first appeared on Lumea Politică.
07:40
CSM: „Responsabilitatea pentru tratamentele oncologice revine statului român”, după suspendarea unui dosar medical. Dar și judecătorii sunt statul # Lumea Politică
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis joi seară, după ce magistrații Curții de Apel București au suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului, că „responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente și tratamente oncologice revine statului român prin autoritățile competente”. Obligația pozitivă a statului de a garanta dreptul […] The post CSM: „Responsabilitatea pentru tratamentele oncologice revine statului român”, după suspendarea unui dosar medical. Dar și judecătorii sunt statul first appeared on Lumea Politică.
07:20
Ministrul Sănătății respinge vaccinarea obligatorie: „Nu voi fi de acord niciodată” # Lumea Politică
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat categoric că nu va susține niciodată vaccinarea obligatorie, considerând că oamenii au dreptul să aleagă, dar să o facă „informați corect și complet”. „Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie. Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să aleagă […] The post Ministrul Sănătății respinge vaccinarea obligatorie: „Nu voi fi de acord niciodată” first appeared on Lumea Politică.
07:10
Casa Albă întărește securitatea pentru Trump după asasinarea lui Charlie Kirk: Ceremonii mutate și controale stricte # Lumea Politică
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, un aliat apropiat al președintelui Donald Trump, a declanșat un val de măsuri de securitate suplimentare la Casa Albă, au declarat joi, 11 septembrie 2025, două surse pentru CNN. Incidentul, survenit miercuri la un eveniment de la Utah Valley University, a amplificat îngrijorările privind amenințările la adresa figurilor MAGA, ducând […] The post Casa Albă întărește securitatea pentru Trump după asasinarea lui Charlie Kirk: Ceremonii mutate și controale stricte first appeared on Lumea Politică.
06:40
Declarația ironică a lui Charlie Kirk care a devenit virală după moartea sa: Ce spunea cu câteva secunde înainte să fie asasinat # Lumea Politică
Tragedia de la Utah Valley University din Orem, Utah, unde activistul conservator american Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie 2025, a șocat SUA și lumea, generând un val de reacții și redistribuiri pe rețelele sociale. Cofondatorul Turning Point USA, un aliat apropiat al lui Donald Trump, a murit la scurt timp după […] The post Declarația ironică a lui Charlie Kirk care a devenit virală după moartea sa: Ce spunea cu câteva secunde înainte să fie asasinat first appeared on Lumea Politică.
06:20
CNAS decontează doar o parte din costurile medicale: Dezvăluirile unui manager de spital mare despre diferențele uriașe dintre prețurile reale și sumele alocate # Lumea Politică
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) acoperă doar o fracțiune din costurile reale ale investigațiilor medicale și intervențiilor chirurgicale, punând spitalele în situații financiare precare. Dezvăluirile au fost făcute de medicul Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB), care a prezentat discrepanțe majore între tarifele decontate și cheltuielile efective. Pe fondul primului […] The post CNAS decontează doar o parte din costurile medicale: Dezvăluirile unui manager de spital mare despre diferențele uriașe dintre prețurile reale și sumele alocate first appeared on Lumea Politică.
06:10
Nicușor Dan, promisiune post-electorală: „Cel târziu la începutul anului 2027, România va începe o creștere economică vizibilă”. Ce zice de „răceala dintre palate” # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a abordat situația economică dificilă a țării într-un interviu. În contextul măsurilor recente, precum majorarea TVA și a accizelor, președintele a recunoscut într-o emisiune B1TV că marja financiară a cetățenilor s-a redus, dar a subliniat că alternativa – o criză economică profundă – ar fi fost mult mai gravă. De asemenea, […] The post Nicușor Dan, promisiune post-electorală: „Cel târziu la începutul anului 2027, România va începe o creștere economică vizibilă”. Ce zice de „răceala dintre palate” first appeared on Lumea Politică.
11 septembrie 2025
07:30
Nicușor Dan despre anularea alegerilor din 2024: „Sunt dovezi că Ilan Șor a plătit oameni pentru mesaje pe rețelele sociale” # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 10 septembrie 2025, în cadrul unei emisiuni la TVR 1, că nu are încă o „imagine clară” asupra evenimentelor care au dus la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Cu toate acestea, el a dezvăluit că există dovezi concrete privind implicarea fugarului moldovean pro-rus Ilan Șor, care ar […] The post Nicușor Dan despre anularea alegerilor din 2024: „Sunt dovezi că Ilan Șor a plătit oameni pentru mesaje pe rețelele sociale” first appeared on Lumea Politică.
07:30
„Șeful cenzurii”, Pavel Popescu, locuia la sediul firmei implicată în șpaga de la „ruși”! Conexiuni suspecte la Elcen # Lumea Politică
Șpaga primită de doi directori ai companiei care asigură căldura în casele din București poate să explodeze în fața politicienilor. Directorul comercial Elcen, Andrei Zamfiroi are legături suspecte cu mai mulți politicieni controversați. O firmă de-a lui a împărțit sediul cu locuința vice-președintelui ANCOM, Pavel Popescu. În altă firmă apare asociat fratele fostului președinte de […] The post „Șeful cenzurii”, Pavel Popescu, locuia la sediul firmei implicată în șpaga de la „ruși”! Conexiuni suspecte la Elcen first appeared on Lumea Politică.
07:20
Mark Rutte avertizează Rusia după incursiunea dronelor în Polonia: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO” # Lumea Politică
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a condamnat ferm Rusia după ce mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, transmițând un mesaj clar liderului de la Kremlin, Vladimir Putin: „Opriți războiul din Ucraina, opriți încălcarea spațiului aerian aliat și să știți că suntem pregătiți, […] The post Mark Rutte avertizează Rusia după incursiunea dronelor în Polonia: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO” first appeared on Lumea Politică.
07:10
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru acces ilegal la bazele de date ale MAI # Lumea Politică
Tribunalul Bihor a pronunțat pe 10 septembrie 2025 o sentință care a atras atenția publicului: Victor Micula, fiul omului de afaceri Viorel Micula, a fost condamnat la 3 ani și o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și alte infracțiuni informatice. Alături de el, […] The post Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru acces ilegal la bazele de date ale MAI first appeared on Lumea Politică.
06:40
AUR se opune împrumutului de 16,7 miliarde euro prin programul SAFE: „Lipsește transparența, iar dobânda este necunoscută” # Lumea Politică
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cere Guvernului să renunțe la contractarea împrumutului de 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE al Uniunii Europene, destinat achiziției de armament și dezvoltării infrastructurii militare. Senatorul AUR Petrișor Peiu avertizează că demersul este marcat de lipsă de transparență, absența dezbaterii publice și a avizului Parlamentului, dar și de incertitudinea […] The post AUR se opune împrumutului de 16,7 miliarde euro prin programul SAFE: „Lipsește transparența, iar dobânda este necunoscută” first appeared on Lumea Politică.
06:40
Adrian Negrescu avertizează: Protestele violente ca în Franța ar distruge economia fragilă a României. „Să nu ne jucăm cu focul” # Lumea Politică
Analistul economic Adrian Negrescu îndeamnă la prudență în contextul protestelor violente din Franța, provocate de măsurile de austeritate, avertizând că un astfel de scenariu în România ar avea consecințe economice dezastruoase. Negrescu subliniază diferențele fundamentale dintre economiile celor două țări și riscurile la care s-ar expune România dacă ar urma exemplul francez. „Cei care cred […] The post Adrian Negrescu avertizează: Protestele violente ca în Franța ar distruge economia fragilă a României. „Să nu ne jucăm cu focul” first appeared on Lumea Politică.
06:10
Drone rusești cu cartele SIM poloneze: Incursiunile în spațiul aerian al NATO, o provocare planificată? # Lumea Politică
O serie de incursiuni aeriene ale dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, a ridicat semne de întrebare privind intențiile Moscovei. Utilizarea cartelelor SIM poloneze și lituaniene în aceste drone sugerează că recentele acțiuni nu sunt simple erori tehnice, ci parte a unei strategii deliberate de testare […] The post Drone rusești cu cartele SIM poloneze: Incursiunile în spațiul aerian al NATO, o provocare planificată? first appeared on Lumea Politică.
10 septembrie 2025
20:30
Elena Lasconi, dezvăluiri incendiare: Anularea alegerilor a fost „o LOVITURĂ DE STAT” / „Aveau scrisă invalidarea candidaturii lui Georgescu” # Lumea Politică
Elena Lasconi, fost candidat la prezidențiale, a afirmat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că anularea primului tur de scrutin din luna noiembrie 2024 a fost „o lovitură de stat”. „O lovitură de stat pentru că, dacă exista pericolul (dar nu era acest pericol pentru că aveam informația de două zile că eram în […] The post Elena Lasconi, dezvăluiri incendiare: Anularea alegerilor a fost „o LOVITURĂ DE STAT” / „Aveau scrisă invalidarea candidaturii lui Georgescu” first appeared on Lumea Politică.
20:30
Comisia de anchetă a anulării alegerilor moare înainte de înființare / AUR: Principalul BENEFICIAR al acestei fraude este Nicușor Dan # Lumea Politică
Camera Deputaților a respins solicitarea AUR de a înființa o Comisie de anchetă privind anularea alegerilor. „PSD-PNL-USR-UDMR vor îngroparea adevărului!”, transmite AUR, după vot. Au fost 190 de voturi împotrivă și 88 pentru. „La 9 luni după ce românii au fost privați de dreptul lor fundamental la vot, adevărul continuă să fie ascuns. Sistemul a […] The post Comisia de anchetă a anulării alegerilor moare înainte de înființare / AUR: Principalul BENEFICIAR al acestei fraude este Nicușor Dan first appeared on Lumea Politică.
20:20
Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean care le-ar fi dat șpagă directorilor era exasperat: „În România încă se pune botul” # Lumea Politică
Claudiu Crețu, directorul general ELCEN, și Cristian Zamfiroi, directorul comercial ELCEN, ar fi pus la punct, împreună, o schemă prin care obțineau anumite procente din bani publici plătiți de societatea Electrocentrale București pentru contracte de lucrări la CET-urile din București. Surse apropiate anchetei au explicat pentru Digi24.ro cum a fost pusă în practică această schemă, […] The post Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean care le-ar fi dat șpagă directorilor era exasperat: „În România încă se pune botul” first appeared on Lumea Politică.
20:10
George Simion, reacție cu privire la atacul cu drone al Rusiei pe teritoriul Poloniei: Dragi români, suntem sub protecția de securitate a NATO # Lumea Politică
Liderul formațiunii AUR, George Simion, a avut o reacție după atacul Rusiei cu drone, ajuns pe teritoriul Poloniei. „Îmi exprim solidaritatea cu poporul polonez și cu președintele Poloniei Karol Nawrocki în acesta situație complicară a atacului cu drone rusești a teritoriului cu drone rusești a teritoriului suveran, inalienabil, al unei țări care este membră NATO”, […] The post George Simion, reacție cu privire la atacul cu drone al Rusiei pe teritoriul Poloniei: Dragi români, suntem sub protecția de securitate a NATO first appeared on Lumea Politică.
15:30
Elena Lasconi, atacuri pe bandă la Nicusor Dan: „E un blestem asupra acestui popor. Oamenii pentru că sunt tot mai nemulțumiți” # Lumea Politică
Elena Lasconi, fost candidat USR la prezidențiale și edil al municipiului Câmpulung, a analizat cele 100 de zile cu Nicușor Dan președinte și a precizat că „e un blestem asupra acestui popor să pună în fruntea țării forme fără fond, oameni lipsiți de empatie„. La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, cu privire la cele 1o0 de […] The post Elena Lasconi, atacuri pe bandă la Nicusor Dan: „E un blestem asupra acestui popor. Oamenii pentru că sunt tot mai nemulțumiți” first appeared on Lumea Politică.
15:10
Explicație năucitoare a lui Nicușor Dan la ancheta privind cameramanii președintelui: „Fac activitate voluntară” / Cum au ajuns doi civili mai aproape de șeful statului decât SPP # Lumea Politică
Cine sunt cameramanii președintelui? Din momentul în care Gândul a pus această întrebare prima dată, nu mai e liniște la Cotroceni. După ce Administrația Prezidențială ne-a expediat printr-un comunicat sec, președintele Nicușor Dan a încercat astăzi să explice misterul echipei de filmare și de producție, care se ocupă de materialele postate pe TikTok. „Este o […] The post Explicație năucitoare a lui Nicușor Dan la ancheta privind cameramanii președintelui: „Fac activitate voluntară” / Cum au ajuns doi civili mai aproape de șeful statului decât SPP first appeared on Lumea Politică.
