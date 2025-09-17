Două mașini zburătoare s-au ciocnit la un spectacol aerian din China

17:20

Deputatul PSD Mihai Fifor anunţă, miercuri, după şedinţa Coaliţiei, că PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente, el venind cu un nou atac la adresa premierului, pe care îl acuză că „a încercat să şunteze coaliţia” şi a comunicat oficial o mare minciună. „Oare premierul Bolojan se mai uită din când în când pe cifre? Atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat şi supărat pe viaţă, tăind cu barda tot ce se poate tăia”, transmite Fifor pe Facebook. El precizează că, dacă premierul Bolojan refuză să prelungească plafonarea, PSD va introduce imediat în Parlament, în procedură de urgenţă, reglementarea pentru prelungirea măsurii.