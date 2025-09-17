Ce a „uitat” Emmanuel Macron să spună când a trimis în Polonia trei avioane Rafale: acestea au capabilități nucleare
Digi24.ro, 17 septembrie 2025 21:40
Când Parisul a anunțat că va trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia, nu a specificat și scopul cu care acestea vor fi trimise.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
22:10
Criză de medicamente în Europa. Raportul Curții de Conturi: dependența de Asia lasă UE fără soluții # Digi24.ro
Uniunea Europeană nu a reușit să găsească o soluție la criza penuriilor de medicamente, deși a identificat cauzele principale, precum dependența de producția din Asia. Reacția celor 27 de state membre nu este „la înălțime”, avertizează Curtea de Conturi a UE, care recomandă consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente pentru a preveni și gestiona mai eficient situațiile critice.
Acum 30 minute
22:00
Washingtonul și Kievul vor investi câte 75 de milioane de dolari pentru a lansa fondul de investiții pentru reconstrucția Ucrainei, care oferă Statelor Unite acces special la siturile minerale și la alte proiecte din Ucraina, a declarat ministrul Economiei, Oleksii Sobolev, citat de Kyiv Independent.
22:00
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost externat miercuri din spitalul unde fusese internat cu o zi înainte din cauza vărsăturilor, ameţelilor şi tensiunii arteriale scăzute, au anunţat medicii săi într-un comunicat, relatează Reuters.
Acum o oră
21:40
Ce a „uitat” Emmanuel Macron să spună când a trimis în Polonia trei avioane Rafale: acestea au capabilități nucleare # Digi24.ro
Când Parisul a anunțat că va trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia, nu a specificat și scopul cu care acestea vor fi trimise.
21:30
Guvernul rus caută soluții pentru a face față cheltuielilor, în contextul în care termenul-limită pentru adoptarea bugetului se apropie # Digi24.ro
Guvernul rus ia în considerare majorarea cotei Taxei pe Valoarea Adăugată pentru a ține sub control deficitul bugetar și a menține rezervele, au declarat patru surse pentru Reuters, în ciuda asigurărilor publice ale președintelui Vladimir Putin că nu vor exista majorări de taxe. Proiectul de buget urmează să fie prezentat parlamentului pe 29 septembrie. Componentele sale cheie sunt convenite în prealabil cu Putin și este puțin probabil să fie modificate în mod semnificativ în timpul dezbaterii parlamentare oficiale.
21:20
Rusia spune că dezvoltă un nou blindat pe șasiul Armata pentru a înlocui Terminator. Problemă: tancul-model nu a fost testat pe front # Digi24.ro
Propaganda de la Moscova anunță fel de fel de extinderi ale capabilităților armelor sale, modele sau tehnici noi, toate pentru a convinge că economia (militară) duduie.
Acum 2 ore
21:10
Barack Obama avertizează că SUA se află „într-un punct de cotitură” după asasinarea lui Charlie Kirk # Digi24.ro
Fostul președinte american Barack Obama a declarat, într-un discurs susținut în Pennsylvania, că Statele Unite se află „într-un punct de cotitură”, după uciderea lui Charlie Kirk. El a subliniat însă că „violența politică nu este ceva nou și s-a mai întâmplat în anumite perioade ale istoriei țării.”
21:00
Guvernul a atras investiții de peste 2,15 miliarde de lei la ultima ediție FIDELIS. Care au fost cele mai accesate emisiuni # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, că ediţia FIDELIS desfăşurată în perioada 5 - 12 septembrie 2025 a atras investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, cele mai accesate fiind emisiunea în lei, cu scadenţa de 2 ani şi emisiunea în euro, cu scadenţa la 10 ani.
20:50
Aderarea la UE este o formă de garanție de securitate, i-a spus președinta Parlamentului European lui Zelenski, la Kiev # Digi24.ro
Aderarea la UE este o formă de garanție de securitate, i-a spus președinta Parlamentului European lui Zelenski, la Kiev
20:40
Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus că în sănătate nu putem tăia bugete, însă reorientăm şi reaşezăm lucrurile # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în discuţia iniţială cu premierul a spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, ţinând cont că nu ne putem lăuda că este unul dintre cele mai finanţate din Europa, însă îşi propune să reorienteze şi reaşeze lucrurile, ca să devină mai eficient.
20:30
Premiul Ofir nu va mai fi finanțat de Israel, după ce distincția cinematografică a fost acordată unui film despre un băiat palestinian # Digi24.ro
Ministerul Culturii din Israel a oprit finanţarea celui mai prestigios premiu de film din ţară, după ce acesta a fost acordat unui film despre un băiat palestinian din Cisiordania, transmite miercuri DPA.
20:20
Cum a intrat Vladislav Blănuță pe teren la primul meci ca titular, după transferul la Dinamo Kiev. Fanii ucraineni îl urăsc # Digi24.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) a început titular partida dintre Dinamo Kiev și Oleksandriya din Cupa Ucrainei, țară în care aprovocat un adevărat scandal. Atacantul a fost acuzat de ucraineni că a distribuit materiale pro-ruse pe TikTok, în trecut. Ulterior, fotbalistul a precizat că este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar conflictul nu s-a stins aici, relatează Digi Sport.
20:20
UE va începe negocierile cu Marea Britanie și Canada privind fondul de apărare în valoare de 150 de miliarde de euro # Digi24.ro
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat negocierile cu Canada și Regatul Unit, care le-ar oferi acces la fondul blocului comunitar, în valoare de 150 de miliarde de euro (n.r. 178 de miliarde de dolari), destinat accelerării investițiilor în industria de apărare. Decizia de a începe negocierile privind accesul la programul „Acțiunea de securitate pentru Europa” a fost unanimă, a declarat miercuri președinția rotativă a Consiliului European, deținută în prezent de Danemarca, citată de Bloomberg.
Acum 4 ore
20:10
Antrenorul Florin Marin, în stare foarte gravă. La 1,87 metri, cântărește doar 40 de kilograme # Digi24.ro
Fostul fundaș central de la Steaua și Rapid, apoi antrenor și antrenor secund al „Naționalei” în perioada Pițurcă, Florin Marin suferă de demență, iar boala s-a agravat rapid în ultima perioadă, informează Digi Sport.
20:10
Reducerea cheltuielilor și eficientizarea primăriilor, pe agenda consultărilor Guvernului cu aleșii locali # Digi24.ro
La Palatul Victoria au avut loc noi consultări între reprezentanții Guvernului și cei ai administrației publice locale pe tema reformei administrației. Vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, împreună cu ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, au analizat situația posturilor din administrație, grilele de personal și prioritizarea investițiilor din fonduri europene și naționale.
20:00
Nou cod vestimentar în școlile din Italia. Ce interzic autoritățile în sălile de clasă și motivele care au dus la această decizie # Digi24.ro
Directorii de şcoli italiene au transmis miercuri noi reguli privind un nou cod vestimentar pentru elevi, care interzic ţinutele „excentrice”, inclusiv fustele prea scurte, abdomenul expus şi pălăriile în sala de clasă, precum şi unghiile excesiv de lungi şi pantofii cu platformă, transmite ANSA.
19:50
Maia Sandu: SUA finanțează cu 130 de milioane dolari o linie electrică care va lega Moldova de rețeaua europeană, prin România # Digi24.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, miercuri, că guvernul SUA a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România), o nouă conexiune de 190 km care va lega Moldova de rețeaua europeană de energie electrică.
19:50
Un steag, o sabie și o broșă de lux: cadourile schimbate între membrii familiei regale și familia Trump, cu ocazia vizitei la Windsor # Digi24.ro
Cadouri excentrice au fost schimbate între cuplul regal și cel prezidențial, cu ocazia vizitei de stat a președintelui american în Marea Britanie. Donald Trump şi soţia sa, Melania, i-au oferit regelui Charles o replică a sabiei preşedintelui Dwight Eisenhower drept simbol al „parteneriatului istoric”, relatează Sky News, în timp ce Regele Charles şi Regina Camilla au avut la rândul lor cadouri deosebite pentru oaspeţii americani, anunță Palatul Buckingham.
19:40
Ucrainenii au capturat un atlet kenyan care lupta de partea rușilor. „Am venit ca turist, apoi m-au pus să semnez niște documente” # Digi24.ro
Un cetățean kenyan care lupta de partea Rusiei a fost capturat pe frontul de la Vovchansk de soldații ucraineni din Brigada 57 Infanterie Motorizată Separată.
19:30
Vladimir Putin şi premierul indian Modi își întăresc alianța, în ciuda presiunii SUA. Cei doi lideri au vorbit din nou la telefon # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul indian Narendra Modi şi-au exprimat satisfacţia pentru „prietenia” dintre ţările lor în cursul unei convorbiri telefonice de miercuri, în pofida presiunilor Washingtonului privind legăturile economice între cele două puteri, relatează AFP.
19:30
Olguța Vasilescu, după consultările privind reforma administrației locale: Ministerul Dezvoltării propune reducerea a 13.000 de posturi # Digi24.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria, pe tema reformei din administraţie, că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi. Ea a precizat că a propus ca, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, să se facă o grilă foarte clară de salarizare, arătând că, în lipsa unei analize, vom ajungem în situaţia în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcţiona, în special primăriile de comune.
19:30
Club de fotbal italian, plasat sub administrare judiciară după descoperirea unor legături cu mafia calabreză # Digi24.ro
Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate a mafiei, au anunţat procurorii.
19:20
Polonia expulzează un ucrainean care a direcţionat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia # Digi24.ro
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a încălcat legislaţia aeriană poloneză înălţând o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, a anunţat miercuri poliţia, relatează AFP.
19:20
România, lobby pentru dezvoltarea energiei nucleare, la Conferința AIEA. Oana Țoiu și Bogdan Ivan, parte a delegației de la Viena # Digi24.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, luni și marți, la Conferința Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Ministrul afacerilor externe a subliniat importanța dezvoltării energiei nucleare ca parte a tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, în linie cu obiectivele globale privind schimbările climatice, precum și din perspectiva aplicațiilor în medicină, arată un comunicat de presă al MAE. Totodată, Oana Țoiu a promovat candidatura României la Consiliul Guvernatorilor AIEA și a subliniat sprijinul constant al țării noastre pentru activitatea AIEA în domeniile non-proliferării, securității nucleare și cooperării tehnice.
19:20
Rapperul american DaBaby a lansat o melodie dedicată refugiatei ucrainene ucise Irina Zarutska. Scena crimei, reconstituită în clip # Digi24.ro
Rapperul american DaBaby a lansat o melodie intitulată „Save Me” dedicată refugiatei ucrainene Irina Zarutska, care a fost ucisă în SUA. Rapperul a lansat și un videoclip în care reconstituie scena crimei.
19:00
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina # Digi24.ro
Jan Marsalek, fost director executiv al firmei germane de plăți Wirecard, care este unul dintre cei mai căutați oameni din Europa, trăiește în mod deschis la Moscova și a fost trimis în Ucraina pentru a îndeplini cel puțin o misiune alături de forțele speciale ruse.
19:00
Federaţia SANITAS: Asistenţa socială este în colaps. Sunt județe unde nu mai există fonduri nici pentru servicii, nici pentru salarii # Digi24.ro
Federaţia SANITAS avertizează, miercuri, că, în mai multe judeţe, Direcţiile de asistenţă socială nu mai au bani nici pentru serviciile prestate beneficiarilor nici pentru salarii. „Salariaţii merg încă la muncă pentru că nu pot lăsa beneficiarii pe care îi îngrijesc de ani de zile, fără niciun sprijin”, au transmis sindicaliştii, avertizând, însă, că situaţia nu poate continua la nesfârşit.
19:00
Duma de Stat a Rusiei a votat retragerea din Convenția europeană împotriva torturii. Cum a reacționat Kievul # Digi24.ro
Duma de Stat rusă a votat retragerea din Convenția europeană pentru prevenirea torturii, anunță Meduza. Proiectul de lege privind denunțarea convenției a fost introdus de președintele Vladimir Putin. O notă explicativă preciza că decizia a fost motivată de „refuzul Consiliului Europei de a accepta un nou membru rus în Comitetul european pentru prevenirea torturii”. Din decembrie 2023, se adaugă în notă, Moscova nu a mai putut participa pe deplin la activitatea comitetului.
19:00
Cel mai important producătorul auto chinez a decis să părăsească piața rusă din cauza sancțiunilor # Digi24.ro
Producătorul chinez de automobile Chery Automobile și-a anunțat intenția de a părăsi piața rusă, deși are numeroase showroom-uri și este cel mai important priducător auto străin de pe piața rusă.
18:30
Lucian Duță scapă de închisoare. Fostul șef CNAS, condamnat pentru o mită de peste 6 milioane de euro, a fost eliberat de ÎCCJ # Digi24.ro
Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duţă, condamnat definitiv, în vara anului 2022, la şase ani de închisoare pentru o mită de 6,3 milioane de euro, va fi pus de îndată în libertate din închisoare, după ce instanţa supremă i-a admis în principiu recursul în casaţie şi a suspendat executarea pedepsei până la judecarea acestei căi extraordinare de atac. Instanţa a fixat termen de judecare a recursului în casaţie pentru 29 octombrie, cu citarea inculpatului şi asigurarea apărării.
18:30
O victorie modestă a Ucrainei în nord a urmat unei victorii mai mari în est. În ansamblu, forțele Kremlinului continuă să avanseze încet, în timp ce Kievul rămâne în defensivă și contraatacă atunci când are ocazia.
18:20
Zilele Bucureştiului: Primăria Capitalei va fi deschisă publicului, spectacol pe Dâmboviţa şi proiecţii video în cartierul Mântuleasa # Digi24.ro
Evenimentul Zilele Bucureştiului are loc în zilele de 20 şi 21 septembrie şi include zeci de programe culturale care vor anima străzile, instituţiile şi cartierele oraşului.
Acum 6 ore
18:10
AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu: „Nu cunoaște domeniul pe care îl coordonează” # Digi24.ro
AUR a anunțat miercuri, în plenul Camerei Deputaților, că a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Parlamentarii o acuză că „nu cunoaște domeniul pe care îl coordonează” și susțin că prin politicile sale a slăbit securitatea energetică a României. Moțiunea va fi dezbătută luni și supusă votului miercuri.
18:00
Un grup de tineri americani au atacat în instanță administrația lui Donald Trump. Motivul acțiunii juridice # Digi24.ro
Descriind modul în care schimbările climatice le afectează vieţile de zi cu zi, mai mulţi tineri americani au afirmat marţi că administraţia preşedintelui Donald Trump le încalcă drepturile fundamentale prin promovarea petrolului şi a gazelor naturale.
18:00
Vizita președintelui american Donald Trump în Regatul Unit ar putea servi drept bază pentru prim-ministrul britanic Keir Starmer și consilierii săi superiori pentru a depune eforturi reînnoite în vederea convingerii liderului de la Casa Albă să exercite mai multă presiune asupra Rusiei în vederea obținerii păcii în Ucraina.
18:00
Banchet regal, în Marea Britanie, în onoarea lui Donald Trump. Meniu special adaptat, pregătit de 20 de maeștri bucătari # Digi24.ro
Un banchet cu 160 de invitați va avea loc miercuri seara la Castelul Windsor, în cinstea vizitei istorice ale lui Donald Trump în Marea Britanie. Pe imensa masă din sala St. George sunt deja aranjate două mii de piese de veselă și argintărie și peste o mie de pahare de cristal. Toate sunt puse la linie, pentru că fiecare oaspete trebuie să aibă suficient spațiu, arată Digi24.
18:00
Explicațiile companiei aeriene care i-a dus pe mercenarii lui Potra în Congo. „Suntem întrebați: Ați transportat arme, diamante, aur?” # Digi24.ro
Patronul companiei aeriene care i-a transportat pe mercenarii lui Horațiu Potra în Congo spune că nu era un apropiat al acestuia. Omul de afaceri a precizat că l-ar fi cunoscut târziu pe șeful mercenarilor.
18:00
Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol. Deficitul, problemă de siguranță națională # Digi24.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, a transmis, după şedinţa pe care conducerea partidului a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, că formațiunea merge mai departe cu reformele propuse de Executiv și a subliniat că orice stopare a acestui proces nu ar face decât să pună România în pericol.
17:30
Cum a scăpat de la moarte șoferul unei mașini care își spăla liniștit parbrizul într-o benzinărie # Digi24.ro
Un șofer din Statele Unite a scăpat la limită dintr-un accident spectaculos petrecut într-o benzinărie, informează Digi24.
17:30
Un bărbat este cercetat pentru evadare din propria locuință, după ce a plecat la magazin să îşi cumpere băutură # Digi24.ro
Un tânăr din judeţul Dâmboviţa, arestat la domiciliu într-un dosar în care este cercetat pentru infracţiuni cu violenţă, a plecat din casă la un magazin, ca să îşi cumpere băutură. El a fost reţinut şi va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu arestul preventiv. În plus, pe numele său a fost deschis un nou dosar penal, pentru evadare.
17:30
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi continua să intervin ori de câte ori este nevoie # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea pe care a făcut-o privind transferul gratuit al unui teren aflat în proprietatea statului către comuna Moara, judeţul Suceava, că legea punea în pericol proprietatea statului şi nu existau garanţii suficiente că terenul va fi folosit în interes public. Potrivit şefului statului, decizia Curţii confirmă că obligaţia statului este să îşi protejeze proprietăţile şi interesele naţionale în activitatea economică.
17:30
Incendiu la o anexă din curtea unei biserici din Timiș, folosită ca școală. 35 de copii și patru profesori s-au autoevacuat # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază la o anexă din curtea unei biserici din comuna Dudeștii Noi, județul Timiș. Clădirea era folosită pentru activități didactice, iar înăuntru se aflau 35 de copii și patru profesori, care au reușit să iasă din clădire până la sosirea pompierilor.
17:20
Fifor: Oare premierul Bolojan se mai uită pe cifre? PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea la alimente # Digi24.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor anunţă, miercuri, după şedinţa Coaliţiei, că PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente, el venind cu un nou atac la adresa premierului, pe care îl acuză că „a încercat să şunteze coaliţia” şi a comunicat oficial o mare minciună. „Oare premierul Bolojan se mai uită din când în când pe cifre? Atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat şi supărat pe viaţă, tăind cu barda tot ce se poate tăia”, transmite Fifor pe Facebook. El precizează că, dacă premierul Bolojan refuză să prelungească plafonarea, PSD va introduce imediat în Parlament, în procedură de urgenţă, reglementarea pentru prelungirea măsurii.
17:20
Două mașini zburătoare s-au ciocnit între ele în timpul unei repetiții pentru un spectacol aerian din China, care urma să fie o prezentare a acestei tehnologii. Vehiculele Xpeng AeroHT s-au ciocnit în aer, iar unul dintre ele a luat foc în timpul revenirii la sol, a declarat compania într-un comunicat citat de Reuters, scrie BBC News.
17:20
Proteste la Londra față de vizita președintelui american. „Donald Trump reprezintă tot ceea ce urâm” # Digi24.ro
A doua vizită oficială a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie a stârnit proteste. Contestatarii au organizat o manifestație prin care și-au exprimat nemulțumirea asupra deciziilor de politică externă ale liderului de la Washington, protestul fiind menit și să evidențieze legăturile sale cu Jeffrey Epstein, arată The New York Times.
17:10
Grecii s-au răzgândit: Plahotniuc nu va mai fi extrădat în Republica Moldova. Oligarhul ar fi trebuit să ajungă pe 25 septembrie # Digi24.ro
Extrădarea în R. Moldova a oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent în detenție în Grecia, nu va fi realizată la data de 25 septembrie, așa cum a fost stabilit anterior. Potrivit informațiilor consultate de Ziarul de Gardă, autoritățile elene au informat autoritățile de la Chișinău că extrădarea nu este posibilă pentru ziua de 25 septembrie.
17:00
Cancelarul german îl numește pe Putin criminal și îl acuză de sabotaje: „Spionează, sabotează, ucide, încearcă să ne destabilizeze” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat miercuri pe Vladimir Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelor şi prin sabotaj, într-o dezbatere parlamentară în care s-a ciocnit cu opoziţia de extremă dreapta, relatează Reuters.
16:50
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă folosind WhatsApp. Semnele care arată că avem de-a face cu o înșelăciune # Digi24.ro
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă folosind WhatsApp. La Giurgiu au fost semnalate mai multe tentative de înşelăciune, fiind folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale lor
16:50
Șeful Consiliului Concurenței critică suprareglementarea: Facem lucrurile mai complicate decât cere UE. Guvernele de coaliţie nu ajută # Digi24.ro
Suprareglementarea este o problemă mare în România şi aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile mai complicate decât cere Uniunea Europeană (UE), a declarat miercuri preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025. El a arătat că „ministerele nu sunt obișnuite să coopereze între ele, iar guvernele de coaliţie nu ajută”.
16:50
Bebeluș mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. Părinții, care îl plimbau fără scaun auto, condamnați la închisoare # Digi24.ro
Un bebeluș din Iași a murit după ce s-a lovit la cap în timpul deplasărilor cu mașina, pentru că părinții nu îl puneau într-un scaun auto special. Medicii nu au reușit să îl salveze, iar instanța i-a condamnat pe cei doi la închisoare pentru ucidere din culpă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.