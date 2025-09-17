Fifor: Oare premierul Bolojan se mai uită pe cifre? PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea la alimente
Digi24.ro, 17 septembrie 2025 17:20
Deputatul PSD Mihai Fifor anunţă, miercuri, după şedinţa Coaliţiei, că PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente, el venind cu un nou atac la adresa premierului, pe care îl acuză că „a încercat să şunteze coaliţia” şi a comunicat oficial o mare minciună. „Oare premierul Bolojan se mai uită din când în când pe cifre? Atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat şi supărat pe viaţă, tăind cu barda tot ce se poate tăia”, transmite Fifor pe Facebook. El precizează că, dacă premierul Bolojan refuză să prelungească plafonarea, PSD va introduce imediat în Parlament, în procedură de urgenţă, reglementarea pentru prelungirea măsurii.
Acum 15 minute
17:30
Cum a scăpat de la moarte șoferul unei mașini care își spăla liniștit parbrizul într-o benzinărie # Digi24.ro
Un șofer din Statele Unite a scăpat la limită dintr-un accident spectaculos petrecut într-o benzinărie, informează Digi24.
17:30
Un bărbat este cercetat pentru evadare din propria locuință, după ce a plecat la magazin să îşi cumpere băutură # Digi24.ro
Un tânăr din judeţul Dâmboviţa, arestat la domiciliu într-un dosar în care este cercetat pentru infracţiuni cu violenţă, a plecat din casă la un magazin, ca să îşi cumpere băutură. El a fost reţinut şi va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu arestul preventiv. În plus, pe numele său a fost deschis un nou dosar penal, pentru evadare.
17:30
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi continua să intervin ori de câte ori este nevoie # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea pe care a făcut-o privind transferul gratuit al unui teren aflat în proprietatea statului către comuna Moara, judeţul Suceava, că legea punea în pericol proprietatea statului şi nu existau garanţii suficiente că terenul va fi folosit în interes public. Potrivit şefului statului, decizia Curţii confirmă că obligaţia statului este să îşi protejeze proprietăţile şi interesele naţionale în activitatea economică.
17:30
Incendiu la o anexă din curtea unei biserici din Timiș, folosită ca școală. 35 de copii și patru profesori s-au autoevacuat # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază la o anexă din curtea unei biserici din comuna Dudeștii Noi, județul Timiș. Clădirea era folosită pentru activități didactice, iar înăuntru se aflau 35 de copii și patru profesori, care au reușit să iasă din clădire până la sosirea pompierilor.
Acum 30 minute
17:20
17:20
Două mașini zburătoare s-au ciocnit între ele în timpul unei repetiții pentru un spectacol aerian din China, care urma să fie o prezentare a acestei tehnologii. Vehiculele Xpeng AeroHT s-au ciocnit în aer, iar unul dintre ele a luat foc în timpul revenirii la sol, a declarat compania într-un comunicat citat de Reuters, scrie BBC News.
17:20
Proteste la Londra față de vizita președintelui american. „Donald Trump reprezintă tot ceea ce urâm” # Digi24.ro
A doua vizită oficială a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie a stârnit proteste. Contestatarii au organizat o manifestație prin care și-au exprimat nemulțumirea asupra deciziilor de politică externă ale liderului de la Washington, protestul fiind menit și să evidențieze legăturile sale cu Jeffrey Epstein, arată The New York Times.
Acum o oră
17:10
Grecii s-au răzgândit: Plahotniuc nu va mai fi extrădat în Republica Moldova. Oligarhul ar fi trebuit să ajungă pe 25 septembrie # Digi24.ro
Extrădarea în R. Moldova a oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent în detenție în Grecia, nu va fi realizată la data de 25 septembrie, așa cum a fost stabilit anterior. Potrivit informațiilor consultate de Ziarul de Gardă, autoritățile elene au informat autoritățile de la Chișinău că extrădarea nu este posibilă pentru ziua de 25 septembrie.
17:00
Cancelarul german îl numește pe Putin criminal și îl acuză de sabotaje: „Spionează, sabotează, ucide, încearcă să ne destabilizeze” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat miercuri pe Vladimir Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelor şi prin sabotaj, într-o dezbatere parlamentară în care s-a ciocnit cu opoziţia de extremă dreapta, relatează Reuters.
16:50
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă folosind WhatsApp. Semnele care arată că avem de-a face cu o înșelăciune # Digi24.ro
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă folosind WhatsApp. La Giurgiu au fost semnalate mai multe tentative de înşelăciune, fiind folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale lor
16:50
Șeful Consiliului Concurenței critică suprareglementarea: Facem lucrurile mai complicate decât cere UE. Guvernele de coaliţie nu ajută # Digi24.ro
Suprareglementarea este o problemă mare în România şi aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile mai complicate decât cere Uniunea Europeană (UE), a declarat miercuri preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025. El a arătat că „ministerele nu sunt obișnuite să coopereze între ele, iar guvernele de coaliţie nu ajută”.
16:50
Bebeluș mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. Părinții, care îl plimbau fără scaun auto, condamnați la închisoare # Digi24.ro
Un bebeluș din Iași a murit după ce s-a lovit la cap în timpul deplasărilor cu mașina, pentru că părinții nu îl puneau într-un scaun auto special. Medicii nu au reușit să îl salveze, iar instanța i-a condamnat pe cei doi la închisoare pentru ucidere din culpă.
Acum 2 ore
16:40
Curtea de Apel București a reluat un proces prin care un pacient cere tratament, deși inițial l-a suspendat pe fondul protestului # Digi24.ro
Curtea de Apel București a reluat un proces prin care un pacient cere acces la medicamente pentru cancer de stomac, deși inițial îl suspendase în baza protestului magistraților.
16:30
Procurorii cer arestarea lui Toto Dumitrescu, acuzat că a fugit de la locul unui accident rutier. Expertiza INML: a consumat cocaină # Digi24.ro
Procurorii au solicitat la Judecătoria Sectorului 1 arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de maşină în cartierul Primăverii din Capitală şi a fugit de la faţa locului.
16:10
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește” # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care în primăvară îl invoca nostalgic pe Nicolae Ceaușescu într-un discurs despre stuful din Deltă, îi îndeamnă acum pe români să mânânce brânză românească și roșii, nu avocado și mozarella, pentru că așa crește deficitul comercial. Explicația a venit la prezentarea programului PSD de relansare economică, unde ministrul părea că nu știe cât mai costă un kilogram de roșii.
16:00
Economistul-şef al BNR spune că inflaţia ar trebui să scadă la 3,5%, până la finalul anului 2026. „Trebuie să avem răbdare” # Digi24.ro
Nivelul actual al inflaţiei în România, de 9,9%, este foarte ridicat, însă până în decembrie anul viitor, inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, cu condiţia implementării complete a pachetului fiscal, a explicat economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea.
15:50
Schimbare radicală de abordare la vârful UE: Kaja Kallas propune sancțiuni și tarife suplimentare pentru Israel # Digi24.ro
Diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, a prezentat miercuri un plan care presupune reducerea legăturilor comerciale cu Israelul şi sancţionarea unor oficiali de rang înalt în urma constatării încălcărilor drepturilor omului în Gaza, ceea ce marchează o schimbare majoră în abordarea blocului european faţă de ţara din Orientul Mijlociu cu care obişnuia să aibă relaţii strânse
Acum 4 ore
15:40
Furt în 30 de secunde. Cum au reușit hoții să sustragă un desen de Banksy în valoare de 270.000 de lire sterline # Digi24.ro
Un desen în valoare de 270.000 de lire sterline, atribuit lui Banksy, a fost furat anul trecut dintr-o galerie londoneză în puţin peste 30 de secunde, conform unei plângeri depuse în instanţă.
15:30
Anchetă a poliției la Iași, legată de o presupusă tentativă de influențare a alegerilor din Republica Moldova # Digi24.ro
Poliţiştii ieşeni au anunţat că fac cercetări, după ce au primit o sesizare privind faptul că mai multe persoane din Republica Moldova s-ar fi cazat într-un hotel din Iași, de unde contactează telefonic alegători moldoveni pentru a le cere să voteze Partidul Socialiştilor, condus de Igor Dodon. Formaţiunea fostului preşedinte prorus de la Chişinău califică informaţiile drept „invenţie pură”.
15:30
Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, susține că liderii europeni nu au ce căuta la masa negocierilor și a acuzat miercuri UE că încearcă să convingă Statele Unite să renunţe la medierea cu Rusia şi, în acest fel, să transforme conflictul cu Ucraina „în războiul lui Trump”.
15:20
Ungurii de la MVM s-au retras din tranzacția pentru preluarea E.On. Care sunt motivele invocate (E-nergia) # Digi24.ro
Grupul ungar de stat MVM s-a retras din tranzacția prin care urma să cumpere compania de furnizare de energie electrică și gaze E.On România și firma de servicii E.On Assist, potrivit unor surse din piață. Ungurii au confirmat informația, precizând însă că procesul ar putea fi reluat, întrucât interesul pentru piața românească rămâne.
15:10
Conducerea Parlamentului discută propunerea lui Nicuşor Dan pentru înfiinţarea Comandamentului Nodului Logistic # Digi24.ro
Conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor se reunesc în şedinţă, miercuri, de la ora 15:30, pentru a analiza o scrisoare din partea şefului statului, Nicuşor Dan, care propune Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic - România.
15:10
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile rusești în Ucraina: Își arată frica de dictator # Digi24.ro
Unul dintre cei mai importanți oponenți ai lui Vladimir Putin, disidentul și celebrul șahist Garry Kasparov, îl critică, într-o postare pe X (fostă Twitter), pe președintele României, Nicușor Dan, care a făcut o declarație mult comentată zilele trecute, în contextul incursiunii dronelor rusești pe teritoriile României și Poloniei. „România «mai degrabă» nu susţine instituirea unei zone no-fly deasupra Ucrainei”, a spus președintele României, iar Kasparov dă replica.
15:00
„Tratatul de 100 de ani” dintre Marea Britanie și Ucraina a fost ratificat de parlamentul de la Kiev. Suma uriașă prevăzută în document # Digi24.ro
Parlamentul ucrainean a ratificat pe 17 septembrie un acord de parteneriat pe 100 de ani cu Marea Britanie, marcând o aprofundare a relațiilor dintre cele două țări.
14:50
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt puse la bătaie # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare au stabilit, după mai multe săptămâni de amânare, cum își vor împărți posturile de prefect, subprefect și șefii unor mari agenții de stat. Surse politice au explicat pentru Digi24.ro că USR va avea 4 prefecți, în loc de 9 cât ceruseră liderii formațiunii inițial, PSD urmând să cedeze trei posturi, iar PNL unul singur.
14:40
14:40
Michelle Obama vine în premieră în România. Este cunoscut un singur eveniment pe agenda ei # Digi24.ro
Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a SUA, ajunge pentru prima dată în România. Ea va urca pe scenă la București, în cadrul unui eveniment la care participă mai bine de 200 de speakeri internaționali.
14:40
Donald Trump și Melania, primiți de Regele Charles și Regina Camilla la Castelul Windsor # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și prima doamnă, Melania Trump, au sosit miercuri la Castelul Windsor și au fost primiți de prințul și prințesa de Wales și ulterior de Regele Charles și Regina Camilla, notează BBC. Este pentru a doua oară când Trump este întâmpinat de un monarh britanic în cadrul unei vizite de stat.
14:30
14:20
AIEA: Bombardamente lângă centrala nucleară Zaporojie. Observatorii au văzut fum negru din trei locații # Digi24.ro
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a raportat, marți, că au avut loc bombardamente în apropierea centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare facilitate nucleară din Europa, aflată sub ocupație rusă, potrivit Kyiv Independent.
14:20
Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii aflaţi în Franţa sau care vor să călătorească în această ţară că sindicatele din transporturile rutiere, feroviare şi aeriene declanşează, joi, grevă generală, aşa încât sunt preconizate „perturbări semnificative” în transporturi. Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi sevicii publice, adaugă MAE. Potrivit sursei citate, pentru aceeaşi zi sunt anunţate importante manifestări publice în capitala Paris, dar şi în alte oraşe din Franţa.
14:00
Cazul băiețelului înecat la Timișoara: Educatoarea care administrează Centrul Educațional a fost arestată preventiv # Digi24.ro
Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel de 1 an şi 8 luni a murit înecat, într-un iaz ornamental, a fost arestată preventiv. Măsura vine după ce procurorii, care au mai cerut o dată arestarea femeii, au contestat decizia Judecătoriei Timişoara de a o plasa pe aceasta sub control judiciar.
13:50
Alexandru Nazare: „Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice” # Digi24.ro
Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice, iar în ultimele trei luni a trebuit să luăm decizii foarte dificile, pentru a remedia o situaţie foarte complicată, care se prelungeşte de ani de zile, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
13:50
Noi reguli de circulație în Grecia, valabile din septembrie. Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice # Digi24.ro
Guvernul elen a adoptat o serie de măsuri de schimbare a Codului Rutier, pentru reducerea numărului accidentelor și a urmărilor deosebit de grave cauzate de conducerea periculoasă a vehiculelor, noile reguli de circulație fiind de interes inclusiv pentru șoferii din România, informează Consulatul General al României din Salonic.
Acum 6 ore
13:40
Reacție furioasă a lui George Simion după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat # Digi24.ro
Președintele AUR George Simion a avut, marți seară, o primă reacție după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat. Într-un clip postat pe Facebook, Simion acuză autoritățile că au fabricat motivele și că decizia ar fi fost luată sub presiuni externe.
13:40
Preşedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare omologului său polonez Karol Nawrocki, la nici două săptămâni după ce l-a primit la Casa Albă, a aflat postul polonez de radio RMF24.
13:30
13:10
Care a fost cauza morții lui Alexei Navalîi. Soția fostului lider al opoziției din Rusia a dezvăluit rezultatele analizelor # Digi24.ro
Iulia Navalnaia, soția regretatului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit.
12:50
Trei români din patru au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat (sondaj) # Digi24.ro
Trei sferturi dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, potrivit datelor unui barometru INSCOP Research, realizat la comanda Informat.ro.
12:30
Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august. Date Eurostat # Digi24.ro
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
12:20
Merz condamnă incursiunile de drone rusești în România și Polonia: „Testează limitele NATO. Nu vom mai permite asta” # Digi24.ro
Încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc de către Rusia face parte dintr-o tendinţă a lui Vladimir Putin de testare a limitelor şi de sabotaj, a spus miercuri în Bundestag cancelarul german Friedrich Merz.
12:20
Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost victima unui furt de pepite de aur în noaptea de luni spre marţi, cantitatea totală furată fiind de aproximativ şase kilograme.
12:20
Israelul a bombardat singur spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii din Gaza a denunţat miercuri bombardamentul armatei israeliene din noaptea de marţi spre miercuri asupra spitalului Al Rantisi din oraşul Gaza, singurul spital specializat în pediatrie care funcţionează în capitala enclavei palestiniene.
12:10
Zelenski trage semnalul de alarmă: „Polonia „nu poate salva oameni” în cazul unui „atac aerian masiv al Rusiei” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Polonia nu va putea „salva oameni” în cazul unui atac aerian „masiv” al Rusiei, după ce Varșovia a interceptat doar patru dintre cele 19 drone care i-au încălcat spațiul aerian săptămâna trecută, relatează TVPWorld.
12:00
Accident grav pe DN7: Trei oameni au murit după ce un autoturism s-a izbit puternic de o cisternă # Digi24.ro
Trei oameni au murit, miercuri, într-un accident produs pe DN7, în zona localităţii Bascov, judeţul Argeş, după ce un autoturism s-a izbit puternic de o cisternă. Traficul este blocat complet în urma accidentului.
11:50
11:50
Un grup de tineri americani au atacat în instanță administrația lui Donald Trump. Motivul acțiunii juridice # Digi24.ro
Descriind modul în care schimbările climatice le afectează vieţile de zi cu zi, mai mulţi tineri americani au afirmat marţi că administraţia preşedintelui Donald Trump le încalcă drepturile fundamentale prin promovarea petrolului şi a gazelor naturale.
Acum 8 ore
11:40
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu # Digi24.ro
Declarația procurorului general Alex Florența cu privire la interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 nu este adevărată, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru publicația rusă RBK.
11:40
Alţi patru bărbaţi care au participat la răfuiala din Craiova au fost arestaţi. Li s-a permis să participe la înmormântarea victimei # Digi24.ro
Alţi patru bărbaţi care au participat la încăierarea din Craiova, de sâmbătă, în urma căreia un bărbat a murit au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Decizia Tribunalului Dolj nu este definitivă. Instanţa a decis să le permită celor patru să participe, însoţiţi de poliţişti, la înmormântarea bărbatului mort în acel scandal. Pentru alţi doi bărbaţi pentru care s-a cerut arestarea preventivă, dosarul a fost disjuns, soluţia urmând să fie dată miercuri.
11:30
Grindeanu: Interferenţa rusă în alegeri este documentată. Lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că dosarul instrumentat de Parchetul General privind alegerile din 2024 a demonstrat cu dovezi implicarea Rusiei, printr-un mecanism complex de război hibrid. Negările repetate ale Kremlinului nu schimbă realitatea din rapoartele oficiale, a adăugat el.
