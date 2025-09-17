Putin şi Modi îşi reafirmă „prietenia”, după ce cu o zi înainte premierul indian vorbise la telefon cu Trump
G4Media, 17 septembrie 2025 18:50
Liderul rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi au vorbit miercuri la telefon şi au salutat „prietenia” care îi leagă, în ciuda presiunilor exercitate... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
19:10
Gabriel Razi, analist al pieței agri: „E trist și hilar că am ajuns să facem din masa de prânz subiect de dezbinare socială. Am pus brânza cu roșii în ring cu avocado și mozzarella” # G4Media
Deficitul comercial nu vine din avocado, ci din faptul că România generează minus pe aproape tot portofoliul agro-alimentar procesat. Avem probleme structurale pe întreg lanțul... © G4Media.ro.
19:10
Polonia îl expulzează pe un ucrainean care a direcţionat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia # G4Media
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
19:00
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie: Pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, trebuie o grilă foarte clară de salarizare # G4Media
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria, pe tema reformei din administraţie, că Ministerul Dezvoltării a venit... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:50
Putin şi Modi îşi reafirmă „prietenia”, după ce cu o zi înainte premierul indian vorbise la telefon cu Trump # G4Media
Liderul rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi au vorbit miercuri la telefon şi au salutat „prietenia” care îi leagă, în ciuda presiunilor exercitate... © G4Media.ro.
Acum o oră
18:30
Primăria Timişoara înfiinţează „Atelierul de proiectare”, pentru reducerea cheltuielilor publice # G4Media
Primăria Municipiului Timişoara (PMT) anunţă înfiinţarea societăţii „Atelierul de proiectare” pentru a reduce cheltuielile publice şi pentru eficientizarea investiţiilor proprii, fiind parte a reformei administrative... © G4Media.ro.
18:20
Guvernul Argentinei lansează privatizarea parțială a companiei care gestionează cele trei centrale nucleare ale țării # G4Media
Guvernul argentinian al lui Javier Milei a anunțat marți lansarea procesului de privatizare parțială a Nucleo Electrica SA, entitatea publică responsabilă de cele trei centrale... © G4Media.ro.
18:20
Investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, în cadrul ediţiei FIDELIS derulate în perioada 5 – 12 septembrie / Care au fost cele mai accesate emisiuni # G4Media
Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, că ediţia FIDELIS desfăşurată în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, cele... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:10
Circa 1.600 de turişti, dintre care numeroşi străini, au fost evacuaţi marţi de la Machu Picchu, celebrul sit arheologic din Peru, din cauza unei manifestaţii... © G4Media.ro.
18:00
Alexandra Dulgheru îl înlocuiește pe Horia Tecău și este noul căpitan-nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României # G4Media
Federaţia Română de Tenis anunţă, miercuri, că Alexandra Dulgheru este noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup, notează News.ro. Fosta jucătoare,... © G4Media.ro.
18:00
Kazahstanul a reluat în 13 septembrie livrările de petrol via conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), a anunţat miercuri compania energetică de stat KazMunaiGas, informează agenția de știri... © G4Media.ro.
17:50
Spitalul Judeţean Galaţi a intrat în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut / Ministrul Sănătății: De prea multe ori, diferenţa dintre viaţă şi moarte a fost dată de distanţa până la un spital pregătit # G4Media
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Galaţi a intrat oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut, finanţat de... © G4Media.ro.
17:50
Ciprian Ciucu: Premierul a informat conducerea PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse / PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol # G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că premierul a informat Biroul Politic Naţional cu privire la toate etapele care urmează... © G4Media.ro.
17:40
Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed de ultimă generație # G4Media
Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed echipate cu motoare cu jet, un progres important în... © G4Media.ro.
17:40
Ne place să mergem la grădina zoologică, dar oare animalele ne suportă? Cum se simt în prezența noastră: un studiu amplu arată surprize uriașe # G4Media
Vizităm grădinile zoologice pentru a admira animalele sălbatice și speciile pe care altfel nu le-am întâlni. Însă cât de mult se bucură animalele de prezența... © G4Media.ro.
17:40
Grecia va cumpăra de la Franţa a patra fregată Belharra pentru a ține pasul cu rivala sa istorică, Turcia # G4Media
Consiliul de securitate al Greciei, KYSEA, a aprobat miercuri achiziţionarea unei a patra fregate Belharra de la Franţa pentru modernizarea forţelor armate şi în încercarea... © G4Media.ro.
17:40
O fântână arteziană din centrul Oradiei a început să scoată apă de culoare verde, existând posibilitatea ca acesta să fie contaminată # G4Media
Una dintre cele patru fântâni ornamentale din Piaţa Unirii, din centrul Oradiei, a început să scoată apă de culoare verde, relatează ebihoreanul.ro „Marţi seară au... © G4Media.ro.
17:20
DISCOTECA ’80-’90, în weekend, la Cluj Napoca / Pe scenă vor urca vedete de odinioară precum Sabrina şi Boney M # G4Media
Mai multe vedete de odinioară ale muzicii internaţionale vor fi prezente la Cluj-Napoca, în 19 şi 20 septembrie, la evenimentul intitulat DISCOTECA ’80-’90, transmite Agerpres.... © G4Media.ro.
17:20
Oamenii de ştiinţă au identificat pigmentul albastru misterios dintr-una din picturile artistului Jackson Pollock # G4Media
Un nou studiu infirmă ipoteza anterioară conform căreia artistul Jackson Pollock ar fi folosit o nuanţă de turcoaz în pictura „Number 1A” (1948), transmite News.ro.... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:10
Ajax Amsterdam va juca cel de-al 500-lea meci european, după 125 de ani de istorie, chiar împotriva Interului lui Chivu / Unde vedem meciul tehnicianului român # G4Media
Ajax Amsterdam va juca al 500-lea meci într-o competiție europeană, după 125 de ani de istorie, miercuri seară, într-un duel chiar împotriva lui Inter Milano... © G4Media.ro.
17:00
Talibanii reduc accesul afganilor la internet pentru a combate „viciul” și “corupția morală” # G4Media
Guvernul taliban a redus miercuri, 17 septembrie, pentru a doua zi consecutiv, accesul la internet în mai multe provincii afgane, unde oficialii au justificat întreruperile... © G4Media.ro.
17:00
EXCLUSIV Pensionar special, fost polițist în DNA și DGA, în prezent șef peste investițiile de 14 miliarde de euro ale Ministerului Energiei: Constantin Bordeianu a fost condamnat penal de două ori în 2024 și 2025 pentru conducere fără permis # G4Media
Constantin Bordeianu, unul dintre cei mai puternici funcționari din Ministerul Energiei, a fost condamnat definitiv în două dosare diferite, unul din 2024, și altul din... © G4Media.ro.
16:50
Preşedintele Consiliului Concurenţei: Suprareglementarea este o problemă mare în România / Facem lucrurile mai complicate decât ar cere UE # G4Media
Suprareglementarea este o problemă mare în România şi aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile mai complicate decât cere Uniunea Europeană... © G4Media.ro.
16:50
Autorităţile catalane au anunţat miercuri că îşi vor muta biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est din Croaţia în România, descriind România ca „o ţară... © G4Media.ro.
16:50
Organizația Human Rights Watch acuză Israelul de strămutarea forțată a unor locuitori din sudul Siriei, un sector pe care vor să-l demilitarizeze # G4Media
Organizaţia pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a acuzat miercuri Israelul de strămutarea forţată a unor locuitori din sudul Siriei, un sector pe care... © G4Media.ro.
16:50
STUDIU Operaţiile cu laser pentru miopie sunt sigure şi pentru adolescenţi, nu doar pentru adulţi # G4Media
Chirurgia cu laser pentru miopie este la fel de sigură şi eficientă la adolescenţii de vârstă mai mare ca şi la adulţi, au raportat cercetătorii... © G4Media.ro.
16:40
Firma care asigură mentenanţă iluminatului public în Vaslui cere încetarea contractului după cazul copilului electrocutat / Primarul Lucian Branişte: Au solicitat să analizăm posibilitatea încetării contractului din motive mai mult emoţionale # G4Media
Societatea comercială care asigură mentenanţa serviciului de iluminat public din municipiul Vaslui a solicitat printr-o adresă încetarea contractului cu primăria, după ce la începutul lunii... © G4Media.ro.
16:30
Corespondență de la Bruxelles: Cum a primit România a doua cea mai mare alocare financiară în instrumentul SAFE de înzestrare militară / Când vom afla costurile împrumutului? / Purtător de cuvânt al CE: Va fi o dobândă „atractivă” # G4Media
România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară în mecanismul de apărare SAFE: din cele 150 de miliarde de euro, va primi aproape... © G4Media.ro.
16:30
Rolul pe care îl are în vindecare un mediu prietenos și puterea unui zâmbet, verificate la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
Un spital de recuperare medicală nu înseamnă doar aparatură performantă și scheme terapeutice bine puse la punct. Înseamnă, înainte de toate, o atmosferă în care... © G4Media.ro.
16:30
SUA acordă o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru o nouă linie electrică între Republica Moldova și România, pe traseul Strășeni–Gutinaș, pentru a crește independența Chișinăului față de Rusia # G4Media
Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România),... © G4Media.ro.
16:20
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin folosirea WhatsApp / La Giurgiu au fost semnalate mai multe tentative de înşelăciune / Au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale lor # G4Media
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp. În judeţul Giurgiu, au existat mai multe cazuri de fraudă în care... © G4Media.ro.
16:20
Ministrul Agriculturii dă vina pe „brânza franțuzească și avocado” pentru creșterea deficitului: „Dacă vrem să mâncăm avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că balanța comercială va crește” # G4Media
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus miercuri, într-o conferință de presă, că dacă vrem să mâncăm „brânză franțuzească și avocado” în locul produselor românești deficitul... © G4Media.ro.
16:20
Cum a primit România a doua cea mai mare alocare financiară în instrumentul SAFE de înzestrare militară / Când vom afla costruile împrumutului? / Purtător de cuvânt al CE: Va fi o dobândă „atractivă” # G4Media
România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară în mecanismul de apărare SAFE: din cele 150 de miliarde de euro, va primi aproape... © G4Media.ro.
16:10
Curtea Constituțională a stabilit că transferul unui imobil de la Staţiunea de Cercetare Agricolă Suceava în proprietatea comunei Moara este neconstituţională # G4Media
Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că este neconstituţională trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava... © G4Media.ro.
16:10
Un tânăr din Dâmbovița plecat din arestul la domiciliu în august, să cumpere băuturi, reţinut pentru evadare # G4Media
Un tânăr în vârstă de 26 de ani, care ar fi părăsit domiciliul din Rîncăciov pentru a cumpăra băuturi în perioada arestului la domiciliu, a... © G4Media.ro.
16:00
Investitori turci, interesaţi să preia combinatul siderurgic de la Hunedoara după închiderea acestuia de către ArcelorMittal # G4Media
O delegaţie de investitori din Turcia şi-a manifestat interesul să preia combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, discuţii pe această temă fiind purtate, miercuri, cu preşedintele... © G4Media.ro.
16:00
Danemarca va achiziţiona arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a contracara Rusia # G4Media
Guvernul danez a anunţat miercuri că va achiziţiona pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a-şi consolida capacitatea de descurajare,... © G4Media.ro.
15:50
BREAKING Fostul şef al Casei Naţionale de Sănătate, Lucian Duţă, pus de îndată în libertate de Înalta Curte în cadrul unei căi extraordinare de atac / Duţă a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru luare de mită şi se află în penitenciar # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, miercuri, „punerea în libertate de îndată”, a fostului şef al Casei Naţionale de Sănătate, Lucian Duţă, în... © G4Media.ro.
15:50
Un stil de viață echilibrat — în domenii cheie precum alimentația, exercițiile fizice și somnul — este esențial pentru un corp sănătos și o viață... © G4Media.ro.
15:50
Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie judecarea sesizării preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la legea regimului cultelor # G4Media
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu o lege iniţiată de deputatul Silviu Vexler... © G4Media.ro.
15:40
VIDEO | Cea mai periculoasă pisică din lume este înșelător de drăguță. Povestea Gaiei, felina cu picioare negre care fascinează și alarmează deopotrivă # G4Media
La prima vedere, Gaia este o pisicuță inofensivă, cu ochi mari și expresivi, dar aparențele înșală. Gaia e o pisică cu picioare negre (Felis nigripes),... © G4Media.ro.
15:40
Şefa diplomaţiei europene propune tarife şi sancţiuni aplicate Israelului, din cauza situaţiei din Gaza / Reacţie furioasă a ministrului israelian de externe # G4Media
Diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, a prezentat miercuri un plan care presupune reducerea legăturilor comerciale cu Israelul şi sancţionarea unor oficiali de... © G4Media.ro.
15:40
Purtătorul de cuvânt al guvernului spaniol vorbește despre posibilitatea Spaniei de a boicota Campionatul Mondial 2026 dacă Israelul se va califica # G4Media
Purtătorul de cuvânt al guvernului spaniol, Patxi Lopez, a lăsat să se înțeleagă că Spania ar putea boicota Cupa Mondială de fotbal din 2026 dacă... © G4Media.ro.
15:20
Zilele Bucureştiului, celebrate în weekend: paradă, bătaie cu flori, spectacole, iMapp şi raliul Gumball # G4Media
Zilele Bucureştiului vor fi celebrate sâmbătă şi duminică, prin concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecţii de film, expoziţii şi tururi ghidate, informează Primăria... © G4Media.ro.
15:20
Şedinţă a conducerii Parlamentului: Nicuşor Dan propune înfiinţarea Comandamentului Nodului Logistic / Șeful statului a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al SUA şi a unor aeronave ISR şi de supraveghere la Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu # G4Media
Conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor se reunesc în şedinţă, miercuri, de la ora 15:30, pentru a analiza, printre altele, o scrisoare din partea şefului statului,... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:10
Peste 70 de percheziţii au loc din nou în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor # G4Media
Peste 70 de percheziţii se desfăşurau, miercuri, pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice, fiind deja efectuate mai multe... © G4Media.ro.
15:10
Jucătoarea de tenis britanică Emma Răducanu (locul 33 WTA) s-a impus, miercuri, într-un duel fără precedent în compania lui Jaqueline Cristian (locul 41 WTA) în... © G4Media.ro.
15:10
Polonia cere Uniunii Europene să înceteze importurile de petrol din Rusia cel mai târziu în 2026 # G4Media
Polonia a cerut statelor membre ale Uniunii Europene care încă mai achiziţionează energie din Rusia să înceteze aceste importuri cel mai târziu la sfârşitul lui... © G4Media.ro.
15:00
Potrivit unui comunicat transmis de Dacia, constructorul român introduce pe piață o nouă versiune a modelului Duster: Pick-Up cu cabină dublă. © G4Media.ro.
15:00
Peskov: Declarația procurorului general al României privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale nu corespunde realității # G4Media
Declarația procurorului general al României, Alex Florența, referitoare la intervenția Rusiei în alegerile prezidențiale din România nu corespunde realității, a declarat marți seară purtătorul de... © G4Media.ro.
15:00
Cum au ajuns armele lui Potra în Sibiu? ”Mercenari” din Congo susțin că bagajele nu erau controlate pe aeroportul din Goma / În Sibiu, bagajele de mână se verificau aleatoriu / Proprietarul Fly Lili: „Nu compania noastră este cea care se ocupă de controlul bagajelor” # G4Media
Aruncătoare de grenade, pistoale-mitralieră, pistoale automate și semi-automate, aproape 3.000 de cartușe, un kilogram de trotil, zeci de grenade. Fabricat în Serbia, Cehia, China și... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.