Putin şi Modi îşi reafirmă „prietenia”, după ce cu o zi înainte premierul indian vorbise la telefon cu Trump

G4Media, 17 septembrie 2025 18:50

Liderul rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi au vorbit miercuri la telefon şi au salutat „prietenia” care îi leagă, în ciuda presiunilor exercitate...   © G4Media.ro.

• • •

Acum 5 minute
19:10
Gabriel Razi, analist al pieței agri: „E trist și hilar că am ajuns să facem din masa de prânz subiect de dezbinare socială. Am pus brânza cu roșii în ring cu avocado și mozzarella” G4Media
Deficitul comercial nu vine din avocado, ci din faptul că România generează minus pe aproape tot portofoliul agro-alimentar procesat. Avem probleme structurale pe întreg lanțul...
19:10
Polonia îl expulzează pe un ucrainean care a direcţionat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia G4Media
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a...
Acum 15 minute
19:00
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie: Pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, trebuie o grilă foarte clară de salarizare G4Media
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria, pe tema reformei din administraţie, că Ministerul Dezvoltării a venit...
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:30
Primăria Timişoara înfiinţează „Atelierul de proiectare”, pentru reducerea cheltuielilor publice G4Media
Primăria Municipiului Timişoara (PMT) anunţă înfiinţarea societăţii „Atelierul de proiectare" pentru a reduce cheltuielile publice şi pentru eficientizarea investiţiilor proprii, fiind parte a reformei administrative...
18:20
Guvernul Argentinei lansează privatizarea parțială a companiei care gestionează cele trei centrale nucleare ale țării G4Media
Guvernul argentinian al lui Javier Milei a anunțat marți lansarea procesului de privatizare parțială a Nucleo Electrica SA, entitatea publică responsabilă de cele trei centrale...
18:20
Investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, în cadrul ediţiei FIDELIS derulate în perioada 5 – 12 septembrie / Care au fost cele mai accesate emisiuni G4Media
Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, că ediţia FIDELIS desfăşurată în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, cele...
Acum 2 ore
18:10
1.600 de turişti, evacuaţi de la Machu Picchu din cauza unei manifestaţii G4Media
Circa 1.600 de turişti, dintre care numeroşi străini, au fost evacuaţi marţi de la Machu Picchu, celebrul sit arheologic din Peru, din cauza unei manifestaţii...
18:00
Alexandra Dulgheru îl înlocuiește pe Horia Tecău și este noul căpitan-nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României G4Media
Federaţia Română de Tenis anunţă, miercuri, că Alexandra Dulgheru este noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup, notează News.ro. Fosta jucătoare,...
18:00
Kazahstanul a reluat exporturile de petrol prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan G4Media
Kazahstanul a reluat în 13 septembrie livrările de petrol via conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), a anunţat miercuri compania energetică de stat KazMunaiGas, informează agenția de știri...
17:50
Spitalul Judeţean Galaţi a intrat în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut / Ministrul Sănătății: De prea multe ori, diferenţa dintre viaţă şi moarte a fost dată de distanţa până la un spital pregătit G4Media
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" din Galaţi a intrat oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut, finanţat de...
17:50
Ciprian Ciucu: Premierul a informat conducerea PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse / PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că premierul a informat Biroul Politic Naţional cu privire la toate etapele care urmează...
17:40
Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed de ultimă generație G4Media
Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed echipate cu motoare cu jet, un progres important în...
17:40
Ne place să mergem la grădina zoologică, dar oare animalele ne suportă? Cum se simt în prezența noastră: un studiu amplu arată surprize uriașe G4Media
Vizităm grădinile zoologice pentru a admira animalele sălbatice și speciile pe care altfel nu le-am întâlni. Însă cât de mult se bucură animalele de prezența...
17:40
Grecia va cumpăra de la Franţa a patra fregată Belharra pentru a ține pasul cu rivala sa istorică, Turcia G4Media
Consiliul de securitate al Greciei, KYSEA, a aprobat miercuri achiziţionarea unei a patra fregate Belharra de la Franţa pentru modernizarea forţelor armate şi în încercarea...
17:40
O fântână arteziană din centrul Oradiei a început să scoată apă de culoare verde, existând posibilitatea ca acesta să fie contaminată G4Media
Una dintre cele patru fântâni ornamentale din Piaţa Unirii, din centrul Oradiei, a început să scoată apă de culoare verde, relatează ebihoreanul.ro „Marţi seară au...
17:20
DISCOTECA ’80-’90, în weekend, la Cluj Napoca / Pe scenă vor urca vedete de odinioară precum Sabrina şi Boney M G4Media
Mai multe vedete de odinioară ale muzicii internaţionale vor fi prezente la Cluj-Napoca, în 19 şi 20 septembrie, la evenimentul intitulat DISCOTECA '80-'90, transmite Agerpres....
17:20
Oamenii de ştiinţă au identificat pigmentul albastru misterios dintr-una din picturile artistului Jackson Pollock G4Media
Un nou studiu infirmă ipoteza anterioară conform căreia artistul Jackson Pollock ar fi folosit o nuanţă de turcoaz în pictura „Number 1A" (1948), transmite News.ro....
Acum 4 ore
17:10
Ajax Amsterdam va juca cel de-al 500-lea meci european, după 125 de ani de istorie, chiar împotriva Interului lui Chivu / Unde vedem meciul tehnicianului român G4Media
Ajax Amsterdam va juca al 500-lea meci într-o competiție europeană, după 125 de ani de istorie, miercuri seară, într-un duel chiar împotriva lui Inter Milano...
17:00
Talibanii reduc accesul afganilor la internet pentru a combate „viciul” și “corupția morală” G4Media
Guvernul taliban a redus miercuri, 17 septembrie, pentru a doua zi consecutiv, accesul la internet în mai multe provincii afgane, unde oficialii au justificat întreruperile...
17:00
EXCLUSIV Pensionar special, fost polițist în DNA și DGA, în prezent șef peste investițiile de 14 miliarde de euro ale Ministerului Energiei: Constantin Bordeianu a fost condamnat penal de două ori în 2024 și 2025 pentru conducere fără permis G4Media
Constantin Bordeianu, unul dintre cei mai puternici funcționari din Ministerul Energiei, a fost condamnat definitiv în două dosare diferite, unul din 2024, și altul din...
16:50
Preşedintele Consiliului Concurenţei: Suprareglementarea este o problemă mare în România / Facem lucrurile mai complicate decât ar cere UE G4Media
Suprareglementarea este o problemă mare în România şi aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile mai complicate decât cere Uniunea Europeană...
16:50
Catalonia îşi mută biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est din Croaţia în România G4Media
Autorităţile catalane au anunţat miercuri că îşi vor muta biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est din Croaţia în România, descriind România ca „o ţară...
16:50
Organizația Human Rights Watch acuză Israelul de strămutarea forțată a unor locuitori din sudul Siriei, un sector pe care vor să-l demilitarizeze G4Media
Organizaţia pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a acuzat miercuri Israelul de strămutarea forţată a unor locuitori din sudul Siriei, un sector pe care...
16:50
STUDIU Operaţiile cu laser pentru miopie sunt sigure şi pentru adolescenţi, nu doar pentru adulţi G4Media
Chirurgia cu laser pentru miopie este la fel de sigură şi eficientă la adolescenţii de vârstă mai mare ca şi la adulţi, au raportat cercetătorii...
16:40
Firma care asigură mentenanţă iluminatului public în Vaslui cere încetarea contractului după cazul copilului electrocutat / Primarul Lucian Branişte: Au solicitat să analizăm posibilitatea încetării contractului din motive mai mult emoţionale G4Media
Societatea comercială care asigură mentenanţa serviciului de iluminat public din municipiul Vaslui a solicitat printr-o adresă încetarea contractului cu primăria, după ce la începutul lunii...
16:30
Corespondență de la Bruxelles: Cum a primit România a doua cea mai mare alocare financiară în instrumentul SAFE de înzestrare militară / Când vom afla costurile împrumutului? / Purtător de cuvânt al CE: Va fi o dobândă „atractivă” G4Media
România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară în mecanismul de apărare SAFE: din cele 150 de miliarde de euro, va primi aproape...
16:30
Rolul pe care îl are în vindecare un mediu prietenos și puterea unui zâmbet, verificate la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” G4Media
Un spital de recuperare medicală nu înseamnă doar aparatură performantă și scheme terapeutice bine puse la punct. Înseamnă, înainte de toate, o atmosferă în care...
16:30
SUA acordă o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru o nouă linie electrică între Republica Moldova și România, pe traseul Strășeni–Gutinaș, pentru a crește independența Chișinăului față de Rusia G4Media
Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România),...
16:20
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin folosirea WhatsApp / La Giurgiu au fost semnalate mai multe tentative de înşelăciune / Au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale lor G4Media
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp. În judeţul Giurgiu, au existat mai multe cazuri de fraudă în care...
16:20
Ministrul Agriculturii dă vina pe „brânza franțuzească și avocado” pentru creșterea deficitului: „Dacă vrem să mâncăm avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că balanța comercială va crește” G4Media
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus miercuri, într-o conferință de presă, că dacă vrem să mâncăm „brânză franțuzească și avocado" în locul produselor românești deficitul...
16:20
Cum a primit România a doua cea mai mare alocare financiară în instrumentul SAFE de înzestrare militară / Când vom afla costruile împrumutului? / Purtător de cuvânt al CE: Va fi o dobândă „atractivă” G4Media
România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară în mecanismul de apărare SAFE: din cele 150 de miliarde de euro, va primi aproape...
16:10
Curtea Constituțională a stabilit că transferul unui imobil de la Staţiunea de Cercetare Agricolă Suceava în proprietatea comunei Moara este neconstituţională G4Media
Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că este neconstituţională trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava...
16:10
Un tânăr din Dâmbovița plecat din arestul la domiciliu în august, să cumpere băuturi, reţinut pentru evadare G4Media
Un tânăr în vârstă de 26 de ani, care ar fi părăsit domiciliul din Rîncăciov pentru a cumpăra băuturi în perioada arestului la domiciliu, a...
16:00
Investitori turci, interesaţi să preia combinatul siderurgic de la Hunedoara după închiderea acestuia de către ArcelorMittal G4Media
O delegaţie de investitori din Turcia şi-a manifestat interesul să preia combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, discuţii pe această temă fiind purtate, miercuri, cu preşedintele...
16:00
Danemarca va achiziţiona arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a contracara Rusia G4Media
Guvernul danez a anunţat miercuri că va achiziţiona pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a-şi consolida capacitatea de descurajare,...
15:50
BREAKING Fostul şef al Casei Naţionale de Sănătate, Lucian Duţă, pus de îndată în libertate de Înalta Curte în cadrul unei căi extraordinare de atac / Duţă a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru luare de mită şi se află în penitenciar G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, miercuri, „punerea în libertate de îndată", a fostului şef al Casei Naţionale de Sănătate, Lucian Duţă, în...
15:50
Somnul deficitar reduce capacitatea organismului de a menține o greutate normală G4Media
Un stil de viață echilibrat — în domenii cheie precum alimentația, exercițiile fizice și somnul — este esențial pentru un corp sănătos și o viață...
15:50
Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie judecarea sesizării preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la legea regimului cultelor G4Media
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu o lege iniţiată de deputatul Silviu Vexler...
15:40
VIDEO | Cea mai periculoasă pisică din lume este înșelător de drăguță. Povestea Gaiei, felina cu picioare negre care fascinează și alarmează deopotrivă G4Media
La prima vedere, Gaia este o pisicuță inofensivă, cu ochi mari și expresivi, dar aparențele înșală. Gaia e o pisică cu picioare negre (Felis nigripes),...
15:40
Şefa diplomaţiei europene propune tarife şi sancţiuni aplicate Israelului, din cauza situaţiei din Gaza / Reacţie furioasă a ministrului israelian de externe G4Media
Diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, a prezentat miercuri un plan care presupune reducerea legăturilor comerciale cu Israelul şi sancţionarea unor oficiali de...
15:40
Purtătorul de cuvânt al guvernului spaniol vorbește despre posibilitatea Spaniei de a boicota Campionatul Mondial 2026 dacă Israelul se va califica G4Media
Purtătorul de cuvânt al guvernului spaniol, Patxi Lopez, a lăsat să se înțeleagă că Spania ar putea boicota Cupa Mondială de fotbal din 2026 dacă...
15:20
Zilele Bucureştiului, celebrate în weekend: paradă, bătaie cu flori, spectacole, iMapp şi raliul Gumball G4Media
Zilele Bucureştiului vor fi celebrate sâmbătă şi duminică, prin concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecţii de film, expoziţii şi tururi ghidate, informează Primăria...
15:20
Şedinţă a conducerii Parlamentului: Nicuşor Dan propune înfiinţarea Comandamentului Nodului Logistic / Șeful statului a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al SUA şi a unor aeronave ISR şi de supraveghere la Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu G4Media
Conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor se reunesc în şedinţă, miercuri, de la ora 15:30, pentru a analiza, printre altele, o scrisoare din partea şefului statului,...
Acum 6 ore
15:10
Peste 70 de percheziţii au loc din nou în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor G4Media
Peste 70 de percheziţii se desfăşurau, miercuri, pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice, fiind deja efectuate mai multe...
15:10
Emma Răducanu se impune în primul duel direct cu Jaqueline Cristian, la Korea Open G4Media
Jucătoarea de tenis britanică Emma Răducanu (locul 33 WTA) s-a impus, miercuri, într-un duel fără precedent în compania lui Jaqueline Cristian (locul 41 WTA) în...
15:10
Polonia cere Uniunii Europene să înceteze importurile de petrol din Rusia cel mai târziu în 2026 G4Media
Polonia a cerut statelor membre ale Uniunii Europene care încă mai achiziţionează energie din Rusia să înceteze aceste importuri cel mai târziu la sfârşitul lui...
15:00
FOTO Noua Dacia Duster Pick-Up cu dublă cabină: cât costă în România și ce oferă G4Media
Potrivit unui comunicat transmis de Dacia, constructorul român introduce pe piață o nouă versiune a modelului Duster: Pick-Up cu cabină dublă.
15:00
Peskov: Declarația procurorului general al României privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale nu corespunde realității G4Media
Declarația procurorului general al României, Alex Florența, referitoare la intervenția Rusiei în alegerile prezidențiale din România nu corespunde realității, a declarat marți seara purtătorul de...
15:00
Cum au ajuns armele lui Potra în Sibiu? ”Mercenari” din Congo susțin că bagajele nu erau controlate pe aeroportul din Goma / În Sibiu, bagajele de mână se verificau aleatoriu / Proprietarul Fly Lili: „Nu compania noastră este cea care se ocupă de controlul bagajelor” G4Media
Aruncătoare de grenade, pistoale-mitralieră, pistoale automate și semi-automate, aproape 3.000 de cartușe, un kilogram de trotil, zeci de grenade. Fabricat în Serbia, Cehia, China și...
