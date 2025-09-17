Fondatorul gherilei PKK din Turcia a primit permisiunea să se întâlnească cu avocaţii, pentru prima dată în ultimii 6 ani
G4Media, 17 septembrie 2025 20:20
Fondatorul încarcerat al gherilei kurde PKK, Abdullah Ocalan, a primit permisiunea, pentru prima dată în ultimii şase ani, să se întâlnească cu avocaţii săi, a... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
20:40
Rogobete: În ultimii patru ani, s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei / Vorbim pentru prima dată în ultimele trei decenii despre spitale noi, 8 din PNRR, 9 din POS. Patru se finalizează în acest an # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în ultimii patru ani, s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei... © G4Media.ro.
20:40
Israelul opreşte finanţarea premiului de film „Ofir” după ce a fost câştigat de o peliculă despre un băiat palestinian # G4Media
Ministerul Culturii din Israel a oprit finanţarea celui mai prestigios premiu de film din ţară, după ce acesta a fost acordat unui film despre un... © G4Media.ro.
20:40
Polonia: Încrederea în armată a urcat un nivel record, în timp ce încrederea în biserică a scăzut la un minim istoric, arată un sondaj # G4Media
Scăderea pe termen lung a încrederii în Biserica Catolică din Polonia s-a accelerat în ultimul an, doar 35% dintre polonezi declarând că au încredere în... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:30
Guvernul taliban din Afganistan a decis să reducă accesul la internet pentru a combate „viciul” # G4Media
Guvernul taliban de la Kabul a redus miercuri, pentru a doua zi consecutiv, accesul la internet în mai multe provincii afgane, iar oficialii au justificat... © G4Media.ro.
20:30
Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei, a fost externat din spital, testele indicând un tip de cancer de piele în stadiu incipient # G4Media
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost externat miercuri din spitalul unde fusese internat cu o zi înainte din cauza vărsăturilor, amețelilor și tensiunii arteriale... © G4Media.ro.
20:20
Fondatorul gherilei PKK din Turcia a primit permisiunea să se întâlnească cu avocaţii, pentru prima dată în ultimii 6 ani # G4Media
Fondatorul încarcerat al gherilei kurde PKK, Abdullah Ocalan, a primit permisiunea, pentru prima dată în ultimii şase ani, să se întâlnească cu avocaţii săi, a... © G4Media.ro.
Acum o oră
20:10
Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, ţinând cont că nu ne putem lăuda că este unul dintre cele mai finanţate din Europa # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în discuţia iniţială cu premierul a spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, ţinând... © G4Media.ro.
20:10
SOS Satele Copiilor va face o evaluare externă a procedurilor sale, după acuzaţii de maltratare a copiilor la centrul său din Austria # G4Media
ONG-ul internaţional SOS Satele Copiilor a anunţat miercuri lansarea unei evaluări externe a procedurilor sale, în urma unor acuzaţii de maltratare a copiilor îngrijiţi la... © G4Media.ro.
20:00
Câteva mii de persoane au demonstrat miercuri în centrul Londrei împotriva preşedintelui american Donald Trump, care a început o vizită de două zile în Regatul... © G4Media.ro.
20:00
Reprezentant al Comisiei Europene: Astăzi rețelele sociale pot decide „algoritmic” să promoveze un anumit partid politic, pot zădărnici lupta oamenilor cu viciile și pot genera, prin designul lor, dependență la copii # G4Media
Comisia Europeană (CE) este preocupată de necesitatea de a oferi utilizatorilor un control mai mare asupra experienței lor online. Acest lucru include dreptul de a... © G4Media.ro.
20:00
Amazon a anunţat miercuri că va face o investiţie de un miliard de dolari pentru a majora salariile şi a reduce costul planurilor de asistenţă... © G4Media.ro.
19:50
Care au fost principalele puncte discutate legat de reforma propusă de premierul Bolojan, la consultările cu reprezentanții din administrația publica locală # G4Media
Consultările Guvernului cu structurile asociative pe tema reformei administrației publice locale au continuat astăzi cu o nouă întâlnire desfășurată la Palatul Victoria. Conform informării transmise... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:40
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice, iar populația este în continuă creștere # G4Media
Ilha Furtada, o mică insulă din largul coastelor de est ale Braziliei, a devenit cunoscută sub numele de Ilha dos Gatos (trad. rom. – Insula... © G4Media.ro.
19:40
Consiliul Județean Iași: Vrem să ne asigurăm că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada A8 vor deveni realitate. Suntem obligaţi să accelerăm ritmul de implementare a proiectelor # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat, miercuri, că obiectivul prioritar este să se asigure că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada... © G4Media.ro.
19:30
Ciucu: PNL reconfirmă sprijinul pentru reformele iniţiate de Guvernul Bolojan şi e hotărât să meargă mai departe # G4Media
PNL îşi reconfirmă poziţia de a sprijini reformele iniţiate de către Guvernul Bolojan şi este „hotărât să meargă mai departe”, a declarat, miercuri, vicepreşedintele partidului... © G4Media.ro.
19:30
O brăţară preţioasă din Egiptul antic a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo şi se fac cercetări pentru a o găsi,... © G4Media.ro.
19:30
Surse de la Bruxelles: UE, preocupată de posibilitatea unor sabotaje asupra proiectului românesc Neptune Deep / România vrea să finanțeze prin SAFE trei nave militare pentru a asigura securitatea platformei de gaze # G4Media
Uniunea Europeană (UE) este preocupată de posibilitatea unor sabotaje și atacuri cibernetice asupra infrastructurilor critice, inclusiv asupra platformei de gaze românești Neptun Deep de la... © G4Media.ro.
19:30
Directorii de şcoli italiene au transmis miercuri noi reguli privind un nou cod vestimentar pentru elevi, care interzic ţinutele „excentrice”, inclusiv fustele prea scurte, abdomenul... © G4Media.ro.
19:20
Federaţia SANITAS: Asistenţa socială, în colaps. Avem deja judeţe în care la nivelul Direcţiilor de asistenţă socială nu mai există fonduri nici pentru servicii nici pentru salarii / Sindicaliştii ameninţă cu proteste # G4Media
Federaţia SANITAS avertizează, miercuri, că, în mai multe judeţe, Direcţiile de asistenţă socială nu mai au bani nici pentru serviciile prestate beneficiarilor nici pentru salarii.... © G4Media.ro.
19:20
Ce cadouri îşi fac soţii Trump şi cuplul regal britanic cu prilejul vizitei la castelul Windsor # G4Media
Preşedintele american Donald Trump şi soţia sa, Melania, îi vor oferi regelui Charles o replică a sabiei preşedintelui Dwight Eisenhower drept simbol al „parteneriatului istoric”,... © G4Media.ro.
19:20
Clubul italian de fotbal Crotone, plasat sub administrare judiciară după descoperirea legăturilor cu mafia calabreză # G4Media
Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate... © G4Media.ro.
19:10
Gabriel Razi, analist al pieței agri: „E trist și hilar că am ajuns să facem din masa de prânz subiect de dezbinare socială. Am pus brânza cu roșii în ring cu avocado și mozzarella” # G4Media
Deficitul comercial nu vine din avocado, ci din faptul că România generează minus pe aproape tot portofoliul agro-alimentar procesat. Avem probleme structurale pe întreg lanțul... © G4Media.ro.
19:10
Polonia îl expulzează pe un ucrainean care a direcţionat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia # G4Media
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a... © G4Media.ro.
19:00
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie: Pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, trebuie o grilă foarte clară de salarizare # G4Media
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria, pe tema reformei din administraţie, că Ministerul Dezvoltării a venit... © G4Media.ro.
18:50
Putin şi Modi îşi reafirmă „prietenia”, după ce cu o zi înainte premierul indian vorbise la telefon cu Trump # G4Media
Liderul rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi au vorbit miercuri la telefon şi au salutat „prietenia” care îi leagă, în ciuda presiunilor exercitate... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:30
Primăria Timişoara înfiinţează „Atelierul de proiectare”, pentru reducerea cheltuielilor publice # G4Media
Primăria Municipiului Timişoara (PMT) anunţă înfiinţarea societăţii „Atelierul de proiectare” pentru a reduce cheltuielile publice şi pentru eficientizarea investiţiilor proprii, fiind parte a reformei administrative... © G4Media.ro.
18:20
Guvernul Argentinei lansează privatizarea parțială a companiei care gestionează cele trei centrale nucleare ale țării # G4Media
Guvernul argentinian al lui Javier Milei a anunțat marți lansarea procesului de privatizare parțială a Nucleo Electrica SA, entitatea publică responsabilă de cele trei centrale... © G4Media.ro.
18:20
Investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, în cadrul ediţiei FIDELIS derulate în perioada 5 – 12 septembrie / Care au fost cele mai accesate emisiuni # G4Media
Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, că ediţia FIDELIS desfăşurată în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, cele... © G4Media.ro.
18:10
Circa 1.600 de turişti, dintre care numeroşi străini, au fost evacuaţi marţi de la Machu Picchu, celebrul sit arheologic din Peru, din cauza unei manifestaţii... © G4Media.ro.
18:00
Alexandra Dulgheru îl înlocuiește pe Horia Tecău și este noul căpitan-nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României # G4Media
Federaţia Română de Tenis anunţă, miercuri, că Alexandra Dulgheru este noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup, notează News.ro. Fosta jucătoare,... © G4Media.ro.
18:00
Kazahstanul a reluat în 13 septembrie livrările de petrol via conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), a anunţat miercuri compania energetică de stat KazMunaiGas, informează agenția de știri... © G4Media.ro.
17:50
Spitalul Judeţean Galaţi a intrat în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut / Ministrul Sănătății: De prea multe ori, diferenţa dintre viaţă şi moarte a fost dată de distanţa până la un spital pregătit # G4Media
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Galaţi a intrat oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut, finanţat de... © G4Media.ro.
17:50
Ciprian Ciucu: Premierul a informat conducerea PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse / PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol # G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că premierul a informat Biroul Politic Naţional cu privire la toate etapele care urmează... © G4Media.ro.
17:40
Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed de ultimă generație # G4Media
Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed echipate cu motoare cu jet, un progres important în... © G4Media.ro.
17:40
Ne place să mergem la grădina zoologică, dar oare animalele ne suportă? Cum se simt în prezența noastră: un studiu amplu arată surprize uriașe # G4Media
Vizităm grădinile zoologice pentru a admira animalele sălbatice și speciile pe care altfel nu le-am întâlni. Însă cât de mult se bucură animalele de prezența... © G4Media.ro.
17:40
Grecia va cumpăra de la Franţa a patra fregată Belharra pentru a ține pasul cu rivala sa istorică, Turcia # G4Media
Consiliul de securitate al Greciei, KYSEA, a aprobat miercuri achiziţionarea unei a patra fregate Belharra de la Franţa pentru modernizarea forţelor armate şi în încercarea... © G4Media.ro.
17:40
O fântână arteziană din centrul Oradiei a început să scoată apă de culoare verde, existând posibilitatea ca acesta să fie contaminată # G4Media
Una dintre cele patru fântâni ornamentale din Piaţa Unirii, din centrul Oradiei, a început să scoată apă de culoare verde, relatează ebihoreanul.ro „Marţi seară au... © G4Media.ro.
17:20
DISCOTECA ’80-’90, în weekend, la Cluj Napoca / Pe scenă vor urca vedete de odinioară precum Sabrina şi Boney M # G4Media
Mai multe vedete de odinioară ale muzicii internaţionale vor fi prezente la Cluj-Napoca, în 19 şi 20 septembrie, la evenimentul intitulat DISCOTECA ’80-’90, transmite Agerpres.... © G4Media.ro.
17:20
Oamenii de ştiinţă au identificat pigmentul albastru misterios dintr-una din picturile artistului Jackson Pollock # G4Media
Un nou studiu infirmă ipoteza anterioară conform căreia artistul Jackson Pollock ar fi folosit o nuanţă de turcoaz în pictura „Number 1A” (1948), transmite News.ro.... © G4Media.ro.
17:10
Ajax Amsterdam va juca cel de-al 500-lea meci european, după 125 de ani de istorie, chiar împotriva Interului lui Chivu / Unde vedem meciul tehnicianului român # G4Media
Ajax Amsterdam va juca al 500-lea meci într-o competiție europeană, după 125 de ani de istorie, miercuri seară, într-un duel chiar împotriva lui Inter Milano... © G4Media.ro.
17:00
Talibanii reduc accesul afganilor la internet pentru a combate „viciul” și “corupția morală” # G4Media
Guvernul taliban a redus miercuri, 17 septembrie, pentru a doua zi consecutiv, accesul la internet în mai multe provincii afgane, unde oficialii au justificat întreruperile... © G4Media.ro.
17:00
EXCLUSIV Pensionar special, fost polițist în DNA și DGA, în prezent șef peste investițiile de 14 miliarde de euro ale Ministerului Energiei: Constantin Bordeianu a fost condamnat penal de două ori în 2024 și 2025 pentru conducere fără permis # G4Media
Constantin Bordeianu, unul dintre cei mai puternici funcționari din Ministerul Energiei, a fost condamnat definitiv în două dosare diferite, unul din 2024, și altul din... © G4Media.ro.
16:50
Preşedintele Consiliului Concurenţei: Suprareglementarea este o problemă mare în România / Facem lucrurile mai complicate decât ar cere UE # G4Media
Suprareglementarea este o problemă mare în România şi aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem lucrurile mai complicate decât cere Uniunea Europeană... © G4Media.ro.
16:50
Autorităţile catalane au anunţat miercuri că îşi vor muta biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est din Croaţia în România, descriind România ca „o ţară... © G4Media.ro.
16:50
Organizația Human Rights Watch acuză Israelul de strămutarea forțată a unor locuitori din sudul Siriei, un sector pe care vor să-l demilitarizeze # G4Media
Organizaţia pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a acuzat miercuri Israelul de strămutarea forţată a unor locuitori din sudul Siriei, un sector pe care... © G4Media.ro.
16:50
STUDIU Operaţiile cu laser pentru miopie sunt sigure şi pentru adolescenţi, nu doar pentru adulţi # G4Media
Chirurgia cu laser pentru miopie este la fel de sigură şi eficientă la adolescenţii de vârstă mai mare ca şi la adulţi, au raportat cercetătorii... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:40
Firma care asigură mentenanţă iluminatului public în Vaslui cere încetarea contractului după cazul copilului electrocutat / Primarul Lucian Branişte: Au solicitat să analizăm posibilitatea încetării contractului din motive mai mult emoţionale # G4Media
Societatea comercială care asigură mentenanţa serviciului de iluminat public din municipiul Vaslui a solicitat printr-o adresă încetarea contractului cu primăria, după ce la începutul lunii... © G4Media.ro.
16:30
Corespondență de la Bruxelles: Cum a primit România a doua cea mai mare alocare financiară în instrumentul SAFE de înzestrare militară / Când vom afla costurile împrumutului? / Purtător de cuvânt al CE: Va fi o dobândă „atractivă” # G4Media
România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară în mecanismul de apărare SAFE: din cele 150 de miliarde de euro, va primi aproape... © G4Media.ro.
16:30
Rolul pe care îl are în vindecare un mediu prietenos și puterea unui zâmbet, verificate la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
Un spital de recuperare medicală nu înseamnă doar aparatură performantă și scheme terapeutice bine puse la punct. Înseamnă, înainte de toate, o atmosferă în care... © G4Media.ro.
16:30
SUA acordă o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru o nouă linie electrică între Republica Moldova și România, pe traseul Strășeni–Gutinaș, pentru a crește independența Chișinăului față de Rusia # G4Media
Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România),... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.