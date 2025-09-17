Aproape trei sferturi dintre români sunt de acord cu stagiul militar pe bază de voluntariat, relevă un sondaj INSCOP
Rador, 17 septembrie 2025 18:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 septembrie) – Un sondaj INSCOP publicat miercuri arată că aproape trei sferturi dintre români sunt de acord cu stagiul militar pe bază de voluntariat. Față de luna iulie, este o scădere cu peste 5% a celor care susțin o astfel de variantă. Au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe […]
Alte ştiri de Rador
Acum 5 minute
19:10
Călin Georgescu ar putea primi până la 20 de ani de închisoare pentru acuzaţia de organizare a unei lovituri de stat # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 septembrie) – Procurorii români l-au acuzat marți pe Călin Georgescu, politician ultranaționalist și favorit în alegerile prezidențiale anulate de anul trecut, că a încercat să organizeze o lovitură de stat. Potrivit acuzațiilor, Călin Georgescu și alte 21 de persoane intenționau să pună în pericol securitatea națională și ordinea constituțională a țării […]
Acum 30 minute
18:50
Aproape trei sferturi dintre români sunt de acord cu stagiul militar pe bază de voluntariat, relevă un sondaj INSCOP # Rador
Acum o oră
18:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – Va fi zi de grevă generală şi de manifestaţii de protest mâine în Franţa, faţă de austeritatea bugetară pe care guvernul în curs de formare ar urma să o impună anul viitor. Ministerul francez de Interne va desfăşura încă din această seară […]
18:40
Președintele american Donald Trump a fost primit de familia regală britanică în prima zi a vizitei de stat în Regatul Unit # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – Preşedintele american Donald Trump – însoţit de soţia sa, Melania – a ajuns miercuri la castelul Windsor, situat la aproape 40 de kilometri de capitala Marii Britanii, Londra, unde a fost primit de familia regală britanică în prima zi a vizitei de […]
18:40
Camera Deputaților a votat în favoarea opiniei formulate de Comisia Europeană privind pactul pentru o industrie curată # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – Camera Deputaților a adoptat cu majoritate de voturi opinia Comisiei Europene privind pactul pentru o industrie curată, prin care urmează să fie asigurată energie accesibilă, eficientă și curată pentru țările membre ale Uniunii. Dezbaterile asupra strategiei comunitare au fost marcate de discuții […]
18:20
Premierul Ilie Bolojan are programate discuții cu primarii şi şefii consiliilor judeţene despre reforma administraţiei publice locale # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 septembrie) – Premierul Ilie Bolojan are programate discuții cu primarii şi şefii consiliilor judeţene despre reforma administraţiei publice locale, temă care provoacă tensiuni în coaliţia de guvernare. Şeful executivului ar vrea o reducere de 40% din totalul posturilor, în timp ce social-democraţii susţin o reducere a cheltuielilor din primării şi consilii […]
Acum 2 ore
17:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 septembrie) – Realizator: Mihaela Mihai – Poliţiştii şi procurorii din Piteşti au destructurat o reţea de distribuţie de droguri care acţiona inclusiv în penitenciare. Cu mai multe informaţii, corespondentul RRA Cristian Matei. Reporter: Este vorba despre persoane cu vârste cuprinse între 22 și 54 de ani, cercetate pentru trafic de droguri, […]
17:50
ONU şi-a exprimat îngrijorarea faţă de epuizarea alimentelor şi a altor provizii în Fâşia Gaza # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 septembrie) – ONU și-a exprimat miercuri îngrijorarea profundă cu privire la epuizarea alimentelor și a altor provizii în nordul Fâşiei Gaza, unde sute de mii de oameni se confruntă deja cu foametea, după ce Israelul a închis singurul punct de trecere de acolo săptămâna trecută. Israelul a început marți asaltul său […]
Acum 4 ore
16:50
Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, a susținut necesitatea măsurilor fiscale luate în acest an în cadrul unui forum de afaceri # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – Inflația ar trebui să scadă până în decembrie anul viitor până la aproape 3,5%, însă doar cu condiția implementării complete a măsurilor de reducere a deficitului bugetar – apreciază economistul-șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea. Prezent la un forum de afaceri, el a afirmat că nivelul actual al inflației – de […]
16:50
Danemarca nu a invitat armata americană să participe la exerciţiile Arctic Light 2025 din Groenlanda # Rador
Danemarca nu a invitat armata americană să participe la Arctic Light 2025, cel mai mare exercițiu militar din istoria modernă a Groenlandei, în timp ce aliații NATO își intensifică cooperarea în domeniul apărării în Arctica, pe fondul interesului Statelor Unite pentru insulă. Comandantul Arctic al Danemarcei, Soren Andersen, a confirmat că, deși secretarul american al […]
16:40
Ucraina şi SUA au anunţat un fond comun de investiţii de 150 de milioane ca parte a acordului privind mineralele # Rador
Ucraina și Corporația Internațională pentru Finanțarea Dezvoltării din Statele Unite au anunțat că se vor angaja fiecare cu 75 de milioane de dolari într-un fond comun de investiții care face parte din acordul privind mineralele încheiat între Kiev şi Washington, au declarat miercuri oficialii. „Corporația pentru Finanțarea Dezvoltării din SUA a făcut un angajament pilot […]
16:40
Realizator: Mihaela Mihai – Un Forum Economic România-Republica Moldova a avut loc astăzi la Chişinău. România este cel mai important investitor în economia Republicii Moldova, dar şi piaţa unde ajung cele mai multe exporturi moldoveneşti. Forumul economic este la prima ediţie şi îşi propune să promoveze relaţiile economice bilaterale şi un model incluziv de dezvoltare, […]
16:30
Menţinerea plafonării preţurilor la alimentele de bază a fost discutată în şedinta coaliţiei de guvernare # Rador
Menţinerea plafonării preţurilor la alimentele de bază a fost discutată, astăzi, timp de patru ore, în şedinta coaliţiei de guvernare. Potrivit unor surse politice, citate de reporterul Petruţa Obrejan, social-democraţii vor prelungirea acestui mecanism, iar poziţia PSD este susţinută şi de conducerea UDMR. În acest context, premierul Ilie Bolojan le-a cerut un răgaz, până săptămâna […]
16:00
Regiunea Sardinia a aprobat legea privind privind îngrijirea la sfârșitul vieții și sinuciderea asistată # Rador
Sardinia este a doua regiune din Italia (prima fiind Toscana) care are o lege privind îngrijirea la sfârșitul vieții. Consiliul Regional a aprobat cu 32 de voturi pentru, 19 împotrivă și o abținere textul, bazat pe propunerea Asociației Luca Coscioni și prezentat în toată Italia. Legea își propune aplicarea de proceduri privind termenele de acordare […]
16:00
Ungaria și Japonia își pot uni forțele pentru a reduce emisiile nocive, a declarat miercuri, la Tokyo, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat al Ministerului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, şeful diplomaţiei ungare a predat o bancă inteligentă Kuube, fabricată în Ungaria, biroului guvernatorului orașului Tokyo, după care a subliniat în discursul său că a […]
16:00
Israelul continuă ofensiva terestră majoră lansată în Fâşia Gaza, forţele israeliene înaintând spre centrul oraşului Gaza. Papa Leon al XIV-lea şi-a exprimat solidaritatea cu palestinienii din Gaza şi a declarat că civilii sunt încă o dată forţaţi să îşi părăsească locuinţele şi pământul şi să trăiască în condiţii inacceptabile. În audienţa sa săptămânală generală de […]
15:30
Președinta Comisiei pentru apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, pledează pentru siguranța femeilor în mediul online # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – Președinta Comisiei pentru apărare din Senat, liberala Nicoleta Pauliuc, pledează pentru siguranța femeilor și în mediul online și atrage atenția asupra răspândirii unor mesaje cu conținut negativ care sunt create cu ajutorul inteligenței artificiale. Într-o postare pe pagina sa de socializare, Nicoleta Pauliuc menționează cum pot evita utilizatorii de platforme sociale […]
Acum 6 ore
15:00
Din cele 3,5 milioane de permise noi de muncă acordate de UE, România a emis doar 57.111 astfel de premise și mai mult, potrivit Eurostat (setul de date migr_reschst – „Change of immigration status permits by age, sex and citizenship”, care numără permisele de ședere emise pentru schimbarea statutului (non-UE) în interiorul țării), România a […]
14:50
Peste 33.000 de locuri de muncă sunt declarate vacante de agenții economici din țară; cele mai multe sunt disponibile pentru șoferi, paznici, curieri sau lucrători comerciali. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aproape 2.000 de slujbe sunt destinate persoanelor care au studii superioare; se caută manageri în diferite domenii de activitate, economist, […]
14:50
După ce preşedintele american, Donald Trump, va sosi pe domeniul regal britanic Windsor, va fi găzduit de Regele Charles III și de Regina Camilla la Castelul Windsor în cursul zilei de miercuri – marcând prima întâlnire a președintelui Statelor Unite cu monarhul britanic de la urcarea lui Charles pe tron. Prințul William și Kate vor […]
14:50
Expoziția “Maria a României. Regina artistă“, organizată de ICR Londra, prezintă în premieră acuarele ale Reginei Maria # Rador
Londra, 17 septembrie 2025 – Institutul Cultural Român prezintă, prin reprezentanța de la Londra, în premieră, o parte din acuarelele Reginei Maria, în cadrul unei expoziții majore, găzduită de prestigioasa The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, un spațiu expozițional oferit cu generozitate de Fundația Majestății Sale Regele Charles III. Expoziția marchează 150 de ani de […]
14:40
Lucrările de reparaţie pe podul Ruse – Giurgiu, începute pe 10 iulie anul trecut pe tronsonul bulgăresc, se desfăşoară conform graficului. Se demontează vechile borduri de trotuar pe un segment de drum de 320 de metri, în direcţia spre România, informează Agenţia pentru Infrastructură Rutieră. Lucrările pe acest segment au fost demarate la începutul lunii, […]
14:30
Comisia Europeană a propus sancţiuni împotriva Israelului din cauza războiului din Fâşia Gaza # Rador
Comisia Europeană a propus miercuri suspendarea acordurilor de liber schimb pentru bunurile israeliene din cauza războiului din Fâşia Gaza, chiar dacă măsura nu are în prezent suficient sprijin în rândul țărilor membre ale Uniunii Europene pentru a fi adoptată. Înaltul reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas, a propus, de asemenea, un pachet de […]
Acum 8 ore
12:50
Liderii PSD, PNL, USR şi UDMR discută la Palatul Victoria despre reforma administraţiei locale # Rador
Liderii PSD, PNL, USR şi UDMR discută la Palatul Victoria despre reforma administraţiei locale şi preconizata eliminare a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, subiecte care au creat tensiuni în coaliţia de guvernare în ultima perioadă. Potrivit unor surse politice, social-democraţii vor prezenta impactul plafonării preţurilor la alimente şi vor pleda pentru menţinerea măsurii. […]
12:00
Numărul autoturismelor produse în România a fost în luna august de aproximativ 12.000 de unităţi, cu peste 75% mai puţine faţă de iulie, când au fost produse peste 50.000. În cele două luni, la Uzina Ford Otosan de la Craiova au fost produse circa 34.000 de automobile, iar la Dacia Mioveni puţin peste 28.000. Potrivit […]
Acum 12 ore
10:20
Critica și respingerea fac parte inevitabil din viața fiecăruia dintre noi. Indiferent de cât de mult ne străduim să fim apreciați, să performăm sau să construim relații armonioase, există momente în care vom fi judecați, contestați sau chiar respinși. Aceste experiențe pot fi dureroase, mai ales atunci când ating zone sensibile ale identității noastre, când […]
08:40
Un tânăr de 15 ani din Piatra-Neamț și-a pierdut viața după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe o trotinetă electrică # Rador
Un tânăr de 15 ani din Piatra-Neamț și-a pierdut viața ieri, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe o trotinetă electrică. Inițial, adolescentul s-a rănit în urma căzăturii, însă a fost dus la spital, unde a decedat. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările. Între timp, primăria […]
08:40
Traficul rutier este intens pentru tiruri, miercuri dimineaţă, la Punctul de Trecere a Frontierei Kapitan Andreevo dintre Bulgaria şi Turcia, informează Direcţia Generală a Poliţiei bulgare de Frontieră. La graniţa cu România, circulaţia feribotului pe ruta Oriahovo – Bechet continuă să fie suspendată temporar, din cauza nivelului scăzut al Dunării. Şoferilor li se recomandă să […]
08:30
Fântânile urbane situate între Piața Unirii și Palatul Parlamentului din Capitală vor fi iluminate în culoarea portocaliu # Rador
Fântânile urbane situate între Piața Unirii și Palatul Parlamentului din Capitală vor fi iluminate în această seară în culoarea portocaliu, cu prilejul Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului. Tema din acest an este „Îngrijire sigură pentru fiecare nou-născut și fiecare copil”, cu o atenție deosebită pentru cei cu vârsta de până la nouă ani. Portocaliu este […]
08:30
IICCMER solicită măsuri ferme pentru combaterea asaltului online al campaniilor de dezinformare și nostalgie după comunism # Rador
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) solicită măsuri ferme pentru combaterea asaltului online al campaniilor de dezinformare și nostalgie după comunism. În același timp, institutul susține declarațiile procurorului general al României, Alex Florenţa, referitoare la manipularea și influențarea opiniei publice prin folosirea acestei tematici. În context, reprezentanţii Institutului consideră că […]
08:10
Guvernul britanic anunţă o investiţie de zeci de miliarde de dolari a companiilor majore de tehnologie din SUA în Marea Britanie # Rador
La debutul vizitei preşedintelui SUA, guvernul britanic a anunţat un acord prin care firmele majore de tehnologie din Statele Unite, inclusiv Microsoft, Nvidia şi Google, vor investi în total 42 miliarde de dolari pentru a consolida tehnologia de inteligenţă artificială, Quantum şi nucleară în Marea Britanie. În declaraţii pentru BBC, directorul Microsoft, Satya Narayana Nadella, […]
08:00
Peste 1.000 de militari ruşi au fost ucişi pe frontul din Ucraina, în luptele din ultimele 24 de ore (armata ucraineană) # Rador
Armata ucraineană raportează că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruși au pierdut pe frontul din Ucraina 1.020 de soldați. De la începutul războiului, forţele ucrainene au lichidat, în total, 1.097.450 de militari ruşi – potrivit unui comunicat remis, miercuri, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul invaziei la […]
08:00
Patru persoane au fost arestate în timpul unor proteste la Castelul Windsor din Marea Britanie, pe fondul vizitei lui Trump # Rador
Patru persoane au fost arestate în zona Castelului Windsor din Marea Britanie, în timpul protestelor anti-Trump. Protestatarii au proiectat pe pereţii Castelului Windsor imagini-gigant cu domnul Trump şi infractorul sexual Jeffrey Epstein. Poliţia a anunţat că a acţionat rapid pentru a opri proiecţia. Donald Trump va fi găzduit miercuri la Castelul Windsor de regele Charles […]
07:50
Deficitul bugetar pentru primele 7 luni din 2025 a fost de aproape 77 de miliarde lei, menţinându-se la 4,04% din PIB, similar cu aceeaşi perioadă din 2024, conform Ministerului de Finanţe. Mai mult, în luna august 2025, luna de cînd au intrat în vigoare primle măsuri de redresare fiscală, atât veniturile, cât şi cheltuielile statului […]
07:50
Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost reținut de polițiși pentru 24 de ore # Rador
Toto Dumitrescu, în vârstă de 28 de ani, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost reținut ieri seară de polițiși pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de părăsire a locului accidentului ori modificare sau ștergerea urmelor acestuia. Potrivit brigăzii rutiere, el a fost implicat într-un accident de mașină duminică în cartierul Primăverii […]
07:50
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 10:00 – Lucrări în plen (la sediul Senatului și online) * Lucrări în Comisiile Permanente (la sediul Senatului și online): ora 9:00 – Comisia pentru afaceri europene – online ora 13:00 – Comisia pentru mediu – etaj 2, Corp E3, Sala 323 și online ora 14:00 – Comisia […]
07:40
România nu va tolera nicio interferență străină în procesul său democratic (preşedintele Nicuşor Dan) # Rador
România nu va tolera nicio interferență străină în procesul său democratic a transmis ieri pe platforma X președintele Nicuşor Dan, care a evidențiat că interferențele hibride sunt o amenințare nu doar la adresa țării noastre, ci și o provocare serioasă pentru întreaga comunitate euroatlantică. El a menționat că investigațiile prezentate ieri de Parchetul General arată […]
Acum 24 ore
06:10
Consolidarea flancului estic al NATO devine tot mai importantă pe fondul amenințărilor cu care se confruntă nu doar țările învecinate cu zona de conflict din Ucraina, ci întreaga comunitate europeană. Încă două țări anunță că vor să trimită avioane pe flancul estic al Alianței pentru a participa la operațiunea „Eastern Sentry” – „Sentinela Estică”, scrie […]
06:10
Nu doar proximitatea geografică față de Ucraina aflată în război este cea care îi îngrijorează pe români. O problemă pentru București o constituie şi faptul că, în contextul conflictului, portul Constanța a devenit un hub cheie pentru exportul de cereale ucrainene și alte produse către restul lumii. Incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian românesc, […]
00:40
Regele Philippe, Regina Mathilde și Prințesa Elisabeta vor călători la Luxemburg pe 3 octombrie pentru a participa la abdicarea Marelui Duce Henri în favoarea fiului său, Marele Duce Moștenitor Guillaume, a anunțat luni Palatul Marelui Ducal. Vor fi prezenți și președintele francez Emmanuel Macron și regele olandez Willem-Alexander. La vârsta de 70 de ani, Marele […]
16 septembrie 2025
21:50
Piaţa George Enescu din Capitală se transformă de mâine într-un spațiu al muzicii până duminică. Pe scena amenajată în aer liber vor urca peste 100 de artiști, soliști și membri ai unor orchestre celebre care vor susține 10 concerte, o combinație spectaculoasă de muzică clasică și cultă, cu rock, jazz și funk. Printre invitați, violonistul […]
21:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marţi că președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a invitat la Casa Albă în două săptămâni, după ce va susţine discursul său la ONU. (REUTERS – 16 septembrie)/mbaciu/aburtica RADOR RADIO ROMÂNIA (16 septembrie)
20:30
Actrița Jane Fonda a adus marți un omagiu memoriei lui Robert Redford, „o persoană magnifică în toate privințele” care „a întruchipat o Americă pentru care trebuie să continuăm să luptăm”. „M-a afectat puternic în această dimineață când am citit că Bob a murit. Nu mă pot opri din plâns”, a spus actriţa, care a împărtășit […]
20:30
Consiliul Local, cluburile Inter Milano și AC Milan au ajuns la un acord pentru vânzarea stadionului San Siro. După ani de dispute, primarul Giuseppe Sala a anunțat că miercuri, consiliul va discuta rezoluția care inițiază vânzarea stadionului către cluburi, primul pas către noua facilitate, care trebuie finalizată până în 2031. Această decizie a fost luată […]
Ieri
19:00
Regele Charles al Marii Britanii a devenit primul monarh britanic din ultimii 400 de ani care participă la funeralii romano-catolice # Rador
Regele Charles III al Marii Britanii a devenit marți primul monarh britanic din ultimele patru secole care participă la o înmormântare romano-catolică, alăturându-se membrilor familiei sale pentru o slujbă de pomenire pentru ducesa de Kent, soția unui văr al regretatei Regine Elisabeta II. Ducesa Katharine Worsley, care s-a alăturat familiei regale în 1961, când s-a […]
19:00
Cunoscutul actor și regizor american Robert Redford a murit astăzi, la vârsta de 89 de ani, informează Reuters. Timp de mai multe decenii, Redford a fost unul dintre preferații Hollywood-ului pentru roluri principale, fie în comedii, fie în drame sau trailere, și a primit Premiul Oscar de două ori, în 1981, pentru regia filmului „Oameni […]
17:50
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La începutul secolului XX, Statele Unite ale Americii traversau o perioadă intensă de transformări: industrializare rapidă, migrație masivă, inegalități sociale și, mai ales, fricțiuni ideologice puternice. După încheierea Primului Război Mondial, în 1918, America s-a confruntat cu valuri de proteste, greve și conflicte de clasă. Apar din ce în ce mai […]
17:50
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea . Episodul XXXVII Protocolul de la Montréal (16 septembrie 1987) # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Contextul istoric În anii 1970–1980, comunitatea științifică a tras primele semnale de alarmă privind subțierea stratului de ozon, esențial pentru protejarea vieții pe Pământ împotriva radiațiilor ultraviolete. Descoperirea „găurii din stratul de ozon” de deasupra Antarcticii a stârnit îngrijorare la nivel mondial, demonstrând efectele devastatoare ale utilizării pe scară largă a clorofluorocarburilor […]
17:20
Procurorii din România l-au acuzat de conspiraţie pe fostul candidat prezidenţial Călin Georgescu # Rador
Procurorii din România l-au acuzat de conspiraţie în vederea răsturnării ordinii constituţionale pe fostul candidat prezidenţial Călin Georgescu. Alte acuzaţii care i se aduc includ diseminarea de informaţii false, informează BBC./mbaciu/atataru (BBC SERVICIUL MONDIAL – 16 septembrie)
