Donald Trump a descris a doua sa vizită în Marea Britanie drept o mare onoare

Critica și respingerea fac parte inevitabil din viața fiecăruia dintre noi. Indiferent de cât de mult ne străduim să fim apreciați, să performăm sau să construim relații armonioase, există momente în care vom fi judecați, contestați sau chiar respinși. Aceste experiențe pot fi dureroase, mai ales atunci când ating zone sensibile ale identității noastre, când […]