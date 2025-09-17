Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată „fără nicio explicație” de autoritățile elene
HotNews.ro, 17 septembrie 2025 18:50
Procuratura Generală din Republica Moldova a anunțat că procesul de extrădare al oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Decizia aparține Ministerului Justiției din Grecia și a fost comunicată pe 17 septembrie 2025 prin canalele…
• • •
