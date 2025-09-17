Navaliștii din Mangalia, strigăt disperat: „Vrem să muncim în România”

16:30

Un incendiu a izbucnit astăzi la mansarda unui bloc situat pe strada Soveja, blocul DR27, etajul 5, din municipiul Constanța. La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului Palas cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autoplatformă și un echipaj SMURD B2, precum și militarii de […] Articolul Incendiu la mansarda unui bloc din Constanța, pe strada Soveja. Un bărbat a fost transportat la spital în stare de inconștiență VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.