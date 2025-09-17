Navaliștii din Mangalia, strigăt disperat: „Vrem să muncim în România”
CT100, 17 septembrie 2025 20:20
Sindicatul Liber Navalistul anunță un protest masiv, organizat miercuri, 24 septembrie 2025, la sediul Ministerului Economiei din București. Acțiunea vine pe fondul crizei grave prin care trece Damen Shipyards Mangalia (DSMa), aflată în insolvență și cu datorii uriașe. „Mangalia trezește-te! Salvați șantierul! Salvați Mangalia!" – acesta este mesajul central al protestului. „Situația este disperată"
• • •
Acum 30 minute
20:20
Acum 4 ore
18:20
Astăzi, în jurul orei 14.45, polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în extravilanul localității Cumpăna, pe câmp, s-ar afla un cadavru. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele
17:20
Primăria Constanța investește 78,8 milioane lei pentru dotarea școlilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale moderne. Până la 2 octombrie 2025, Primăria Constanța continuă programul de dotare a unităților de învățământ preuniversitar cu mobilier școlar, materiale didactice și echipamente digitale de ultimă generație. Beneficiari direcți sunt 68 de unități
Acum 12 ore
12:30
Cristian Mungiu prezintă „Jaful secolului” (propunerea României la Premiile Oscar) la Constanța # CT100
Scenaristul și producătorul Cristian Mungiu prezintă filmul „Jaful secolului" la Cinema City Constanța VIVO!, pe 24 septembrie, de la ora 19:00. Cristian Mungiu va răspunde întrebărilor publicului, după vizionarea filmului ce reprezintă propunerea României la Premiile Oscar, în categoria Cel mai bun film internațional. Regizat de Teodora Ana Mihai („La Civil"), regizoare română stabilită în Belgia, filmul scris
12:00
Defibrilatoare în spațiile publice din județul Constanța: șanse în plus la viață în caz de stop cardio-respirator # CT100
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea" al județului Constanța anunță că defibrilatoarele semi-automate, destinate utilizării de către persoane fără pregătire medicală, au început să fie instalate în spațiile publice intens tranzitate. În caz de stop cardio-respirator, fiecare secundă contează. Șansele de supraviețuire cresc prin intervenția rapidă a celor aflați în
12:00
Șeful guvernului german, Friedrich Merz, a reacționat după evenimentele de săptămâna trecută, când drone rusești au ajuns deasupra Poloniei și României, într-un interval de doar câteva zile, scrie Reuters. Încălcarea spațiului aerian polonez și românesc de către Rusia face parte dintr-o tendință de lungă durată de testare a limitelor și
11:40
Călin Georgescu, reacție după ce a fost trimis în judecată și riscă 20 de ani de închisoare: „Dosarul e o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump” # CT100
Călin Georgescu a ajuns miercuri dimineață la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a fost așteptat de zeci de susținători în fața sediului poliției, care scandau „Călin Georgescu președinte". Georgescu a susținut, la plecarea de la Poliție, că rechizitoriul în cazul său este „un
10:40
10:20
Echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu astăzi, 17 septembrie 2025, în intervalul orar 09:15–17:00, ca urmare a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 100 mm, de la intersecția străzilor Răsuri cu Belșugului, din municipiul Constanța. „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat
09:50
Pentru executarea lucrărilor de conectare a noii conducte, cu diametrul de 600 mm, la sistemul centralizat de alimentare cu apă din municipiul Constanța, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile timp de 20 ore, începând de marți seara – 23 septembrie 2025, ora 22:00, până miercuri – 24 septembrie 2025, ora 18:00. Vor
09:40
Primăria Constanța a anunțat că echipele Confort Urban intervin zilele acestea cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului pe strada Izvor, tronsonul cuprins între strada Poporului și strada Răsuri. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat total astăzi, pe sectorul de drum pe care se lucrează, până la ora
09:40
09:20
Universitățile ar trebui să fie mândria orașelor. „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea București, Carol Davila, ca să numim numai câteva, sunt repere nu numai pentru mediul academic, ci și pentru orașe, cu arhitectura impozantă și tradiția lor multiseculară („Babeș-Bolyai" a fost înființată în 1581). Universitatea Ovidius din Constanța a fost fondată
08:40
Accident rutier grav în Constanța: patru victime la intersecția bulevardului Mamaia cu strada Ion Rațiu # CT100
Un accident rutier grav a avut loc la intersecția bulevardului Mamaia cu strada Ion Rațiu din Constanța. Potrivit ISU Constanța, în urma impactului au rezultat patru victime: una dintre ele a fost găsită încarcerată și inconștientă, alte trei persoane erau conștiente. Trei victime au fost transportate la spital pentru investigații și
Acum 24 ore
22:10
Salt Bank a anunțat luni că aplicația mobilă a fost afectată, în prima parte a zilei, de un incident tehnic ce a dus la întreruperi ale funcționării în parametri normali. Reprezentanții băncii au transmis că datele și fondurile clienților nu au fost puse în pericol, platforma bancară funcționând în mod normal
Ieri
17:50
Cum acționa Rețeaua Georgescu: „Eu cred că Dumnezeu așteaptă să luptăm, nu doar să ne rugăm la el” # CT100
Procurorii Parchetului General au făcut public, printr-un rechizitoriu de circa 370 de pagini, detalii despre planul lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, de a prelua puterea prin destabilizarea ordinii constituționale. Documentul arată că în jurul lui Georgescu s-a constituit o rețea de persoane care au luat în calcul inclusiv recursul la
16:00
Facebook și TikTok au luat foc după ce Primăria Constanța a delimitat cu stâlpișori banda pentru autobuz de pe bulevardele Alexandru Lăpușneanu și 1 Decembrie. Mii de comentarii de la constănțeni nemulțumiți. Cam tardiv. Înainte de a începe lucrările, Camera de Comerț a organizat o dezbatere cu comercianții care urmau
15:30
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei" Constanța organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de medici în diverse secții și compartimente. Posturi disponibile Condiții generale de participare Candidații trebuie să îndeplinească prevederile Codului muncii și ale Codului administrativ, precum și cerințele specifice pentru profesia medicală, inclusiv: Dosarul de
14:30
Vrei să urmezi o carieră în diplomație sau să faci parte din echipa Ministerului Afacerilor Externe? Ministerul Afacerilor Externe a scos la concurs 290 de posturi. Concursuri pentru posturi de execuție: Dosarele de înscriere se depun electronic, pe platforma cariera.mae.ro, în perioada 6 octombrie 2025 (ora 08:00) – 17 octombrie 2025 (ora
14:10
Călin Georgescu, acuzat de complot împotriva României. Planul: violență și haos la București # CT100
România se află în fața unuia dintre cele mai grave dosare din istoria sa recentă. Fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea
14:00
În data de 15.09.2025, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud-Agigea a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din China, având ca destinație o societate comercială din București. În
13:40
11:50
Indexul de Trafic 2025, analiză realizată de Institutul pentru Orașe Vizionare, prezintă o radiografie a traficului din municipiile reședință de județ și identifică tiparele de mobilitate urbană. Indexul compară cât de mult încetinește circulația în zilele lucrătoare față de un regim liber, pentru cele 41 de municipii reședință și București. Conform
11:10
Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia. Horațiu Potra este acuzat
10:30
Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a semnat patru contracte de furnizare în valoare totală de 2.837.000 lei (fără TVA), ce vizează dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiu, în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a
09:50
Astăzi, 16 septembrie 2025, echipele RAJA S.A. intervin pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 110 mm, de pe bulevardul Tomis nr. 228 (bloc TD9), din municipiul Constanța. Pentru executarea lucrărilor de reparație, se sistează furnizarea apei potabile, în intervalul orar 09:00– 14:00,
09:40
Cu prilejul Zilei Pompierilor din România, sărbătorită anual la data de 13 septembrie, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea" al județului Constanța au fost marcate momente de recunoaștere și apreciere a profesionalismului și devotamentului cadrelor militare. În cadrul festivităților, conducerea unității a dispus: „Aceste momente de recunoaștere subliniază
08:50
Cheltuieli record în august: statul a strâns 3,5 miliarde lei în plus din taxe, dar a cheltuit cu 6 miliarde mai mult. „Antreprenorii au fost mințiți” # CT100
Cifrele oficiale contrazic propaganda guvernului Bolojan: în august, statul a strâns bani mai mulți din taxe, dar a cheltuit și mai mult. Singura reducere reală a fost făcută la educație. Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, atrage atenția asupra unei situații îngrijorătoare în finanțele publice ale României. Potrivit acestuia, cifrele oficiale
08:30
Polaris M Holding continuă campania „Containerul verde" pentru colectarea responsabilă a deșeurilor voluminoase. În perioada 15 – 20 septembrie 2025, constănțenii pot aduce obiectele vechi și deteriorate la containerul amplasat pe Aleea Umanității (Henri Coandă), boxa 583. Ce poți depozita: Ce NU se acceptă: Dacă nu reușești să ajungi în această perioadă,
08:10
Constănțenii care aleg să circule pe două roți prin oraș au parte de adevărate capcane chiar pe pistele special amenajate pentru ei. Imaginile surprinse pe o pistă de biciclete din Constanța arată guri de canalizare montate în așa fel încât roțile bicicletelor pot intra direct între gratiile metalice. O simplă
15 septembrie 2025
21:20
Primăria Orașului Năvodari, prin Direcția de Asistență Socială, îi invită pe seniorii comunității la Serata Dansantă organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Vârstnicului. Evenimentul va avea loc joi, 2 octombrie 2025, între orele 17.00 și 20.00, într-o atmosferă festivă ce a devenit deja tradiție pentru năvodăreni. Înscrierile se fac la sediul Centrului de Zi pentru
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada" anunță prelungirea perioadei de înscrieri pentru Festivalul – Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Dan Moisescu". Noul termen-limită este marți, 16 septembrie 2025, ora 16:00. Organizatorii îi încurajează pe tinerii interpreți să profite de această oportunitate și să aducă pe scenă autenticitatea și frumusețea
17:30
O profesoară de la Colegiul Mircea cel Bătrân a fost bătută de un elev. Poliția a deschis un dosar penal # CT100
O faptă aproape de neimaginat s-a petrecut la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța: o profesoară a fost b
15:30
România face istorie în Marea Neagră: prima pădure subacvatică de iarbă de mare și recife artificiale pentru viața marină # CT100
România continuă cel mai mare proiect de mediu din istoria sa: A fost finalizată constituirea pajiștilor marine de iarbă de mare (Zostera Noltii) și crearea de recife artificiale pentru stimularea altor specii de importanța comunitară precum Cystoseira Barbata în zonele Eforie, Olimp, Jupiter, Neptun și Venus. În vara acestui an, România […] Articolul România face istorie în Marea Neagră: prima pădure subacvatică de iarbă de mare și recife artificiale pentru viața marină a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:20
Mănăstirea Văcăreștii Noi găzduiește un simpozion național dedicat adevărului și mărturisirii # CT100
Mănăstirea Văcăreștii Noi din comuna Lumina, județul Constanța, organizează vineri, 20 septembrie 2025, simpozionul național „Adevăr și mărturisire: repere axiologice în orizontul incertitudinii contemporane”. Evenimentul va reuni academicieni, profesori și cercetători din întreaga țară, care vor analiza rolul adevărului și al mărturisirii în societatea actuală, într-un context marcat de incertitudini și transformări accelerate. Organizatorii […] Articolul Mănăstirea Văcăreștii Noi găzduiește un simpozion național dedicat adevărului și mărturisirii a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:00
Liceul cu peste 50.000 de absențe în doi ani, readus la viață de instanță. ISJ Constanța face recurs # CT100
Magistrații Tribunalul Constanța au suspendat hotărârea IȘJ de desființare a unei clase de a IX-a de la Liceul Tehnologic „I. C. Brătianu” din comuna constănțeană Nicolae Bălcescu. Tribunalul Constanța a admis cererea formulată de un elev al liceului și suspendă executarea art. 3 din Hotărârea nr. 62/25.08.2025, emisă de IȘJ […] Articolul Liceul cu peste 50.000 de absențe în doi ani, readus la viață de instanță. ISJ Constanța face recurs a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:40
Traficul rutier din municipiul Constanța este monitorizat în permanență, iar pe măsură ce se constată că în anumite zone se formează blocaje, se intervine prompt pentru implementarea unor măsuri de fluidizare a circulației, a anunțat Primăria Constanța. În acest sens, începând de astăzi, circulația rutieră a fost reorganizată în cartierul […] Articolul Noi sensuri unice au fost introduse în cartierul Tomis III din Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:30
Două persoane și-au pierdut viața, iar o femeie a fost rănită grav într-un accident rutier petrecut ieri pe drumul dintre localitățile Voneshta Voda și Vaglevți, în Pasul Republicii (Hainboaz), Bulgaria. Potrivit anchetatorilor, trei autoturisme înmatriculate în România circulau în coloană prin trecătoare. Șoferul primului autoturism a efectuat o depășire riscantă, […] Articolul Doi români au murit și o femeie a fost rănită grav într-un accident în Bulgaria a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:40
Doar 145 de companii din România au reușit performanța de a crește în fiecare an din 2008 până în 2024 # CT100
Un studiu exclusiv realizat de Termene.ro pe baza datelor oficiale din perioada 2008-2024 dezvăluie o realitate statistică uimitoare: din peste 800.000 de companii active din România, doar 145 au reușit să își crească afacerile în fiecare an timp de 17 ani consecutiv, menținându-se profitabile pe întreaga perioadă și depășind pragul de […] Articolul Doar 145 de companii din România au reușit performanța de a crește în fiecare an din 2008 până în 2024 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:10
În perioada 15 august – 15 noiembrie 2025, Asociația Primus Art Laboratory în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează proiectul cultural „Sucidava Moesica – Debutul cercetărilor. Două milenii de istorie și legende”. Demersul cultural vizează inițierea în premieră a cercetărilor arheologice sistematice în zona cetății romano-bizantine […] Articolul Sucidava Moesica – un sit arheologic scos la lumină după 1.500 de ani a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:00
În iunie 2025, primarul Constanței, Vergil Chițac, îi cerea demisia colegului său de partid, viceprimarul Ionuț Rusu, din mai multe motive. Primul a fost gestionarea dezastruoasă a Clubului Sportiv Municipal, o gaură neagră în care s-au scurs zeci de milioane de lei din bani publici. O alta: proiectul pentru gestionarea […] Articolul Viceprimarul Ionuț Rusu a plecat, problemele au rămas. Cine răspunde? a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:10
Vocea constănțeanului. O „piscină” blochează o trecere de pietoni de pe strada Mircea cel Bătrân # CT100
Intersecția străzilor Mircea cel Bătrân și Sarmisegetuza din Constanța este impracticabilă atunci când plouă. O doamnă care locuiește în zonă ne-a trimis imagini și ne-a explicat cum pietonii sunt puși în imposibilitatea de a traversa civilizat. „Nimeni nu reclamă această piscină și nesimțirea crasă a autorităților! Pietonii sunt obligați să zboare. Nu se poate […] Articolul Vocea constănțeanului. O „piscină” blochează o trecere de pietoni de pe strada Mircea cel Bătrân a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:00
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a obținut duminică o performanță de excepție: medalia de aur în finala la sol la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuitul FIG World Challenge Cup. Sportiva din Constanța a fost notată cu 13.800 puncte, rezultat care i-a asigurat locul I. În calificări, ea obținuse 13.666. Pe podium au […] Articolul Triumf românesc la Paris: Sabrina Maneca Voinea a câștigat aurul la sol a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14 septembrie 2025
21:50
Un incendiu a izbucnit astăzi la mansarda unui bloc de pe strada Soveja, în municipiul Constanța. Am ajuns în zonă pentru câteva minute, timp suficient să surprind imagini și să simt intensitatea dezastrului. Fumul gros se întindea pe stradă, iar aerul devenise greu de respirat chiar și de la zeci […] Articolul Eroii din flăcări: pompierii care au salvat un bloc din Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:30
Incendiu la mansarda unui bloc din Constanța, pe strada Soveja. Un bărbat a fost transportat la spital în stare de inconștiență VIDEO # CT100
Un incendiu a izbucnit astăzi la mansarda unui bloc situat pe strada Soveja, blocul DR27, etajul 5, din municipiul Constanța. La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului Palas cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autoplatformă și un echipaj SMURD B2, precum și militarii de […] Articolul Incendiu la mansarda unui bloc din Constanța, pe strada Soveja. Un bărbat a fost transportat la spital în stare de inconștiență VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:20
Ministerul Apărării: o dronă folosită de Rusia în războiul din Ucraina a pătruns în Dobrogea. Piloții au decis să nu o doboare # CT100
Ministerul Apărării Naționale a anunțat duminică oficial că dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul […] Articolul Ministerul Apărării: o dronă folosită de Rusia în războiul din Ucraina a pătruns în Dobrogea. Piloții au decis să nu o doboare a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:40
Constanța a pierdut ieri una dintre personalitățile marcante ale antreprenoriatului local. Nicolae Moraru, fondatorul Carmangeriei Dobrogea, s-a stins din viață, lăsând în urmă nu doar o afacere de succes, ci și o moștenire de gust, tradiție și respect pentru muncă. „Unele povești nu se sting niciodată. Ele rămân vii prin […] Articolul Nicolae Moraru, fondatorul Carmangeriei Dobrogea, a încetat din viață a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:40
La data de 13 septembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au acționat pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, prin depistarea și luarea măsurilor legale față de șoferii care nu respectă regimul legal de viteză. Acțiunea s-a desfășurat pe principalele artere de circulație din județul Constanța, […] Articolul Peste 230 de șoferi au fost amendați pentru viteză într-o singură zi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:20
Drumarii constănțeni au lucrat intens, în perioada 8 – 12 septembrie 2025, pe mai multe șantiere din județ, desfășurând lucrări de construcție, modernizare, asfaltare și întreținere a drumurilor județene. Drumuri Județene Constanța SA a anunțat că pe 8 septembrie, echipele de muncitori au început săptămâna cu lucrări de construcție, reabilitare și modernizare pe […] Articolul Drumuri Județene Constanța: o săptămână de lucrări pe mai multe tronsoane din județ a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:00
Un accident rutier a avut loc în această după-amiază în centrul stațiunii Costinești, după impactul dintre un autoturism și o motocicletă. La fața locului au intervenit echipaje medicale de la SMURD Tuzla și SMURD C. Victima, o femeie care se afla pe motocicletă, a fost găsită conștientă, dar prezenta multiple traumatisme. Aceasta a fost stabilizată […] Articolul Accident între un autoturism și o motocicletă în Costinești, o femeie a ajuns la spital a aparut prima oara pe Constanta 100%.
