VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Pafos obţine un punct în inferioritate numerică
Primasport.ro, 17 septembrie 2025 21:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Pafos obţine un punct în inferioritate numerică
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
22:20
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe – Galatasaray, scor 48-81, în turul preliminar al Euroligii # Primasport.ro
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe – Galatasaray, scor 48-81, în turul preliminar al Euroligii
22:20
JO 2028: Vânzarea biletelor va începe în 2026. Preţul minim, 28 de dolari
Acum 10 minute
22:10
Dinamo Bucureşti, a doua înfrângere consecutivă în grupa A a Ligii Campionilor
22:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Chivu, în direct la PS1 # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Chivu, în direct la PS1
Acum 30 minute
21:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Pafos obţine un punct în inferioritate numerică # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Pafos obţine un punct în inferioritate numerică
Acum o oră
21:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Dragomir, aproape de gol # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Dragomir, aproape de gol
21:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Al doilea cartonaş roşu acordat în Grecia # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Al doilea cartonaş roşu acordat în Grecia
Acum 2 ore
21:20
O nouă lovitură dată de Universitatea Craiova! Atacantul brazilian a ajuns sub comanda lui Mirel Rădoi şi urmează să fie prezentat oficial # Primasport.ro
O nouă lovitură dată de Universitatea Craiova! Atacantul brazilian a ajuns sub comanda lui Mirel Rădoi şi urmează să fie prezentat oficial
20:30
Lovitură pentru Real Madrid! Starul lui Xabi Alonso s-a rupt la debutul în Champions League şi e OUT mai bine de o lună # Primasport.ro
Lovitură pentru Real Madrid! Starul lui Xabi Alonso s-a rupt la debutul în Champions League şi e OUT mai bine de o lună
Acum 4 ore
20:20
Semnal de alarmă tras de Sorin Cârţu! Ce sfat i-a dat oficialul Craiovei lui Mirel Rădoi: „Aşa aş vrea să-l văd tot timpul! Aici e toată cheia” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Semnal de alarmă tras de Sorin Cârţu! Ce sfat i-a dat oficialul Craiovei lui Mirel Rădoi: „Aşa aş vrea să-l văd tot timpul! Aici e toată cheia” | VIDEO EXCLUSIV
20:00
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir, aproape să înscrie # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir, aproape să înscrie
19:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Au început primele meciuri ale zilei # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Au început primele meciuri ale zilei
19:40
Rapid se revoltă! Victor Angelescu a anunţat decizia radicală luată de club în urma greşelilor de arbitraj din acest sezon: „Să iasă cineva să spună. Ai impresia că îşi bat joc de tine” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Rapid se revoltă! Victor Angelescu a anunţat decizia radicală luată de club în urma greşelilor de arbitraj din acest sezon: „Să iasă cineva să spună. Ai impresia că îşi bat joc de tine” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir este titular # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir este titular
19:30
Ilinca Amariei, implicată în cel mai mediatizat accident al momentului
19:10
Echipa de care Sorin Cârţu se teme în lupta pentru titlu: „Şi-a meritat toate punctele. Îmi place atmosfera din jurul lor” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Echipa de care Sorin Cârţu se teme în lupta pentru titlu: „Şi-a meritat toate punctele. Îmi place atmosfera din jurul lor” | VIDEO EXCLUSIV
19:00
Incidente violente la Paris, înainte de PSG - Atalanta! 19 suporteri italieni au rost reţinuţi # Primasport.ro
Incidente violente la Paris, înainte de PSG - Atalanta! 19 suporteri italieni au rost reţinuţi
18:50
Csikszereda a primit o sancţiune blândă pentru acţiunile de la meciul cu Universitatea Craiova # Primasport.ro
Csikszereda a primit o sancţiune blândă pentru acţiunile de la meciul cu Universitatea Craiova
Acum 6 ore
17:50
S-a aflat numele singurului antrenor pe care FRF îl are pe listă pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu # Primasport.ro
S-a aflat numele singurului antrenor pe care FRF îl are pe listă pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu
17:20
Multiplul campion cu FCSB a dat clubul în judecată! Gigi Becali e bun de plată
17:00
Surpriză mare! Marius Croitoru este aşteptat să revină în SuperLiga
16:40
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Atacantul campioanei este monitorizat de un club dintr-un campionat puternic # Primasport.ro
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Atacantul campioanei este monitorizat de un club dintr-un campionat puternic
Acum 8 ore
16:20
Dorinel Munteanu la Petrolul? „Neamţul” a făcut anunţul despre viitorul său: „Eu îmi asum doar rezultatul” # Primasport.ro
Dorinel Munteanu la Petrolul? „Neamţul” a făcut anunţul despre viitorul său: „Eu îmi asum doar rezultatul”
15:00
Probleme pentru FC Barcelona! Cel mai valoros jucător al echipei s-a rupt şi nu va juca în Champions League # Primasport.ro
Probleme pentru FC Barcelona! Cel mai valoros jucător al echipei s-a rupt şi nu va juca în Champions League
Acum 12 ore
14:20
Lovitura momentului. Cristiano Bergodi, revenire de senzaţie la un club legendar din Superligă # Primasport.ro
Lovitura momentului. Cristiano Bergodi, revenire de senzaţie la un club legendar din Superligă
14:20
”Este un penalty ruşinos!”. Roberto De Zerbi nu a mai suportat după eşecul cu Real Madrid din Champions League # Primasport.ro
”Este un penalty ruşinos!”. Roberto De Zerbi nu a mai suportat după eşecul cu Real Madrid din Champions League
12:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir şi echipa lui Cristi Chivu joacă astăzi # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir şi echipa lui Cristi Chivu joacă astăzi
12:40
Ce a spus antrenorul lui PSV, după debutul lui Man în Champions League: ”Pot spune că e dezamăgitor!” # Primasport.ro
Ce a spus antrenorul lui PSV, după debutul lui Man în Champions League: ”Pot spune că e dezamăgitor!”
12:20
Lionel Messi a strălucit din nou în MLS
11:10
Sabalenka s-a retras de la China Open din cauza unei accidentări
11:00
Vinicius a fost iar rezervă, iar Xabi Alonso a făcut anunţul despre starul brazilian: ”Va veni un moment pentru fiecare!” # Primasport.ro
Vinicius a fost iar rezervă, iar Xabi Alonso a făcut anunţul despre starul brazilian: ”Va veni un moment pentru fiecare!”
10:30
Dominic Marcu revine la Râşnov după două victorii absolute în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă 2025 # Primasport.ro
Dominic Marcu revine la Râşnov după două victorii absolute în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă 2025
10:10
Ce a spus Kylian Mbappe, după ce a marcat două goluri în Champions League: ”Ei au marcat primul gol dintr-o greşeală!” # Primasport.ro
Ce a spus Kylian Mbappe, după ce a marcat două goluri în Champions League: ”Ei au marcat primul gol dintr-o greşeală!”
Acum 24 ore
09:10
Unde a ajuns să evolueze Mendy
00:40
MM Stoica, anunţ de ultimă oră despre jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu FC Botoşani: ”Sunt nişte simptome. E boala anului!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica, anunţ de ultimă oră despre jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu FC Botoşani: ”Sunt nişte simptome. E boala anului!” | EXCLUSIV
00:30
Andrei Nicolescu spune lucrurilor pe nume după victoria cu Petrolul: ”Nu suntem genul de echipă killer” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Andrei Nicolescu spune lucrurilor pe nume după victoria cu Petrolul: ”Nu suntem genul de echipă killer” | EXCLUSIV
00:30
Basarab Panduru le dă aripi dinamoviştilor după partida cu Petrolul: ”Au reuşit ditamai victoria. E clar!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Basarab Panduru le dă aripi dinamoviştilor după partida cu Petrolul: ”Au reuşit ditamai victoria. E clar!” | EXCLUSIV
00:20
Nota primită de Man, după meciul de coşmar din Champions League
00:00
VIDEO | Spectacol total în primele meciuri din UEFA Champions League! Nebunie curată la Juventus - Dortmund, „thriller” cu 8 goluri. Şocul serii s-a produs la Benfica - Qarabag! Toate rezultatele zilei # Primasport.ro
VIDEO | Spectacol total în primele meciuri din UEFA Champions League! Nebunie curată la Juventus - Dortmund, „thriller” cu 8 goluri. Şocul serii s-a produs la Benfica - Qarabag! Toate rezultatele zilei
16 septembrie 2025
23:50
Rapid, comunicat oficial cu privire la modificarea Legii 4
23:30
Italia a învins China şi s-a calificat în semifinale la Billie Jean King Cup
Ieri
22:20
CFR Cluj a dat lovitura pe piaţa transferurilor şi a adus un brazilian în lot!
21:50
VIDEO | Spectacolul din UEFA Champions League se vede la Prima Sport! Dezastru pentru PSV la debutul în faza principală! Dennis Man a fost introdus pe final # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din UEFA Champions League se vede la Prima Sport! Dezastru pentru PSV la debutul în faza principală! Dennis Man a fost introdus pe final
21:30
MM Stoica, anunţ de ultimă oră despre jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu FC Botoşani: ”Sunt nişte simptome. E boala anului!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica, anunţ de ultimă oră despre jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu FC Botoşani: ”Sunt nişte simptome. E boala anului!” | VIDEO EXCLUSIV
20:50
Cupa Mondială 2026 | FIFA va redistribui 300 de milioane de euro cluburilor care vor avea jucători în competiţie # Primasport.ro
Cupa Mondială 2026 | FIFA va redistribui 300 de milioane de euro cluburilor care vor avea jucători în competiţie
20:50
Fabulos! Ana Andreea Beatrice a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb # Primasport.ro
Fabulos! Ana Andreea Beatrice a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb
20:40
Florin Pîrvu, decizie finală în privinţa ofertei de la Petrolul! Ploieştenii au rămas fără antrenor după demiterea lui Liviu Ciobotariu # Primasport.ro
Florin Pîrvu, decizie finală în privinţa ofertei de la Petrolul! Ploieştenii au rămas fără antrenor după demiterea lui Liviu Ciobotariu
20:30
Andrei Nicolescu spune lucrurilor pe nume după victoria cu Petrolul: ”Nu suntem genul de echipă killer” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Andrei Nicolescu spune lucrurilor pe nume după victoria cu Petrolul: ”Nu suntem genul de echipă killer” | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | Spectacolul din UEFA Champions League se vede la Prima Sport! Dennis Man, doar rezervă la PSV! Programul complet al zilei # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din UEFA Champions League se vede la Prima Sport! Dennis Man, doar rezervă la PSV! Programul complet al zilei
19:40
Incredibil! Legendara Faith Kipyegon a câştigat al patrulea titlu mondial la atletism la 1.500 metri # Primasport.ro
Incredibil! Legendara Faith Kipyegon a câştigat al patrulea titlu mondial la atletism la 1.500 metri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.