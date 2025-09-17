Cristi Chivu are un remarcat surpriză după Ajax – Inter 0-2, la debutul în Champions League: „Merită toate laudele”
Fanatik, 18 septembrie 2025 00:50
Cristi Chivu a debutat cu victorie în Champions League în calitate de antrenor. Ce a spus după Ajax - Inter 0-2.
Acum 30 minute
01:00
Diego Simeone a răbufnit după ce a fost eliminat dintr-un motiv incredibil în Liverpool – Atletico 3-2: „Ei vorbesc despre spectacol, dar fac asta” # Fanatik
Liverpool și Atletico Madrid au oferit un meci spectaculos pe Anfield, încheiat cu victoria „cormoranilor”, 3-2. Antrenorul oaspeților, Diego Simeone, a fost eliminat spre final.
Acum o oră
00:50
00:50
„Air Thuram”, super-eroul lui Cristi Chivu în Ajax – Inter 0-2! Presa din Italia aplaudă debutul antrenorului român în Champions League: „Anulează înfrângerile din Serie A” # Fanatik
Marcus Thuram i-a adus victoria lui Cristi Chivu la debutul ca antrenor în Champions League. Succesul lui Inter, cu Ajax, a fost lăudat și de jurnaliștii italieni
Acum 2 ore
00:20
Luis Enrique a ales un loc inedit de unde să urmărească prima repriză a partidei dintre PSG și Atalanta, debutul echipei sale în noul sezon de Champions League.
00:00
De ce nu mai merge nimic la FCSB. Cifrele care arată dezastrul din atac și defensivă: ineficiență cronică și greșeli individuale # Fanatik
FCSB traversează o criză majoră. Vezi cifrele din atac, problemele defensive și comparațiile cu Rapid, Dinamo și Craiova.
00:00
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore # Fanatik
Patru zodii care au parte de noroc pe toate planurile. Banii trag la ele ca la un magnet, iar astrele le călăuzesc pașii spre luarea celor mai bune decizii.
17 septembrie 2025
23:50
Fără Ianis Hagi, dar cu Umit Akdag integralist, Alanyaspor a ținut-o în șah pe Fenerbahce. Ce notă a primit fundașul # Fanatik
Ce meci a reușit Alanyaspor contra lui Fenerbahce. Ianis Hagi nu a avut drept de joc, însă Umit Akdag a fost titular. Cum s-a descurcat fundașul.
23:30
Cristi Chivu, decizie inspirată în Ajax – Inter. Omul pe care era să-l sacrifice l-a salvat miraculos. Video # Fanatik
Cristi Chivu s-a gândit să îl lase pe bancă în Ajax - Inter, dar fotbalistul i-a arătat antrenorului român că nu a greșit. Intervenție decisivă la 0-0
Acum 4 ore
23:20
Pontul zilei de joi, 18 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru etapa a 10-a de campionat # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 18 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu pe etapa a 10-a din SuperLiga.
23:20
Vlad Dragomir, aproape de un gol incredibil la debutul în Champions League. Ce notă a primit românul după Olympiacos – Pafos 0-0. Video # Fanatik
Vlad Dragomir a fost titular în partida Olympiacos - Pafos 0-0, debutul său în UEFA Champions League. Ce notă a primit mijlocașul român.
23:10
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri, cu atât mai bine” # Fanatik
Care este, în realitate, legătura dintre Carlos Alcaraz și Brooks Nader. O persoană apropiată modelului a dat cărțile pe față.
23:10
Cristi Chivu, reacție de mare antrenor! Cum a fost surprins, după ce arbitrul i-a refuzat un penalty lui Inter în meciul cu Ajax. Foto # Fanatik
Inter, penalty anulat în prima repriză cu Ajax. Cum a reacționat Cristi Chivu după verdictul final al arbitrului.
22:50
“Dinamo are nevoie de cinci transferuri să se bată la campionat!” Adi Mutu a identificat punctele slabe ale “câinilor” # Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Adi Mutu a explicat de ce are nevoie Dinamo pentru a ajunge la nivelul următor
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 18 septembrie 2025. Câștig de 205 lei cu două meciuri din Champions League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 18 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 205 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Champions League.
22:40
Ce previziune cutremurătoare a avut fiul lui Ilie Dumitrescu înainte de accident. „Nu cred că vrei să ai pe cineva pe conștiință gratuit” # Fanatik
Fiului lui Ilie Dumitrescu pare să fi presimțit scenariul care avea să devină realitate. A fost oare aceasta avertizarea pe care destinul i-a pus-o în față lui Toto?
22:20
Marian Barbu a avut de muncă la debutul în Champions League! „Centralul”, chemat de Hațegan la VAR de două ori în mai puțin de 15 minute # Fanatik
Marian Barbu a debutat în Champions League după ce a fost la centru în meciul Slavia Praga - Bodo/Glimt. Cum s-a descurcat „centralul” român.
22:10
Istvan Kovacs, salvat de Cătălin Popa în Champions League! „Centralul” a fost aproape de o eroare majoră în Olympiacos – Pafos # Fanatik
Istvan Kovacs a fost aproape de o eroare majoră în partida Olympiacos - Pafos, însă a fost „salvat” de intervenția lui Cătălin Popa din camera VAR.
22:00
Profețiile lui Don Mitică pentru etapa din weekend. Cel mai tare pronostic vine de la Botoșani – FCSB # Fanatik
Dumitru Dragomir a oferit la Profețiile lui Don Mitică câteva pronosticuri pentru etapa din weekend și a surprins cu alegerea făcută la meciul Botoșani - FCSB.
21:50
Tragedie în sportul internațional: a murit după ce s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci # Fanatik
O nouă tragedie s-a petrecut în sportul internațional. Cum a murit un jucător de rugby în timpul unui meci.
21:40
Care este situația lui Andrei Borza, rapidistul accidentat la echipa națională. Victor Angelescu a spus ultimele informații despre tânărul fotbalist.
Acum 6 ore
21:10
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români precum liderul unui cult # Fanatik
De ce anume a „trădat” Horațiu Potra și ce anume l-a adus aproape de Călin Georgescu. Detaliile relației dintre cei doi din rechizitoriul procurorilor
21:10
Critici dure pentru Cristi Chivu înainte de Ajax – Inter. Ce i se reproșează românului: „Un antrenor experimentat ar fi făcut asta” # Fanatik
Noi critici pentru Cristi Chivu. Un fost fotbalist, cu meciuri la naționala Italiei, a vorbit despre deciziile luate de antrenorul român.
20:50
Victor Angelescu îl scoate la „interval” pe Kyros Vassaras: „Bătaie de joc. Așa poate înțelege mai bine”. Decizie categorică luată de Rapid # Fanatik
Victor Angelescu are în plan să se întâlnească, față în față, cu Kyros Vassaras. Președintele Rapidului vrea explicații din partea grecului din fruntea CCA
20:40
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți” # Fanatik
David Popovici a împlinit recent 21 de ani. Iubita lui, Taisia, a vrut să transmită un mesaj special cu ocazia aniversării campionului.
20:30
Universitatea Craiova a transferat o tânără speranță a fotbalului brazilian! Pe ce perioadă a semnat jucătorul cariocas # Fanatik
Universitatea Craiova a dat o lovitură pe piața transferurilor în plin sezon. Oltenii au legitimat un brazilian de mare perspectivă
20:10
Dezastru pentru PAOK și Răzvan Lucescu în Cupa Greciei! „Au fost doar tricourile pe teren” # Fanatik
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a suferit un eșec dur, 1-4, pe terenul celor de la Levadiakos în Cupa Greciei.
19:50
Marius Lăcătuș sare în apărarea lui Darius Olaru după dezvăluirile lui Gigi Becali: „Mă bagi unde îmi place!” # Fanatik
Darius Olaru și-a găsit un apărător nesperat în persoana lui Marius Lăcătuș. „Fiara” e în asentiment cu căpitanul de la FCSB, după dezvăluirile lui Gigi Becali
19:40
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare internațional # Fanatik
Tu știi câți urmași are, în realitate, Ilie Dumitrescu? Toto nu este unicul copil al fostului mare jucător de fotbal român.
19:30
Sorin Cârțu, reacție surpriză despre distanța de 16 puncte a Craiovei față de FCSB-ul lui Gigi Becali. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre diferența imensă de puncte dintre liderul Universitatea Craiova și rivala FCSB.
Acum 8 ore
19:10
„Mi-a fost șofer”. Fostul coechipier al lui Cristi Chivu la Ajax, amintiri cu antrenorul român: „Un lider înnăscut” # Fanatik
Fostul fotbalist de la Ajax și de la Inter Milano, declarații tari înaintea meciului direct dintre cele două echipe din Champions League! Ce a spus despre Cristi Chivu
19:10
Creatorul ChatGPT intră într-o nouă afacere a viitorului. Inteligența artificială va fi surclasată de următoarea mare invenție # Fanatik
OpenAI pregătește o revoluție în tehnologie care va depăși inteligența artificială și are potențialul să transforme lumea.
18:50
S-a aflat! Femeia care conducea Audiul lovit de Toto Dumitrescu este jucătoare de tenis! A reprezentat România la cel mai înalt nivel # Fanatik
S-a aflat cine e femeia care conducea Audi-ul lovit de Toto Dumitrescu în accidentul auto din Capitală. E o tenismenă cunoscută, care a jucat pentru România în BJK Cup
18:40
Startul partidei dintre Oleksandriya și Dinamo Kiev a fost amânat din cauza unei alerte aeriene. Vladislav Blănuță era anunțat titular în duelul din Cupa Ucrainei.
18:30
Drama tulburătoare a legendei Stelei. Foștii colegii au izbucnit în lacrimi când l-au văzut: are 40 de kilograme și e în stare foarte gravă! Exclusiv # Fanatik
O legendă a Stelei trece printr-un moment de cumpănă. A jucat la Rapid și a antrenat Dinamo. Detalii sfâșietoare despre starea sa medicală.
18:10
Mitică Dragomir a avut două variante de răspuns când a fost întrebat despre Ionuţ Moșteanu, ministrul apărării, și implicarea la Steaua # Fanatik
Ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost pus la zid de Mitică Dragomir după declaraţiile despre promovarea CSA Steaua.
18:00
Zeljko Kopic l-a băgat în şedinţă pe Musi după episodul de la echipa naţională: “Nu arată deloc bine! I-am spus să nu se mai repete” # Fanatik
Zeljko Kopic l-a băgat în ședință, în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe Alex Musi după ce fotbalistul lui Dinamo a aruncat banderola de căpitan la naționala U21.
17:50
Cum a reacționat miliardarul Dan Șucu după greșelile de arbitraj împotriva Rapidului. Dialog fabulos cu Dumitru Dragomir: „Era amărât rău” # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, ce dialog a purtat cu Dan Șucu după ce Rapid a fost încă o dată dezavantajată de arbitrii.
17:30
Cristi Chivu putea sta pe banca lui Ajax la meciul cu Inter din Champions League! Ce surpriză i-au pregătit olandezii. Exclusiv # Fanatik
Cristi Chivu debutează în Champions League, cu Inter, împotriva lui Ajax, echipă la care a fost căpitan. FANATIK a aflat cum va fi primit românul la revenirea la Amsterdam
17:30
Află care sunt SuperJocurile acestei săptămâni direct din Live-ul găzduit de Xbraker, expertul în casino. Sloturi exclusive, furnizori noi și o atmosferă de top, iată ce te așteaptă. Hai și tu! SuperJocurile ediției din 17 […]
Acum 12 ore
17:10
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR # Fanatik
Banii de la bugetul de stat sau bani din fonduri europene? De unde au provenit fondurile cu care s-a finanțat construcția autostrăzilor
17:10
O întreagă familie a pierit în accidentul din Argeș. Mama, tatăl și fata acestora nu au avut nicio șansă. Foto # Fanatik
Accidentul cumplit petrecut miercuri în județul Argeș, mai exact în Bascov, s-a soldat cu moartea a trei persoane. O întreagă familie, mama, tatăl și fata, a pierit.
17:10
Ce lovitură a putut să dea Mihai Rotaru la Craiova! Noua senzație din Bănie a fost aproape de un transfer la Valencia. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a dat lovitura! A semnat cu fotbalistul care a fost la un pas să ajungă la Valencia. Impresarul său a dezvăluit totul
16:50
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 2. Dinamo, față în față cu prima victorie # Fanatik
Spectacolul continuă în Liga Campionilor la handbal masculin cu etapa 2. Programul complet al lui Dinamo, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
16:20
Cum l-a anunțat Luis Enrique pe Neymar că nu mai e nevoie de el la PSG. Dezvăluiri în premieră # Fanatik
Motivul pentru care Luis Enrique a renunțat la Neymar. Un oficial de la PSG a vorbit despre planurile antrenorului spaniol.
16:10
FCSB a fost dată în judecată de fostul portar al echipei, Andrei Vlad! Află care este motivul și câți bani îi cere fotbalistul lui Gigi Becali
16:00
Xabi Alonso a venit cu explicații după ce l-a lăsat pe bancă pe Vinicius: „Nu ar trebui să se simtă ofensat” # Fanatik
Motivul pentru care Vinicius a început meciul cu Marseille din UEFA Champions League pe banca de rezervă. Xabi Alonso a venit cu explicații.
15:40
Cum l-a numit antrenorul lui Ajax pe Cristi Chivu înainte de meciul direct din Champions League: „Am vorbit mult pe atunci” # Fanatik
Antrenorul lui Ajax a prefațat duelul cu Inter din UEFA Champions League. Ce a spus John Heitinga despre noul tehnician al nerazzurrilor, Cristi Chivu.
15:20
Fostul coleg al lui Homawoo de la Dinamo, îngrijorat: “Sunt momente foarte grele pentru oricine! M-am speriat” # Fanatik
Josue Homawoo a fost victima unei accidentări teribile în Belgia, iar un fost coleg a mărturisit la ”FANATIK Dinamo” ce a simțit în acel moment.
15:10
Patru români plecați la muncă în Germania, transformați în sclavi și sechestrați luni întregi. ”E un pericol real acolo” # Fanatik
Au crezut că vor primi un salariu atractiv și o locuință decentă dar au sfârșit într-un depozit, muncind 12 ore pe zi sub amenințări și violență
15:00
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv # Fanatik
Gheorghe Mustață a vorbit în numele Peluzei Nord! Jucătorii sunt obligați să câștige la Botoșani sau „va veni tornada”. Ce a declarat liderul galeriei
