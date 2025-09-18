Rezerva Federală a SUA a redus dobânda, pentru prima dată în acest an
SportMedia, 18 septembrie 2025 01:30
Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri reducerea dobânzii de referință cu 0,25%, la un interval cuprins între 4% și 4,25%, în linie cu estimările. Este prima scădere a dobânzii din acest an, iar oficialii Fed au indicat că în continuare vor fi reduse costurile de împrumut, pe fondul temerilor privind situația de pe
• • •
Extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, astfel că acesta nu va fi extrădat la 25 septembrie, așa cum fusese anunțat anterior, a informat miercuri Procuratura Generală a Republicii Moldova. Instituția a citat o decizie în acest sens adoptată azi de Ministerul Justiției al Greciei, care nu a indicat motivele suspendării.
01:30
Michelle Obama vine în premieră în România. Va participa la a doua ediție a unui eveniment de business și tehnologie # SportMedia
Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a SUA, vine pentru prima dată în România și va urca pe scenă la București, în cadrul unui eveniment la care participă numeroși speakeri internaționali. Boarding Pass, site specializat în ştiri din aviaţie, anunţă că Michelle Obama va sosi la miezul nopţii la Bucureşti. Aceasta zboară din Providence (SUA) spre
01:30
01:30
Horoscop zilnic pentru 18 septembrie 2025.
Zilele Bucureștiului, în weekend – Paradă, bătaie cu flori, spectacole, proiecții de film # SportMedia
Zilele Bucureștiului vor fi celebrate sâmbătă și duminică, prin concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecții de film, expoziții și tururi ghidate, informează Primăria Capitalei. Seria de evenimente marchează 566 de ani de la prima atestare documentară a orașului. "Străzi deschise" va anima Calea Victoriei cu zeci de evenimente artistice și comunitare pentru întreaga
23:30
Ministrul Sănătății, despre rectificarea bugetară: Nu mă aștept să întâmpinăm tăieri, dar nici să fie creșteri excepționale # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, despre rectificarea bugetară, că nu se aşteaptă ca în zona sănătăţii să întâmpine tăieri, dar nu se aşteaptă nici la creşteri excepţionale. El precizat că se așteaptă la un buget echilibrat, cre să asigure banii pentru plata salariilor şi furnizorilor de medicamente. "Nu mă aştept ca în zona
23:30
Ce cadouri își fac soții Trump și cuplul regal britanic cu prilejul vizitei la castelul Windsor # SportMedia
Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, îi vor oferi regelui Charles o replică a sabiei președintelui Dwight Eisenhower drept simbol al "parteneriatului istoric", într-un schimb de cadouri cu prilejul vizitei sale de stat în Regatul Unit. Charles și Camilla au și ei cadouri pentru oaspeții lor americani, potrivit Palatului Buckingham, relatează dpa. Soții
23:30
Ministrul Energiei negociază cu Comisia Europene amânarea închiderii centralelor pe cărbune: Prețul energiei va crește și mii de oameni vor rămâne fără locuri de muncă # SportMedia
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, miercuri seară, că poartă negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de închidere a centralelor pe cărbune. Bogdan Ivan a afirmat, într-un mesaj transmis pe TikTok, că încearcă de două luni să aducă argumente oficialilor europeni pentru păstrarea centralelor de cărbune, după
Comisia Europeană a propus miercuri taxarea suplimentară a produselor israeliene importate de Uniunea Europeană și sancționarea a doi miniștri de extremă dreapta din guvernul condus de Benjamin Netanyahu. Șefa diplomației europene Kaja Kallas a propus sancțiuni împotriva a doi miniștri israelieni, precum și coloniștilor violenți și membrilor mișcării islamiste palestiniene Hamas, transmite Reuters. "Vreau să
21:30
Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp. Au existat mai multe cazuri în care au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale acestora, fiind contactate rude cărora li s-a cerut să transfere sume de bani, sub pretextul unor urgenţe. "În ultima perioadă, la nivelul
21:30
Drona care a survolat deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia a fost ridicată de un ucrainean. Va fi expulzat # SportMedia
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a încălcat legislaţia aeriană poloneză înălţând o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, a anunţat miercuri poliţia. Depistarea unei drone care survola cartierul guvernamental unde se află, în special, birourile prim-ministrului
Patrick Mouratoglou a prezentat concluzia pe care a tras-o despre Simona Halep după ce a antrenat-o pe fosta sportivă. Francezul a fost antrenorul Simonei timp de jumătate de an, în 2022. Din păcate, colaborarea dintre cei doi nu a fost tocmai bună, ci dimpotrivă, a contribuit la distrugerea carierei Simonei prin scandalul de dopaj. Chiar
19:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție din Moldova au prezentat imagini cu aproximativ 20 de milioane de lei moldovenești ce urmau să fie folosiți pentru coruperea alegătorilor la alegerile din 28 septembrie. Potrivit autorităților, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi implicate într-un plan infracțional coordonat legat de alegerile parlamentare, din care fac
19:30
Garry Kasparov, unul dintre cei mai cunoscuți disidenți ruși, îl critică pe președintele României, Nicușor Dan, pentru o declarație pe care șeful statului a făcut-o despre crearea unor zone no-fly deasupra Ucrainei. Președintele Nicușor Dan a afirmat luni că țara noastră nu susține, în acest moment, instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, așa
19:30
Văduva lui Navalnîi susține că analize făcute în străinătate arată că soțul ei a fost otrăvit # SportMedia
Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziţiei ruse Alexei Navalnîi, care a murit în închisoare anul trecut, susţine că analize efectuate de laboratoare din străinătate pe probe biologice prelevate de la soţul ei arată că acesta a fost otrăvit. Alexei Navalnîi, 47 de ani, a murit subit la 16 februarie 2024 într-o închisoare rusă din zona cercului
19:30
Alexandra Dulgheru a fost numită în postul de căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup, a declarat, miercuri, președintele Federației Române de Tenis, George Cosac. Ea îl va înlocui în funcție pe Horia Tecău, fostul tenisman anunțând în această vară că renunță la colaborarea cu echipa României. 'Am stat de vorbă cu
19:30
ÎCCJ a suspendat condamnarea fostului șef al CNAS Lucian Duță și îl eliberează din închisoare # SportMedia
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus, miercuri, suspendarea executării pedepsei de 6 ani de închisoare primită de Lucian Duță, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Urmează ca acesta să fie eliberat din penitenciar, până la judecarea pe fond a unei căi extraordinare de atac – recursul în casație.
19:30
Fost comandant militar NATO: Baza Mihail Kogălniceanu este vitală pentru orice operațiune din Ucraina # SportMedia
Cheia logistică a oricărei viitoare misiuni de menținere a păcii în Ucraina nu se află pe linia frontului, ci la sute de kilometri distanță, în România, potrivit unui fost comandant NATO de rang înalt. Bazele aeriene strategice ale României ar fi „absolut vitale" pentru orice forță internațională la scară largă care vizează stabilizarea unei Ucraine
Un spate bine dezvoltat arată bine, asigură mai multă forță fizică, permite menținerea unei posturi corecte și reduce riscul de accidentare. Antrenamentul pentru mușchii spatelui trebuie să includă exerciții ce lucrează toate zonele majore: de la lombari și până la trapez. Aparatele de sală la care ai acces oferă stabilitate în executarea exercițiilor, permit izolarea
17:30
Ceremonial fastuos la Londra, unde Trump a fost primit ca un suveran: Întâmpinat de prinți la elicopter și plimbat cu trăsura de rege (Video) # SportMedia
Donald Trump a aterizat la Windsor, un eveniment considerat istoric și marcat de un ceremonial deosebit. Elicopterul Marine One care l-a transportat pe Donald Trump, singurul președinte american care efectuează o a doua vizită de stat în Regatul Unit, a aterizat pe peluza domeniului regal, unde o ceremonie militară de o anvergură fără precedent a
17:30
Cum asiguri protecție rapidă și eficientă pentru afacerile în domeniul logisticii și distribuției # SportMedia
Gestionarea unei afaceri de logistică și distribuție aduce provocări zilnice, iar siguranța reprezintă una dintre cele mai stringente. De la pierderi de inventar la atacuri informatice, amenințările pot apărea rapid și imprevizibil. O strategie de protecție bine pusă la punct nu doar că previne incidente, ci ajută și la o reacție rapidă și organizată. În
17:30
De ce nu mai gătește lumea la fel cum o făcea în trecut? Este o întrebare pe care mulți dintre noi o au, iar răspunsul nu este întotdeauna simplu. Ritmul alert al vieții, responsabilitățile multiple și presiunea timpului pot face ca gătitul să devină o corvoadă. Totuși, există câțiva factori comuni care pot duce la
17:30
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică ICMET și Universitatea din Craiova organizează în perioada 14-18 decembrie 2025, la Craiova, Conferință Internațională privind Producția de Hidrogen – ICH2P 2025 și Simpozionul Internațional de Exergie, Energie și Mediu – IEEES 2025, ambele manifestări ajunse la ediția cu numărul șaisprezece. Conferința Internațională privind Producția de Hidrogen (ICH2P)
17:30
AUR a anunţat, miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, că depune o moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul "Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor, începute înainte de 1989". În moţiune, parlamentarii AUR cer impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor şi obligarea Guvernului
17:30
Anchetă la Iași: 13 moldoveni, suspectați că făceau campanie pentru Igor Dodon. „O invenție ieftină” # SportMedia
Polițiștii din Iași investighează un posibil caz de implicare electorală pe teritoriul României. O sesizare primită luni semnala că mai multe persoane din Republica Moldova, cazate într-un hotel din Iaşi, ar contacta telefonic alegători moldoveni pentru a-i îndemna să voteze Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon. Potrivit surselor apropiate anchetei, este vorba despre 13 cetățeni
17:30
Jaqueline Cristian a fost învinsă de Emma Răducanu în primul tur de la Seul. Sportiva noastră a pierdut în două seturi după un meci echilibrat, scor 6-3, 6-4. Emma Răducanu s-a impus după două ore și 5 minute de joc și avansează în optimile de finală. După eliminarea de la Seul, Jaqueline Cristian pierde un
17:30
„Ne-ați lăsat fără burse și transport”: studenții ies în stradă la început de an universitar # SportMedia
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă proteste masive pe 29 septembrie, în toate centrele universitare, ca reacţie la măsurile de austeritate din educaţie şi la modul în care au fost luate deciziile, fără consultarea studenţilor. Reprezentanţii ANOSR amintesc că încă din 2024 educaţia a fost prima vizată de tăieri. Prin OUG 156/2024,
17:30
Coaliția a decis prefecți, funcții și agenții. Concedieri și scumpiri la alimente? Mai vedem! # SportMedia
Coaliţia încă nu a decis dacă va prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, care expiră la 1 octombrie. Deși subiectul a fost pe masa liderilor coaliției luni, discuțiile s-au blocat după ce PSD a venit la întâlnire cu un document în care arată că măsura plafonării a ținut inflația jos și a oprit
Gheorghe Piperea (AUR) o dă în judecată pe Ursula von der Leyen pentru calomnie. Vrea scuze publice că a fost numit „prietenul lui Putin” # SportMedia
Eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea, membru al grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) și care a inițiat în vară o moțiune de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță că o dă acum în judecată pentru calomnie. Piperea susține că Ursula von der Leyen a insinuat că ar acționa la ordinele Rusiei. „Președinta
15:20
Clubul portughez Benfica Lisabona a anunțat demiterea antrenorului Bruno Lage, după înfrângerea suferită pe teren propriu în fața formației azere Qarabag (2-3), marți seara, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal, transmite EFE. Președint
15:20
Cancelarul Merz: Intrarea în spațiul aerian al Poloniei și României, parte din strategia de sabotaj a lui Putin # SportMedia
Încălcările recente ale spațiului aerian polonez și românesc de către Rusia nu sunt incidente izolate, ci parte a unei strategii deliberate de testare a limitelor și de sabotaj, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, miercuri, în Bundestag. „Rusia doreşte să destabilizeze în mod insidios societăţile noastre libere”, a spus acesta, citat de Reuters. Merz a … The post Cancelarul Merz: Intrarea în spațiul aerian al Poloniei și României, parte din strategia de sabotaj a lui Putin appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Kremlinul respinge acuzațiile din România: Și Washingtonul a acuzat Rusia că a intervenit în alegerile din SUA # SportMedia
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat marți acuzațiile României privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale. Acesta a comparat situația din România cu cea din Statele Unite, spunând că și Washingtonul a acuzat în mod fals Rusia că a intervenit în alegerile americane. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat marți … The post Kremlinul respinge acuzațiile din România: Și Washingtonul a acuzat Rusia că a intervenit în alegerile din SUA appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Ziua 1302 Rușii lovesc calea ferată și pregătesc două ofensive noi. Partizanii atacă la peste 1.600 km de Ucraina. Bulgarii au distrus o dronă navală # SportMedia
Ziua 1302 de război a început cu atacuri asupra căilor ferate din Ucraina și Rusia. Forțele ruse au lovit dimineață infrastructura feroviară din regiunea Kirovohrad. Orașul Kropîvnîțkîi și 44 de localități au rămas fără curent, iar zeci de trenuri de pe rutele Odesa și Dnipro au înregistrat întârzieri de peste o oră. În regiunile Cerkasî … The post Ziua 1302 Rușii lovesc calea ferată și pregătesc două ofensive noi. Partizanii atacă la peste 1.600 km de Ucraina. Bulgarii au distrus o dronă navală appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Sorana Cîrstea, aflată pe locul 66 în clasamentul WTA, a obținut miercuri calificarea în optimile turneului WTA 500 Korea Open, desfășurat la Seul. În primul tur, sportiva din România a trecut fără emoții de rusoaica Anastasia Zaharova, pe care a învins-o cu 6-3, 6-1, într-un meci care a durat o oră și cinci minute. Odată … The post Sorana Cîrstea avansează la Seul: Urmează duelul cu Iga Swiatek appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Premieră în Germania: Extremiștii de la AfD conduc într-un sondaj de opinie la nivel național # SportMedia
Alternativa pentru Germania (AfD) a depășit blocul conservator CDU/CSU într-un sondaj de opinie YouGov publicat miercuri, aceasta fiind pentru prima dată când partidul calificat de extremă dreaptă și antiimigrație se clasează pe primul loc într-un sondaj la nivel național. AfD a câștigat 2% comparativ cu un sondaj realizat în august, ajungând la 27% din intențiile … The post Premieră în Germania: Extremiștii de la AfD conduc într-un sondaj de opinie la nivel național appeared first on spotmedia.ro.
15:20
România plantează „plămâni verzi” în Marea Neagră: pajiști submarine și recife artificiale, proiectul care schimbă fața litoralului românesc (Foto) # SportMedia
Marea Neagră primește o nouă șansă la viață. După ani întregi în care s-a vorbit mai ales despre eroziune și poluare, România vine acum și cu vești bune: cu bani de la UE, au fost create primele pajiști submarine și recife artificiale, adevărate „oaze” de viață pentru pești, căluți de mare și alte vietăți. Inițiativa … The post România plantează „plămâni verzi” în Marea Neagră: pajiști submarine și recife artificiale, proiectul care schimbă fața litoralului românesc (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
Încălzirea cauzată de om a provocat vara aceasta două din trei decese legate de caniculă în Europa. Câte sunt în România # SportMedia
Un raport realizat de cercetătorii britanici arată că 16.500 de europeni, din cei peste 24.000 care au murit din cauza căldurii în această vară, și-au pierdut viața ca urmare a temperaturilor extreme cauzate de emisiile cu efect de seră. Practic, încălzirea globală cauzată de om a provocat două din trei decese legate de caniculă în … The post Încălzirea cauzată de om a provocat vara aceasta două din trei decese legate de caniculă în Europa. Câte sunt în România appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Naționala masculină de volei a României, revenită după 43 de ani la un Campionat Mondial, a părăsit fără victorie turneul final din Filipine, după ce a fost învinsă de Qatar cu scorul de 3-1 (20-25, 25-23, 25-20, 25-22), miercuri, la Quezon City, în ultimul său meci din Grupa B. Qatarul a obținut astfel prima sa … The post România părăsește Mondialul de volei masculin cu o înfrângere appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Mario Draghi: UE se mișcă atât de lent încât decalajele economice se amplifică – SUA și China avansează rapid # SportMedia
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a declarat că Uniunea Europeană se mișcă prea lent în eforturile de a stimula competitivitatea economică, regiunea „nereușind să egaleze viteza” unei ordini globale în rapidă schimbare. La un an după prezentarea unui raport care ilustrează modul în care blocul format din 27 de state își poate … The post Mario Draghi: UE se mișcă atât de lent încât decalajele economice se amplifică – SUA și China avansează rapid appeared first on spotmedia.ro.
13:20
FCSB a schimbat din nou strategia din mers. Roș-albaștrii au hotărât să renunțe la formula ofensivă aliniată la meciul cu Csikszereda. În confruntarea de la Miercurea Ciuc, FCSB i-a titularizat pe Florin Țanase și Darius Olaru ca interi. După această partidă, Gigi Becali a transmis staff-ului tehnic să nu mai joace niciodată atât de ofensiv. … The post Schimbare de plan la FCSB: Decizia luată de campioana României appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Școli cu note „umflate”: De la 9 la clasă, la 3 la examene. Discrepanțe uriașe între mediile din gimnaziu și cele de la Evaluarea Națională # SportMedia
Media din gimnaziu îi trimite pe mulți elevi pe piste false atunci când își aleg liceul pe care și-ar dori să îl urmeze. Și asta pentru că, în numeroase situații, ea nu arată situația reală a nivelului cunoștințelor acumulate. O analiză realizată de profesorul universitar Mircea Comșa și publicată pe blogul Doar un grafic și-ți … The post Școli cu note „umflate”: De la 9 la clasă, la 3 la examene. Discrepanțe uriașe între mediile din gimnaziu și cele de la Evaluarea Națională appeared first on spotmedia.ro.
13:20
România înregistrează anul acesta cea mai mare producție de grâu din ultimul deceniu, conform celei mai recente prognoze a Departamentului pentru Agricultură din SUA (USDA). Estimările indică o recoltă de 12,5 milioane de tone, obținută de pe o suprafață de 2,3 milioane de hectare. Deși datele oficiale de la Institutul Național de Statistică vor fi … The post Americanii zic că România are în 2025 cea mai mare recoltă de grâu din ultimii 10 ani appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Impozitul de 16% revine: Care este impactul noilor reglementări fiscale asupra persoanelor fizice # SportMedia
Modificările fiscale, incluse în cel de-al doilea pachet pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, marchează o schimbare semnificativă în regimul de impozitare aplicabil persoanelor fizice, în special în ceea ce privește veniturile din investiții și bunurile de valoare mare. Prevederile propuse arată o tendință de revenire la impozitarea de 16% de la cea de 10% … The post Impozitul de 16% revine: Care este impactul noilor reglementări fiscale asupra persoanelor fizice appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Fostul candidat la președinție Călin Georgescu s-a prezentat, miercuri, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. La sediul IPJ, Georgescu a fost întâmpinat … The post Călin Georgescu, la poliție: Dosarul meu e o copie la indigo a celui al lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
„Ajunge cu Fico! Ne-am săturat!” Manifestații în 15 orașe din Slovacia împotriva măsurilor de austeritate (Video) # SportMedia
Mii de slovaci au ieșit, marți, în stradă, la Bratislava, pentru a protesta la adresa măsurilor de austeritate anunțate de guvernul condus de Robert Fico. Manifestanții s-au adunat în fața sediului Executivului, scandând „Ajunge cu Fico! Fico la închisoare!” și „Ne-am săturat!”. Evenimentul a fost organizat, potrivit AFP și Associated Press, de principalul partid de … The post „Ajunge cu Fico! Ne-am săturat!” Manifestații în 15 orașe din Slovacia împotriva măsurilor de austeritate (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Sute de animale salvate de la traficanți: tucani, papagali, broaște țestoase, maimuțe și un piton. 47 de persoane au fost arestate (Video) # SportMedia
Poliţia braziliană a arestat 47 de persoane şi a salvat sute de animale exotice în cadrul celei mai mari operaţiuni împotriva traficanţilor de animale sălbatice din cea mai biodiversă ţară din lume. Păsări viu colorate, precum tucani şi papagali, cutii cu broaşte ţestoase, maimuţe şi un piton se numără printre cele peste 800 de animale … The post Sute de animale salvate de la traficanți: tucani, papagali, broaște țestoase, maimuțe și un piton. 47 de persoane au fost arestate (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:20
FCSB are probleme tot mai mari înaintea următorului meci de campionat. Roș-albaștrii au anunțat că nu vor putea conta pe Risto Radunovic în meciul cu FC Botoșani. De asemenea, Ionuț Cercel, Valentin Crețu și Florin Tănase sunt incerți din cauza unor probleme medicale. „Radunovic nu cred că va face deplasarea. Crețu are o problemă, Tănase … The post FCSB, din rău în mai rău: Vestea primită de campioana României appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Elevii români se luptă cu depresia și anxietatea. Aproape jumătate spun că nu sunt sprijiniți # SportMedia
Școala nu înseamnă doar să ajuți copilul să învețe, ci și să-i susții permanent echilibrul mental, asta spun autorii primei cercetări complexe a bunăstării elevilor români care aduce concluzii alarmante. În lipsa consilierii constante, afecțiuni ca depresia și anxietatea sunt frecvente. Comisia Europeană, a venit cu o recomandare: să introducem și noi o materie specială … The post Elevii români se luptă cu depresia și anxietatea. Aproape jumătate spun că nu sunt sprijiniți appeared first on spotmedia.ro.
Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului # SportMedia
În luna mai 2025, cele 7 primării din București aveau aproape 4.300 de angajați, iar suma totală plătită pentru salariile și sporurile acestora se apropia de 50 de milioane de lei. spotmedia.ro a analizat care primărie are cel mai mare număr de angajați, care cheltuie cel mai mult pentru salarii și unde se înregistrează cel … The post Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Călin Georgescu, trădător! După 10 luni, prima reacție a autorității statului ca efect al atacului Rusiei asupra României # SportMedia
Foarte mulți dintre susținătorii lui Călin Georgescu de astăzi dacă s-ar opri din ceea ce fac 5 minute și și-ar pune o întrebare simplă – când au aflat pentru prima dată despre existența acestui om? – apoi, ar încerca să răspundă, ar fi surprinși să descopere că mulți dintre ei, la începutul lunii noiembrie 2024, … The post Călin Georgescu, trădător! După 10 luni, prima reacție a autorității statului ca efect al atacului Rusiei asupra României appeared first on spotmedia.ro.
