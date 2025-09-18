Şefa diplomaţiei europene propune tarife şi sancţiuni aplicate Israelului, din cauza situaţiei din Gaza. Reacţie furioasă a ministrului israelian de externe

04:20

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute. Preşedintele Nicuşor Dan … Articolul Nicuşor Dan, întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan: „Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi” / Şeful statului spune că nu regretă numirea lui Bolojan apare prima dată în Main News.