Şefa diplomaţiei europene propune tarife şi sancţiuni aplicate Israelului, din cauza situaţiei din Gaza. Reacţie furioasă a ministrului israelian de externe
MainNews.ro, 18 septembrie 2025 02:10
Diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, a prezentat miercuri un plan care presupune reducerea legăturilor comerciale cu Israelul şi sancţionarea unor oficiali de rang înalt în urma constatării încălcărilor drepturilor omului în Gaza, ceea ce marchează o schimbare majoră în abordarea blocului european faţă de ţara din Orientul Mijlociu cu care obişnuia să
• • •
Acum o oră
02:10
Acum 6 ore
21:30
Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri să reducă dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual, până la intervalul 4% – 4,25%, semnalând totodată că va continua să relaxeze treptat condițiile de creditare până la finalul anului, relatează Reuters. Decizia vine pe fondul încetinirii pieței muncii și a îngrijorărilor legate de
21:30
Șeful Armatei polone: Rusia nu are forța să atace un stat NATO, dar rămâne imprevizibilă # MainNews.ro
Rusia nu dispune în prezent de suficientă forță pentru a ataca un stat membru NATO, însă rămâne un actor imprevizibil și cu intenții neschimbate, a declarat șeful Statului Major al armatei poloneze, generalul Wieslaw Kukula. Oficialul a făcut apel la calm, subliniind că societatea nu trebuie să cedeze provocărilor, potrivit TVPWorld. Într-un interviu acordat postului
Acum 8 ore
20:30
SURSE Acord în coaliţie. PSD cedează trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala. USR va avea 13 secretari de stat # MainNews.ro
Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe împărţirea prefecturilor, PSD urmând să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala, afirmă surse politice. USR ar fi trebuit să numească 9 prefecţi, conform algoritmului din coaliţia din guvernare. Însă Dominic Fritz şi Sorin Grindeanu au ajuns la un acord: USR să primească mai
20:00
19:50
Toto Dumitrescu, arestat 30 zile după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină # MainNews.ro
Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv după un accident rutier în care a fost implicat, fiind depistat pozitiv la cocaină. Instanța a decis plasarea lui în arest pentru 30 de zile. Pe 17 septembrie 2025, Toto Dumitrescu a fost prezentat la Judecătoria Sectorului 1, unde procurorii au cerut arestarea sa preventivă. Judecătorul de drepturi și
19:40
19:20
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, suspendată de autoritățile din Grecia # MainNews.ro
Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunțat că extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție în Grecia, a fost suspendată prin decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene, relatează ZDG.md. Autoritățile elene nu au precizat motivele acestei măsuri. Inițial, extrădarea fusese admisă pentru toate cererile depuse de Moldova, iar Plahotniuc urma să fie predat autorităților moldovene
Acum 12 ore
18:20
Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au luat act, miercuri, de solicitarea făcută de preşedintele Nicuşor Dan Parlamentului pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul national a Comandamentului Nodului Logistic – România, cu statut de Comandament Aliat. „În conformitate cu Constituţia şi legea nr 291/2007 privind intrarea, staţionarea şi desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor
17:00
BREAKING O nouă decizie halucinantă a ÎCCJ: Fostul șef al CNAS, condamnat pentru luare de mită, eliberat printr-o cale extraordinară de atac # MainNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri, punerea în libertate de îndată a fostului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, în cadrul unei căi extraordinare de atac. Potrivit G4Media, decizia a fost luată de judecătoarea Adriana Ispas, cunoscută, alături de Lia Savonea, pentru anularea condamnării la 14 ani de
16:10
Autostrada de 250 milioane de euro ținută „muzeu” după ce o firmă din Bulgaria a greșit sudurile / Noi detalii oferite de CNAIR # MainNews.ro
În lungime de aproximativ 30 km, Lotul 2 Mizil–Pietroasele al Autostrăzii A7 Ploiești–Buzău este aproape finalizat, însă traficul rutier nu poate fi deschis după ce firma bulgărească Trace a greșit sudurile la trei structuri. În prezent, problemele sunt aproape remediate, însă CNAIR evită să ofere un termen clar de inaugurare. Situație rocambolescă pe Lotul 2
15:30
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie bucurându-se de o primire regală fastuoasă la Castelul Windsor # MainNews.ro
Regele Charles l-a primit miercuri pe Donald Trump la Castelul Windsor, marcând începutul celei de-a doua vizite de stat a liderului american în Marea Britanie. Evenimentul, descris drept istoric, s-a desfășurat cu un protocol deosebit, măsuri de securitate sporite și pregătiri menite să pună în valoare relația dintre cele două țări, transmite Reuters. Trump și
15:00
Studenții anunță că vor protesta în ziua deschiderii anului universitar față de măsurile adoptate de Guvern # MainNews.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) va organiza, pe 29 septembrie, proteste în toată ţara, faţă de echilobrare bugetară adoptate de Guvern în domeniul educației. „Încă de la finalul anului 2024, educaţia a fost prima vizată de tăierile bugetare. Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2024 prin care studenţii au pierdut reducerea de 90% la
14:10
Kremlinul neagă implicarea în tentativa de lovitură de stat investigată de autoritățile române # MainNews.ro
Kremlinul și Ministerul rus al Afacerilor Externe au respins ferm acuzațiile României privind interferența în alegerile prezidențiale și acțiunile de război hibrid, în contextul trimiterii în judecată a lui Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Tensiunile diplomatice dintre România și Federația Rusă au escaladat în urma acuzațiilor formulate de Procurorul General
Acum 24 ore
13:50
Educatoarea din Timișoara, implicată în tragedia copilului înecat într-un iaz, a fost arestată preventiv după contestarea controlului judiciar inițial # MainNews.ro
Educatoarea care conduce clubul educațional din Timișoara, unde un băiețel de un an și opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental, a fost arestată preventiv. Măsura a fost luată după ce procurorii au contestat decizia Judecătoriei Timișoara de a o plasa sub control judiciar. Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a transmis miercuri că,
13:10
13 cetățeni din Republica Moldova, surprinși la Iași în timp ce desfășurau activități de susținere pentru partidul lui Igor Dodon # MainNews.ro
Poliția din Iași a demarat o anchetă după ce 13 cetățeni moldoveni au fost suspectați că desfășurau activități de campanie electorală pentru Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, condus de Igor Dodon, contactând telefonic alegători din țara vecină dintr-un hotel din Iași. Poliția județului Iași a anunțat demararea unor cercetări în urma unei sesizări privind prezența
12:40
Rusia vizează nodurile feroviare ale Ucrainei, după luni de atacuri asupra infrastructurii energetice # MainNews.ro
Rusia a început să vizeze în mod deliberat nodurile feroviare-cheie ale Ucrainei, într-o încercare de a distruge principala arteră de transport a țării, conform acuzațiilor autorităților ucrainene. Această schimbare de strategie vine după o perioadă în care armata rusă s-a concentrat preponderent pe distrugerea infrastructurii energetice. Oleksii Kuleba, viceprim-ministrul ucrainean, a declarat într-o postare pe
12:30
Rusia testează limitele și provoacă prin intrările în spațiul aerian al Poloniei și României, avertizează cancelarul Friedrich Merz # MainNews.ro
Încălcările repetate ale spaţiului aerian al Poloniei şi României de către Rusia reflectă, potrivit cancelarului german Friedrich Merz, o strategie pe termen lung a preşedintelui Vladimir Putin de testare a limitelor și de provocare deliberată, a relatat miercuri Reuters. „Rusia doreşte să destabilizeze în mod insidios societăţile noastre libere", a afirmat Merz în faţa Bundestagului,
11:30
Călin Georgescu, la IPJ Ilfov pentru semnarea controlului judiciar: Rechizitoriul e un discurs, dosarul e copia celui din 2016 a lui Trump # MainNews.ro
Fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, care a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, s-a prezentat miercuri dimineață, în jurul orei 11.00, la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar. La sosire, zeci de susținători, așteptându-l chiar în ploaie, îi scandau numele,
11:10
Cod galben de vânt puternic, miercuri, în Mehedinţi şi Dolj/ Alte 13 judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei vor fi joi sub Cod galben privind intensificări ale vântului # MainNews.ro
Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic valabilă, miercuri, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, unde vântul va atinge, la rafală, viteze de 50-70 de kilometri pe oră. Joi, se vor afla sub Cod galben privind intensificări ale vântului 13 judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei. În Bucureşti, vremea se răceşte miercuri,
10:50
ChatGPT pentru adolescenți: Versiune lansată de OpenAI cu filtre stricte și control parental # MainNews.ro
OpenAI a anunțat lansarea unei versiuni dedicate a chatbotului ChatGPT, special concepută pentru utilizatorii sub 18 ani, însoțită de măsuri de siguranță extinse și controale parentale. Această inițiativă vine ca răspuns la presiunile crescânde din partea autorităților și a publicului privind protecția minorilor în mediul digital. Decizia companiei de inteligență artificială survine în contextul unei
10:10
Lituania a deschis prima școală de drone pentru copii și adulți în zona de frontieră cu Rusia # MainNews.ro
Ministerul Apărării din Lituania a deschis la granița cu Rusia prima unitate de învățământ dintr-un program ce prevede crearea a nouă școli dedicate instruirii în domeniul dronelor, transmite Reuters. Aici, atât copiii începând de la vârsta de 10 ani, cât și adulții, vor deprinde abilități de pilotare, asamblare și programare a acestor dispozitive. „Este vorba
10:10
Coaliția, în dezacord privind reforma administrativă: Bolojan cere tăieri de personal, partenerii resping propunerea # MainNews.ro
Conducerea coaliției de guvernare are programată, de la ora 10.00, o întâlnire restrânsă pentru a analiza planul de reorganizare a administrației publice, parte a celui de-al treilea pachet de reforme. Mai târziu, discuțiile se vor extinde și la alți lideri din fruntea celor patru formațiuni aflate la guvernare. Premierul Ilie Bolojan rămâne ferm pe poziții
09:50
Guvernul britanic condus de Keir Starmer, fragilizat din punct de vedere economic şi aflat în plină criză politică, încearcă să profite de vizita lui Donald Trump de miercuri şi joi pentru a face mai multe anunţuri, de la acorduri în domeniul tehnologiei până la investiţii americane, relatează AFP. Iată principalele anunţuri aşteptate: Microsoft Grupul american
09:50
Comenzile noi din industria prelucrătoare din România au înregistrat o creștere semnificativă în primele șapte luni ale anului 2025, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Pe ansamblul perioadei 1 ianuarie – 31 iulie 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare, incluzând atât piața internă, cât și cea externă, au crescut cu 6% în
Ieri
23:40
21:40
Procurorul general, despre dosarul lui Călin Georgescu: „Este cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat de către noi în aceşti 35 ani” # MainNews.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat marţi seară, la Antena 3, că dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată, reprezintă cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat în ultimele decenii, având ca obiect o infracţiune contra siguranţei naţionale. „În ultimii 35 de ani, cu siguranţă
20:30
Declarație halucinantă a ministrului agriculturii: „Un avocado costă cât 3 kg de roșii” # MainNews.ro
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a dat vina, într-o declarație făcută marți, pe obiceiurile de consum ale românilor pentru deficitul comercial uriaș înregistrat la alimente de către România. Mai mult, Barbu a dovenit că nici măcar nu are habar de prețurile cu care sunt comercializate alimentele. El a susținut nici mai mult nici mai puțin că
19:40
Alte două noi dosare penale pe numele lui Călin Georgescu. Vizat de DIICOT pentru interviul acordat celebrului Alex Jones # MainNews.ro
Potrivit rechizitoriului Parchetului General, Călin Georgescu, fostul candidat la președinție, are două noi dosare penale, pe lângă cele două trimise deja în judecată. Georgescu este acuzat pentru transmiterea de informații false și pentru instigare publică. Dosarele pentru care Călin Georgescu a fost trimis în judecată vizează declarațiile făcute de acesta la data de 14 ianuarie
18:50
Cum au crescut prețurile alimentelor de bază, după majorarea TVA. Analiză realizată de Consiliul Concurenței # MainNews.ro
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august faţă de iunie, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenţei pe baza datelor furnizate de şase mari reţele comerciale, Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Profi şi Selgros. Produsele non-sezoniere care
17:30
17:10
Șoferii din București pierd în trafic 12 zile pe an. Care sunt celelalte orașe sufocate de aglomerație # MainNews.ro
București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași se află în topul orașelor cu cel mai congestionat trafic din România, în timp ce Reșița, Giurgiu și Călărași înregistrează cel mai fluent trafic, potrivit Indexului de Trafic
16:40
Nicușor Dan: „Cercetarea prezentată de procurorul general, o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare ale Rusiei în România” # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis marți că cercetarea Parchetului General, în cazul tentativei de răsturnare a ordinii constituționale, reprezintă o dovadă clară a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Federației Ruse în România. „Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și … Articolul Nicușor Dan: „Cercetarea prezentată de procurorul general, o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare ale Rusiei în România” apare prima dată în Main News.
16:20
Patronul companiei aeriene Fly Lili, apropiat de Horațiu Potra, plasat sub control judiciar # MainNews.ro
Omul de afaceri Jurgen Faff şi un alt administrator al companiei aeriene Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, au fost plasați marți sub control judiciar pentru evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul depăşeşte 12 milioane de lei, fiind recuperat parţial. Procurorii au pus sechestru pe o aeronavă Airbus A319-112. … Articolul Patronul companiei aeriene Fly Lili, apropiat de Horațiu Potra, plasat sub control judiciar apare prima dată în Main News.
14:40
Președintele ANAF: Klaus Iohannis va fi executat silit, ca orice român, dacă nu predă casa din Sibiu, pierdută în instanță # MainNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, prin președintele său Adrian Nicușor Nica, că fostului președinte Klaus Iohannis i-a fost solicitată predarea unui imobil din Sibiu și achitarea sumelor rezultate din închirierea acestuia, avertizând cu executarea silită în cazul nerespectării termenelor. Marți, 16 septembrie 2025, președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat la Palatul … Articolul Președintele ANAF: Klaus Iohannis va fi executat silit, ca orice român, dacă nu predă casa din Sibiu, pierdută în instanță apare prima dată în Main News.
14:40
Nouă oferte la licitația pentru proiectarea noului terminal al Aeroportului „Henri Coandă” # MainNews.ro
Nouă mari firme internaţionale de inginerie au depus oferte de participare la licitaţia organizată pentru atribuirea celui mai mare şi complex proiect de infrastructură aeroportuară din România: proiectarea noului terminal al Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti şi a infrastructurii aeroportuare aferente. Valoarea estimată a serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică se ridică la aproximativ 40 … Articolul Nouă oferte la licitația pentru proiectarea noului terminal al Aeroportului „Henri Coandă” apare prima dată în Main News.
14:20
Procurorul general Alex Florența: Mercenarul Horațiu Potra ar cere azil politic în Rusia # MainNews.ro
Procurorul General al României, Alex Florența, a declarat că Horațiu Potra, trimis recent în judecată, încearcă să obțină azil în Federația Rusă, deși locul său exact de reședință rămâne necunoscut autorităților române. Marți, în cadrul unei conferințe de presă, Procurorul General Alex Florența a declarat că, deși nu există informații concrete privind locația exactă a … Articolul Procurorul general Alex Florența: Mercenarul Horațiu Potra ar cere azil politic în Rusia apare prima dată în Main News.
12:40
Ministrul Educației anunță schimbări în evaluările elevilor de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a # MainNews.ro
Evaluările naționale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor suferi modificări, a anunțat marți ministrul Educației, Daniel David. Noile teste vor include itemi inspirați din evaluările internaționale PISA, astfel încât să fie măsurate competențe aplicabile în viața de zi cu zi, nu doar cunoștințele din programa școlară. Ministrul a explicat … Articolul Ministrul Educației anunță schimbări în evaluările elevilor de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a apare prima dată în Main News.
11:30
Procurorul general al României: România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024 # MainNews.ro
Procurorul General al României, Alex Florența, a anunțat că România a fost ținta unor campanii hibride ample în contextul alegerilor din 2024, manifestate prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice și campanii de dezinformare. România a reprezentat o țintă predilectă a unor campanii ample și hibride pe parcursul anului electoral 2024, conform declarațiilor … Articolul Procurorul general al României: România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024 apare prima dată în Main News.
11:20
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mai mulți mercenari, trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat # MainNews.ro
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane, sub acuzații grave de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni. Dosarul vizează un plan de destabilizare a României, pus la cale în contextul anulării alegerilor … Articolul Călin Georgescu, Horațiu Potra și mai mulți mercenari, trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat apare prima dată în Main News.
10:50
Trump și Zelenski ar urma să se întâlnească la New York, săptămâna viitoare, pentru a discuta un posibil acord de pace cu Putin # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească săptămâna viitoare la New York pentru a discuta despre eforturile de pace în Ucraina, conform declarațiilor secretarului de stat Marco Rubio. Această întâlnire face parte din demersurile continue ale lui Trump de a media un acord de pace care să-l implice … Articolul Trump și Zelenski ar urma să se întâlnească la New York, săptămâna viitoare, pentru a discuta un posibil acord de pace cu Putin apare prima dată în Main News.
10:50
Sondaj Avangarde: Majoritatea românilor se declar[ nemulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan și a MAE în politica externă # MainNews.ro
Un sondaj realizat de Avangarde arată că mai mult de jumătate dintre români nu sunt mulțumiți de modul în care președintele Nicuşor Dan gestionează politica externă și nici de activitatea Ministerului Afacerilor Externe (MAE). La întrebarea „Dumneavoastră personal sunteţi mulţumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Preşedinte … Articolul Sondaj Avangarde: Majoritatea românilor se declar[ nemulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan și a MAE în politica externă apare prima dată în Main News.
09:50
Grecia introduce amenzi pentru „conducere antisocială”: ce înseamnă și cum este sancționată # MainNews.ro
Din 13 septembrie a intrat în vigoare noul Cod Rutier din Grecia, care aduce sancțiuni mai dure pentru șoferi. Potrivit presei elene, accentul este pus pe viteză, consumul de alcool, folosirea telefonului la volan și nepurtarea centurii de siguranță. În paralel însă, legislația prevede și amenzi consistente pentru fapte încadrate ca având risc scăzut sau … Articolul Grecia introduce amenzi pentru „conducere antisocială”: ce înseamnă și cum este sancționată apare prima dată în Main News.
09:40
Nicuşor Dan, întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan: Nu am voie să mă enervez / Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute. Preşedintele Nicuşor Dan … Articolul Nicuşor Dan, întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan: Nu am voie să mă enervez / Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi apare prima dată în Main News.
09:20
Trump va intenta un proces de calomnie şi defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times # MainNews.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat, luni, că va intenta un proces în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times, invocând calomnia şi defăimarea şi acuzând publicaţia că este o „portavoce virtuală” a Partidului Democrat, scrie CNN. Trump a ameninţat săptămâna trecută că va da în judecată The Times după ce acesta … Articolul Trump va intenta un proces de calomnie şi defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times apare prima dată în Main News.
04:20
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
21:50
BREAKING Polonia a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale / Doi cetățeni bieloruși reținuți # MainNews.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat luni că Serviciul de Protecție a Statului (SOP) a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale de pe strada Parkowa și deasupra Palatului Belweder, reședința oficială a președintelui Poloniei. Potrivit premierului, doi cetățeni ai Belarusului au fost reținuți, iar poliția investighează circumstanțele incidentului. „În urmă cu puţin timp, … Articolul BREAKING Polonia a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale / Doi cetățeni bieloruși reținuți apare prima dată în Main News.
21:40
BREAKING Nicușor Dan l-a rechemat din funcția de ambasador pe Marius Lazurca, vehiculat la șefia SIE: „L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București” # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Mexic, Nicaragua, în El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras şi Belize. Lazurcă fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE). „Consider că poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală. … Articolul BREAKING Nicușor Dan l-a rechemat din funcția de ambasador pe Marius Lazurca, vehiculat la șefia SIE: „L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București” apare prima dată în Main News.
21:00
Senatul a dezbătut luni moțiunea simplă depusă de parlamentarii AUR, prin care se solicita demisia ministrului educației, Daniel David. Moţiunea simplă împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David, a fost respinsă de plenul Senatului, cu 82 de voturi ”împotrivă” şi 40 de voturi pentru. În plen, Daniel David a solicitat parlamentarilor încheierea unui „pact pentru un deceniu … Articolul Senatul a respins moțiunea simplă împotriva ministrului Daniel David apare prima dată în Main News.
